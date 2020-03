Os muitos eventos e as lutas no Dia da Mulher, o Sopa de Letrinhas (com o poeta Cesar Augusto de Carvalho) e a Mostra Internacional de Teatro (com o Faroffa)

Em 8 de março de 1917, ainda na Rússia Imperial, organizou-se uma grande passeata de mulheres em protesto contra a carestia, o desemprego e a deterioração geral das condições de vida no país. Operários metalúrgicos acabaram se juntando ao movimento que se estendeu por dias e acabou se incorporando às manifestações que desembocaram na Revolução Russa. Nos anos seguintes, o Dia da Mulher passou a ser comemorado nessa data pelo movimento socialista, na Rússia e em países do bloco soviético. No Brasil, é mais comum relacionar a data ao incêndio ocorrido numa fábrica em Nova York, em 1911, quando 125 trabalhadoras morreram, trazendo à tona as más condições enfrentadas por mulheres na Revolução Industrial.

Um crime de feminicídio a cada sete horas: o Brasil é o quinto país do mundo em violência contra a mulher. Aqui, diante da cegueira ‘religiosa’ e da irresponsabilidade ‘ideológica’ das Damares e dos Bolsonaros de plantão, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos e espancada a cada 24 segundos. Entre os casos de violência, 42% ocorrem no ambiente doméstico. Pesquisas recentes revelam que aumentou em torno de 54% o número de mulheres negras assassinadas na última década. E apesar das mulheres trabalharem 5 horas a mais por semana, recebem 25% a menos que os homens. Por isso, no Dia Internacional da Mulher, coletivos de artistas e movimentos feministas se organizam e participam de shows, manifestações e atos públicos de protesto por todo o mundo. Mais que de homenagens, é sempre um dia de luta. E de luto. O blog destaca alguns eventos importantes (no agendão ainda tem mais), como o Sarau Feminino Infinito, na Casa do Jasmin:

DOMINGO – 8 de março – das 17h às 22h … Sarau Feminino Infinito … Edição especial do sarau organizado e apresentado por Paula Valéria Andrade comemora as conquistas feministas e conclama à luta por respeito e direitos iguais. Na Casa do Jasmin, à rua José Maria Lisboa, 1145 (colabore com a caixinha). Entre várias atividades, estão na programação:

Leituras das poetas Ádyla Maciel, Ingrid Morandian, Jo de Souza, Luisa Micheletti, Marlene Araujo, Mariana Lancelotti, Marianna Perna e Paula Cohen

Leitura e performance de textos de Pagu com a atriz Jeyne Stakflett

Pocket-shows do Trio Poesia Cantada e de Bêe

Participação das poetas Ana Beatriz Domingues, Isabela Sancho, Laura Navarro e Maiara Gouveia

Homenagem ao centenário de Clarice Lispector com leitura de “O Que é Silenciado Traz Verdadeira Voz”, de Paula Valéria Andrade

Cena de teatro com o monólogo de Suia Legaspe sobre a vida e obra de Sophia de Mello Breyner

Show da cantora e autora Marina Melo

Presença de editores (Algaroba, Laranja Original e Poesia Primata), venda de livros de escritores presentes, projeção de videos de arte e poesia, comes & bebes

MAIS EVENTOS

NO DIA DA MULHER

SÁBADO – 7 de março – das 14h às 22h … Dellaz Fest – Mulheres do Rock’n’Roll. ‘Lugar de mulher é onde ela quiser. No blues, no rock, no metal e no punk também’. Festival idealizado e produzido pela Rádio Stay Rock Brazil com as vozes femininas do rock brasileiro. Com as bandas Soul Brazuka, Lu Vitti, Confraria Fusa, Ex Machina, Eletric Band, Power Blues, Fábrica de Animais e Banda Harppia. No Estúdio Espaço Som, à rua Teodoro Sampaio, 512

SÁBADO – 7 de março – das 16h às 22h … Pardieir(a) A Festa 0800 no Março Feminista do Mirante 9 de Julho, à rua Carlos Comenale, s/n. Edição especial apenas com mulheres tocando e produzindo (clique no cartaz)

