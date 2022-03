. . ADRIEL VINÍCIUS >>> Jovem revelação da mpb, artista goiano recentemente radicado em SP, disponibilizou nas redes sociais o show ‘Tons, Retalhos e Beats’, apresentado no festival ‘Canto da Primavera’, onde interpretou 12 de suas canções (uma em parceria com Carlos Brandão, ‘O que a saudade não faz por você’), em meio a relatos poéticos e crônicas da vida urbana. . . Adriel é artista de muitas qualidades: carismático no palco, é letrista inventivo e antenado com as questões políticas e ambientais. Músico de vários instrumentos, é melodista eclético e ótimo cantor. Já foi vocalista de banda de reggae, gravou cds e eps solo, cantou em ônibus e bares, e, atualmente, tem brindado o público paulistano com apresentações superaplaudidas nos saraus da cidade. Um passarinho me contou que, em breve, vai rolar show dele no Bar do Frango. E que Adriel será um dos artistas convidados na volta do Sarau da Maria presencial, em fins de abril. Aguardemos a confirmação. Enquanto isso, visite seu canal no YouTube . Em 2016, o artista lançou o álbum duplo ‘Prazer, meu Nome é Via Láctea‘. Ouça: disco 1 e disco 2 . . Em 2019, apresentou ‘Vivo Aqui e Agora‘, álbum gravado no projeto ‘A Casa de Vidro’ . O festival ‘Canto da Primavera’, em Pirenópolis, foi criado em 2000, procurando valorizar a criação musical do Estado de Goiás e firmou-se, ao longo dos anos, como um acontecimento de relevância cultural. O evento, gratuito, reúne atrações musicais goianas e nacionais. Em 2021, além dos shows, aconteceram quatro oficinas de canto e aulas de bateria, percussão, violão, guitarra e contrabaixo elétrico. Este blog saúda as secretarias de cultura que implementam esse tipo de atividade, que estimula o desenvolvimento dos artistas locais e cria entretenimento para o público, aquecendo o turismo e movimentando a economia. . . . SETE CÂNTICOS NEGROS e Outros Tantos Orikis Negros e Índios >>> O poeta José Couto acaba de lançar um objeto multimídia. Seu e-book é o que se chama popularmente de ‘três em um’: poemas para serem lidos, acompanhados por belas ilustrações de Artur Madruga e com links para se ouvir os poemas musicados. O livro em pdf tem 96 páginas e está com preço promocional de R$25. Saiba mais e adquira um exemplar Na apresentação do livro, Ana Cecília Romeu, editora da Camino, afirma que “a obra ressignifica a poesia ao ofertar a ela o tom maior da transcendência, favorecendo o diálogo com as artes plásticas e a música, numa dança com elementos místicos: a magia, os mitos, os negros, o iorubá, os indígenas”, concluindo que “essa experiência sensorial amplia o voo poético” . Terça – 29 de março – a partir das 20h … José Couto faz sarau de lançamento de ‘Sete Cânticos Negros e Outros Tantos Orikis Negros e Índios’ no grupo ‘Os Três Mal-Amados’, que tem página no Facebook . José Couto, (na foto com este blogueiro, numa visita ao Sarau da Maria), é professor e poeta brasileiro. Autor de ‘A impermanência da escrita’, pela Ed. Alcance(2010), ‘O soneto de Pandora’, pela Ed. Penalux (2017) e ‘O unicórnio do sul e outras lendas poéticas’, com ilustrações de Luiza Maciel Nogueira, pela Ed. Autografia (2018). E dos inéditos ‘quase quasares’, de poesia, e ‘TOTEM’, poesias a quatro mãos com vários poetas e arte de Artur Madruga

