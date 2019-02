SEMANA BOA >>> Tem festa pelos 8 anos da Editora Patuá. Tem shows do grande compositor Kleber Albuquerque, da arrepiante cantora Lu Vitti, da superbanda de rock Picanha de Chernobill. Tem novo clipe de Edvaldo Santana e novo single de Ortinho. Tem a programação musical especial no mês de inauguração do Teatro Bruta Flor. Tem estreia de peça do Mário Bortolotto, no Teatro Cemitério de Automóveis. Tem Sarau da Vergueiro, dos Conversadores, mostra de filmes do Scorsese e lançamento de livros. Tem muita coisa legal acontecendo na cidade (e muitos eventos ainda vão entrar no agendão). O movimento cultural segue firme e forte, mas…

SEMANA RUIM >>> Mas tem os onze meses de impunidade dos assassinos de Marielle. E o silêncio dos paneleiros coniventes. Enquanto isso, o (des)governo do ‘coiso’ aumenta nossa carga de trabalho, menospreza a história de lutas do grande Chico Mendes, insulta Paulo Freire, calunia Cazuza, fecha os olhos ante a perseguição aos indígenas e dá licença para a polícia que mais mata (e mais morre) matar mais (e morrer mais). Este blog, que sempre se posicionou contrário às atitudes e declarações fascistas do ‘coiso’, lamenta, mas não está surpreso. Ainda durante o processo eleitoral, pedi a impugnação de sua candidatura. Despreparados, raivosos e amalucados, Bolsonaro e sua equipe estão escrevendo uma página vergonhosa na história do Brasil. Lamentavelmente, não posso deixar de registrar isso. Não dá pra fingir que não está acontecendo nada. Né?

O COMPOSITOR

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 20h … Kleber Albuquerque – Registro Geral … Parceiro de compositores como Zeca Baleiro, Chico César e Dante Ozzetti, o artista interpreta desde músicas de seu primeiro disco (“17.777.700”, de 1997), como “Barriga de Fora” e “Estilhaço”, até canções como “Meu Perfil no Face” e “Os Antidepressivos Vão Parar de Funcionar”, que estarão em seu novo trabalho, com previsão de lançamento para abril de 2019. Participação do músico Rovilson Pascoal. Entrada franca. No Centro Cultural Tendal da Lapa, à rua Guaicurus, 1100

Foi o saudoso jornalista Mauro Dias, ainda nos anos 90, numa matéria no Caderno 2, quem primeiro me alertou para o talento do Kleber (obrigado, Mauro). Desde então, já me deliciei com vários cds e belas canções do compositor e cantor nascido em Santo André. Kleber (como Zeca Baleiro, Tavito, Edvaldo Santana e Lula Barbosa) é um dos muitos artistas de sucesso que frequentam e prestigiam o circuito de saraus. Até promoveu em seu quintal a Gira dos Compositores, abrindo espaço para novatos e propiciando encontros e bate-papos entre artistas. No último show dele que vi, Kleber apresentou canções como ‘A mulher de um dedo só’, um enigmático cordel, e ‘Passeando com meu cachorro’, uma crônica da cidade, além dos clássicos do seu repertório (‘Logradouro’, ‘Isopor’, ‘Permitido’ e ‘Presentes’, esta acoplada à maravilhosa ‘Carinhoso’, do genial Pixinguinha). Ainda cantou magistralmente uma das minhas favoritas: a incrível balada ‘Uns 10 amantes’ (do seu segundo álbum, ‘Para a inveja dos tristes’) cuja gravação original posto abaixo. Sobre o talento de Kleber já escrevi aqui e reafirmo: ele é um dos maiores compositores da mpb.

O TALENTO DE KLEBER ALBUQUERQUE >>> Kleber encanta com voz de vento soprando brando. Às vezes, vejo pássaros mágicos sobrevoando seu canto. Como pode flor tão rara e preciosa resistir na aspereza do solo urbano? Em suas letras antenadas há gente de verdade, de vida árida. Mas sempre há um rumor de água tecendo os destinos. Há uma chuva generosa tamborilando harmonias. Há pingos caindo emocionados. Há olhos vidrados. E há instantes de quase silêncio, de lágrimas suspensas, em que vislumbro as clareiras interiores que compõem suas delicadas obras. É possível colher primaveras nessa hora. Há girassóis em seus acordes. Há uma esperança confeitada no asfalto. Vaza luz de suas canções. É da pele das pétalas que a música de Kleber Albuquerque se veste. E floresce.

