uma mulher descerá o morro

como se descesse de uma estrela uma mulher seus olhos iluminados

suas mãos pulsando vida e luta

sob seus pés a velha serpente

[a baba as armas a covardia de sempre]. uma mulher descerá o morro

as inúmeras escadarias do morro

os muros arames que separam o morro e pisará o chão desse país sem nome

desse país que ainda não existe

desse país que interminavelmente não há uma mulher descerá o morro

tempestade é o vestido que ela veste

uma mulher descerá o morro

e ainda que seu sangue caia

ferida incessante no asfalto do Estácio

e ainda que anunciem sua morte

[e sim, ainda que a comemorem]

esta mulher ninguém poderá parar. . (Poema de Micheliny Verunschk) . INDIGNAÇÃO 1 >>> CASO MARIELLE: QUATRO ANOS DE VERGONHOSA IMPUNIDADE >>> No dia 14 de março de 2018 a vereadora Marielle Franco, aos 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas, coletivos dos saraus e defensores da democracia e dos direitos humanos defendemos. Quatro anos depois, este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle? . No dia seguinte ao assassinato, o post deste blog já suspeitava que as investigações não iriam ‘andar’ e perguntava: como não falar de Marielle? Como não estar com ela? Lembrar dela, pensar nela? Como ignorar que ela foi assassinada? O post já estava fechado. E as mensagens de ativistas e organizadores de saraus e coletivos de artistas começaram a chegar. Todos indignados. Revoltados. O que está acontecendo em nosso País? Não podemos nos calar. Fomos todos baleados. . E depois, com a falta de esclarecimentos sobre o crime, passei a publicar semanalmente: . . Faz anos que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Ela continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Pessoas íntegras como Marielle não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem mirar nas nossas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. E nas periferias de todo o Brasil. Marielle está presente. . . .

INDIGNAÇÃO 2 >>> OS ÁUDIOS DO ‘MAMÃE FALEI’ >>> Indignado leio, pelas redes sociais, comentários de coleguinhas jornalistas ‘surpresos’ com o áudio do deputado. Como assim, man? Sempre que uma excrescência tipo esse ‘Mamãe Falei’ é desmoralizada publicamente, me dá aquela sensação gostosa de saber que este blog está no caminho certo. Porque aqui não tem essa de ‘imprensa imparcial’, ‘jornalismo isento’ e outras baboseiras absurdas que só fazem dar voz e repercutir fascismos e preconceitos que jamais deveriam ter espaço na grande mídia, caso ela fosse mesmo democrática. Aqui não tem essa de ouvir o ‘outro lado’ se esse lado for escroto. Ou os jornalistas não aprendem mais na escola que uma das suas funções é escrever para defender a liberdade, a democracia e os direitos humanos? Esse ser abjeto (nem vou sujar a ponta dos meus dedos digitando o nome do nojento) só se elegeu porque muita matéria sobre um tal ‘MBL’ e uma ‘nova direita’ ocupou espaço nas tevês e nas páginas dos ‘grandes’ jornais, ávidos por ‘caras novas’ e ‘movimentos apolíticos’ (sei…) que sepultassem de vez as pretensões da tão temida ‘esquerda’, já combalida pelo golpe contra Dilma (‘com o Supremo, com tudo’) e pela óbvia parcialidade do incensado (pela mídia) super-herói Moro e sua Operação Lava Jato, farsa que só serviu para jogar o país nas mãos de negacionistas e da direita mais anacrônica. . INDIGNAÇÃO 3 >>> ‘FOLHA’ DÁ ESPAÇO PARA RETRÓGRADOS >>>Amparados nessa balela do jornalismo ‘plural’, políticos e empresariado nos atiraram nesse abismo. E a Folha, por exemplo, além de não fazer a autocrítica do período, insiste em continuar aliada aos reacionários de plantão: na semana passada, ‘para tornar ainda mais rica a oferta de opinião’ (risos…), contratou os serviços do ‘pensador livre’ Diogo Mainardi, cujo site abriga e defende nulidades como Mamãe Falei e Kim Kataguri, entre outras aberrações que a ‘nova direita’ nos deu. Todos eles foram eleitos combatendo e denunciando um suposto ‘comunismo’, as mínimas pautas de inclusão social das esquerdas, os direitos civis das minorias políticas organizadas, além de defenderem ‘escola sem partido’, ‘cultura com entretenimento e sem ideologia’ e outras vergonhosas maluquices olavo-bolsonaristas. Como a grande mídia pôde se rebaixar a tanto e impulsionar essa onda retrógrada? Quem não sabia que ia dar nisso? E mesmo agora, lamentavelmente, ela ainda ‘pega leve’ com os fascistas do atual governo. Que pode até se reeleger, sim… Alguns amigos da minha bolha dão como certa a vitória de Lula em outubro. Mas não vejo bem assim, não. As mídias dos ‘terrivelmente evangélicos’ e essa ‘jente’ que tem espaço na ‘imprensa livre e democrática’ vão jogar pesado pra levar Bolsonaro ao segundo turno. E é lá, naquela hora decisiva, que todos os ‘liberais’ e ‘religiosos’, que se dizem contra ‘essa polarização’, mostram sua opressora e demoníaca face, assumindo ser o que sempre foram: fascistas. Será que o Brasil aguenta mais quatro anos de retrocesso político, econômico, social, ideológico e cultural?

