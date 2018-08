Essa é pra quem apoia as ‘feministas’ francesas, aquelas que ‘não se importam de serem importunadas’. Dados de pesquisa realizada no final de 2015 apontavam: no Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos e espancada a cada 24 segundos. Aumentou em 54% o número de mulheres negras assassinadas nos últimos 10 anos. Apesar das mulheres trabalharem 5 horas a mais por semana, recebem 25% a menos que os homens. O Brasil é o quinto país do mundo em violência contra a mulher e o quarto pior para uma mulher viajar sozinha. Deu pra entender, madame, ou quer que desenhe?

AMERICANAS x FRANCESAS

Enquanto as delegacias femininas e o número 180 da Central de Atendimento à Mulher recebem denúncias e orientam mulheres vítimas de violência durante as 24 horas do dia, a mídia repercute os prós e contras da contenda deflagrada entre as atrizes feministas americanas e francesas. Na semana passada dei voz à cantora Vanessa Bumagny (que gravou um cd chamado ‘O Segundo Sexo’) e à blogueira do Estadão, Rosana Hermann (que postou texto indignado contra o assédio permanente existente na tevê e no meio artístico). Prometi voltar ao tema e, humildemente, dou alguns pitacos:

É comum que machistas atormentados com sua crescente perda de poder na nova sociedade que se cria a partir das exigências do movimento feminista se metam na discussão e as tachem de histéricas. Não são eles e nem eu quem vai dizer o que as mulheres devem ou não fazer. Elas já estão fazendo por conta própria faz tempo. Mas aos machistas eu respondo, sim. Desde jovem apoio os movimentos feministas, que conseguiram ser notados (após décadas de luta e à custa de sangue) e conquistar resultados a partir da revolução de comportamento e costumes nos anos 60. Saibam as muito jovens: houve tempo em que mulher não podia estudar, nem trabalhar ou votar, nem usar calças ou sair sozinha. Em muitos lugares do mundo ainda não pode. Quem gosta realmente de mulheres e de sua companhia sabe que um mundo igualitário será benéfico para ambos (e todos) os sexos. E nós, homens, precisamos ser melhores, sim, respondi a um amigo, conversando sobre o assunto. Sabemos muito bem o quanto pisamos na bola. Na atual discussão que envolve atrizes americanas, não posso deixar de estar com elas e apoiar o movimento que pede salários iguais e respeito, denunciando machistas com maior ou menor grau de ‘culpa’ e criando um fundo de solidariedade às vítimas. Como no comovente discurso de Oprah, fica o exemplo: as menininhas que a viram na tevê, vão crescer se sentindo representadas e mais respeitadas. E creio que os poderosos homens citados não precisam do apoio de intelectuais francesas pra se defenderem. Podem fazê-lo por suas próprias mãos (as mesmas mãos ‘bobas’ que tocam joelhos de atrizes francesas e as ‘importunam’, sem que elas se importem com isso). No atual contexto, em que celebridades hollywoodianas dão visibilidade a uma causa óbvia e justa, a posição (ôps) das francesas se torna altamente secundária, quando não profundamente retrógrada, desviando as atenções do foco central da polêmica, do ‘X’ da questão. Discutir o que é ou não cantada só serve ao machismo e à manutenção da violência. Rompendo com as americanas através de um documento público, as francesas deram de bandeja aos reacionários de plantão (e são muitos em cargos de poder) a oportunidade de chamar o movimento feminista de histérico e puritano (como sempre fizeram). Que burras! (prefiro pensar que elas foram burras a supor que estejam deliberadamente fazendo o jogo que interessa ao machismo). E, a partir de então, a discussão se prolonga nas páginas de jornais e nas redes sociais, saindo fora da questão central (a violência contra as mulheres) e passando a discutir a liberdade dos homens (que já existe e é total). Como se, punindo estupradores e assediadores, qualquer homem ‘normal’ fosse se sentir amedrontado e desautorizado a se aproximar e a se interessar por mulheres. Ah, por favor, gente. Parem de perder tempo com bobagens… Eu rio quando leio pensadoras do quilate de uma Marcia Tiburi sendo questionada sobre isso ou tendo que avaliar se os homens do futuro vão se desinteressar por mulheres temendo serem processados. Na esteira dessa forjada e inócua polêmica, salta a evidência de que uma convivência natural, igualitária e respeitosa parece ainda estar distante. Nós homens, precisamos ser melhores e apoiar as mulheres. E, às mulheres, resta lutar. Continuar a lutar. E muito. Como sempre.

Aqui, um trecho do texto que postei por ocasião do último Dia Internacional da Mulher e alguns breves resumos de opiniões de mulheres entrevistadas pela grande mídia, além de frases do discurso de Oprah e do manifesto das francesas. Lendo o que todas elas disseram, em sequência, tudo me parece tão óbvio. As madames francesas, ao contrário do que disseram, é que estão servindo aos interesses dos inimigos da liberdade sexual, dos extremistas religiosos e dos piores reacionários. Confira.

MEU TEXTO DE 9/3/2017 – (aqui na íntegra) >>> O Brasil é o quinto país do mundo em violência contra a mulher. Nesse mundo vasto mundo, ‘perdemos’ só para quatro países. São os números que afirmam, não é apenas a ‘minha’ opinião. Eu sou de esquerda e ouço dizer, frequentemente, que ‘vocês, da esquerda, ficam aí inventando esses negócios de direitos’ (não deixa de ser uma contradição, no mínimo semântica, a direita ser contra os direitos). Direito da mulher, direito do trabalhador, direito do negro, do gay, da criança. Direitos humanos, enfim. Os reacionários que me ‘acusam’ disso, se referem ao feminismo, ao feminicídio, ao racismo e à homofobia como ‘invenção de esquerdistas’. Para eles, fomos nós que criamos ‘esse negócio’ de Cultura do Estupro, de Lei Maria da Penha, ou ‘Vadia da Penha’, como eles gostam de dizer, com um sorriso cafajeste nos lábios. Como se antes da luta pelos direitos (que os movimentos sociais de esquerda encabeçam, sim, obviamente) houvesse um mundinho perfeito e colorido; como se desde a colonização, não fossem 500 anos de um imundo currículo de opressões, recheado de estupros e assassinatos (no mais das vezes, impunes; quando não, chancelados por bolorentas ‘leis’ patriarcais). Filósofos nos ensinam que a violência germina quando (e onde) a cultura se ausenta. E que ser culto é exercer e aprimorar a capacidade de compreensão. E que compreender é colocar-se no lugar do outro. Ponha-se no lugar de uma delas. Ponha-se no lugar de uma dessas mulheres que apanhou, fugiu e escapou com vida; que chegou a uma delegacia, violentada, sangrando, com um olho roxo, cheia de dores, hematomas e ouviu o delegado perguntar:

O que você fez para ele te bater? Que roupa você estava usando? Porque você não gritou? Porque você estava andando na rua sozinha a essa hora? Você sempre sai? Você tinha bebido? Você deu mole, né?