A CANTORA

QUINTA-FEIRA – 14 de fevereiro – 22h … Lu Vitti – com Diego Basanelli & Fabio Brum … Cantora de interpretações viscerais canta clássicos do rock e do blues acompanhada dos dois ótimos guitarristas. Na Quinta dos Infernos, à rua Coronel José Eusébio, 109. Entrada R$20. No final do ano passado, após assistir a um de seus shows, escrevi:

A GRANDE VOZ DE LU VITTI >>> Foi numa deliciosa casa de shows alternativos que eu a ouvi cantar pela primeira vez. O repertório era de conhecidas baladas e clássicos do rock e do blues, mas os mui competentes músicos Basa e Fabio Brum estraçalharam nos solos e levadas para acompanhar à altura o brilho e as inventivas interpretações da grande cantora Lu Vitti. Ela puxa o nível de qualidade lá pra cima. Me deu a nítida impressão de sempre ousar e tentar improvisar, para nunca cantar a mesma canção de forma repetida. Lu, além de ser dona de um timbre único e de um alcance de voz poderoso, tem uma técnica que adapta sua emissão (e emoção) tanto às ranhuras quanto à maciez melódica que a canção exigir. Não bastasse isso, ela é uma figuraça, contadora de histórias divertidas. No dia seguinte ela se apresentou em outro local ali perto, mas eu não pude ir. Vontade não faltou. Lu Vitti é dessas artistas carismáticas e arrebatadoras, que a gente ouve uma vez, vira fã e vai atrás pra não perder nenhum show nunca mais. Yeah!

O DRAMATURGO

HOMENS, SANTOS E DESERTORES >>> No último dia da temporada, fui ao Cemitério de Automóveis assistir à peça do Mário Bortolotto, com direção de Fernanda D´Umbra (no vídeo acima, um trecho da montagem de 2003). No elenco, Gabriel Pinheiro e o próprio Mário (que também assina a ótima trilha, com duas lindas versões para clássicos de Dylan e Pink Floyd). Na trama, um ex-seminarista recluso, cercado de livros, recebe inoportunas visitas de um adolescente. O jovem o admira, lhe conta seus problemas, seus anseios, fala sobre a mãe promíscua e o pai que os abandonou, viajando para longe. O homem diagnostica suas fragilidades, o provoca e questiona, mas também se enxerga nele. Nas conversas, ora ríspidas, ora amigáveis, a literatura surge como ponto em comum na tentativa que os personagens fazem para viabilizar uma existência digna num mundo fútil que lhes foge, indiferente (como sempre). O final, inesperado, é de arrepiar (me plantou nos olhos uma lágrima seca). Ainda com a porrada latejando na alma e o eco das palavras incomodando a cabeça (é pra isso que serve, né?), relembrei alguns momentos da peça e escrevi esse texto inspirado e baseado nela (com o auxílio luxuoso de algumas lindas citações):

Sou velho e menino no espelho relendo reescrevendo enquanto lembro e engulo a tristeza com café com cachaça a vida esmagada escondida nas entrelinhas. A fornalha do tempo bêbado descarrilhando destinos consumindo a memória dos quase indivíduos. E os instantes que nunca seriam esquecidos. Eu lembro de ter lido: isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. Alhures. Ou aquém. POW! Pra mim já deu. Quero ver quem tem culhão pra me infernizar lá no outro lado. Ai de mim, ai de nós, dos sem voz, dos largados. Malditos poetas russos putos paranaenses. Se ninguém dá ouvidos, aos meus versos, aos meus tiros, ao meu não, silencio meu grito? Tragar a dor, engolir a labuta, eu lembro de ter ouvido. Eu voaria pra longe eu viraria um monge eu rasgaria o chão os horizontes eu seria uma ponte um poema um livro na escuridão uma escada para o céu e a salvação. Mas desisti. Eu, breu, abismo sem fim. O outro é o mesmo, sem retoques, mais um xerox de mim. Salva de palmas: nada salva nossas almas. POW! Á margem da margem da terceira margem do rio. No mercado, na prosaica tragédia cotidiana: trabalhar comprar dormir sumir. Vestir a roupa que aperta, o presente que não serve, a angústia que não sara, o futuro que não vislumbro. O pai o amigo o mesmo amém. O deus ausente de sempre o sistema ema ema cada um com seus pobrema, eu ouço dizer por aí. Eu não caibo mais aqui. POW! Ninguém tem culpa sozinho. A vida a lida a falta a rotina, tatuar de literatura a carne de cada dia. E não se iluda: o beco é sem saída. Personagens sem nome, homens é o que sois: frágeis, lokis, deslocados. Na imagem do vídeo, não sou eu eu nem você é você, somos todos o mesmo corpo num barco furado, enquanto respirarmos. POW! Dia a dia essa tralha esse peso e essa bomba nos ombros. E os outros todos, e o pouco de tudo e o muito de sonho. Caem lágrimas secas nessa minha sede de mundo. Nessa urdidura infértil nesse inferno onde nada brota. E essa porrada na alma. E as chamas nas asas. E as causas perdidas. Quando não se tem mais pra onde ir, tanto faz ficar ou partir. Diga que eu não tô nem aí. POW! Minha infelicidade, minha desesperança e essa granada na garganta. Meus estilhaços são tua herança. POW! O eco do estampido no ouvido. De agora em diante, tudo bem, tudo zen, tudo normal mal mal. Aprovados com louvor: é o horror, é o horror. O que sobrou é o que sou é o que sou é o que soul.

