E ENQUANTO A GUERRA DEIXAR… >>> Antes que tudo termine em pó, este blog chiquitito pero cumplidor segue espanando as tristezas cotidianas. Claro que todos tememos que isso tudo só piore e termine numa tragédia ainda maior – mais uma. Sim, eu também sou da paz, claro. Não estou ‘do lado de Putin’, mas pergunto: por que, nas diversas invasões americanas pelo mundo afora, ninguém se comoveu (Globo, Fifa, Otan, Prefeitura de SP…) e se alinhou no ‘bloco da paz’ tão prontamente assim? Hummm…

No fim das contas, as questões econômicas e geopolíticas falam mais alto no já manjado ‘teatrinho da guerra’. Protegidos em seus bunkers, os presidentes-atores canastrões blasfemam. As grandes mídias, porta-vozes do poder, repercutem o que lhes interessa. A nós, cidadãos comuns de todas as nações, cabe lutar e morrer: por uma causa, uma pátria ou uma besteira, uma vaidade ridícula de um tirano de plantão ou em defesa do interesse financeiro de bilionários bandidos sem rosto. Ou por uma mentira qualquer que nos for imposta e da qual não há pra onde nem como fugir. Ao nosso velho e lindo planetinha azul só cabe girar pelo cosmo, espalhando belezas azuis, sem ter ideia do perigo que corre.

.

… … …

AKIRA AQUI, DE NOVO E SEMPRE

… … …

.

O Akira Yamasaki é um baita poeta. Já escrevi sobre ele várias vezes. E muitas ainda é preciso escrever. É um poeta ‘dos baitas’, como ele gosta de dizer a respeito dos outros bons poetas que convida para seu Sarau da Casa Amarela (um dos melhores de arte alternativa da cidade). Sou seu fã desde que o conheci. De cara, da primeira hora. Guerrilheiro armado só de palavras, os versos crus são suas ferramentas na construção das convivências. Amigo amoroso, é a gentileza em pessoa. Seu sorriso abraça a gente. Difícil a tarefa de falar de alguém tão amplo num texto curto. Akira é muitos, não cabe no pouco e extrapola qualquer ode. Carrega consigo, em meio a suas dores ocultas, aquela graça acanhada, simples e natural, que só as pessoas muito verdadeiras possuem (e nos oferece, de boas). Sua doce companhia nos contagia de uma esperança puída, sem ornamentos. A crença de que é um outro mundo melhor é possível, sim, mesmo que o cotidiano de horrores nos prove o contrário. Akira melhora quem somos, sem que percebamos. Fico sempre comovido lendo seus poemas nas redes sociais. Nos comments, acabo repetindo palavras tortas e marejadas para reafirmar o quanto o admiro e quero bem. Sabe quando a pessoa merece? Pois é.

Leiam esse três poemas: como ele pode traduzir o mais profundo e complexo de um jeito tão simples e belo? E não é uma, nem duas ou três vezes. É um esbanjamento de humanidades que acontece naturalmente e sempre. Ah… que inveeeja eu tenho desse japa! (risos)

…

1

tempo demais

na estrada sem fim

sou um caminhão velho

batendo biela

queimando óleo na subida

largando fumaça no tempo

hoje de manhã o motor

quase não pegou

…

2

tinha que fazer

o quarta autoral à noite

de tarde a dor apertou

mandei ver um mioflex

junto com um tramal

pra ver se acalmava

a queimação nas coxas

chegando no zé rock bar

pedi um conhaque puro

de são joão da barra

que desceu pelando

pela garganta ressequida

na terceira dose saí

pra cuspir o medo lá fora

e esconder a aflição

dentro da noite gelada

voltei pra dentro rindo

abraçando as pessoas

dando boa noite a todos

subi cintilando no palco

com três pigarros

testei os microfones

então vomitei dois poemas

pra ver se acordava

a felicidade na porrada

…

3

abri agora, clarice o presente que você e tiago me trouxeram de ouro fino

estou fritando nesse domingo de clausuras e toda sorte de impedimentos algumas pescadas brancas que temperei daquele jeito que você me ensinou

a pinga de ouro fino e o peixe de origem duvidosa comprado na feira de domingo tem tudo pra não dar certo mas alguns riscos temos que correr nesses tempos de covid 19 e presidentes psicopatas

tenha cuidado, minha filha não entre em qualquer dividida e escolha apenas os perigos que valham a pena .

