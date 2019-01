Sobre Oz, finalizo publicando um poema meu, escrito durante a leitura de seu romance ‘A caixa-preta‘, e dedicado ao amor dos personagens Ilana e Alec: “Até o amanhecer, nós bebíamos um do outro como dois vampiros. Nossas costas estavam cobertas de arranhões, nossos ombros de marcas de mordidas. Pela manhã nossos olhos estavam vermelhos pela falta de sono, ou como se tivessem chorado. Agora, diga-me: por que escrevi para você sobre todas essas coisas esquecidas? Para cutucar em vão nossas feridas? Para feri-lo novamente? Para despertar as suas saudades? Para decifrar a caixa-preta?“.

Ao fim do livro, pela troca de cartas, vamos descobrindo que o marido de Ilana sofria e chorava, bêbado, por ter sido abandonado, por ter perdido seu amor. E o homem que era o verdadeiro amor de Ilana, tinha sua companhia, mas sofria de câncer e de inveja do marido que a possuía, lamentando não ter sabido amá-la, quando teve a chance. Ela, que amava os dois homens, distintamente, se dedicava um pouco a cada um, confundindo sonhos e vida real, amando e vivendo da forma que podia, transitando entre universos paralelos.

UMA FORÇA PARA O

POETA CLAUDIO WILLER

Artistas e amigos de Claudio Willer estão divulgando nas redes sociais um texto em que pedem ajuda ao poeta. Gente acima de qualquer suspeita, como Celso de Alencar, Ademir Assunção, Marcelino Freire, Luiz Roberto Guedes, Jotabê Medeiros, Eduardo Lacerda e muitos outros escritores, jornalistas e intelectuais. Leia e colabore (na sequência, dois poemas dele e um vídeo em que fala sobre a obra de Jack Kerouac):

O poeta e crítico literário, tradutor dos beats e dos surrealistas, está sentindo na carne as penúrias de ser artista septuagenário no nosso país. Encontra-se em sérias dificuldades econômicas. Teve de sair do apartamento onde vivia. Está instalado provisoriamente num hotel. Precisa com urgência de uma rede de apoio. Precisa de dinheiro. Você pode ajudar? Compre seus livros, convide-o a palestras, fale com ele mas, sobretudo e com urgência: deposite valores generosos na conta pessoal de Claudio Willer. Banco do Brasil. Ag. 712-9. CC. 1890-2. CPF: 516.745.138-87. E compartilhe esta postagem com seus contatos. O momento é delicado. Obrigado.

ENQUANTO RELEIO ALLEN GINSBERG

(Claudio Willer)

porque o mundo é mágico

eu escrevo instalado em um canto tranqüilo da cidade

onde servem café

e sei-me parceiro das leis secretas que regem o real

você enxerga / eu enxergo à frente / atrás

o que foi e o que será

poesia é isto: saber olhar

atentamente, distraidamente

e contar

tudo o que ninguém precisa saber

SOBREVIVEREMOS

(RUÍNAS ROMANAS)

(Claudio Willer)



Quantos poetas já não estiveram aqui

quantos já não escreveram

sobre a ofuscante aniquilação

diante desses dramáticos perfis minerais

quase natureza

reduzidos a não mais que montanha

tão perto da pedra original

barro anterior à forma

fronteira da mão que trabalha, do vento, da água

neles ressoa a ensandecida voz do oco, do cavo, da fresta

os silvos do vento

no silêncio matizado de sussurros

e agora também sou dos que enxergam

o informe

monstruoso passado

escultores do avesso os reduziram a isso

os autores do cruel teorema

que nos condena ao presente

e repete que nada sabemos e nada vale a pena

pois passado e futuro só existem

como passo para a informe eternidade

a custo divisamos lá fora a realidade logo ali

outro lugar

onde existiremos menos ainda

nós é que somos os fantasmas

e a solidez é o que está aí,

nas ruínas

a dizer-nos que isto –

nada

– é tudo o que temos

DEZ MESES REPETINDO:

QUEM MATOU MARIELLE?

