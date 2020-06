Os três dias do Relampeio, os contos de Zé de Riba, a live do Macaco Fantasma e a inacreditável ‘reabertura do comércio com a curva de mortes por Covid na ascendente’

O comércio está reabrindo com a curva de mortes por Covid na ascendente. Repito: o comércio está reabrindo com a curva de mortes por Covid na ascendente. Som na caixa, por favor: o comércio está reabrindo com a curva de mortes por Covid na ascendente. Ouviu? O comércio está reabrindo com a curva de mortes por Covid na ascendente. Preste atenção dessa vez: o comércio está reabrindo com a curva de mortes por Covid na ascendente. Capta só a profundidade: o comércio está reabrindo com a curva de mortes por Covid na ascendente. É isso mesmo: o comércio está reabrindo com a curva de mortes por Covid na ascendente. Respire fundo e abra sua mente: o comércio está reabrindo com a curva de mortes por Covid na ascendente. Sim, acredite, é verdade: o comércio está reabrindo com a curva de mortes por Covid na ascendente. Senta pra não cair: o comércio está reabrindo com a curva de mortes por Covid na ascendente. Que piada, nada: o comércio está reabrindo com a curva de mortes por Covid na ascendente. Estou repetindo várias e várias vezes que é pra ver se eu extraio alguma lógica mirabolante embutida nessa frase incoerente: quer dizer que o comércio está mesmo reabrindo com a curva de mortes por Covid na ascendente??? O nome disso é o que? Escolha, leitor: insensatez, burrice, crueldade, assassinato, genocídio, fascismo, incompetência, descaso… Este é o Brasil il il il de BolsoDorias e afins. Durante a semana, em minha página no Facebook, escrevi uns textões indignados e replico aqui (logo abaixo). Para quê, para quem e até quando, eu não sei. Pras paredes, para as moscas, para o vento, a esmo, ao léu e em vão. Escrevinhador que sou, escrevo. A minha dor, a dor que vejo. E a dor que prevejo. Alguém está ouvindo? Ninguém está vendo o que está acontecendo? Ninguém é responsável por nossas mortes? País de ninguém? Cadê os juízes, gestores, religiosos, líderes, políticos, instituições, povo, nação… Há alguém aí? Vocês não estão sentindo o nosso insuportável fedor? Somos invisíveis? Será que vai ser necessário vocês tropeçarem nos nossos cadáveres para nos notarem? Nossos corpos mortos terão que formar barricadas empilhadas pelas esquinas das grandes avenidas? Vamos ter que morrer na contramão atrapalhando o sábado, o tráfego, o culto, o comércio? Lembrem-se, autoridades negligentes: o comércio está reabrindo com a curva de mortes por Covid na ascendente. … MINHAS LIVES … Nessa situação de confinamento, com a curva de mortes por Covid na ascendente e sob a inação do (des)presidente e demais autoridades negligentes, o assunto principal do blog nunca será arte, artistas, peças, shows e saraus. Mas antes dos meus textos descendo a lenha nesses (des)governantes, quero registrar que tenho prontos três espetáculos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles: 1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, canto 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minhas página no Facebook 2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida (que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ aos seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil, e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros (veja uma das lives) 3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram. Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80 … BRASIL NA PANDEMIA:

NÃO-ISOLADO E DESOLADO … Estívéssemos num país onde os políticos considerassem a Cultura um patrimônio nacional, ou ao menos, um bem a ser preservado e ampliado, todos os espaços culturais privados teriam recebido auxílio das secretarias (as municipais e estaduais – ou do MinC, que sequer existe) para sua sobrevivência durante a pandemia. Vários já fecharam ou estão fechando as portas. Sem falar que um isolamento social eficaz, que levasse em conta Saúde e Economia, deveria ter sido implementado pelas autoridades logo de início e teria durado, no máximo, dois meses. Mas, como bem sabemos, nada disso aconteceu. Estamos com 40 mil mortos, mais de mil por dia, mais de um por minuto, e não temos ideia do que será de nós (nem física, nem economicamente falando). Enquanto a absurda incompetência do (des)governo Bolsonaro causa seus estragos e mata, o STF assiste, o Congresso assiste, a mídia assiste, e todos nós assistimos prostrados a esse mórbido ‘espetáculo’ nacional que tem causado espanto e indignação no mundo inteiro. A maior reação dos movimentos progressistas é discutir pelas redes sociais se este é o momento exato de participarmos de uma manifestação antifascista ou se devemos ou não entrar numa frente ampla contra o Bozo (ao lado de políticos que apoiaram o golpe que o elegeu, mas que hoje também são contrários a ele). Enfim, o fato é que estamos todos perdidos. Apenas nos mantemos vivos, discutindo, existindo e resistindo, mas estamos todos atordoados.