E se você não tiver pra onde ir, o que vai acontecer quando voltar pra casa e reencontrar seu ‘marido’, o agressor? Vai apanhar de novo, até não resistir e, talvez, morrer. Até virar mais um número engrossando as estatísticas. Números que não são opiniões de ‘esquerdistas nojentos e tendenciosos’ como eu. Números frios que nos delatam, a nós, sociedade brasileira machista e violenta. Temos que mudar isso. Já.

O COMOVENTE DISCURSO DE OPRAH >>> No domingo, dia 7, dezenas de artistas do cinema e da TV se vestiram de preto para a premiação do Globo de Ouro. A cor simbolizava o apoio ao movimento “Time’s Up” – um fundo criado por um grupo de atrizes de Hollywood para financiar a defesa jurídica de vítimas de abuso e assédio sexual. A apresentadora, atriz e empresária Oprah Winfrey fez um discurso emocionante:

“Em 1964 eu era uma menininha sentada assistindo à Anne Bancroft apresentar o Oscar de Melhor Ator. Ela abriu o envelope e disse cinco palavras que literalmente fizeram história: “o vencedor é Sidney Poitier”. Subiu ao palco o homem mais elegante que eu já tinha visto. Eu me lembro que sua gravata era branca e, é claro, sua pele era negra, e eu nunca tinha visto um homem negro ser celebrado daquela forma. E eu tenho tentado muitas e muitas vezes explicar o que um momento como aquele significa para uma garotinha, uma criança assistindo dos assentos baratos, enquanto minha mãe entrava pela porta, cansada até os ossos de limpar as casas de outras pessoas. E eu tenho consciência de que, neste momento, há algumas meninas assistindo enquanto eu me torno a primeira mulher negra a receber este prêmio.

O que eu sei com certeza é que dizer a sua verdade é a ferramenta mais poderosa que todos nós temos. Eu tenho especial orgulho e inspiração por todas as mulheres que se sentiram fortes o suficiente, empoderadas o suficiente para erguer a voz e compartilhar suas histórias pessoais. Então eu quero, esta noite, expressar minha gratidão a todas as mulheres que suportaram anos de abuso e assédio, por que elas, como minha mãe, tinham filhos para alimentar e contas para pagar e sonhos para perseguir. Elas são as mulheres cujos nomes nós nunca saberemos. São trabalhadoras domésticas e rurais. Elas trabalham em fábricas e em restaurantes e na academia, e em engenharia e medicina e ciência. Elas são parte do mundo da tecnologia e da política e dos negócios. São atletas nas Olimpíadas e soldados no exército.

Na minha carreira, eu sempre tentei fazer o meu melhor para, fosse na televisão ou no cinema, dizer algo sobre como homens e mulheres realmente se comportam. Para falar sobre como experimentamos vergonha, como amamos, como nos enfurecemos, falhamos, nos retraímos, perseveramos, e como superamos. Eu entrevistei pessoas que suportaram algumas das coisas mais feias que a vida pode jogar sobre alguém, mas uma qualidade todos eles pareciam ter em comum: a habilidade de manter a esperança em uma manhã mais ensolarada. Então, quero que todas as meninas que estão me assistindo agora saibam que um novo dia está no horizonte! E quando esse dia finalmente chegar, será graças a muitas mulheres magníficas, muitas das quais estão aqui neste salão agora, e a alguns homens fenomenais que estão lutando para garantir que elas se tornem as líderes que nos levarão ao tempo em que ninguém, nunca mais, precisará dizer “eu também” de novo.”

A CARTA DAS FRANCESAS >>> Um grupo de 100 francesas, não contentes em sair em defesa dos homens acusados de assédio, assinaram manifesto contra o movimento das atrizes americanas (pode isso, Arnaldo?). Ao menos elas reconheceram que ‘estupro é crime’. Talvez comunguem do lema daquele velho político paulistano (no momento, na cadeia): “Tá com desejo sexual? Tudo bem, estupra. Estupra, mas não mata”

“O estupro é um crime. Mas a paquera insistente ou desajeitada não é um delito, nem a galanteria uma agressão machista. Homens impedidos do exercício de sua profissão, obrigados a demitir-se, etc., quando seu único erro foi terem tocado um joelho, tentado roubar um beijo, falado sobre coisas “íntimas” em um jantar de negócios ou enviado mensagens sexualmente explícitas para uma mulher com a qual a atração não era recíproca. Essa febre de enviar “porcos” ao matadouro, longe de ajudar as mulheres a se emancipar, na verdade serve aos interesses dos inimigos da liberdade sexual, dos extremistas religiosos, dos piores reacionários. Do mesmo modo, defendemos a liberdade de importunar, indispensável à liberdade sexual. Somos hoje suficientemente conscientes para para admitir que a pulsão sexual é por natureza ofensiva e selvagem. Não nos reconhecemos neste feminismo que, além da denúncia de abusos de poder, toma forma de ódio aos homens e à sexualidade. Acreditamos que a liberdade de dizer não a uma proposta sexual não existe sem a liberdade de importunar. Para aquelas de nós que escolhemos ter filhos, sentimos que é mais sensato criar nossas filhas de modo que sejam suficientemente informadas e conscientes para viver suas vidas sem se deixar intimidar ou culpabilizar”.

DANUZA LEÃO, NO GLOBO >>> A fala de Danuza é tão infeliz (a meu ver) que ‘merece’ ser amplamente divulgada:

“Espero que essa moda de denúncia contra assédio sexual não chegue ao Brasil. O que aconteceu no Globo de Ouro me pareceu um grande funeral. Apesar dos vestidos lindíssimos, acho que aquelas mulheres (que foram à cerimônia de preto) foram muito pouco paqueradas e voltaram sozinhas para casa. É ótimo passar em frente a uma obra e receber um elogio. Sou desse tempo. Acho que toda mulher deveria ser assediada pelo menos três vezes por semana para ser feliz. Viva os homens.”

