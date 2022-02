Nesta sexta, dia 25 de fevereiro, a partir das 19h30, tem a comemoração de 10 anos do Slam da Guilhermina, com batalha poética, lançamento de livros e festaaaaaa.

O blog parabeniza essa tchurma guerreira.

Slam da Guilhermina é a batalha de poesias que acontece toda última sexta-feira do mês ao lado do Metrô Guilhermina-Esperança, do lado esquerdo, ao sair da catraca, na Rua Astorga. Surgiu em 2012, idealizada por Emerson Alcalde. Com o apoio de Vander Che, Cristina Assunção e Uilian Chapéu, o projeto, que fomenta a literatura na periferia da zona leste de SP, foi crescendo. O movimento abre espaço para diferentes vertentes da poesia, mas o que mais é recitado são ‘poesias de resistência’, textos autorais de poetas marginais que vivem na periferia.

“A poesia que se faz nos slams, batalhas de poesia e saraus de periferia são poesias marginais, pois estão tanto à margem do mercado editorial quanto da sociedade” , afirmou Emerson. Dez anos depois de sua criação, o Slam da Guilhermina tem parcerias com diversos outros coletivos e participa de uma rede que circula por diversos bairros e cidades do país. Devido à sua repercussão, estima-se que existam cerca de 200 slams de rua espalhados pelo Brasil. São muitas vozes soltando o grito que estava preso na garganta.

Cada edição do sarau reúne cerca de cem pessoas. Parabéns a cada um que fez virar essa linda história. Longa vida e um feliz niver ao Slam da Guilhermina!

CARNAVAL SEM AVAL

Neste sábado aconteceria a sétima edição do Bloco da Maria. Foram cinco carnavais de rua, de 2016 a 2020, e uma edição online, em 2021. Em 2022, o que os loucos da Maria queriam mesmo era se abraçar e botar seu bloco na rua. Ou melhor, na praça – a nossa querida Praça Carauari, em frente ao bar Mercearia, dos parceiros Andrea e Toninho. Mas não deu… Esperamos voltar ao nosso tradicional point da folia em 2023.

A intrépida tchurma do Sarau da Maria (Arnaldo, Deise, Helen, Lalá e Marici) atravessou o ano de 2021 realizando 11 eventos online. Fomos contemplados na Lei Aldir e organizamos uma live de abertura de ano, cinco saraus, três shows, um carnaval e uma feirinha de livros, tudo online. Mas nesse ano, sem verba e com os surtos de covid, ômicrom e gripe assustando a todos, resolvemos suspender o sarau de abertura de ano, em janeiro, o desfile do Bloco da Maria, em fevereiro, e o que poderia ser um Show da Maria, em março. Nos reuniremos em breve para reavaliar a situação. Se tudo correr bem, voltaremos com o Sarau da Maria presencial no Clube Vila Maria em fins de abril. Eu não vejo a hora! Aguardemos.

No ano passado, no sarau de carnaval, o grupo relembrou as marchinhas compostas pelos compositores oficiais do bloco, Sidney Kitagawa, Marcio Butarello e Arnaldo Afonso, cujas letras contam histórias de personagens inesquecíveis, dos grupos de amigos da praça e da escola, das quebradas e botecos que frequentamos e das ruas onde moramos e namoramos nessa nossa amada Vila Maria. Jamir Nogueira, José Carlos Guerreiro e Walter Zanatta também apresentaram suas contribuições, com marchinhas que falaram dos bairros vizinhos na ZN, do time de futebol da Vila e da criação do próprio Sarau.

Nesse ano não tem desfile, mas tem marchinha, sim! O cantor e compositor Cássio Figueiredo, artista ligado ao coletivo Toca do Autor e frequentador assíduo de nosso sarau, me mandou uma letra falando de uma tal Maria, pela qual o narrador se encantou, mas que sumiu no meio da folia. E depois, quando ele sonhava revê-la, veio a pandemia. Não deu match… Ah, essas paixões de carnaval!

