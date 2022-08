Aqui se ouvem as muitas vozes e sotaques da diversidade de movimentos culturais da cidade. Aqui reverbera a vibe de amor que supera o mal, os maus e seus etc & caos. Por amor, explique-se, é que este blog existe, resiste e insiste. Para que todo o bem multiplique-se. Leia e certifique-se, fique aqui e festifique-se. Curte aí: curtecircuite-se. .

Sábado – 13 de agosto – a partir das 17h … O Duo Andarilheiros, formado por Giliane Meireles e Valter Gusmão, está vivendo atualmente no Vale do Matutu, em Aiuruoca. Nesta vinda a São Paulo, fazem show de pré-lançamento do álbum ‘Terras Altas’, além de cantar outras pérolas já conhecidas. Na abertura do evento, pocket-show do Chêro da Poesia, com Helen, Kita e Giadas. No CarauariBar e Mercearia, à praça Carauari, na Vila Maria. A entrada é franca, mas colabore com esses grandes músicos na hora em que passarem o chapéu. Eles merecem.

…

.

POR UM MUNDO BEM MELHOR >>> Cantor e compositor John Mueller lançou single da canção em parceria com Gregory Hartel. No dia 25 de agosto, faz show ‘Entrelinhas’, no Teatro do Sesc 24 de Maio

…

PELA NET 1 >>> Na página da poeta Chris Herrmann colhi esta charge sensacional de Jota Camelo. Um disco riscado do Serjão Reis pra quem adivinhar os nomes dos quatro meliantes que poderão estar nesse hipotético cadeião em 2023…

.

PELA NET 2 >>> Nesta postagem da minha amiga Estrela Russo, a urgente e necessária defesa do SUS ante as investidas do setor privado contra o já tão precarizado sistema público de saúde.

…

CANÇÕES PARA ATRAVESSAR A NOITE ESCURA >>> Canções na Quarentena – com publicação de livro com as letras do cd duplo de Katya Teixeira, mais textos, poesias, ilustrações e quebra-cabeça com artes de Naila Pommé. Saiba mais sobre o trabalho e as atividades no site de Kátya

…

CARTA EM DEFESA DA DEMOCRACIA >>> Com tanta desigualdade, fome e desemprego, é ridículo o Brasil estar discutindo algo tão óbvio como a defesa da democracia. Mas, é preciso. Com esse atual (des)presidente e seus seguidores, só fazemos patinar no atraso. Por isso o documento ‘Carta em Defesa da Democracia’, manifesto criado na Faculdade de Direito da USP, se encaminha para a marca de um milhão de adesões. Assiná-lo é também defender a liberdade, o Estado Laico e o Estado Democrático de Direito contra o retrocesso político e as ideias retrógradas que a tchurma dos bolsonazistas querem continuar impondo à nação.

Aos saudosos da ditadura e da tortura, só vai restar o rigor da lei e a cadeia, que merecem, pelos crimes que já cometeram. Diz o texto da Carta: “A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições”. Entendeu, seu Jair, ou quer que eu desenhe? Este blogueiro e artista já assinou, claro. Clique aqui e assine também …

.

MIRÓ DA MURIBECA >>> Na semana retrasada morreu o poeta pernambucano Miró da Muribeca. Nascido em Recife, em 1960, João Flávio Cordeiro da Silva, o Miró, estreou na poesia com ‘Quem descobriu o azul anil’, em 1985, numa publicação do autor. No mesmo formato publicou ‘Ilusão de ética’ (1995), ‘Para não dizer que não falei de flúor’ (2004), ‘DizCrição’ (2012), ‘aDeus’ (2015), ‘Meu filho só escreve besteira’ (2017) e o seu mais recente trabalho, ‘O céu é no sexto andar’ (2021). Ao todo, foram mais de uma dezena de títulos e parte dos seus poemas foi reunida na antologia ‘Miró até agora’ publicada pela Cepe Editora. O documentário ‘Miró: Preto, Pobre, Poeta e Periférico‘, de Wilson Freire, mostra a trajetória do poeta recifense. Outro vídeo interessante sobre ele é a reportagem ‘Onde Estará a Norma?‘, produzida e editada por Bárbara Cristina Cardoso, Jacqueline Granja e Patrícia Gomes Cavalcanti, e que me foi sugerida por Valmir Jordão, outro poeta de Recife. Assista. . . … … …

.