. . FEIRA DO LIVRO PERIFÉRICO >>> Começou no dia 22 e vai até 26 de março. Na programação, lançamentos de livros e selos, exposições, apresentações artísticas e debates. No sábado, dia do encerramento, tem Sarau Bodega do Brasil, ocupação da rua e lançamento da ‘Vila Buarque Solidária’, com oficinas de stencil e futebol, além de contação de histórias. Na Ação Educativa, à rua General Jardim, 522 . . FIC – 4ª Edição do Festival Internacional de Circo da Cidade de São Paulo >>> Realizado pela Associação dos Amigos do Centro de Memória do Circo com apoio da SMC-SP, festival reúne pesquisadores, produtores e criadores em mesas de debates, seminários, oficinas e lives, com foco na produção circense de mulheres, procurando abrir caminho para o intercâmbio e mesa de negócios. A proposta internacional desta edição busca estreitar relações com os países latino americanos. Saiba mais . . … … … O ADEUS A MÍRIAM MIRÀH … … … Nesta semana, a música, brasileira e latino-americana, perdeu uma grande artista. Este blog, entristecido, presta singela homenagem à cantora, instrumentista e compositora Míriam Miràh, do grupo Raíces de América, que nos deixou. Foi uma das fundadoras do grupo Tarancón, em 1972, cujos primeiros discos, ‘Gracias a la Vida‘ e ‘Lo Único que Tengo‘, são até hoje reverenciados. As músicas ‘Te Recuerdo Amanda’ e ‘En la Mina El Tarancón’ marejaram meus olhos em muitas e muitas emocionadas audições. Míriam ganhou projeção nacional ao participar de um festival da TV Globo, em 1985, interpretando ‘Mira Ira‘, de Lula Barbosa e Vanderlei de Castro. No Raíces, a partir de 2002, fez shows-tributo a artistas como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Geraldo Vandré e Taiguara. Deixo aqui alguns depoimentos de artistas que a conheceram (leia seu depoimento à revista Ritmo Melodia, de Antonio Carlos da Fonseca Barbosa) e esse vídeo com o lindo show do Raíces de América no Sesc Pinheiros: . . Marcia Cherubin >>> Míriam Miràh de Tarancón. Miriam Mirah de Raíces de América. Miriam Mirah de Gracias a La Vida, de Violeta Parra, de Mercedes, de Pablo Milanes. Miriam Mirah minha, nossa, de Mira Ira, de Lula Barbosa, de Jica Benedito e de todos que se iluminaram num palco de uma América Latina. Miriam Mirah, nossa dama latina, OBRIGADA! Siga pelos traços cintilantes da nossa América. Seu sopro de luz ecoará sempre pelas matas e suas divindades Carlos Mercuri >>> Triste… Estou aqui a ouvir ‘Lo Único que Tengo’, segundo elepê do Tarancón. A quem não o conhece, sugiro que ouça, particularmente, ‘Milonga de andar lejos’, do uruguaio Daniel Viglietti. A interpretação de Miriam é de chorar Raíces de América >>> Míriam Miràh, querida! A tua partida repentina nos deixa sem reação, sem palavras, sem um lugar de apoio. Que tristeza, que desolação… e agora? Tua voz e imagem ficarão nas nossas mentes para sempre Oswhaldo Rosa >>> Míriam Miràh está a caminho de outra galáxia; mais dores de despedida, mais uma habitante dos nossos corações desembarcando do planeta Terra Aline Lopes de Souza >>> Sou muito grata por sua influência, exemplo de voz e presença de palco. Meus sentimentos a todos amigos e familiares e um apertado abraço em especial a toda família Raíces de América e Tarancón que nos inspiraram com o canto latino americano e hoje perdem essa voz maravilhosa Marcelo Barum >>> Míriam Miràh encantou-se. Uma das vozes mais lindas que já escutei. Uma das referências da minha caminhada musical. Deixo aqui toda a minha reverência Eduardo Baptistão >>> Além de grande cantora, Míriam Miràh era uma grande pessoa. Que triste . .

OUTROS DESTAQUES

Sábado – 26 de março – a partir das 20h30 … Sarau Arte Canal especial e espacial promove o lançamento do livro ‘Eram os poetas astronautas’, de Ivan Neris, pela editora Lavra. Participação de Escobar Franelas e Claudemir Darkney Santos, entre outros artistas. Na Aldeia Satélite Espaço Cultural, à rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118, no centro de São Miguel Paulista. Evento presencial com transmissão pelo Facebook do coletivo .