MARIA DA VILA Música: Arnaldo Afonso e Cássio Figueiredo Arte do vídeo: Alexandre Tarica . Eu… te vi… lá… Maria / Eu… te vi… lá… na Vila

Sabe onde eu te vi? / Foi lá na Carauari Chegou do Clube já no grau / eu te vi lá no Sarau… da Maria . Noite, quando olhei, já era dia / Eu te vi lá, Maria Bem na Vila, bem na fita / bem na fila que andaria um dia e nunca mais vi lá Maria / e nunca mais vi lá Maria e depois veio a pandemia / e nunca mais… . Mas um dia ainda / lá na Vila / sem Covid / com vacina eu vejo e beijo essa Maria .

Cássio Figueiredo é jornalista, escritor, músico e compositor. Teve dois contos e um poema premiados e publicados em livro ao lado de outros escritores na década de 1990. Sua canção Mimo-de-vento foi interpretada por Dani Lasalvia no programa Sr Brasil, de Rolando Boldrin, na TV Cultura. Em 2004, lançou seu livro de poemas Frugal e em setembro de 2018, seu cd Rosal, com 11 canções autorais. Se apresenta em diversos saraus da cidade e participa ativamente do coletivo Toca do Autor

OS 10 MELHORES NOMES DE BLOCOS >>> Sempre comentam comigo sobre os hilários e criativos nomes de blocos. Então, convoquei alguns foliões e fiz uma pequena eleição (já vamo treinando, gente!) para escolher os dez melhores nomes de blocos carnavalescos. Só aqui, em primeira mão, com exclusividade, este blog chiquitito pero cumplidor divulga o resultado do pleito: 10º – Blocos que cantam músicas de um só artista: ‘Ritaleena’, ‘Bumba meu Bowie’, ‘Tô de Chico’, ‘Bicho Maluco Beleza’ e ‘Odara Ôdesce’ 9º – ‘Fraldinha Molhada’, bloco infantil e ‘Rola Cansada Ainda Bica’, de foliões da terceira idade 8º – Blocos de jornalistas: ‘Pauta Quente’, ‘Imprensa que eu Gamo’ e ‘Bota Calhau’ 7º – Dois lados da questão: ‘Morde e Pica Toda Hora’ e ‘Pitbull Banguela’ 6º – Os trepidantes ‘Trema na Linguiça’, ‘Balança, meu Catete’ e ‘Amelie Pulando’ 5º – O metalinguístico ‘Bloquete’, o enigmático ‘Cagão Misterioso’ e o sensível ‘Encosta que ele Cresce’ 4º – Nomes para entrar nos ‘anais’: ‘Furukuteu’, ‘Segurucu’, ‘Cutucano Atrás’ 3º – Pra todo gosto: ‘Filhos de Glande’, ‘Enxota que Eu Vou‘ e ‘As Virgens do Minhocão’ 2º – Os sincerões, ‘Vem Ni Mim que eu Sou Facinho‘ e ‘Cornos e Simpatizantes‘ 1º – ‘Arrianu Suassunga’, bloco que brinca com maracatus, cocos e caboclinhos, e homenageia o escritor Ariano Suassuna

COMO FOI E COMO SERÁ

… … …

COMO FOI >>> Domingão lindo com grandes artistas e amigos queridos… Foi assim o lançamento dos livros de Esther Alcântara (Porque em relevo se revelava o verso) e Tom Kbélo (Anjos Bailam) no quintal do Bar do Frango. Os escritores declamaram seus poemas e muita gente boa cantou e prestigiou a festa: Francisco Américo, Marcelo Barum, Ricardo Peçanha, Arnaldo Afonso, Katia Aqkino e Duda Jardim estiveram por lá, entre outros… Os destaques ficaram por conta de Elaine Frere, que apresentou suas novas e lindas canções, e Sergio Paz, que tocou chorinho e blues acompanhado por Lucas Tokumoto, no cavaco, João Carlos Vergueiro, na gaita e Telo Ferreira, no cajòn. O jovem e talentoso Adriel Vinicius, cantor e compositor recém-chegado de Goiás, encantou a todos com suas criativas composições (em breve vai rolar um show dele no Bar do Frango. Aguardemos). Depois a cantoria e os bate-papos prosseguiram na parte da frente do bar, como sempre acontece.

