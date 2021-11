Os 3 dias do festival São Paulo Cidade Violeira, o show do MPA no Bar do Frango, Graziela Brum no Canal do Poetariado e a programação da Flipelô e do dia da Consciência Negra

.

Blog destaca o sarau MPA 40 anos, no Bar do Frango (na foto, Zulu de Arrebatá, que canta no evento), a live do Canal do Poetariado (que recebe a escritora Graziela Brum), os três dias do São Paulo Cidade Violeira (evento online), o último dia da mostra Expressões Sonoras da Zona Sul (com o Grupo Macaia), o lançamento do livro de Filipe Luiz (no Sarau Sopa de Letrinhas, do qual participo) e algumas dicas de eventos comemorativos no dia da Consciência Negra (que se ampliarão em minhas chamadas diárias no Facebook). Tem também os meus pitacos políticos (antifascistas, claro). Informe-se, inconforme-se e curte aí… curtecircuite-se:

ZOOM ZOOM ZOOM… É POESIA! >>> Programa do multiartista Claudio Laureatti, que acontece desde agosto de 2020, é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores. Nas edições mais recentes, com João Rosalvo, em homenagem aos poetas Solano Trindade e Mário de Andrade Programa do multiartista, que acontece desde agosto de 2020, é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores. Nas edições mais recentes, com Aroldo Pereira , do Psiu Poético, e com, em homenagem aos poetas Solano Trindade e Mário de Andrade

… … … A POLITITICA NOSSA DE CADA DIA

(EM TEMPOS NAZI-NEGACIONISTAS) … … …

POEMINHA PRA ELE

(Arnaldo Afonso)

Ele não acredita em vacinas.

Ele não acredita em pesquisadores e cientistas.

Ele não acredita em professores e historiadores.

Ele não acredita em educação e cultura.

Ele não acredita em opinião pública.

Ele não acredita em nação.

Ele não acredita em democracia.

Ele não.

Nas ótimas ilustrações colhidas na net sob o tema ‘Prova do Enem com a cara do governo’ (acima), os desenhos são de Amarildo, Duke, Benett, Montanaro e Nando. No tema ‘Brasil isolado no G20’ (abaixo), desenho de Zédassilva. Parabéns aos artistas

BOLSONARO, RETRATO CUSPIDO E ESCARRADO DA VERGONHOSA ELITE BRASILEIRA >>> Fico triste e irritado a cada vez que resolvo comentar sobre a situação política brasileira aqui neste humilde bloguezinho dos saraus. Mas, de vez em quando o asco que sinto é tamanho que se faz urgente e necessário algum desabafo. Leio que esse fulano que nos (des)governa pressionou para que o Enem, no texto de suas provas, trocasse a expressão ‘golpe de 1964’ por ‘Revolução de 1964’. Assim, sem mais nem menos. Seria até cômico e poderíamos rir não fosse esse o presidente eleito do ‘nosso país’, querendo adulterar a ‘nossa história’, não bastasse já ter arruinado ‘nossas vidas’ com sua péssima administração da economia e sua omissão na pandemia (pra ficar só em dois temas). Triste perceber que cerca de 58 milhões de brasileiros elegeram um fascista abilolado obcecado por cultuar ditadores e torturadores. E, pior, que quer impor à nação seus delírios obscurantistas e suas ideias anacrônicas. O tal fulano é mesmo uma criatura abominável e merece ser defenestrado do poder a puxões de orelhas. Bolsonaro ficou isolado recentemente em evento internacional. Deu até pena de vê-lo, em meio a líderes mundiais, beliscando salgadinhos, sem ter com quem conversar. O mundo não lhe dá ouvidos. Ninguém o considera relevante. É um político patético (pra dizer o mínimo). Foi eleito na esteira de um golpe engendrado pelos parlamentares mais conservadores (bancadas da bíblia, da bala e do boi) representantes do mais atrasados e nefastos setores do empresariado nacional (‘com o Supremo, com tudo’). Golpe esse que gerou o ‘Bozo’, o ‘ele, não’, o ‘coiso’. Em nome de um antipetismo doentio, e sob slogans oportunistas como ‘Deus acima de tudo’ e ‘basta de corrupção’, as elites brasileiras mais corruptas jogaram, irresponsavelmente, o Brasil no abismo em que estamos.