QUE VERGONHA, BRASIL! >>> Já estamos em 2019 e esse crime continua impune. Uma representante do povo foi assassinada, os assassinos estão soltos e não ouço panelas: vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro que estava sob intervenção militar) ainda não ‘descobriu’ quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda temos que ouvir o presidente eleito e suas balelas sobre armamentos e ‘militarização’. Já são dez meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

VERGONHA 2 >>> Se o presidente eleito e empossado fosse mesmo ‘bom de segurança’, uma vereadora não teria sido assassinada (ao que tudo indica, por milicianos – leia matéria do jornalista Marcelo Godoy com o secretário da Segurança Pública do Rioe entrevista de Fernanda Chaves, assessora de Marielle, à Mônica Bergamo) no Estado onde ele fez toda sua carreira política (e que se encontrava sob intervenção militar). Será que seus eleitores refletiram sobre isso? Apoiadores do ‘coiso’ posaram para fotografias sorrindo ao quebrar ao meio uma ‘placa de rua’ com o nome de Marielle (junto deles, o governador eleito e empossado do Rio. Pode?). Será que os eleitores do ‘coiso’ concordaram com essa ‘brincadeira’? Não posso crer nisso. Como também não consigo compreender o porquê do ‘coiso’, ou do governador eleito do Rio, jamais terem exigido publicamente o esclarecimento do caso Marielle. Por que será?

VERGONHA 3 >>> O delegado responsável pela investigação do assassinato de Marielle, Giniton Lages, foi mantido (pelo novo chefe de polícia, delegado Marcus Vinicius Braga) no cargo até o final do inquérito. Braga foi nomeado secretário pelo governador Wilson Witzel. A justificativa da nova cúpula é não interromper o trabalho da equipe atual, que vai ser ampliada para que a investigação ‘seja finalizada ainda no início do ano’. Também serão mantidos os responsáveis pelas unidades da Baixada Fluminense e de Niterói e São Gonçalo, Daniel Rosa e Bárbara Lomba. Parabéns aos envolvidos, só que não: neste dia 14, segunda-feira, já serão 10 meses de impunidade. É uma vergonha!

DEZ MESES DE HOMENAGENS >>> Os poemas a seguir foram extraídos de redes sociais, da página ‘12 poemas para Marielle‘ e do livro ‘Um Girassol nos Teus Cabelos‘, da Quintal Edições.

(Rosane Carneiro)

mulheres escrevem à bala pela palavra

escrevem dor que não se cala

um país inteiro à queima-roupa

nossos corpos expostos em mortalhas

nove vezes nove mil e milhões de

reféns da morte –

da dignidade e do orgulho

da honra, da vida e da sorte

mas nove vezes nove mil e ao infinito

atravessaremos o charco

pela palavra, com a força

sem a lama

Marielle vive

atira na morte dos sonhos

está conosco

(Ligia Regina Lima)

seus olhos inundados de maré

multipicaram-se

eu sou, somos todas Marielle

(Sandra Regina)

Marielle foi calada

na calada da noite

sem gritos

com quatro tiros

Marielle agora

pra sempre

presente

GATILHO

(Adriane Garcia e Thais Guimarães)

Escarcéu:

Acari é aqui



Complexo do Alemão

a metáfora da nação

50 mil

por um fuzil

Quanto vale a vida

nessa guerra?

Quem não paga o quinto

vai pro inferno

(a multa pelo atraso

é sangue)

Parece ficção

a facção política:

Assassinados

mais de 100 ativistas

Proteção só tem quem

paga duas vezes

Matar a menina que grita

coração-cabeça

Matar antes que ela cresça:

a menina-estrela

Pra cada lugar de fala

quatro balas

Rastilho de pólvora

se espalha

AGENDÃO

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA-FEIRA – 10 de janeiro – 18h … Raul Seixas Cover … Banda Ecologia apresenta os sucessos do Maluco Beleza. Na discotecagem, classic rock e rock nacional. No Metrô Pub, à rua Costa Rego, 25, na Vila Guilhermina. Ingressos a R$12

QUINTA-FEIRA – 10 de janeiro – 18h … Josyara no Masp … Dentro do projeto ‘Música no Vão’, cantora baiana apresenta as músicas do cd ‘Mansa Fúria’. Na avenida Paulista, 1578