COMO SERÁ >>> Nesta semana, tem duas programações bem legais no Bar do Frango:

Domingo – 27 de fevereiro – a partir das 19h30 … Sempre no último domingo do mês acontece o tradicional Sarau do Bar do Frango. Nesta edição, homenagem ao grande Vidal França, falecido recentemente. Na av. São Lucas, 479

Terça – 1 de março – a partir das 16h … Leone da Gaita apresenta seu repertório de blues acompanhado de muitas histórias sobre os grandes músicos e os clássicos do gênero

E MAIS >>> Na quinta-feira, dia 3 de março, a partir das 19h, Esther e Tom lançam seus livros na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40.

No dia 5 de março, se despedem da temporada paulistana e retornam a Salvador após assistirem ao show de Mauri de Noronha, no Bar do Frango

. … … … CONVERSA SÓ

COM ROSA FREITAS … … …

Oi, querida…

Ói eu aqui de novo. Fui procurar no celular uma música inacabada que gravei e descobri que alguns vídeos, que havia deletado por falta de espaço, ficaram guardados na nuvem. E olha só o que achei: nós dois, bem vivos, num ensaio pras lives do Cartola. Ah, Rosita… que saudade de você. Domingo, entre amigos queridos, no Bar do Frango, tive momentos de solidão e estranhamento. Fiquei no balcão, sozinhão, mão no queixo, sem nada no pensamento. Hoje, ao te ver no vídeo, compreendi esse vazio e toda a ausência que reverbera em meu silêncio. Fazia um tempão que não conversávamos, né? Desculpa. É que eu resolvi seguir o conselho da tua irmã e da Aninha. Elas, que te amam mais do que ninguém, me disseram pra virar a página, pra vida não ficar parada no passado. Eu relutei, mas enfim, acatei o recado: era preciso parar de sofrer. Todas as ruas da Vila Maria me viram chorar por você. E eu já nem tinha mais lágrima pra verter. Então, me disciplinei e fui deixando de pensar em você.

Eu andava pela rua e lhe dizia: ‘desculpa, querida, tô proibido de pensar em você. Você entende, né?’. Eu ria (tenho certeza que você gargalharia). Fiz lives no final do ano passado e cantei em alguns eventos neste início de ano. Teve até lugar em que te homenagearam. Mas eu fiquei na minha. Apenas citei teu nome e lhe dei o merecido valor, mas sem maiores envolvimentos emocionais.

Porém, na verdade, mesmo que eu não demonstre, ou finja que nem pense, você continua aqui, presente, nesse palco-lugar que é só teu: quietinha comigo, quentinha comigo, em meu peito-lar, na minha casa-música, no meu mundo-coração. E nos sonhos tão vivos e lindos que vislumbramos juntos. E que, agora, só eu vislumbro.

Mas você sabe… eu sempre me lembrarei de tudo.

‘Tudo tudo tudo tudo…’ . No vídeo acima, ‘O Mundo é um Moinho‘, do grande Cartola, com Arnaldo Afonso e Rosa Freitas (ensaio para uma live, em meados de 2020) . … … … TODA SEXTA, UMA NOVA CANÇÃO … … … Um Dia Feliz’ e ‘Só Teu‘. Hoje é a vez de ‘Visita Íntima‘, que aborda uma relação de amor sado-masoquista em ambiente prisional com personagens que citam crimes e violências variadas para metaforizar suas sensações de prazer. Se não consegui fazer exatamente isso, sorry, foi o que idealizei: Terceiro post desta nova seção criada para que eu me comprometa a fazer um registro semanal, mesmo que meio tosco, de alguma das minhas composições (o blogueiro não pode deixar de mostrar que é artista também). Já apresentei aqui ‘’ e ‘‘. Hoje é a vez de ‘‘, que aborda uma relação de amor sado-masoquista em ambiente prisional com personagens que citam crimes e violências variadas para metaforizar suas sensações de prazer. Se não consegui fazer exatamente isso, sorry, foi o que idealizei: .

