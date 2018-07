Uma programação pra você correr de um sarau pro outro feito louco. Ouvir um som aqui declamar ali cair em si partir pra acolá. E adentrar encontrar abraçar sair e voltar. Tem os 15 anos do Sopa de Letrinhas, o novo formato do Sará o Quê, tem Claudinei Vieira e sua poesia amorosa e humanista. Tem a Flict com o Alba e o novo clipe da Aláfia. Tem Festival Sonora e Tarrafa Literária. Tem Mosca Branca de rock, mpb da Hilda Maria e o ep da Anná. Tem diversidade sexual no cinema. Tem Palco Madalena, Vanessa Bumagny e um Quarteto Fora de Si. Tem vinil pra filme sci-fi. Tem Iá e as luzes de Chaplin, tem Moska e seu ‘violoz’. Tem expos, shows, festas, debates e tudo o mais. E uma novena para pecar em paz. Curta o circuito. E curtecircuite-se.

SOPA COMEMORA 15 ANOS

COM SARAU E COLETÂNEA

Sábado – 30 de setembro – 20h … Sopa de Letrinhas Sarau – Lançamento da Coletânea 15 anos … Um dos melhores e mais tradicionais saraus da cidade comemora 15 anos. O Sopa de Letrinhas, criado e apresentado pelo poeta e multiartista Vlado Lima, faz festa e lança a antologia com mais de 50 poetas que já passaram pelo sarau (eu me orgulho de estar entre eles. Obrigado, Vlado!). Sarau que cresceu tanto que virou Editora Sopa de Letrinhas, parceria do Vlado com o também poeta Filipe Luiz. Além do lançamento do livro com a presença dos autores, ainda tem o sarau com palco aberto e o pocket-show de abertura com o grupo Bumbo do Japi, além dos músicos convidados: Marcio Policastro, trio Anhangabahy, o percussionista e performer Loop B, Álvaro Cueva & Leo Costa, Deise Capelozza & João Emílio, Gabriel de Almeida Prado e o grande compositor Tavito. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena. Abaixo, quatro poemas do livro e três vídeos de músicos que estarão presentes nesse encontro de música, poesia e amizade:

TRANSFIGURAÇÃO

(Rubens Jardim)

Mudas, no papel,

as palavras pronunciadas

voam

que nem passarinhos.

Será que elas criam ninhos

… nos teus ouvidos?

O PENSADOR

(Vasqs)

E se tudo não passar de uma programação de TV? E se a vida for apenas

um intervalo? E se a gente for um anúncio de sabão em pó, desses

que comparam a roupa mais suja com a mais branca? E se a gente

for a roupa mais suja?

A VIDA É POR UM FIO

(Lígia Regina Lima)

estou

sem tempo

para um poema

de amor,

o amor

está por um fio,

um espirro

de spray de pimenta

no olho,

um soco

na boca

do estômago

SEPARAÇÃO II

(Claire Feliz Regina)

Numa separação equitativa de bens

você leva tudo o que temos

e tudo o que é teu.

E eu, só levo eu.

HILDA MARIA

NO TEATRO DA ROTINA

Quinta-feira – 28 de setembro – 21h … Hilda Maria – Feita de Rendas – no Teatro da Rotina … Cantora e compositora santista mostra as canções de seu primeiro disco solo, “Feita de Rendas”, acompanhada pelo pianista Luciano Ruas (com quem criou o duo Jobiniando, interpretando bossas, choros e sambas). Em 2012, com o grupo Parampará, Hilda compôs as canções do audiolivro “Mitos brasileiros em cordel”. Integra o grupo de teatro Núcleo Caboclinhas (onde atua e compõe trilhas) e a Orquestra Combo Brasileiro, do maestro Paulo Serau, além de criar a Bandamarela (com o guitarrista Marco Antonio Santos), onde apresenta suas composições infantis. Ingressos a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado). Na rua Augusta, 912.

‘YLIÊ-SAMÊ’, NOVO LIVRO

DO POETA CLAUDINEI VIEIRA

… … …

Sábado – 30 de setembro – 19h … Estiletes de Poesia no Patuscada … O poeta Claudinei Vieira lança ‘YLIÊ-SAMÊ … como estiletes para riscar brumas’, pela Scenarium Plural Livros Artesanais. Além do belo projeto gráfico de Lunna Guedes (com ilustração de Felipe Stefani), a proposta dos editores Lunna e Marco Antonio Guedes, do livro como um objeto de arte, é concretizada no ato do lançamento, quando folhas dispersas são montadas e amarradas na frente do próprio leitor. E ainda vai ter música, declamação, bebidinhas e muitos amigos para conversas, brindes e abraços. Na Patuscada – Livraria , Bar, Café, à rua Luis Murat, 40, na Vila Madalena.