SOBRE MÁRIO BORTOLOTTO >>> O dramaturgo, nascido em Londrina, iniciou sua carreira participando de inúmeros festivais de teatro pelo Brasil, sempre com o Grupo Cemitério de Automóveis, que fundou há mais de três décadas. Em 2000 ganhou o Prêmio APCA pelo conjunto da obra e o Prêmio Shell de melhor autor por ‘Nossa Vida não Vale um Chevrolet’. Além das muitas peças, Mário publicou livros de contos, crônicas, poemas e romances: ‘Mamãe não voltou do supermercado’, ‘Bagana na chuva’, ‘Gutemberg Blues’, ‘Atire no dramaturgo’, ‘Para os inocentes que ficaram em casa’, ‘Doze peças de Mário Bortolotto’, ‘Canções para tocar no inferno’ e ‘Esse tal de amor e outros sentimentos cruéis’, entre outros. Além de atuar, escrever e dirigir seus espetáculos, é vocalista e compositor das bandas Saco de Ratos e Tempo Instável. Administra o Teatro Cemitério de Automóveis com o sócio Carlos Carcarah e com integrantes do Grupo La Plongee. O teatro abriga montagens dos dois grupos, além de shows de música e lançamentos de livros. No local, à rua Frei Caneca, 384, também funcionam um bar e uma livraria. Nessa sexta-feira, tem a estreia de ‘Medusa de Rayban‘ (a foto abaixo é da última montagem, em 2013). Confira:

SEXTA-FEIRA E SÁBADO – 15 e 16 de fevereiro – 21h … Medusa de Rayban … Estreia da remontagem da peça (elogiada em 1997 por inovadoras referências às hqs e ao rock) narra os conflitos de quatro assassinos de aluguel, abordando a violência sem descartar o humor. Texto e direção de Mário Bortolotto. Com Alexandre Tigano, André Ceccato, Gustavo Canovas, Mário Bortolotto, Maurício Bittencourt, Nelson Peres, Paulo Jordão e Walter Figueiredo. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384. Ingressos a R$40 e R$20

A FESTA PELOS

8 ANOS DA PATUÁ

SÁBADO – 16 de fevereiro – a partir das 16h … Festa de aniversário de 8 anos da Editora Patuá + Lançamentos … Já são 8 anos abrindo espaços para escritores talentosos, promovendo debates e recebendo merecidos prêmios. O editor Eduardo Lacerda (e a Patuá) estão de parabéns pelos serviços prestados à cultura e ao movimento literário alternativo. A festa acontece, claro, na Patuscada, à rua rua Luís Murat, 40. Além do encontro com escritores, poetas e artistas que frequentam a casa, a comemoração inclui venda de livros com descontos e os seguintes lançamentos: Babelical (Leonardo Almeida Filho), 7 livros do Coletivo Estilingues, Poemas para ler no front (Maya Falks), Claro é o mundo à minha volta (Thiago Medeiros), Ensaio para o adeus (Eliezer Moreira), Nervura (Carlos Orfeu) e A liturgia do tempo e outros silêncios (Wanda Monteiro)

DOIS LANÇAMENTOS:

UM SINGLE E UM CLIPE

Dois grandes artistas da seara alternativa vieram com novidades nesta semana: Edvaldo Santana lançou o clipe da música ‘Gelo no Joelho‘ e Ortinho divulgou ‘Um Samba‘, primeiro single de seu novo cd. Curte aí que os caras são feras:

GELO NO JOELHO (Edvaldo Santa e Luiz Waack) >>> Com direção de Anderson Choks e Robson Timóteo e participação de amigos, artistas e do time Celeste Proletária, o clipe foi gravado no campo do Vila Nova, com o apoio da comunidade do Jardim Jamaica, em Santo André. Com Daniel Szafran (acordeon), Claudio Faria (trompete), Eliezer Tristão (tuba), Ubaldo Versolato (saxofone e clarinete), Bebê Goes (pandeiro) e Leandro Paccagnella (bateria).