IVANA BENTES, NO FACEBOOK >>> A ensaísta, professora e pesquisadora, a quem acompanho e de quem sou fã, postou em sua página (respondendo à Danuza e Catherine):

“Quem não precisa do feminismo? As mulheres francesas, brancas e famosas, não estão apenas defendendo virtuais assediadores, mas naturalizando seus privilégios de grupo social, porque certamente também os exercem (os privilégios) e tomam os homens brancos e bem sucedidos como uma casta, da qual fazem parte, e que se enxerga “acima” dos novos códigos de conduta, acima de suas marcas de origem ou gênero!

Ou seja, para elas o feminismo (as lutas, a punição de homens bem sucedidos, e sua exposição em praça pública) é um “exagero” justamente porque acham que já estão em um lugar conquistado em que não mais precisam das lutas coletivas e nem de “proteção” ou cumplicidade de outras mulheres.

É muito significativo uma casta de mulheres buscar despontecializar as mulheres do mundo, justamente em um momento em que finalmente o feminismo vem se reconfigurando, se massificando e se tornando uma cultura popular e pop! Só olhar o impacto simbólico do Globo de Ouro e a campanha extraordinária das mulheres que dizem exatamente que “esse tempo”, das castas e privilégios, acabou! Ou está desmoronando. Por isso tanto barulho.

Sintomático que mulheres que foram símbolos de obras libertárias no cinema ou em suas vidas, Catherine Deneuve, em Belle de Jour, Danuza Leão, em Terra em Transe, símbolos de toda uma geração (anos 60, contracultura, liberdade sexual, etc.), utilizem o discurso da liberdade e da sexualidade desencanada para tentar calar as mulheres e os feminismos que eclodem pelo mundo!

Definitivamente essas mulheres perderam mobilidade subjetiva, travaram em um discurso de liberdade fraco (liberdade para os homens, que sempre a exerceram!) e parecem prisioneiras de um discurso de uma geração ou grupo social que quer o “apagamento” de suas marcas de gênero, de origem, etc. A sexualidade, o desejo, sem dúvidas, são forças desestabilizadoras e disruptivas. Mas as senhoras francesas estão confundindo a força da sexualidade (real e incrível) com sexualidade à força!

NANA SOARES, NO ESTADÃO >>> A blogueira do Estadão foi direto ao ponto:

“Há sempre os que acham que combater o assédio é promover o fim do romance, do flerte e das relações entre os sexos. No Brasil e na França já circulam manifestações públicas nesse sentido, que desqualificam um movimento articulado e extremamente necessário em todos os setores e classes sociais. Não é de agora. Sempre que há um movimento coletivo em prol de direitos das mulheres somos acusadas de querer acabar com alicerces da sociedade. Uma acusação que na verdade procede, pois se o modelo é nocivo, não há o menor interesse em seguir com ele. Falar que queremos acabar com o flerte e o romance é só uma das maneiras desonestas de ataque a quem, contra tudo e todos, afirma que merece ser tratada em pé de igualdade. É uma maneira maquiada de reforçar aquela velha imagem da feminista mal-amada que quer acabar com a graça do mundo.

O que corre perigo não é o romantismo e sim a falta de consentimento, as abordagens agressivas e invasivas mascaradas de amor, o ideal de que vale tudo e que entre dois pares ninguém mete a colher. Se alguém acha que isso é romance ou faz parte dele eu sinto informar, mas o problema não está com as feministas. Está com seu ideal de amor, de homem e de mulher e de como eles devem se relacionar.”

MARCIA TIBURI, NO ESTADÃO >>> A filósofa (de quem sou leitor) discordou e atacou as francesas, mas entrou na ‘polêmica’ sobre o que é ou não cantada:

“Os ataques entre as mulheres e as feministas servem menos ao feminismo do que ao patriarcado, todas sabemos. É uma estratégia alimentada pelos machistas que, nesse momento, intensificam o escândalo fazendo pesar mais a crítica que têm surgido entre as mulheres americanas e francesas e diminuindo o peso das denúncias tanto de Oprah quanto aquelas que estão em jogo no texto das francesas. Melhor jeito de enfraquecer o que Oprah diz é intensificando o que as francesas disseram, recortando e criando mal entendidos. A meu ver, as francesas estão sendo usadas pela imprensa machista. As francesas escreveram com certo medo do puritanismo americano, com medo de perder uma conquista cultural que é a liberdade do desejo feminino. Essa polêmica se alimenta de questões complexas que estão sendo confundidas para gerar a própria polêmica. O que é violência sexual? Que tipo de violência é o assédio? O que é cantada? A diferença entre assédio e cantada, aliás, está aí. Enquanto o assédio é violento, a cantada é uma espécie de comunicação não violenta. Talvez, no entanto, a cantada esteja em extinção, talvez ela já tenha até desaparecido pelo empobrecimento da linguagem que experimentamos no atual cenário. Talvez só reste o assédio. E tudo isso porque a poesia está em baixa. E, com ela, a ética como capacidade de reconhecer o outro e respeitá-lo”.

CAROLINE DE HAAS, NO EL PAÍS >>> Finalizo com outras francesas. A feminista Caroline de Haas escreveu e ativistas publicaram no site da emissora de rádio France Info, artigo-resposta ao manifesto encabeçado por Catherine Deneuve. Nele, Haas lamenta que elas “usem sua visibilidade midiática para banalizar a violência sexual” e as acusam de “menosprezar os milhões de mulheres que sofrem ou sofreram esse tipo de violência”.

O MUNDO TÁ MUDANDO, MENINOS >>> As youtubers Carol e Vitória resolveram dar uma resposta à canção "Surubinha de Leve" que faz apologia ao estupro e estava entre as mais ouvidas do Spotify. A plataforma digital já anunciou que irá retirar a música do seu catálogo após as denúncias.

SHOW DE CORDEIROVICH E VLADINSKY

QUINTA-FEIRA – 18 de janeiro – 20h30 … Isso é o que move … Nayara Konno, Dan Grasso e Vladinsky & Cordeirovich, tocam músicas autorais, inéditas e outras levadas. Entrada franca. No Espaço Som, à rua Teodoro Sampaio, 512.

