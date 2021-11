Os 50 anos da ‘Praça Maldita’ (no Sarau da Maria), os filmes ‘Marighella’ (no Bar do Frango) e ‘Isola’ (no Ecla), o single ‘A Flor do Nosso Amor’ (da banda Issoo) e as programações da Flip e do Festival Satyrianas

Blog destaca um Sarau da Maria muito especial, o último dia do São Paulo Cidade Violeira e o programa Chega Mais, tudo online. E ainda, a exibição dos filmes Marighella (no Bar do Frango) e Isola, de Elio Camalle (no Ecla), as programações da Flip e do Festival Satyrianas e a Live do Bel-Prazer, volume 2, que tá vindo aí… Informe-se e inconforme-se. Curta o circuito alternativo. E curtecircuite-se:

43° SARAU DA MARIA – ano VIII >>> Neste sábado, 27 de novembro, a partir das 20h, em edição muito especial, o Sarau da Maria comemora os 50 anos da ‘Praça Maldita’, e presta homenagem aos saudosos amigos que fizeram história e se foram precocemente. Transmissão na página do Sarau da Maria, no Facebook (esta é a décima e última edição da série de 10 saraus online contemplados em edital pela Lei Aldir Blanc) , em edição muito especial, o Sarau da Maria comemora os 50 anos da ‘Praça Maldita’, e presta homenagem aos saudosos amigos que fizeram história e se foram precocemente. Transmissão na página do(esta é a décima e última edição da série de 10 saraus online contemplados em edital pela Lei Aldir Blanc) . A HISTÓRIA >>> Reza a lenda que foi a partir de um festival no Colégio Paulo Egydio, em novembro de 1971, que alguns estudantes deram origem ao grupo de amigos que, 50 anos depois, conhecemos como ‘Praça Maldita’. Mas, ao longo dessas 5 décadas, aconteceram inúmeras viagens musicais, amorosas, políticas, futebolísticas, etílicas e etc & tais que não acabam mais. . HOMENAGEM AOS SAUDOSOS >>> O Sarau da Maria convidou alguns ‘personagens’ que viveram (e fizeram) essa bela história de amor e amizade para nos contar suas impressões e para lembrar dos amigos que já se foram, mas deixaram saudade em sua passagem pelas turmas da Vila Maria. . Mesmo sem ter fotos de todos, serão citados os seguintes amigos: 1- ADOLFO 2- AGOSTINHO AGUIAR – (Ticão) 3- ALBERTO LOPES DA SILVA – (Poeta) 4- ANA MARIA BACCEI 5- ARNALDO GARCIA RUIZ – (Doné) 6- ARTHUR LEMOS NEVES 7- CARLOS GONZALES – (o Carlito, do bar) 8- CLÁUDIO SAIANI – (Shesminha) 9- CLÉLIO – (o Clélio, do bar) 10- DOUGLAS MARTINS – (Tarta) 11- EDNO PEREIRA FILIZOLA – (Ednão) 12- EDSON SANTANA 13- ELCIO SARTORI 14- FANNY RUIZ 15- FRANCISCO RECHIA – (Chiccilo) 16- GRAZIELA AUGUSTO 17- HELDER PIMENTA 18- JOÃO EMÍLIO DE CASTRO – (Jota) 19- JOÃO FELICIO – (Felicio) 20- JOÃO VALDOMIRO DE MORAES – (João Negão) 21- JOSÉ CARLOS MARTINEZ – (Zé Loco) 22- JOSÉ GERALDO – (Zé Geraldo) 23- JUSTINIANO CROCCE – (Justão) 24- LEONARDO LOPES – (Léo) 25- LUIZ – (Lulu das Cabras) 26- MARCIO MAROTO (Maroto) 27- WAGNER FERRARI JR – (Tilim) 28- WILSON LUIZ DE ARAÚJO – (Perú) . E MAIS >>> Apresentações em vídeo de Susie Mathias, Chero da Poesia e Paulo Barroso, além de um trecho inédito da entrevista dada por João Emilio ao Rica Soares. E, claro, estarão presentes os organizadores do Sarau da Maria, Arnaldo Afonso, Deise Capelozza, Helen Torres, Lalá Nascimento e Marici Silva, ao vivo, nos bastidores ou no vídeo, interagindo com o público e com os artistas convidados. Na parte técnica, Luka Magalhães pilota a live na plataforma StreamYard, em sala gentilmente cedida por Carlos Magno e seu Ateliê de Imagens. O Sarau da Maria agradece a todos que participaram, de algum modo, da pesquisa e da montagem dos vídeos e textos … FESTCHINHA >>> A tchurma do Sarau da Maria estava em dúvida se deveria ou não realizar um evento presencial de despedida de ano, mas a alegria das pessoas nos recentes encontros literários nos fez decidir. Então, anotem aí: vai ter confraternização dos amigos do Sarau da Maria no dia 17 de dezembro, sexta-feira, das 19h às 23h30, na Mercearia da praça Carauari. Mais detalhes, na edição online do sarau, dia 27 de novembro.

