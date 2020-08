Os 10 anos da TV ArtMultCultural, a II Semana de Dança em Casa, o lançamento de ‘Quem’, o Sarau Elétrico e a live Prosa Poética

Sarau, Luau e o Escambau faz questão de abrir o post saudando o produtor cultural Nicanor Jacinto, admirada figura do movimento dos saraus, pelos dez anos de bons serviços prestados através de sua TV ArtMultCultural. No sarau virtual de aniversário, vários artistas farão homenagens ao seu trabalho solidário, voluntário e imprescindível (assista, participe e compartilhe). Ao longo de uma década, foram mais de 2 mil vídeos publicados com bandas, poetas, compositores, cantores, manifestações sociais nas praças públicas, bares, avenidas, metrô, praias, barzinhos, sescs e muitos saraus. Para conferir, visite o canal do YouTube e o site www.tvartmultcultural.com.br. Nas fotos, Nicanor em alguns eventos: no Sarau Poesia É da Hora (que promove com Marah Mendes, Henrique José e com pessoas em situação de rua), comigo (na festa do ano passado) e com diversos amigos e artistas. Parabéns a esse guerreiro das artes pelo seu brilhante trabalho de registrar e dar visibilidade à arte alternativa produzida nas periferias brasileiras

SEGUNDA SEMANA CONTEMPORÂNEA DE DANÇA EM CASA >>> Com aulas transmitidas pelo Zoom, sempre às 20h, o curso começou na segunda-feira e vai ATÉ DOMINGO. Participe e dance junto, contribuindo para que o Espaço Corpos Falantes se mantenha (R$50 no total ou R$20 por aula). Inscrições e mais informações por direct no @corpos falantes ou pelo zap (no cartaz). Cada professor vai utilizar uma ‘voz brasileira’ em sua aula. Confira:

Segunda, dia 24 >>> Rivaldo Ferreira (com Chico Buarque)

Terça, dia 25 >>> Jéssica Fadul (com Maria Bethânia)

Quarta, dia 26 >>> Rodrigo Cucorocio (com Pé de Mulambo)

Quinta, dia 27 >>> Carolina de Sá (com Liniker)

Sexta, dia 28 >>> Carlos Veloso (com Ney Matogrosso)

Sábado, dia 29 >>> Luiz Crepaldi (com Milton Nascimento)

Domingo, dia 30 >>> Mostra coletiva

Sábado – 29 de agosto – 16h >>> Lançamento do livro de contos ‘Histórias de Quem’, de Cesar Augusto de Carvalho, pela página da Desconcertos Editora, no YouTube (veja também a entrevista do autor ao Programa Toque, de Clovis Ribeiro, no Facebook). Sociólogo e historiador, o escritor e poeta Cesar Augusto de Carvalho publicou seus livros de poemas ‘Proesia‘, em 2014, e ‘Lavras ao Vento, pá‘, em 2017 (Editora Benfazeja). Em 2008 lançou, pela editora Unesp, ‘Viagem ao Mundo Alternativo: a Contracultura nos Anos 80‘, um relato de viagem ao mundo das comunidades alternativas. De 2010 a 2014 roteirizou e dirigiu o programa ‘Estação Raul‘, veiculado pela rádio UEL FM 107,9 de Londrina, PR, dedicado à vida e obra de Raul Seixas, o que deu origem ao seu livro ‘Toca Raul‘ e ao cd ‘Conversas na Estação‘, novela ficcional, cuja história de amor é permeada pela temática raulseixista. A atriz Janaina Sant’Anna, mulher do escritor, fez uma ‘antipropaganda’ muito interessante do livro através de sua divertida personagem Kiki. Cesar participa do vídeo no papel de Marco, marido de Kiki:

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana está produzindo uma série de vídeos abordando a rotina na quarentena. Ela escreveu e interpreta Kiki, divertida personagem que desnuda preconceitos, dúvidas e a pouca informação das pessoas ao comentar as questões polêmicas do momento. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios

COLETIVO CONTEMPORÂNEOS >>> A partir de 2017, a artista plástica e curadora Lu Valença (na foto) organizou e realizou exposições coletivas mensais no Sofitel Ipanema e em outros espaços do Rio de Janeiro e Niterói. Esses encontros deram origem ao Coletivo Contemporâneos, grupo de artistas que agora voltou a se reunir em lives e já prepara exposição física pós-pandemia para o final de 2021. “Acredito na força dos coletivos e na importância da arte, principalmente em momentos como o que estamos enfrentando. Retomar as atividades do Contemporâneos foi um chamado natural para amenizar o peso da nossa realidade”, afirma Lu Valença, que atualiza todos os dias a galeria do grupo no Instagram (visite aqui). Além dela, participam do coletivo Adriana Ninsk, Afonso D’Avila, Carlos Valença, Denise Greco, Eduardo Tropia, Giancarlo Diniz, Herbert Zampier, Lúcia Russo, Luciana Alves, Maria Clara Maia, Philippe Seigle, Ricardo Bhering e Tatti Simões. Clique e siga o Coletivo Contemporâneos também no site

Terça – 1 de setembro – 21h … Sarau Elétrico. Leituras de textos por Luís Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suman, com um convidado escritor e outro músico. Pelo www.rádioeletrica.com ou na página de Katia no YouTube. Conheça a história do sarau:

SARAU ELÉTRICO >>> Encontro literário ocorre todas as terças-feiras, desde 1999, no bar Ocidente, em Porto Alegre, reunindo um público fiel e disposto a ouvir leituras dos mais diversos autores nacionais e estrangeiros, sobre os mais variados temas.

A equipe fixa é formada pela radialista Katia Suman e pelos professores Luís Augusto Fischer e Diego Grando. Já passaram pelo Sarau Elétrico convidados como Luís Fernando Veríssimo, Fabrício Carpinejar, Fausto Wolff, Affonso Romano de Sant’Anna, Jorge Furtado, Olívio Dutra, Martha Medeiros, Eduardo Bueno, Chacal, Elisa Lucinda, Tarso Genro, Valter Hugo Mãe e muitos outros autores. O sarau, cujo objetivo é incentivar o hábito de ler, une bate-papo, humor e informação, mostrando que a literatura também pode ‘ser pop e desfrutada coletivamente’.

O evento sempre termina com uma canja musical, da qual já participaram artistas como Los Hermanos, Vitor Ramil, Humberto Gessinger, Nenhum de Nós, Cachorro Grande, Vanguart e Nei Lisboa, entre outros

Sábado – 29 de agosto – 20h … Sarau Poesia de Porão, habitualmente organizado pelo professor Betinho (Roberto Bezerra dos Santos) e por Vander Bourbon no Rock and Blues Bar, promove mais uma edição virtual com transmissão ao vivo pela página do sarau no Facebook. Com Natália Cruz (educadora e produtora), a banda Antena Loja, os poetas ‘da casa’ e o microfone aberto pra quem chegar