.

Akira Yamasaki é o organizador do sarau da Casa Amarela. Militante ativo e artista criativo, tem blog, livros (‘Bentevi, Itaim’ e ‘Oliveiras Blues’), músicas e o escambau. No fim dos anos 70 fez parte do Movimento Popular de Arte, um grupo de jovens artistas loucos e sonhadores, comprometidos com a liberdade, que levavam sua palavra e seu som aos confins da periferia de São Miguel. No vídeo, acima, ele conta algumas dessas histórias. Aqui, um ótimo texto da poeta Adriane Garcia sobre ele.

.

… … …

NESTE BLOG LOKI AINDA É CARNAVAL

… … …

.

Menos, Arnaldão, menos… Não dá pra ter folia com essa pandemia. Mas… não é micareta que chama? Já que nesse ano não rolou o desfile do Bloco da Maria, posto o vídeo de mais duas marchinhas compostas por amigos do Sarau da Maria: José Carlos Guerreiro (acima) relembra a trajetória de glórias do Basec, time de futebol da Vila Maria, e Walter Zanatta (abaixo) conta de seu encantamento ao conhecer e participar de nosso sarau. De quebra, alguns links com outras marchinhas do coletivo e um ótimo poema de Valmir Jordão (com arte de Julio Holanda) relembrando canções e citando nomes de blocos carnavalescos de Recife. Neste blog loko e no Bloco da Maria é carnaval (virtual) todo dia!

.

VAI CLICANDO… >>> A primeira marchinha do bloco (a do sovaco…)

A marcha composta por Sidney Kitagawa (falando da Vila Maria como se fosse um país)

Outra parceria de Arnaldo e Marcio Butarello (cantando os botecos e o centenário da Vila Maria)

Marchinha de Arnaldo para o ano passado (‘Coração da Vila’, sobre nascer e viver na Vila Maria)

Marchinha para 2022, de Arnaldo e Cássio Figueiredo (sobre uma paixão de carnaval, durante o desfile do Bloco da Maria)

.

.

…

CARNAVAL DO RECIFE

(Valmir Jordão)

No Marco Zero do antigo Bairro do Recife

o Mestre Naná convoca as Nações:

– Tumaracá! Tumaracá! Tumaracá!

“Êêê, hoje tem Maracatu / pra alegria da nossa Nação,

vamos saudar nosso Rei e a Rainha do Paço,

com os passos no chão…”

Maracatu Nação Elefante, Estrela Brilhante,

Leão Coroado, Porto Rico, Cambinda Estrela,

Leão da Campina, Encanto do Pina, Linda Flor,

Almirante do Forte, Nação de Oxalá, Raízes de Pai Adão,

Raízes da África, Aurora Africana,

Maracambuco, Nação Camaleão, Nação Pernambuco

Ainda ecoam o rufar e a canção no Pátio do Terço,

na Noite dos Tambores Silenciosos:

“A boneca é de cera, é de cera e madeira…”

“Acorda Recife, acorda… / Ei, pessoal, vem moçada

Carnaval começa no Galo da Madrugada…”

Ao som dos Clarins de Momo, Vassourinhas

leva os foliões a uma catarse coletiva

e um rebuliço contagiante alastra-se na Avenida Sul,

Praça Sérgio Loreto, Concórdia, Dantas Barreto,

Guararapes e na Rua do Sol aos milhares,

juntos no ritmo, os Brincantes, Santo Antônio

e São José caem nos passos do Frevo.