TV DA MARIA >>> Pra quem não sabe, no YouTube tem um canal com um montão de vídeos de diversas apresentações acontecidas no saraus e shows organizados pelo coletivo Sarau da Maria ao longo de seus 8 anos de atividades. As filmagens foram feitas pela querida Selma Bizon. Entre lá e confira

Quinta – 2 de dezembro – 20h … 'Chega Mais' é a live semanal em que a banda Issoo (encabeçada por Tin Oliveira e Tatiana Luck) apresenta suas canções, como o recente e belo single 'A Flor do Nosso Amor', além de abrir espaço para artistas convidados. Nesta edição, o blogueiro e artista Arnaldo Afonso é o convidado do bate-papo musical (valeu, pessoal). No Instagram

BANDA ISSOO >>> Dia 18 de dezembro, às 19h, acontece o show presencial ‘As Canções Que Amamos’, no Atelier Travessia (à rua Minas Gerais, 201). Ingressos limitados >>>>> Dia 18 de dezembro, às 19h, acontece o show presencial ‘As Canções Que Amamos’, no Atelier Travessia (à rua Minas Gerais, 201). Ingressos limitados

AS LIVES DO BEL PRAZER, volume 2 >>> Dia 7 de dezembro, terça-feira, a partir das 20h, acontece a segunda live da série 'Arnaldo Afonso canta e conta Belchior' (veja a primeira), na minha página no Instagram. Após as 12 canções da primeira live, mais 15 estão sendo ensaiadas (será que eu vou ter que fazer uma terceira live de Bel?). A lista final com 12 músicas sairá dessa relação:

1… Na Hora do Almoço (que eu ‘pulei’ sem querer e não cantei na primeira live) 2… Clamor no Deserto 3… Conheço o Meu Lugar

4… Galos, Noites e Quintais (com trecho da letra de ‘Disparada’, de Vandré e Théo de Barros)

5… Pequeno Mapa do Tempo (com o poema ‘Congresso Internacional do Medo’, de Drummond)

6… Todo Sujo de Batom

7… Como Nossos Pais

8… Velha Roupa Colorida

9… Medo de Avião

10.. Espacial

11.. Ypê 12.. Carisma

13.. Paralelas

14.. Princesa do Meu Lugar

15.. Apenas um Rapaz Latino-Americano

. Quem puder contribuir com as lives e várias outras atividades do artista, segue o PIX: arnaldo.aafonso@gmail.com .