A meu ver, as 600 merrecas mensais (ou mais ou menos essa quantia) deveriam ser pagas a todo e qualquer brasileiro maior de idade, desempregado ou sem vínculo empregatício, que enviasse um simples e-mail com CPF aos órgaos responsáveis (afinal, é interesse do Estado – e de agentes econômicos poderosos – que as pessoas não adoeçam e voltem rapidamente aos postos de trabalho). Os aluguéis e contas deveriam ser suspensos ou cortados pela metade (numa sensata divisão dos inevitáveis prejuízos). Os salários altos (acima de um determinado valor) também deveriam ser negociados ou pagos pela metade, para proteger pequenas empresas. Mas nenhum trabalhador jamais poderia ser demitido nesse período. Se tivesse sido assim, o isolamento social duraria 2 meses e já teríamos voltado à normalidade. Mas o Estado que deveria ter investido em nós, em nossa saúde e em nosso futuro, não o fez. Ao contrário, deixou rolar. Inepto, ainda subestimou o poder de contaminação e disseminação do vírus, confundiu a população e, inacreditavelmente, zombou dos mortos pela Covid-19 (irresponsabilidades pelas quais ainda deve ser julgado e condenado). Mas, o que esperar desses fascistas idiotas que estão no poder? Quem não sabia que seria assim? A grande mídia sabia. A classe política, idem. A maioria da população que o elegeu, não. Apenas foi convencida pelo massacre diário de ‘informações’ de que ‘tirar o PT’ era o mais importante a ser feito. Ou seja, num ‘grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo’, não hesitaram em lançar o país ao abismo. Bandeiras ‘verde-amarelas’ supostamente ‘nacionalistas’ e ‘anti-corrupção’ foram acenadas (a velha aliança oportunista responsável por páginas trágicas da história da humanidade) e criaram o clima para o crescimento da onda fascista.

Parte dessas mesmas forças políticas que viabilizaram a vitória fascista já abandonaram sua nau sem rumo. Os malucos que ainda apoiam Bolsonaro são grupelhos direitistas desinformados (alguns armados) que querem um ‘novo AI-5’ e uma tal ‘intervenção militar’, abastecidos ideologicamente (mente mente) por ridículas fakenews criadas no gabinete do ódio montado pela família Bozo (e disparadas no zap sob financiamento de empresários beneficiados por políticas antiambientais, antiaposentados, antitrabalhadores, antipovo). Nada, absolutamente nada do que vivemos e sofremos é surpresa para qualquer ser dotado de, ao menos, dois neurônios ativos. É o caos no poder (e vai piorar enquanto não tirarmos Bolsonaro e sua corja de lá). Mas, pergunto novamente, quem não sabia que seria assim? Tenho saudade de um Brasil recente que, dizem, era dirigido por ‘esquerdistas’ (os tais ‘vermelhos’, sempre vilanizados). Naquele Brasil se discutia e implementava políticas públicas de inclusão (nos queixávamos de que não eram em quantidade ou alcance suficiente), havia total liberdade de imprensa, os poderes nacionais eram respeitados, funcionavam de forma plena e independente, e as ameaças à democracia nem aconteciam (porque seriam imediatamente rechaçadas e punidas). Não soubemos defender o pouco (?) que tínhamos. Aquele sistema no qual tentávamos, minimamente, diminuir as desigualdades sociais e ampliar direitos para todos, foi derrotado (e teve alguns de seus líderes demonizados e – injustamente – até presos, sob o silêncio conivente das forças políticas que agora, se mostram arrependidas). O tal sistema (lembra dele?) chamava-se democracia.

(Circula na net a ótima ilustração, acima, de André Dahmer)

…

SEU JAIR E OS 40.000 MORTOS >>> Em março o (des)presidente falou que não passariam de 800, lembra? Que seriam menos do que as mortes por H1N1. Mas já morreram mais de 40.000 pessoas. Eita gripezinha danada, né, seu Jair? E nem ministro da Saúde a gente tem. E daí, né? Faz piada, seu Jair. A Regina Duarte gosta tanto… ela ri da sua leveza. Os seus seguidores se divertem.. Seu Jair, o senhor já reparou que os seus apoiadores vão pras manifestações com caixões estilizados, zombando dos mortos pela Covid? É engraçado, né, seu Jair? Faz arminha pra gente ver, faz?

Graças à sua ignorância e irresponsabilidade, o povo brasileiro ainda não sabe se ri ou se chora. Se deve ficar em casa ou se pode sair. Enquanto a dúvida paira no ar (como um vírus), o número de mortes vai crescendo.

Três meses depois do início da pandemia, morrem mais de mil de nós, todos os dias. Brasileiros como eu. Como qualquer um. Mas não como o seu Jair. Morreremos todos, menos ele. Ele vai sobreviver pra tuitar suas fakenews à vontade. Mais um capítulo da ‘História Fascista do Brasil’ está sendo escrito, com nosso sangue. É o legado do (des)governo Bolsonaro. O continuador da ditadura de 1964 sonha escrever na faixa da bandeira verde-amarela: “Torturadores do mundo, uni-vos!”. Podiam colocar essa frase na camisa da CBF também. E no logotipo de cada empresa que apoiou e continua apoiando o senhor, né seu Jair?

Por enquanto, só me resta contar os mais de 40 mil mortos. E anotar cada nome dos apoiadores do (des)presidente. São todos assassinos. E cúmplices de assassinatos. Mais cedo ou mais tarde, vão ter que prestar contas. E vão ter que pagar por esses crimes. Ah, se vão…

(Circula na net a excelente ilustração, acima, do Duke)

…

O ‘CORONA’ AGRADECE AO BRASIL >>> Como, a cada dia, nosso país registra recorde de mortes por Coronavírus, o humorista Marcelo Laham, do coletivo ‘Embrulha pra Viagem‘, fantasiou-se de Covid-19 para criticar a (não) atuação do (des)governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. Na “Live do Corona”, a ator se apresenta como ‘sendo’ o vírus e, ironicamente, agradece às autoridades brasileiras pelo ‘acolhimento’ que lhe propiciou crescer e se expandir rapidamente, citando como ‘incentivo’ as trocas de ministro, na Saúde, e a participação do (des)presidente em atos públicos, descumprindo as recomendações sanitárias.