ERAM OS POETAS ASTRONAUTAS? … Segundo livro do poeta, ator e produtor cultural Ivan Néris, do coletivo Aldeia Satélite, foi lançado na semana-feira passada, em live transmitida pela editora Lavra (veja como foi). O autor costuma postar vídeos declamando seus textos no Facebook (acompanhe). Alternando doses de dramaticidade, lirismo e humor ácido, mesmos os poemas de conteúdo mais confessional trazem a fúria de sua escrita libertária. O livro custa R$30 e já está a venda na lojinha virtual da editora (adquira aqui)

CANAL DO POETARIADO – ao vivo no Youtube >>> Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho criaram o Canal do Poetariado para conversas sobre poesia e literatura, focando no processo de criação da obra. Programa, mensal, tem participação editorial de Elcio Fonseca e Abel Coelho. Inscreva-se no canal

>>> Segunda – 28 de março – 19h … Canal do Poetariado recebe Lenita Estrela de Sá, escritora e poeta maranhense. Celso de Alencar, poeta paraense, comentará as obras da convidada. Lenita tem dezesseis livros publicados: romance, poesia, conto, infantil, teatro, roteiro de cinema e televisão, além de participar de antologias e colaborar com revistas literárias. Assista aqui

DERRAME

(Lenita Estrela de Sá)

Um domingo se gasta entre nuvens pesadas

e, como nunca, desejo os fulgores que teces dentro do corpo,

embora julgue vâ a tentativa de adivinhar teus gestos mais particulares

em meio à paisagem que interrogo da janela.

Lamento apenas não te seduzir o verso

que transborda pela taça do licor que não bebemos.

OFICINA DE ESCRITA – VANESSA ALVES >>> Começou na terça passada, dia 22, e segue nos dias 29 de março e 5 e 12 de abril, sempre às 19h30 a série de 4 oficinas de 40 minutos cada, via zoom. Na primeira, apresentação sobre poesia e estado poético nas diferentes formas de linguagens artísticas. Na segunda, abordagem sobre a importância da catarse no processo criativo, sobretudo de um ponto de vista psicanalítico e formas e truques para escrever sem amarras conscientes. Na terceira, artistas que inspiram a autora com conteúdos eróticos, bem como autorretrato erótico. No quarto encontro, experiência poética, seja em forma de poema, diálogo, carta, autorretrato ou como a pessoa se sentir mais à vontade de se manifestar. Mais informações por inbox

VANESSA ALVES >>> Escritora, poeta e atriz, Vanessa Alves é autora, desde 2017, do projeto erótico ‘Sem Tarja‘, onde disponibiliza fotos, vídeos e contos eróticos pelo Instagram. Lançou em 2019 o seu primeiro livro de prosas poéticas, ‘Peguei meu coração e comi‘, pela editora Patuá. Atualmente trabalha no segundo, de contos e crônicas eróticas. Recentemente, participou de bate-papo no programa diário que Paula Autran apresenta na net (veja aqui) e teve perfil publicado na revista Mallarmargens.

DUDA JARDIM MUSICANDO >>> O músico, cantor, compositor e ator Duda Jardim também é produtor cultural. Organiza eventos, realiza shows e participa dos saraus da cidade. Em seu canal no YouTube, além das canções autorais de seu cd ‘Parede da Memória‘, há vídeos interessantes onde ele analisa e comenta grandes clássicos da mpb (como ‘Preciso Me Encontrar‘). Veja também a série de entrevistas com artistas da cena alternativa, como Akira Yamasaki, Kleber Albuquerque, Escobar Franelas e Darc Maia, entre outros, que contaram histórias interessantes sobre suas carreiras. Visite o canal e saiba mais. No vídeo, o bate-papo com Tatau, do Bar do Frango

COMO FOI … … … .

COMO FOI >>> SHOW ‘CINEMA APOCALIPSE’ >>> Vanessa Bumagny fez um lindo e supercompetente show no Sesc Pompeia. Voz impávida, com atitude, sem perder a leveza jamais: performance de atriz. Figurino vermelho e cabelo amarelo, sobressaindo nas sombras da branca luz. Vi o sonho da artista se desenhando a cada gesto, pulsando forte a cada acorde. E teve, minimalismo de haicai, a delicada presença do talento potente de Fernanda Takai. E a banda, precisa em tantos detalhes belos. E, o principal, a emoção das canções, né? A batida embriagadora da vida impregnada na palavra entoada. A música, locomotiva de tudo, o louco motivo que nos leva e enleva, desafiando os absurdos desse tempo obscuro. Não é tarefa fácil juntar tantas qualidades num mesmo palco e oferecer tal manjar, sofisticado, assim, a qualquer felizardo que passar, que estiver atento, faminto, que se ligar no movimento. Ainda bem que eu sou um espírito esperto. E estava lá, no espaço-tempo certo, saboreando o doce ilusório desse sensóreo alimento: lambi os beiço!