UM BLOGUEIRO PELOS SARAUS >>> Este blogueiro é também cantor e compositor. Na semana passada participei do evento online Expressões Sonoras da Zona Sul (iniciativa da ong Sarau das Águas, com Zé Marcio Kaipira à frente – foto 1), do Sopa de Letrinhas + Encontros da Nova MPB (organizado por Vlado Lima e Douglas Malharo no agradável Bar e Restaurante do Parque – fotos 2, 3 e 4) e fui ao Bar do Frango acompanhar um encontro comemorativo pelos 42 anos do MPA, de São Miguel (com Zulu de Arrebatá apresentando os artistas – fotos 5, 6 e 7). Em todos os ambientes, senti a imensa alegria pelo reencontro e pela esperança da volta à normalidade dos eventos presenciais. Além dos organizadores citados, adorei rever e ouvir os poemas e canções de Shirlene Holanda, Celso de Alencar, Beth Brait Alvim, Cris Pini, Cordeirovich & Vladinsky, Filipe Luiz, Sacha Arcanjo, Akira Yamasaki, Tião e Selma Baia, Punky, Célia Maria, Tião de Sá, Mauri de Noronha, Darc Maia, Paulo Miranda e Beatriz Carvalho, entre outros. Que bom tê-los, meus queridos amigos!

DOUGLAS MALHARO >>> Cantor e compositor, que fez carreira no Rio de Janeiro, agora está morando em São Paulo, fazendo shows, divulgando seus cds e promovendo saraus e outros eventos culturais. Dele, recomendo o clipe da música ‘Disseram‘ e também ‘Amor Infinito‘, de seu cd ‘Os Maiores Sucessos… do Famoso Quem’, disponível nas plataformas digitais. Visite seu canal no YouTube

VEJA COMO FOI >>> EXPRESSÕES SONORAS DA ZONA SUL >>> Na semana passada aconteceu a 4ª edição do evento. Nos três dias de programação, se apresentaram artistas como Élio Camalle, Anabel Andrés, Grupo Macaia e Arnaldo Afonso, entre outros. Clique e confira todos os vídeos: primeiro dia (com Arnaldo Afonso, a partir do momento 2:08), segundo dia e terceiro dia

GRUPO MACAIA SHOW >>> ‘Violas, Encantos e Pontos‘ é o vídeo completo da apresentação do grupo liderado pelo cantor, compositor e produtor cultural Marcio Balthazar, o Zé Márcio Kaipira Urbano, organizador entre outros eventos, do Sarau das Águas. O Grupo apresenta também o espetáculo ‘Um Terreiro no Templo de Urizen‘ (no vídeo acima), em que traça um paralelo entre a formação do universo, a vida no planeta Terra, os poemas de William Blake e os rituais dos terreiros no Brasil, o projeto traz à tona questões ligadas à natureza e às religiões para resgatar valores como humildade, generosidade e simplicidade. Em 2021 o Grupo Macaia apresentou espetáculo com nova formação: Zé Marcio (violas) e Anabel Andrés (vocais e performance), Fernando Silva (coreografia), Wel Black (dançarino), Marcos Ferr (bateria), Ivan Silva e Alysson Bruno (percussão). Visite a página do grupo no YouTube

DÁ DÓ DE COMENTAR >>> Na semana passada dei meus pitacos políticos antifascistas num texto em que manifestei meu asco diante da ridícula, autoritária e inócua pressão exercida pelo (des)presidente Bolsonaro para alterar a história do Brasil e chamar de ‘Revolução’ o ‘Golpe’ que deu início à ditadura militar de 1964 (que fechou o Congresso, perseguiu, torturou e matou milhares de cidadãos brasileiros). E não é que esse sujeito teve a cara de pau de vir a público e dar entrevista ‘ensinando’ que o golpe foi democrático? É muito triste constatar que cerca de 58 milhões de brasileiros elegeram um fascista abilolado obcecado por cultuar ditadores e torturadores. E, pior, que quer impor à nação seus delírios obscurantistas e suas ideias anacrônicas. O tal fulano é mesmo uma criatura abominável e merece ser defenestrado do poder a puxões de orelhas e palmadas no bumbum. Bolsonaro ficou isolado recentemente em evento internacional. Deu até pena de vê-lo, em meio a líderes mundiais, beliscando salgadinhos, sem ter com quem conversar. O mundo não lhe dá ouvidos. Ninguém o considera relevante. É um político patético (pra dizer o mínimo). Por sua irresponsabilidade na crise sanitária, já deveria ter sido empichado. Por seu constante desrespeito à Constituição, já deveria ter sido empichado. Por liderar um governo envolvido em graves denúncias de corrupção, já deveria ter sido empichado. Na verdade, só pela afronta de dedicar seu voto a um torturador, em pleno Congresso Nacional, jamais poderia ter sido eleito. Nem sequer concorrer à presidência. Bolsonaro é o representante do pior do Brasil, mas recebeu apoio de muita gente graúda que posa de boazinha e ainda não fez o mea culpa. Este blogueiro não é vingativo, mas guarda um caderninho com os nominhos de todos eles: tem celebridade, empresário, apresentador de tevê, pastor evangélico, jogador de futebol, de vôlei, jornalista, médico e muito político que se diz ‘do campo democrático’. Tudo ‘gente de bem’ (só que não), que se enrolou no manto verde-e-amarelo do ‘patriotismo’ mais hipócrita. Será que um dia pagarão por isso ou seguirão eterna e impunemente sorrindo, sempre de alto astral, nas telas, links e fotos da programação ‘divertida’ da grande mídia?