Claudinei Vieira é autor de ‘Desconcerto’ (contos, selo Demônio Negro, 2008), ‘Yurei, Caberê’ (poesia, editora Patuá, 2015), ‘Olá, pequeno monstro do dia’ (poesia, editora Benfazeja, 2016), além de participação em várias antologias de contos e poesia. Organiza o sarau mensal ‘Desconcertos de Poesia’. Abaixo, alguns versos e um de seus poemas:

NADA DIANTE DA MORTE

A Poesia não é nada diante da morte

A Poesia e a arte não são nada

diante dos pedaços, do trucidamento da vida,

do esfacelamento de corpos,

do destroçamento da dignidade,

da destruição da história, das mentes, dos conceitos

A Poesia não manda nada, não muda nada

Em determinados momentos, em alguns lugares,

nestes lugares, nestes poços de escuridão,

a Poesia é somente uma voz,

difícil de se ouvir no meio do escandaloso ribombar,

um fio de voz,

muito fino fio de voz,

estupidamente fino fio exíguo de humanidade

É só isso e é tudo isso

É imenso isso e miseravelmente pouco isso

Ainda e por enquanto

há vozes nestes lugares

clamando por se perceberem ainda humanas

FESTIVAL LITERÁRIO

EM SANTOS

… … …

Até 1 de outubro … Festival Tarrafa Literária 2017 … O maior evento literário da baixada santista, a Tarrafa Literária, acontece no Sesc Santos e no Theatro Guarany. Grandes nomes já estão confirmados, entre eles o português Rui Zink, Luiz Ruffato, Tati Bernardi, Jotabê Medeiros, Conceição Evaristo, Xico Sá, Gregorio Duvivier e Maria Ribeiro (clique no cartaz acima, para ler melhor a programação das mesas). Abaixo, as rodas de conversa, saraus, slams e o encontro com o poeta Luis Serguilha. No Sesc Santos, à rua Conselheiro Ribas, 136.

FESTIVAL SONORA

… … …

De 29 de setembro a 2 de outubro … Festival Sonora – SP … Segunda edição do maior festival feito por mulheres compositoras do mundo, organizado por mulheres em todas as etapas de produção. Clique no link para acessar a programação completa de atividades, com shows, debates e oficinas. Tem Alzira E, Alice Ruiz, Tiê, Blubell, Liniker, Badi Assad e Karina Buhr, entre outras.

Abertura >>> Sexta-feira, dia 29, às 20h … Bate-papo entre a plateia e as artistas Papisa e Ana Larousse, mediado pela jornalista Roberta Martinelli. No Red Bull Station, na praça da Bandeira, 137. Em seguida, na Cafeteria, festa ao som da dj e produtora Bad$ista.

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

Até 30 de setembro, no Metrô Faria Lima … Exposição ‘Rugas’ … A fotógrafa Ana Paula Paiva, que já expôs no Sarau da Maria, agora leva sua mostra fotográfica ‘Rugas’ para a linha amarela do metrô. Segundo ela, “Rugas” segue seu objetivo e viagem, sem roteiro e passagem de volta, para quem sabe olhar o envelhecer com leveza, seguir os processos de vida, repensar e celebrar.

Até 30 de setembro, em Campinas … Exposição ‘Singularidades’ – de Ana Francotti … Mostra é um desdobramento da ação “Faço o seu retrato (cego), se você fizer o meu” que a artista realizou nas ruas de SP, dando origem ao livro ‘Retratos’, compilação de 55 desenhos de seu rosto. Evento integra a programação paralela da Feira SUB 2017 e terá bate-papo com Nathanael Araujo e Ana Francotti (no encerramento, dia 30, às 17h). Na Torta, à rua duque de Caxias, 537, centro de Campinas. Entrada franca. A visitação exige agendamento: torta.contato@gmail.com

Até novembro … Derivas Abertas _ CCSP (Projeto Deslocamentos Sonoros) … O Coletivo Teatro Dodecafônico foi selecionado pelo 6º Edital de Projetos de Mediação em Arte e Cidadania Cultural do Centro Cultural São Paulo. Na primeira fase, de setembro a novembro, realiza ‘Derivas Abertas’ pelos espaços e acervos do CCSP. Depois, convida a todos para percorrer e conhecer seus corredores, rampas, discos, livros, documentos e etc, de maneira experimental e lúdica. Cada ‘deriva’ começa e se encerra no mesmo dia. Inscreva-se: as próximas serão dia 28, quinta, das 19h às 22h e dia 3, terça, das 10h às 13h. Na Rua Vergueiro, 1000.