VANESSA BUMAGNY >>> Novo álbum da cantora, ‘Cinema Apocalipse‘, tem participações de Zeca Baleiro, Chico César e Fernanda Takai, além de parceria com Luiz Tatit. Já disponível nas plataformas digitais. O belo trabalho fotográfico da capa e do material de divulgação do cd (nas imagens ao alto) são da xará, Vanessa Curci. Com produção de Rafael Castro, disco tem dez faixas, incluindo o poema ‘Lady Lazarus’, de Sylvia Plath, musicado pela cantora que já lançou os cds ‘De Papel’ (2003), ‘Pétala por Pétala’ (2009) e ‘O Segundo Sexo’ (2014). Além da carreira solo, Vanessa participa de projetos variados com o grupo ‘Sons e Furyas’, promove saraus e apresentou o show infantil ‘Cecília, Clarice, Fernando e Federico’, cantando poemas de autores clássicos que musicou.

TODA SEXTA, UMA NOVA CANÇÃO

… … …

Hoje eu postaria a sétima canção inédita nesta seção criada para tirar o pó das minhas composições engavetadas. Mas, na data em que escrevo, a corda ré do meu violão, sempre ela, se partiu antes que eu gravasse a nova música (é o que dá comprar corda barata – risos). Então, após ter apresentado ‘Um Dia Feliz’, ‘Só Teu‘, ‘Visita Íntima‘, ‘Hey, Girl‘, ‘O Poema Gráfico‘ e ‘Oh, John‘, hoje reapresento uma canção já gravada há alguns meses e postada no YouTube no ano passado. Chama-se ‘Tom Jobim no Telhado‘:

TOM JOBIM NO TELHADO

(Arnaldo Afonso)

Venha cá / Vem deitar / Vem ouvir / Os pingos da chuva / Tocando Jobim / No telhado

Vamos ficar abraçados / Deitados, colados / Falando bobeira

Deixa eu puxar mais a cama pra cá / Pra brincar na goteira

Um dia de chuva / É quase tão lindo / Quanto um dia de sol

Vamo entornar aquele vinho / E bem bebadozinhos / Se encharcar no toró

Liga o rádio meu bem / E procura a canção / Que a gente dançou

Saindo da festa pro meio da chuva / No último réveillon

Venha cá / Vem deitar / Vem ouvir / Os pingos da chuva / Tocando Jobim / No telhado

Você é tão bonita / Assim cheia de pintas / Eu falo e você då risada

Acho que o dia está mesmo propício / Para não se fazer quase nada

Hoje eu não vou trabalhar / O que eu quero é ficar / Coladinho em você

Enquanto essa chuva não para / Enquanto o mundo não acaba / E o barraco não desaba

Segunda-feira chuvosa / Esses beijos que molham / Esse amor nos meus olhos

E essa chuva caindo / Batucando com os pingos / Tom Jobim no telhado

… … … ALGUNS COMMENTS … … … ARTISTAS DO MUNDO, SPOTIFY-VOS >>> Na semana passada, após ser inquirido por minha amiga Betty Vidigal sobre o porquê de não colocar minhas músicas no Spotify, teci alguns comentários sobre o assunto e amigos músicos participaram do bate-papo no Facebook (transcrevo alguns de seus comments). Ainda sobre o Spotify, emendo com matéria sobre a cantora Anitta, após ler post do talentoso violeiro Ricardo Vignini. Creio que todos esses comentários abordam os vários lados da questão música/indústria/sucesso/arte e jogam alguma luz sobre o tema: … Conrado Pera >>> O mundo digital é uma bolha pequenina. Pra furar a bolha tem que pagar muito! O Spotify é um senhor de engenho, e quem sonhava que o mundo poderia ouvir suas músicas porque pela Internet o mundo todo tem acesso, se lenhou. O jabá tá mais vivo do que nunca, os meios mais controlados do que nunca e o Spotify é o senhor de engenho, o fazendeiro agroboy da música Cássio Figueiredo >>> Mas para o usuário, o Spotify é bom porque, enquanto ele ouve suas playlists, pode usar o celular para outras atividades… O YouTube já não permite isso! Dari Luzio >>> Concordo com sua posição de pouca ou nenhuma pretensão quanto ao estrelato e sim cuidado com o que produzimos e, se não ganhamos grana com a nossa arte, isso prova que somos artistas pois produzimos por não temos outra alternativa: o pedreiro constrói, o padeiro faz pão o artista faz arte. O que vem depois quem viver verá… A originalidade da sua arte e seus retratos urbanos em forma de canções não passarão desapercebidos, logo serão caso de análise em teses de mestrado e doutorado que a Praça Maldita fez e continua fazendo história. Primeiro na Vila, mas a Vila não é o mundo? Arnaldo Afonso >>> Fico feliz de estar fazendo essas artes ao teu lado, Dari. Sigamos cantando nossa aldeia, celebrando nossa amizade e deixando registradas as nossas pegadas. É nosso presente para o futuro Dari Luzio >>> Simples assim: Nosso presente para o futuro e sejamos o furo por onde tanto passado jorra… Betty Vidigal >>> Ah… não é verdade que ninguém ouve nada. Ninguém lê nada, mas música ouvem, sim.

