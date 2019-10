Ortinho e In Rollando (na Charada), Deise e Giliane (nos Parlapatões) e Lenita de Sá (no Gente de Palavra)

Fim de semana agitado com programa legal pra todo lado. Tem show das cantoras Deise Capelozza e Giliane Meireles (nas fotos acima) com seus violonistas João Emilio e Valter Gusmão, nos Parlapatões. Tem dois dias do festival ‘Idade da Terra em Transe‘, na ZL (no domingo, com Ortinho e In Rollando Stones). Tem a poeta Lenita Estrela de Sá, no Sarau Gente de Palavra. Tem Hélio Braz hoje, no Teatro Bruta Flor. Tem Guaribas, sexta, na Vila Madalena. Tem Edvaldo Santana, sábado, no Bar do Frango. Tem a Ocupação AI-5 (no Teatro de Arena) e a Marcha Antifascista (na praça da Sé). Tem Arnaldo Afonso e seu espetáculo com músicas do Mestre Cartola. E ainda tem finais de slam, dança, expo, lançamento de livros, peças, meus pitacos na cultura e meus cacetes na censura (e nas ditaduras). Tem um agendão com links e vídeos, permanentemente atualizado. Fique ligado. São muitos posts postados, tudo junto e misturado. O artista atua, consulta e se vê espelhado. Este blog é uma revista pra quem tá na ativa. Vivendo a arte alternativa. Viva!

…

SÁBADO e DOMINGO – 26 e 27 de outubro – das 16h às 22h … 36ª Edição de ‘A Idade da Terra em Transe’ … Dois dias de shows, exposições, feira de vinis e festa de Halloween (clique no cartaz) acontecem no Videoclube Charada, tradicional espaço de resistência da arte independente na ZL, administrado por Gilberto Petruche (com Eduardo Osmedio dando aquela força). O espaço, além de ponto de encontro da moçada antenada, é também sala de shows, estúdio para ensaios e aulas, locadora de vídeos (com raridades e clássicos do cinema) e mantém um acervo maravilhoso de vinis históricos. A Charada fica na rua José Antonio Fontes, 62, no Bairro de Sapopemba. Eu estarei lá no domingo acompanhando dois amigos: Francisco Fanca, cantor da banda In Rollando Stones, e o renomado Ortinho, que faz um pocket-show acústico:

ORTINHO >>> Eu havia assistido (e divulgado neste blog) um dos shows da série Nordeste Psicodélico, projeto de Ortinho para resgatar a música criada nos anos 70 por talentosos e então desconhecidos compositores nordestinos: Alceu, Belchior, Ednardo, Geraldinho, Zé Ramalho, Amelinha, Kátia de França, Ave Sangria e outros. No meio de uma conversa sobre saraus, ele me disse que gostava dessa vibe ‘olho no olho’ do circuito alternativo. Mas eu quase não acreditei quando ele falou que queria tocar no Sarau da Maria. Afinal, o cara era o respeitado e famoso cantor e compositor Ortinho, parceiro de Arnaldo Antunes, Jeneci, Otto e Chico Science. E não é que ele veio? Eu nunca vou esquecer do momento em que Ortinho chegou, de violão em punho, sorriso no rosto e belas canções no gogó. Foi uma tarde linda. Teve arte artística e amizade amiga. Teve alma verve vida verdadeira vivida (confira aqui). Agora esse cabra arretado tá indo lá pra ZL fazer show pra rockeirada do Videoclube Charada. Pra quem não sabe, Ortinho foi vocalista da banda indie pernambucana Querosene Jacaré. Depois, em carreira solo, lançou os discos ‘Ilha do Destino‘ (2002), Somos (2006), Herói Trancado (2010) e o mais recente “Nas Esquinas do Coração”, já disponível em todas as plataformas digitais.

… … …

DOMINGO – 27 de outubro – 17h30 … Tribo … A dupla Deise Capelozza & João Emílio se junta ao duo Som da Estrada (Giliane Meireles & Valter Gusmão) em show de canções autorais e algumas releituras de clássicos. No Espaço Parlapatões, à praça Roosevelt, 158

DEISE E GILIANE >>> Quem for aos Parlapatões no domingo à tarde terá o raro privilégio de assistir a duas grandes cantoras da cena alternativa: Giliane Meireles e Deise Capelozza (ouça a bela voz de Deise, no vídeo acima, abrilhantando o disco de Paulo Barroso). Cada uma a seu modo, elas estão, a cada interpretação, a cada sarau, a cada show, evoluindo e recebendo o reconhecimento de um número crescente de admiradores. Vá lá conferir e se emocionar.