Finalizo, sem mais comments políticos, com a ilustração magistral da maravilhosa Laerte, que diz muito mais que este meu indignado blablablá:

SÃO PAULO CIDADE VIOLEIRA >>> Se encerra nesta sexta-feira, 26 de novembro, às 19h a terceira edição do ‘São Paulo Cidade Violeira‘, que começou no dia 24 de novembro (foram 3 dias de programação cultural). Versão online do festival conta com artistas do Brasil e do exterior. Acompanhe no canal do Sarau das Águas no YouTube.

SATYRIANAS 2021 >>> ‘Onde o Tempo não Para’ é o tema da 22ª edição do festival cultural de arte e resistência que acontece dos dias 2 a 5 de dezembro, com apresentações de teatro, dança, circo, cinema, performance e música. Em formato híbrido, digital e presencial. Saiba mais

…

APÁTRIDAS >>> Segue, de sexta a domingo, no Teatro Arthur Azevedo, o espetáculo com o qual a Cia Nova de Teatro comemora seus 20 anos de atividades. Inspirado em personagens como Kassandra, Hécuba, Prometeu e Hércules, o texto enfoca as crises humanas, os fluxos migratórios, a devastação do território dos povos originários, a africanidade e questões como identidade e não pertencimento. Estruturada em quatro solos que se interconectam, a peça tem direção de Lenerson Polonini e dramaturgia de Carina Casuscelli (que também atua). Conta ainda com os atores Jacqueline Durans, Miguel Kalahary, Isidro Sanene e tem participações em vídeo de Kaiti Kna Aguiar e Wiryça Kariri Xocó, além de vozes gravadas por Rosa Freitas. Saiba mais

ÚLTIMA SEMANA >>> Sexta-feira e sábado às 21h e domingo às 19h, no Teatro Arthur Azevedo, à av. Paes de Barros, 955, na Mooca. Ingressos gratuitos (retire com uma hora de antecedência na bilheteria do Teatro)

Domingo – 28 de novembro – 16h … Bar do Frango promove exibição do filme ‘Marighella’, de Wagner Moura. Presença do ator Tales Jaloretto para um bate-papo. Na av. São Lucas, 479

>>> Após a exibição do filme, a partir das 19h, tem início o tradicional Sarau do Bar do Frango, com palco aberto para músicos, poetas e performers, que acontece sempre no último domingo do mês

MARIGHELLA >>> Finalmente nas salas de cinema brasileiras o aguardado filme de Wagner Moura. Rodado e finalizado em 2018, passou por muitos entraves até ser liberado em terras verde-amarelas. ‘Sofremos censura, mesmo’, diz Wagner. ‘Marighella’ já rodou em diversos festivais internacionais, sendo aclamado pela crítica especializada. Na estreia mundial do filme, no Festival de Berlim, em fevereiro de 2019, o público aplaudiu de pé. No Brasil fascista de Bolsonaro, inventaram todo o tipo de dificuldade burocrática para não liberá-lo. Eles odeiam artistas, educadores e todo o tipo de gente que pensa e faz pensar. Esse terrível retrocesso no campo da política atingiu em cheio a cultura e se estendeu à nossa ciência e educação, prejudicando (mais do que artistas e cientistas) o povo e a imagem do país. Infelizmente, até as próximas eleições, os burros continuarão no poder. Mas, vamos tirá-los de lá e punir seus crimes.