“Acho” mesmo que músico tem que fazer tudo pra ser ouvido, e, se for compositor de canções, para ser cantado por outros, independente de receber uns caraminguás. Divulgar suas canções é importantíssimo. . . MAIS DO SPOTIFY >>> Na manhã desta sexta-feira, 25 de março, a cantora brasileira Anitta chegou ao primeiro lugar do ranking de músicas mais ouvidas no mundo pelo Spotify com a canção ‘Envolver’, cantada em espanhol, faixa do disco ‘Girl From Rio’ (veja o videoclipe aqui) e leia trecho da letra. Na sequência, os comments de músicos amigos do Ricardo Vignini (coloquei apenas a inicial dos seus nomes e mantive a informalidade gramatical da postagem dos internautas): . ENVOLVER

(Anitta) Me diga como nós fazemos / Se você me quer e eu também quero você

Eu quero te comer há muito tempo / Diga o que você vai fazer

Eu sou um caso a ser resolvido / Mas eu não vou embrulhar você

Sexo e álcool / O que acontecer aqui vai ficar

Eu sei que você não vai me esquecer / Se eu fizer amor com você . Ricardo Vignini >>> Vendo essa parada da Anitta em 1º no Spotify me dá uma preguiça danada pra saber quantos milhões de investimento tem ali, quanto jabá, quanta máfia, quanto sapo. Mas, parabéns pra ela que teve saco e estômago pra chegar ali WL >>> A relação ‘música x fama’ sempre foi ilusória, antes medida por venda de discos, mas agora, com a internet, o trem ficou estratosféricamente ilusório, views e tal, investimento, equipe, bots, enfim…. Não tiro o mérito, mas para mim, um termômetro, totalmente, contestável! Sabemos que o mercado de views é movido por grana GG >>> Um rapper argentino está em segundo… WC >>> É quando alguém vira produto. Uma mera embalagem sem conteúdo AB >>> O que me chamou atenção foi o movimento de massa, principalmente no twitter: galera fazendo campanha pra aumentar os plays, deixando a música tocar em looping sem ouvir, essas coisas. Bizarríssimo! Vignini >>> Isso é o de menos. Existem muitos serviços pagos de robôs pra fazer isso AG >>> O mundo, que sempre flertou com a cultura de massa há 100 anos, agora mergulhou de vez na construção de personagens pop com pouca elaboração SJ >>> Nem Spotify eu tenho . . CASO MARIELLE: QUATRO ANOS DE VERGONHOSA IMPUNIDADE >>> No dia 14 de março de 2018 a vereadora Marielle Franco, aos 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas, coletivos dos saraus e defensores da democracia e dos direitos humanos defendemos. Quatro anos depois, este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle? . . Faz 4 anos que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto o blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos e pela omissão das autoridades. Repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Nós, brasileiros democratas, seguimos de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem mirar nas nossas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. E nas periferias de todo o Brasil. Marielle está presente.

AGENDÃO

Em minha página no Facebook, a programação alternativa do agendão é diariamente atualizada.

Quinta – 31 de março … Chega às plataformas digitais ‘Canto Periférico’, single de Adolar Marin em parceria com Flávvio Alves, que faz parte de seu segundo álbum de parcerias, o ‘Outros Caminhos – Volume Dois’. Aqui, o link para pre-save

Sexta – 25 de março – a partir das 19h30 … Slam da Guilhermina. Batalha poética acontece na saída da estação Guilhermina-Esperança do metrô, na ‘pracinha’ da rua Astorga

Sexta – 25 de março – 20h … Notas de Escurecimento: Plinio Camillo conversa com Hugo Paz em seu canal no YouTube. Veja os vídeos de entrevistas anteriores

