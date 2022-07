. Sábado – 16 de julho – a partir das 20h30 … Grupo Chêro da Poesia se apresenta no Bossa Zen, à rua José Antonio Coelho, 583, na Vila Mariana. Acima, nas fotos de Roberto Candido e Ítalo Morelli Júnior, registros de apresentações da banda nos espaços culturais Eclipse e Charada, ambos na ZL. . CHÊRO DA POESIA >>> Banda foi fundada por Helen Torres, Sidney Kitagawa e Luiz Giadas, ainda nos bancos escolares, em 17 de maio de 1975. Helen é a voz principal. Kita também canta, toca violão base e compõe. Giadas, faz vocais, toca violão e guitarra solo, compõe e faz arranjos. Há alguns anos, antes da pandemia, este blog elegeu ‘Foz‘, uma das canções do grupo, como a mais bela do ano. Te prepara, porque ela será apresentada no show. Não é modo de falar: quem for lá pra ver, vai se arrepiar… A música ainda não tem gravação de estúdio, mas é uma obra-prima que impressiona e comove a todos que a ouvem. Por enquanto, leia a letra e clique neste link para ouvir uma gravação de celular feita durante um show na Biblioteca SP:

. FOZ

(Luiz Giadas) Mundo meu

o mundo é meu o mundo é teu

um quintal

e quem sou eu

quem é você

quem somos nós

além do som da voz

veloz Veja bem

que gente tem, gente de bem

natural

que seja eu

quem seja teu

sejamos nós

alem do rio a foz Compartilhando

com outros rios

pingos de chuva

que ganhamos do destino

no caminho até desaguar no mar

pra servir povos d’outras

terras, outras cores

outras gentes

outros sonhos

outras veras e misturar todas as cores

todas gentes

todos sonhos

misturar vontades plenas

dessalgar a terra pra ter sementes

germinando

depois servir novos sabores

novos cheiros de poesias

sons e paz . . No vídeo acima, Helen e Kita interpretam a canção Último Palco, no sarau Toca do Autor. Antes da pandemia, o Chêro da Poesia, além de fazer muitos shows, estava apresentando novas composições e tinha incorporado ao repertório algumas pérolas de Sá, Rodrix & Guarabyra, cujo rock-rural é sua principal referência sonora. E foi assim, misturando suor e inspiração, ensaio e apresentação (e demonstrando um tesão de novatos para quem já tem experiência de décadas), que o Chêro se tornou a minha banda predileta do circuito de saraus. Som de muitas palmas, por favor… A meu ver, só falta ao trio gravar um bom ep com suas lindas canções para o sucesso vir. E virá, sim. Eles merecem! . . . HÉLIO BRAZ >>> O cantor e compositor, administrador do Espaço Cultural Bossa Zen, é baiano de Santo Amaro da Purificação e mudou-se para SP em fins dos anos 70. Venceu o Festival da TV Bandeirantes com a música ‘Canto Corrido’, parceria com Jorge Portugal. Em 1984 lançou o compacto duplo ‘Na Marra’. Já gravou seis cds e se apresentou em diversas cidades do Brasil e Europa. Atuou (como músico) no Grupo do Teatro Oficina, de Zé Celso Martinez. Em 2011 lançou o cd infanto-juvenil ‘Lagarta Pintada’, com a arte-educadora Wanda Moreira. Lançou em 2017 o cd Parcerias Acoustic. Confira sua página no YouTube . . … … … NÃO DÁ PRA NÃO FALAR: MÍDIA