Segundo Cordeirovich, #issoéoquemove é o mote pra reunir músicos que já tenham uma boa estrada e um trabalho autoral ainda não muito conhecido. Os três artistas mostrarão alternadamente seu repertório próprio: Nayara Konno se apresenta com Hegberto Emiliano, Dan Grasso toca sozinho e a dupla Vladinsky & Cordeirovich tem o apoio de Dan em algumas canções. A entrada é franca e o show será registrado em áudio e vídeo. A linda arte (acima), ao estilo de HQ, é de autoria de Glen Martins e Luiz Carlos Afonso.

CD DE AUGUSTO TEIXEIRA

Lançamento do CD “Estação Felicidade”, de Augusto Teixeira … “Estação Felicidade”, primeiro cd de Augusto, já está disponível nas principais plataformas digitais: http://ouca.la/estacao-felicidade.

Paulista do interior, o cantor, compositor e violonista Augusto Teixeira acaba de lançar seu álbum de estreia ‘Estação Felicidade’ nas plataformas digitais. Das 13 canções, seis são só dele e o restante parcerias com Álvaro Cueva (ver vídeo, abaixo), Léo Nogueira, Gabriel de Almeida Prado, Marina Tavares e Bruna Buschle. O cd tem as participações de Zeca Baleiro (ver vídeo, abaixo), Ceumar (na foto com Augusto), Pedro Iaco e Lilian Estela. As faixas foram produzidas pelo próprio Augusto e pelo violonista Leo Costa. A capa é de Elifas Andreato.

Sobre o imenso talento e o estilo único de Augusto Teixeira escrevi o seguinte texto (citando, ao final, um verso de uma parceria dele com Léo Nogueira):

Augusto Teixeira é um mpbista. Captou, né? Quem aí se lembra daquele tipo de música brasileira com letra bem feita e melodia original? Ele é um digníssimo representante do que há de melhor na nova geração desse estilo em extinção (ou melhor, em desuso radiofônico, digamos assim). Suas harmonias são tramadas fio a fio. Seus acordes aracnídeos exigem dedos bailarinos. Seu cantar é delicado, porém grave. Seu silêncio reverbera, seu som tem conteúdo. A palavra vai sendo expirada sem pressão, ora à frente, ora atrasada, numa pulsação muito pessoal, de quem sabe criar tempos próprios a mando da emoção. Os ritmos seduzem, induzem meias-luzes, semitons. O clima poético vai se instaurando lento, gosmento, grudando na alma, tatuando cada canção. O mundo de Augusto é denso e lírico. Sua aparente candura fabrica um veneno licoroso, que bebemos absortos. Súbito nos vemos prisioneiros em seu labirinto estético. E quando seu som pesa e o céu ameaça desabar um chumbo cinzento, ele nos inventa melódicos campos verdes por onde corrermos. É um libertador de sentimentos, esse Augusto. Nos dá a prazerosa sensação de que o mais sofisticado é simples. De que é bom sentir que ainda há ar pra respirar. E pirar: Augusto Teixeira tem, implícita, uma espécie de eletricidade acolchoada. Nos inquieta, mas é zen. Nos conforta e depois tira a paz. O cara toca como quem ‘joga capoeira à beira de abismos ancestrais’.

A PEÇA-SHOW ‘SONS

E FURYAS EM AMOR’

Sábado fui ao Sesc Belenzinho e me diverti bastante assistindo ao espetáculo ‘Sons e Furyas em AMOR‘, concebido pelo escritor André Sant’Anna (que declama trechos de seu livro ‘Amor’) e pelas cantoras e compositoras Vanessa Bumagny e Helô Ribeiro (que cantam a bela canção do vídeo acima, a minha preferida). Sons e Furyas é um bem bolado show teatral e poético, onde machismos, moralismos e bolsonarismos vários são ridicularizados pelos poetas/atores/cantores.

Citando ícones da cultura pop, André faz leituras debochadas e escrachadas dos poemas do seu livro e as cantoras Helô e Vanessa interpretam de forma irônica e performática os dramas e a angústia das relações amorosas. Elas também apresentam canções compostas a partir de trechos do livro “Joana a Contragosto”, de Marcelo Mirisola. O quadro em que André faz uma ‘oração’ e Vanessa ‘traduz’ para a linguagem de surdo-mudos é hilário. Outros momentos marcantes são o ‘discurso da rainha da Inglaterra’, feito por Helô, e o poema de André, seguido pela bela interpretação que o guitarrista Zeca Loureiro faz do clássico ‘O Divã’, de Roberto Carlos’.

Além da música do Rei, Tatá Aeroplano (com ‘Dê’) e Zeca Baleiro (com ‘Quando Você Brochou’) contribuem para a trilha composta por Vanessa e Helô. Os músicos Henrique Alves (baixo) e Rogério Bastos (bateria), completam o time de palco. Muitos convidados atuaram nas várias temporadas de ‘Sons’ ao longo dos últimos anos: Élio Camalle, Kleber Albuquerque, Marcelo Mirisola, Nô Stopa e Sérgio Sant’Anna, entre outros. Neste sábado, o ator Caio Blat brilhou em sua participação especial.

André Sant’Anna diz que “Amor” é um “poema em prosa, que fala da dor provocada pelo amor e de como ela interfere em todas as coisas que há. Os personagens do livro e, consequentemente, do espetáculo, são as pessoas que sofrem muito por amor”. Eu soube do livro através de duas canções gravadas por Kleber Albuquerque, com André declamando ao fundo. Uma delas é essa aqui, cujo poema também está na peça:

Faltou dizer que o show-peça fez parte da “Libertária”, mostra de “poéticas dissidentes, corpos insurgentes” que acontece de janeiro a março no Sesc Belenzinho e abarca cinema, dança, literatura, música e teatro. “Sons e Furyas em AMOR” está sempre voltando aos palcos em novas temporadas pelos teatros da cidade. Fique ligado que este blog vai te informar quando e onde. “Sons”‘ é diversão inteligente que você não pode deixar de ver.

AGENDÃO

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA-FEIRA – 18 de janeiro – 15h … Mal-Amadas Poética do Desmonte Apresenta Vulvar (no lugar dela) … Vulvar (no lugar dela) é uma peça–jogo, onde Antónia, Margarida, Rosa, Carina e Carmen, replicam cenas recorrentes da vida de muitas mulheres. É um convite à reflexão poética sobre as rotas críticas das mulheres em situação de violência sexista. Na Casa de Cultura Municipal de São Mateus, à rua José Francisco Santos, 502.

