que tempos difíceis são esses

falar de amor é quase um crime

eis o regime

imposto regime

regime cruel

pra que tanto ódio?

te lançam no caos

prometem o céu

carregam o livro sagrado na mão

na outra, uma arma

a intolerância

e muita ameaça à opinião

e o tempo não para

tempos sombrios

ferem o amor

a Constituição

te tiram direitos

batem no peito

palavra de ordem

padece a Nação

e o amor

é o nosso poder

e o amor

é o nosso poder

tô desarmado

tô desarmado

tô desarmado

violência não

tô desarmado

tô desarmado

tô desarmado

não atira, não

De uma parceria entre ator e diretor Walmir Pinto e o músico Zé de Riba, inspirados em um poema de Bertold Brecht, surgiu o show “Que tempos difíceis são esses em que falar de amor é quase um crime“. Dele, nasceu este lindo videoclipe. O show, que estreou em Suzano no dia 18 de maio, tem arranjos de Ricardo de Deus e produção do Ateliê de Imagens – Cinema e Audiovisual, encabeçado por Carlos Magno Rodrigues e Amaury Rodrigues. O clipe tem direção de Katherine Hajdu e participação dos cantores Zé de Riba e Carla Shinabe, além dos músicos Douglas Gamboa e Davi Gonçalves. O Ateliê também assina o curta ‘Traição‘, que estreia nesta sexta-feira em Suzano (veja no agendão).

… … …

NA NET, O CD ‘AS MARÉS’,

DE PAULO BARROSO

… … …

O belo álbum duplo As Marés, do cantor e compositor Paulo Barroso está agora disponível nas plataformas digitais (aqui você pode ouvi-lo no Spotify e no Youtube). Este post é uma merecida homenagem a esse talentoso e desconhecido artista. Leitor: que maligno sistema (dito) cultural é esse que lhe priva do prazer de conhecê-lo e de cantarolar a pungente Guerramor (parceria dele com o excelente letrista Miguel dos Santos), de seu primeiro disco. Ou a impressionante Largo do Destino, também da mesma dupla, no recente cd. Que máquina perversa é essa que te impede de se emocionar com a lírica e comovente Flor do Amanhã (parceria com o saudoso Edno Filizola) ou de se imaginar planando sobre o Brasil como o personagem de Mares de Minas (modéstia às favas, uma linda canção dele comigo)? Ouça:

Paulo participou de vários festivais escolares nos anos 70. Lançou Vozes da Cidade, um ótimo disco independente nos anos 80. Tocou numa ou noutra estação de rádio, teve algumas críticas positivas, inclusive no Estadão, e só. Então, resolveu cuidar da vida. Montou uma produtora de vídeos onde trabalhou durante os anos 90. Mas sempre que a saudade batia, ele voltava à música, fazendo shows, formando grupos e lançando cds: um com clássicos do samba, outro de chorinho e um terceiro sobre a obra de Tom Jobim, além de um espetáculo denominado Badeatles.

Seu disco duplo tem 28 composições no mínimo interessantes (algumas pérolas), de ritmo e temática variados, com arranjos sofisticados e revelando ótimos cantores. Entre eles, destaque para a bela e cristalina voz de Deise Capelozza (ela tem se apresentado pelos saraus e aguardo ansioso seu primeiro cd). Deise interpreta cinco canções: duas cantando solo (Três por Quatro e Pegadas, pontos altos do disco), uma em dueto com José Carlos Cordeiro (Flor do Amanhã) e outras duas em grupo (Alguns Aspectos de Nossas Vidas e A Nova Maré).

Por que nossos meios de comunicação não estão abertos a divulgar músicos como Paulo Barroso, que tem longa trajetória, postura íntegra e criação musical autêntica? Será que ele não tem qualidade suficiente? Ou porque ele não é mais teen? Ou porque seu som não se encaixa nos padrões idiotizantes vigentes? Ou porque sempre foi frontalmente contrário à ideia de pagar jabá pra tocar? O que talentos como ele precisam fazer para ter ao menos uma de suas canções executadas numa estação de rádio brasileira? Cantar em inglês? Colocar à sua frente moças siliconadas e rapazes anabolizados, realizando coreografias sensuais (só-que-não) enquanto ele entoa seus frevos e sambas críticos, ao fundo? Escrever letras banais com onomatopaicos refrões? Isso ele não faz, claro. Ironias à parte, Barroso não é desses que se rendem aos pasteurizadores da cultura.

