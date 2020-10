Os 80 anos de John Lennon, os 84 de Tom Zé, a Flipenha (da ZL), a Expressões Sonoras (da ZS), o ‘unique book’ do Tavinho Paes e a live do Kleber Albuquerque

Oh! Minha estrela amiga

Por que você não fez a bala parar?

(Beto Guedes e Ronaldo Bastos)

Por que? Foi o que eu me perguntei ao chegar em casa naquela madrugada de dezembro, em 1980, e ver na tevê que o meu querido e amado John Lennon havia sido baleado em Nova York. Esta linda canção de Beto e Ronaldo ainda hoje torna a marejar meus olhos incrédulos diante da brutalidade e estupidez do assassinato. A bala não parou e um canalha matou John em questão de segundos. Nesta semana, ele completaria 80 anos. Completaria, não. Completou. Está aqui, comigo, eternamente vivo em meu coração beatlemaníaco.

Oh! Nem o tempo, amigo

Nem a força bruta pode um sonho apagar

“Imagine-se em um barco num rio / Com árvores de tangerina e céus de marmelada / Alguém te chama, você responde lentamente / É a garota com olhos de caleidoscópio / / Flores de celofane amarelas e verdes / Crescendo sobre sua cabeça / Procure a garota com o sol em seus olhos / E ela se foi… / / Siga-a sob a ponte através de uma fonte / Onde pessoas de balanço de cavalinho comem tortas de marshmallow / Todos sorriem enquanto você boia passando pelas flores / Que crescem tão inacreditavelmente altas / / Táxis de jornal aparecem na margem / Esperando para levá-lo embora / Suba na traseira com sua cabeça nas nuvens / E você se foi… / / Imagine-se num trem na estação / Com porteiros de massa-de-modelar com gravatas de espelho / De repente alguém está lá na catraca / A garota com olhos de caleidoscópio.”

(Versão aproximada da lisérgica letra de ‘Lucy in the Sky with Diamonds’)

John Lennon, 80. Acima, a foto com que o parceiro e amigo Paul McCartney ilustrou sua mensagem de parabéns nas redes sociais (repare como os dois parecem crianças brincando, compondo como quem se diverte). Em seu octagésimo aniversário, não poderia deixar de registrar, comemorar e agradecer a John e a seus três amigos cabeludos por terem mudado a minha vida (e o mundo) pra melhor. Pra muito melhor.

Eu tinha 8, 9 anos. Gostava da Jovem Guarda. Queria deixar o cabelo crescer. Meu irmão Luiz Carlos Afonso, pré-adolescente, começou a tocar bateria numa banda. Ensaiavam na rua Alcântara, numa garagem forrada de fotos dos Beatles. Ele, Nilson Copede, David Garcia e Edno Filizola. Eram os ‘meus’ Beatles, os ‘fab four’ da minha pequena Vila Maria. Foi ali, ouvindo o som e as conversas daqueles moleques que eu descobri algo que nunca mais abandonaria meus pensamentos: nós temos que mudar o mundo. Com amor e revolta, com inteligência e indignação, mas temos que mudar o mundo. Com canções e poesia, com sexo e liberdade, temos que mudar o mundo. Com respeito e igualdade, com gentileza e violência, sim, nós temos que mudar o mundo. Tudo o que eles discutiam, eu e o Neno (irmão caçula do David), meu amigo de infância, ouvíamos e assimilávamos. Num dia, eles comentavam sobre a guerra do Vietnã ou sobre uma capa da revista Realidade. No outro, sobre a Copa do Mundo de 1970 e a ditadura militar. Lembro deles no estúdio/garagem citando as letras e tentando desvendar os mistérios do disco Sgt. Pepper’s

Lembro de falarem sobre John e Yoko dando entrevista na cama de um hotel em Amsterdã. Um protesto pela paz: um casal fazendo amor entre lençóis brancos. Era uma nova proposta de vida e um manifesto estético. Era arte conceitual e engajamento político. Era revolucionário. Hoje soaria ridículo. Na época também soou. Os profissionais da política, do comércio e da guerra sempre desdenham dos ‘amadores’, dos que se entregam com inocência, dos que dão de bandeja toda a fúria incontível do seu amor. John não foi perseguido pela CIA à toa (ver documentário ‘EUA x John Lennon‘). Nem seu assassinato foi apenas ‘mais um’ ato insano de um psicopata. Foi o que sabemos que foi, claro. Mas tinha que ser com ele. Porque foi ele quem deu a cara pra bater. Ele era ‘o John’, o beatle chato e inquieto que queria mudar o mundo, derrubar os muros e melhorar as relações humanas. Eu tinha só 9 anos e vi que o meu lado era ao lado de John, ao lado dos Beatles, da paz e do amor. Dos ridículos e sonhadores, que quase sempre são derrotados. Porque ‘vencer’, nesse caso, significa se render, vender seus ideais. Significa dizer sim ao sistema e aceitar suas injustiças. Significa ser cúmplice da opressão e curtir as migalhas de fama e fortuna que o show-business oferece aos que se acomodam, se calam e não tentam mudar nada.