QUINTA-FEIRA – 18 de janeiro – 15h … Elenira Ribeiro Na Casa Fórum … Show de samba e mpb com a cantora e compositora santista Elenira Ribeiro, acompanhada pelo músico Luiz Cláudio de Santos. Couvert R$12. Na rua Primeiro de Maio, 57, em Santos.

QUINTA-FEIRA – 18 de janeiro – 20h … Carina Assencio & MusicMan Jazz … Cantora interpreta clássicos do jazz acompanhada por Vinícius Da Silva Gomes (piano), Sandro Premmero (contrabaixo) e Cassiano MusicMan (bateria). No Drosophyla Bar, à rua Nestor Pestana, 163.

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de janeiro – 20h30 … Isso é o que move … Nayara Konno, Dan Grasso e Vladinsky & Cordeirovich, tocam músicas autorais, inéditas e outras levadas. Entrada franca. No Espaço Som, à rua Teodoro Sampaio, 512.

QUINTA-FEIRA – 18 de janeiro – 21h … Blues na Boutique – com Carlos de Lucca … Todas as quintas o projeto ‘Blues na Boutique’ abre espaço para novas bandas. No repertório, músicas autorais e releituras de grandes clássicos. Nesta edição, o convidado é o cantor e guitarrista Carlos de Lucca. No local, exposição de quadros dos artistas plásticos Ligia Regina Lima e Renato de Macedo. Entrada R$10 (até 20h, vip). Na Boutique Vintage Brechó e Bar, à rua Padre Adelino, 949, quase em frente ao Sesc Belenzinho.

QUINTA-FEIRA – 18 de janeiro – 21h … Os Longes no Matrix Bar … Banda de rock psicodélico da ZL, Os Longes se apresentam na Vila Madalena. Discotecagem de dj Aldo. Entrada franca Até 22h (após, R$10). No Matrix Bar Rock’n Roll, à rua Ignácio Pereira da Rocha, 351.

SEXTA-FEIRA – 19 de janeiro – 18h … Curso: Autonomia e Autogestão na Comunicação … Curso ministrado pelas jornalistas e produtoras culturais Elizandra Souza e Jéssica Balbino tem como objetivo promover a autonomia para gerir a carreira de artista e/ou agente cultural, com matérias teóricas, videoaulas e exercícios práticos sobre comunicação e ferramentas de autogestão. Também no sábado e no domingo (dias 20 e 21) às 10h. Grátis. No Sesc 24 de Maio, à rua 24 de maio, 109.

SEXTA-FEIRA – 19 de janeiro – 18h30 … Cantando no melhor Tom … Comemorando o aniversário de Tom Jobim (25 de janeiro), o cantor e compositor Luiz Cláudio de Santos apresenta sua grandes canções acompanhado por Ruth Menezes (piano) e Zé Vital (voz e percussão). Couvert R$12. Na Casa Fórum, à rua Primeiro de Maio, 57, em Santos.

SEXTA-FEIRA – 19 de janeiro – 19h … Otis Trio na Casamarela … Trio composto por Flávio Lazzarin (bateria), João Ciriaco (contrabaixo) e Luiz Galvão (guitarra) apresenta sua mistura de jazz europeu com be-bop, free jazz e pitadas de rock, hip-hop e improvisações. Entrada franca. Á rua Alberto da Silva, 386, em São Bernardo do Campo. No local, instalações e exposições:

17: Um diálogo de 100 anos – Artista: Daniel Marcolan.

Metal Madness – Artista: Wagner Cyco

Acasos – Artista: Denis Davi.

Teia urbana – Artista: Felipe Pelikian.

EgoTrip – Artista: Erto.

Grafites: Augusto Amaral, Erto, Coleta1994, Arnaldo Zambone, Wolv 87, Jimmy, Curbs, Truff TK, Denner Alves, Nado, Ana Bez, Willian Pimentel, neguiM, Priscila Maria, Cena7, Lalc, Carlo Blau, Muller.

SEXTA-FEIRA – 19 de janeiro – 19h30 … Ricardo Vignini no Teatro da Rotina … Completando 20 anos de viola e 27 de carreira, Ricardo Vignini (de quem já falei aqui) faz show acompanhado por Ricardo Carneiro na guitarra e violão. Vignini, que lançou seu 13º cd “Rebento” em 2017, gravou cinco cds ao lado da banda Matuto Moderno e participou dos principais eventos sobre a viola no Brasil. Integra o duo Moda de Rock com o violeiro Zé Helder, obtendo repercussão internacional, apresentando releituras de Jimi Hendrix, Metallica e Led Zeppelin. Na rua Augusta, 912.

SEXTA-FEIRA – 19 de janeiro – 19h30 … LP na Carauari … Leandro Pedroso toca clássicos do rock como Metallica, Pearl Jam, Audioslave, Kings Of Leon, Led Zeppelin e Deep Purple, além do rock nacional de Legião, Capital, Engenheiros e Raul, entre outros. Na Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de janeiro – 20h … Pedro Iaco e Manuel Linhares … Dois cantores lusófonos – um do Brasil e outro de Portugal – se encontraram na procura de novos horizontes musicais. Ora através de temas improvisados, ora composições de cada um deles, Pedro Iaco e Manuel Linhares apresentam temas de seus recentes álbuns Traces of Cities e Rio Escuro, além de composições inéditas. No Quinto Pecado Café Bistrô, à rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana.

SEXTA-FEIRA – 19 de janeiro – 21h … Flavio Tris @casinha … O cantor e compositor paulistano Flavio Tris (de quem já falei aqui) apresenta as canções de “Sol Velho Lua Nova”, seu segundo álbum, acompanhado por César Lacerda (piano, harmonium, flauta transversal), Gui Augusto (percussão e clarone) e Luiz Gabriel Lopes (baixo e harmonium). Na Casa do Mancha, à rua Filipe de Alcaçova, s/n.

SEXTA-FEIRA – 19 de janeiro – 21h … Slamousike … Em Slamousike, o contrabaixista Marcos Paiva uniu o jazz afro-brasileiro e a cultura hip hop. Usando uma linguagem mais performática, o músico mesclou o som de seu sexteto, o MP6, com rap, slam, dança de rua e grafite. Com Cássio Ferreira (saxofones), Valdir Ferreira (trombone), Felipe Aires (trompete), Jonathan Vargas (piano) e Curumim (bateria). Participações especiais de Stefanie Roberta e Max B.O. No teatro do Sesc Belenzinho, à rua Padre Adelino, 1000.