Até 5 de novembro … Ocupação Inezita Barroso … Projeto que abre espaço a mulheres fundamentais da cultura brasileira conta a história da artista por meio de gravações, livros, fotos, vídeos e objetos pessoais, entre outros materiais. De terça à sexta, das 9h às 20h. Sábado, domingo e feriados, das 11h às 20h. Entrada franca. No Itaú Cultural, à avenida Paulista, 149.

Até 29 de novembro – 21h30 … Anhangabahy no Centro Cultural Butantã … O CCB recebe, às quartas-feiras, a banda Anhangabahy, formada por Hévelin Gonçalves, Rui Condeixa Xavier e Wady Issa Fernandes, artistas de práticas múltiplas, no teatro, na literatura e na música, que se uniram para dar voz aos sambas de Condeixa. Ingresso na base do ‘pague quanto puder/quiser’. Na av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

Até 30 de dezembro – das 10h às 20h … Robert Frank: Os americanos + Os livros e os filmes … A obra de Robert Frank, um dos nomes mais importantes da história da fotografia, será apresentada em duas exposições no IMS Paulista: “Os americanos” e “Os livros e os filmes”, com entrada franca. Em paralelo às exposições, o IMS promove retrospectiva da filmografia de Frank, exibindo 25 títulos, entre curtas, médias e longas-metragens. Inclusive “Pull My Daisy”, filme inaugural de Frank, baseado em texto de Jack Kerouac. Na avenida Paulista, 2424.

Até 1 de outubro … Festival Tarrafa Literária 2017 … O maior evento literário da baixada santista. Ver matéria no alto. Sesc Santos, à rua Conselheiro Ribas, 136.

Quinta-feira – 28 de setembro – 18h30 … Noite de Autógrafos & Recital … Lançamento dos livros “A Pequena Voz Interior & Outros Comícios do Vento” e “Maria, A Força Sutil que Vence toda Força”, do poeta Luis Augusto Cassas. Noite de Autógrafos & Recital por poetas e cantores líricos (clique no cartaz para ler melhor). Na alameda Lorena, 1731, no Jardim Paulista.

Quinta-feira – 28 de setembro – 19h … Sarau da Capivara Primata – VII A ordem … Sarau com palco aberto e convidados. Presença de Natasha Felix, Diogo Luiz Yamanishi, Lia Macruz, Roberto Casarini, Lubi Prates, Pâmela Danitza e o grupo Alquifonia lançando seu ep. Espaço para divulgação de livros, cds e afins (entrar em contato com Macaio Poetônio ou Luís Perdiz). Entrada franca. Na Toca da Capivara, à rua Major Diogo, 865/863.

Quinta-feira – 28 de setembro – 19h … Planta E Raiz – no Azoofa … Banda de reggae responde perguntas dos fãs e conta sua trajetória, além de escolher discos pra trilha do programa. Transmissão ao vivo pelo facebook.

Quinta-feira – 28 de setembro – 19h … Ensaio aberto “Samba d’Água Doce” no Casarão … Nascido do coletivo “Samba das Meninas”, o Samba d’Água Doce é um grupo feminino e feminista, de repertório eclético baseado em diversas vertentes do samba. É formado por Jáfia Lacerda (voz e percussão), Ana Paula (voz e violão) e Jéssica Tomáz, Paola Petry e Cintia Nascimento (percussão). Entrada franca. Na rua Riachuelo, 128/136, perto da estação Anhangabaú do metrô.

Quinta-feira – 28 de setembro – 20h … Quintasoito – com o Grupo de Dança Zumb.Boys … Grupo apresenta o espetáculo ‘Ladrão’, uma reflexão sobre o comportamento humano, buscando não apenas falar dos fatos, mas trazer o ser humano para a cena, discutindo suas fragilidades e deficiências dentro da sociedade. No Espaço Clariô, à rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra.

Quinta-feira – 28 de setembro – 20h … Bendito e Lucas Adon – no Secretinho … Noite com dois shows. Bendito, cantor e compositor (banda Reina Sofia), apresenta seu projeto solo, “Ginga de Bamba”, interpretando Tim Maia, Benjor e outros. Lucas Adon mostra as faixas de “Liberdade Ltda”, além de músicas inéditas que estarão no próximo álbum. Ingressos a R$15 e R$20. Na rua Inácio Pereira da Rocha, 25.