QUINTA-FEIRA – 10 de janeiro – 18h30 … Bia Doxum & Banda … Cantora e compositora da ZL apresenta trabalho autoral. Nas quintas-feiras de janeiro, no Mirante, atrás do Masp

… … … QUINTA A DOMINGO – 10 a 13 de janeiro – 19h e 21h … Sessão 35mm – Wong Kar-wai … Seis filmes do diretor chinês em película: Amores Expressos, Dias Selvagens, Anjos Caídos, Felizes Juntos, 2046 e Amor à Flor da Pele (no domingo, serão reexibidos os dois filmes favoritos do público). Ingressos de R$3,50 a R$12. No CineSesc, à rua Augusta, 2075 (esse trailer está sem legendas em português, mas eu postei mesmo assim, porque é lindo). … … … QUINTA-FEIRA A QUARTA-FEIRA – 10 a 16 de janeiro – 19h30 … Semana Andrei Tarkovsky … Cineasta russo tem três dos seus sete longas-metragens exibidos alternadamente: “Andrei Rublev”(1966), “Solaris” (1971) e “Stalker” (1979). No Caixa Belas Artes, à rua da Consolação, 2423 (veja aqui a programação) … … …

QUINTA-FEIRA – 10 de janeiro – 20h … Anná convida Juliana Amaral … Cantoras e compositoras apresentam repertório de sambas acompanhadas por Lobo (percussão), Samuel Siva (7 cordas), Rafael Esteves (bandolim) e Matheus Marinho (bateria). Ingressos a R$15. Na Casa Barbosa, à rua Rui Barbosa, 559

QUINTA-FEIRA – 10 de janeiro – 21h … Edrix – voz e violão … Eder Martins é músico, cantor e compositor conhecido por interpretar o repertório de Jimi Hendrix. No show, repertório mpb em formato voz e violão: Zé Ramalho, Mautner, Gil, Benjor. Mas vai rolar Muddy Waters e Hendrix, claro. Na Malelu, à rua Iquiririm, 452 (bar tem cervejas artesanais e quitutes vegetarianos)

QUINTA-FEIRA – 10 de janeiro – 22h … Volta do Picles … Festa com a Chinfraclub, banda que não sabe nenhuma música mas toca todas (com o app Cifraclub). É só chegar e pedir a sua favorita. Antes e depois tem ‘os djs fodas’ mandando tudo que é som. Na Cardeal Arcoverde, 1838

SEXTA-FEIRA – 11 de janeiro – 11h … Branca Lescher – em Lisboa … Cantora brasileira leva a Portugal as composições do seu disco “Branca” acompanhada do violonista Diogo Fraguas. Na Livraria Ler Devagar, à rua Rodrigues Faria, 103

SEXTA-FEIRA – 11 de janeiro – 19h … Anhangabahy nos Parlapatões … Trio formado por Rui, Hevelin e Wadih apresenta (com banda) as canções do cd ‘Sonhar é a Solução’ (que será lançado oficialmente na Funarte, dia 25). Na praça Roosevelt, entrada franca

SEXTA-FEIRA e SÁBADO – 11 e 12 de janeiro – 20h e 18h … Peça “Nomes para Furacões” … Grupo Pandora de Teatro faz 15 anos e apresenta 4 espetáculos do repertório (até março). Na Ocupação Artística Canhoba, à rua Canhoba, 333

SEXTA-FEIRA – 11 de janeiro – 20h … Sarau Clamarte … Companhia Literária dos Amantes da Arte convida o grupo Forropoeira e a escritora e locutora Jussara Carvalho. Sarau com palco aberto. No local, Exposição Metal Morfose. Na rua Professor Otávio Guimarães, 393

SEXTA-FEIRA – 11 de janeiro – 20h … Zé & Kabé Duo – Batuque Violado … O cantor e compositor Zé Leônidas e o percussionista Kabé Pinheiro apresentam repertório autoral. No Teatro Decio Almeida Prado, à rua Cojuba, 45