https://www.youtube.com/watch?v=Yh33ZuWnpwg

Deixei só o vídeo do Edvaldo contando a história da música porque, por algum problema que não consegui resolver, o link do clipe não abriu para visualização no post. Mas você pode clicar nesse endereço aí de cima que vai dar tudo certo. A música é legal e as cenas são muito divertidas. E o Edvaldo ainda fez um baita golaço de falta no final. Craque na viola e também na bola!

UM SAMBA (Ortinho e Jorge Du Peixe) >>> Primeiro single de “Nas Esquinas do Coração”, quarto álbum do cantor e compositor pernambucano Ortinho (parceiro de Chico Science, Arnaldo Antunes, Marcelo Jeneci e Zeca Baleiro, entre outros craques). O cd vai ser lançado em abril e essa primeira faixa conta com a participação do parceiro Jorge Du Peixe, da Nação Zumbi (segunda voz, orgão, percussão e produção do disco), Thiago Duar (guitarra, cavaquinho e baixo) e Marcelo Monteiro (sax e flauta). A bela arte da capa é de Flavio Emanuel.

MAIS SHOWS NO NOVO

TEATRO BRUTA-FLOR

Série de shows marca o mês de inauguração do Teatro Bruta Flor (no mesmo local onde antes funcionava o Teatro da Rotina). Agora, sob administração de um coletivo de artistas e ativistas culturais encabeçado pela jornalista e curadora musical Bijou Monteiro, o Bruta Flor promete abrir espaço para a arte de resistência (notícia auspiciosa nesse momento de censura e retrocesso). Nesta semana tem:

QUINTA-FEIRA – 14 de fevereiro – 21h … Fil and the Guitar Gun … Projeto solo autoral do guitarrista Filinto Fil com música instrumental western-faroeste inspirada nos filmes italianos de bangue-bangue das décadas de 60 e 70 (e mais tudo que envolve o gênero). No Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912, sala 12. Ingressos a R$20 e R$40

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 21h … O Saruê … Banda de SP faz música instrumental dançante, percussiva e psicodélica, que se inspira na vertente suingada brasileira dos anos 1960 e 70 (Azymuth, Som Imaginário e Banda Black Rio). Com Bernardo Ballardin (baixo e violão de 7 Cordas), Daniel Ferraz (guitarra e voz), Daniel Maier (teclado e voz), Marcelo Jun (bateria) e Miriane Borges (percussão e voz). No Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912, sala 12. Ingressos a R$20 e R$40

SÁBADO – 16 de fevereiro – 21h … Renan Barbosa … Cantor e compositor comemora 30 anos de carreira em show acompanhado por Renzo Perales (violão e guitarra) e Danilo Moura (percussão). No repertório, além das canções dos seus cds, “Não sou melhor do que tu” (de Socorro Lira) e “Descabido” (do Coletivo Cabeu). Participação do cantor Bruno Del Rey. No Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912, sala 12. Ingressos a R$20 e R$40

11 MESES REPETINDO:

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

QUE VERGONHA, BRASIL! >>> Onze meses depois e os criminosos continuam impunes. A nação (pacificada? bestificada?) segue seu dia a dia, indiferente. Uma representante do povo foi assassinada, os assassinos estão soltos e não ouço panelas: vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Não é prioridade dos atuais governantes (aparentemente tão preocupados com a criminalidade) resolver esse caso. Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro que estava sob intervenção militar) ainda não ‘descobriu’ quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda temos que ouvir o presidente eleito e suas balelas sobre armamentos e ‘militarização’. Já são onze meses de impunidade. No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

VERGONHA 2 >>> Se o atual presidente fosse mesmo ‘bom de segurança’, uma vereadora não teria sido assassinada (ao que tudo indica, por milicianos – leia matéria do jornalista Marcelo Godoy com o secretário da Segurança Pública do Rio e entrevista de Fernanda Chaves, assessora de Marielle, à Mônica Bergamo) no Estado onde ele fez toda sua carreira política (e que se encontrava sob ‘intervenção militar’). Será que seus eleitores refletiram sobre isso? Apoiadores do ‘coiso’ posaram para fotografias sorrindo ao quebrar ao meio uma ‘placa de rua’ com o nome de Marielle (junto a eles, o atual governador do Rio. Pode?). Será que os eleitores do ‘coiso’ concordaram com essa ‘brincadeira’? Não posso crer nisso. Como também não consigo compreender o porquê do ‘coiso’, ou do governador fluminense, jamais terem exigido publicamente o esclarecimento do ‘caso Marielle’. Por que será?