Quinta-feira – 28 de setembro – 20h … Club Do Rap … Com Brigada Sul, Stillo Radical e microfone aberto para grupos de rap que queiram mostrar seu trabalho. Na av. Yervant Kissajikian, 3264, na Vila Joaniza.

Quinta-feira – 28 de setembro – 20h … Palco Madalena – música & cena – 4ª Edição … Projeto dos músicos/compositores (e irmãos) Alê Moreno e Carlos Moreno com o ator e roteirista João Aranha oferece dois palcos, para músicos e atores. Leia a programação no cartaz. Na rua Fradique Coutinho, 1332, na Vila Madalena.

Quinta-feira – 28 de setembro – 21h … Hilda Maria – Feita de Rendas – no Teatro da Rotina … Cantora e compositora santista mostra as canções de seu primeiro disco, “Feita de Rendas”. Ver matéria no alto. Na rua Augusta, 912.

Quinta-feira – 28 de setembro – 21h … Bali e Damião – Meio de Campo … Duo do violonista e cantor Damião e do pandeirista Gustavo Bali. No Bistrô Esmeralda, à rua Esmeralda, 29, na Aclimação. Entrada R$15.

Quinta-feira – 28 de setembro – das 21h às 3h … Difusão #11 – Concha, Solar e A Balsa … Show com as três bandas. Ingressos vip até 22h. Após, R$10 e R$20. No Jai Club, à rua Vergueiro, 2676.

Sexta-feira – 29 de setembro – 14h … Poetas Ambulantes na Biblioteca Paulo Duarte … Coletivo que promove saraus e intervenções poéticas com distribuição de poemas em ônibus, trens e metrô volta à Biblioteca Paulo Duarte, com o projeto Veia e Ventania. Nesta edição, conversa com Daniel Minchoni, poeta, articulador cultural e performer. Depois, microfone aberto para quem chegar. Na rua Arsênio Tavolieri, 45.

Sexta-feira – 29 de setembro – 18h30 … Luiz Claudio na Casa Fórum … Cantor e compositor apresenta clássicos da mpb e do samba, além de repertório autoral. Na rua Primeiro de Maio, 57, em Santos.

Sexta-feira – 29 de setembro – 19h … Karaokê na Carauari … Tradicional ponto de encontro de artistas, o bar de Toninho e Andrea sempre promove saraus e cantorias divertidas na Vila Maria, em meio a caldinhos, cervejas e quitutes. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8.

Sexta-feira – 29 de setembro – 19h … Sarau das Águas … Nesta edição, sarau recebe o ator Luiz Carlos Bahia, o poeta Alfredo G. Pinto e o grupo OsRetirante. Na rua Cambuci do Vale, 109, Cidade Dutra.

Sexta-feira – 29 de setembro – das 19h à 0h … Cinematic Discoteque – Science Fiction Edition … Festa em homenagem a “1.ª Convenção Brasileira de Ficção Científica” realizada em setembro de 1965. Trilhas sonoras de filmes e seriados do gênero, músicas de robôs, aliens, bits, bytes, e temas ‘além da imaginação’. Entrada franca. Música em vinil selecionada por PB (Paulo Beto, músico e produtor) e LF (Lucio Fonseca, da Sensorial Discos). Na Sensorial Discos, à rua Augusta, 2389.

Sexta-feira – 29 de setembro – 20h30 … Show: Dois pra lá, dois pra cá – Diogo Poças e Yaniel Matos … Show de samba-canção em ritmo de bolero, interpretado pelo cantor brasileiro Diogo Poças, acompanhado do músico cubano Yaniel Matos. No repertório, releituras de Caetano, Caymmi, Rita Lee, Ary Barroso e outros grandes nomes da mpb. Entrada franca. No Museu da Imagem e do Som – MIS SP – à avenida Europa, 158, no Jardim Europa.

Sexta-feira – 29 de setembro – 20h30 … Anná – Lançamento ‘Pesada’ – no Sesc Ipiranga … Anná, de 22 anos, lança o ep ‘Pesada’, de canções autorais (AQUI, na íntegra). As quatro faixas versam sobre temas atuais, como pressão estética e violência. A cantora e percussionista, além de cantar no Bloco Ilú Obá de Min, já se apresentou em locais como Traço de União, Casa das Caldeiras e Teatro Mars. A banda é formada por Samuel da Silva (violão 7/cavaco), Matheus Marinho (bateria), Bruna Duarte (baixo), Luiz Fonseca Lobo (percussão), Allan Abbadia (trombone) e Angela Coltri (sax/flauta). Na rua Bom Pastor, 822.

