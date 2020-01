Ói nóis aqui de novo chocando o mesmo ovo nesse velho ano novo

O papel aceita tudo, mas ninguém com uma caneta na mão e um pouco de bom senso na cabeça pode escrever que 2020 será um ano feliz. ‘Não canto pra enganar‘, disparou Vandré na letra daquela inesquecível canção do festival. Nesse ano que iniciamos só muda a folhinha na parede, a batalha segue a mesma: este blog (que completou 4 anos no dia 14 de dezembro) vai continuar abrindo espaço aos movimentos artísticos que defendem a diversidade e a democracia, aos que lutam por inclusão e liberdade. É o que nos resta fazer. Não tem chororô, meus amô. É nóis de novo ‘chocando o mesmo ovo‘ nesse velho ano novo. Quem sabe assim ‘esse ano não vai ser igual aquele que passou… ô ô ô ô… ô que passou‘

DE 2019 PRA 2020 >>> O negócio é o seguinte: 19 não são 20. Nós, das artes, sempre brindamos ao amor e à paz. Queremos o prazer ao alcance de todos. Desejamos compartilhar as maiores felicidades possíveis. Ou, como cantou Caetano, queremos ‘luxo para todos‘. Que nesse novo ano a gente faça a nossa parte e se organize em torno de movimentos populares que cobrem dos governos mais e melhores investimentos em educação e cultura, em alimentação e moradia, na defesa da diversidade e do meio ambiente, por mais justiça social e distribuição de renda. E não adianta apelar a salvadores da pátria ou a deuses do Olimpo: somos nós quem temos que fazer isso. Nós. Então, que saibamos nos manter unidos para resistir e enfrentar os golpes de fascistas, homofóbicos, racistas, misóginos, falsos moralistas e todo o tipo de tiranos preconceituosos que se sentaram nos tronos do poder nos últimos anos. Vamos nos opor às suas políticas e leis excludentes, simplesmente porque não contemplam a felicidade da maioria da população. Lutar por inclusão, liberdade e respeito à diversidade é combater o fascismo e defender a democracia. Vamos praticar nosso sonho. Vamos imaginar um mundo melhor para todos. Vamos seguir de mãos dadas pela estrada da utopia. ‘Amar e mudar as coisas‘ é simples, bonito e possível. E ‘esses que aí estão, atravancando nosso caminho, eles passarão, nós passarinho‘. Vamos voar?

4 ANOS DESTE BLOG >>> A cada aniversário gosto de relembrar aqui o Manifesto Sarauzista‘, texto do primeiro post que publiquei. É uma forma de revalidar meu compromisso e meu chamamento à luta. Este blog é um canal a serviço da produção cultural alternativa, dos que sobrevivem à margem da ‘indústria do entretenimento’. Procura divulgar seus discos, vídeos, livros e eventos, além de registrar seu movimento. Para o sucesso dessa empreitada, conta com a participação de todos os coletivos de saraus, amigos, artistas e ativistas culturais. Confira:

ARTISTAS DOS SARAUS, UNI-VOS! >>> Você já foi a um sarau, Dorival? Não? Então vá. Lá tem verso livre. Lá tem samba e rap. Pop e rock mutcho loki, tem. Sem estereótipo. Lá é outro lance. Tem gente que inventa. Canta declama dança, insolitamente. Tira som de lata, faz performance. Lá tem veterano que é revelação. Tem calouro que dá aula. O novato misturado ao professor. Artistas não têm idade e você sabe, são eternos aprendizes: deixe-se levar e lavar inovar a rotina a retina cristalina nesses rios que vão passar. Na tua rua tua orelha tua telha aberta à lua. Venha também mergulhar navegar se informar no infomar de saraus e luaus que a cidade te dá. Aqui, você vai conhecer e curtir. O que não cabe nessa tal de indústria cultural. Ilustres anônimos desfilarão por essas veredas virtuais. Abra suas janelas pra auscultar a pulsação o coração desses músicos poetas ativistas culturais. Ouça leia comente e compartilhe essa ideia. Tua aldeia tá na tela. Tua arte tá na teia. O recheio e a parte que a rodeia: a cultura e o capital. Tudo aqui nesse canal. Sarau, luau e o escambau.

MENSAGENS DE FIM DE ANO >>> Não postei nada mas li atentamente as mensagens de amigos, coletivos e artistas nas redes sociais neste final de ano. No balanço geral, constatei o sentimento de perda e desânimo que o (des)governo Bolsonaro deixou na classe artística. Claro que também senti alguma esperança pra que a gente vire o jogo em 2020. Dentre os depoimentos, o que mais me tocou foi, sem dúvida, o do cantor e compositor Conrado Pera, que relembrou suas andanças por tribos e comunidades pobres (foto abaixo) e concluiu que ‘ninguém pode ser milionário nesse mundo’. Selecionei trechos de quatro posts que achei importantes (o do Ecla, simples e direto, faz-se imprescindível nesse lamentável momento fascista de nossa história). Finalizo republicando um vídeo da Cooperifa:

RICARDO KELMER >>> “Cercas elétricas, carros blindados e um revólver em casa podem dar a sensação de segurança. O monstro, porém, continua à solta, nos espreitando, esperando a primeira oportunidade para atacar. E o nome do monstro é desigualdade social”.