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de janeiro – 23h59 … Peça ‘Alma’: nova temporada … Espetáculo teatral ‘Alma’, do grupo Teatroendoscopia, traz a costura de textos feministas na interpretação de Andressa Ferreira. Nova temporada no Teatro Parlapatões, à praça Roosevelt. Sempre às sextas-feiras, às 23h59, de 19 de janeiro à 9 de fevereiro (véspera do carnaval). Entradas a R$40 e R$20.

SÁBADO – 20 de janeiro – das 8h às 17h … PELE – lº Plano De Encontro Literário Experimental … Encontro literário organizado por Wolf do Vale, Cinthia Martins e Ricardo Lee Oshiro, “de dimensões pequenas para ações práticas, como merece nossa nova literatura e seus escritores e escritoras”. Mais informações no cartaz. No Ceu Parque São Miguel, à rua Joaquim Moreira, s/n, em Guarulhos.

SÁBADO E DOMINGO – 20 e 21 de janeiro – das 10h às 18h … Momento das Artes – Largo de Pinheiros … Feira de artes e artesanato aberta ao público, com gastronomia e diversas atrações artísticas gratuitas. Dança com Rick Castilho e Sabrina Carvalho, sarau e poesia com os Poetas do Tietê. Confira a programação no cartaz. No Largo de Pinheiros, ao lado do metrô Faria Lima.

SÁBADO – 20 de janeiro – 10H … Minha Literatura, Minha Vida … O escritor Sacolinha (Ademiro Alves de Sousa), promove intervenção artística com bate-papo, grafite e sarau (ver convidados no cartaz). Na Casa de Cultura de São Mateus, à rua José Francisco dos Santos, 502.

… … …

SÁBADO – 20 de janeiro – 16H … Festejo-Conversa de Bois e Vacas … Trabalho criativo de pesquisa sobre as festividades do Boi, do conto “Conversa de Bois” de Guimarães Rosa e de poemas do livro “O Segredo da Vaca”, de Tiago Viudes. Em cena, Claudia Funchal, o ator-pesquisador Francisco Wagner e o palhaço Rafael Vilela. Participam as comunidades de Biritiba Ussu e Taiaçupeba para refletir sobre o desenvolvimento local e sua sustentabilidade. Com intervenções artísticas de Cláudia Funchal, Francisco Wagner, Rafael Vilela, Tiago Viudes Barboza, Eduardo Colombo, Vitoru Kinjo, Ariel Coelho e Ana Flor de Carvalho.

Será passado um chapéu para contribuição com a sustentabilidade econômica do espaço. A Samauma é uma residência rural de pesquisa, reflexão e ação nas artes, na ecologia e na vida. Localizada num sítio na Mata Atlântica da Serra do Mar e fundada pelo artista e bioconstrutor Bhagavan David, pelo ator e produtor Eduardo Colombo e pelo músico e cientista social Victor K (saiba mais aqui).

SÁBADO – 20 de janeiro – 16H … Viola da Minha Vida … Espetáculo relembra o encontro centenário entre o músico Chico Antônio e o poeta Mário de Andrade. Nele, o violeiro Jackson Ricarte interpreta canções de seu cd “Estrada Afora”, com participação de Marcos Azevedo ao violão. Na Casa Mário de Andrade, à rua Lopes Chaves, 546, na Barra Funda.

SÁBADO – 20 de janeiro – 17H30 … Sarau Encontro de Utopias – 104ª edição … Sarau organizado e apresentado pela também cantora Regina Tieko, tem palco aberto e convidados. O compositor e poeta Mauri de Noronha traz o projeto Trevaliando, desenvolvido em parceria com o violonista Paco Nabarro. O poeta Rudá Ventura lança o livro Preamar. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000.

… … …

SÁBADO – 20 de janeiro – 19H … Lançamento do livro Amortalha, contos de Matheus Arcaro … A entrada para o evento é gratuita e o exemplar estará à venda por R$38. Leia um dos contos do livro aqui. Na Patuscada – Livraria, Bar e Café, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

SÁBADO – 20 de janeiro – 19H … Rugas – no Rio …. A fotógrafa Ana Paula Paiva, que já expôs no Sarau da Maria, agora leva sua mostra fotográfica ‘Rugas’ para o Rio de Janeiro. Segundo ela, a expo segue seu objetivo e viagem, sem roteiro e passagem de volta, para quem sabe olhar o envelhecer com leveza, seguir os processos de vida, repensar e celebrar. Na Galeria Modernistas, à rua Paschoal Carlos Magno, 39, em Santa Teresa.

SÁBADO – 20 de janeiro – 20H … Noite de Forró, Xote, Xaxado e Baião … Krakatoa Trio se apresenta no Restaurante e Hamburgueria Social Clube, à rua Cachoeira de Utupanema, 83.

SÁBADO – 20 de janeiro – 20H30 … Urbanus Rock … Banda apresenta clássicos do rock no Pilequinhos Bar, à praça Santo Eduardo, 125, na Vila Maria.

SÁBADO – 20 de janeiro – 20H30 … Mauricio Pereira no Teatro da Rotina … Em show intimista, Mauricio apresenta músicas dos discos “Pra Marte” e “Pra Onde Que Eu Tava Indo”, acompanhado pelo guitarrista Tonho Penhasco. Na rua Augusta, 912. Entradas a R$40 e R$20.

… … …

SÁBADO – 20 de janeiro – 21H … Cansei do Mainstream – Feliz Ano Psicodélico … Ano novo começa com festa-show-psicodelia com duas bandas. A carioca Aura, formada por Bauer França (baixo), Paulo Emmery (guitarra), Enzo Mastrangelo (guitarra) e Vicente Barroso (bateria) e a paulista Os Chás, de Mogi, formada por Gabriel Mattos (guitarra e voz), Diogo Menichelli (bateria e percussão), Thiago Fernandes (baixo e voz), Wesley Franco (baixo) e Priscila Ynoue (Teclados). Set psicotrópico com Cansei do Mainstream & Rafael, do Hits Perdidos. Na Casa Do Mancha, à rua Filipe de Alcaçova, s/n.

SÁBADO – 20 de janeiro – 21H … Show – com Brau e Galba… No aniversário de Rosangela e Heloisa, show com Brau Mendonça, Antonio Galba, Rosangela Alves, Sandro Silva e convidados. No 2 Santo Bar, à rua São Vicente, 157, no Bixiga.