Sexta-feira – 29 de setembro – 21h … Show do Quarteto Fora de Si … Estréia do Quarteto Fora de Si, um encontro de três compositores (e parceiros) e uma cantora. No repertório, um apanhado da carreira dos quatro: Daniella Alcarpe, Márcio Policastro, Ruan Trajano e Tiê Alves. Entrada R$20. No Bistrô Esmeralda, à rua Esmeralda, 29.

Sexta-feira – 29 de setembro – 21h … Fernando Anitelli: O Teatro Mágico (Voz e Violão) … Após 13 anos de estrada, a companhia musical visita suas raízes. Apesar da característica do projeto sempre foi a de misturar performances variadas, tudo teve início no álbum solo de Anitelli (inspirado na leitura do livro “O Lobo da Estepe” de Herman Hesse) e em suas apresentações de voz e violão. No Teatro Lauro Gomes, à rua Helena Jackey, 171, em São Bernardo do Campo.

Sexta-feira – 29 de setembro – 21h … Paulinho Moska na Casa Natura Musical … As grandes canções de Moska em show intimista, só com voz e seus violões preferidos. Na rua Artur de Azevedo, 2134.

Sexta-feira – 29 de setembro – das 23h às 6h … Especial Novos Baianos – Acabou Chorare … Pedro Keiner e banda mandam as canções do discaço dos Novos Baianos. Na discotecagem, as brasilidades de Marina Caires & Dj 10zanu. Entrada R$20. Na Nossacasa Confraria das Ideias, à rua Mourato Coelho, 1032, na Vila Madalena.

Sábado – 30 de setembro – 14h … Plenária Periferias por um outro Brasil … Coletivos periféricos se reúnem para construir um projeto político visando uma sociedade justa e equitativa e convidam os grupos, pessoas, movimentos, organizações e instituições. Neste encontro serão organizadas propostas para as plenárias que irão difundir pautas e unificar ações. No Campinho Favela do Moinho.

Sábado – 30 de setembro – 15h … Clarice Lispector Artífice das Palavras … Espetáculo apresenta textos selecionados da obra de Clarice: contos, entrevistas, comentários e canções, criando um clima de celebração. Com Wânia Karolis, Fernanda De Almeida Prado, Gabriel De Almeida Prado é Liw Ferreira. Na Oficina Cultural Casa Mário de Andrade, à rua Lopes Chaves, 546, na Barra Funda.

Sábado – 30 de setembro – das 15h às 20H … Poesia no ar … Novo espaço para poetas e amantes da literatura, o Menta & Alecrim Gourmet abre suas portas para encontros artísticos, saraus e lançamento de livros. Na rua Lisboa, 449.

Sábado – 30 de setembro – das 15h às 23H … 29º Encontro Mochileiro no Sarau da Moóca … Encontro dos mochileiros com várias atrações musicais e palco aberto. Nesta edição, lançamento do livro de Ozi Garofalo (com declamação e música) e do primeiro álbum mixado do Liondaiz King Lion, além de forró e mpb a cargo de Nil Brasis. Quem quiser, leve somente algum tipo de salada ou guarnição, pois bebidas e os espetinhos de churrasco estarão à venda num preço acessível. No Mooca Hostel Atlântica, à rua padre Raposo, 563, na Mooca.

Sábado – 30 de setembro – das 17h às 22H … Sará O Quê? … Sarau organizado pelo cineasta Sérgio Roizenblit, com apoio da curadora e produtora Geórgia Gugliotta e dos músicos Caito Marcondes, Dante Ozzetti e Patrícia Bastos, abre espaço para trabalhos musicais de qualidade e experimentações, além da exibição de um filme da série ‘O Milagre de Santa Luzia’, de Sergio, na abertura do evento.

Agora aos sábados e em novo formato, esta edição traz o músico e compositor Zéli Silva, ao contrabaixo, apresentando as canções de seu cds “Agora é Sempre” e “Una”, em arranjos e texturas intimistas, acompanhado pela cantora Vanessa Moreno e pelo guitarrista Fernando Corrêa. Lembrando que o clima é de sarau caseiro com tempo para batepapos, brindes e degustação de comidinhas levadas pelo público e participantes. A contribuição aos músicos é espontânea e gira em torno de R$30. Na rua Cristiano Viana, 1430.

Sábado – 30 de setembro – das 17h às 22h … Sensorial recebe Thomás Meira e Iá … A cantora mineira Iá interpreta canções que vão de Caetano a Red Hot Chili Peppers e o cantor Thomás Meira apresenta seu som dançante. Entrada R$12. Na Sensorial Discos, à rua Augusta, 2389, a quatro quadras da av. Paulista.