Enquanto isso, no exterior, Lula é um político respeitado e tratado com pompas de chefe de Estado. Nesta semana, discursando no Parlamento Europeu, foi aplaudido de pé ao dizer obviedades que deveriam ser obrigação de todo ser humano, mas que repercutem de forma exponencial por se contrapor ao fascismo vigente: “o mundo precisa de democracia, de paz e não de guerra, precisa de livros e não de armas”. Só idiotas negacionistas como Bolsonaro e seus seguidores pra discordarem disso.

Já no Brasil, mesmo em artigos da imprensa dita ‘séria’, é comum chamarem Lula de ladrão, vagabundo, analfabeto e cachaceiro, há décadas! (parece até perseguição, né?). Já votei nele e devo votar de novo em 2022, porque é, disparado, o melhor candidato (para quem deseja um Brasil que contemple sua nação, claro). Mas, friso, que não sou lulista, nem sequer petista. Leio em todas as pesquisas que Lula pode até ganhar em primeiro turno. No entanto, apesar da larga vantagem, acho estranho constatar que os grandes jornais e os veículos de comunicação de massa não lhe dão o menor espaço e quase nenhuma atenção. Apenas noticiam seu favoritismo, muito a contragosto. Esculhambam com ele, ao mesmo tempo em que insuflam candidaturas incipientes que possam preencher a lacuna de uma ‘necessária terceira via’ (necessária, pra eles, obviously). E seguem bajulando insignificâncias políticas e tentando fazer deslanchar alguém que faça frente a Lula. Naquela base do ‘vai que cola’…

A zelite num aprende, memo.

Elas deveriam abraçar Lula e comemorar sua presença democrática saudável e agregadora. Ele, conciliador e populista (não estou elogiando!), mas com sensibilidade para implementar projetos sociais de inclusão, foi e continua sendo o político ideal para um país que nunca libertou os pés manchados de sangue de seus trabalhadores dos grilhões impostos pelas oligarquias escravocratas (a música do grande Gilberto Gil, abaixo, ilustra bem o comportamento histórico dessa gente estúpida e hipócrita).

Trocando mensagens com um grupo de amigos, alguém comentou que ‘uma hora dessas periga acontecer uma revolta popular incontrolável’. Ao que responderam, de forma machista e terrivelmente desoladora (para mim): ‘E o Brasil lá tem culhões pra isso?’

Eu retruquei, sem muita convicção: ‘vamo acreditar no Brasil, gente… vamo acreditar!’

LIVRE PENSAR É SÓ PENSAR >>> Tentando parodiar o genial Millôr: se Lula preso era inelegível e foi solto porque ficou provado o esquema de fraude armado durante todo o seu processo e julgamento; e se o responsável por esse esquema de fraude foi o juiz Sergio Moro; por que o ex-juiz Sergio Moro não está preso e tornado inelegível? Só queria entender.

NOS BARRACOS DA CIDADE

(Gilberto Gil)

Nos barracos da cidade

Ninguém mais tem ilusão

No poder da autoridade

De tomar a decisão

E o poder da autoridade,

se pode, não faz questão

se faz questão, não consegue

Enfrentar o tubarão

Ôôô , ôô

Gente estúpida

Ôôô , ôô

Gente hipócrita

O governador promete,

Mas o sistema diz não

Os lucros são muito grandes,

E ninguém quer abrir mão, não

Mesmo uma pequena parte

Já seria a solução

Mas a usura dessa gente

Já virou um aleijão

Ôôô , ôô

Gente estúpida

Ôôô , ôô

Gente hipócrita

DESTAQUES DO BLOG

EXPRESSÕES SONORAS DA ZONA SUL >>> 4ª edição do evento se encerra nesta sexta-feira, dia 19 de novembro, a partir das 19h (no cartaz). Nos três dias de programação, se apresentaram artistas como Élio Camalle, Anabel Andrés, Grupo Macaia e Arnaldo Afonso, entre outros. Transmissão pelo canal do Sarau das Águas, no YouTube

.