Neste link, acesse seu primeiro disco, Vozes da Cidade, inteiro. Para quem gosta de curiosidades, pesquei na net o link de Paisagem Noturna, bela canção praieira que foi regravada 30 anos depois pelo talentoso Conrado Pera (filho do compositor), com o nome de Jangadeiros (em seu elogiado cd Enlaçador de Mundos).

Além da Deise e do Cordeiro, que citei lá na abertura, há várias outras participações. As vozes do João Marques (na canção … e só), do José Carlos Guerreiro (em No Fundo do Poço) e da grande cantora Susie Mathias em arrebatadora interpretação de Maria Terremoto. A do já citado Conrado Pera, artista-revelação, que canta com o pai o delicioso frevo Fervor. E os vocais de Helen Torres e outros amigos, sem esquecer os inúmeros músicos convidados e a presença luminosa da Aduzinda Barroso, na produção geral.

O cd tem uma apresentação gráfica primorosa, em tamanho de disco duplo de vinil. Esse design digno de prêmio envolve vários artistas criadores: a aquarela de Luiz Carlos Afonso, as artes do Miag Makibara, os poemas do Wagner de Paula e do próprio Barroso e as fotos do Gustavo Pera, que também coordenou o making-of. Assista e mergulhe na emoção desse trabalho coletivo:

http://paulobarroso.mus.br/making-of/

Paulo Barroso criou um site onde registrou (e vem atualizando) a sua trajetória musical. Músicas, letras, áudios, vídeos, fotos, depoimentos… Tá tudo lá. Sobre essa icônica figura da Vila Maria, escrevi:

E ele se deslocava pedindo a pelota: ‘Badão é bola, Badão é bola!’.

O Paulo Barroso, também conhecido por Badão, sempre foi assim. Nunca fugiu do jogo, não é daqueles que se escondem. Seja no futibas, na postura contra a ditadura ou na feitura dos discos independentes, dos quais foi pioneiro. Badão joga nas 11, não é pipoqueiro, corre atrás, toma a iniciativa, quer vestir a 10. No cd ‘As Marés’, o cara se superou. Poderia ter feito o gol sozinho, mas juntou o time todo dos velhos amigos. Um verdadeiro Clube da Esquina da Vila Maria. Generoso, abriu espaços e faixas solo, entre beijos e melodias, abraços e parcerias. Presenteou com canções, fotos, exposições. E criou um belo objeto coletivo, um mosaico afetivo, uma colcha de retalhos solidários e reativos. Muitas vozes e timbres, emoções reverberando, sentimentos interativos. A liga da vida sedimentada pela arte, de braço dado com a amizade. Falando nisso, entre todos os artistas amigos ou conhecidos, é dele a música mais cantada e admirada: ‘Campanha‘ é nosso hit, o grande clássico da quebrada. Golaço desse craque de tantas cantatas e noites passadas na praça. Mas no campo pessoal, Badão atravessou uma barra muitíssimo pesada. Ninguém acreditava, mas o danado sobreviveu. Agora ele canta de galo pra quem duvidava: ‘O camisa dez sou eu!’.

Badão é bola. É nas cordas do violão que vibra a fibra do seu coração. Badão é canção. No bojo da viola, ele bate um bolão.