SÁBADO – 20 de janeiro – 21H30 … Sebah de Assis – Bar do Frango … Músico do grupo O Som do Bando apresenta repertório de seu cd Idas e Vindas, com músicas de Celso Adolfo, Vital Farias, João Bá, Xangai, Almir Sater, Rolando Boldrin e Paulinho Pedra Azul, além de autorais. Participação de Val Branco declamando e de Val Barros na flauta. Na av. São Lucas, 479. Entrada franca.

SÁBADO – 20 de janeiro – 21H30 … Clarimbó no Boutique Vintage … Banda apresenta carimbó e outros ritmos e estilos da região norte, como o marabaixo, a cúmbia, a lambada, o brega e o xote bragantino. Com Antonio Novaes (banjo, guitarra, teclados e voz), Fabio de Oliveira (trompete), Helder Gama (percussão e voz) e Tony (bateria e percussão). Na rua Padre Adelino, 949, quase em frente ao Sesc Belenzinho.

SÁBADO – 20 de janeiro – 21H30 … O Baile do Vadio … Show de Thiago K, acompanhado de Alex Sengling, no baixo, e Ivan Alves, na bateria. Couvert R$15. No Bar do Julinho, à rua Mourato Coelho, 585.

… … …

SÁBADO – 20 de janeiro – 22h15 … Sarau Giu del Sole & Bruno Rocha + Convidados … Os anfitriões Giu e Bruno apresentam convidados em sarau com muita mpb e poesia brasileira. Couvert R$5 (mulheres vip). No New Holiday Café & Bistrô, à rua Fontoura Xavier, 375.

DOMINGO – 21 de janeiro – das 10h às 18h … Momento das Artes – Largo de Pinheiros … Feira de artes e artesanato aberta ao público, com gastronomia e diversas atrações artísticas gratuitas. Com sarau e poesia com os Poetas do Tietê. No Largo de Pinheiros, ao lado do metrô Faria Lima.

DOMINGO – 21 de janeiro – 15h … Viela Não É Lixo … Amigos se juntam ao som de discos de vinil para um domingo tropical (é grátis, mas lembre de recolher seu lixo e respeitar a vizinhança). Com Tulipa Ruiz, Tropicaza, Giu Nunez, Fred Lima e Mauricio Fleury. Na Travessa Roque Adoglio, em Perdizes.

DOMINGO – 21 de janeiro – 15h … 1º Sarau da Praça do ano … Sarau do Movimento Aliança da Praça (M.A.P.) traz a primeira edição oficial do Slam do Corre com os convidados: LivreMente1000sic, lançamento do livro ‘Reveillon das Estrelas’ (de Carla Moura), varal de poesias da Nay (mais conhecida como Taridas), varal de desenhos do Mosquito Art e o microfone aberto para intervenções. Na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra (Praça do Forró), 1.

DOMINGO – 21 de janeiro – 16h … Olhos Negros – Vivo … Apresentação das músicas do primeiro trabalho solo de Renato Gama (Olhos Negros Vivo), com Tita Reis, Mariana Per e Nereu Mocotó. Entrada franca. No Sesc Itaquera, à avenida Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000.

DOMINGO – 21 de janeiro – 16h … Forró do Assaré no SESC Interlagos … Com repertório baseado em clássicos do forró e da música instrumental brasileira, o grupo se apresenta com Eva Figueiredo (clarinete/voz), Paola Gibram (acordeão), Ana Flor de Carvalho (percussão/voz), Gabriela Silveira (percussão/voz), Maiara Moraes (flauta transversal) e Guilherme Kafé (contrabaixo). Na avenida Manuel Alves Soares, 1100, no Pq. Colonial.

DOMINGO – 21 de janeiro – 19h … Picanha de Chernobill na Freguesia do Ó … Banda faz show gratuito na Casa de Cultura da Freguesia do Ó, com lançamento do clipe ‘Anhangabablues’, música do cd ‘O Conto, a Selva e o Fim’. A Picanha é formada por Matheus Mendes (vocal e contrabaixo), Chico Rigo (guitarra) e Leonardo Ratão (bateria). No Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó.

SEGUNDA-FEIRA – 22 de janeiro – 18h … 2º Ensaio Aberto Pitbull Banguela … Ensaio do bloco que relembra marchinhas dos anos 40 a 70. Entrada R$10 (contribuição pro bloco). Na Casa Gramo, à rua Bento de Abreu, 223, na Lapa.

SEGUNDA-FEIRA – 22 de janeiro – 20h … SHOW: Celso Viáfora no Olido Canto … Celso Viáfora canta canções de seus 9 discos, além de algumas inéditas, em show solo, com participação especial de Pedro Viáfora. Entrada franca. No Espaço Olido, à av. São João, 473.

TERÇA-FEIRA – 23 de janeiro – 21h … Terça em Cena … 42ª edição do projeto criado pela Cia La Plongée em parceria com o Grupo Cemitério de Automóveis. Nesta terça tem: Buracos Negros (Texto de Bruna Pligher e direção de Lucas Mayor. Com Anette Naiman e Antoniela Canto), Amanda (Texto de Jô Bilac e direção de Marcos Loureiro. Com Gilmara Pereira) e Um Lugar Estranho (Texto de Lucas Mayor e direção de Mário Bortolotto. Com Antoniela Canto e Eldo Mendes). Ingressos a R$30 (inteira). Na rua Frei Caneca, 384.

… … …

QUARTA-FEIRA – 24 de janeiro – 18h … Lançamento do livro “Mente Aberta” de Akanni Alves … Garoto de 11 anos, Akanni lança livro na Série Escritores Mirins nas escolas públicas. Após declamação de poemas e bate-papo com o público, o Coletivo Poetas do Tietê, do qual Akanni faz parte, se apresenta. O livro estará à venda por R$40. Na Casa das Rosas, à avenida Paulista, 37.

QUARTA-FEIRA – 24 de janeiro – 19h … Ensaios da Bateria– Nu Vuco Vuco 2018 … Bloco carnavalesco paulista criado em 2013 ensaia seu repertório de sambas-enredos, sambas-reggae, afro-sambas, afoxés e marchinhas, buscando reviver a alegria dos antigos carnavais de rua paulistanos. No Largo da Batata. Também no dia 31.