Sexta – 25 de março – 19h30 … Freud a Deriva apresenta ‘Por Ti América’, show com músicas latinas, no Bar Caboclo Bão, à rua Gertrudes de Lima, 356, no centro de Santo André. Participações de Júnior Matrone (percussão) e Marquito

Domingo – 27 de março – 19h30 … Apresentação da Orquestra e Madrigal Jovem Paulista no Teatro Arthur Azevedo, Avenida Paes de Barros, 955, Mooca. Entrada franca. No repertório, o barroco latino-americano e o do Brasil colonial, sob a condução do maestro e organista Carlos Mello

Sexta – 25 de março – a partir das 19h … Centro Cultural Charada promove ‘Sextas Clássicas’, com shows de duas bandas. Na rua José Antônio Fontes, 6, na Vila Tolstoi

Sexta – 25 de março – 20h … Exibição da websérie ‘Pilares’, com três episódios, baseada na vida e obra de Tula Pilar Ferreira, poeta negra, ativista e periférica de SP, que nos deixou recentemente. No Espaço Pretexto, à rua David Ben Gurion, 336, na Vila Sônia

Sábado – 26 de março – a partir das 14h … Sarau Mulheres de Luta convida artistas e ativistas feministas destacando três temas: Resistência, Música e Artes do Corpo. No canal da Marcha Mundial das Mulheres

Domingo – 27 de março – a partir das 20h … Sarau do Bar do Frango, com palco aberto, acontece sempre no último domingo de cada mês. Antes, a partir das 16h, abertura da exposição fotográfica ‘Trans Cender’, de Malu Pera

Quinta – 31 de março – 15h … Sarau Ação e Reação Delas comemora mês das mulheres com música e poesia. Na Biblioteca Municipal de Itaquaquecetuba, à av. Vereador João Fernandes da Silva, 53, em Itaquaquecetuba

Sexta – 25 de março – 20h … Cia Nova de Teatro apresenta ‘Barulho D’Água’, no Sesc Santos. Peça aborda o drama de milhares de refugiados, que, em sua maioria, morrem atravessando o mar Mediterrâneo. Texto de Marco Martinelli. Direção e tradução de Carina Casuscelli

Domingo – 27 de março – 14h … Sarau Poesia de Esquina retorna a suas atividades presenciais, em frente ao MAM, no Parque do Ibirapuera, com as convidadas Uma Luiza Pessoa, Ane Dilei, Coletiva FemiSistahs, Cia Essa Gente, além do microfone aberto para quem chegar.

Domingo – 27 de março – 17h… Programa Vitrine – A Arte na Palma da Mão, recebe três artistas mulheres: Rayssa de Castro, Isadora Melo e Elaine Frere. No YouTube

FESTIVAL >>> De 24 a 27 de março (quinta a domingo), a partir das18h, o festival ‘Só a Antropofagia nos Une’ reúne atividades com dança, música, poesia, circo, teatro e sarau. No Teatro Dr. Armando de Ré, em Suzano. Programação no cartaz

RADIOLA DA MEMÓRIA >>> Série de podcasts conta histórias de pessoas e suas memórias sonoras. A cada episódio uma experiência sensorial diferente. Parceria entre o canal Avosidade e a atriz Janaina Sant’Ana, que narra, no primeiro episódio, a história de Cesar e o alto-falante da igreja matriz da cidade onde vivia, que reverbera até hoje nos escritos dele

CARUARUS – ORTINHO >>> Cantor e compositor pernambucano disponibilizou nas plataformas digitais seu novo álbum, ‘Caruarus‘, disco de forró feito com muitos parceiros: Azulão, Chico César, Anastácia, Lula Viegas, Josildo Sá, Kiki Vassimon, Marco Polo e Zeca Baleiro. Ortinho, oriundo da cena do mangue beat, se lançou como vocalista da banda Querosene Jacaré, com a qual gravou o disco ‘Você Não Sabe da Missa um Terço’ (1998). Depois, em carreira solo, lançou ‘Ilha do Destino’ (2002), ‘Somos’ (2006), ‘Herói Trancado’ (2011) e ‘Nas Esquinas do Coração’ (2019). ‘Caruarus’, com 10 faixas, tem produção de Yuri Queiroga.