Finalizo com o divertido clipe de uma outra parceria minha com ele: Eu Vi Ela na Viela relata uma rocambolesca desilusão amorosa, com ingredientes de heroísmo, perseguição e faroeste-espaguete. Se deixe levar nessas marés…

… … …

6ª EDIÇÃO DO PRÊMIO

GRÃO DE MÚSICA

… … …

Identificar, referendar e promover a obra artística e a trajetória do criador e da criadora é o principal propósito do Prêmio Grão de Música. O PGM, que teve início em 2014, realiza sua sexta edição. Com foco na canção brasileira, foi idealizado pela compositora e cantora Socorro Lira. O Prêmio, anualmente, realiza uma coletânea em cd com quinze canções de compositores e intérpretes de vários lugares do País, que recebem um troféu criado pelo artista Elifas Andreato (uma estatueta de 30 cm, em bronze). A cerimônia de premiação acontecerá no dia 19 de outubro, sábado, às 19h, em São Paulo. Abaixo, uma canção e um pequeno perfil de três premiados (no cartaz acima, a relação dos 15 vencedores do Prêmio Grão de Música 2019):

Alessandra Leão é cantora, percussionista e compositora pernambucana. Foi uma das integrantes da banda Comadre Fulozinha. Tem parcerias com Chico César, Kiko Dinucci e Juliano Holanda e já se apresentou com Antônio Nóbrega, Siba e Juçara Marçal, entre outros artistas.

Eliakin Rufino é compositor, cantor e poeta roraimense, além de professor de filosofia, produtor cultural e jornalista. Em 35 anos de carreira, já publicou 11 livros com seus poemas e lançou 5 discos com suas composições.

Filpo Ribeiro é paulista e se apresenta com o projeto ‘Filpo Ribeiro e a Feira do Rolo’, que dá continuidade à sua pesquisa sobre a rabeca. Em seu último disco, intitulado Contos de beira d’água, o músico canta e toca rabeca, viola de 10 cordas, marimbau, pífano, violão e guitarra.

… … …

E POR FALAR EM CHICO…

… … …

Na semana passada falei do nosso grande Chico Buarque, vencedor do Prêmio Camões (quem não leu, clica aqui). No post de hoje tem duas programações que dialogam com a sua obra: o balé da Focus Cia de Dança e uma expo de caricaturas com show do cantor Moyseis Marques (ambos no Rio). Confira:

QUINTA A DOMINGO – 30 e 31 de maio, 1 e 2 de junho … Saudade de Mim … A Focus Cia de Dança faz mais quatro apresentações do espetáculo que une Candido Portinari e Chico Buarque. Saudade de Mim começa com os acordes da música “Construção” levando para o palco a vida de Pedro, Maria, Bárbara, Juca, Nina e outros personagens saídos de músicas distintas de Chico, e que lá, se relacionam. Todos também habitam telas e ambientes criados por Portinari. Entre o onírico e o real, a história traz dores, amores, triângulos amorosos, indo e voltando através de referências a Chico e Portinari (trecho de montagem anterior). Criação, direção e coreografia de Alex Neoral. O grupo conta com o imprescindível patrocínio da Petrobras. Quinta, sexta e sábado, às 21h. Domingo, às 20h. No Teatro XP Investimentos, à av. Bartolomeu Mitre, 1110 (Jockey Club Brasileiro), no Rio de Janeiro

TERÇA-FEIRA – 4 de junho – 18h … ‘Quem te viu, quem te vê’ – Exposição de 54 caricaturas de Chico Buarque selecionadas em concurso nacional (acima, três delas, dos ilustradores Quinho, Claudia Kfouri e Eduardo Baptistão). Com curadoria do cartunista Zé Roberto Graúna, a mostra apresenta trabalhos dos mais variados estilos. Até 27 de julho (às terças-feiras, das 10h às 16h; de quartas às sextas, das 10h às 18h; aos sábados e domingos, das 15h às 18h), na Sala Carlos Couto (Teatro Municipal de Niterói) com entrada franca.

Na abertura da exposição acontece o ‘Moyseis Marques canta Chico Buarque de Hollanda‘, show no qual o jovem cantor e compositor apresenta a influência de Chico em sua carreira. No repertório, o samba ‘Chico para prefeito’, composto por Moyseis em 2017 para saudar os (então) 73 anos de vida do ídolo. Ingressos a R$20.