SÁBADO – 7 de março – 17h … Sarau Fontié ki Kwaze + Centro de Acolhida Imigrante (Sefras). Evento multicultural, antirracista e feminista. Performances com artistas imigrantes convidadas e microfone aberto )inscrições com Mariana Teófilo). No Teatro Oficina Uzona Uzyna, à rua Jaceguai, 520

SÁBADO – 7 de março – das 14h às 22h … Mulheres de Resistência. Evento feminista organizado pela cantora Deise Capelozza e pela dupla Ligia & Eder Lima reúne mulheres de luta da música e da literatura. Participação da cantora Socorro Lira (clique no cartaz). No novo endereço do Armazém do Campo, à rua da Quitanda, 114, no centrão

SÁBADO – 7 de março – 17h30 … Conversa na Merça … Terceira edição debate o tema ‘Não é Não’. Com Anna Muylaert, Clara Averbuck, Dandara Pagu e Maria Rita Kehl. Mediação da jornalista Jéssica Balbino e participação de Karina Anirak. Na Mercearia São Pedro, à rua Rodésia, 34

SÁBADO – 7 de março – 18h … Show (En)Cantautoras: O palco é delas. Denise Brasil, Karolzinha da Silva, Marcy Santtos e Samanta Nere apresentam repertório autoral e releituras de clássicos da mpb. No Espaço Livre Café Bar, à avenida Salgado Filho, 1453, em Guarulhos

SÁBADO – 7 de março – 19h … 56º Sarau dos Conversadores … Nesta edição, só com artistas mulheres. Sarau organizado por Cacá Mendes e Edson Tobinaga acontece no primeiro sábado do mês na Livraria do Comendador, à rua Pamplona, 145, perto do metrô Trianon-Masp

DOMINGO – 8 de março – 14h … Sarau As Mina Tudo – Edição especial … Slam sem batalha com as premiadas poetas Kimani (curadora convidada), Gih Trajano, Thata Alves, Anaya e Midria. Na Biblioteca Parque Villa-Lobos, à av. Queiróz Filho, 1205

DOMINGO – 8 de março – das 14h às 20h … Mulheres contra Bolsonaro. Ato unificado das organizações feministas acontece na av. Paulista, 1853 (Parque Mario Covas), duas quadras à frente do Masp

DOMINGO – 8 de março – 15h … Duo Antônima no Show Maré das Muié. Nat Gonçalves e Yasmin Olí reúnem cenas e poesias sobre empoderamento e empatia, com pitadas de humor, delicadeza e muita música. No Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912

DOMINGO – 8 de março – 17h … Mulheres em Cena – Flores Ser. Grupo Auá apresenta espetáculo musical e poético em homenagem às mulheres. Casa de Cultura São Miguel, à rua Irineu Bonardi, 169

DOMINGO – 8 de março – das 18h às 23h … Show da banda Supermáquina com o melhor do classic rock incluindo hits para comemorar o Dia Internacional da Mulher. No Santa Sede, à avenida Luís Dumont Villares, 2104

DOMINGO – 8 de março – 21h … Força Mulher. Show onde a cantora Estela Ceregatti mistura releituras de Mercedes Sosa, Violeta Parra e Milton Nascimento a poemas de Luciene Carvalho e Jade Rainho. No Sesc Arsenal, à rua Treze de Junho, 399, em Cuiabá

CÉSAR NO SOPA

SEXTA – 6 de março – 21h … Sopa de Letrinhas Sarau … Há quase 18 anos o poeta Vlado Lima organiza o famoso sarau, agora acoplado às apresentações dos compositores do Clube Caiubi (os músicos Sonekka e Marcos Mamuth são convidados). Nesta edição, vários poetas lerão poemas de César Augusto de Carvalho, que lança o livro ‘Curto-circuito‘ (leia matéria abaixo). Arnaldo Afonso, este poeta e blogueiro, também estará presente, ao lado de Laureatti, Ratto, Élcio, Hamilton, Claudinei e outros escritores e amigos queridos (clique no cartaz). Na abertura, pocket-show de Adriano Adiala. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585