… MOSTRA ‘TEATRO EM TRÂNSITO’ >>> Até 24 de abril acontece a mostra ‘Teatro em Trânsito’, idealizada pela CTI – Cia. Teatro da Investigação. Serão 16 apresentações, em oito endereços da cidade, com participação de oito coletivos. Para mais informações, acesse. Neste fim de semana tem ‘Mitos e Lendas Caiçara’, com a Cia O Castelo das Artes Sábado, 26 de março, 20h >>> Na sede CTI – Teatro-baile, à rua Oti, 212, na Vila Ré Domingo, 27 de março, 11h >>> No Centro Cultural Arte em Construção, à av. dos Metalúrgicos, 2100, na Cidade Tiradentes … FESTIVAL MÚSICO CIDADÃO >>> Festival acontece em São Paulo com shows presenciais gratuitos e oficinas de artistas imigrantes que vivem na cidade. Participam as bandas Limanya (África), Nikkal (países Árabes) e Tríptico Caribe (países Latino Americanos). Os shows serão no Centro Cultural da Juventude, Centro Cultural da Penha e Tendal da Lapa. Acesse e saiba mais … ÀS QUINTAS – 19h – AULAS DE DANÇA NA CTI >>> As aulas da bailarina e professora Vanessa Voskelis partem do ‘estudo dos campos de atuação do fazer artístico, aliando propostas coreográficas e os possíveis diálogos entre Dança Contemporânea, danças populares do tempo presente e tecituras das dramaturgias em danças’. Até 31 de março, aulas regulares, ao valor mensal de R$70. No C.T.I Teatro-baile, à rua Oti, 212, perto da estação Patriarca – Vila Ré do metrô … Instagram ÀS TERÇAS – 19h … A Fim de Poesia, bate-papo poético promovido por Noélia Ribeiro no

… RÁDIOS COMUNITÁRIAS >>> Dois programas legais: . Acordes Urbanos, na Rádio e Tv Nuar (todas as quintas, às 18h), com Quinho, Passarinho e Gregório. , na Rádio e Tv Nuar (todas as quintas, às 18h), com Quinho, Passarinho e Gregório. . TV MCA – Moto, Cultura e Afins (todas as terças, às 20h), com Adilson Aragão e Norberto Cassa (todas as terças, às 20h), com Adilson Aragão e Norberto Cassa … LEONE DA GAITA 2 >>> Além de show no formato ‘violão, gaita & voz’, com repertório e histórias de Robert Johnson a B.B.King, o artista também dá aulas para iniciantes de violão e gaita (diatônica e cromática). Contate pelo zap: 11-9.8173-0897 ou mande msg inbox … inscreva-se ÀS TERÇAS – 19h … Tato Fischer promove o seminário ‘Como é que Você Compõe’, série de bate-papos com artistas. Evento privado – via Zoom. Saiba mais e … ÀS TERÇAS – 20h >>> Programa ‘Contraponto’ entrevista produtores, instrumentistas e compositores para compreender um pouco mais do mercado brasileiro da música. Com Serginho Sagitta, do programa Sons do Brasil, e Mateus Mello, do canal Tropicalismo Selvagem. Se inscreva no canal do YouTube … PAPO ROCK >>> Programa apresentado por Arnaldo Marques vai ao ar às sextas-feiras, às 20h, com reapresentação aos domingos, às 20h e às segundas-feiras, às 23h. Pela web rádio CDR … ZOOM ZOOM ZOOM… É POESIA! >>> Programa do multiartista Claudio Laureatti é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores. Nesta edição com Marina Ruivo, autora de ‘Leite de Mulher’ e ‘Nossa Barca’. Inscreva-se no canal …

preços promocionais AOS DOMINGOS – 20h … Nova temporada de ‘O Santo e a Porca’, de Ariano Suassuna. A poeta e atriz Marlene Araujo integra o elenco. Até o fim de março, no Teatro Shopping West Plaza. Ingressos antecipados com

BRANCA PRODUÇÕES >>> Músico Betto Ponciano acaba de lançar sua produtora, ‘com o objetivo de trabalhar desde a produção, gravação, mixagem, masterização em estúdios de música até o lançamento e impulsionamento de trabalhos artísticos nas mídias sociais’. Contatos in box …

MARCELO BARUM >>> Esse grande artista, cantor e compositor do grupo Tarumã, também dá aulas de violão, vocalização e composição. Tem módulo para iniciantes, pra quem já pratica um pouco e pra quem quer aprimorar ainda mais seus recursos teóricos e práticos. Além do fone, no cartaz, saiba mais aqui