… … …

TERÇA – 29 de outubro – 19h30 … Sarau Gente de Palavra homenageia a poeta Lenita Estrela de Sá. Na Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luiz Murat, 40. Além de poemas em antologias e revistas literárias, Lenita tem quinze livros publicados em diversos gêneros: poesia, conto, literatura infantil, teatro, roteiro de cinema e televisão. Abaixo, dois ótimos poemas do seu livro ‘Antídoto’, pela Editora 7Letras:

CICATRIZ

O amor se partiu em lascas de sílex

dor primitiva que ainda ecoa pela web

cegueira insana, rota possibilidade de alegria

cacos de vidro espalhados, restos de luz que se apagam.

Contigo fundaria um reino onde a noite jamais nos alcançasse,

e a vida se regozijasse em nunca envelhecer.

BILHETE

Açúcar, folhas de hortelã, um beijo de batom carmim

deixei sobre a pia à tua espera sob a luz da tarde

escondido na fruteira atrás do cheiro das tangerinas,

delicadeza de pétala orvalhada no apartamento vazio,

buscarás sinal de minha passagem e encontrarás nos objetos

o aroma cítrico de minha alegria.

… … …

OUTROS DESTAQUES

DA SEMANA

… … …

QUINTA – 24 de outubro – 20h … Hélio Braz … Cantor e compositor faz show de lançamento do seu 6º cd ‘Parcerias’, no Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912. No repertório destaque para ‘Mãos Dadas’ (sobre poema de Drummond), ‘Abaeteana’ (com Luis Avelima) e ‘Certeza Morena’ (com Jorge Portugal). Baiano de Santo Amaro, Hélio mudou-se para éssepê em fins dos anos 70. Venceu o Festival da TV Bandeirantes com a música ‘Canto Corrido’ e em 1984 lançou o compacto duplo ‘Na Marra’. Atuou (como músico) no Grupo do Teatro Oficina, de Zé Celso Martinez e já se apresentou em várias cidades do Brasil e Europa. Em 2011 lançou o cd infanto-juvenil ‘Lagarta Pintada’, com a arte-educadora Wanda Moreira.

… … …

SEXTA – 25 de outubro – das 18h às 23h … Guaribas na Vila Madalena … Rock psicodélico, maracatu, funk e afrobeat são ritmos presentes na sonoridade da banda. Com Matheus Maciel (baixo), Leonardo Gois (guitarra e vocais), William Kimura (guitarra) e Théo Amorim (bateria e vocais). Você precisa conhecer esta ótima banda que se apresenta no Coletivo Pura Madá, à rua Mourato Coelho, 1404. Vai lá, meu filho, vai lá…

POETAS

Podemos transformar os carros em bicicletas

Podemos brisar nas nuvens porque somos todos poetas

Podemos transformar os carros em bicicletas

Podemos brisar nas nuvens porque somos todas poetas

Podemos pensar que somos todos sem terra

afinal, todos estão envolvidos nessa guerra

Podemos pensar que somos todas poetas

afinal todas estão envolvidas nessa guerra

que jamais se encerra

Podemos nos libertar dos reacionários

porque somos todos revolucionários

Podemos nos libertar das reacionárias

porque somos todas revolucionárias

Podemos ficar felizes

por transformar machucados em cicatrizes

podemos viver felizes por transformar

Podemos fazer barulho para calar o silêncio

Para calar o silêncio do escuro

… … …

SÁBADO – 26 de outubro – das 14h às 18h … Marcha Antifascista … Coletivos de artistas participam e convocam para a resistência à onda fascista. Na Praça da Sé. Meu texto (abaixo) não foi escrito para a marcha, mas está em sintonia com o evento:

Eu não queria falar novamente de política. Não é a praia do blog. Mas, mesmo que eu não desça ao mar, as ondas insistem em bater na minha cara. Os que se dizem apolíticos ou neutros que me perdoem, mas uma tomada de posição se faz obrigatória ao cidadão comprometido com a democracia e a diversidade. Sinto que, cada vez mais, o atual des(governo) nos empurra a um confronto ideológico bem definido (que parece ser o maior ‘objetivo’ do atual presidente e seus amalucados ministros). Abordei o assunto em meu post anterior. Foram eleitos muitos políticos declaradamente fascistas, que pensam e agem como se estivessem na ditadura militar. Isso foi um grave retrocesso no processo de conquista de cidadania pela população das periferias e uma pedra dura no meio do caminho na luta por respeito à diversidade encampada pelos diversos grupos discriminados. O momento desfavorável requer unidade e resistência. Já gritei muito esse bordão, sob a ditadura… São as idas e vindas da história. Se o avanço sempre é lento, que dirá quando nos deparamos com um período de evidente e lamentável atraso. Mas vai passar. Como escreveu o poeta, ‘vamos juntos, de mãos dadas’.