… … …

RICARDO KELMER

LANÇA LIVRO EM SP

… … …

O humorista e produtor cultural cearense Ricardo Kelmer está em SP para lançar seu novo livro ‘Pensão das Crônicas Dadivosas‘, em que aborda arte, comportamento, sexo, política, religião, gatos e, como não poderia deixar de ser, o feminino, essa grande paixão do autor. Veja a programação:

30 de maio, quinta-feira, de 20h30 à meia-noite, no Sarau Achados & Perdidos. Bar do Espetinho do Biro, à praça Roosevelt, 226, no Centro

1 de junho, sábado, das 16h às 19h, no Bar do Jeová, à praça Benedito Calixto, em Pinheiros

2 de junho, domingo, das 13h às 20h, no Festival Lula Livre, na

Praça da República, Centro

7 de junho, sexta-feira, das 20h à meia-noite, no Sarau Sopa de Letrinhas, no Bar Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, em Pinheiros

8 de junho, sábado, das 20h à meia-noite, no Sarau da Maria, no Clube Vila Maria, à rua Profa. Maria José Barone Fernandes, 483

Em São Paulo, Kelmer organizou e apresentou durante alguns anos o sarau Bordel Poesia. Atualmente morando em Fortaleza, fundou e é um dos organizadores do bloco carnavalesco Simpatizo Fácil. Recentemente, criou e participou da campanha Belchior 7.0, que pedia a volta do cantor à música, além de comemorar seus 70 anos com shows, peças e livros (Bel, infelizmente, faleceu menos de dois anos depois de iniciado o projeto). Acesse o blog de Kelmer. Sobre ele, escrevi:

O Kelmer canta, conta causos, interpreta, diverte a gente. Tem raciocínio rápido e humor aguçado: a marca dos inteligentes. Seu texto denso alarga os pensamentos estreitos. Antifanático, Kelmer defende o estado laico, as liberdades civis e os direitos democráticos (tão ameaçados). Escancara o silêncio da selva domesticada e encara a turba ignara conectada ao atraso: é o puxador da alegria no bloco dos filósofos anárquicos. Kelmer absorve os conceitos, tritura e nos oferece sua água pura. Alquimista da utopia, destila a dor e nos alivia com suas doses de quimera fria. Sonhador sereno, seu blog pé-no-chão nos ilumina. Kelmer é um ponto de luz nas trevas de nossa idade mídia.

…

KELMER POR ELE MESMO:

“Sou ateu e democrata incondicional, adepto do amor, das relações livres e do Jack Daniel´s. Acredito em autoconhecimento, democracia, liberdade de expressão, respeito às diferenças, liberdades individuais, viver as fantasias, estado laico, abolição das fronteiras, cidadania global, conscientização ecológica e livre circulação de pessoas, ideias e produtos. Não acredito em capitalismo, neoliberalismo, religião, fronteiras, patriotismo, guerra às drogas, guerra contra o terrorismo, guerra nenhuma, porte de arma, raça e voto obrigatório. Prefiro morrer livre que viver numa escravidão tranquila. Creio no amor baseado na liberdade. Amor baseado na posse do outro, este eu dispenso. Planos para amanhã: sentir-se cada vez mais vivo e livre. Antes que chegue o dia em que o dinheiro e as religiões acabarão com a humanidade.”

… … …

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Faz mais de um ano que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Há um ano repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como Marielle não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem ameaçar Marcia Tiburi e Jean Wyllis. E podem mirar nas nossas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

… … …

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – das 10h às 12h … Programa Toque Clovis Ribeiro. Todas as quintas na Rádio Cidadã FM 87,5 (www.cidadafm.com.br). Música, informação e arte

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – 14h30 … Lançamento da antologia Flores no Deserto. Organização de Bhetty Brazil e Talita Facco. Na Patuscada

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – 16h … 2º Grande Ato dos estudantes contra os cortes na Educação. No largo da Batata

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – 16h … Pompeia Sem Medo – Coutra a Reforma da Previdência e os cortes na Educação. Na Igreja Nossa Senhora do Monte Serrat

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – 18h … CineNiá apresenta – A Montanha Sagrada + SPIO Orquestra, de Daniel Carrera, e projeções de Guilherme Pinkalsky. Na rua Primeiro de Março, 84, na Saúde

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – 19h … Cine Olhar apresenta o ótimo filme de Anna Muylaert, “Que Horas Ela Volta?”. Na praça da Urca, em Poços de Caldas