EXPRESSÕES >>> No vídeo as atrações do primeiro dia do Festival (Arnaldo Afonso, este blogueiro, se apresenta a partir do momento 2:08). Veja também o vídeo com os artistas que se apresentaram no segundo dia

.

GRUPO MACAIA SHOW >>> ‘Violas, Encantos e Pontos‘ é o vídeo completo da apresentação do grupo liderado pelo cantor, compositor e produtor cultural Marcio Balthazar, o Zé Márcio Kaipira Urbano, organizador entre outros eventos, do Sarau das Águas. O Grupo apresenta também o espetáculo ‘Um Terreiro no Templo de Urizen‘, em que traça um paralelo entre a formação do universo, a vida no planeta Terra, os poemas de William Blake e os rituais dos terreiros no Brasil, o projeto traz à tona questões ligadas à natureza e às religiões para resgatar valores como humildade, generosidade e simplicidade. Em 2021 o Grupo Macaia apresentou espetáculo com nova formação: Zé Marcio (violas) e Anabel Andrés (vocais e performance), Fernando Silva (coreografia), Wel Black (dançarino), Marcos Ferr (bateria), Ivan Silva e Alysson Bruno (percussão). Visite a página do grupo no YouTube

SÃO PAULO CIDADE VIOLEIRA >>> Nesta semana acontece a terceira edição do ‘São Paulo Cidade Violeira‘, nos dias 24, 25 e 26 de novembro (quarta, quinta e sexta), às 19h. Versão online do festival está com uma programação que conta com artistas do Brasil e do exterior. Acompanhe no canal do Sarau das Águas no YouTube. Durante a semana, nos dias dos eventos, vou dando mais detalhes sobre os artistas e a programação.

Sábado – 20 de novembro – a partir das 20h30 … Bar do Frango apresenta o ‘MPA – Movimento Popular de Arte de São Miguel Paulista’, com muita música & poesia de Zulu de Arrebatá, Sacha Arcanjo, Akira Yamasaki, Ceciro Cordeiro, Luiz Casé, Paulo Miranda, Beatriz Carvalho e outros grandes artistas da ZL. Na av. São Lucas, 479.

.

.

ZULU DE ARREBATA >>> Cantor e compositor, apresentou recentemente seu ep Cena de Cinema. Saiba mais sobre ele na Revista Ritmo Melodia, editada e publicada por Antonio Carlos da Fonseca Barbosa

FLIPELÔ >>> A Festa Literária Internacional do Pelourinho acontece de 17 a 21 de novembro, com programação presencial e virtual na página do evento no Youtube, tendo Graciliano Ramos como homenageado. Serão 152 eventos com a presença de 60 escritores e participação de 85 artistas em 123 espaços do Centro Histórico, onde serão realizadas mesas de debates, bate-papos com públicos de todas as idades, encontros com autores, lançamentos de livros, saraus de poesia e cordel, programação infantil, exposições, apresentações teatrais, shows musicais, ações formativas, vivência artesanal e oficinas gastronômicas (saiba mais).

FESTIVAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA >>> Evento apresenta arte e cultura criada, pensada e produzida por negros. O evento será no formato presencial e online com transmissão gratuita no canal no YouTube. Na programação:

11h – Grupo AfroReggae e Convidados

14h – Palestra “Pretos no Topo – O Negro Rompendo Barreiras do Preconceito” – ENTRADA GRATUITA*

16h – Jéssica Ellen – Show Macumbeira

20h30 – “O Encontro – Malcolm X E Martin Luther King Jr”

