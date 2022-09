Sexta – 2 de setembro – 19h … Lançamento presencial de ‘O Novo no Ovo’, livro impresso da multiartista Paula Valéria Andrade, com desdobramento para áudios e vídeos. Em seu inovador formato transmídia e experimental, os poemas abarcam e são abraçados por variadas expressões, como o cinema, o teatro e as artes plásticas e gráficas. Na Livraria da Travessa Pinheiros, à rua dos Pinheiros, 513. Entre os presentes, Guto Lacaz, autor do maravilhoso projeto gráfico, editorial e digital, e poetas como Celso de Alencar, entre outras notáveis figuras (clique no cartaz). Este blogueiro agradece o convite e estará por lá também, registrando tudo. Depois digo como foi. . >>> PAULA VALÉRIA ANDRADE >>> Escritora tem mais de vinte obras publicadas, entre poesia, antologias, livros infantis e didáticos. Conquistou os prêmios Jabuti, APCA, Salão Internacional do Livro de Turim e o 1º lugar na categoria Literatura Infantil em concurso internacional realizado na Itália, em 2016. Participa ativamente do circuito literário e dos saraus da cidade. . . ASSISTA À LIVE DE 2021>>> O trabalho realizado em ‘O Novo no Ovo’ é resultado do fluxo corrente da pesquisa estética de Paula Valéria e utiliza de diferentes mídias e suportes para construir sua narrativa. Com uma linguagem transmídia, denominada verbivocovisual, o livro engloba poesia, grafia, fotografia, escultura, poesia-visual, desdobrados em performance, sonoridade e imagem por meio de áudio livro e videobook. Os links podem ser encontrados no livro impresso e nas redes sociais do projeto: Soundcloud; Instagram; YouTube. Acima, o vídeo da live de lançamento do projeto, disponível no YouTube, e que foi transmitida em 29 de setembro de 2021 . . … … … ELEIÇÕES, DEBATE, PESQUISA,

CORRUPÇÃO, INDIGNAÇÃO E ETC… … … … Nesta semana, foram divulgadas as notícias sobre dezenas de imóveis da família do despresidente Bolsonaro, comprados com dinheiro, à vista. Nem é preciso explicar… Que tipo de gente realiza esse tipo de negócio? A corrupção e a bandidagem são óbvias, né? Bolsonaro é o amargo fruto que o antipetismo nos deu. Eles, os capachos do mais retrógrado e golpista empresariado, ‘com imprensa, com o Supremo e com tudo’, queriam ‘tirar o PT’, e tiraram. A mim só resta tirar do canal de tevê quando esse Bozo e seus seguidores aparecem. Não suporto ouvir suas falas imbecis. Nem assisti ao debate da semana passada para não passar raiva ao ouvi-lo e porque estava na cara que esse debate só serviria aos nanicos. Esse momento seria o de defender a democracia e se unir para afastar o fascismo. O tal ‘debate de ideias’, sob tantas ameaças à democracia, só serve pra confundir ainda mais o eleitor indeciso e não politizado. É bem fácil pra um ‘político profissional’ chegar lá, dizer que é contra ‘essa polarização que esta aí’ e apresentar trocentas propostas pra isso e aquilo. Quero ver esses candidatos ‘anti-polarização’ e os jornalistas ‘isentões’ assumirem sua responsabilidade pelo fascismo que colocaram no poder. Se dizem de centro, mas, na hora agá, ficam bem à vontade apoiando a direita. Eles não ligam se o Bozo for reeleito e o Brasil agonizar por mais 4 anos nas trevas da ignorância reacionária e dos golpes do fascismo mais tosco. Oportunistas e irresponsáveis, só pensam em si e procuram tirar proveito de seus 15 minutos de fama. Carreiristas abjetos, arrivistas nojentos…

Após ler os números da mais recente pesquisa do DataFolha, creio que a chance de Lula ganhar no primeiro turno diminui a cada dia. E prevejo que, num segundo turno, ‘o centro’, ou ‘a terceira via’, que por essas nossas bandas nada mais é do que uma ‘direita que não ousa dizer o nome’, apoie Bolsonaro, como fez na última eleição, sendo responsável direta pelo caos em que nos encontramos, mergulhados em anacronismos, corrupção, barbárie e descaso com o povo. É terrível e lamentável, mas é o cenário que vislumbro. Desculpem a falta de esperança, mas é mesmo desanimador.