VERGONHA 3 >>> O delegado responsável pela investigação do assassinato de Marielle, Giniton Lages, foi mantido (pelo novo chefe de polícia, delegado Marcus Vinicius Braga) no cargo até o final do inquérito. Braga foi nomeado secretário pelo governador Wilson Witzel. A justificativa da nova cúpula é não interromper o trabalho da equipe atual, que vai ser ampliada para que a investigação ‘seja finalizada ainda no início do ano’ (e já estamos em meados de fevereiro). Também foram mantidos os responsáveis pelas unidades da Baixada Fluminense e de Niterói e São Gonçalo, Daniel Rosa e Bárbara Lomba. Parabéns aos envolvidos, só que não: afinal, já são 11 meses de impunidade. É uma vergonha!

AGENDÃO

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA-FEIRA – 14 de fevereiro – 13h30 … Scorsese – CineSesc … Mostra celebra um dos principais diretores do cinema norte-americano, Martin Scorsese e exibe filmes como ‘New York, New York’, ‘Cabo do Medo’, ‘Depois de Horas’, ‘Os Bons Companheiros’ e ‘Taxi Driver’, entre outros. Na rua Augusta, 2075 (em horários variados – informe-se). Ingressos de R$5 a R$17. No interessante vídeo acima, Scorsese fala de sua admiração pelos filmes de Glauber Rocha. Assista que vale a pena.

ATÉ 14 DE FEVEREIRO – ÀS QUINTAS-FEIRAS – 15h … Oficina de Poesia Falada … Slam do 13 desenvolve diversas oficinas de escrita, performance e oralidade, a fim de possibilitar o surgimento de novos artistas por meio do poetryslam. No Sesc Santo Amaro, à rua Amador Bueno, 505

… … …

QUINTA-FEIRA – 14 de fevereiro – 19h … ZAP! Slam especial de Carnaval – na SP Escola de Teatro … Única edição do ano em que vale usar figurino, adereço, acessórios, fantasia ou o que o competidor quiser. Com microfone aberto, às 19h, e a batalha poética a partir de 19h30, com poemas autorais de, no máximo, 3 minutos (sem acompanhamento musical). Na praça Franklin Roosevelt, 210

… … …

QUINTA-FEIRA – 14 de fevereiro – 20h … Espetáculo ‘Fêmea’ … Peça se pauta na motricidade de animais cujos nomes são usados para adjetivar as mulheres. Com a Cia do Despejo. Na Ocupação Artística Canhoba, à rua Canhoba, 333.

Também na SEXTA (dia 15) e no DOMINGO (dia 17), às 19h, no Teatro Leopoldo Fróes, à av. João Dias, 822, em Santo Amaro

QUINTA-FEIRA – 14 de fevereiro – 20h … O Café Poético #42 … Evento criado pela poeta Nayara Lemos, em Porto Alegre, promove cultura e turismo de cada região. Com bazar, poesia, teatro, dança e música. No Café da Eugênia, à rua Fradique Coutinho, 154

… … …

QUINTA-FEIRA – 14 de fevereiro – 20h … Lançamento de dossiê e debate … O Espaço Cult promove debate aberto e gratuito de lançamento do dossiê “Cartografias da Masculinidade – do mito aos horizontes de desconstrução”, sobre os mitos que sustentam a masculinidade hegemônica, bem como suas contradições e possibilidades de reconstrução. A partir da apresentação das violências praticadas por homens, das tensões no homoerotismo, da questão racial e das aberturas colocadas pela perspectiva trans. Com o sociólog Túlio Custódio e os psicanalistas Vera Iaconelli, Rodrigo Alencar e Pedro Ambra. Na Praça Santo Agostinho, 70

QUINTA-FEIRA – 14 de fevereiro – 21h … Festa Vitamina #8 … Além do Sarau Erótico Yopará com Roberto Sullivan Roldao e Amandy Gonzalez, festa ao som dos djs Irineu Bishop (Colletive Reverb) e Brito Andrade. No Presidenta, à rua Augusta, 335

… … …

QUINTA-FEIRA – 14 de fevereiro – 21h … Hare Femme – discotecagem de vozes femininas … Set list organizado por Harinama Sankirtana. No Modulo Garage Service, à rua Pedro Castelo Branco, 19