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – 19h … Dueto – Luiza Borges e André Siqueira. Na Casa Benet Domingo, na avenida São Sebastião, 135, no Rio de Janeiro

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – 19h30 … Recital Brasil e África: ressonâncias. Performance poética e musical com participação de Déborah Castolline, Liw Ferreira, Danilo Moura e Beatriz Pacheco, entre outros. Direção de Fernanda e Gabriel de Almeida Prado. No Sesc Pinheiros

… … …

QUINTA-FEIRA A SÁBADO – 30 de maio a 2 de junho – 20h … O Homem-Mega-Fone … Peça aborda a luta pela sobrevivência no trabalho informal nas ruas de uma grande cidade, durante período eleitoral. Um catador se candidata a vereador e coloca esses dois universos em perspectiva. Texto de Edu Brisa, direção de Carol Guimaris. Na sede da CTI na Rua Oti, 212, Vila Ré. Até 29 de junho.

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – 20h … 8° Mostra Mario Pazini de Teatro do Gueto. Este ano com foco no teatro de bonecos e máscaras. No Espaço Clariô, à rua Rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra. Até 10 de junho, todos os dias, em horários variados

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – 20h … Experimento aberto ao público – LAB de Criação Circense. Exercício organizado por Artur Faleiros com onze artistas em 40h de intercâmbio, ensaios e criação compartilhada. No Centro Cultural Tendal da Lapa, à rua Guaicurus, 1100

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – 20h … Quinta Jazz no Espaço Bento Rosa ... Banda formada por Jota P (saxofones e flautas), Guilherme Fanti (guitarra), Carlinhos (baixo) e Fernando Amaro (bateria) apresenta repertório com Pixinguinha, Baden, Jobim, Caymmi, Edu Lobo, Sivuca, Hermeto, Dominguinhos, Djavan, Gil e outros. Na rua Mourato Coelho, 1094

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – 20h … Música de Mulher no Canto do Brasil. Quarto encontro da série traz Maria Beraldo. Na rua Cerro Corá, 1689

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – 20h30 … 3ª AMostra Canção Presente #05 – Edição dos pianistas. No Bar do Alemão

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – 21h … Titane canta Elomar no Centro Universitário, à rua Maria Antonia, 258. Acompanhada dos músicos Hudson Lacerda, André Siqueira e Aloisio Horta

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – 22h … Não Recomendadxs, trio formado por Caio Prado, Diego Moraes e Daniel Chaudon, evoca canções de liberdade. Na Casa do Baixo Augusta, à rua Rego Freitas, 553

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – 23h59 … Cantora Yasmin Olí lança nas plataformas digitais seu primeiro single, “Dose de Autoestima”

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de maio – 23h59 … Cantor Jota.Pê lança “Conte Comigo”, mais um single de seu ep ‘Garoa’

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 18h … Sarau na Quebrada debate Cortes na Educação … Edição especial do sarau tem poetas, músicos e roda de conversa com professores. No Ponto de Cultura, à rua Galileia, 131, em Santo André

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 18h … Blues acústico com Leone da Gaita. No Empório Bico Seco, à rua Padre João, 507, Penha de França

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 19h … Pilares: raízes espelhadas, de Jaque Alves & Jessica Marcele. As autoras farão leituras e as plaquetes estarão à venda por R$20. Nos poemas, temas como memória, cotidiano e resistência negra. Na Casa das Rosas

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 19h … Debora Sanna Trio no Hostel Casa Azul, à avenida Senador Casemiro da Rocha, 731

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 19h … ‘Fantasmas e Demônios’ na Casa de Cultura de São Miguel, à rua Irineu Bonardi, 169. Espetáculo é baseado no livro homônimo de Claudemir Santos

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 19h … #1 Na Prateleira – Selo Eskambo … Gravação do primeiro episódio do programa traz a banda Dharma Samu e sua mistura de jazz, rock e psicodelia. Entrada franca. No Centro Cultural Vila Formosa, à av. Renata, 163. O programa será veiculado no Youtube

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 19h … Lançamento do livro ‘Poemas quase sinceros e outras mentirinhas’, de Carlos Galdino, no Sarau do Martins. Na praça Marquês de Alegrete, 44, Vila Gonçalves, em São Bernardo do Campo. Um dos poemas:

Edifício Wilton Paes de Almeida

(Carlos Galdino)

Numa esquina qualquer de São Paulo

Eu sento para tomar uma gelada

Comer um sanduba

E escrever um poema qualquer.