Sábado e domingo – 30 de setembro e 1 de outubro – 18h … For Rainbow – Festival de Cinema da Diversidade Sexual … Mostra Itinerante do For Rainbow em parceria com o CENAPOP – Centro Popular de Cultura e Cocidadania, do Ceará. Dois dias de mostra, com exibição de vários curtas de temática LGBT, seguidos de um debate e uma votação popular para escolha do vencedor do Troféu Artur Guedes. No Espaço Popular Tereza de Benguela, à rua Soldado Antônio Agostinho Martins, 329, em Guarulhos. Saiba mais sobre o projeto no http://www.forrainbow.com.br/

Sábado – 30 de setembro – 19h … Estiletes de Poesia no Patuscada … O poeta Claudinei Vieira lança ‘YLIÊ-SAMÊ … como estiletes para riscar brumas’ (ver matéria no alto). Na Patuscada – Livraria , Bar, Café, à rua Luis Murat, 40, na Vila Madalena.

Sábado – 30 de setembro – 19h … 42ª Sarau dos Conversadores … Sarau organizado por Cacá Mendes e Edson Tobinaga (os Conversadores) tem palco aberto e os convidados Grupo Auá, Companhia de Dança Dizioli, o cantor e compositor Geraldo Lima, o poeta e ator José Clemente. Com sorteio de livros e cds. Entrada franca. Na Livraria da Vila, à al. Lorena, 1731.

Sábado – 30 de setembro – 19h … Sarau das Pretas … O Sarau das Pretas é conduzido por Débora Garcia, Elizandra Souza, Jô Freitas, Thata Alves e a percussionista Taissol Ziggy, que com suas poesias e seus corpos propõem reflexões sobre o feminino, cultura e ancestralidade negra. E, como em todo sarau, o público é convidado a colocar sua voz e experiência no microfone aberto. Entrada franca. Na Oficina Cultural Alfredo Volpi, à rua Americo Salvador Novelli, 416, em Itaquera.

Sábado – 30 de setembro – 20h … Sopa de Letrinhas Sarau – Lançamento da Coletânea 15 anos … Um dos melhores e mais tradicionais saraus da cidade comemora 15 anos (ver matéria no alto). No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena.

Sábado – 30 de setembro – 21h … Rock Night – Rock Insane … Banda que se dedica aos gêneros hard rock, heavy metal, grunge, pop rock e rock nacional, revive os grandes clássicos da música mundial. No tradicional point de roqueiros da ZN, o bar do Lê, na rua Chico Pontes, 1791, na Vila Maria.

Sábado – 30 de setembro – 21h … Karla da Silva no Sesc Belenzinho – part. Fióti e Iara Rennó … A cantora e compositora carioca radicada em SP apresenta as canções do recém lançado cd ‘Gente Que Nunca Viu Vai Ver a Pretíssima Coroação’. Karla será acompanhada por Thiago Barromeo (guitarra), Igor Brasil (baixo), Guegué Medeiros (bateria), Bruno Prado (percussão), Ruben Marley (trombone), Luizinho Nascimento (trompete) e Flavio de Souza Page (sax). No sesc Belenzinho, à rua padre Adelino, 1000.

Sábado – 30 de setembro – 22h … Freud a Deriva interpreta Belchior – álbum Alucinação … A banda formada por Rene de França, Marcelo Mazzucatto e Zé Terra mostra canções autorais e releituras inovadoras do célebre disco do bardo cearense. No Apostrophe’, à rua Coronel Ortiz, 290, em Santo André.

Sábado – 30 de setembro – das 22h às 4H … Brilho Visceral – com Vanessa Bumagny … Festa apresenta show da cantora e compositora Vanessa Bumagny (com a participação de Helô Ribeiro), interpretando canções de seu cd ‘O Segundo Sexo’. Depois, discotecagem de Clara Rocca e Manuela Pereira, com hits do pop, axé, indie e brasilidades. No Secretinho, à rua Inácio Pereira da Rocha, 25. Entrada R$10.

Sábado – 30 de setembro – 23h … Metá Metá – part. Lirinha … Banda formada por Juçara Marçal (voz), Thiago França (sax) e Kiko Dinucci (guitarra) funde elementos da canção brasileira com música africana, jazz e rock. “Metá Metá” em yoruba quer dizer “três ao mesmo tempo”. No Mundo Pensante, à rua Treze de Maio, 830.

Sábado – 30 de setembro – das 23h às 4h … Show de lançamento do cd – Amanajé: Nossa Missão É Outra … Com a participação de Monkey Jhayam, a banda Amanajé Sound System lança seu novo álbum, que levanta temas como a luta pela paz e o respeito às minorias raciais e culturais. No Centro Cultural Rio Verde, à rua Belmiro Braga, 119, na Vila Madalena.