SOBRE CÉSAR AUGUSTO DE CARVALHO >>> Sociólogo e historiador, o poeta é um dos organizadores do Sarau da Paulista. Além de Curto-circuito, publicou ‘Proesia’ (2014) e ‘Lavras ao Vento, pá’ (em 2017). De 2010 a 2014 roteirizou e dirigiu o programa de rádio Estação Raul, dedicado à vida e obra de Raul Seixas (no prelo, a novela ‘Raul e Eu’ narra a história de um homem que se acredita Raul Seixas). Quando César estava prestes a lançar Curto-circuito (disponível no site da editora Patuá), a produtora Dois de Dentro lhe propôs criar leituras audiovisuais de alguns de seus poemas para a festa de lançamento.

Três filmes foram exibidos. Acima, assista ao ‘Curto-circuito (vídeo 2)‘ e clique para ver o ‘Curto-circuito (vídeo 1)‘ e o ‘Curto-circuito (vídeo 3)‘. Satisfeito com o trabalho produzido e com a recepção calorosa do público durante sua exibição em saraus e eventos literários, o poeta desafiou a dupla a criar uma leitura audiovisual de poemas que tivessem o silêncio como tema. Eis aqui o resultado:

MOSTRA DE TEATRO

… … …

DE 5 A 15 DE MARÇO >>> Durante onze dias acontece em São Paulo a 7ª Mostra Internacional de Teatro. Com o objetivo de privilegiar a experimentação e a investigação em artes cênicas, serão apresentados espetáculos de países como Alemanha, Chile, França, Portugal, Suíça e Brasil (veja a grade com todas as atrações). A abertura (só para convidados) acontece hoje, a partir de 20h, no Auditório Ibirapuera, com apresentação do espetáculo ‘Multidão’ (Crowd), de Gisèle Vienne (também nos dias 6 e 7, às 21h)

DE 10 A 15 DE MARÇO >>> Produções nacionais alternativas terão espaço no Faroffa, o Circuito Paralelo de Artes de São Paulo, com mais de 40 espetáculos de teatro, dança e performance (veja aqui). Na programação, montagens das companhias Vertigem, Heterônimos, do Fubá, do Sal, Candongas, Balangandança e de Pedro Granato, Eduardo Okamoto, Barulhista, Fause Haten e José Fernando Peixoto de Azevedo, entre outros coletivos e artistas. Complementam a programação as atividades de Olhares Críticos (que convidam o público a pensar as artes cênicas e a contemporaneidade a partir de mesas, conversas, publicação de artigos e críticas) e o eixo Ações Pedagógicas (com residências, oficinas, intercâmbios e atividades que propõem a discussão sobre novas pedagogias e modos de produzir e transmitir conhecimento). A Companhia Nova de Teatro participa da mostra paralela de teatro com dois espetáculos:

TERÇA, QUARTA E QUINTA – 10, 11 e 12 de março – 18h … ‘Apátridas, parte 1 – Kassandra – Hécuba’, espetáculo multimídia, composto por dois solos escritos em processo colaborativo por Carina Casuscelli e Eduardo Brito, a partir de fragmentos de tragédias de Eurípedes. Com direção de Lenerson Polonini, música de Wilson Sukorski, vídeoprojeções de Armando Lima e performance das atrizes Carina Casuscelli e Rosa Freitas. O projeto é um work in progress do grupo, a partir de pesquisas, intercâmbios e experimentos realizados durante a viagem para apresentações em festivais da Grécia e da Romênia. A composição final veio a partir do confronto com a realidade do nosso país. No Centro Cultural Olido, à av. São João, 473

TERÇA, QUARTA E QUINTA – 10, 11 e 12 de março – 20h … Barulho D’Água. Baseada em texto do dramaturgo italiano Marco Martinelli, peça narra o drama de milhares de refugiados que tentam atravessar o mar Mediterrâneo em embarcações precárias. Com os atores Alexandre Rodrigues – Vençam Guigui (em alternância), Márcio Louzada – Marcos Roza (em alternância), Rosa Freitas e Stan Doc. Direção de Carina Casuscelli. No Centro Cultural Olido, à av. São João, 473