Nóis Sofre…Mas Nóis Goza, Ovo na Vara,

Lobo Mau da Boa Vista, Boêmios da Boa Vista,

Bloco do Nada, Maltratados por Lelêu,

Empatando a Tua Vista, Piratas do Capibaribe,

I Love Cafusú, Minha Cobra, o Blá e Blá,

Boi da Macuca, a La Ursa do Jordão,

Xamego da Vaca Maluca, Boi de Mainha,

Eu Me Vingo de Tu no Carnaval, Bloco do Oiti,

Nem Com Uma Flor, Segura o Talo e o

Sem o PTzão Não Há Solução

.

.

Evoé Baco! Evoé Vênus! Evoé Momo!

O formigueiro espalha-se frevilhando

no Marco Zero, Arsenal, Moeda, Cais da Alfândega,

Pracinha do Diário, Guararapes,

Camboa do Carmo, Pátio de São Pedro,

Pátio do Terço e no Pátio Santa Cruz

“Quem conheceu Sebastião de paletó na

mão e aquele seu chapéu…”

Getúlio Cavalcanti e o Coral Edgard Moraes

encantam no Bloco da Saudade,

Bloco das Flores, Flabelo Encantado, Nem Sempre Lili

Toca a Flauta, Os Amantes de Glória, Pierrot,

Bloco das Ilusões Perdidas, Verdureiras,

Batutas de São José, Lenhadores, Zé Pereira,

Madeira do Rosarinho, Abanadores, Estudantes de São José

e Banhistas do Pina.

“Êêê, êêah / Caboclo 7 Flexas no Cocar

Saravá Seu 7 Flexas / Ele é o Rei da Mata…”

Tribo Indígena Tapirapé, Orubá de Goiana,

Paraguases, Flexa Negra da Tribo Truká,

Ubirajara, Tupinambá, Guaianás, Tainá,

7 Flexas, Coités, Tupã, Tabajara e Carijós.

“Cheguei meu povo / cheguei pra vadiar,

sou eu a Nação Estrela / não prometo pra faltar…”

Os azougados Caboclos de Lança

e o colorido de suas fantasias abrilhantam

a festa durante o dia e a noite

Cambindinha, Cambinda de Ouro,

Piaba de Ouro, Pavão Dourado,

Gavião de Ouro, Cambinda Brasileira,

Cruzeiro do Forte, Estrela de Ouro,

Águia Dourada e Estrela Dourada

nas ruas do Recife amado.

“Meu corpo não nasceu para senzala

sou filho de Aláfin Oyó Sangô

a liberdade é o meu Asé de fala

Kawô Kabiyèsilé Kawô…”

O Afoxé Aláfin Oyó dar o recado

Baba Orixalá Funfun, Elegbará, Yle Xambá

e Oxum Pandá continuam o cortejo

nas fantásticas noites recifenses

inebriadas na Folia Momesca.

Na avenida , o Samba pede passagem

Escola de Samba Galeria do Ritmo, Vale Ouro,

Gigantes do Samba, Limonil, 4 de Outubro,

Imperial, Deixa Falar, Sambistas de Cor,

Unidos de Mangueira e Samba das Moças

em desfile defendem suas tradições…

Evoé Baco! Evoé Vênus! Evoé Momo!

.

Valmir Jordão nasceu no Recife em 1961. Poeta, compositor, performer e oficineiro em literatura, tem trabalho expressivo na poesia urbana pernambucana com publicações em livros, revistas literárias, jornais, sites e blogs. Lançou ‘Sobre vivência’, ‘Hai Kaindo na Real & Outros Poemas’, ‘Poe Mas’, ‘Poemas Recifenses’ e ‘Poemas Reunidos’, entre outros – veja mais aqui. Finalizo com dois de seus haicais:

.

Coca para os ricos

Cola para os pobres

Coca-Cola é isso aí

.