… … …

QUARTA – 30 de outubro – 19h … Trovadores do Miocárdio – Edição especial sobre a obra de Patti Smith, que vem ao Brasil para um show no Popload Festival. os ‘trovadores’ Fausto Fawcett, Mário Bortolotto, Carolina Borelli, Adelita Ahmad, Ian Uviedo, Junio Barreto e Bibiana Graeff revisitam as memórias e divagações poéticas da escritora e compositora (com participações de Cida Moreira, Lucinha Turnbull e Michelli Provensi). Na Balsa, à rua Capitão Salomão, 26

… … …

ARNALDO AFONSO FAZ SHOW

COM MÚSICAS DE CARTOLA

… … …

ARNALDO AFONSO (eu!) >>> Nas minhas andanças por aí (na foto acima e na seção abaixo) já tenho me apresentado com um visual que remete ao dos sambistas cariocas dos anos 50: calça larga, sapato de bico fino, camiseta de listras horizontais e chapéu claro. O figurino é para melhor ambientar as minhas interpretações das canções de Angenor de Oliveira, o popular Cartola, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos (apesar da caracterização, não interpreto o músico: faço o papel de um cantor que o admira e narra sua história). Há alguns anos escrevi a peça “Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa“, que agora adaptei para um espetáculo musical de uma hora (com cenário simples e prático), onde canto dez canções e conto algumas curiosidades sobre ele. Em 2020, ano em que completamos quatro décadas sem o Mestre, pretendo levar suas melodias a todas as Casas de Cultura da cidade, bem como aos Ceus, Bibliotecas, Sescs, escolas e centros culturais. Para divulgar meu projeto e preparar o espírito dos interessados, inicio aqui a série de seis capítulos com a íntegra do texto e todas as músicas citadas na minha peça. Acompanhe:

MESTRE CARTOLA: VIDA E OBRA EM VERDE E ROSA

(Um musical de Arnaldo Afonso – Capítulo 1)

CENÁRIO: Fundo branco, com tiras finas de pano verde e rosa, enroladas como serpentinas, caindo do teto ao chão, como cortina. Fila de músicos sentados, com seus instrumentos e microfones. À frente deles, um microfone central diante de uma mesa com duas cadeiras. Numa delas, um violão encostado. Sobre a mesa, um jornal, uma garrafa de bebida, dois copos. Um maço de cigarros, uma caixa de fósforos, um cinzeiro, um bloco de anotações e uma caneta.

Ao lado da mesa, suspensa no teto por dois fios móveis, a moldura de uma janela com flores sobre o batente.

PRÓLOGO: Ouve-se uma cantoria ao longe, que vai crescendo. Vindos da rua, Cartola e mais três ou quatro amigos vão entrando no local do show. Visivelmente embriagados, com garrafas e copos nas mãos, cantarolam “O sol nascerá“, entre abraços, sorrisos e brincadeiras: “A sorrir eu pretendo levar a vida… pois chorando… eu vi a mocidade perdida…”

Vagarosamente, enquanto se aproximam do palco, abraçam, cumprimentam e brindam com as pessoas que estão sentadas esperando o show começar. Os três amigos vão se separando e parando de cantar. São músicos que tomam seu lugar no palco, diante dos respectivos instrumentos. Cartola é o último a silenciar. Vai baixando a voz lentamente e já diante do microfone, em pé, tira o chapéu e acena respeitosamente para o público:

CENA 1 >>> Boa noite! Meu nome é Angenor de Oliveira. Meu avô Luíz Cipriano, grande cozinheiro, era o escravo preferido da família de Anita Peçanha, mulher de Nilo Peçanha, que se tornou presidente do Brasil. Por isso, eu nasci no bairro do Catete, perto do Palácio presidencial, em 1908. Sou o terceiro de uma família de dez irmãos. Mas quando meu avô morreu, as coisas ficaram bem difíceis pra nós… Eu tinha onze anos quando nos mudamos para o morro da Mangueira. Lá ainda não havia mais do que 50 barracos… Pra ajudar em casa, fui trabalhar numa gráfica, em frente a uma construção. Reparei que os pedreiros assoviavam pras moças bonitas que passavam… e muitas vezes, até que se davam bem… aí eu pensei: “Rapaz… Isso é que é empregoooo!!!!!”…. (Cartola ri…) … Fui trabalhar na obra, como servente. Para que o cimento não caísse no meu cabelo, passei a usar um chapéu côco, o que logo me valeu um apelido: Cartola. (Banda toca “Ensaboa“)

Na semana que vem, posto o segundo capítulo da peça. Neste sábado, cantarei algumas canções de Cartola num evento ao ar livre, em frente ao Clube Thomaz Mazzoni, na Vila Maria.