OUTROS DESTAQUES DA SEMANA

QUINTA – 5 de março – 22h … Márcio Policastro no Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269. Cantor e compositor se apresenta acompanhando por Alê Cueva. Participação de Álvaro Cueva, Teju Franco e Max Gonzaga

SEXTA – 6 de março – 19h … Plenária do Massa … Movimento de Ativistas Sociais de Santo André é suprapartidário e se orienta em prol da luta pela democracia. Na rua Sodado Paulo Emídio, 77, em Santo André

.. … …

SEXTA – 6 de março – das 22h às 4h … La Nuit du Gainsbarre … Festa celebra a obra do cantor e compositor Serge Gainsbourg. Evelyn Kosta abre os trabalhos na pista. Show da banda L’amour Physique e discotecagem de Liu Anno, Alline Resende, Débora Cassolatto e Joyce Guillarducci. No Estúdio Lâmina, avenida São João, 108

SÁBADO – 7 de março – 21h … Som da Estrada … Show da dupla formada por Giliane Meirelles e Valter Gusmão. No Bar do Frango, à avenida São Lucas, 479

TERÇA – 10 de março – das 20h às 2h … Subversos Sarau, com festa de lançamento do single ‘Ela gosta de brincar com meu coração’ (de Juli Manzi e Daniel Perroni Ratto) e gravação do clipe da música (com direção de Luís Dávilla). Participação de músicos e poetas como Heloísa Ribeiro, Vanessa Bumagny, Mariana Lancellotti, Paula Valéria Andrade e Vitor Miranda, entre outros. No Cabaret da Cecília, à Rua Fortunato, 35 (perto do metrô Santa Cecília)

À ESQUERDA: NA CHUVA, NA

TELA, NO PALCO E NAS RUAS

Na semana passada postei a seguinte frase do Luis Fernando Verissimo: ‘Ser de esquerda não é uma opção, é uma decorrência’. O grande escritor afirma não entender ‘como uma pessoa que enxerga o país à sua volta, vive suas desigualdades e sabe a causa das suas misérias, pode não ser de esquerda‘. Por ser de esquerda e concordar com ele, acompanhei indignado as matérias sobre o sofrimento do povo com as chuvas e os alagamentos. Fiquei revoltado ao ouvir o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, culpar a população ‘por jogar lixo nas ruas e por gostar de morar ali perto das encostas para gastar menos tubo para colocar cocô e xixi‘. O governador Doria, em SP, disfarça melhor, mas já deixou escapar pensamentos semelhantes. Não é casual o fato de ambos (mais o governador do RJ, Witzel) defenderem sempre a polícia em ações violentas que matam inocentes nas periferias. Ou de tomarem iniciativas ‘higienizantes’ com relação a moradores de rua ou aos viciados no crack. Resumindo, esses políticos de direita culpam os pobres por sua pobreza e por sua falta de perspectiva. O pior de tudo é saber que eles foram eleitos em primeiro turno com o voto dos pobres que enxergaram neles a saída contra uma suposta ‘corrupção petista que estava quebrando o país‘ (ideia que foi vendida diariamente de forma massacrante pela mídia e pelos políticos que, vejam só, hoje estão no governo). Sobre o desserviço que Bolsonaro presta aos menos favorecidos, é desnecessário comentar (vide as reformas Trabalhista e da Previdência, entre outros desamparos impostos aos assalariados). Tenho amigos que disseram que ‘a esquerda teve a chance e não fez nada’. Agora, constatando a destruição ‘do pouco que foi feito pela esquerda’ e a ação voraz dos direitistas contra as mínimas legislações em prol de alguma justiça social, eles sabem bem a diferença entre um e outro polo político. Só que agora é tarde, né? Mas… novas eleições estão vindo aí: vamos tirar esses fascistas das nossas vidas?