Aquele garoto de 9 anos nunca se esqueceria disso. Ainda o trago comigo aqui dentro em meu peito carcomido de homem amadurecido. Ele ainda respira. Transpira. Se indigna. Pouco mudou nas últimas décadas. Ainda crê que seu amor e sua fúria possam melhorar o mundo. Se arrepia e se emociona. Este velho menino ainda sonha: o mundo é sempre novo quando se vive um grande sonho. Obrigado John, feliz 80 anos.

MAIS JOHN 1 >>> A excelente cantora Ana Deriggi e o renomado músico e produtor musical Mario Manga apresentam um programa de rock superlegal todos os sábados, às 16h: O Bom & Velho. Na mais recente edição, teve homenagem aos 80 anos do genial John Lennon.

MAIS JOHN 2 >>> Na foto acima (postada no Facebook em 17 de fevereiro de 2013), o saudoso amigo José Luiz Longo lê um texto meu na abertura da apresentação da superbanda formada por João Galba, Brau Mendonça, Sandro Premmero e Rafael Fazzion, futuros amigos que eu ainda nem conhecia. Não lembro exatamente, mas acho que o texto ‘Se os Beatles fossem brasileiros‘ me foi encomendado por meu outro velho e querido amigo, o músico Ezequias Café, que produziria e participaria de um show com músicas de Beatles a Gonzagão (e que, por algum motivo, eu não pude ir ao bar do Bixiga pra ver). Pensei nos quatro caras como sendo Luiz Gonzaga, Tom Jobim, Jorge Ben e Dorival Caymmi (ou artistas muito influenciados por eles). Depois de um tempo, sei que reescrevi e ampliei esse texto, dando umas ‘aprimoradas’. Mas só encontrei na net a divertida e meio tosca versão original. Ei-la:

Joãozinho Lennon, desde pequeno, no interior de Pernambuco, ficava maluco com as injustiças que via. E quando ouviu Gonzaga cantando VOZES DA SECA, ele logo IMAGINE ALL PEOPLE num mundo sem fome nem pobres, sem cercas nem seca. Ah, seu dotô: como sonhou, esse John!

Mas a vida FOI RODANDO NAS PATAS DO SEU CAVALO e ele entrou num pau de arara pra São Paulo. E RODA MUNDO, RODA-GIGANTE: chegou pra tentar a sorte na cidade grande.

Num boteco bem largado, ficou amigo de um tal Ricardo, conhecido como Ringo. Um gaúcho fã do Lupe, que vivia batucando seus sambas pelas perifas de Sampa. Até que um dia, o narigudo pirou e aspirou o pó que o diabo amassou. Foi morar um tempo na Febem, de onde pediu um LITTLE HELP FROM MY FRIENDS. E o John entendeu… e o atendeu. Quando o vigia distraiu, fugiram os dois para o Rio. Cantando COPACABANA ME ENGANA, eles deram um rolê pra ver qual era a coisa. E que cidade maravilhosa! Eles disseram: YEAH! YEAH! YEAH! (e bah, tchê!)

Lá, num inferninho da Lapa, encontraram o Paulinho, um surfista boa pinta, também conhecido por Paul. Arranhava umas ‘bossa’, amava rock and roll, namorava uma garota de Ipanema chamada Helô, que ele logo trocou por outra moça. Uma falsa baiana que entrava no samba de qualquer maneira, com tatuagem de hena, uma tal de Penileine, que um negão chamado Jorge tinha apresentado a ele.

Esse Jorge era o capeta. Violeiro de mão cheia, contador de causos, cantador do interior. Mineirinho esperto, o come-quieto. De tanto arrasar no seu show, ficou famoso como ‘Jorge Arrasou’ (nessa hora, o declamador faz o gesto ligando os dedos polegar e indicador, como que perguntando ao público se o trocadilho infame ‘colou’).

E essa é a história de quatro moleques brasileiros abandonados, que cresceram em meio aos vagabundos e que fizeram um som incrível. Que quiseram mudar o mundo e que sonharam um sonho impossível.