No vídeo, o vírus se despede dizendo: “Eu vi umas faixas pedindo AI-5. Fui pesquisar, não conhecia esse vírus e vi que ele também já matou muita gente. No Brasil cabe tudo: AI-5, Covid-19, H1N1, golpe de 64. Obrigado povo brasileiro, vocês são muito loucos. Adorei vocês”.

Seria apenas mais um esquete engraçado de um grupo de talentosos artistas, não fosse um retrato crítico e verdadeiro de nossa lamentável tragédia cotidiana.

…

A ‘CURA’ PRA COVID >>> Meu amigo, o músico Marcelo Barum, do grupo Tarumã, postou comentário sobre os ‘médicos’ que vão aos programas matinais de tevê e, assim como o pastor RR Soares, já têm a ‘cura’ pra Covid: a hidroxicloroquina na fase inicial. Diz Barum, ironicamente: “todos os dias eles explicam, mas não são compreendidos pelo mundo. Os profissionais do mundo não conseguem absorver a teoria desses médicos. Alguém consegue fazer a ponte desses médicos brasileiros com o mundo? Inclusive pra brecar os recordes diários de óbitos no nosso próprio país?”

Realmente, ao girar os canais, me dói imensamente deparar com as falas desses ‘médicos’ na Record e na Band. Eu me espanto com a cara de pau deles e dos apresentadores. Me dói mais ainda saber que ninguém faz nada e eles continuam lá, diariamente, impunemente, sob a ‘credibilidade’ de seus aventais brancos e com sua pose de ‘cientistas nos quais o povão pode confiar’, vendendo a ‘solução para a Covid’ (só que não). Cadê os órgãos que fiscalizam impostores? Cadê a nação brasileira? Cadê as autoridades do país? Cadê as instituições? Cadê eu tu ele nós vós, sem nenhuma voz? Isso é muito triste. Sinceramente, fico triste demais. Apenas mais um (inútil) desabafo.

…

POESIA DE ESQUINA >>> Sarau pediu aos participantes que fizessem quadrinhas sobre a quarentena. Aqui, algumas delas.

Alessandro de Paula: ‘A quarentena torna-se pequena diante da grandiosidade que é estar vivo. Ainda vale a pena’. Ricardo Leonoro: ‘Amor de quarentena / É sentimento bruto / Que nenhum vírus envenena’. Iasmin Silva: ‘Foi por causa da quarentena / Que pude experimentar / Como a gaiola é pequena / Para aquele que ama voar’. Katielly Mello: ‘Ah se eu soubesse / nos quarenta segundos / naqueles do último tempo / se eu soubesse / abriria meu coração / me declararia no meio da multidão / tocaria aquela do Caetano que você gosta / no violão / te beijaria / faria aglomeração / talvez nesse isolamento / não seria tanta solidão’

…

PL 1075 – LEI ALDIR BLANC >>> A lei que já foi aprovada pela Câmara e pelo Senado agora só precisa da assinatura do (des)presidente Bolsonaro. Ela prevê o repasse de 3 milhões para Estados, Municípios e Distrito Federal (verba já destinada ao próprio setor, existente no Fundo Nacional de Cultura) para a execução de medidas que garantam sobrevida à Cultura. São elas:

1. Auxílio emergencial no valor de R$600 para trabalhadores da Cultura

2. Aquisição de ativos dos artistas, grupos e coletivos pelo Poder Público (obras, espetáculos ou oficinas que serão programados nos teatros e espaços públicos após a pandemia da covid-19)

3. Apoio aos espaços e organizações culturais independentes

4. Lançamento de editais de fomento a projetos que possam ser acessados pelo público através das plataformas digitais (considerando não apenas os artistas mas toda a rede produtiva da cultura)

…

OS TRÊS DIAS DO

FESTIVAL RELAMPEIO

…

SEXTA, SÁBADO E DOMINGO – dias 12, 13 e 14 de junho >>> Relampeio é o festival internacional literário que reúne autores internacionais dos gêneros fantasia, ficção científica e horror em debates ao vivo transmitidos pelo YouTube. É aberto ao público (gratuito) e trilíngue. Acompanhe aqui a programação completa e saiba mais visitando o site www.relampeio.com.br ou acessando os canais no Instagram e no Youtube. O texto de apresentação do projeto conclama os artistas à união e à ação:

“Em tempos como esses, a ficção fantástica relampeia como força unificadora para três conceitos necessários à sobrevivência: arte, imaginação e ciência. No Brasil, uma gestão autoritária descumpre deveres constitucionais e ataca o pensamento científico, desmontando programas de pesquisa e esfacelando órgãos públicos. Assim surge o Relampeio, uma faísca de esperança e alívio, um pouco de luz em meio ao caos. Nomes relevantes da literatura de fantasia e ficção científica conversam com o público sobre seu trabalho e a capacidade de imaginar novos futuros e realidades. O projeto visa também arrecadar doações para iniciativas civis de combate à pandemia, como a compra de equipamentos de proteção individual (EPIs), medicamentos e outros itens necessários para profissionais de saúde e população em geral. Grite, chore, lute e resista junto a outras vozes. Relampeie”