ECLA >>> “O Ecla se despede de 2019 desejando um 2020 com muitos shows, filmes, poesia, saraus, teatro, ópera, música, literatura, educação, debate, arte, cultura, dança e todas as atividades de luta que nos embalaram esse ano. Ainda mais engajado, mais militante e tão comunista como há 10 anos quando foi fundado”.

CONRADO PERA >>> “Sim, esse ano eu chorei, vi um país que urge de fome bem de perto, vi crianças que não tem o que comer e mal tem água pra beber e concluí que ninguém pode ser milionário nesse mundo, não há espaço para ser rico demais sem que milhões de pessoas sejam o lado oposto dessa balança capitalista. Esse ano morei em cima de uma bicicleta no sudeste da Ásia, também morei num ônibus na Califórnia, morei numa barraquinha pequenina e percebi de quão pouco a gente necessita realmente, mas que sobretudo a gente precisa se amar. Estive com meus amigos xinguanos, dormindo na oca com eles, passei uma das noites mais lindas da minha vida na aldeia, conheci tribos na África que seguem vivendo como nômades. Realizei sonhos, vi nosso país sendo governado pela imbecilidade, pela crueldade e pela violência e muita gente apoiando isso. Iniciei o ano do outro lado do mundo, onde sonhava estar, nas florestas do Laos, termino o ano onde quero estar, na Chapada dos Veadeiros, minha casa, meu lar. Que 20 venha, com mais pontes e menos muros”.

FABIO PORCHAT >>> “O Porta dos Fundos fez Especial de Natal em 2013, 14, 15, 16, 17, 18 e nunca houve nenhuma reação violenta direta. Por que será que, em 2019, algumas pessoas se sentiram à vontade para atirar coquetéis-molotovs na nossa porta? O que mudou neste ano especialmente para que pessoas tivessem essa audácia justamente agora? Eu tenho um palpite. E você?”

COOPERIFA >>> Gosto desse vídeo produzido pelo pessoal do Cooperifa há alguns anos, com artistas de vários pontos do País declamando o belo poema do Sergio Vaz, ativista cultural e um dos fundadores e organizadores do famoso sarau. A mensagem realista passa bem longe das hipocrisias natalinas, dos apelos comerciais e daquele espírito ‘bonzinho’ dos religiosos de araque: “Não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar, a luta é para uma vida inteira. O Ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele. Acredite em você. Feliz todo dia!”

ARNALDO AFONSO FAZ SHOW

COM MÚSICAS DE CARTOLA

Nas minhas andanças por aí já tenho me apresentado com um visual que remete ao dos sambistas cariocas dos anos 50: calça larga, sapato de bico fino, camiseta de listras horizontais e chapéu claro. O figurino é para melhor ambientar as minhas interpretações das canções de Angenor de Oliveira, o popular Cartola, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos (apesar da caracterização, não interpreto o músico: faço o papel de um cantor que o admira e narra sua história). Há alguns anos escrevi a peça “Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa“, que agora adaptei para um espetáculo musical de uma hora (com cenário simples e prático), onde canto dez canções e conto algumas curiosidades sobre ele. Em 2020, ano em que completamos quatro décadas sem o Mestre, pretendo levar suas melodias a todas as Casas de Cultura da cidade, bem como aos Ceus, Bibliotecas, Sescs, escolas e centros culturais

MARIELLE PRESENTE!

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Já faz quase dois anos que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Quase dois anos depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

AGENDÃO

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

CONFESSO QUE SOBREVIVI >>> Editora Essencial, preocupada com o aumento dos crimes de feminicídios, abre canal para receber os relatos de mulheres que passaram por uma relação abusiva, opressora e violenta. Será organizada e publicada uma antologia. Saiba mais no site www.editoraessencial.com.br ou participe preenchendo o formulário

RÁDIO BRASIL ATUAL >>> A rádio que dá a notícia que as outras não dão e toca as músicas que as outras não tocam está em campanha de financiamento (assim como a TVT). Para saber mais e colaborar, acesse o link. Neste momento de retrocessos políticos, sindicais e culturais, sabemos bem o quanto é imprescindível ter uma emissora que faça frente ao discurso fascista do governo e das poderosas redes que o apoiam

QUINTA – 2 de janeiro – 10h … Programa Toque, de Clovis Ribeiro, faz retrospectiva musical de 2019 e entrevista o poeta Benedito Bergamo. No www.cidadafm.com.br

QUINTA – 2 de janeiro – 19h … Especial Tina Turner com a cantora Lu Vitti. Na NossaCasa Confraria das Ideias, à rua Mourato Coelho, 1032