O Brasil, país rico que é, talvez até aguente. Mas nós, povo, já estamos mais pra lá do que pra cá… .

.

… … …

DESTAQUES DA SEMANA

… … …

Terça – 15 de março – 19h … Sonekka apresenta canções inéditas e os clássicos de seus 30 anos de carreira, acompanhado dos músicos Nando Lee, Paulo Faria e Anderson Kabê. Participação de Celso Viáfora e Zé Alexandre. No Teatro da Rotina, com ingressos limitados. Reserve o seu aqui

.

SOBRE O SONEKKA >>> Um dos compositores-fundadores do famoso Clube Caiubi, Sonekka tem parcerias com feras como Zé Rodrix e Paulinho Tapajós e foi gravado pelos astros Sá & Guarabira e Luiza Possi, além de muitos outros artistas independentes. Seu parceiro mais assíduo é o grande letrista Zé Edu Camargo. Já lançou os cds Incríveis Amores, Agridoce e Cisma. Sobre Sonekka escrevi:

.

.

O Sonekka é um compositor popular. O cara sabe dosar os sais: buscar (novas abordagens) sem rebuscar (simplicidades). Compõe canções bonitas com refrão pra se cantar no chuveiro e assoviar no busão. Pra sussurrar com carinho no ouvidinho do seu amor. Pra se berrar de desespero no desmantelo da dor. Prolífico e eficaz, tem pérolas no currículo: Inveja, Logo Eu, Cisco no Olho. É profissa: varia estilo temática batida. Lúdico, parodia. Lúcido, critica. Antenado, seu apelido o desmerece: esse Sonekka é Mestre.

.

.

Domingo – 13 de março – a partir das 16h … Duilio Coutinho, o ilustrador e multiartista conhecido na ZL como Punky, promove a estreia do seu Sarau Periferas. Vai ter poesia, samba, rap, mpb, exposição de artesanato, de pintura e lançamento de livro. Eu, este blogueiro e cantor Arnaldo Afonso, estarei lá também, cantando algumas canções (inclusive essa que você pode ouvir numa matéria aí embaixo, ‘O Poema Gráfico’). O sarau acontece no OutBack Rock Bar, à rua Barão de Alagoas, no Itaim Paulista. Veeeenha!!!

.

.

.

DUDA JARDIM MUSICANDO >>> Além de músico, cantor, compositor e ator, Duda Jardim é produtor cultural. Organiza eventos, realiza shows e participa dos saraus da cidade. Em seu canal no YouTube, além de postar suas canções, há vídeos interessantes onde ele analisa e comenta grandes clássicos da mpb (como ‘Preciso Me Encontrar‘). Veja também a série de entrevistas com artistas da cena alternativa, como Akira Yamasaki, Kleber Albuquerque, Escobar Franelas e Gildo Passos, que contaram histórias interessantes sobre suas carreiras. O bate-papo mais recente, no vídeo acima, foi com o cantor e compositor Darc Maia, da banda Os Zélementos. Visite o canal e saiba mais

.

.