SEXTA-FEIRA – 11 de janeiro – 20h30 … Coletivo M.A.I.S – no Brazileira … Show com Mila Amorim, Jordana de Souza, Allan Piter e a Banda Issoo! Couvert R$20. Na rua Clélia, 285

SEXTA-FEIRA e SÁBADO – 11 e 12 de janeiro – 21h … Borrasca … Dois amigos se reencontram depois do enterro de um terceiro e trazem à tona as mágoas que os impedem de expressar a dor da perda. Peça de Mário Bortolotto, que escreveu, dirige e atua com Eldo Mendes. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

SEXTA-FEIRA – 11 de janeiro – 21h … Vai Pra Cuba! … O grupo Mayombe Afro Latino apresenta afro-latinidades, com destaque para os clássicos da música cubana e colombiana. Ingressos a R$15. No Centro Cultural Butantã, à av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882

SEXTA-FEIRA – 11 de janeiro – 21h … Parada Sete apresenta Banda Caldonia … Leo Prado, Elvis Rodrigues e Dico Santana mandam ver nos rocks clássicos dos anos 60 e 70. Na av. Luis Carlos Gentile de Laet, 96, no Horto Florestal

SEXTA-FEIRA – 11 de janeiro – 21h … Lançamento de 3 clipes da banda Picanha de Chernobill: “Venha logo e pegue esse trem”, “Come Back” e “Tumbeiro”. Depois, às 22h, show e sorteio de kit-Picanha. Entrada R$20. No Estúdio Lâmina, à avenida São João, 108

SEXTA-FEIRA – 11 de janeiro – 22h … Festa Kabul& com show da banda Bolero Freak no Al Janiah. Discotecagem de brasilidades com o dj Rogerio Silvestre. Exposição de Mike Mendes. Entrada R$15. Na rua rua Rui Barbosa, 269

SÁBADO – 12 de janeiro – 13h … Fluxo de ideias – Estudos Afrocentrados … Um olhar ancestral, para a luta e liberdade. Encontros acontecerão todo 3º sábado do mês, até novembro. Nesta edição, será estudada a coletânea de textos e imagens produzidos pelos irmãos Zaus Kush. Na rua Itamonte, 2008-A

SÁBADO – 12 de janeiro – 14h … Lu Vitti – Café com jazz, blues e soul … Excelente cantora apresenta clássicos do cancioneiro mundial acompanhada do músico Beto Leonetti. Na Marê Café, à rua Eliseu Guilherme, 235, em Ribeirão Preto

SÁBADO – 12 de janeiro – 15h … Botica Poesia … Espetáculo reúne canções elaboradas por Renato Gama a partir de poemas (conhecidos e inéditos) do poeta e escritor Sergio Vaz. Na praça de eventos do Sesc Itaquera

SÁBADO – 12 de janeiro – 16h30 e 19h30 … União e Olho Vivo … Estreia da peça ‘Bom Retiro Meu Amor Ópera Samba’. Sextas, sábados e domingos, até 20 de janeiro (horários variados). Na rua Newton Prado, 766

SÁBADO – 12 de janeiro – 19h … O escritor pernambucano Cleyton Cabral lança livro de contos, ‘Planta Baixa’, na Patuscada. A entrada é franca e o exemplar estará à venda por R$40. À rua Luiz Murat, 40, na Vila Madalena

SÁBADO e DOMINGO – 12 e 13 de janeiro – 21h e 18h … Tiê … Cantora e compositora apresenta as músicas de seu quarto álbum, Gaya. No repertório estão os singles ‘Mexeu Comigo’ e ‘Amuleto’, além de canções dos seus três cds anteriores. No Sesc Bom Retiro, à alameda Nothmann, 185

SÁBADO – 12 de janeiro – 21h … 1º Aniversário do Templo do Rock, na Praça Ilo Otani. Show da banda Rock Insane

SÁBADO – 12 de janeiro – 21h … Tata Alves … Cantora e compositora se apresenta no Bar do Frango, à avenida São Lucas, 479

SÁBADO – 12 de janeiro – 21h … Andreia Dias – com participação de Ana Cañas … Cantora lança cd “Tpmramental”, encerrando trilogia. No Sesc Belenzinho, à rua Padre Adelino, 1000