O prédio caiu!

Gritou a TV.

Ali, naquela esquina

Eu vi e senti Hiroshima.

Não escrevi nenhum poema

Não tomei a breja

Não agasalhei o sanduba

E a poeira entalada na garganta

Tinha gosto

De morte.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 19h30 … Slam da Guilhermina tem palco aberto e convidados. Com slam, intervenção de Umoja (com a Noite dos Tambores) e lançamento do livro ‘Reservado’, de Alexandre Ribeiro. Na rua Astorga, 774

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 19h30 … Lançamento do filme “A traição” (curta-metragem) … Alfredo mantêm um casamento frio com Cecília. O matrimônio é posto à prova quando Alfredo revela um relacionamento extraconjugal, fazendo Cecília refletir sobre o compromisso.Com Chico Zé, Michele Rufi e Zé de Riba. Produção do coletivo Ateliê de Imagens (continuação da tetralogia ‘O cão é suave’). No Cineteatro Wilma Bentivegna, à rua Paraná, 70, em Suzano

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 20h … Adelson Sabão toca mpb e outros sons no Point do Charuto, à praça Comandante Eduardo de Oliveira, 254, no Parque Edu Chaves

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 20h … Sarau das Águas – Show musical com Dan Silva, literatura com Isa Gama e palco aberto. No Espaço Formação Assessoria e Documentação, à rua Cambuci do Vale, 109, na Cidade Dutra

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 20h … Sarau Tempestade de Ideias – Com palco aberto e pocket-show do grupo Seres Tapes. Na avenida do Jangadeiro, 388, na Cidade Dutra

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 20h … Música no Z apresenta Duas Casas (Bezão & Nô Stopa). No Zstudios, à rua Dr. Albuquerque Lins, 200, perto da estação Marechal Deodoro do metrô

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 20h … Shows de ‘Marina e Os Dias’ e ‘Raíssa Lopes’. No Estúdio Aurora, à rua João Moura, 503, sala 12

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 20h … Roda Viva. Remontagem da peça histórica de Chico Buarque, com Zé Celso e grupo. No Teatro Oficina Uzona Uzyna, no Bixiga

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 20h … Banda Rock Insane no Avohai Moto Clube

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 20h … Cia Incorpóreo. Espetáculo une poemas de Deolinda Nunes, dança de Elis Pessotti e música de Aline Lopes. Participação do coletivo Afrotometria e exposição fotográfica de Ina Henrique, Sergio Fernandes, Fernando Solidade e Tiago Santana. No Eclipse, à rua Astorga, 621

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 20h … Jardim das Delícias na Casa Híbrida. Com petiscos e bebidas à beira da piscina, ao som dos djs Fred Lima, Ju Mineira e Kim Cotrim. Na avenida Doutor Arnaldo, 1620

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 20h30 … Cantora Branca Lescher,a companhada por Sergio Bello, se apresenta no Quinto Pecado Bistrô, à rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 21h … Chico Saraiva lança o livro Violão-Canção c/ Guinga e Tatit … Show marca o lançamento do livro em que o artista entrevista oito referências do violão solo (ligado à tradição escrita) e da canção brasileira. No Teatro do Sesc 24 de Maio (no número 109 da rua)

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de maio – 22h … Noite Alternativa #28 … Três bandas autorais com shows dançantes: Bruxos Modernos, Alcoóliques e Nicolas não tem banda. Entrada R$10. No Digi Club, à rua Engenheiro Gualberto, 199, em Mogi das Cruzes

… … …

SÁBADO – 1 de junho – 17h … Casa Amarela Convida … Roda de conversa “Esses benditos malditos”, com os poetas Celso de Alencar e Claudio Willer, seguida de leitura de poemas e tarde de autógrafos. Na abertura, vernissage “Os fios do destino”, do quadrinista e artista gráfico Will Sideralman. Na rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista

… … …

SÁBADO – 1 de junho – 17h … Slam Do Prego Convida Slam Moinho Resiste, só com ‘as minas poetas’. No Sesc Guarulhos, à rua Guilherme Lino dos Santos, 1200

… … …

SÁBADO – 1 de junho – 19h … Ervilha da Fantasia … Festival promove campanha do agasalho e apresenta shows de três bandas: Capitão Bourbon, Videntes Profanos e Romeu Soul. No Rock and Blues, à av. Marari, 466

… … …

SÁBADO – 1 de junho – 20h … Kleber Albuquerque – show de lançamento do novo disco ‘Os antidepressivos vão parar de funcionar’. No Sesc Santo André, à rua Tamarutaca, 302, na Vila Guiomar

… … …

SÁBADO – 1 de junho – 22h … Clandestones … Músicos fãs dos Stones apresentam as ‘pedradas’ da banda. Com Diego Basa (voz e violão), Claudio Moko (guitarra), Icaro Scagliusi (guitarra), Marcos Lucke (baixo) e Ricardo Topfer (bateria). No Clandestino Estúdio, à rua Augusta, 2366, casa 1

… … …

SÁBADO – 1 de junho – 22h … Carcaju e Bruna Black … Dois shows de artistas da cena independente na Casa Gramo, à rua Bento de Abreu, 223, na Lapa

… … …

SÁBADO – 1 de junho – 23h59 … Lu Vitti e a Música Brasileira … Cantora de interpretações viscerais interpreta repertório mpb acompanhada por Renato Alves (guitarra), Fabio Martinez (baixo) e Ivan Castro (bateria). Show começa à 1h30. No porão da Casa Matahari, à rua Silva Bueno, 729

… … …

DOMINGO – 2 de junho – das 13h às 20h … Festival Lula Livre em SP … Artistas e ativistas das mais variadas tendências e regiões se juntam pela liberdade de Lula. Na Praça da República

… … …

DOMINGO – 2 de junho – 20h … Amores … Peça em homenagem a Domingos de Oliveira. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384 (ver cartaz)

… … …

QUARTA-FEIRA – 5 de junho – 20h … O Bote da Loba … Remontagem da peça de Plinio Marcos. Direção e iluminação de Marcos Loureiro. Com Anette Naimann e Dani Moreno. Na ocupação do Teatro de Arena Eugenio Kusnet, à rua Teodoro Baiman, 94. Em todas as quartas-feiras de junho e julho

… … …

ATÉ 31 DE MAIO … SP_Urban x Maio Amarelo … Obras digitais iluminam SP durante todo esse mês. No Centro Cultural Fiesp, à av. Paulista 1313

… … …

ATÉ 29 DE JUNHO … Exposição de Marcatti – Primeiras Páginas … “Marcatti escreve, desenha, imprime, encaderna e vende suas pérolas escatológicas quadrinísticas. Seu estilo inconfundível já estampou transgressões em revistas como Chiclete com Banana e Mad. De terça a sexta, das 12h às 17h e das 19h às 21h. No sábado, das 11h às 20h. Na 9a Arte Galeria, à rua Augusta, 1371 – loja 113

… … …

ATÉ 5 DE SETEMBRO … A Utopia na Era da Incerteza – Imersão Artística Múltipla: Instalação cenográfica com atividades sensoriais e espetáculo teatral. Projeto da Cia Lúdica ocupa o Tendal da Lapa, na rua Guaicurus, 1100

… … …

ATÉ 18 DE AGOSTO … PretAtitude, no Sesc Vila Mariana. Exposição é um recorte da produção afro-brasileira contemporânea com trabalhos de Aline Motta, André Ricardo, Eneida Sanches, Janaina Barros, Laércio, Lídia Lisboa, Luiz 83, Marcelo D’Salete, Marcio Marianno, Peter de Brito, Sidney Amaral, Rosana Paulino, Wagner Celestino e Washington Silveira. Nos dias 18 e 26/6, bate-papo com artistas convidados. De terça a sexta, das 10h às 21h30; sábado, das 10h às 20h30; domingo, das 10h às 18h30

… … …

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem post novo. Pra terminar, alguns cursos, concursos e campanhas de financiamento. Confira:

… … …

ATÉ 31 DE MAIO – CAMPANHA – LIVRO ‘UNIVERSO DE LIA’ >>> Após sofrer um AVC aos 29 anos e ser diagnosticada com câncer aos 31, a autora Daniele Cavalcante supera as limitações físicas e emocionais e escreve livro a partir dessa experiência (em parceria com a designer Erika de Carvalho). Clique aqui para saber mais e colaborar.