… … …

TODA SEXTA, UMA NOVA CANÇÃO

… … …

Amigos elogiam minhas canções (obrigaduuu!!!) e me sugerem pra colocar as músicas no Spotify (coisa que não vou fazer), ou pra gravar direitinho num estúdio, ou pra cantar com banda, ou pra entregar a música pra um cantor melhor (risos), ou pra isso e pra aquilo. Fico feliz com o retorno e respondo a todos como posso, explicando que, a essa altura do campeonato, só quero tirar as canções da gaveta e torná-las públicas. Estou ficando velhinho e não desejo que elas morram comigo. Não alimento ilusões de que façam ‘sucesso’ ou sejam imortalizadas por algum ‘nome importante’ da mpb. Sou apenas um compositor fazendo um registro semanal de seu repertório. E basta. Pro meu ânimo atual, não é pouca coisa. Originalmente essa seção se chamaria ‘Ouça, Antes Que Eu Bata As Botas‘, mas as pessoas que me querem bem poderiam ficar preocupadas – e a maioria não entenderia e nem aprovaria meu mórbido bom-humor (risos). Então, sigamos assim que já tá de bom tamanho.

Mesmo realizando registros toscos e caseiros, não foi nada fácil conseguir chegar a esta quinta edição. Me sinto satisfeito por já ter apresentado ‘Um Dia Feliz’, ‘Só Teu‘, ‘Visita Íntima‘ e ‘Hey, Girl‘. Hoje é a vez de ‘O Poema Gráfico‘, cuja história vem de longa data. Após brincar com minha filha num joguinho de montar palavras, criamos juntos um ‘poema visual’, entrelaçando as letras e misturando o som dos fonemas. Ela tinha só 5 anos e eu não era um adulto sério (pouco mudei desde então). A partir daí escrevi um enorme textão ilustrado que, ao longo das décadas, fui depurando até virar uma letra de canção (relativamente curta). Nos anos 90, fazia parte d’O Livro Que Gira‘, meu projeto que aludia a letras poéticas contidas num cd (musiquei Drummond, Bandeira e Gullar). Me agradava a ideia do objeto-livro ‘entrar dentro’ do objeto-disco e gerar um não-objeto chamado música. ‘O Poema Gráfico‘ tentava traduzir isso. Traz em si, desde sua origem lúdica, essa ânsia febril de acasalar letras, objetos, quadros, tintas, cores, sons, onomatopéias, grunhidos, figuras de linguagem, idiomas, lambidas, versos, palavrões, risadas e melodias até que engravidem-se todos. Ideias e sentimentos transbordam cotidianamente da vida sem que a gente se dê conta. Arte parece ser o que tentamos fazer para aproveitar esse ‘desperdício’.

.

.

O POEMA GRÁFICO

(Arnaldo Afonso)

Gosto da forma das letras de forma de letras deformadas

gosto de letras gordas e magras que nem mulheres expansivas expandidas condensadas

e de como pessoas contidas se mostram mais desajustadas gosto da tinta da cor do papel do cheiro dela da textura especial

do perfume concentrado num determinado local – sabe qual? gosto da vida com drama e comédia com monotonia etc e tal

mas me impressiona ver como a ficção se impõe sobre a vida real Ieieiê ieiê ieiê…

Metafórico metadêntrico – poema gráfico

Metafórico metadêntrico – poema grávido Eu vejo o sexo como Deus

o Deus que dança na ponta do pé

meu corpo é que é minha fé Gosto de ser sempre adolescente incurável doente apaixonado

um velho safado um fã de Vinicius, Bukowski e Picasso

Sou tão jovem agora, era tão velho antes Gosto de jogos recortes colagens de modificar misturar os painéis

pra ver como as pessoas se saem quando interpretam outros papéis Gosto de ler desenhar de fazer da arte artifício a serviço do amor

ou vias inversas da pele pra tela do computador

bate o tambor bate o tambor bate o tambor – bum bum paticumbum prugurundum E quando engravido as palavras e crio um estilo uma cara uma imagem

me sinto tranquilo em casa com minha família é minha linhagem – minha linguagem Ieieiê ieiê ieiê…