… … …

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

… … …

Que fique bem claro, seu Januário: não sou cri-crítico musical nem literário. Sou artista que sente pressente pelo insight o valor do objeto emocional criado. Sou fã abduzido seduzido cooptado. Apaixonado pelo belo poético tocado e cantarolado. E ainda estou transtornado (e transformado) lendo e relendo livros, indo e vindo de shows, vendo e ouvindo canções e sentindo reverberar as emoções que vivi. Um pouco do que vi é o que conto aqui (acompanhe os vídeos que tenho postado na #SarauLuaueoEscambau):

…

QUINTA E DOMINGO >>> Na quinta-feira estive no Espaço 91 e acompanhei a segunda edição do encontro literário bimestral com poetas e cancionistas-letristas. Os convidados eram a cantora e atriz Vanessa Bumagny, o poeta Ademir Assunção e o músico Edvaldo Santana (foto acima). No domingo, mais uma dose deliciosa das canções e das histórias de Edvaldo: ele foi o convidado do Show da Maria, evento do qual sou um dos organizadores. Na abertura, três artistas da Vila Maria: Arnaldo Afonso (eu apresentei duas canções do meu espetáculo sobre Cartola – ver matéria acima), Kita e Giadas (do Chero da Poesia) e a dupla Cordeirovich & Vladinski. Depois, Edvaldo subiu ao palco e tomou conta de tudo:

Tô aqui tomando uma cerveja na avenida

O fake do fascista invade o celular

Tô me reconhecendo nego véio comunista

que cola com Deus quando o bicho vai pegar

Esse é um trecho da nova composição de Edvaldo Santana. Foi assim, dando nome aos bois, que ele abriu seu show de domingo no Casarão da Vila Guilherme. Como Edvaldo nessa canção, venho dizendo aqui no blog que, para resistir e enfrentar a onda retrógrada que ameaça nossa democracia, é da maior importância chamar os reacionários que estão no poder pelo seu verdadeiro nome: fascistas, é o que eles são. Tanto na roda de conversa e música (com Vanessa e Ademir, no Espaço91) quanto no Show da Maria (no Casarão), ficou mais uma vez evidente o posicionamento de Edvaldo ao lado dos que lutam pela diversidade cultural, pela democracia e pela justiça social. Como se não bastassem essas duas performances artísticas e ativistas, no sábado Edvaldo ainda foi o artista convidado do Espaço 100zala, em São Miguel (sem falar que, no próximo sábado, dia 26, ele faz show no niver do Bar do Frango). Pra falar desse artista popular, que apesar do sucesso nunca se afastou dos movimentos e dos eventos das periferias, pincei algumas frases dos que o acompanharam por esses dias:

Carlos Tenreiro >>> Eu, em nome de todos (da 100zala), só posso agradecer o bem que sua arte nos faz.

Tarso Araújo >>> Durante toda a sua trajetória você sempre manteve o equilíbrio e, como fã, me atrevo a dizer que você está vivendo um grande momento da sua carreira. São Miguel é a sua casa, você é raiz. Nós não abriremos mão disso. Somos todos da quebrada, mano!

Marcelo Nocelli >>> Bom demais te ouvir, sempre. Num domingo, na ZN, foi sem dúvida um privilégio.

Ciça Pagu >>> Foi uma honra ter (no Espaço91) um artista como você cantando nossas alegrias e dores. Grande artista!

Ligia Regina Lima >>> Foi um lindo e emocionante show. O encontro com amigos, outro show à parte (ou melhor: tudo junto é bom demais!)

João Emilio Castro >>> Suas músicas e seus arranjos no violão são ótimos. A pegada da mão direita então, é para poucos.

Marcelo Gomes Ferraz >>> Você e sua obra precisam ser conhecidos em todo Brasil. E em todo mundo.

Jhose Cordeirovich >>> Edvaldo Santana, com seu dom, seu talento, abre caminho para muita gente das periferias da cidade.

Chico Fran >>> Sorte, pra alcançar mais sucesso ainda. Competência você tem.

Silvia Maria Ribeiro >>> Que prazer e privilégio estar presente em duas das tuas três apresentações, conhecendo mais tua trajetória e o baita poeta e artista. Sou fã!

Selma Sarraf Bizon >>> Realmente um domingo pra lá de especial. Obrigada, Edvaldo.

Lilian Guerra >>> Todo artista tem de ir aonde o povo está!

Silvio de Araujo >>> Imensurável o prazer de revê-lo, ouvir tua música é sempre um deleite!

Josafá Rehem Nascimento Vieira >>> Edvaldo Santana é garantia de excelentes canções, conversas inesquecíveis e (re)existência!

Deise Capelozza >>> Conhecê-lo pessoalmente foi mais um grande presente que o Sarau da Maria me proporcionou. Grande artista e grande pessoa!

Osni Ribeiro >>> Edvaldo, você é o cara, o artista que realmente vai aonde o povo está!