…

MARÍLIA CALDERÓN – EM CAMPANHA >>> A atriz e cantora que já se apresentou pelas ruas e vagões do metrô de SP, está em campanha de financiamento para a produção do álbum ‘A Saudade é um Vagão Vazio“, com canções que possam fazer refletir e inspirar caminhos democráticos na luta contra o fascismo. Para colaborar ou se informar sobre as recompensas, acesse aqui

…

ATÉ 9 DE JUNHO – LUCIANO COSSINA >>> Campanha visa custear o processo de gravação, mixagem e masterização de seu primeiro disco autoral. Cantor e compositor, Luciano tem parcerias com Celso Sim, Zé Leônidas e Grupo João de Barro. Acesse, colabore e saiba mais aqui

…

CAMPANHA PRO LUIS MENDES – ATÉ 20 DE JUNHO >>> Luis escreve contos e crônicas urbanas que mesclam ficção e realidade. Seus personagens são moradores das periferias de SP, mulheres, andarilhos, jovens e figuras mitológicas das culturas africana e europeia. Amigos e admiradores criaram uma vaquinha virtual para financiar seu primeiro livro ‘Conversa de Encruzilhada e Outros Contos’. Acesse, saiba mais e colabore porque o cara merece.

…

LIVRO DO CLEYTON MENDES >>> Um intercâmbio cultural em Moçambique resultou na criação de um diário de bordo relatando de forma poética as experiências vividas por lá. Para lançar o livro ‘África é Logo Aqui’ foi criada uma campanha na net. Acesse, informe-se e colabore.

…

ÁLBUM DO ADOLAR MARIN >>> Saiu o cd do cantor e compositor Adolar Marinem parceria com o poeta e produtor musical Flávvio Alves. O ábum ‘Outros Caminhos‘ já está disponível nas plataformas digitais (Deezer, Spotify e Tratore)

…

TEJU FRANCO – ‘LULA LIVRE’ >>> O cantor e compositor Teju Franco, ligado ao Clube Caiubi de Compositores, compôs um samba pedindo liberdade para o ex-presidente e cantando a esperança de um País melhor (ouça aqui)

…

SOCORRO LIRA – CANTOS à BEIRA-MAR … A cantora e compositora Socorro Lira lançou cd com onze composições sobre poemas da maranhense Maria Firmina dos Reis (já disponível nas principais plataformas digitais – veja aqui). Com arranjos e direção musical de Jorge Ribbas

…

THOMÁS MEIRA – “INFLAMADO DE INFLAÇÃO” >>> Em videoclipe dirigido por Carlos Franco, o cantor e compositor Thomás Meira fala sobre o caos político e a incerteza do futuro do Brasil. A música tem produção de Felipe Câmara e conta com Bianca Godói (bateria), Thaizinho Costa (baixo), Thaiana Halfed (pandeiro) e Gabriel Bortolatto (guitarra). Clique aqui

…

GRUPO RUMO – Universo … Selo Sesc lança disco de inéditas com Ná Ozzetti, Paulo e Luiz Tatit, Hélio Ziskind e os compositores e cantores da incrível banda que integrou a chamada Vanguarda Paulista dos anos 80 (com Itamar, Arrigo & Cia). Ouça aqui o disco inteiro.

…

BANDA DA PORTARIA – “Preciso de Mais Tempo Para Amar” – Veja aqui o videoclipe da Banda da Portaria, formada por Vitor Miranda (poemas), João Mantovani (violão), Telo Ferreira (percussão), Daniel Nakamura (guitarra) e Daniel Doc (baixo). Da gravação participaram as cantoras Dani Vieira e Thainá Borges

…

ATÉ QUINTA QUE VEM!

…