…

CLIPES, LIVES E ETC & TAIS

…

ZÉ DE RIBA >>> O cantor e compositor tem postado seus contos no canal Rubilica: três da minissérie ‘A Cerca’ e alguns abordando o isolamento social na pandemia, entre outros temas. Entra lá e confira tudo. O artista também se apresenta numa live, nesta sexta: O cantor e compositor tem postado seus contos no canal Rubilica: três da minissérie ‘A Cerca’ e alguns abordando o isolamento social na pandemia, entre outros temas.O artista também se apresenta numa live, nesta sexta: SEXTAS – 20h … Live promovida pelo Ateliê de Imagens recebe artistas e produtores culturais para bate-papo e lançamentos. Com Zé de Riba, Douglas Cordeiro e Drico de Oliveira … SARAU VIRTUAL >>> Acompanhe as várias apresentações de artistas no sarau Delivery promovido pelo BemBlogado em seu site e também no Facebook …

Quinta – 11 de junho – 20h … Banda Macaco Fantasma apresenta o show ‘Chão de Estrelas – Palavras Iluminadas’, uma viagem pela poesia e música de grandes artistas de diferentes regiões do país (e composições próprias também). A live é na página da produtora Acorde em Si, no Facebook. Mais sobre a banda de Flavio Hernandes e Chris Cruz: apresenta o show ‘Chão de Estrelas – Palavras Iluminadas’, uma viagem pela poesia e música de grandes artistas de diferentes regiões do país (e composições próprias também). A live é na página da produtora, no Facebook. Mais sobre a banda de NA PRATELEIRA >>> Saiu o terceiro episódio, com performance poética e musical da banda Macaco Fantasma, além de bate-papo com os integrantes. Produzida pelo Selo Eskambo a série promove apresentações ao vivo e entrevistas com cantores e bandas alternativas. Coletivo está em campanha pelos ‘likes’ do público. Portanto, inscreva-se no canal … Quinta – 11 de junho – 17h30 … O escritor Ivan Neris, autor de ‘Horizonte Vertical’ participa de live na página da Lavra Editora, no Facebook … Quinta – 11 de junho – 18h … Lives sobre Luiz Gama. Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial promove série de encontros para discutir a obra do poeta e jornalista. Nas páginas da Cojira-SP, Alma Preta e Jornalistas Livres, no Facebook … Sexta – 12 de junho – 21h30 … Cantor e compositor Deh Oliveira faz live de Dia dos Namorados para os ‘quarentenados acasalados’. No Face e Insta … Sexta – 12 de junho – 20h … Sebah de Assis, do coletivo ‘O Som do Bando’, canta as músicas de seu cd ‘idas e Vindas’, em sua página no Facebook … Sábado e Domingo – 13 e 14 de junho – 21h30 … Márcio Balthazar, Petezera e Robson Lutchello apresentam as lives de São João, com músicas, causos e prosas. No Facebook da Casa de Cultura Santo Amaro … DIÁLOGOS >>> Lenerson Polonini, diretor da Cia Nova de Teatro, dá sequência à série de entrevistas que acontecem às segundas, quartas e sextas, às 20h no perfil da @cianovadeteatro no Instagram. Nesta sexta, com Dorberto Carvalho, do Sindicato dos Artistas …

A VOZ DA POESIA E A POESIA DA VOZ >>> O poeta Ademir Assunção e a cantora Jordanna Souza produziram um pocket-show online, cada um em sua casa, disponível no site sob uma colaboração de R$30, realizada pelo sistema Pagseguro. Para se manterem no período de isolamento, os artistas pedem também ajuda na divulgação do projeto e compartilhamento nas redes sociais

…

TERÇA EM CENA >>> Projeto teatral, agora online, dos diretores Lucas Mayor e Marcos Gomes apresenta quatro peças curtas. A apresentação é para levantar fundos para o Teatro Cemitério de Automóveis.

CCSP >>> Os dois dramaturgos participam também das ‘13 Cartas Imaginadas‘, projeto online na página do Centro Cultural São Paulo

…

GUSTAVO GALO >>> O músico da banda Trupe Chá de Boldo, acaba de lançar o videoclipe de ‘Nijinski’, sua parceria com Enzo Banzo. O clipe tem participação de Otto, cantando e atuando, além de músicos e artistas como Ciça Góes, Júlia Rocha, Juliano Gauche, Zé Pi, Peri Pane e outros

…

TERÇA – dia 16 de junho … Debate: Mulher Imigrante, feminicídio e violência de gênero no contexto da pandemia

…

LU VITTI >>> Cantora faz lives de entrevistas todas as quintas, no Instagram, sempre com uma convidada. A artista avisa que o bate-papo não será gravado. Quem quiser, tem que acompanhar ao vivo

…

QUINTA – 11 de junho – 19h … Live do Toca do Autor, sarau organizado pelo músico Alexandre Tarica, abre espaço para a música autoral e bate-papo com o apresentador José Luís Camacho, do programa Circuito MPB

…

LIGIA REGINA E EDER LIMA >>> Dupla de artistas lança videoclipe da música ‘Jardim de Hideko’, do seu cd ‘Pisagens’. O poema de Akira Yamasaki, musicado por Eder, foi ilustrado por imagens com licença livre e captação caseira. Confira no Facebook