…

SEXTA-FEIRA – Pela primeira vez fui ao Estúdio Toca do Disco, na rua Grecco, 629, na ZL. Um sobradinho supertransado, frequentado por uma malucada antenada. Lá, o público curte o som quase ao lado da banda, num ambiente amistoso e de astral elevado. Assim foi no show da ótima banda Cirilo Amém (sou muito fã deles, já escrevi aqui, várias vezes). Algumas releituras (como a de ‘Deusa Urbana’, de Caetano) são melhores que as gravações originais. E as músicas autorais misturam elementos de mpb e rock psicodélico, letras viajantes e levadas agradáveis, tudo embalado pelos vocais preciosos de Katia Aqkino e Rafael Cirilo, os solos de Filipe, o baixo de Basseti e a pegada precisa da batera de Telo. A foto acima é de um outro show. Não fiz fotos, mas postei alguns vídeos no #SarauLuaueoEscambau. Eles cantaram 20 músicas e o tempo passou voando… E todo mundo pedia mais, mais, mais… Quer mais o quê, rapaz? Foi bão demais! Anote: Cirilo Amém é uma banda que você precisa conhecer!

…

SÁBADO 1 – Fui à praça Benedito Calixto (espaço Plínio Marcos) assistir ao show do cantor e compositor Hélio Braz, com participação do multiartista J. Cordeirovich (que declamou cantarolando, acompanhado pelo anfitrião). Eu também, atendendo ao gentil convite de Hélio, cantei duas canções (obrigado!). Hélio Braz apresentou algumas canções de seu novo cd, Parcerias, e ainda improvisou levadas onde misturou seu repertório a algumas pérolas do cancioneiro nacional, como Manhã de Carnaval e Berimbau. Nesta quinta, tem mais Hélio no Teatro Bruta Flor (veja no agendão – acesse os vídeos que fiz dele no endereço #SarauLuaueoEscambau).

…

SÁBADO 2 – Foi corrido esse sabadão… Saindo do show de Hélio Braz, dei uma passada para cumprimentar Costa Senna, Júbilo Jacobino, Carlos Buono, Vieira Pato e Cacá Lopes, amigos que organizam o Bodega do Brasil, delicioso sarau que completou 10 anos de atividades culturais. Antes de sair, , cantei uma canção do Cartola (e divulguei o meu espetáculo sobre ele), comi bolo e ainda conversei com muitos artistas e amigos que foram lá prestigiar o acontecimento. Parabéns a todo pessoal!

…

SÁBADO 3 – Saí da Bodega e fui pra outra festa. Na Vila Maria, duas figuras muito importantes (para mim) aniversariavam também. Uma é Dona Edíria, que completou 89 anos, e sempre abriu sua casa para que nossas turmas de teatro e música ensaiassem e cantassem, desde nossa adolescência. Outra, é Cida Sarraf, que aniversariou e também comemorou niver de casamento. Ela é uma das fundadoras do Sarau da Maria, entre tantas atividades culturais e políticas que organizou e participou desde a época em que estudávamos no Colégio Paulo Egydio. Às duas, meus beijos e abraços emocionados (e agradecidos).

..

QUARTA – Dei um jeito nos compromissos previamente agendados e fiz questão de ir à Oficina Cultural Oswald de Andrade onde se realizava o Quarta Quarta, sarau organizado pelo multiartista Tato Fischer. Entre os presentes estavam o cantor e compositor John Mueller (na foto comigo, Etel Frota e Tato), Brau Mendonça, Ayrton Mugnaíni, Volt e as irmãs Otaviano, cantoras do grupo vocal Quatro Vozes em Trio. Lá, além de cantar Cartola e falar do meu espetáculo sobre ele, finalmente pude me encontrar com a grande escritora Etel Frota, a quem só conhecia pelas redes sociais (e pelos livros e cds). Etel lançou “Mahadevi”, livro em que seu texto poético acompanha as belas fotos da mineira Dani Leela (disponível no site da Kotter Editorial). Finalizo com a foto de capa (veja mais fotos aqui) e um trecho do comovente poema de Etel Frota:

“No princípio era o monolito com todos os quatro elementos

todos os quarenta sentimentos

todos os quatrocentos pecados

todos os quatro mil arrependimentos

No princípio, eram todos os quatro milhões de perdões”

… … …

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Já faz mais de um ano e meio que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano e meio depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um(‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

… … …

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

DIREITO DE RESISTÊNCIA >>> É o direito que qualquer pessoa tem de resistir ou insurgir contra qualquer fator que ameace sua sobrevivência ou que represente uma violência a valores éticos ou morais humanistas, como, por exemplo, o golpe dado por militares e grandes empresários contra a democracia brasileira em 1964, que resultou numa ditadura que se arrastou até 1985, fechando o Congresso, matando, torturando e perseguindo milhares de brasileiros. Tenho vergonha de viver num país em que o atual presidente idolatra um torturador e defende pública e impunemente aquele regime fascista. Me sinto em falta com os que tombaram na luta contra a ditadura. Todos os que viveram aquele período sombrio não podem esquecer, nem permitir que torturadores reescrevam a história por seu viés mentiroso. Todos os jovens que vieram depois precisam saber a verdade e conhecer essa triste passagem da nossa história. Por isso, a ‘Ocupação Arena Conta AI-5‘ é um evento da maior importância.