Metafórico metadêntrico – poema gráfico

Metafórico metadêntrico – poema grávido Eu vejo o sexo como Deus

o Deus que dança na ponta do pé

meu corpo é que é minha fé Gosto de ir e de vir de não ter compromisso nem vício de horário

de imprimir com mais sextas e sábados meu calendário Gosto do vazio instigante dos códigos não decifrados

dos versos sem palavras do poema gráfico E assim como a arte transtorna e transforma o que eu penso pro tempo não ficar parado

todo amor pra valer tem que ser sempre reconquistado

reciclado atualizado – reconquistado Gosto de procurar os significados e nem encontrá-los

gosto de arte da arte do encontro embora haja tantos

desencontros pela vida – desencantos querida

desencontros pela vida – desencantos querida Ieieiê ieiê ieiê…

Diz o quando diz o quanto de esperança e de esperanto

Diz o quando diz o quanto de esperança e de esperanto

eu não caibo não nessa caixa onde me acho

eu não caibo não nessa caixa onde me acho

ora em alta ora em baixa – relaxa senão não encaixa .

.

… … …

COMO FOI / COMO SERÁ … … …

COMO FOI 1 >>> MAURI NO BAR DO FRANGO >>> Foi uma noite emocionante. Acompanhado por Lucas Tokumoto e Chico Pedro, Mauri apresentou suas comoventes canções, suas letras poéticas e humanistas, com a sensibilidade de sempre. Foi de arrepiar. Vários amigos músicos deram canja. Showzão…

. COMO FOI 2 >>> LIVES DE PONCIANO E KLEBER >>> Semana teve duas lives de talentosos artistas: Kleber Albuquerque comemorando niver e Betto Ponciano lançando sua produtora. Assisti às duas e mandei mensagem de parabéns aos amigos. Betto apresentou um lindo arranjo folk, tipo Dylan, com gaita e violão, para a minha composição ‘A Música e Eu’ (veja como foi, a partir do minuto 1:01:15). Fiquei emocionadão… Contatos in box BRANCA PRODUÇÕES >>> Músico Betto Ponciano acaba de lançar sua produtora, ‘com o objetivo de trabalhar desde a produção, gravação, mixagem, masterização em estúdios de música até o lançamento e impulsionamento de trabalhos artísticos nas mídias sociais’. . COMO FOI 3 >>> ‘AS MULHERES POETAS NA LITERATURA BRASILEIRA’ >>> Fui ao lançamento, na Patuscada, da versão impressa do brilhante trabalho de levantamento da poesia feminina nacional realizado pelo poeta e agitador cultural Rubens Jardim (que contempla mais de 320 poetas de diferentes épocas e regiões do país). Teve sarau, apresentado por César Augusto de Carvalho, com pocket-show da cantora Denise Coelho e declamações de várias poetas que fazem parte do livro, como Luiza Silva Oliveira, Adriana Caló, Betty Vidigal, Paula Valéria Andrade, Beth Brait Alvim, Shirlene Holanda, Vanessa Molnar, Carolina Montone, Deolinda Nunes e Bhetty Brazi, entre outras, além de Rubens e do editor Linaldo Guedes, da Arribaçã. Foi uma alegria estar com tantos amigos. Parabéns aos envolvidos.

RUBENS JARDIM >>> Natural de São Paulo, jornalista e poeta, o organizador da coletânea publicou ‘Ultimatum’ (1966), ‘Espelho riscado’ (1978) e ‘Cantares da Paixão’ (2008). Promoveu e organizou o ‘Ano Jorge de Lima’, em 1973. Fez parte do Catequese Poética, movimento iniciado por Lindolf Bell nos anos 60. Nos últimos dez anos tem organizado e participado de diversos eventos literários e saraus poéticos.

.

… … …

AGENDÃO

… … …

Em minha página no Facebook, a programação alternativa do agendão é diariamente atualizada. Confira lá…

…

Domingo – 13 de março – a partir das 16h … 96º Sarau da Casa Amarela, edição online. Organizada pelo coletivo que tem o poeta Akira Yamasaki à frente, a live tem lançamento de livros de Flavio Komatsu e Emerson Alcalde e palco aberto para os inscritos previamente. Apresentação de Rosinha Morais, Luka Magalhães e Escobar Franelas. Transmissão pelo Facebook

.