QUANTO TEMPO MAIS? >>> Como perguntaria Dylan: quanto tempo mais as pessoas vão fechar os olhos fingindo não ver o que estão vendo? É difícil enumerar a vergonhosa lista da falta de qualidades que impediriam Jair Bolsonaro de assumir o mais insignificante dos cargos públicos: ele é assumidamente defensor de ditadores e torturadores, ele é indiscutivelmente um idiota, inculto e preconceituoso (pra dizer o mínimo), ele é ideologicamente extremista e anacrônico, ele é politicamente incompetente, mau administrador, misógino, homofóbico, negacionista e (obviamente) corrupto, chefe de quadrilha e criminoso na crise sanitária, entre outros adjetivos nada edificantes. O que mais é preciso para que seja tirado da presidência arrastado pelas grandes orelhas? O que mais é preciso para que esse grande equívoco nacional seja consertado? Enquanto isso, o país agoniza. De novo. Again. Outra vez…

O Brasil é esse país que eu não reconheço mais. Não é o país onde eu cresci e que amei uma dia, o país amoroso ‘que poderia ter sido e não foi’. É preciso recomeçar. O abismo existe e não foi a ‘esquerda’ (qual mesmo?) quem o criou. As classes dominantes (‘conceito ultrapassado’, né?) buscaram a ‘terceira via’ vendendo a ideia de que o mal brasileiro seria o de uma suposta ‘polarização’. Não era não. O mal do Brasil é o fascismo. É a falta de empatia. O mal brasileiro é ter uma elite cruel, sanguinária e antipovo. É ter um capitalismo que não direciona as políticas públicas para a formação de uma nação politizada, de cidadãos educados, empregados, com teto sobre a cabeça, livros nas mãos, sapatos nos pés e dentes tratados. E é por causa dessa negação dos direitos básicos de cidadão que, cada vez mais, nada será como antes. Esse papo furado de ‘terceira via’ e de ‘polarização entre esquerda e direita’ foi o que nos levou ao fascismo. E os responsáveis por isso, além de não assumiram sua culpa, persistem no erro.

ANTI-BOLSONARO >>> Além das ilustrações de diversos e talentosos artistas gráficos, que espalhei pelo post, colhi na internet um texto do poeta Dinovaldo Gilioli endereçado especialmente ‘aos indecisos e aos que pensam em mudar de voto’. Diz ele: ‘saber em quem NÃO votar já é um bom começo’. Ouça aqui, em arquivo no Facebook. Mantive a grafia do autor, com o NÃO e as palavras-chave em letras maiúsculas.

NÃO voto em Bolsonaro / falo sem PRECONCEITO

digo na lata e encaro / pra não iludir o sujeito

NÃO voto em Bolsonaro / falo sem DISCRIMINAÇÃO

digo na lata e encaro / em respeito a todo irmão

NÃO voto em Bolsonaro / falo sem VIOLÊNCIA

digo na lata e encaro / pra manter a coerência

NÃO voto em Bolsonaro / falo sem AGRESSÃO

digo na lata e encaro / pra não perder a razão

NÃO voto em Bolsonaro / falo sem TRUCULÊNCIA

digo na lata e encaro / o diálogo é a essência

NÃO voto em Bolsonaro / falo sem RANCOR

digo na lata e encaro / com consciência e amor

NÃO voto em Bolsonaro / falo sem VINGANÇA

digo na lata e encaro / alimentando a esperança

NÃO voto em Bolsonaro / falo sem DITADURA

digo na lata e encaro / pra não perder a ternura

NÃO voto em Bolsonaro / falo sem ARROGÂNCIA

digo na lata e encaro / com muita tolerância

NÃO voto em Bolsonaro / quero um Brasil decente

sem ir mais pro ralo / com respeito a sua gente

PRÓ-LULA >>> Este blogueiro e artista conclui que Lula, ainda hoje, é o ‘centro’ que poderia unir o país, não fosse a burrice, a cegueira, o anacronismo e o fascismo embutido no conservadorismo da elite empresarial brasileira e de seus porta-vozes políticos e midiáticos. Pobre do Brasil se Lula não vencer em outubro… Vejam, acima, o vídeo em que artistas paranaenses homenagearam o ex-presidente e atual candidato do PT à presidência criando uma nova versão de seu tradicional jingle, mesclando vários ritmos.

Poema de Paulo D’Auria, do coletivo Poetas do Tietê:

ex-mulher, cunhado e filho

esbanjam dinheiro vivo:

compram casa, carro e moto

e o povo na fila do osso

sem ter onde cair morto

pensa bem na hora do voto

inocente paga o pato

com tanto bandido solto

DA QUEBRADA >>> Sábado – 3 de setembro – 22h >>> Segundo os criadores, o ‘Sons da Quebrada: Periferia pela Democracia’ é o encontro criado para ‘viabilizar a manifestação das linguagens que combatem a figura do presidente genocida na Quebrada, com poesia, na luta contra o retrocesso’. Saiba mais, no cartaz.

. … … … PROGRAMAÇÃO DA SEMANA … … …

FLIMO 2022 >>> Terceira edição da Festa Literária de Morretes acontece de 1 a 4 de setembro na cidade paranaense promovendo mesas de conversa com grandes nomes da literatura local e nacional, com feira de livro, oficinas e programação para crianças, além de festas, shows musicais e peças de teatro. Saiba mais

Sábado – 3 de setembro – 19h … No ‘Conversas Literárias’, a premiada autora cearense Jarid Arraes fala a Jussara Salazar sobre sua obra e trajetória, com destaque para a atuação no Clube da Escrita Para Mulheres e na curadoria do selo Ferina, da editora Jandaíra, marco da diversidade no mercado editorial brasileiro. multânea em libras. No Salão Principal Instituto Mirtillo Trombini, à rua das Flores, s/n, em Morretes