Dizem que têm sotaque estrangeiro, mas eles falam de amor e paz, sentimentos que não têm fronteira. Então, garçon: salta um drink Beatles Tropical, por favor, com muito gelo e umas rodelas de limão. Porque nessa Londres daqui faz um calor do cão! (e o declamador finaliza, apresentando a banda:)

Esses quatro meninos talentosos bem poderiam ser o Galba… o Brau… o Premmero… e o Fazzion… Vamos aplaudi-los!

MAIS JOHN 3 >>> Por falar neles e nisso tudo, tem live de João Galba, show de Sandro Premmero e sarau com Brau Mendonça, que entraram e continuam reverberando essa saudável mistura de Lennon com Gonzagão. Por falar nisso, aproveito o gancho para parabenizar o soteropaulistano Tom Zé, que completou 84 anos nesta semana.

TOM ZÉ, 84 >>> Só digo uma coisa: se você nunca assistiu a um show de Tom Zé, não deixe de reservar seu ingresso para o próximo, assim que houver. Sua performance ao vivo é única e imperdível. O cara é um talento reconhecido mundialmente mas mantém a integridade artística que o leva sempre a inovar. Li que Tom Zé também aniversariou nesta semana. Quando ele fez 80, este blog o saudou e volta a fazê-lo: o seguinte texto termina com uma tremenda ‘viagem tonzeana’: uma onomatopeia cantada, batucada e dançada (é só imaginar, gente!):

Tom Zé gozou seus 80 anos com show no sesc Pompéia para gáudio e orgasmo da plateia. Tom Zé cheio de ai de ui de ó de onomatopeias. Tom Zé estudando o samba o jazz o brega divertindo e politizando a galera. Trocando as letras as notas tortas as pernas que sustentam a canção. Abrindo as portas do tesão da compreensão do gesto humano manifesto. Tom Zé divertido e diverso fez disco de sexo metendo o verbo o verso complexo no papo reto deixando ereto o sistema cognitivo. Tom Zé cheio de ideias antenas e cinco mil livres sentidos. Eterno menino e homem digno artista super ativo e superlativo super Tom Zé tão Zé que ele é. Tão vivo.

Um Zé zen do bem e agri-agressivo sempre quando preciso. Tons a grané num só Zé. Único. Lírico quando quer. Teórico onírico crítico. De terno saia macacão parangolé pelado deitado em pé. Criativo pra dedé. Evoé, Tom Zé. Ser urbano de Irará baiano de SP dos sons tropix experimentais mix de mis brasis dos seus iguais na fome e na sede de tudo. Que David Byrne descobriu (putaquepariu!) pro mundo e que aqui ainda não tem as loas que merece. Mas quem te ouviu no sesc sentiu tua verve: quem te vê jamais esquece. Um brinde a ti e aos múltiplos tantos talentos teus. Parabéns, Tom Zé tom Zeus (tons ai, tum-tum, tons zói, tum-tum, tons uns, zum-zum… tons nós, tons eus, tons tu… tum-tum).

A SEMANA DO BLOGUEIRO

Na semana passada o blogueiro Arnaldo Afonso (eu mesmo!) participou da terceira edição do Sarau Re(E)xistência, organizado e apresentado pela dupla de multiartistas Ligia Regina & Eder Lima. Com quase cinco horas de duração (alô pessoal do Guiness, anotaram isso?), passaram por lá cerca de trinta músicos, poetas e ativistas em mais um encontro em defesa da democracia e de resistência ao (des)governo fascista que nos ameaça. Foi um banho de amor e diversidade. Foi de lavar a alma!

AS 3 LIVES DE ARNALDO AFONSO >>> Este blogueiro, poeta e cantor, que não pôde receber nenhum tostão de auxílio emergencial (nem da Lei Aldir Blanc) devido a cláusulas restritivas do projeto (aquela sobre os rendimentos em 2018!), aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles:

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, que tem participação da atriz e cantora Rosa Freitas (eventualmente de outros artistas), canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minha página no Facebook

2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitasinterpreta a ‘austera’ professora Margarida, que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora (veja uma das lives). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros

>>> MAIS ‘PROFESSORA’ >>> A live da professora Margarida tem variações com perfis educativos: Dona Margarida e A Primavera e Dona Margarida e o Verão, onde a mestra/cantora aborda a chegada de cada as estação e suas relações com a preservação do meio ambiente, o aquecimento global, sustentabilidade e cuidados com a Covid, de modo bem humorado e em meio a clássicos de nossa música e poemas pertinentes aos temas

3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80

OS DESTAQUES