SELETA MENSAL >>> Músico Dharma Samu apresenta programa que vai ao ar às 18h, de segunda à sexta-feira, na Rádio Jardim Psicodélico, com reprise às 12h. No repertório, rock, jazz, música brasileira e independente. Saiba mais no cartaz

ROGER MARZOCHI >>> Campanha de financiamento coletivo visa arrecadar fundos para a gravação de um álbum com improvisações livres do saxofonista com paisagens sonoras de Fernando de Noronha, captadas pelo cientista Raul Rio Ribeiro, que assina a primeira música desse projeto, a ser lançada dia 25 de março. Parte dos recursos serão destinados à ong @oceansoundorg. Para contribuir, acesse o site

CURSO DE LITERATURA NA ALDEIA >>> Até 9 de abril, Claudemir Darkney dos Santos e Escobar Franelas realizam o curso ‘Gêneros Literários’. A Oficina é a primeira que dá início ao Festival do Livro e da Literatura de São Miguel 2022. Indicado para jovens que escrevam ou que, simplesmente, curtam literatura. Na Aldeia Satélite, em São Miguel … Toca do Autor na Rádio Brasil Atual, pelo 98,9 FM ou pela internet. Apresentação de Alexandre Tarica e Regina Cell ÀS QUARTAS – 22h15 … Programana Rádio Brasil Atual, pelo 98,9 FM ou pela internet. Apresentação de Alexandre Tarica e Regina Cell

BEMBOLADO >>> Selo do músico e escritor Edmar Silva, em poucos meses, já apresentou ao público alguns trabalhos de talentosos artistas (entre eles, o próprio Edmar), fortalecendo a cena cultural alternativa. No catálogo:

Edmar Silva – Edmar Dub (2021) –

Edmar Silva – Palavras (2022) –

George Christian e Iarly Patricio (2022) –

Super Sons – Volume 1 (2022) –

Stevan Zanirati – Singles (2022) –

REVISTA DA QUEBRADA >>> Joad Lima, editor, informa que já está disponível a 1°edição da Revista da Quebrada. Acesse também as edições anteriores.

NANDO MOTTA >>> Lançada a campanha de financiamento coletivo da primeira coletânea de charges do artista, com cerca de 100 trabalhos. Acesse, contribua e conheça as recompensas

player da radio ou na 2° opção para ouvir a rádio. ÁLBUNS DE CABECEIRA >>> Programa começa ao meio-dia do domingo e vai até o meio-dia da segunda-feira, na Rádio Jardim Psicodélico. Um convidado escolhe 13 álbuns que o influenciaram e conta um pouco sobre cada um. Entre no link do site e clica nou na 2° opção para

MAIS NALDOS NEW’S

Tenho canções postadas em dois canais no YouTube (canal um e canal dois), além de vários registros de minhas participações pelos saraus da cidade (é só pesquisar pelo meu nome). O blog também está no YouTube e tem projetos de transmissão de programas e lives para 2022. Este blogueiro, poeta e cantor, informa aos interessados que tem quatro espetáculos prontinhos da Silva para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs e que foram adaptados para o formato de lives durante a pandemia. São eles:

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> Além das Casas de Cultura, o espetáculo foi apresentado no Festival Satyrianas

2 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia >>> Arnaldo Afonso canta repertório autoral. Versão online de shows presenciais realizados no palco dos Parlapatões, no Bar do Frango, no Eclipse, no Centro Cultural Charada e na Tom-K Produções

3 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Caetano >>> A série ‘Lives Caetanas’ teve 6 edições (a primeira teve mais de 1.500 visualizações, mais de 700 comments e cerca de 150 compartilhamentos). Aqui uma delas

4 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Belchior >>> Veja a primeira e a segunda edição das ‘Lives do Bel-Prazer’

Quem puder contribuir com as lives e várias outras atividades do artista, segue o PIX: arnaldo.aafonso@gmail.com

REAVALIANDO >>> Após reavaliar a situação sanitária em SP, estarei de volta em abril com o Sarau da Maria e algum dos meus espetáculos sobre a vida e obra de Belchior, Cartola ou Caetano, ou do meu repertório autoral. Ainda neste primeiro semestre do ano, realizo a gravação do ep ‘Cinco Canções de Amor e uma Balada Desesperada‘. Aguarde.

Fique ligado em minha página no Facebook, onde divulgo as lives e textos deste blog, além de outras inserções. E, anote: toda sexta-feira (às vezes, quinta) tem post novo.

.