… … …

QUINTA-FEIRA – 14 de fevereiro – 21h … Stand Up – Não Sou ObrigadX … Comediantes abordam questões LGBT. Na Castro Burger, à rua Joaquim Távora, 1517

… … …

QUINTA-FEIRA – 14 de fevereiro – 21h … Cauê + Marcelle Equivocada … Artistas apresentam canções autorais com banda. Na Casa do Mancha, à rua Felipe de Alcaçova. Ingressos a R$15

QUINTA-FEIRA – 14 de fevereiro – 22h … Tengo Lengo de Folia … Festa com djs e shows de Forró RedLight e Furmiga Dub & Seu Bando. No Estúdio Lâmina, à avenida São João, 108. Ingressos a R$10

QUINTA-FEIRA – 14 de fevereiro – 23h59 … Lançamento do single ‘Errata Perfeita’ … Cantor Jota.Pê apresenta a primeira das cinco músicas do ep “Garoa”. Em todas as plataformas de streaming

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 17h30 … Lançamento do 2° fascículo do livreto de poemas em prosa “Três por Quatro”, de Rafa Ireno. No Majâz, à rua Fortunato, 88

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 19h … 22ª Edição do Sarau da Vergueiro … Sarau organizado pelos artistas Vieira Pato e Carlos Buono ocorre sempre na terceira sexta-feira do mês. Agora, num novo endereço: à rua Vergueiro, 803 (Restaurante Espaço Vergueiro)

… … …

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 19h … A Linha – um solo de Chris Cruz … Deslocada do eixo do tempo, uma pessoa vive, lembra e sonha situações que envolvem a morte (inspirado em poema de Arseni Tarkovski). No Quixote – Espaço Comunitário, à rua Clóvis Bueno de Azevedo, 145, no Ipiranga

… … …

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 19h … ‘Flores que Voam’ … Lançamento do livro de poemas de Scheilla Brevidelli. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40

… … …

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 19h30 … Luís Capucho, acompanhado por Vitor Wutzki, Felipe Mourad e Lucas Parente, apresenta músicas dos cds Lua Singela, Cinema Íris, Antigo e Poema Maldito. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384. Ingressos a R$10 e R$20

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 19h30 … Toinho Melodia e Conjunto Picafumo … Sambista, que lançou, aos 68 anos, seu disco de estreia (Paulibucano) é acompanhado por Rodolfo Gomes, Matheus Nascimento, Felipe Siles, Veronica Borges, André Santos e Alfredo Castrona. No Boteco da Dona Tati, à rua Brigadeiro Galvão, 639, na Barra Funda

… … …

SEXTA-FEIRA E SÁBADO – 15 e 16 de fevereiro – 20h e 18h (respectivamente) … Espetáculo ContraNarciso, do Coletivo Limiar de Dança. Com os intérpretes-criadores Lainx Dias, Larissa Alexandre, Luan Prado, Mithi Silva e Samara Soares. Na Oficina Cultural Oswald de Andrade, à rua 3 Rios, 363, no Bom Retiro

SEXTA-FEIRA e SÁBADO – 15 e 16 de fevereiro – 20h e 19h, respectivamente … Relicário de Concreto … Grupo de teatro Pandora comemora 15 anos com mostra de repertório. Este espetáculo é inspirado nas memórias dos trabalhadores da Fábrica de Cimento Portland Perus e na Greve dos Queixadas. Na Ocupação Artística Canhoba, à rua Canhoba, 333

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 20h … O melhor da MPB – com a cantora e compositora Luciana d’Avila, acompanhada pelo acordeonista Chacrinha Brazil. No repertório, clássicos imortalizados por Nelson Gonçalves, Flávio Venturini, Toquinho, Tom e Vinícius, Gonzaguinha e outros, além de composições próprias. No Beco das Garrafas, à rua Duvivier, 37, em Copacabana, no Rio de Janeiro

… … …

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 20h … Vulcânicas – Ensaio sobre nossos corpos femininos em luta … Nova montagem do grupo Pombas Urbanas fala sobre lutas e resistências de mulheres atuais e de outros tempos. No Centro Cultural Arte em Construção, à av. dos Metalúrgicos, 2100 – Cidade Tiradentes

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 20h … Costa Senna Show … Cordelista e cantor, organizador do sarau Bodega do Brasil, se apresenta acompanhado por Tiago Stocco (violão de 12), Ornela Jacobino (voz) e Júbilo Jacobino (percussão). No repertório, parcerias com Meramolim, Cacá Lopes, Jaime Fran, Mahlungo e Patativa do Assaré, entre outros. Performance de Lúcia Cavalheiro. Ingressos a R$25 (+ consumação mínima de R$15). No Cama & Café, à rua Roberto Simonsen, 79