‘TODOS OS OLHOS EM MIM’ >>> Lançado pela Quintal, ‘Todos os olhos em mim: a presença do racismo nas relações inter-raciais‘, escrito pela jornalista, escritora e pesquisadora Aline de Campos, apresenta experiências de pessoas negras que enfrentam os efeitos do racismo nos relacionamentos amorosos e sociais. Invisibilidade, autoestima, solidão e autoidentificação são algumas das questões abordadas. Saiba mais … SARAU DAS PRETAS >>> Visite a página deElizandra Souza, escritora do coletivo, e acompanhe as dicas de livros lançados pela Mjiba na página Literatura Negra Feminina. No cartaz, o sarau do coletivo na Expo Internacional no Anhembi (saiba mais sobre a programação do evento). … MULHERES INSOLENTES e Outros contos >>> Livro de Luis Mendes ilustrado por Surama Caggiano. Saiba mais e adquira pelo site da Desconcertos (na foto a capa do livro e sua bela ilustração na camiseta)

.

>>> No Facebook, outros dicas de eventos sobre o Dia da Consciência Negra serão postadas. Confira lá

Segunda – 22 de novembro – 20h … 16a edição do Canal do Poetariado homenageia a escritora Graziela Brum (presença das convidadas Giselle Ribeiro e Adriana Caló). Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho criaram o canal para conversar com escritores sobre poesia e literatura, focando no processo de criação de suas obras. Programa tem colaboração editorial de Elcio Fonseca e Abel Coelho. Para assistir, acesse o link no YouTube

GRAZIELA BRUM >>> Escritora gaúcha radicada em São Paulo, idealizou (com Adriana Caló) o projeto literário Senhoras Obscenas visando divulgar a literatura produzida por mulheres. Publicou o livro de prosa poética ‘Vejo Girassóis em você’ e os romances ‘Fumaça’ e ‘Jenipará’. Escreve na Revista Vício Velho sobre criatividade e literatura. Em 2020, mudou-se para Alter do Chão, no Pará, onde desenvolve projeto de residência artística.

Sexta – 19 de novembro – das 19h às 22h … Sopa de Letrinhas Sarau + Encontros da Nova MPB. Os artistas e produtores culturais Vlado Lima e Douglas Malharo unem suas forças num superevento com vários convidados escritores (Shirlene Holanda, Celso de Alencar e Beth Brait Alvim, entre eles) e músicos (Cris Pini, Cordeirovich & Vladinsky e Arnaldo Afonso, este blogueiro), além do palco aberto e do lançamento do livro de Filipe Luiz, ’60 Curras e outros poemas’. Na rua Dona Germaine Burchard, 283, nas Perdizes. No sarau, apresentarei esta parceria com Vlado (na sequência, os livros dele, de Filipe Luiz e um clipe de Douglas Malharo)

.

>>> FILIPE LUIZ >>> A Editora Sopa de Letrinhas apresenta ’60 Curras e Outros Poemas’, o segundo livro do poeta. Saiba mais e adquira o livro. Aqui um dos poemas postados em sua página no Facebook: . ENTRE O BISMARCK E O YAMATO (Filipe Luiz) entre o Bismarck e o Yamato há sempre um disparo acidental um grito doloroso dois túmulos erguidos, há sempre um gemido em destroços um leme dividido um porto vazio corações arruinados entre o Bismarck e o Yamato há sempre uma centelha de remorso um áspero deserto uma nau em destroços devorada na hidra ovantes marchas pelo nunca mais uma ferida incurável a aflição da bruma pesadelos na ilha entre o Bismarck e o Yamato há sempre um soluço embargado uma tropa de insultos um amor batendo em retirada já era um natimorto antes mesmo de zarpar era neblina de afetos um baú de chumbo rumo a tempestade entre o Bismarck e o Yamato há sempre outra derrota à vista, pedaços de passado, dois corpos distantes naufragando na mesma cama… .