Akira Yamasaki é um dos organizadores do sarau da Casa Amarela. Militante ativo e artista criativo, tem blog, livros (‘Bentevi, Itaim’ e ‘Oliveiras Blues’), músicas e o escambau. No fim dos anos 70 fez parte do Movimento Popular de Arte, um grupo de jovens artistas loucos e sonhadores, comprometidos com a liberdade, que levavam sua palavra e seu som aos confins da periferia de São Miguel. Nessa entrevista ele conta algumas dessas histórias. Aqui, um ótimo texto da poeta Adriane Garcia sobre ele.

…

Sexta – 11 de março – 21h … Além de jornalista e baita poeta (premiado com o Jabuti), Ademir Assunção é um performer de primeira. No Sesc Avenida Paulista ele vai declamar seus densos textos poéticos à frente da banda Buena Onda Reggae Club.

…

MARCELO BARUM >>> Esse grande artista, cantor e compositor do grupo Tarumã, também dá aulas de violão, vocalização e composição. Tem módulo para iniciantes, pra quem já pratica um pouco e pra quem quer aprimorar ainda mais seus recursos teóricos e práticos. Além do fone, no cartaz, saiba mais aqui

…

Sábado – 12 de março – 18h … Sarau na Galeria + Feira das Manas. Organizado pelo coletivo que tem à frente a produtora cultural Raquel Pereira, o sarau dedica a primeira edição do ano às lutas feministas. Tem lançamento do livro ‘Lava’, de Maria Izabel Jaccoud, exposição e instalação ‘Sopro’, de Xicâ G. Lima, pocket-show ‘O corpo negro nunca está só – Eu cantarei’, com Pâmella Carmo e ‘Olhares sobre o Sarau na Galeria’, com Kelly Ramos, além da Feira das Manas, com mulheres artesãs expondo suas produções. No Casarão das Artes, em Suzano

…

Sexta – 11 de março – a partir das 21h … Lia Cordoni e Jairo Cecchin realizam sua live mensal. Dupla de cantores e compositores apresenta canções de Chico Buarque, Lenine, Bosco e Blanc, além de autorais (nessa edição, parcerias de Jairo com Oswhaldo Rosa e Léo Nogueira). No Facebook Lia Cordoni Oficial, com entrada franca (quem puder, contribua com os artistas, via PIX)

…

Sábado e domingo – 12 e 13 de março – 16h … ‘Bichos Dançantes’, espetáculo infantil da Focus Cia de Dança, no Sesc DF em duas apresentações gratuitas. No Teatro Newton Rossi – Ceilândia, por meio do patrocínio da Petrobras. Textos e coreografia de Alex Neoral. Com bailarinos e as vozes em off de Lucinha Lins, Reynaldo Gianecchini, Mateus Solano, Tânia Alves, José Loreto, Bianca Byington e Fernanda Abreu, entre outros artistas

…

Sexta – 11 de março – das 17h às 20h … Sarau Bodega do Brasil, coletivo que tem à frente os cordelistas Costa Senna e Cacá Lopes, organiza evento musical e poético com palco aberto. Em novo endereço, à rua General Jardim, 522

…

BARULHO D’ÁGUA >>> Peça da Cia Nova de Teatro aborda o drama de milhares de refugiados, que, em sua maioria, morrem atravessando o mar Mediterrâneo. Com os atores Alexandre Rodrigues, Fábio Mraz, Miguel Kalahary e Carina Casuscelli, que também dirige. Sábados e domingos, dias 11, 12, 18 e 19 de março, às 20h, no Sesi Campinas Amoeiras. Entrada franca. Reserve ingresso

…

SELETA MENSAL >>> Músico Dharma Samu apresenta programa que vai ao ar às 18h, de segunda à sexta-feira, na Rádio Jardim Psicodélico, com reprise às 12h. No repertório, rock, jazz, música brasileira e independente. Saiba mais no cartaz

…

Sábado – 12 de março – a partir das 16h … Lupa Palozza #5 – Girl Power. Com as bandas Presidente Judas, Santo Veneno Rock, Frosa e os expositores Gardênia Alquimia e Nuit Ateliê, além da discotecagem de Thais Oliveira Magalhães, sorteio de brindes e outras atrações. No Sorrentino’s Bar