VISITA ÍNTIMA (Arnaldo Afonso) . Ela me mata… ela me mata… As suas armas… Xibiu, chibata Ela me esfola… me escalpela… Sou inocente… bandida é ela Ela me mata… ela me mata… Atrás das grades… ela me agrada Ela me esfola… me escalpela… Gostoso respirar sua atmosfera . Ela me mata… ela me mata… Prisão perpétua… Nó na gravata Ela me esfola… me escalpela… Abre a sua casa… e eu entro nela Ela me mata… ela me mata… Põe Mr. Catra… no meu Sinatra Ela me esfola… me escalpela… Meto meu verso… no funk dela Ah… ah.. ah… Ah… ah… (breque:) …. This is my way… . Ela me assalta… me arrebata A gente pega fogo… até debaixo d’água É uma tortura… viver sem ela Eu cumpro com prazer a minha pena em suas cadeiras elétricas . Ela me mata… ela me mata… Injeta sangue… na vida chata Ela me esfola… me escalpela… É o meu país… minha favela Ela me mata… ela me mata… Eu voto nela… minha candidata Ela me esfola… me escalpela… Eu sou devoto… do culto dela . Ela me mata… ela me mata… com apetite… de psicopata Ela me esfola… me escalpela… Nunca é igual… nossa novela Ela me mata… ela me mata… E a vizinhança… estupefata Ela me esfola… me escalpela… Nasce redondo… meu sol na cela Ah… ah.. ah… Ah… ah… (breque:) …. This is my way… . Ela me espanca… me desidrata A gente não descansa… a bala nunca acaba Ela me espera… me recupera Eu gosto da ideia de morrer assim feliz nos braços dela . Ela me cata… ela me gasta… vai lá no talo… machuca e trata Bate cabeça… deixa sequela… trocando as bola… das minhas ideia Ela me droga… me joga a lábia… morde e assopra… cadela ladra Carrega o pente… me descabela… bagulho é quente… nas boca dela . Na tubaína… no pau-de-arara… Minha heroína… ‘advogata’ Ela me esfola… me escalpela… Eu sou comparsa… dos crime dela Bússola louca… da nau pirata… Minha certeza… mais insensata Ela me esfola… me escalpela… Se a vida é dura… também é bela Ah… ah.. ah… Ah… ah… (breque:) …. This is my way… . Ela é o estorvo… que eu absolvo Minha noite insone… minha síndrome de Estocolmo É a predadora… minha quimera Algema e alma gêmea… Química e poema… Barbarella . Estou preso a ela… Estou preso a ela… Estou preso… Lá vem ela. . … … … MEUS COMMENTS, ANTES

QUE O MUNDO FINDE

… … …

ED MOTTA X RAUL SEIXAS >>> Não vejo necessidade alguma de comentar as bobagens que o Ed falou. Como de outras vezes, nota-se que ele estava fora de si. Precisa de tratamento, não de execração pública unânime. Raul foi o compositor ‘contestador’ de maior penetração popular no período da ditadura. Não é pouca coisa. O reconhecimento à sua obra só cresce com o passar do tempo. Tem uma importância cultural enorme na vida de muito maluco. Na deste blogueiro, por exemplo. E essa foto acima, do Raul com a frase inspirada parodiando o verso de sua canção, usei no Facebook só pra chamar a atenção para um texto sobre depressão, este sim, um assunto que precisava ser amplamente discutido.

GUERRA NO FEICE >>> Fico estupefato ao constatar: porque essa ‘necessidade’ de opinar a cada momento sobre todo e qualquer assunto? Em geral, pra falar mal… O cara tava descendo o cacete no grande Chico Buarque, sem afeto nenhum, porque ele ‘arregou pras feministas’. Mas viu que era preciso postar sobre o descaso com o povo de Petrópolis, assunto que largou assim que Ed Motta falou mal de Raul. Criticou e enumerou alguns ‘pontos fracos’ do novo filme do Almodóvar e depois entrou de corpo e alma nos belicosos comments sobre a guerra de Putin contra a Ucrânia, tema que é o top do tal ‘feed de notícias’ do Facebook. Juro que não ‘me magôo’ com as opiniões divergentes, pois não sou nem pretendo ser o ‘dono da verdade’. E a questão nem é essa, porque, afinal, a maioria de nós fala pra sua própria bolha. Somos todos amigos ou companheiros, gente que pensa quase igual, na média. Mas… só constato, estupefato: porque essa ‘necessidade’ de opinar a cada momento sobre todo e qualquer assunto? Em geral, pra falar mal… Ah, eu já disse isso? Putz, vou correndo opinar sobre outra coisa.