Tropecei, caí na rua,

ao tentar pegar,

com as mãos, a lua

.

… … …

TODA SEXTA, UMA NOVA CANÇÃO

… … …

Quarto post desta nova seção criada para que eu me comprometa a fazer um registro semanal, mesmo que meio tosco, de alguma das minhas composições (o blogueiro não pode deixar de mostrar que é artista também). Já apresentei aqui ‘Um Dia Feliz’, ‘Só Teu‘ e ‘Visita Íntima‘. Hoje é a vez de ‘Hey, Girl‘, tentativa minha de compor ao estilo beatle, utilizando melodia agridoce (já dei uma melhorada na abertura – ia regravar, mas não tive saco). Nela, o narrador mistura termos em inglês e português pra falar de sua longa história de amor com uma bela mulher num cenário todo blue:

.

.

HEY, GIRL

(Arnaldo Afonso)

Como uma canção / Sempre a repetir / Pela eternidade / O mesmo som

Como um coração / Quando encontra, enfim / Com o grande amor / Que não tem fim

Hey, girl / Ouve esta love song / Canto porque belong / To you

Hey, girl / Gosto de mergulhar / Dentro do teu olhar / Tão blue

Céu e mar / Nadar / To fly / Time after time / E olhar happy in your eyes

Passa o tempo o vento o medo / Os temporais / E a gente segue em paz / (Smile…)

Hey, girl / Vontade de você / My life quer viver / With you

Hey, girl / Give me teu beijo blue / Nesse teu sonho azul / I true

Sinto que este love esteve sempre em nós / A long long time a go

Um presente quente que o tempo guardou / E agora abriu-se em flor / (Show…)

Tudo em nós tão vivo / Livros, discos, filmes, filhos / E os perigos que passamos / Pra chegar

Sem jamais deixar de lado os sonhos / Se hoje somos como somos / Nada pode separar

My hearth / Meu céu / My star / My girl / Well well welll …

.

… … … NO BAR DO FRANGO:

COMO FOI / COMO SERÁ … … …

Pra quem não sabe, o Bar do Frango, situado à av. São Lucas, 479, comemorou recentemente 32 anos de atividades etílicas, gastronômicas e culturais. Há mais de três décadas, Flávio Tavares, o Tatau, abria um bar na zona leste, para vender frango assado. Por sugestão de amigos, colocou algumas mesas e começou a servir bebidas e petiscos a quem aguardava o pedido. Em pouco tempo, violeiros, sanfoneiros e cantadores apareceram e o bar se transformou num reduto cultural da região, servindo de ponto de encontro para diversos artistas. Todo último domingo do mês, tem sarau. E toda noite tem algum som rolando. . COMO FOI 1 >>> SARAU DO BAR DO FRANGO >>> Nesta edição o encontro homenageou o grande Vidal França, com exibição de sua entrevista ao Abujamra, no programa Provocações, da TV Cultura. Depois, vários artistas e amigos cantaram e declamaram, relembrando parcerias e histórias vividas com Vidal, esse grande artista que o blog aplaude e reverencia. Além de Arnaldo Afonso (este blogueiro e cantor apresentou duas de suas composições: ‘Coisas do Amor’ e ‘Barbárie Moderna’), passaram por lá Lando Suarêz e Santiago Dias, Cícero do Crato e Belo, Alexandre Paulino e Aline Lopes (com as meninas), Mauri de Noronha (que faz show lá neste sábado), Ricardo Peçanha, Rosani Abou, Serginho Paz, Leone da Gaita e Marcelo Barum, entre outros artistas cujos nomes me fogem (perdão). Foi bão… .

.