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 20h30 … Zé Alexandre – Show Bom Balaio … Cantor (famoso pela interpretação de ‘Bandolins’, com Oswaldo Montenegro) interpreta Louis Armstrong, Ray Charles, Cat Stevens, versões para canções de Bob Marley e composições próprias. No Quinto Pecado Bistrô, à rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana. Ingressos a R$25

… … …

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 21h … Festa XXXbórnia – no Mundo Pensante … Com as bandas Androide Sem Par (22h), Ana Frango Elétrico (0h30) e Marrakesh (2h). E mais os djs Mario Golden Goat & King Pindalbas, Sandro e Melted Videos. Na rua Rua Treze de Maio, 830. Ingressos a R$30 e R$40

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 21h … Jota.pê no Horácio Café … Artista comemora niver com show e participação de amigos. Entrada R$15. No Horácio Café, à av. Horácio Lafer, 245

… … …

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 21h … Baile do Padilha … Cantor e compositor Paulo Padilha (ex-baixista da banda Aquilo Del Nisso)mescla suas composições com clássicos do samba, forró e carnaval. Na rua Purpurina, 272, em Pinheiros

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 21h … Lê Coelho – no Sesc Belenzinho … Artista apresenta repertório de seu segundo cd solo, ‘Imirim’ (nome do bairro da ZN, onde viveu), além de canções de seu primeiro disco ‘Tuvalu’, acompanhado dos músicos Ivan Gomes, Chicão e Pedro Prado. Participação de Claudia Noemi e São Yantó. Antes do show, lançamento e exibição do clipe da música ‘Cinema’, parceria com Zeca Baleiro. Na rua Padre Adelino, 1000

… … …

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 22h … Picanha de Chernobill – no Santa Sede … Excelente banda de rock se apresenta no lendário bar da ZN, à avenida Luís Dumont Villares, 2104

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 22h … Projeto Frequências … Shows de Luedji Luna e Giovani Cidreira. Na Casa Natura Musical, à rua Artur de Azevedo, 2134. Ingressos de R$25 a R$100

… … …

SEXTA-FEIRA – 15 de fevereiro – 23h … Buarque-se: Homenagem a Chico Buarque … Músicos Gustavo Godoy (voz e percussão) e Rogério Silva (voz e violão) dialogam com os diversos personagens do universo buarquiano. Apresentação dos djs Jesus e Akilah Jelani, do projeto Coletividade Afro Som. Entrada R$15. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269

SÁBADO – 16 de fevereiro – das 12h às 20h … Passaporte Africano … Série de eventos discutem o que é o africano e os africanos frutos da diáspora. No Muenas Café, à rua Aurora, 1012. Na programação:

14h – Feira de livros

16h – Debate: Que negrX é essx? – Visões do negro africano de um descendente fruto da Diáspora – Discussão participativa com Ângela Peres, Márcia Regina Ciscati e Pupa Nzeu Kanda

18h – Evento musical

20h – Encerramento

SÁBADO – 16 de fevereiro – 13h às 20h … Moviment(ar) – Inauguração do Teatro LavradioS … Teatro festeja inauguração com evento para troca de experiências, lazer, arte, cultura e diversão. A primeira edição do Moviment(ar) tem entrada gratuita e programação variada, com expositores (venda e troca de livros, artesanato, roupas e adereços), workshops, pocket-shows, comida e bebida. Às 18h30, palestra com o artista Wander B. Na rua Lavradio, 579, perto do metrô Barra Funda

SÁBADO – 16 de fevereiro – das 14h às 17h … Curso de Teatro gratuito – na Aldeia Satélite … Curso de preparação artística para atores e interessados, abordando técnicas de Stanislavsky e da linguagem clown. Sob a coordenação de Claudemir Santos, é composto por atividades práticas, leituras, criação de espetáculo e apresentação do resultado obtido. Aos sábados, até 13 de abril (dez encontros). Na rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118

… … …

SÁBADOS DE FEVEREIRO – 16 e 23 de fevereiro – das 15h às 17h … Como Musicar Poesia? … Adotando a obra de Fernando Pessoa como eixo criativo, a cantora portuguesa Joana Reais conta sua experiência na musicalização de poemas do poeta português e apresenta ao público os seus métodos de trabalho, intercalando momentos teóricos e práticos. Entrada franca. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37