DOUGLAS MALHARO >>>Acima, o clipe da música ‘Disseram‘. Veja também ‘Amor Infinito‘, de seu cd ‘Os Maiores Sucessos… do Famoso Quem’, disponível nas plataformas digitais. Visite seu canal no YouTube

APÁTRIDAS >>> Segue, de sexta a domingo, no Teatro Arthur Azevedo, o espetáculo com o qual a Cia Nova de Teatro comemora seus 20 anos de atividades. Inspirado em personagens como Kassandra, Hécuba, Prometeu e Hércules, o texto enfoca as crises humanas, os fluxos migratórios, a devastação do território dos povos originários, a africanidade e questões como identidade e não pertencimento. Estruturada em quatro solos que se interconectam, a peça tem direção de Lenerson Polonini e dramaturgia de Carina Casuscelli (que também atua). Conta ainda com os atores Jacqueline Durans, Miguel Kalahary, Isidro Sanene e tem participações em vídeo de Kaiti Kna Aguiar e Wiryça Kariri Xocó, além de vozes gravadas por Rosa Freitas. Saiba mais

>>> Até 28 de novembro, sextas-feiras e sábados às 21h e domingos às 19h, no Teatro Arthur Azevedo, à av. Paes de Barros, 955, na Mooca. Ingressos gratuitos (retire com uma hora de antecedência na bilheteria do Teatro)

MARIGHELLA >>> Finalmente nas salas de cinema brasileiras o aguardado filme de Wagner Moura. Rodado e finalizado em 2018, passou por muitos entraves até ser liberado em terras verde-amarelas. ‘Sofremos censura, mesmo’, diz Wagner. ‘Marighella’ já rodou em diversos festivais internacionais, sendo aclamado pela crítica especializada. Na estreia mundial do filme, no Festival de Berlim, em fevereiro de 2019, o público aplaudiu de pé. No Brasil fascista de Bolsonaro, inventaram todo o tipo de dificuldade burocrática para não liberá-lo. Eles odeiam artistas, educadores e todo o tipo de gente que pensa e faz pensar. Esse terrível retrocesso no campo da política atingiu em cheio a cultura e se estendeu à nossa ciência e educação, prejudicando (mais do que artistas e cientistas) o povo e a imagem do país. Infelizmente, até as próximas eleições, os burros continuarão no poder. Mas, vamos tirá-los de lá e punir seus crimes.

.

COMO FOI / COMO SERÁ

COMO FOI >>> OLHOS DE LUA >>> Na quarta-feira passada este blogueiro participou do lançamento de ‘Olhos de Lua’, primeiro livro de poemas de Verônica Lopes (adquira aqui). No evento, sarau com canções feitas a partir de textos da escritora. Foi uma noite linda e feliz, com vários amigos se confraternizando após tanto tempo sem se ver. Eu, além de cantar com Helen Torres o poema de Veronica que musiquei, interpretei algumas músicas de Belchior. Cantaram também Vlado Lima, Tião Baia, Zé Carlos Guerreiro, Cássio Figueiredo e Sidney Kitagawa (também acompanhado por Helen). Roberto Candido, o The Eye, estava presente e fotografou tudo (confira todas as fotos)

.

. Faltou falar que tive o prazer de ler os textos originais de ‘Olhos de Lua’ e escrevi uma de suas ‘orelhas’. Estão aqui minhas impressões:

.

Veronica escreve sobre o que a gente sente mas faz que esquece. O que apenas adormece e ainda dói. Lembranças que incomodam e ela acomoda numa linha. O tempo em câmera lenta numa ladeira da periferia. Distintas gerações atravessando a mesma rua. Que agora é avenida. O velho casarão demolido é reerguido na memória. Vultos e vozes de antepassados preservados no agora. Ou um velho amor que julgávamos findo e, numa tarde qualquer, nos arrepia a pele, redivivo. Tudo é presente. Pequenas histórias de gente comum. O que se lembra e sentimos misturado ao que ouvimos e lemos. Mas o que houve mesmo? Memórias também são inventos, objetos que lapidamos na pedra bruta de um texto. O que seremos quando ninguém mais lembrar? Talvez não passemos de um sonho fugaz. Um brilho de lua nos olhos. Uma lágrima no breu. Um ovni que ninguém viu cruzar o céu. Ou um verso bonito de um poema sensível que a Veronica escreveu. …