QUINTA E SEXTA – 2 e 3 de janeiro – 21h … Jazz … Na quinta, Lucy Brand canta Ella Fitzgerald. Na sexta, show do Ricardo Castellanos Cuban Trio. No JazzB, à rua General Jardim, 43

SEXTA – 3 de janeiro – a partir das 20h … Roda de samba do Marquinho Dikuã no Bar do Baixo, à rua Girassol, 67

SEXTA E SÁBADO – 3 e 4 de janeiro – 21h … Cordel do Fogo Encantado se apresenta no Sesc Belenzinho, à rua Padre Adelino, 1000

SEXTA E SÁBADO – 3 e 4 de janeiro – 21h … Rock no Santa Sede … Na sexta, a banda Perdidos no Espaço toca rock nacional dos 80 e 90. No sábado, tributo ao Thin Lizzy. Na av. Luis Dumont Villares, 2104

SÁBADO – 4 de janeiro – de 22h às 4h … Roda de Choro na Gruta Bar e Bilhares, à rua Major Quedinho, 112

DOMINGO – 5 de janeiro – 20h … Cale Narman e Dino Daia se apresentam no Manjericanto (com espaço para sarau). O editor da Reformatório, Marcelo Nocelli, comemora seu niver (parabéns!). Na rua Voluntários da Pátria, 3558

SEGUNDAS – 6, 13 e 20 de janeiro – 19h30 … Ciclo de encontros sobre João Cabral de Melo Neto. Na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, à av. Brigadeiro Faria Lima, 2232. Três debates centrados em livros do poeta:

Dia 6/jan >>> O cão sem plumas: o sonho e o incompreensível na leitura da realidade social – Maria Nilda de Carvalho e Júlio Mendonça, mediados por André Balbo

Dia 13/jan >>> A educação pela pedra: rigor formal e procedimento poético como conhecimentos democráticos – Leonardo Gandolfi e Thaís Toshimitsu, mediados por Arthur Lungov

Dia 20/jan >>> Museu de tudo & Sevilha andando: o apreço pelo real e a incursão pela memória como construções poéticas – Renan Nuernberger e Silvana Moreli Vicente, mediados por Lucas Verzola

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com artistas e ativistas da cena cultural alternativa. O programa tem reprise às sextas, às 13h, e aos domingos, às 17h. Na casileoca.com

ÀS QUARTAS – 11h … Marcelo Nocelli no Rádio … Editor da Reformatório apresenta programa sobre literatura na Rádio Brasil Atual (FM 98,9). Na pauta, livros brasileiros contemporâneos (resenhas e dicas), além de eventos e lançamentos

QUARTA – 8 de janeiro – 19h … Cine Tapera exibe ‘Roma, Cidade Aberta’, clássico de Roberto Rossellini. Na Tapera Taperá, à av. São Luis, 187, 2º andar – Galeria Metrópole

ÀS QUINTAS – 22h … MPB no Julinho Clube … Nesta primeira quinta-feira do ano, substituindo o ‘Quintal do Mau’, o próprio Julinho se junta a músicos amigos pra fazer um som de primeira. Na sexta, tem o Sambarau. À rua Mourato Coelho, 585

ATÉ 11 DE JANEIRO – de terça a domingo – das 10h às 18h … Exposição ‘Tempero da Carne’, do artista visual Julio Leão, no Museu da Diversidade Sexual, na Estação República do Metrô. Entrada franca

ATÉ 13 DE JANEIRO … Exposição ‘A palavra e a Imagem – Homenagem a Darcy Ribeiro’. 35 artistas interpretam, em seus trabalhos, as facetas de ambientalista e educador do intelectual brasileiro. Entrada franca. Na biblioteca do Memorial da América Latina (ao lado da estação Barra Funda do metrô), de segunda a sexta, das 9h às 18h (aos sábados, das 9h às 15h)

ATÉ 19 DE JANEIRO … Exposição William Blake: Portas da Imaginação – Com material raro (e inédito no Brasil) sobre o poeta, ilustrador, tipógrafo e gravador inglês que influenciou os surrealistas e os beats, entre outros artistas. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37. De terça a sábado, das 10 às 22h, domingos e feriados, das 10h às 18h

ATÉ 26 DE JANEIRO … Ocupação Alceu Valença no Itaú Cultural … Mostra reúne depoimentos, objetos e produções literárias do artista pernambucano. De terça a sexta, das 9h às 20h, e sábados, domingos e feriados, das 11h às 20h. Na av. Paulista, 149

ATÉ 1 DE MARÇO … Leonardo da Vinci – 500 anos de um Gênio … Mostra conta a trajetória do gênio renascentista, passando por suas invenções, pinturas, esculturas e obras. Entrada gratuita às terças (sujeito a lotação). No MIS Experience, à rua Vladimir Herzog, 75, na Água Branca

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem post novo. Até lá!