…

CORALUSP DONA YAYÁ >>> Dentro da série de concertos virtuais, o coral apresentou o vídeo de Erê (Menino Prateado), sob a regência de Mauro Aulicino. A canção, de Indy Naíse e Uma Luiza Pessoa, retrata a realidade vivida por jovens pretos que se pintam de prateado, como se fossem estátuas vivas, para que possam ser enxergados e sobreviver, resistindo ao preconceito e à violência policial (para saber mais sobre Indy e o processo da composição, acesse o link)

…

SATYROS >>> Estreia o espetáculo digital ‘A Arte de Encarar o Medo’. Inspirado nas vivências sob a pandemia, a companhia “mergulha na investigação de novas linguagens, explorando a interação através das janelas virtuais, da iluminação e da movimentação da câmera”

…

DUAS LÁGRIMAS

…

Na semana passada perdemos a atriz Maria Alice Vergueiro e o cordelista Arievaldo Vianna. Como singela homenagem e agradecimento ao trabalho dos dois grandes artistas, o blog publica trechos dos textos do poeta Marco Haurélio e do dramaturgo Mário Bortolotto:

…

MARCO HAURÉLIO SOBRE ARIEVALDO VIANNA >>> “Arievaldo Vianna, um dos maiores poetas populares do Brasil em todos os tempos, acaba de nos deixar. Foi um farol para nossa geração. Sua obra, apesar da partida precoce, é gigantesca. A situação pela qual passa o Brasil, a sensação de desamparo e abandono, foram demais para sua alma sensível, envolvido que esteve, durante muitos anos, na luta por um país mais justo e solidário. Sua voz corajosa não vai se calar. Seguirá viva em seus poemas, em suas crônicas, nos espaços que criou na Internet para divulgar seu pensamento e a sua obra. Sei que poeta não morre. Ainda assim, dói muito, meu irmãozinho”.

(Na ilustração acima, a capa do cordel coletivo feito em tributo a Arievaldo, com textos de 76 poetas de todo o Brasil. Após o isolamento social, o grupo lançará a obra)

…

MÁRIO BORTOLOTTO SOBRE MARIA ALICE VERGUEIRO >>> “Hoje eu acordei com a notícia de que ela tinha saído de cena. Logo em um momento onde não é possível prestar as devidas homenagens. Todas que ela merecia. Mas se há um consolo, é saber que verdadeiras ‘damas do teatro’ não nos permitem as falsas reverências, não nos dizem adeus (porque seria impossível a gente responder à altura). E aí, quando damos pela falta delas, ainda é possível sentir sua presença poderosa. Há um lugar que não poderá ser preenchido, jamais. Um lugar que ninguém pode se atrever a ocupar. Esse sempre será o lugar de damas insubstituíveis como Maria Alice” (aqui, o texto completo)

…

MAIS LIVES, CAMPANHAS E

OUTROS MUITOS ASSUNTOS

…

TERÇA E QUARTA – 9 e 10 de junho – 20h30 – Tom Kbélo Entrevista >>> O produtor cultural Tom Kbélo abre espaço para os artistas alternativos contarem sua história. Ele também é um dos administradores da produtora Acorde em Si, que tem apresentado lives com músicos de todo o país

…

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana está produzindo uma série de vídeos abordando a rotina na quarentena. Ela (que escreveu e dirige) interpreta Kiki, divertida personagem que desnuda preconceitos, dúvidas e a pouca informação das pessoas ao comentar as questões polêmicas do momento. O poeta Cesar Augusto de Carvalho colabora na edição e faz o papel de Marco, marido de Kiki. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios … ENTRE / VISTAS >>> O poeta, performer e ativista cultural Artur Gomes tem realizado entrevistas com escritores e produtores culturais. Acompanhe aqui duas de suas conversas: com o poeta Rubens Jardim e com o escritor Luis Mendes …

CAMPANHA DE FINANCIAMENTO >>> A Focus Cia de Dança, premiada companhia carioca dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Clique para saber mais sobre a campanha e as recompensas

TODO DOMINGO, LIVE DA FOCUS >>> Além dos ensaios online (todos os dias, às 13h – entre em contato para participar), agora, todos os domingos, às 19h, o diretor da Focus Cia de Dança, Alex Neoral, tem apresentado esclarecedoras lives onde comenta detalhadamente o processo criativo dos espetáculos do grupo. Assista e participe mandando perguntas. ‘BAILARINOS INVADEM’ >>> A equipe da Focus tem recebido profissionais de diversas áreas para bate-papos informativos sobre atividades paralelas que interessam a bailarinos, coreógrafos e produtores de espetáculos. No perfil da companhia no Instagram (e também no Facebook) … RESSONÂNCIA >>> O poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, entrevista escritores às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h, com transmissão pelo Youtube …

UM BANDO DE GENTE >>> Programa convida quatro poetas para conversar e dizer poemas. Quinta, às 20h, e domingo, às 18h, na página de Ricardo Silvestrin, no Facebook e no YouTube (se inscreva no canal).