ATÉ 29 de OUTUBRO … “Ocupação Arena Conta AI-5“ – organizada pelos artistas do Coletivo Ato de Resistência … O Teatro de Arena Eugênio Kusnet (de quartas a domingos) e a Companhia do Feijão (às terças) recebem atividades da ‘Ocupação’ que envolve mais de 50 artistas mobilizados a pensar a ditadura civil-militar no Brasil e suas sequelas. Serão apresentadas leituras dramáticas além de exibição de filmes, sarau (clique no cartaz acima) debates, oficinas, ônibus-livraria e do espetáculo ‘AI-5: Uma reconstituição cênica’ (neste sábado, às 20h30, e no domingo, às 19h), dirigido por Paulo Maeda, que também conduz a oficina ‘Teatro Documentário’, com Roberto De Mello Junior e Fernando Pernambuco (domingo, às 14h). Os dois teatros ficam na rua Teodoro Baima (números 68 e 94). Leia outras informações e acesse toda a programação aqui.

… … …

RÁDIO BRASIL ATUAL >>> A rádio que dá a notícia que as outras não dão e toca as músicas que as outras não tocam está em campanha de financiamento.Para saber mais e colaborar, acesse o link. Neste momento de retrocessos políticos, sindicais e culturais, sabemos bem o quanto é imprescindível ter uma emissora que faça frente ao discurso fascista do governo e das poderosas redes que o apoiam

… … …

I PRÊMIO “SUBURBANO CONVICTO” >>> Suburbano Convicto é sarau, livraria e editora administrados pelo produtor cultural e poeta Alessandro Buzo. Este guerreiro das artes periféricas criou agora (com apoio do coletivoPoetas do Tietê) um prêmio para valorizar os artistas e coletivos que fazem a vida cultural das quebradas da cidade. Desde 1 de setembro estão abertas as votações para o ‘I Prêmio Suburbano Convicto‘, com 15 indicados em cada uma de suas dez categorias. A votação é dividida em três fases e vai até novembro. A entrega do Prêmio será no dia 11 de dezembro, no Centro Cultural Olido. Para conhecer os indicados e votar, clique aqui.

… … …

QUINTA – 24 de outubro – 17h30 … Fios de Choro no Solar Hostel, em Copacabana, no Rio de Janeiro

… … …

QUINTA – 24 de outubro – 18h … Lançamento do livro ‘Abscesso’, de Maria Vilani (com prefácio da professora e crítica literária Heloisa Buarque de Hollanda). Na Casa das Rosas

… … …

QUINTA – 24 de outubro – 19h … Show de Ca Cau com participação de Ivan Antônio. Com lançamento dos livros de poesia ´Olho d`água` (de Ca Cau) e ´Amor Revolução Silenciosa` (de Ivan). No Centro Cultural Belchior, en Fortaleza, CE

… … …

QUINTA – 24 de outubro – 19h … Gypsy Jazz Trio – Na Quinta dos Infernos, à rua Coronel José Eusébio, 109. Com a cantora Giu Nogueira, o violonista Bina Coquet e o baixista Nando Vicencio

… … …

QUINTA – 24 de outubro – 20h … Batalha do Point … Toda quinta-feira na rua Dom José de Barros, no centro

… … …

QUINTA – 24 de outubro – 20h30 … Eva Figueiredo no ‘Quinta em Casa’. Na Travessa Lagoinha, 307, em Florianópolis

… … …

QUINTAS – 24 e 31 de outubro – 20h30 … Dama da Noite … Indicada a prêmios como melhor espetáculo LGBTQ, peça é adaptação do conto homônimo de Caio Fernando Abreu. Com o ator Luiz Fernando Almeida. Direção de André Leahun. No Teatro West Plaza, à av. Francisco Matarazzo

… … …

QUINTA – 24 de outubro – 22h … Quintal do Mau … Músico Mau Sant’anna toca repertório mpb toda quinta-feira no Bar do Julinho, à rua Mourato Coelho, 585

… … …

QUINTA – 24 de outubro – 22h … Banda Shock toca classic rock no Willi Willie Bar e Arqueria, à alameda dos Pamaris, 30