Sábado – 27 de novembro – 20h … Cantor e compositor Elio Camalle se apresenta no restaurante Dona Carmen, à rua dr. Bacelar, 649

>>> Domingo – 28 de novembro – a partir das 17h … Exibição de ‘Isola – o filme’, Elio Camalle, que aborda temas como pandemia, fome e racismo. No Ecla, à rua da Abolição, 244, na Bela Vista

FLIP >>> 19ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty começa neste sábado, 27 de novembro, e vai até o outro domingo, 5 de dezmebro. Confira a agenda completa do Programa Principal da Flip. Em formato virtual, aberto e gratuito, as transmissões acontecem via Youtube, no site da Flip, e também pelo canal Arte 1. Para mais informações sobre as mesas, acesse

Em minha página no Facebook, posto regularmente esses e outros eventos culturais da seara alternativa (leia e compartilhe; fortaleça a cena dos artistas independentes):

JARDIM PSICODÉLICO … A produtora de eventos culturais Jardim Psicodélico lança selo e rádio, procurando valorizar e dar visibilidade aos artistas que sobrevivem fora do mainstream. Nessa semana, a rádio focará nas músicas de artistas negros, desde blues, jazz, garage, psicodélico e brasilidades. Acesse www.jardimpsicodelico.com e aperte o player na primeira pagina do site.

>>> Contatos: Jardimpsicodelicoproducoes@yahoo.com – 55 11 984827044 Edu Osmédio – 55 11 975674908 Vander Bourbon

Sábado – 27 de novembro – 17h … ‘Conexões Atlânticas – Festival Literário – Lisboa’ promove o lançamento de ‘O Novo no Ovo’, livro transmídia de Paula Valéria Andrade, com presença de artistas que participaram do projeto. Transmissão pelo YouTube

>>> FESTIVAL >>> Conexões Atlânticas é um projeto criado pela In-Finita (Brasil/Portugal) em agosto de 2017, para divulgação da literatura em língua portuguesa, entre as margens do Atlântico. Clique para mais informações e programação

SEXTAS – 20h … Brau Mendonça e Rosangela Alves apresentam o melhor da mpb no bar Pará Bahia, à rua Santo Antônio, 1277

…

CURTA SUZANO >>> Começou no dia 7 e termina nesta sexta, 26 de novembro, a 5ª edição do Curta Suzano, mostra de filmes (online, como no ano passado). A festa de encerramento acontece no sábado, dia 27 de novembro, a partir das 18h, no Cineteatro Wilma Bentivegna, à rua Paraná, 70, no Jardim Paulista, em Suzano-SP. Os vencedores em cada categoria receberão estatuetas confeccionadas pelo escultor suzanense Felipe Lanzas.

Todos os filmes têm o link para o formulário nas suas descrições. Assista e vote no seu filme preferido: Panorama Alto Tietê (mostra competitiva c/ prêmios em 9 categorias) – Panorama Brasil (mostra competitiva c/ prêmios em 9 categorias) – Panorama Mundo (mostra não competitiva)

‘VIVA O COMPOSITOR BRASILEIRO’ >>> Projeto leva ao subúrbio carioca, a preços populares, shows com grandes artistas da mpb que têm seus sucessos cantados, mas não são muito conhecidos por grande parte do público. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla, a R$5.