…

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com escritores, músicos e ativistas da cena cultural alternativa. O programa tem reprise na sexta, às 13h, e no domingo, às 17h. Na casileoca.com

…

Domingo –14 de junho – 17h … Live Show Bolero Freak (Beijos e Boleros). Banda realiza shows online para levantar fundos e manter a equipe. Clique e saiba mais sobre a campanha de financiamento

…

ORÁCULO MUSICAL >>> Toda quinta-feira tem uma nova mensagem do mago e multiartista Marcio Cassoni, ‘O guardião do tempo’, na página do Atelier Travessia

…

NOVO SINGLE DO CONRADO PERA >>> Já está em todas as plataformas digitais a canção ‘Buena Onda’, do cantor e compositor Conrado Pera. Ele toca violão e canta acompanhado por Lenna Bahule (voz), Jean Michell (percussão), Sérgio Carvalho (baixo) e Raul Misturada e Paulo Monarco (guitarras). Ouça aqui

…

UNDERGROUND & ETC E TAL >>> ‘Sinister Salad Musikal‘ é o site de Marco Antonio Gonçalves, que agora virou canal no YouTube. O cara é produtor cultural, participa do grupo que organiza as atividades do VideoClube Charada e é profundo conhecedor da música nacional e internacional de todas as épocas. Colecionador de vinis, Marco posta fotos de lps de sua coleção e escreve algumas resenhas, além de compartilhar vídeos dos muitos shows que assiste (e promove). Entre lá e se inscreva

…

RENATO DE MATOS MOTTA >>> Escritor gaúcho faz lançamento virtual do livro ‘Pretos de Peleia‘, onde, através da poesia, aborda as lutas dos negros no Rio Grande do Sul (clique para saber mais e adquirir o livro)

…

L IVROS >>> Durante a quarentena, todos os livros das editoras Patuá e Reformatório, administradas por Eduardo Lacerda e Marcelo Nocelli, respectivamente, estarão com frete gratuito para todo país. Com os lançamentos físicos cancelados, as pequenas editoras precisam muito do apoio dos leitores. Clique para saber mais Durante a quarentena, todos os livros das editoras Patuá e Reformatório, administradas por Eduardo Lacerda e Marcelo Nocelli, respectivamente, estarão com frete gratuito para todo país. Com os lançamentos físicos cancelados, as pequenas editoras precisam muito do apoio dos leitores. Clique para

…

SEBASTIÃO SALGADO >>> Fotógrafo lança campanha contra extermínio indígena por covid-19 através de vídeo (produzido por Fernando Meirelles) onde narra sua experiência durante os sete anos de convivência com os povos da Amazônia (ilustrado com suas fotos incríveis, claro). Para assinar a petição clique aqui

…

LIVES DA RAQUEL >>> A cantora e compositora Raquel Martins tem apresentado lives no Facebook, sem data nem horário pré-definidos, além de postar novas parcerias feitas no isolamento da pandemia. Fique de olho em sua página no Youtube

…

RUBENS JARDIM E ‘AS MULHERES POETAS’ >>> Os três volumes de ‘As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira’, brilhante trabalho de pesquisa e resgate da poesia feminina nacional realizado durante seis anos por Rubens Jardim, já estão disponíveis na net (acesse aqui). Agora, a intenção do poeta é despertar o interesse de alguma editora para transformar esse material em livros impressos

…

O SOM DO JORGE DISSONÂNCIA >>> ‘Africanê’ é o álbum recentemente lançado por Jorge Dissonância, cantor e compositor sergipano radicado em Belo Horizonte há 20 anos. Com produção de Zulu de Arrebatá e Rita Amorim. Confira

…

ROBSON MIGUEZ >>> O multiartista está com vários projetos de trabalhos (inclusive uma exposição virtual de artistas Naif sobre o Covid 19) e acaba de abrir seu canal no YouTube. Saiba mais sobre ele

…

BANDA DA PORTARIA >>> ‘Viramundo’ é o novo clipe da banda de João Mantovani (que compôs letra e música) e Vitor Miranda (que inseriu seus versos). Daniel Doc assina a produção musical e toca o baixo. Ouça aqui

Em sua página no Instagram o poeta Vitor Miranda (autor de ‘A moça caminha alada sobre as pedras de Paraty’) vem publicando contos e poemas durante o período de isolamento.

…

SEGUNDA A SEXTA >>> ‘Uma História Conta Outra‘ é o nome do novo projeto artístico do multiartista Wander B e da atriz e dramaturga Elenice Zerneri. Eles escrevem contos e crônicas, gravam e postam, diariamente, no YouTube. A série já conta com 12 performances que misturam literatura e audiovisual (aqui, a mais recente)

WANDER B >>> Cantor, compositor e performer lança seu quinto álbum solo, “Delírios de um deus voyeur” (ouça no Spotify) e também o curta-metragem “Dois quilos de carne de segunda“, nome da faixa que abre o disco

…

TAVINHO PAES >>> O multiartista carioca Tavinho Paes acaba de lançar mais um de seus livros onde mistura poesia, filosofia, crítica de costumes e comentários sobre música, comportamento e política, tudo com muito humor, ironia e informação. As 48 páginas de ‘WI-FI (o tempo real)‘ dão continuidade ao seu trabalho anterior, ‘ON LINE – the setlist‘ (89 páginas e 200 links para seguir). Os dois livros podem ser adquiridos, juntos, em oferta especial (entre em contato pelo inbox)

…

TRILHAS >>> O produtor musical Felipe Zangrandi vem postando na net uma série de programas denominada Trilhas. Nos mais recentes, ele entrevista Cristiano Grimaldi, pesquisador e colecionador de música brasileira