…

ROGER MARZOCHI >>> Campanha de financiamento coletivo visa arrecadar fundos para a gravação de um álbum com improvisações livres do saxofonista com paisagens sonoras de Fernando de Noronha, captadas pelo cientista Raul Rio Ribeiro, que assina a primeira música desse projeto, a ser lançada dia 25 de março. Parte dos recursos serão destinados à ong @oceansoundorg. Para contribuir, acesse o site

…

CURSO DE LITERATURA NA ALDEIA >>> De 12 de março a 9 de abril, Claudemir Darkney dos Santos e Escobar Franelas realizam o curso ‘Gêneros Literários’. A Oficina é a primeira que dá início ao Festival do Livro e da Literatura de São Miguel 2022. Indicado para jovens que escrevam ou que, simplesmente, curtam literatura. Na Aldeia Satélite, em São Miguel … Toca do Autor na Rádio Brasil Atual, pelo 98,9 FM ou pela internet. Apresentação de Alexandre Tarica e Regina Cell ÀS QUARTAS – 22h15 … Programana Rádio Brasil Atual, pelo 98,9 FM ou pela internet. Apresentação de Alexandre Tarica e Regina Cell

….

BEMBOLADO >>> Selo do músico e escritor Edmar Silva, em poucos meses, já apresentou ao público alguns trabalhos de talentosos artistas (entre eles, o próprio Edmar), fortalecendo a cena cultural alternativa. No catálogo:

Edmar Silva – Edmar Dub (2021) –

Edmar Silva – Palavras (2022) –

George Christian e Iarly Patricio (2022) –

Super Sons – Volume 1 (2022) –

Stevan Zanirati – Singles (2022) –

…

MOSTRA ‘TEATRO EM TRÂNSITO’ >>> De 5 de março a 24 de abril acontece a mostra ‘Teatro em Trânsito’, idealizada pela CTI – Cia. Teatro da Investigação. Serão 16 apresentações, em oito endereços da cidade, com participação de oito coletivos. Para mais informações, acesse. Neste fim de semana tem ‘Show do Pimpão’, com a Brava Companhia:

Sábado, 12 de março, 16h >>> Na sede CTI – Teatro-baile, à rua Oti, 212, na Vila Ré

Domingo, 13 de março, 11h >>> No Centro Cultural Arte em Construção, à av. dos Metalúrgicos, 2100, em Cidade Tiradentes

…

FESTIVAL MÚSICO CIDADÃO >>> Festival acontece em São Paulo com shows presenciais gratuitos e oficinas de artistas imigrantes que vivem na cidade. Participam as bandas Limanya (África), Nikkal (países Árabes) e Tríptico Caribe (países Latino Americanos). Os shows serão no Centro Cultural da Juventude, Centro Cultural da Penha e Tendal da Lapa. Acesse e saiba mais

…

RÁDIOS COMUNITÁRIAS >>> Dois programas legais:

Acordes Urbanos, na Rádio e Tv Nuar (todas as quintas, às 18h), com Quinho, Passarinho e Gregório , na Rádio e Tv Nuar (todas as quintas, às 18h), com Quinho, Passarinho e Gregório

TV MCA – Moto, Cultura e Afins (todas as terças, às 20h), com Adilson Aragão e Norberto Cassa. (todas as terças, às 20h), com Adilson Aragão e Norberto Cassa.

…

REVISTA DA QUEBRADA >>> Joad Lima, editor, informa que já está disponível a 16°edição da Revista da Quebrada. Acesse também as edições anteriores.

…

LEONE DA GAITA >>> Além de show no formato ‘violão, gaita & voz’, com repertório e histórias de Robert Johnson a B.B.King, o artista também dá aulas para iniciantes de violão e gaita (diatônica e cromática). Contate pelo zap: 11-9.8173-0897 ou mande msg inbox

…

NANDO MOTTA >>> Lançada a campanha de financiamento coletivo da primeira coletânea de charges do artista, com cerca de 100 trabalhos. Acesse, contribua e conheça as recompensas

…

PAPO ROCK >>> Programa apresentado por Arnaldo Marques vai ao ar às sextas-feiras, às 20h, com reapresentação aos domingos, às 20h e às segundas-feiras, às 23h. Pela web rádio CDR