SÁBADO – 16 de fevereiro – das 17h às 20h … ‘O Tio do Pavê e outras crônicas’ … O jornalista e dramaturgo Mario Viana lança seleção das crônicas que escreveu para a revista Veja São Paulo, entre 2016 e 2018. O livro tem apresentação de Humberto Werneck. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37

… … …

SÁBADO – 16 de fevereiro – 19h … 49.º Sarau dos Conversadores … O poeta e compositor Cacá Mendes, um dos organizadores do sarau (ao lado de Edson Tobinaga) lança o livro “Crônicas de Segunda”, pela Desconcertos Editora (à venda por R$30). Participação da escritora Viviane Paiva, da bailarina Sandra Tresinari, do percussionista Gideao, do cantor e compositor Waldevir e do Coletivo Arte Permanente, de artesanato. Com palco aberto e sorteio de livros e cds. No Bar e Mercearia Carauari, Na praça Carauari, 8, na Vila Maria

SÁBADO – 16 de fevereiro – das 23h às 4h … Festival Fluxxo no Estúdio Bixiga … Festival itinerante de música independente apresenta novas bandas e artistas: com shows de Obinrin Trio, Judas no Deserto, Suco de Lúcuma, Sujeito Coletivo e Meire D’Origem. No Estúdio Bixiga, à rua Treze de Maio, 825. Ingressos a R$15 e R$20

… … …

ATÉ 25 DE FEVEREIRO – SÁBADOS, DOMINGOS E SEGUNDAS … Ledores no Breu … Peça inspirada no texto “Confissão de Caboclo” do poeta Zé da Luz e no pensamento e prática do educador Paulo Freire. Espetáculo trata das relações entre o homem sem leitura e sem escrita com o mundo ao seu redor. Com Dinho Lima Flor. Direção de Rodrigo Mercadante. Ingressos a R$40 e R$20. Aos sábados e segundas (21h) e domingos (20h). No Ágora Teatro, à rua Rui Barbosa, 672.

DOMINGO – 17 de fevereiro – 11h40 … Boletim Poesia é da hora – Programa Meu Caro Amigo … Programa semanal apresentado por Romeyka Pereira, Marah Mends e Gilberto Cruz divulga textos poéticos. Na Rádio Comunitária Cantareira (87.5 FM), à rua Jorge Pires Ramalho, 71

… … …

ATÉ 17 DE FEVEREIRO … Sampa – 465 Tons de Cinza … Os fotógrafos Jorge Araújo e Filipe Araújo, pai e filho, expõem suas visões da metrópole cinza. No Porão da Cerveja, à rua Gal. Olímpio da Silveira, 39, em Santa Cecília (as imagens estão à venda)

SEGUNDAS-FEIRAS – 18 e 25 de fevereiro – 19h … Teatro na Mário: O Atormentador – Textos de Eduardo Galeano … Inspirada no “Livro dos Abraços”, peça traz à cena as vozes do povo latinoamericano. Com Nino Batista e Glauce Guima. Direção de Eid Ribeiro. Na rua da Consolação, 94. Entrada franca

TERÇA-FEIRA – 19 de fevereiro – 19h … “Margens: Entre Cicatrizes e Poesia” … As poetas Ryane Leão e Lâmia Brito participam de bate-papo e oficina sobre como a escrita e a literatura podem ser cura. Mediação da jornalista Jéssica Balbino. Entrada franca. No Sesc Pinheiros, à rua Paes Leme, 195

… … …

TERÇAS E QUARTAS – ATÉ 27 DE FEVEREIRO – 20h … ‘Café’ no CCSP … Dois garotos se conhecem em uma cafeteria e vivenciam trajetória amorosa permeada por um único assunto: café. A peça, construida a partir de poema homônimo de Herácliton Caleb, tem direção de Bruna Vilaça. No elenco, Gabriel Galante e Weslley Nascimento. Na rua Vergueiro, 1000

… … …

ATÉ 27 de fevereiro – QUARTAS-FEIRAS – 20 e 27 de fevereiro – 19h … Fotografia: gênero, política e construção do desejo. Curso com Prof. Dr. Marcos Fabris. No Espaço 8 arte e cultura, à rua Juquis, 287, em Moema

SÁBADOS E DOMINGOS – ATÉ 24 DE FEVEREIRO … Grande Sertão: Veredas … No espetáculo, montado na área de convivência do Sesc Pompeia, a diretora Bia Lessa propõe a um só tempo uma peça de teatro e uma instalação em sua adaptação da obra-prima de Guimarães Rosa. Com Caio Blat, Luiza Lemmertz, Leo Miggiorin e elenco. Ingressos de R$12 a R$40. No Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93. Aos sábados (20h30) e domingos (18h30)

