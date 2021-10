Os 13 anos do coletivo Poetas do Tietê, os livros de Cissa Lourenço e Filipe Luiz, a estreia do ‘Sons de Vila’ e a obra de Belchior nas ‘Lives do Bel-Prazer’

Amar e muda as coisas me interessa mais… Claro que eu queria ser contratado ou patrocinado e fazer esse showzão num teatro, com banda. Mas, quer saber? Quando a gente quer mesmo fazer, a gente vai lá e faz. Então, anota aí: em breve, na minha página no Instagram, ‘As Lives do Bel-Prazer’. Arnaldo Afonso cantará as incríveis canções poéticas e filosóficas de Belchior, contando algumas histórias sobre o bardo cearense. Participação da cantora e atriz Rosa Freitas (que já cantou comigo nas lives sobre Cartola e Caetano).

A data da estreia ainda não está definida (será numa terça-feira, no final de outubro ou começo de novembro). Mas já dei início à pesquisa e à seleção das músicas, à leitura atenta das letras e livros sobre ele, à audição de lives, de entrevistas, de seus cds e dvds, às muitas anotações e aos ensaios propriamente ditos. Já estou fascinado e revigorado pelas ideias libertárias e inspiradoras de Belchior.

Decidi que serão ao menos duas lives (nem mesmo um pequeno perfil da obra de Bel caberia numa só…). Cada live terá cerca de 12 canções, sem contar as declamações de trechos de várias de suas letras (ao menos 35 de suas músicas serão cantadas, citadas ou comentadas). Eu precisava anunciar tudo isso já? Não, não precisava. Poderia esperar? Sim, poderia. Mas acontece que… eu não vejo a hora de fazer essa liveeeee… Viva Bel!

.

… … …

COMO FOI

… … …

COMO FOI 1 >>> 41º SARAU DA MARIA – Ano VIII – online >>> Em mais uma edição online, o sarau recebeu os escritores Beth Brait Alvim, Pedro Tostes, Shirlene Holanda e Veronica Lopes; os músicos Aline Lopes de Souza, Augusto Teixeira, Cássio Figueiredo e a banda performática Macaco Fantasma (com Chris Cruz e Flávio Hernandes). O cantor e compositor Dari Luzio também participou apresentando mais um vídeo com trechos de sua ópera-rock 'Esse País é Teu', ao lado da banda Jeca's Blues e de atores convidados. Confira

>>> E teve nossa homenagem a Paulo Freire, pois “enquanto os toscos celebram torturadores, nós celebramos os educadores” (frase do cantor e compositor Déo Miranda)

…

COMO FOI 1 >>>> CANAL DO POETARIADO, live literária mensal apresentada por Cesar Augusto de Carvalho e Hamilton Faria homenageou a poeta e atriz Beth Brait Alvim. Assista … COMO FOI 3 >>> MACACO FANTASMA >>> Grupo de poesia, performance e música encabeçado por Flavio Hernandes e Chris Cruz, apresentou 'Transfluências Modernistas', série de lives (com vários episódios) que fez parte do projeto Bibliotecas Online. Homem Revoltado aborda a obra de Oswald de Andrade

…

COMO FOI 4 >>> O NOVO NO OVO >>> Live de lançamento do livro transmídia da poeta Paula Valéria Andrade com a presença dos muitos artistas que participam do projeto. Veja como foi Live de lançamento do livro transmídia da poeta Paula Valéria Andrade com a presença dos muitos artistas que participam do projeto.

… … …

1000 DIAS DE TORTURA

… … …

O Brasil tá se aguentando como pode. 1000 dias de (des)governo Bolsonaro acabam com os sonhos, a paciência e a saúde mental de qualquer nação (quando não mata, como fez a quase 600 mil vítimas da Covid). Suportamos 1000 dias de descaso administrativo, omissão na saúde, desmonte de políticas trabalhistas e de projetos sociais de inclusão, ataques à cultura, à democracia, ao Estado laico, além de negacionismos ridículos e anacronismos ideológicos variados. Somos vencedores: não foi fácil suportar tudo isso e chegar a outubro de 2021 com alguma esperança de redemocratizar o país (só após as eleições do ano que vem, claro).

Na semana passada comentei sobre a busca das classes dominantes (‘conceito ultrapassado’, né?) por uma suposta ‘terceira via’. Nos vendem a ideia de que o mal brasileiro seria o da tal ‘polarização’. Mas não é não. O mal do Brasil é o fascismo. É a falta de empatia. O mal brasileiro é ter uma elite cruel, sanguinária e antipovo. É ter um ‘capetalismo’ (como diz meu amigo Rubens Jardim) que não direciona as políticas públicas para a formação de uma nação politizada, de cidadãos educados, empregados, com teto sobre a cabeça, livros nas mãos, sapatos nos pés e dentes tratados. E é por causa dessa negação dos direitos básicos de cidadão que, cada vez mais, nada será como antes. Há um abismo entre nós. Não dá para compactuar com o fascismo vigente.