Sábado – 30 de setembro – das 23h30 às 6h … Festa – Sondagem … Só música brasileira com os djs Low, Julião Pimenta e Frede Bech, na pista preta. Na pista Azul, Marina Caires. Com café da manhã na faixa. Ingressos de R$15 a R$30. Aniversariante do mês entra sem pagar. Na Trackers, à rua Dom José de Barros, 337.

Domingo – 1 de outubro – 13h … 3° FLICT – Amparo Literário … Dentro da Festa Literária da Cidade Tiradentes, o sarau organizado e apresentado pelo poeta Alba Atróz tem edição especial. Com palco aberto e a presença dos convidados Akins Kinté, Danylo Paulo, Mano Cákis, Marcio Costa, Guilvan Miragaya e João Caetano do Nascimento, entre outros. No Centro de Formação Cultural da CT, à rua Inácio Monteiro, 6900.

Domingo – 1 de outubro – das 14h às 20h … Grande Final do Slam do Corre e Slam Função … Os dois slams novamente realizam em conjunto suas finais para saber quem representará o Brasil na Copa do Mundo de Poesias na França em 2018. Além das batalhas, lançamento do livro ‘Vício’ de Mariana Felix (14h30) e show com a banda Hector Dub (16h30). Na Ocupação Cultural Casarão Vila Mara (estação Vila Mara – CPTM).

Domingo – 1 de outubro – das 16h à 0h … Festival da Mosca Branca #5 No Menino Muquito Bar … Sempre no primeiro domingo do mês, festa abre espaço para bandas com trabalhos autorais. Nesta quinta edição, shows de Pressão Alta, Capitão Bourbon e Z13. E ainda tem a feira de discos de vinis e vídeos da Loja Charada. Entrada franca, no Menino Muquito Bar, à av. Vila Ema, 5090, na ZL.

Domingo – 1 de outubro – 16h … Cineciencia – Luzes da Cidade – Charles Chaplin … Exibição do clássico de Carlitos, em preto e branco e mudo, comentado por Flávia Muniz, autora do recém lançado livro ‘Charles Chaplin: um tesouro em preto e branco’, que estará a venda após debate com a autora. No Museu da Imagem e do Som – MIS SP, à avenida Europa, 158, no Jardim Europa.

Domingo – 1 de outubro – 17h … Lançamento do clipe “Saracura” – da banda Aláfia … Saracura é o nome do rio que nasce na Rua Almirante Marques Leão, no bairro do Bixiga, e que foi refúgio de escravos vendidos na Praça da Bandeira. É também o berço da Escola de Samba Vai-Vai, que faz seus ensaios na rua, sobre o próprio rio canalizado. A letra de Saracura é de Eduardo Brechó. A banda Aláfia lança o videoclipe (direção de Thais Taverna) e faz show com participação da cantora Luísa Maita. Entrada a R$20 e R$10. No Mundo Pensante, à rua Treze de Maio, 830.

Domingo – 1 de outubro – 18h … Ná e Zé … A cantora Ná Ozzetti e o pianista Zé Miguel Wisnik apresentam suas canções e iniciam turnê (clique no cartaz). Com Marcio Arantes (direção musical, guitarra, teclado, vocal), Meno Del Picchia (baixo acústico), Sérgio Rezze (bateria e gongos melódicos) e Gui Kastrup (bateria e percussão). No sesc Belenzinho, à rua padre Adelino, 1000.

Domingo – 1 de outubro – 20h … Dan Santos & Thomas Incao – na Gramo … Thomas Incao traz canções autorais e parcerias com Douglas Mam e o poeta Paulo César de Carvalho. Dan Santos interpreta suas composições intimistas com reflexões filosóficas sobre o viver e as adversidades. Na Casa Gramo, à rua Bento de Abreu, 223, na Lapa.

Segunda-feira – 2 de outubro – 18h … Slam Resistência … Nesta edição, Bia Ferreira manda seu som e Andrio Cândido lança o livro ‘Dente de Leão’. Sarau de poesia com palco aberto e entrada franca. Na praça Franklin Roosevelt, 100.

Terça-feira – 3 de outubro – 19h … Confaca – Outubro … Confraria de Compositores de Canções (CONFACA) une autores (música e letra) para mostrar seus trabalhos, falar sobre o processo de criação e trocar experiências. Na Casa Rosa Manjericão, à rua Antonio Cavaglieri, 15, em São Roque.