… … …

SEXTA – 25 de outubro – 17h … Abertura da exposição ‘Tempero da Carne’, do artista visual Julio Leão, no Museu da Diversidade Sexual, na Estação República do Metrô. Em cartaz até 11 de janeiro de 2020. Visitação de terça a domingo das 10h às 18h. Entrada franca

… … …

SEXTA – 25 de outubro – 17h … Leo Middea – Concerto no Beco, em Lisboa. Artista brasileiro canta as músicas do primeiro álbum ‘A Dança do Mundo’, além de inéditas do próximo cd

… … …

SEXTA – 25 de outubro – 19h … Sarau Encontro de Utopias – 125ª edição – Com Uma Luisa Pessoa, Willian Delarte, o grupo vocal Poucas e Boas, o violeiro Betto Ponciano e pocket-show de Renata Bruggemann & Ivan Zurawski. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40

… … …

SEXTA – 25 de outubro – 19h30 … Lançamento de ‘Os Esgrimistas de À-peiron‘, livro do ensaísta Luis Serguilha. Na rua Tinhorão, 60

… … …

SEXTA – 25 de outubro – 19h30 … Slam da Guilhermina – Circuito 2020 … O grupo organizador é composto por Cristina Adelina, Emerson Alcalde e Uilian Chapéu (neste projeto, com Cleyton Mendes, Legant e Renata Ravok). Lançamentos dos livros ‘Teoria Quebrada’, de Rogério Gonçalves e ‘Afrofenix’, de Tawane Theodoro. Ao lado da estação Guilhermina do metrô

… … …

SEXTA – 25 de outubro – 20h … Sarau das Águas. Sarau com palco aberto e as convidadas Michele Santos (escritora, professora e agitadora cultural), Janaína Moitinho (arte-educadora e poeta) e Carolina Maria (cantora e compositora). No Espaço Formação Assessoria e Documentação, à rua Cambuci do Vale, 109, em Cidade Dutra

… … …

SEXTA – 25 de outubro – 20h … Edson Rocha e Projeto Tamoeiro – ‘Na Prateleira’ é um programa de web do Selo Eskambo com apresentação ao vivo de uma banda independente, além de entrevista com os artistas

… … …

SEXTA – 25 de outubro – 20h … Shows das bandas Agapantos (do cd ‘Retrognóstico’), Ella (do ep ‘Paradise Now’) e Berggasse (do ep ‘Não Ria Nem Jogue Fora’) no Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912

… … …

SEXTA – 25 de outubro – 20h … Blues Acústico com Leone da Gaita. No BB Coffe & Pub, à rua Dr. Campos Moura, 460, em Arthur Alvim

… … …

SEXTA – 25 de outubro – 20h … Lançamento das coletâneas “Ancestralidades” e “Raízes”. No Boteco do Paulista, em Porto Alegre, RS

… … …

SEXTA – 25 de outubro – 21h … Banda Rock Insane se apresenta na Estação Parada Sete, à rua Luis Carlos Gentile de Laet, 96

… … …

SEXTA – 25 de outubro – 21h … Thiago Romaro convida Silvia Sant´Anna e Raphael Thebas. No Alvenaria Espaço Cultural Colaborativo

… … …

SEXTA – 25 de outubro – 21h … Gero Camilo canta Belchior no Z – Largo da Batata

… … …

SEXTA – 25 de outubro – 23h … Regional do Seu Fagundes na Gruta, à rua Major Quedinho, 112

… … …

SEXTA – 25 de outubro – 23h … Festa XXXbórnia de Halloween na Trackers, à rua dos Pinheiros, 1243

… … …

SEXTA – 25 de outubro – 23h … Baile Perfumado – Xaxado Novo convida Samuel Samuca e Bernadete França. No Mundo Pensante, à rua Treze de Maio, 830

… … …

SÁBADO – 26 de outubro – 15h … Casa Amarela Convida … Quinta edição tem lançamento dos livros de Emerson Alcalde e Fernando Rocha, e pocket-shows da Banda Quinoa e de Marcy Santos. Na rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel

… … …

SÁBADO – 26 de outubro – 15h … Villa-Lobos para Todos. Com a regente Dani Mattos e o grupo vocal Poucas & Boas. No Museu da Casa Brasileira, à av. Faria Lima, 2705

… … …

SÁBADO – 26 de outubro – das 17h às 23h … 25 anos de Rádio Cidadã FM 87,5. Festa com shows dos grupos JB Samba, Carica e Ioio Samba (entre outros), exposição de artes e artesanato. Na Casa de Cultura do Butantã, à av. Junta Mizumoto, 13, no Jardim Peri

