TRILOGIA RICHARD FOREMAN >>> de 3 de junho a 31 de julho >>> A Cia Nova de Teatro comemora seus 20 anos de atividades apresentando três obras inéditas do dramaturgo norte-americano Richard Foreman. Cada peça fica em cartaz por três fins de semana seguidos: às sextas e sábados, às 20h e aos domingos, às 19h, no Centro Cultural Olido – Sala Paissandu, à av. São João, 473. Entrada franca, retirar ingressos com 1h de antecedência. Compõem a ‘Trilogia’ as peças ‘Os Deuses Estão Marretando a Minha Cabeça’ (de 3 a 19 de junho), ‘Bad Boy Nietzsche’ (de 24 de junho a 10 de julho) e ‘Prostitutas Fora de Moda – Um romance real (de 15 a 31 de julho)’. Direção e iluminação de Lenerson Polonini, tradução de Fábio Fonseca e trilha sonora de Wilson Sukorski. No elenco, Fábio Mráz, Carina Casuscelli, Marcelo Marothy, Rafael Schmitt, Joelle Malta e Simone Heitor. Participação especial em voz off e vídeo, Paulo Cesar Peréio

OS DEUSES ESTÃO MARRETANDO A MINHA CABEÇA >>> Sinopse: Dois lenhadores rivais esmagam tudo o que vêem pela frente, esperando que a verdade cósmica venha substituir a banalidade de suas vidas cotidianas. Uma bela mulher inicia-os nos mistérios do sexo, da morte e da ressurreição. A peça apresenta uma série de exercícios espirituais que contestam o fascínio do erótico e as falsas promessas de sabedoria e poder. Nessa versão, com contornos de brasilidade, os machados dos lenhadores ganham auxilio de motosserras: uma alusão ao contexto atual de desmatamento da Amazônia, ampliando a dimensão da obra para uma abordagem de problemas político-sociais do país. O cenário virtual inclui fragmentos de uma Amazônia devastada pela ganância do motosserra e suas consequências para o planeta.