…

player da radio ou na 2° opção para ouvir a rádio. ÁLBUNS DE CABECEIRA >>> Programa começa ao meio-dia do domingo e vai até o meio-dia da segunda-feira, na Rádio Jardim Psicodélico. Um convidado escolhe 13 álbuns que o influenciaram e conta um pouco sobre cada um. Neste domingo, com o grande Gilberto Petruche, do videoclube Charada. Entre no link do site e clica nou na 2° opção para

…

preços promocionais Domingo – 13 de março – 20h … Nova temporada de ‘O Santo e a Porca’, de Ariano Suassuna. A poeta e atriz Marlene Araujo integra o elenco. Todos os domingos de março, no Teatro Shopping West Plaza. Ingressos antecipados com

… AULAS DE DANÇA NA CTI >>> As aulas da bailarina e professora Vanessa Voskelis partem do ‘estudo dos campos de atuação do fazer artístico, aliando propostas coreográficas e os possíveis diálogos entre Dança Contemporânea, danças populares do tempo presente e tecituras das dramaturgias em danças’. A primeira aula, no dia 10 de março, foi gratuita. Nos dias 17, 24 e 31 de março, aulas regulares, ao valor mensal de R$70. Sempre às 19h. No C.T.I Teatro-baile, à rua Oti, 212, perto da estação Patriarca – Vila Ré do metrô …

inscreva-se Terça – 15 de março – 19h … Tato Fischer promove o seminário ‘Como é que Você Compõe’, série de bate-papos com artistas. Evento privado – via Zoom. Saiba mais e

…

Terça – 15 de março – 19h … A Fim de Poesia, bate-papo poético promovido por Noélia Ribeiro no Instagram

…

ÀS TERÇAS – 20h >>> Programa ‘Contraponto’ entrevista produtores, instrumentistas e compositores para compreender um pouco mais do mercado brasileiro da música. Com Serginho Sagitta, do programa Sons do Brasil, e Mateus Mello, do canal Tropicalismo Selvagem. Se inscreva no canal do YouTube

.

.

… … …

MAIS NALDOS NEW’S

… … …

Após postar no YouTube algumas canções, me dei conta de que estou com dois canais lá (canal um e canal dois). Além disso, foram postados vários registros de minhas participações pelos saraus da cidade (é só pesquisar pelo meu nome).

Além da minha página pessoal, o blog também está no YouTube e tem projetos de transmissão de programas e lives para 2022: já entra lá e se inscreva no ‘nosso’ canal

Este blogueiro, poeta e cantor, informa aos interessados que tem quatro espetáculos prontinhos da Silva para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs e que foram adaptados para o formato de lives durante a pandemia. São eles:

.

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, são interpretadas cerca de 20 canções do grande compositor entremeadas por curiosidades sobre sua vida e obra. Além das Casas de Cultura, o espetáculo foi apresentado recentemente no Festival Satyrianas

.

2 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia >>> Arnaldo Afonso canta repertório autoral e fala de seus parceiros e dos artistas que o influenciaram. Versão online de shows presenciais realizados no palco dos Parlapatões, no Bar do Frango, no Eclipse, no Centro Cultural Charada e na Tom-K Produções

.

3 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Caetano >>> Canções e histórias sobre a carreira de Caetano Veloso. A série ‘Lives Caetanas’ teve 6 edições (a primeira teve mais de 1.500 visualizações, mais de 700 comments e cerca de 150 compartilhamentos). Aqui uma delas

.

4 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Belchior >>> Canções e histórias sobre a carreira de Belchior. Veja a primeira e a segunda edição das ‘Lives do Bel-Prazer’

.

Quem puder contribuir com as lives e várias outras atividades do artista, segue o PIX: arnaldo.aafonso@gmail.com

.

REAVALIANDO >>> Os novos casos de internações por Covid, o surto da variante ômicron e a gripe H3N2, me fizeram suspender as atividades presenciais neste início de 2022. Agora, em março, vou reavaliar a situação. Em breve estarei de volta com os espetáculos sobre a vida e obra de Belchior, Cartola ou Caetano, além do meu repertório autoral. Ainda neste primeiro semestre do ano, realizo a gravação do ep ‘Cinco Canções de Amor e uma Balada Desesperada‘. Aguarde.

.

… … …

Fique ligado em minha página no Facebook, onde divulgo as lives e textos deste blog, além de outras inserções. E, anote: toda sexta-feira (às vezes, quinta) tem post novo. Até lá!

… … …

.