QUARTA-FEIRA – 24 de janeiro – 20h30 … 1ª Edição de Gloriosos Vagabundos no Presidenta … Festa mensal, idealizada por Ivone Fs e Isabela Johansen, nasce para celebrar a literatura e abrir espaço às artes. Nesta edição tem pocket-show de Marília Calderón, artes de Renato Zechetto (Zechs Garut) e leituras performáticas de textos dos poetas convidados (por Ivone Fs, Isabela Johansen e Marília Calderón). O logotipo é de André Kitagawa e a produção de vídeo fica por conta de Kico Stone. No final, a banda Roberto Embriagado (Mário Bortolotto & Cia) toca versões bêbadas das músicas do Rei. No Presidenta Bar e Espaço Cultural, à rua Augusta, 335. Entrada R$10. Os escritores convidados são:

– Ana Rüsche, acompanhada das poetas, Anna Clara de Vitto e Cristina Ventura, que participam da performance de leitura de seus textos e também fazem leituras autorais

– Clara Baccarin, acompanhada da poeta Luyse Costa

– Rodrigo Cândido Cordeiro da Costa (Rodrigo Linguinha)

– Germana Zanettini (ver poema abaixo), acompanhada do poeta Filipe Moreau

LEIA ANTES DE USAR

(Germana Zanettini)

não, aqui não há lugares reservados

[de antemão já lhe adianto:

nem adianta olhar para os lados]

o ambiente não é climatizado

os assentos não são flutuantes

e máscaras de oxigênio

não cairão

sobre suas cabeças

para sua segurança e conveniência

informamos que a vida

não vem equipada

com saídas

de emergência

QUARTA-FEIRA – 24 de janeiro – 21h … Navalha na Carne … O Teatro da Garagem apresenta uma nova montagem da peça Navalha na Carne, clássico do grande Plínio Marcos, com Anette Naiman interpretando a prostituta Neusa Sueli, Mauricio Agrella fazendo o cafetão Vado e Mauricio Bittencourt no papel do homossexual Veludo. Direção de Marcos Loureiro. Às quartas e quintas, até 8 de fevereiro. São apenas 30 lugares, reserve ingresso pelo site. No Teatro Garagem, à rua Silveira Rodrigues, 331a, na Vila Romana.

QUARTA-FEIRA – 24 de janeiro – 21h … Francisco, el hombre e Bloco Calor da Rua – na Casa Natura Musical … Na véspera de feriado, a banda Francisco, El Hombre dá inicio ao seu Carnaval 2018, com um ensaio especial indoor, estimulados pela ótima receptividade do público no ano passado, quando levou cerca de 3 mil pessoas às ruas do Bixiga. Desta vez, a banda animará o bloco Calor da Rua. Na rua Artur de Azevedo, 2134, em Pinheiros.

… … …

QUARTA-FEIRA – 24 de janeiro – 21h30 … Marcelo Barum … O músico, cantor e compositor do grupo Tarumã, faz show solo no Bar do Frango, com entrada franca. Na avenida São Lucas, 479, no Parque São Lucas.

QUARTA-FEIRA – 24 de janeiro – 21h30 … Jazz a Go Go! apresenta Otis Trio 4 … Trio de jazz formado por Flávio Lazzarin (bateria), João Ciriaco (contrabaixo) e Luiz Galvão (guitarra) toca composições autorais e se apresenta, às vezes, como quarteto, com a participação do saxofonista, flautista e pesquisador de sopros étnicos André Calixto. Entrada R$10 (até 20h) e R$20 (depois). Na Trackers, à rua Dom José de Barros, 337.

… … …

ATÉ 21 DE JANEIRO … Férias Animadíssimas – Cursos e Oficinas … A casa ‘Acolá – Diversão e Arte’, administrada pelas artistas Simone Jablkowicz e Aieda Freitas, é um espaço cultural independente, localizado na ZN, à rua Cataguases, 48, no Jardim São Paulo. Tem como foco principal o intercâmbio entre arte, artistas, sociedade e meio circundante. Veja no cartaz os cursos e oficinas que a casa oferece nestas férias, de 8 até 21 de janeiro. Mais informações (e inscrições) no acola.art.br e no contato@acola.art.br.

ATÉ 22 DE JANEIRO … Edital … O poeta e ator Antonio Ginco (da peça Ribanceira) avisa aos artistas e coletivos interessados: há um edital que possibilita concorrer a equipamentos de iluminação cênica. Serão doados 54 kits para espaços de circo, dança e teatro. Documento Inscreva-se PDF até 22 de janeiro.

ATÉ 14 DE FEVEREIRO … Exposição – Histórias da sexualidade … Com mais de 300 obras e cerca de 130 artistas, tanto do acervo do MASP, quanto de coleções brasileiras e internacionais, incluindo desenhos, pinturas, esculturas, filmes, vídeos e fotografias, além de documentos e publicações, de arte pré-colombiana, asiática, africana, europeia, latino-americana, entre outras. A mostra divide-se em nove núcleos temáticos e ocupa três espaços do Museu: o primeiro andar (Corpos nus, Totemismos, Religiosidades, Performatividades de gênero, Jogos sexuais, Mercados sexuais, Linguagens e Voyeurismos), a galeria do primeiro subsolo (Políticas do corpo e ativismos) e a sala de vídeo (Voyeurismos). No Masp, à av. Paulista, 1578. Eu soube que menores de 18 anos, inicialmente proibidos de entrar, agora já podem ir, desde que acompanhados de seus pais ou responsáveis (aos poucos, a gente vai saindo das trevas).

ANOTE NA AGENDA >>> Dia 3 de fevereiro, tem edição especial de quinto aniversário do Sarau da Maria. A comissão (formada por Veronica Lopes, Deise Capelloza, Marici Silva, Selma Bizon, Helen Torres, Nilzete Lalá, Oswaldo Alves e por mim) já começou a preparar a festa. Só digo uma coisa: vai ser show!

BLOCO DA MARIA >>> Tá chegando… Dia 10 de fevereiro, sábado de carnaval, vai rolar a terceira edição do Bloco da Maria, com a turma do Sarau da Maria (mais os amigos da Vila & dos saraus) dando voltas na praça Carauari, cantando as marchinhas dos anos anteriores (como essa do vídeo) e as desse ano. Se prepare bem porque o bicho pega e ‘Os Bixo Pira’ (nome de minha nova parceria com Marcio Butarello). Lá não precisa de abadá. No Bloco da Maria todo mundo é vip!

AGENDÃO >>> E fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. Bom findi a todos!