clique no link Se o vídeo falhar, . MÃES PARALELAS >>> Assisti ao novo filme de Almodóvar, no festival da Netflix. E que filme maravilhoso! Que aula de humanismo. Chorei muito no fim… muito. Por elas, por todos nós, por mim. Acho que eu tinha muitas lágrimas presas e soluços engasgados. Talvez por esses tempos hostis em que vivemos. De perdas de pessoas queridas, de ódios banalizados e de fascismo institucionalizado. Após ver um pouco dos créditos, voltei a ver as últimas cenas e chorei tudo de novo. Almodóvar, mi viejo… Caracoles, hombre… estoy comovido. >>> Assisti ao novo filme de Almodóvar, no festival da Netflix. E que filme maravilhoso! Que aula de humanismo. Chorei muito no fim… muito. Por elas, por todos nós, por mim. Acho que eu tinha muitas lágrimas presas e soluços engasgados. Talvez por esses tempos hostis em que vivemos. De perdas de pessoas queridas, de ódios banalizados e de fascismo institucionalizado. Após ver um pouco dos créditos, voltei a ver as últimas cenas e chorei tudo de novo. Almodóvar, mi viejo… Caracoles, hombre… estoy comovido. E terminar com aquele texto do Galeano, é pra lavar de vez a alma e acreditar que tudo pode ser melhor que isso que temos. Se houver respeito, claro. Só quando o bem estar e a felicidade de todos os seres humanos forem a prioridade dos governos. Da vida. … ‘A CULPA É DA ESQUERDA’ >>> O grande Umberto Eco afirmou que o problema da internet é ter dado voz aos imbecis. Quem sou eu pra discordar desse mestre genial? Mas, cá do meu cantinho de imbecilzinho consciente de suas limitações, ouso dizer que divirjo dele. Acho bacana ler a opinião das pessoas leigas. Todo mundo tem algo a dizer e o deseja fazer. É justo. Mas precisamos legislar essa nova mídia, né? Por exemplo: se o tiozão do churrasco ou um roqueirão de direita entra no meu post pra dizer que eu sou um comunista ateu e pervertido que vive mamando na Lei Rouanet, eu tenho direito a processá-lo e ser indenizado por esse falastrão irresponsável. Afinal, é mentira que eu mame na Lei Rouanet (de resto, ele teria toda a razão… risos). Somos mídia e temos que assumir as consequências das ‘opiniões’ que digitamos (assim como é preciso descobrir e punir os ‘escritórios políticos’ disseminadores de fakenews). Dito isso, entro no ponto que interessa: não bastasse a tradicional demonização da esquerda promovida pelo sistema e alimentada pela grande mídia, há uma tendência na minha bolha, entre meus próprios amigos, meus queridos companheiros de manifestações democráticas, de culpar ‘a esquerda’ por tudo que acontece. ‘A esquerda’ isso, ‘a esquerda’ aquilo. Carái, mano… Parece até que ‘a esquerda’ tá no poder. Qual ‘esquerda’? É uma só? O PT? Eu sou de esquerda e não sou petista, por exemplo. A esquerda é um vasto e dividido território onde se (des)entendem variadas tendências filosóficas. Que o PT fez uma monte de besteira, não tenho dúvidas. Mas voto nele porque, diferentemente dos outros, fez um monte de coisas boas. Que analista isento pode negar isso? Então, vamo parar de culpar ‘a esquerda’ por tudo? Leio posts de amigas mulheres chamando ‘a esquerda’ de machista. Leio os amigos negros chamando ‘a esquerda’ de racista. Leio agora amigos pacifistas acusando ‘a esquerda’ de promover e defender a guerra. Poxa, gente. Sejamos menos ingênuos. A Globo põe no ar meia dúzia de comentaristas que repetem a mesmíssima opinião, todos ‘opinando’ pró-EUA. Se é pra dizer a mesma coisa, pra que tantos? Bastava um. Vamos olhar as coisas de maneira ampla: Obama era melhor que Biden que é melhor que Trump. Mas são todos presidentes dos EUA e trabalham em defesa dos interesses do grande capital. Os outros líderes mundiais, amalucados ou não, mais ou menos perigosos, se viram como podem sob a mira dos mísseis do Tio Sam. É complicado, mas às vezes é preciso apoiá-los. Coisas de geo-política e de macroeconomia (‘coisas que nóis num entende nada’, como cantou Adoniran). O comment já tá grande e nem dá pra entrar nesses detalhes. Sorry… Mas eu, cá do meu canto imbecilzinho, sou um esquerdista véio que só queria que a gente tivesse um trabalhinho, uma casinha, melhores condições de vida, uma aposentadoriazinha, uns direitinhos trabalhistas e que todos & todas & todxs fossem respeitados como cidadãos. Sei que ‘a esquerda’ tem muitas culpas e está sempre no analista, repensando cada uma delas. Mas, antes de esculhambar com ‘a esquerda’, lembre-se: é só dela que você pode esperar algum projeto que busque a convivência fraternal e humanista. Ou a defesa do meio-ambiente e das questões identitárias. Ou a defesa de um Estado Laico que seja bom para todos os tipos de credos e para os ateus. O resto, é filme de guerra de Hollywood: a bandeira americana tremulando sobre cadáveres de povos terceiro-mundistas, enquanto o exército ianque leva ‘liberdade’ e ‘democracia’ a esse mundo selvagem. Leva não, vende baratinho. Como aqui fizeram os conquistadores europeus, por volta de 1500, quando desceram de suas caravelas, e saíram pelas Américas matando, estuprando e saqueando, sob as bençãos da Igreja Católica. Você, amigo da minha bolha, que culpa ‘a esquerda’ por tudo, esteja certo de que o ‘isentão’ jornalismo da Globo, os ‘influencers de centro’ e os velhos jornalões ‘liberais’ colocariam todos os seus comentaristas para elogiar o espírito desbravador e o progresso trazidos por Pizarro, Cristóvao, Cabral e assassinos quetais. Agora como dantes, há meliantes semelhantes. E a culpa não é da esquerda. … … … AGENDÃO … … … Em minha página no Facebook, a programação alternativa do agendão é diariamente atualizada. Confira lá… . SONETOS DE SHAKESPEARE >>> No dias 26, sábado, às 20h, e no dia 27, domingo, às 18h, tem show da banda Bobos na Montanha com a participação especial do professor John Milton. Sonetos de Shakespeare em linguagem punk-rock. No Sesc de Maio … LUIZ CLAUDIO DE SANTOS >>> Cantor e compositor apresenta ‘MPB Legal no Carnaval’: Sábado, dia 26, a partir das 17h, com Delcinho Mendes no Matilde Bar, no Canto do Forte, Praia Grande Domingo, dia 27 , a partir das 16h, com Danilo Oliveira no Monte Carlo Music, no Tombo, Guarujá Segunda, dia 28, a partir das 16h, ‘Música da Gema’, na Pompeia, em Santos . … … …