… … …

SÁBADO – 26 de outubro – 18h … Sarau da CasIlêOca … Sarau com microfone aberto e lançamento do programa da Web Rádio CasIlêOca, o CasArte Marginal, idealizado por Paulino Alexandre, Aline Lopes e Liberto Solano Trindade, para dar visibilidade à produção artística independente. Na rua Perpétuo Junior, 178, em Santana

… … …

SÁBADO e DOMINGO – 26 e 27 de outubro – 19h … Still Reich … Após tour de um mês dançando em várias cidades no Canadá, EUA e Colômbia, a companhia carioca dirigida por Alex Neoral (e mantida pela Petrobras) está de volta ao Rio para apresentar sua premiada coreografia. No elenco, os bailarinos Carolina de Sá, Marcio Jahú, Cosme Gregory, Roberta Bussoni, Monise Marques, José Villaça e Marina Teixeira (os dois últimos foram indicados ao Prêmio CesgranRio de melhores bailarinos de 2019, pela coreografia ‘Focus Dança Bach’, também indicada). No Teatro Municipal de Niterói, RJ

… … …

SÁBADO (20h30) E DOMINGO (19h) – 26 e 27 de outubro … AI-5: Uma reconstituição cênica … Peça refaz a cena da promulgação do Ato Institucional da ditadura militar. Direção de Paulo Maeda, que também conduz a oficina ‘Teatro Documentário’, com Roberto De Mello Junior e Fernando Pernambuco (domingo, às 14h). No Teatro de Arena, à rua Teodoro Baima, 68

… … …

SÁBADO E DOMINGO – 26 e 27 de outubro – 21h … Edvaldo Santana e Amauri Falabella … Neste mês de outubro, o famoso Bar do Frango comemora três décadas de resistência cultural (etílica e gastrônomica, também!) oferecendo aos frequentadores quatro sábados de shows especiais (dias 5, 12, 19 e 26) e lançando, no domingo, dia 27, um cd com canções de vários artistas que por lá se apresentaram. Os eventos têm entrada franca. O Bar do Frango fica na av. São Lucas, 479

… … …

SÁBADO – 26 de outubro – 22h … Shows da cantora Camila Marieta e da Banda da Portaria (com a convidada Verónica Valenttino – da banda Verónica Decide Morrer). Na Casa Gramo, à rua Bento de Abreu, 223

… … …

DOMINGO – 27 de outubro – 19h30 … As canções do disco ‘Alucinação’, de Belchior, com a banda Freud a Deriva (Zé Terra, Rene de França e Marcelo Mazzucatto). No Bar do Alemão, à av. Antártica, 554

… … …

SEGUNDA – 28 de outubro – 20h … Curima, com Juçara Marçal … Desde o dia 7 a cantora ocupa o palco do Centro da Terra (à rua Piracuma, 19) com uma série de shows batizados por ‘Curima’, palavra do quimbundo que significa canto, dança, festa e afins. Em ‘Anganga Curima’, mostra trabalho criado com Cadu Tenório, que também participa (com a bailarina Aysha Nascimento)

… … …

TERÇA – 29 de outubro – 20h … Sarau As Mina Tudo … 18a edição do sarau de música e poesia feito por artistas mulheres. No JazzB, à rua General Jardim, 43

… … …

TERÇA – 29 de outubro – 20h30 … Gardênia. Peça inspirada no romance ‘O amor nos tempos do cólera’, de Gabriel García Márquez. Com Cybele Jácome e Luís Mármora. No Teatro West Plaza – Sala Laura Cardoso

… … …

TERÇA – 29 de outubro – 21h … Samboryê … Raquel Martins apresenta seu novo trabalho, onde toca violão e canta ao lado de Maria Elisa Pompeu (cavaquinho e voz), Adriana Freitas (atabaques) e Geraldine Ruiz (baixo). No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269

… … …

ATÉ 25 DE OUTUBRO – das 11h às 22h … Exposição ‘Seres’, com trabalhos de Nando Paulino, Nora Sari e Rosangela Gayu, lança um outro olhar sobre as diferenças entre os seres e a intolerância com o que não é igual. Na rua Dezenove de Fevereiro, 184, em Botafogo, no Rio de Janeiro

… … …

ATÉ 27 de outubro … 12ª Mostra de Cultura do Butantã. Com shows, debates, peças, saraus, grupos de dança, exposições de artes plásticas e fotografia, artesanato e eventos literários e gastronômicos acontecendo em diversos locais da região. Veja a programação completa aqui

… … …

ATÉ 9 DE NOVEMBRO … As Várias Faces de Darcy Ribeiro. Exposição homenageia o antropólogo, sociólogo, educador, escritor e político brasileiro que se destacou por suas ideias humanistas e pela defesa da causa indígena. No Memorial da América Latina

… … …

ATÉ 23 DE NOVEMBRO … Exposição Botânica de Ju Violeta. Na A7MA Galeria, à rua Harmonia, 95

… … …