…

A DONA DO ESCULACHO >>> Para aproveitar o tempo na quarentena, o produtor cultural e multiartista Rafael Nestardo criou a desbocada personagem Maria da Treta, uma apresentadora que dá ‘receitas’ para combater o coronavirus (e a inação do despresidente Bolsonaro). Nesta semana saiu, ‘Pavê da Vergonha‘, o terceiro e mais divertido episódio da série. Inscreva-se aqui para assistir a esse e outros trabalhos do artista

…

REVISTA SER MULHERARTE … Revista publicada pela escritora Chris Herrmann recebeu o prêmio ‘Excelência e Qualidade – Brasil 2020’ outorgado pela Associação Brasileira de Liderança. Acompanhe os poemas, entrevistas, podcasts e o movimento criado pelo coletivo Ser MulherArte, que lançou a antologia ‘Porque somos mulheres’

…

CAMPANHA DA CHARADA >>> Gilberto Petruche, Edu Osmedio e o grupo de artistas que participa das atividades culturais do VideoClube Charada bolaram um jeito pra amenizar as dificuldades financeiras durante a pandemia e conseguir levantar o dinheiro do aluguel: os frequentadores devem colaborar com a campanha (lançada no Abacashi) ‘adiantando’ o pagamento da cerveja que tomarão quando voltar a concorrida festa ‘A Idade da Terra em Transe‘, promovida mensalmente no local, com apresentações de 5 bandas (os shows começam as 17h e vão até meia-noite). Boa ideia, hein? Entra lá e colabore

…

ABAIXO-ASSINADO 1 >>> Pelos artistas de São Bernardo >>> Artistas se mobilizam para cobrar da prefeitura de São Bernardo do Campo a prestação de contas e a liberação do Fundo de Cultura para editais. Mais que nunca, nesse momento de pandemia, os artistas precisam da liberação dessa verba. A petição será encaminhada ao prefeito Orlando Morando e à secretária interina de Cultura Greici Picolo Morselli. Clique aqui para saber mais, assinar e colaborar

ABAIXO-ASSINADO 2 >>> Pela aprovação do PL 1075/2020 >>> Projeto prevê a concessão de renda emergencial mensal aos trabalhadores do setor cultural (R$ 1.045,00) e apoio aos espaços culturais (R$ 10.000,00) durante o Estado de Emergência em Saúde. Além disso, o acesso aos Recursos Financeiros do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e Fundo Nacional da Cultura (FNC). Saiba mais e assine aqui

…

COLABORE COM OS ARTISTAS >>> Por iniciativa dos artistas Izaltino Ribeiro da Silva e Silvio Kono, foi aberta no site Abacashi a ação solidária ‘Voz e Violão em Silêncio’ para amenizar a precária situação de músicos e outros artistas da ZL que estão sem trabalho devido ao fechamento de bares e equipamentos culturais. Para saber mais e colaborar, clique aqui

…

HOME POETRY >>> O poeta (e performer) Ademir Assunção tem postado regularmente no Facebook e no Instagram a leitura de seus poemas (e de poemas de outros autores). Acompanhe

…

INSTITUTO JUCA DE CULTURA >>> O IJC, acolhedora casa de cultura administrada pelo poeta Paulo Nunes, lança sua Campanha do Fundo Solidário Permanente para poder superar este período de crise com a pandemia. O fundo visa ajudar artistas ligados ao Juca e que estejam em situação mais vulnerável. Um coletivo determina de que forma e a quem o dinheiro arrecadado será distribuído, com subsequentes prestações de contas (o mapeamento de artistas mais necessitados já está sendo realizado). Clique aqui para saber mais e colaborar

…

MAURUS BLUES >>> O gaitista Maurus Blues, da banda “The East West Band“, participa de grupos de blues há mais de 20 anos. Profundo conhecedor do instrumento, criou um método próprio de ensino, unindo as mais variadas técnicas da gaita diatônica (head e hand rolls, vibratos, bends, tongue blocking) e também ensina a teoria musical com a prática, se for preferência do aluno. Clique para saber mais

… … …

MARIELLE PRESENTE

… … …

… … …

ARTISTAS NA ATIVA

… … …

Muitos artistas e grupos de música, dança, teatro e poesia realizam lives e lançam campanhas na net. O blog registra alguns shows, ensaios e saraus virtuais. Acompanhe o movimento de resistência dos criadores da arte alternativa tentando sobreviver em tempos de coronavirus e sob o desamparo do des(governo) Bolsonaro

…

CULTURA EM CASA >>> Secretaria da Cultura disponibiliza conteúdo online durante toda a campanha de combate ao coronavirus: shows de música, concertos, visitas virtuais a museus, palestras, bate-papos, livros e espetáculos. A lista será atualizada diariamente. Confira aqui

…

MÁQUINA DE POESIA >>> Autor de vários livros e organizador de coletâneas, o poeta Marcos Torquato está à frente do projeto ‘Máquina de Poesia’, que disponibiliza em totens multimidia e na net, 100 poesias gravadas em vídeos e traduzidos em libras (por Tati Milanez). Visite a página do projeto (no Facebook e Youtube) e tenha acesso aos vídeos poéticos interpretados pelos atores Chico Neto, Daniel Bernardes Pinto, Nana Pequini e Rosa Freitas

…

EM MEMÓRIA DE ALDIR BLANC >>> O compositor Carlos Lyra colocou nas plataformas de streaming as gravações de suas parcerias com o letrista Aldir Blanc, feitas para a trilha da versão teatral de ‘Era no Tempo do Rei’, livro de Ruy Castro. Acesse aqui

…

CARTA ABERTA >>> O setor da música é um dos mais impactados pela crise do coronavírus. As atividades na área foram de 100 a 0 em menos de duas semanas. Por isso, os profissionais do setor organizaram abaixo-assinado para enviar suas reivindicações ao Governo Federal. Saiba mais aqui.