SÁBADO – 12 de janeiro – 21h30 … Eu Te Avisei Tour: Alice Caymmi … Cantora e compositora lança terceiro disco, “Alice”, e o ep ‘Dizem Que Sou Louca’. No Sesc Pompeia, a rua Clélia, 93

SÁBADO – 12 de janeiro – 22h … Banda 4heads no “Santo Maia” … Banda interpreta clássicos do rock internacional e nacional. Na rua Itapura, 1267, Tatuapé

SÁBADO – 12 de janeiro – 22h … Tributo a Aretha Franklin por Alma Thomas & Trio … Cantora, compositora e arranjadora nova iorquina radicada no Rio de Janeiro, Alma Thomas canta clássicos da diva do soul acompanhada por Thiago Alves (baixo), Salomão Soares (piano) e Paulinho Vicente (bateria). No JazznosFundos / CCMI, Na rua Cardeal Arcoverde, 742

SÁBADO – 12 de janeiro – 22h30 … Tributo A Judas Priest com a banda Metal Gods. No Dragster Rock Bar, à rua Curuçá, 439, na Vila Maria

SÁBADO – 12 de janeiro – 23h … Elis & Chico – Pré-Carnaval … Graziela Medori e Os Brazucálias, em ritmo de carnaval, cantam os maiores sucessos dos dois ídolos da nossa música. Nos intervalos, discotecagem brasileira-dançante com os djs Ale, Steiner e Robinho. Entrada franca até 23h30. No Miscelânea Cultural, à rua Cunha Gago, 678

SÁBADO – 12 de janeiro – 23h … Tu Vens – no Bixiga … Festa toca brasilidades dançantes. Com o Quarteto São Jorge e os djs Andi Vanelli e Victor Pires. No Estúdio Bixiga, à rua Treze de Maio, 825. Ingressos de R$15 a R$35

SÁBADO – 12 de janeiro – 23h … Soledad canta Maria Bethânia … Nascida em Fortaleza, Soledad desenvolve trabalho que vai da composição à interpretação, dos palcos de teatro à militância feminista. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269

DOMINGO – 13 de janeiro – 14h … Forró na Paulista … A cantora, rabequeira e percussionista Karina Costa faz niver e comemora em show com o músico e compositor Leãodamerica. Em frente ao Masp

DOMINGO – 13 de janeiro – 15h … Bia Doxum & Banda … Cantora e compositora da ZL apresenta trabalho autoral no Sesc Itaquera, à avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000

DOMINGO – 13 de janeiro – 17h … Mostra Premiada Chico 2018 – Na Videoclube Charada … A Tom-K Produções traz os sete curta-metragens vencedores da Mostra Nacional, da Mostra Infância e da Mostra Tocantins do Festival. Entrada franca. Na Videoclube Charada, à rua José Antonio Fontes, 62, em Sapopemba

DOMINGO – 13 de janeiro – 17h30 … Branca Lescher – Concerto … Cantora, compositora e poeta visita Lisboa e apresenta repertório de bossa nova em comemoração aos 60 anos do gênero, além das canções autorais de seu cd “Branca”. É acompanhada pelo guitarrista Diogo Fraguás. Na Casa Raphael Baldaya, à rua dos Poiais de São Bento, 27, em Lisboa, Portugal

DOMINGO – 13 de janeiro – 19h … O Café Poético #39 – Encontro de Verão … Sarau com participação de Leo Feck, Floren dE bAS, Teresinha Couto, Cintia Colares, Cloveci Muruci e palco aberto. No Solar63 Hostel, à rua Rua Otávio Corrêa, 63, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

DOMINGO – 13 de janeiro – 19h … Laura Lavieri … Cantora apresenta as canções de seu cd ‘Desastre Solar’ em ‘versão bailinho’. Com Lux Ferreira (beats, programações e teclas), Paulo Emmery (guitarra/baixo) e Ana Frango Elétrico (baixo/guitarra e vocais). No Bona, à rua Álvaro Anes, 43. Ingressos a R$35