Terça-feira – 3 de outubro – 19h … Terça Autoral – 16ª Edição … Organizado por Wolf do Vale e Fabricio Dias, sarau abre espaço para música autoral e performers de todas as artes. Ramon Gonzalez faz pocket-show. Na rua Hungria, 128, em Guarulhos.

Terça-feira – 3 de outubro – 19h30 … Cineclube IAB: Um lugar ao sol … Quatro sessões do cineclube durante a 11ª Bienal (outubro a janeiro), trazendo filmes produzidos no Brasil na última década e que abordem a vida nas cidades brasileiras sob diferentes óticas. Neste primeiro encontro, “Um lugar ao sol”, de Gabriel Mascaro. O documentário é de 2009 e mostra o universo dos moradores de coberturas de prédio das cidades de Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Apos a sessão, roda de conversa com Bruno Cucio e Livia Perez. No IAB SP – Instituto de Arquitetos do Brasil, à rua Bento Freitas, 306.

Terça-feira – 3 de outubro – 20h … Show Sintonia – Marcell Ortiz … Músico apresenta as músicas instrumentais do cd ‘Sintonia’ e clássicos do jazz, blues, samba e fusion, acompanhado por Eduardo Marques (bateria), Coringa Sax (sopros), Guiza Ribeiro (guitarra) e André Hamilton (teclado e piano). Com participação de Angelica Sansone, Junior Meirelles e Jadiel Oliveira. Couvert R$27. No Tonton Jazz & Music Bar, à al. do Pamaris, 55, em Moema.

Quarta-feira – 4 de outubro – 19h … Estudando Tom Zé … Patricia Palumbo, André Vallias e o próprio Tom Zé conversam sobre a produção artística, os processos criativos e a contemporaneidade da obra do músico. Retirada de ingressos a partir das 14h. No Sesc Pinheiros, à rua Paes Leme, 195.

Quarta-feira – 4 de outubro – 19h30 … Comunidade do Conto … Coletivo aborda o tema “Ainda é possível rir? Discutindo a Paródia”. Em novembro os escritores trarão um conto sobre o tema e a discussão. Os escolhidos participam da 5ª edição do Fanzine Vasto, com 1000 exemplares distribuídos gratuitamente em bibliotecas e saraus pelo Brasil. Mediação da professora Lari Lisboa. No Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi, em Suzano.

Quarta-feira – 4 de outubro – 19h30 … Lançamento da coletânea “Novena para pecar em paz” (editora Penalux) … Antologia de contos reúne nove prosadoras de Brasília que falam sobre questões da mulher e a violência que ronda o universo feminino: Beatriz Leal Craveiro, Lisa Alves, Lívia Milanez, Maria Amélia Elói, Mari Carpanezzi, Patricia Colmenero, Paulliny Gualberto Tort, Rosângela Vieira Rocha e a organizadora do livro, Cinthia Kriemler. Apresentação de Natalia Borges Polesso, com texto de orelha por Micheliny Verunschk. No Beirute Asa Sul, SCLS Quadra 109, Bloco A Lojas 2/4, em Brasília.

Sexta-feira – 6 de outubro – 19h … Em Nome da Infância, Em Nome da Criança … O multiartista Robson Miguez (poeta, compositor, artista plástico, pedagogo e fundador do Bumba Boi de Zabumba de SP) convida para o lançamento dos livros ‘Faz de Conta’ (prosa) e ‘Boca da Noite’ (trova). Ainda no evento, abertura da exposição ‘Em Nome da Infância, Em Nome da Criança’ (quadros, esculturas e pedras) e apresentação do Bumba Boi de Zabumba. No Espaço Apropriarte, à rua Doutor Homem de Melo, 961, próximo à av. Sumaré.

Sábado – 7 de outubro – 19h30 … Sarau da Maria … Tá chegando o último Sarau da Maria de 2017, com mais de dez expositores na feirinha de artesanato e artes plásticas, sob o lema ‘compre de quem faz’. E ainda tem o escultor e poeta Euflavio Goes, o Madeirart, lançando seu livro ‘Cobra no Bico’ e expondo algumas de suas peças. Tem a presença do poeta Claudio Laureatti, e das cantoras Sandra Gomes Leal e Katia Aqkino (acompanhada por Cirilo e Basseti, da banda CiriloAmém, de Sapopemba). Ainda da ZL, tem o Gilberto Petruche, dono da Charada Discos e Vídeos, contando sobre como a loja se tornou um ponto de encontro de músicos, cinéfilos, artistas e produtores culturais em geral. E, além do palco aberto, tem o poeta Filipe Luiz lançando seu livro ’60 Curras Inevitáveis’. Anota aí…