LIVROSLIVROSLIVROS

… … …

Livro falado alado pesado prensado musicado. Livre leve levado achado roubado perdido. Livro livre lindo relido. Livro é bicho vivo. Além das dicas de saraus literários e batalhas poéticas nos slams, o blog registra alguns livros novos e seus eventos de lançamento, e republica semanalmente, de forma alternada, todos os links de livros já citados em outros posts. Confira:

SOUVENIRS DE GUERRA – Mário Bortolotto – Reformatório … O QUE A GENTE NÃO FAZ PARA VENDER UM LIVRO? – Vitor Miranda – Para adquirir, mande msg. ao autor … O TERAPEUTA – Sérgio Aguilera – Compre o livro físico ou o ebook … POEMAS DE NITERÓI – 3º volume – Marcos Jorge Nasser – Autografia (saiba mais) …

VIRTUOSE – Alba Atroz – Editora Lavra

A ROTA DOS RATOS – Vanessa Molnar – Editora Patuá

SEOL – Carlos Moreira – Editora Lavra

ONDE ESTÃO OS DEUSES – Shirlene Holanda – Editora Radiadora

PORQUE EM RELEVO SE REVELAVA O VERSO – Esther Alcântara – Carpe Librum Editora

CUÁHEU – Paulo D’Áuria – Desconcertos Editora