Enquanto leio que a Espanha altera seu código penal para tipificar como crime toda e qualquer apologia ou elogio ao ditador Francisco Franco e ao franquismo (que oprimiu o país de 1938 a 1973) para apagar de vez sua sombra tenebrosa do espaço público nacional, aqui os bolsonaristas saudosos da ditadura militar saem às ruas para banir o Congresso, pedir a volta do AI-5 e louvar assassinos milicianos, sob a pusilanimidade das instituições democráticas. Por falar em fascismo, na semana passada assisti na Netflix ao filme espanhol ‘A Trincheira Infinita‘ (vídeo acima). Conta a história de um dos muitos ‘toupeiras’, perseguidos políticos que escaparam da polícia de Franco se escondendo, por mais de 30 anos, em improvisados mini-cômodos subterrâneos na casa de algum parente. O filme, tenso e doloroso, é um terrível retrato das sequelas psicológicas que a opressão causa num homem, quando não o extermina fisicamente. No domingo fui ao CCSP ver ‘As Mãos Sujas‘ (fotos acima), ótima peça dirigida por José Fernando Peixoto de Azevedo sobre texto de Jean Paul Sartre, que trata das contradições e dos equívocos das organizações de esquerda em sua resistência clandestina na luta contra o fascismo. Hoje, como ontem, o clima de perseguição e o cheiro mofado dos fascistas bolsonários estão no ar. Eles elogiam torturadores e querem legislar sem o Congresso e o STF. Se puderem, matam ‘uns 30 mil’, como disse Bolsonaro (sem ser cassado). Com equívocos ou não, cá estamos nós de novo, bem à esquerda desses lixos que tomaram o poder. Nós lutamos por inclusão, diversidade e justiça social. Em nossa trincheira infinita (como no filme), com mãos sujas ou não (como na peça), resistimos do jeito que der (nas ruas). Li que a história se repete como farsa. Quem sabe, então, ainda em 2020, a gente tire esses farsantes do poder e respire um pouco de liberdade. De novo again novamente sempre. Lutar, lutar, lutar…

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Já faz quase dois anos que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Quase dois anos depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

AGENDÃO

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA – 5 de março – 19h … Proximidades Desiguais. Mostra de artes só com mulheres no Pavão Cultural, à rua Maria Tereza Dias da Silva, 708, em Campinas. Até 2 de maio, em dias alternados

QUINTA – 5 de março – 19h … Chorinho no Boteco A Revolucionária, à rua Lopes Chaves, 495

QUINTA – 5 de março – 19h30 … Elas na Casa. Festival destaca vozes femininas. Na Casa Rosa Manjericão, à rua Antonio Cavaglieri, 15, em São Roque

QUINTA – 5 de março – 20h … Juliana Lima no Teatro Bruta Flor. Cantora apresenta o show ‘Bem Mais’ com participação de Ca Cau, Val Mulusk Jr, Julio Vernareccia e da cantora Nila Branco. Na rua Augusta, 912

QUINTA – 5 de março – 20h … Projeto Influências – Especial Milton Nascimento. Movimento Santo de Casa apresenta, toda quinta, um artista da região que interpreta composições próprias e de alguém que o influenciou. Nesta edição, com José Ciaglia. No Maria Caju, à avenida Siqueira Campos 342, em Santos

QUINTA – 5 de março – 21h … Banda Dan And His Rockers se apresenta no Santo Rock Bar, à rua das Bandeiras 421, em Santo André

SEXTA – 6 de março – a partir das 6h … Lançamento digital – Thales Zagalia lança ‘Moça Preciosa’, seu primeiro single solo

SEXTA – 6 de março – 18h … 21 dias de Ativismo Contra o Racismo. Coletivos de mulheres promovem inauguração de galeria de arte dedicada à educação antirracista, entre várias atividades (confira a programação do evento). No Josefinas Colab & Espaço Cultural, à rua Cabiuna, 1241, em Campo Grande, RJ

SEXTA – 6 de março – 19h … Samboryê. Show de canções em homenagem aos orixás com Raquel Martins (violão e voz), Adriana Aragão (percussão e voz) e Sandra Cavalcanti (percussão e voz). No Armazém do Campo, à alameda Eduardo Prado, 499