…

CONFESSO QUE SOBREVIVI >>> Editora Essencial em campanha para contar em coletânea as histórias de mulheres anônimas que venceram seus limites e sobreviveram a uma relação abusiva, opressora e violenta (saiba mais no cartaz). Regulamento e inscrição gratuita no link

…

INSCREVA-SE >>> Artistas alternativos que possuem contas no YouTube estão em campanha para alcançar a quantidade de 1000 inscritos, número a partir do qual, dizem, o YouTube passa a pagar pelas visualizações. Além do apoio de admiradores, a ideia é que cada artista se inscreva no canal do outro, e que este retribua, provocando um efeito cascata. Segue uma relação com alguns dos que já estão em campanha:

Marco Vilane … Adolar Marin … Sonekka Osmar Lazarini … Márcio Lugó … Cassia Maria … Daniel Medina … Fabio Nunez … Jordanna Souza … Lia Cordoni … Lika Rosa … CIA Bueiro Aberto … MC Crespo – Casa Di Caboclo … Indiara Ayokunle … Gabriel De Almeida Prado … Kleber Albuquerque … TV Arte Multicultural – Nicanor Jacinto da Silva … As Clarianas … Camila Brasil … James Bantu … Yzalú Oficiall … Lentes Periféricas … Barbara Beats … Marcy Santos … Ligia Regina & Eder Lima … Élio Camalle … Carlos Galdino … Robson Miguez … Sebah de Assis … Marcos Munrimbau … Sabrina Carvalho

…

NO FACEBOOK >>> Vários artistas do circuito alternativo têm postado no Facebook informações sobre shows, ensaios e aulas online, cursos e campanhas, poemas e músicas. Eis alguns deles (clique e visite suas páginas): Ricardo Kelmer … Teju Franco … Aloha … Adolar Marin … Graziela Medori & Alexandre Vianna … Rubens Jardim … Aldeia Satélite … Jeanne Darwich … Paulo Miranda, … Focus Cia de Dança … Claire … Vanessa Bumagny … Victor Mendes Santos … Socorro Lira … Luis Mendes … Poesia Primata … Tato Fischer … Rosinha Morais … Paula Valéria Andrade … Tavinho Paes … Léo Nogueira … Zé Manoel … Zé Marcio KaipiraUrbano … Issoo … André Raimundo dos Santos … Galba … Deh Oliveira … Carolina de Sá … Rafael Luz … Vladinsky & Cordeirovich

…

OS VÍDEOS DE DARI LUZIO >>> O cantor e guitarrista da banda Jecas Blues tem convidado vários artistas para participar de seus shows. E tem registrado em vídeo alguns desses momentos, além de entrevistar cantores (como Cordeirovich, acima), instrumentistas e produtores culturais da cena alternativa. Os vídeos estão sendo postados no Youtube. Acompanhe aqui os sete episódios da série ‘Antropo Roque‘

…

CIA DUO ENCANTADO >>> Dando sequência aos “Contos na Quarentena”, o Vídeo 3 traz uma história em verso que culmina com uma adivinhação: “Que bicho é esse?”, de autoria de Rosita Flores. Se inscreva e saiba mais no canal da companhia no Youtube. No vídeo, entrevista com o grupo

…

OS CDS DA KANA >>> A talentosa cantora e compositora Kana Nogueira, conhecida também pelo seu nome de solteira, Kana Aoki (ela é casada com o escritor e blogueiro Léo Nogueira) disponibilizou para venda (e audição) nas plataformas digitais dois de seus cds (veja as capas, acima). Os interessados também podem ouvir as amostras de cada faixa e até comprar uma música só, separadamente dos cds. Entre aqui e confira

…

O REINO >>> Livro do jornalista Gilberto Nascimento trata do nascimento e crescimento da Igreja Universal. O escritor e jornalista João Caetano do Nascimento comenta: ‘Gilberto brinda-nos com uma baita reportagem que nos ajuda a entender o Brasil atual, com suas contradições e suas tragédias, algumas tão burlescas que beiram ao terror’

…

NOVO BLOG >>> O coletivo ‘Fotógrafos Pela Democracia‘ anuncia o lançamento de mais um canal de comunicação em sua luta “por direitos humanos, para expor o que está invisível, pela igualdade social e pela democracia“. No blog estarão as séries sobre o Covid-19, as ‘Histórias por trás das lentes’ e artigos como o de Nair Benedicto, que abre a página. Leiam e divulguem … LIBERTO TRINDADE CONVIDA >>> O espaço cultural CasIleOca (à rua Perpétuo Junior, 178, em Santana) administrado por Liberto Trindade (filho do poeta e ativista Solano), além dos programas de rádio e encontros literários que promove, possui um belo acervo de livros, funcionando como sebo, aos domingos. Após o isolamento, o salão da sede poderá ser alugado para pocket-shows, lançamento de livros ou outros pequenos eventos (reservas pelo telefone 2950-4666) … … …