Esse papo furado de ‘terceira via’ e de ‘polarização entre esquerda e direita’ foi o que nos levou a ele. E os responsáveis por isso ainda não assumiram sua culpa. De empresários ‘de visão’ (só que não!) a políticos ‘honestos’ (só que não!). De celebridades ‘patriotas’, jogadores de futebol ‘importantes’ e artistas ‘que pensam no povo’ (só que não!) a jornalistas ‘isentos’ (só que não!). Todos que apoiaram a farsa bolsonarista e abraçaram o fascismo vestindo o ‘manto verde-e-amarelo’ da seleção estão com seus nomes sujos e não serão esquecidos. A lata de lixo da história é seu lugar. Que ao menos façam mea culpa, seus canalhas irresponsáveis! O Brasil precisa afastar de vez o fantasma do fascismo e reencontrar o caminho democrático.

(A ilustração ‘comemorativa’, colhida na net, é do grande artista Latuff)

…

Sábado – 2 de outubro … Fora Bolsonaro: por democracia, comida, vacina e emprego, manifestações em todo o país pedem impeachmente do (des)presidente.

… … …

AGENDÃO

… … ….

Em minha página no Facebook, diariamente, publico a agenda com os eventos culturais da seara alternativa. Leia e compartilhe. Fortaleça a cena dos artistas independentes. Aqui, alguns destaques:

…

POETAS DO TIETÊ >>> Coletivo poético e performático completou 13 anos. Entre suas muitas atividades estão o ‘Poesia na Faixa’, sarau de rua; ‘Sarau Asas Abertas’ (para pessoas em privação de liberdade); ‘FELINO (Feira Literária da Norte); OCUPAZ (cortejos poéticos, saraus e oficinas para as crianças do CEU Paz) e o selo ‘Edições do Tietê’. Parabéns ao Paulo D’Auria, Cissa Lourenço e a todo o pessoal que coloca a poesia em seu devido lugar: na biblioteca, na rua, na cadeia, no Sesc, na Casa das Rosas, na Bienal, no CCJ, no Instituto Moreira Salles, em Paraty, no Jardim Paraná, na chuva e na fazenda. … Sábado – 2 de outubro – 19h … Cissa Lourenço lança seu primeiro livro, ‘Atrás dos muros, uma flor’, no Sarau A Plenos Pulmões (informações e inscrição em casadasrosas.org.br/agenda) … SONS DE VILA >>> Música, poesia, performances, artes plásticas, moda, djs e gastronomia. Às sextas-feiras, às 18h. Na estreia, show de Kátia Aqkino, Sérgio Basseti e Telo Ferreira. Evento gratuito, a céu aberto. No CC Vila Formosa … Sexta – 1 de outubro – 20h … Bate-papo com Cassio Figueiredo no Abrigo de Ideias … ANTÔNIO CUNHA >>> Ator interpreta ‘Corpo Sopro’, texto do poeta Carvalho Junior … Sexta – 1 de outubro – 20h … Poeta, cronista e contista Ingrid Morandian participa do ‘Notas de Escurecimento’, live de Plinio Camillo … FILIPE LUIZ >>> A Editora Sopa de Letrinhas apresenta ’60 Curras e Outros Poemas’, o segundo livro do poeta. Adquira aqui Neste poema, Filipe usa as imagens dos maiores navios da Segunda Guerra pra falar sobre o fim de um relacionamento: . ENTRE O BISMARCK E O YAMATO

(Filipe Luiz) entre o Bismarck e o Yamato

há sempre um disparo acidental

um grito doloroso

dois túmulos erguidos, há sempre um gemido em destroços

um leme dividido

um porto vazio

corações arruinados entre o Bismarck e o Yamato

há sempre uma centelha de remorso

um áspero deserto

uma nau em destroços devorada na hidra ovantes marchas pelo nunca mais

uma ferida incurável

a aflição da bruma

pesadelos na ilha entre o Bismarck e o Yamato

há sempre um soluço embargado

uma tropa de insultos

um amor batendo em retirada já era um natimorto

antes mesmo de zarpar

era neblina de afetos

um baú de chumbo rumo a tempestade entre o Bismarck e o Yamato

há sempre outra derrota à vista,

pedaços de passado,

dois corpos distantes

naufragando na mesma cama…

…