SEXTA – 6 de março – 19h … Nando Viola e Tuany Rocha apresentam repertório pop-rock no CarauariBar e Mercearia, à praça Carauari, 8

SEXTA – 6 de março – 19h30 … Espetáculo Progenie aborda a violência sofrida pela mulher através das gerações. Com o grupo de teatro Ansur. Texto e direção de Mariana Santana. Na Aldeia Satélite – Espaço Cultural, à rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118

SEXTA – 6 de março – 20h … Jardim Psicodélico apresenta ‘Sexta Desplugado’, com Vander Bourbon. No Videoclube Charada, à rua José Antonio Fontes, 62, em Sapopemba

SEXTA – 6 de março – 20h … Show Zaidu, com Du Pudenzi e Zazá Bertolini. Rock, mpb, folk e choro no Centro Cultural Butantã, à av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882

SEXTA – 6 de março – 20h … Cinema: ‘Democracia Em Vertigem’ no Boteco Socialista. À avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1880

SEXTA – 6 de março – 21h … Xaxado Novo faz show e convida Renata Rosa e a Orquestra Livre de Rabecas. No Mundo Pensante, à rua Treze de Maio, 830

SEXTA – 6 de março – 21h … Tina Turner Cover – Simply The Best, com Berê Conceição. No Teatro UMC, à avenida Imperatriz Leopoldina, 550

ÀS SEXTAS – ATÉ 27 de março – 21h … ‘Deve ser do Caralho o Carnaval em Bonifácio’ … Peça escrita e dirigida por Mário Bortolotto. No elenco, Gabriela Fortanell, Rodrigo Cordeiro e Walter Figueiredo. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

SEXTA – 6 de março – 22h … Banda parananense Imperador Sem Teto e cantora carioca Bruna Prado fazem shows na Casa do Mancha, à rua Felipe de Alcaçova

SEXTA – 6 de março – 22h … Tributo Black Sabbath e Led Zeppelin com a banda Velha Matilda. No Eclipse Bar Cultural, à rua Astorga, 621, ao lado da estação Guilhermina do metrô

SEXTA – 6 de março – 22h … Lomo Plateado. Banda lança single ‘El Mapa’ no Clandestino Estúdio, à rua Augusta, 2366

SEXTA – 6 de março – 23h … Samba da Gruta #34. Roda musical vara a madrugada sempre na primeira sexta-feira do mês. Na Gruta Bar e Bilhares, à rua Major Quedinho, 112

SÁBADO – 7 de março – 19h30 … 55º Sarau entre amigos. Participação do InCorpóreo, espetáculo de dança, poesia e música com Deolinda Nunes, Aline Lopes e Elis Pessotti. No Espaço Cultural Maria Alice, à rua Eminica Malavasi, 48, em Osasco

SÁBADO – 7 de março – 20h … Celso Viáfora e Trio no Teatro da Rotina, à rua Simão Álvares, 697. Cantor e compositor apresenta inéditas que estarão no próximo cd e alguns de seus sucessos. Com Webster Santos (cordas), Fi Maróstica (contrabaixo) e Thiago “Big” Rabelo (bateria)

DOMINGO – 8 de março – a partir das 15h … Paulo Garcia, cantor e compositor folk, faz o show ‘Passarinhos do Norte’ no Salão da Marcinha, à rua José Albano, 219

DOMINGO – 8 de março – das 15h às 21h … 84º Sarau da Casa Amarela, à rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista. Sarau apresentado por Akira Yamasaki, com Luka Magalhães e Escobar Franelas tem palco aberto e os convidados Ivan Neris, Lucas Barbosa, Paulo Gonçalves e Aline Lopes

DOMINGO – 8 de março – 18h … Doces Tardes de Domingo #33. Festival tem expo, discotecagem, feira de vinis e shows das bandas Momento Fígado, Verso e Os Tantãn. No Komb Bar, à praça Miguel Ramos de Moura, 171, na ZL