Quinta e sexta – 25 e 26 de novembro – 20h … Ivan Lins, no Teatro Arthur Azevedo, à rua Vítor Alves, 454, em Campo Grande, Rio

Nas semanas seguintes, sempre às 20h, shows de Ivan Lins (dias 1 e 2 de dezembro), Kleiton e Kledir (dia 8) e Wagner Tiso (dia 9), no Teatro Armando Gonzaga, à av. General Osvaldo Cordeiro de Farias, 511, em Marechal Hermes

‘OUÇA’ >>> Single da cantora Hilda Maria aborda as dores de ser negro no Brasil e empodera a juventude ao dizer “Filha seja como teu cabelo: cresça para o Sol”. Assista ao clipe e salve a música na playlist da sua plataforma de streaming preferida

Sábado – 27 de novembro – 17h … Programa ‘Hora 13 Agora’ conversa com a escritora Susete Rodrigues sobre seu livro ‘Mitologia dos Orixás: Uma Escola de Resistência’. No YouTube

FESTIVAL CONTATO >>> Até 28 de novembro acontece a 12a edição do ‘Contato – Festival Multimídia Colaborativo’. evento cultural gratuito e multilíngue realizado na cidade de São Carlos/SP que visa estimular iniciativas de artistas independentes. Veja a programação e saiba mais

Sexta – 26 de novembro – das 16h até meia-noite … Manifest! 2021 – Encontro Anual de Arte de Rua, na rua Primeiro de Março, 84, perto da estação Santa Cruz do metrô

Sábado – 27 de novembro – 19h … Live de lançamento de ‘Cartas de Amor em Despedida ou Das Cartas de Amor que Nunca Mandei’, da escritora Bárbara Mazzola, produzido de forma independente (a autora fez todo o processo de editoração, distribuição e divulgação). Além disso, o livro traz um QR Code onde o leitor pode acessar, via Spotify, as canções citadas na obra

HOMENAGEM À ROSA FREITAS >>> Como homenagem à querida e grande atriz falecida em 19 de outubro, a Meraki Cia Teatral disponibilizou em seu canal no YouTube a íntegra do espetáculo ‘Uma Louça Quebrada e Nenhuma Roupa Lavada‘, peça que aborda as violências cotidianas sofridas pelas mulheres em nossa sociedade machista. Cleo Moraes, autora do texto e atriz que dividiu o palco com Rosa, postou: “Rosinha sempre estará em nossos corações, pulsante, voraz e forte como somente ela”. Viva Rosa!

Sábado – 27 de novembro – 20h … No show ‘Marcos Munrimbau Canta Monstros Sagrados da MPB’, o cantor e compositor interpreta pérolas do cancioneiro nacional. No Centro Cultural Penha, Largo do Rosário, 20, com entrada franca (os 200 ingressos disponíveis – chegue uma hora antes).

>>> O espetáculo é dedicado à atriz e cantora Rosa Freitas, parceira de Munrimbau em vários shows, e que prematuramente nos deixou (ver matéria acima).

Sábado – 27 de novembro … Às 9h, Chris Herrmann participa do Painel Mulher Imigrante, com o tema ‘Os 7 a 1 da Alemanha nos campos social e político’. Depois às 20h10, é homenageada pelo Congres Cultive International de La Culture de La Femme. Transmissão pelo YouTube

Terça – 30 de novembro – a partir das 19h … Lançamento de 2 livros de poesia: ‘7 Suítes para Desesperar o Milênio’, de Elcio Fonseca, com prefácio de Marise Hansen, e ‘AIS – Amores imprecisos, clamores incertos, dissabores exatos e outros p(r)o(bl)emas’, de Abel Coelho. No Sysvester Bar, à rua Maria Carolina, 745

Sexta- 26 de novembro – 20h … Notas de Escurecimento, live de Plinio Camillo, recebe Fernanda Luiza para uma “negra conversa preta à luz da prosa e poética desta poderosa escritora”. Transmissão pelo YouTube

Domingo – 28 de novembro – 16h … Focus Cia de Dança apresenta o espetáculo ‘As Canções que Você Dançou pra Mim’, no Teatro Riachuelo, no Rio. Ingressos no site do Sympla

… Sexta – 26 de novembro – 19h … A Fim de Poesia, ótimo programa de bate-papo e declamações apresentado por Noélia Ribeiro (no Instagram) …