FESTCHINHA >>> A tchurma do Sarau da Maria estava em dúvida se deveria ou não realizar um evento presencial de despedida de ano, mas a alegria de todos no lançamento do livro de Veronica nos fez decidir. Então, anotem aí: vai ter um encontro de confraternização dos amigos do Sarau da Maria no dia 17 de dezembro, sexta-feira, das 19h às 23h30, na Mercearia da praça Carauari. Mais detalhes, na edição online do sarau, dia 27 de novembro.

SARAU DA MARIA >>> Vem aí mais uma edição do Sarau da Maria, no sábado, dia 27 de novembro, a partir das 20h. Será o último sarau online de 2021 e terá por tema os 50 anos da tchurma da chamada ‘Praça Maldita’, contados a partir do festival realizado no colégio Paulo Egydio em 7 de novembro de 1971 (certa vez expliquei num sarau que os amigos da Vila Maria são uma espécie de Novos Baianos no Clube da Esquina do Pessoal do Ceará). Mais detalhes no post da semana que vem

TV DA MARIA >>> Pra quem não sabe, no YouTube tem um canal com um montão de vídeos de diversas apresentações acontecidas no saraus e shows organizados pelo coletivo Sarau da Maria ao longo de seus 8 anos de atividades. As filmagens foram feitas pela querida Selma Bizon. Entre lá e confira

…

AVISO >>> LIVES DO BEL PRAZER, volume 2 >>> Dia 7 de dezembro, terça-feira, a partir das 20h, acontece a segunda live da série ‘Arnaldo Afonso canta e conta Belchior’ (veja a primeira). Após as 12 canções da primeira live, mais 15 estão sendo ensaiadas (será que eu vou ter que fazer uma terceira live de Bel?). A lista final com 12 músicas sairá dessa relação: acontece a segunda live da série ‘. Após as 12 canções da primeira live, mais 15 estão sendo ensaiadas (será que eu vou ter que fazer uma terceira live de Bel?). A lista final com 12 músicas sairá dessa relação:

1… Na Hora do Almoço (que eu ‘pulei’ sem querer e não cantei na primeira live) 2… Clamor no Deserto 3… Conheço o Meu Lugar

4… Galos, Noites e Quintais

5… Pequeno Mapa do Tempo (com o poema ‘Congresso Internacional do Medo’, de Drummond)

6… Todo Sujo de Batom

7… Como Nossos Pais

8… Velha Roupa Colorida

9… Medo de Avião

10.. Espacial

11.. Ypê 12.. Carisma

13.. Paralelas

14.. Princesa do Meu Lugar

15.. Apenas um Rapaz Latino-Americano

. Quem puder contribuir com as lives e várias outras atividades do artista, segue o PIX: arnaldo.aafonso@gmail.com . .

AGENDÃO DA SEMANA

Em minha página no Facebook, posto regularmente esses e outros eventos culturais da seara alternativa (leia e compartilhe; fortaleça a cena dos artistas independentes):

NOVO SINGLE DE EDVALDO SANTANA >>> No samba ‘O Meu Tio‘, o autor procura refletir sobre ‘a liberdade que está dentro de nós, sugerindo uma vida sem preconceito e autoritarismo, baseada nas virtudes do amor e da alegria’. Com os músicos Esdras Nunes (teclado), João Pazzini (baixo), Zé Augusto (bateria) e Mauricio Zacharias (trombone)

…

CCN NOTÍCIAS >>> Há um ano entrou no ar o site de notícias de que eu, Arnaldo Afonso, participo como colunista e colaborador eventual. Voltado principalmente para a Zona Norte, o Coletivo de Comunicação Norte Notícias, ou CCN Notícias, foi lançado oficialmente através de uma live no dia 3 de novembro de 2020. Entre lá, dê uma olhada geral e compartilhe. Divulgue mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia. >>> Há um ano entrou no ar o site de notícias de que eu, Arnaldo Afonso, participo como colunista e colaborador eventual. Voltado principalmente para a Zona Norte, o Coletivo de Comunicação Norte Notícias, ou CCN Notícias, foi lançado oficialmente através de uma live no dia 3 de novembro de 2020. Entre lá, dê uma olhada geral e compartilhe. Divulgue mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia.