DOMINGOS – 8, 15, 22 e 29 de março – das 16h às 21h … Ouvidor Experimental. A cada domingo, quatro artistas (ou grupos) apresentam música experimental em diversas manifestações e formações. Nesta edição, com Carla Boregas e Paula Rebellato, André Damião, Francisco Lauridsen, Mariana Carvalho, Ritamaria, Thomas Rohrer e Philip Somervell

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com escritores, músicos e ativistas da cena cultural alternativa. O programa da terça passada, com Luciano Braga (apresentador do Sarau entre Amigos, de Osasco), tem reprise na sexta, às 13h, e no domingo, às 17h. Na casileoca.com

ÀS QUARTAS – 11h … Marcelo Nocelli no Rádio … Editor da Reformatório apresenta programa sobre literatura na Rádio Brasil Atual (FM 98,9). Na pauta, livros brasileiros contemporâneos (resenhas e dicas), além de eventos e lançamentos

ATÉ 14 DE MARÇO – 19h … Banidos: obras censuradas no decorrer de três séculos fazem parte do acervo de raros da Biblioteca Mário de Andrade. Na rua da Consolação, 94

ATÉ 15 DE MARÇO – das 10h às 20h … Revelando Hilda Hilst – Organizada por Jurandy Valença (que foi assistente da escritora em seus últimos anos, convivendo com ela na Casa do Sol), exposição marca a data dos 90 anos de Hilda apresentando fotos e desenhos inéditos, além de livros e vídeos. No Museu da Imagem e do Som, na Avenida Europa, 158 (exceto às segundas)

QUARTA – 18 de março – 20h >>> Mestre Cartola, vida e obra em verde e rosa … Arnaldo Afonso (este blogueiro) faz pré-estreia do show só para convidados. No CarauariBar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria (na semana que vem, mais informações)

ARNALDO AFONSO FAZ SHOW COM MÚSICAS DE CARTOLA >>> Nas minhas andanças por aí já tenho me apresentado com um visual que remete ao dos sambistas cariocas dos anos 50: calça larga, sapato de bico fino, camiseta de listras horizontais e chapéu claro. O figurino é para melhor ambientar as minhas interpretações das canções de Angenor de Oliveira, o popular Cartola, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos (apesar da caracterização, não interpreto o músico: faço o papel de um cantor que o admira e narra sua história). Há alguns anos escrevi a peça “Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa“, que agora adaptei para um espetáculo musical de uma hora, onde canto dez canções e conto algumas curiosidades sobre ele. Neste anos em que completamos quatro décadas sem o Mestre, vou levar suas melodias às Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas, Sescs, escolas e centros culturais

ATÉ 31 DE MARÇO … #ekspomondo. Fotógrafo Lucas Siqueira expõe imagens de costumes e tradições das masis antigas civilações do planeta. No Teatro Municipal Procópio Ferreira de Guarujá, à av. Dom Pedro I, 350. No dia 25, o autor estará presente para um bate-papo com o público

CURSOS >>> O Cemitério de Automóveis (teatro, bar, livraria e point cultural situado à rua Frei Caneca, 384) está promovendo alguns cursos neste início de 2020. Mário Bortolotto dará curso de direção e Marcelo Montenegro de roteiro para séries. Lucas Mayor e Marcos Gomes continuam a tocar a oficina ‘Formas Breves’. Informações e reservas pelo fone 9.6319-0444 ou pelo e-mail cemiteriocursos@yahoo.com.br

CONFESSO QUE SOBREVIVI >>> Editora Essencial, preocupada com o aumento dos crimes de feminicídios, inicia campanha para contar em coletânea as histórias de mulheres anônimas que venceram seus limites e sobreviveram a uma relação abusiva, opressora e violenta (não é preciso assinar a história com seu nome real – use um nome fictício). Regulamento e inscrição gratuita no link

RÁDIO BRASIL ATUAL >>> A rádio que dá a notícia que as outras não dão e toca as músicas que as outras não tocam está em campanha de financiamento(assim como a TVT). Para saber mais e colaborar, acesse o link. Neste momento de retrocessos políticos, sindicais e culturais, sabemos bem o quanto é imprescindível ter uma emissora que faça frente ao discurso fascista do governo e das poderosas redes que o apoiam

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem post novo. Até lá!