COMO FOI 2 >>> LEONE DA GAITA >>> A terça-feira que seria de carnaval foi de blues de primeira: o talentoso gaitista Leone se apresentou com Serginho Paz na guitarra e Marcelo no cajòn, cantando clássicos e contando algumas histórias deliciosas sobre os grandes artistas do genêro (além de nos mostrar blues pouco conhecidos compostos por artistas brasileiros). É uma delícia ouvir quem sabe das coisas (ouça). Caiu uma forte chuva (como diria Dylan), teve niver da Silvia Cristina Carneiro (com bolo bão da Aline Lopes), o tempo foi passando rápido e o show deixou aquele gostinho de quero mais. Fiquei sabendo que Leone pretende realizar shows de blues mensais no Bar do Frango. Obaaaa… Então, fique ligado que eu aviso por aqui. .

COMO SERÁ >>> SÁBADO – 5 DE MARÇO >>> Na quinta-feira passada, Esther Alcântara (Porque em Relevo se Revelava o Verso) e Tom Kbélo (Anjos Bailam) lançaram seus livros na Patuscada. Neste sábado à tarde, no quintal do Bar do Frango, o casal de artistas fala de seus livros e trabalhos culturais variados em entrevista ao programa de Duda Jardim, que também bate-papo com a cantora e compositora Elaine Frere. Depois, na parte da frente do bar, a partir das 20h30, acontece o show do poeta e violeiro Mauri de Noronha. O Bar do Frango fica na av. São Lucas, 479. Sobre Mauri, este blog publicou: . . MAURI DE NORONHA é um cantador nordestino, um quase repentista. Canta como quem declama. A palavra afiada é a flor de que se arma. Sua verve e seu verbo o empurram à luta com amor sincero e peito aberto. Sua voz emociona porque vem da alma. Seu cantar é profundo e se espalha comovido e comovente pela paisagem sertaneja das canções. Em suas letras, a voz que ecoa é a de sua gente: os moradores do agreste, os que nada têm. Mauri denuncia as injustiças com chicotadas de poesia. Os amores e sonhos coletivos vão se desdobrando em versos tão criativos que tudo nos faz crer que é possível, sim, um viver mais bonito e digno. Para todos. Mauri não canta à toa. Acredita na palavra, no amor e na vida. Como naquela letra do paraibano Vandré, ele também ‘não canta pra enganar’. É da linhagem dos nobres artistas de nossa canção popular. Pra ele só vale cantar se for assim: com verdade e com vontade, a serviço da liberdade .

… … …

NIVER DO KLÉBER

… … …

Segunda – 7 de março – 17h30 … O grande cantor e compositor Kleber Albuquerque aniversaria e comemora fazendo live em suas páginas nas redes sociais. No vídeo, minha canção preferida dele. Sobre o talentoso artista, este blogueiro escreveu:

.

.

KLÉBER encanta com voz de vento soprando brando. Às vezes, vejo pássaros mágicos sobrevoando seu canto. Como pode flor tão rara e preciosa resistir na aspereza do solo urbano? Em suas letras antenadas há gente de verdade, de vida árida. Mas sempre há um rumor de água tecendo os destinos. Há uma chuva generosa tamborilando harmonias. Há pingos caindo emocionados. Há olhos vidrados. E há instantes de quase silêncio, de lágrimas suspensas, em que vislumbro as clareiras interiores que compõem suas delicadas obras. É possível colher primaveras nessa hora. Há girassóis em seus acordes. Há uma esperança confeitada no asfalto. Vaza luz de suas canções. E é da pele das pétalas que a música de Kléber Albuquerque se veste. E floresce.

.

… … …

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

… … …

Um crime de feminicídio a cada sete horas: o Brasil é o quinto país do mundo em violência contra a mulher. Aqui, diante da cegueira ‘religiosa’ e da irresponsabilidade ‘ideológica’ das Damares e dos Bolsonaros de plantão, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos e espancada a cada 24 segundos. Entre os casos de violência, 42% ocorrem no ambiente doméstico. Pesquisas recentes revelam que aumentou em torno de 54% o número de mulheres negras assassinadas na última década. E apesar das mulheres trabalharem 5 horas a mais por semana, recebem 25% a menos que os homens. Por isso, no Dia Internacional da Mulher, coletivos de artistas e movimentos feministas se organizam e participam de shows, manifestações e atos públicos de protesto por todo o mundo. Mais que de homenagens, é sempre um dia de luta. E de luto. O blog destaca alguns eventos:

…

Sábado – 5 de março – 15h … Roda de Conversa sobre o Dia Internacional das Mulheres. No cartaz

…

Domingo – 6 de março – das 15h às 19h … Sarau das Mulheres, com a Cia InCorpóreo e outras apresentações de poesia e música. No cartaz

…

Terça – 8 de março – 21h … Laura Finocchiaro apresenta seu novo álbum ‘Oxi Pocket Show’, no Teatro Garagem, à rua Silveira Rodrigues, 331, celebrando o Dia Internacional da Mulher com canções que abordam o universo feminino. Ingressos a R$54 e R$27

…

Terça – 8 de março – a partir das 20h … Lançamento do livro ‘As mulheres Poetas na Literatura Brasileira’, versão impressa do brilhante trabalho de levantamento da poesia feminina nacional realizado pelo poeta e agitador cultural Rubens Jardim (que já estava disponível nos meios digitais). Sarau com a presença da cantora Denise Coelho, do editor e poeta Linaldo Guedes (Arribaçã) e com trinta poetas de São Paulo: Ádyla Maciel, Beatriz H. Ramos Amaral, Dalila Teles Veras, Lenita Estrela de Sá, Betty Vidigal, Paula Valéria Andrade, Rosana Banharoli, Beth Brait Alvim e Claire Feliz Regina, entre outras. Na Patuscada, à rua Luís Murat, 40

…

Domingo – 6 de março – 18h … Lançamento online do livro ‘Compulsão de Clarisse’, de Mariana Vilela, com participação do jornalista Cefas Carvalhono. No canal do YouTube da Editora Penalux

…

CASO MARIELLE >>> QUASE QUATRO ANOS DE VERGONHOSA IMPUNIDADE >>> No dia 14 de março de 2018 a vereadora Marielle Franco, aos 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Quase quatro anos depois, este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

.

… … …

AGENDÃO

… … …

Em minha página no Facebook, a programação alternativa do agendão é diariamente atualizada. Confira lá…

….

Sábado – 5 de março – 6h … Sarau A Plenos Pulmões, na Casa das Rosas. Idealizado por Marco Pezão como forma de incentivar a literatura escrita e falada, encontro reúne poetas e diversos artistas, com microfone aberto. Mediação de Paulo D’Auria, articulador cultural, autor, poeta e integrante do coletivo Poetas do Tietê

…

BEMBOLADO >>> Selo do músico e escritor Edmar Silva, em poucos meses, já apresentou ao público alguns trabalhos de talentosos artistas (entre eles, o próprio Edmar), fortalecendo a cena dos artistas alternativos. No catálogo:

Edmar Silva – Edmar Dub (2021) –

Edmar Silva – Palavras (2022) –

George Christian e Iarly Patricio (2022) –

Super Sons – Volume 1 (2022) –

Stevan Zanirati – Singles (2022) –

…

MOSTRA ‘TEATRO EM TRÂNSITO’ >>> De 05 de março a 24 de abril acontece a mostra ‘Teatro em Trânsito’, idealizada pela CTI – Cia. Teatro da Investigação. Serão 16 apresentações, em oito endereços da cidade, com participação de oito coletivos. Para mais informações, acesse.