Sexta – 19 de novembro – a partir das 19h … Happy Hour na Carauari, na Vila Maria, tem apresentação de Léo Gorgatti interpretando canções do pop e do rock nacional

DANIELA BONTEMPI >>> Cantora e compositora lançou o single ‘Se há calma’. Acesse

… Terça – 23 de novembro – 19h … A Fim de Poesia, ótimo programa de bate-papo e declamações apresentado por Noélia Ribeiro (no Instagram) … BRASIL POR DENTRO >>> Todos os domingos, às 17h, programa de Socorro Lira promove um encontro com grandes artistas no canal do PGM no YouTube … SONS DE VILA >>> Música, poesia, performances, artes plásticas, moda, djs e gastronomia. Às sextas-feiras, às 18h. Evento gratuito, a céu aberto. No CC Vila Formosa, à Avenida Renata, 163

RHAISSA BITTAR >>> Cantora e compositora lançou videoclipe da canção ‘Um Dia Útil‘, de Mauricio Pereira (com o Duofel nos violões), dentro da série ABITAH, criada e realizada pelo duo de filmmakers Diana Boccara e Leo Longo. >>> Cantora e compositora lançou videoclipe da canção ‘‘, de Mauricio Pereira (com o Duofel nos violões), dentro da série ABITAH, criada e realizada pelo duo de filmmakers Diana Boccara e Leo Longo. … OCUPAÇÃO PAULO FREIRE >>> Exposição no Itaú Cultural conta a história do educador Paulo Freire. Em tempos nazi-negacionistas, é fundamental disseminar um pouco das ideias e do projeto humanista desse grande brasileiro que, em toda a sua vida, defendeu conceitos como pluralidade, transcendência, diálogo, humildade, trabalho e amor. A ‘Ocupação’ convida o público a conhecer e reinventar a prática desse professor que nos orienta a redescobrir as palavras para reescrever um mundo melhor. Até 5 de dezembro. Saiba mais … ÀS SEGUNDAS – 19h >>> Live do programa Geringonça promove interessantes debates semanais sobre questões contemporâneas: cultura, política e saúde. Fique ligado no canal e para assistir e participar: Coletivo Resistência/CCD-LL no Youtube … TOMA AÍ UM POEMA >>> Projeto com declamação de poesia realizado por Andreia Moema e Jéssica Iancoski no YouTube. Confira a edição com participação de Alexandre Paulino … ÀS SEXTAS – 20h … Programa Papo Rock, com Arnaldo Marques. Clique no link da web rádio CDR. Também na segunda-feira, às 23h (saiba mais aqui)

… 34ª BIENAL ‘FAZ ESCURO MAS EU CANTO’ – Com título que homenageia o grande poeta Thiago de Mello, a exposição acontece até 5 de dezembro, no Parque do Ibirapuera, com entrada franca. Terça, quarta, sexta e domingo, das 10h às 19h. Às quintas e sábados, das 10h às 21h. Acesso mediante apresentação de comprovante de vacinação contra Covid-19. Saiba mais … ÀS TERÇAS – 17h >>> Programa ‘Diário Negro’, de Anelito Oliveira, recebe artistas e pensadores para conversas sobre racismo, diversidade e outras questões contemporâneas. Acompanhe o canal de Anelito no YouTube …

NECRÓPOLIS >>> Em um cemitério, um coveiro anônimo filosofa sobre a vida e a morte em meio à pandemia. Texto de Luís Eduardo de Sousa. Adaptação, direção, trilha-sonora, figurino e atuação de Dionisio Neto. Iluminação e operação de luz e som de Roberto Herreira Bueno. Produção da Cia Satélite