Neste fim de semana tem ‘Ladeira das Crianças – Teatro Funk’, com o grupo Rosas Periféricas:

Sábado, 5 de março, 16h >>> Na praça Irmãs Nilza e Rosilene, em frente à igreja católica, no Jardim Macedônia

Domingo, 6 de março, 16h >>> Na sede CTI – Teatro-baile, à rua Oti, 212, na Vila Ré

…

FESTIVAL MÚSICO CIDADÃO >>> Festival acontece em São Paulo a partir de sábado, 5 de março, com shows presenciais gratuitos e oficinas de artistas imigrantes que vivem na cidade. Participam as bandas Limanya (África), Nikkal (países Árabes) e Tríptico Caribe (países Latino Americanos). Os shows serão no Centro Cultural da Juventude, Centro Cultural da Penha e Tendal da Lapa. Acesse e saiba mais

…

REVISTA DA QUEBRADA >>> Joad Lima, editor, informa que já está disponível a 16°edição da Revista da Quebrada. Acesse também as edições anteriores.

…

LEONE DA GAITA >>> Além de show no formato ‘violão, gaita & voz’, com repertório e histórias de Robert Johnson a B.B.King, o artista também dá aulas para iniciantes de violão e gaita (diatônica e cromática). Contate pelo zap: 11-9.8173-0897 ou mande msg inbox

…

NANDO MOTTA >>> Lançada a campanha de financiamento coletivo da primeira coletânea de charges do artista, com cerca de 100 trabalhos. Acesse, contribua e conheça as recompensas

…

CURTAS >>> Até 9 de março estão abertas as inscrições para o edital de curtas do canal Futura. Serão selecionados 30 documentários com foco em Direitos Humanos. Saiba mais

…

PAPO ROCK >>> Programa apresentado por Arnaldo Marques vai ao ar às sextas-feiras, às 20h, com reapresentação aos domingos, às 20h e às segundas-feiras, às 23h. Pela web rádio CDR

.

… … …

MAIS NALDOS NEW’S

… … …

Após postar no YouTube algumas canções, me dei conta de que estou com dois canais lá (canal um e canal dois). Além disso, foram postados vários registros de minhas participações pelos saraus da cidade (é só pesquisar pelo meu nome).

Além da minha página pessoal, o blog também está no YouTube e tem projetos de transmissão de programas e lives para 2022: já entra lá e se inscreva no ‘nosso’ canal

Este blogueiro, poeta e cantor, informa aos interessados que tem quatro espetáculos prontinhos da Silva para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs e que foram adaptados para o formato de lives durante a pandemia. São eles:

.

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, são interpretadas cerca de 20 canções do grande compositor entremeadas por curiosidades sobre sua vida e obra. Além das Casas de Cultura, o espetáculo foi apresentado recentemente no Festival Satyrianas

.

2 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia >>> Arnaldo Afonso canta repertório autoral e fala de seus parceiros e dos artistas que o influenciaram. Versão online de shows presenciais realizados no palco dos Parlapatões, no Bar do Frango, no Eclipse, no Centro Cultural Charada e na Tom-K Produções

.

3 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Caetano >>> Canções e histórias sobre a carreira de Caetano Veloso. A série ‘Lives Caetanas’ teve 6 edições (a primeira teve mais de 1.500 visualizações, mais de 700 comments e cerca de 150 compartilhamentos). Aqui uma delas

.

4 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Belchior >>> Canções e histórias sobre a carreira de Belchior. Veja a primeira e a segunda edição das ‘Lives do Bel-Prazer’

.

Quem puder contribuir com as lives e várias outras atividades do artista, segue o PIX: arnaldo.aafonso@gmail.com

.

REAVALIANDO >>> Os novos casos de internações por Covid, o surto da variante ômicron e a gripe H3N2, me fizeram suspender as atividades presenciais neste início de 2022. Agora, em março, vou reavaliar a situação. Em breve estarei de volta com os espetáculos sobre a vida e obra de Belchior, Cartola ou Caetano, além do meu repertório autoral. Ainda neste primeiro semestre do ano, realizo a gravação do ep ‘Cinco Canções de Amor e uma Balada Desesperada‘. Aguarde.

.

… … …

Fique ligado em minha página no Facebook, onde divulgo as lives e textos deste blog, além de outras inserções. E, anote: toda sexta-feira (às vezes, quinta) tem post novo. Até lá!

… … …

.