E ELEIÇÕES NO BRASIL IL IL IL … … … Enquanto constato o prosseguimento dos disparos de fakenews, via zap, feitos pelo Gabinete do Ódio, e acompanho as manipulações jurídicas para encobrir os óbvios crimes do des-presidente, de seus filhos e aliados, lamento dizer que ler os jornalões da grande mídia e assistir aos programas jornalísticos das emissoras de tevê também desinformam o eleitorado que decidirá nosso futuro em outubro. O noticiário insiste em falar da violência e do discurso de ódio ‘dos dois lados’, da ‘polarização’ que ameaça a democracia. Eu, só vejo fakenews, ódio, violência, assassinatos e ameaças à democracia do lado que está no poder. Não sei por que, ou a mando de quem, os comentaristas políticos ‘isentões’ dizem coisas como ‘os dois lados são iguais’. Mentem, obviously. Foram mentiras como essa, na ânsia de criminalizar Lula e o PT, que elegeram Bolsonaro e o fascismo que está no poder desgraçando nossa vida e a democracia brasileira. . O sonho dourado do nada meigo empresariado nacional, para o qual trabalha a grande mídia e a imensa maioria da classe política, seria uma ‘terceira via’ – que não existe – traduzida por eles de forma ‘imparcial’ como ‘nem Lula, nem Bolsonaro’, mas, que no fundo mesmo, na hora agá, é apenas um ‘não a Lula e ao PT’, como já aconteceu em 2018. O PT pode ser definido como um partido reformista com ideário de esquerda, mas Lula, não. Lula, político, ainda é o líder operário sincero, maior que os rótulos ideológicos, que pensa em reformas e justiça social, mas que não subestima a lentidão dos passos desse gigante conservador chamado Brasil. Lula, para se eleger, ironizou a si mesmo – e aos seus adversários conservadores que até hoje não entenderam a piada – autoproclamando-se o ‘Lulinha Paz e Amor’. Desde então, fez a política de centro, sendo popular e populista, avançado e conciliador, naquele ritmo marcha-lenta que um país dominado por elites retrógradas lhe permite. Lula, ainda hoje, é o ‘centro’ que poderia unir o país, não fosse a burrice, a cegueira, o anacronismo e o fascismo embutido no conservadorismo da elite empresarial brasileira e de seus porta-vozes políticos e midiáticos. . Pobre do Brasil se Lula não vencer em outubro. Pobre do PT, e das esquerdas, que não têm substituto para Lula, esse homem íntegro, agregador, tão caluniado e que teve a vida devassada, sendo acusado e ridiculamente preso por ‘possuir’ dois imóveis que nem eram seus. Foi o máximo que seus torpes inimigos conseguiram ‘achar’. O fiapo de esperança que me resta num bom futuro para o Brasil é quando vislumbro a eleição de Lula. É um pouco de inclusão e justiça social que ele possa viabilizar através de suas ações no governo, pavimentando algum caminho progressista, diminuindo as desigualdades e promovendo a defesa das questões ambientais e de sustentabilidade. Fora isso, tudo o mais, o entorno, o que sobra, é o nojo e a desesperança ao ler jornais, ver tevê e acompanhar o rumo político desse Brasil mentiroso que está no poder e tem chances de se reeleger, se não houver uma união nacional em torno de Lula. A aprovação da chamada ‘PEC Kamikaze’, com ‘benefícios’ que vão só até dezembro, fazem ressaltar, além do oportunismo eleitoral, a crueldade do atual mandatário com o povo mais pobre. Cerca de 63 milhões de pessoas – gente de verdade, não números – estão vivendo abaixo da linha de pobreza. Um litro de leite ruim, aguado, está custando quase dez reais. E o botijão de gás é mais de 120. Quem se importa se esses 63 milhões de brasileiros morrerem de fome depois de dezembro? Ou antes, pela falta de vacinas? Ou então, porque não têm emprego nem aposentadoria? Ou, talvez, se forem assassinados, um a um, a tiros? Quem ainda argumentará que ‘a culpa é do PT e dessa polarização’? Canalhas, é o que são. . O dever de todo democrata é eleger Lula ainda no primeiro turno. E o dos que se dizem ‘isentos’ é não repetir o que fizeram na última eleição. #ForaBolsonaro . . Nando Motta. Clique para saber sobre sua campanha de financiamento e contribua com esse grande artista A ilustração é de. Clique para saber sobre suae contribua com esse grande artista . . … … …

ARTUR MENEZES >>> Atualmente radicado nos EUA, o guitarrista e vocalista brasileiro faz temporada no país. Após se apresentar no dia 14 de julho no Bourbon Street, em São Paulo, fará shows em Fortaleza, Brasília e Porto Alegre.

Sexta – 15 de julho – no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza

Sábado – 16 de julho – no Festival República Blues, em Brasília

Sábado – 30 de julho – Blues Jazz Brasil Festival, em Porto Alegre

>>> Artur Menezes venceu o concurso promovido pela Ernie Ball e tocou no Crossroads Guitar Festival, festival do icônico guitarrista britânico Eric Clapton. Em 2018, ele foi eleito o melhor guitarrista no ’34º Desafio Internacional de Blues’. Em sua discografia, constam 4 álbuns de estúdio. Acompanhe o artista em seu canal no YouTube

Sábado e Domingo – 16 e 17 de julho … Nos dois dias, a Focus Cia de Dança apresenta dois espetáculos. Às 16h, o infantil ‘Bichos Dançantes’. Às 20h, ‘Vinte’, dedicado à obra de Clarice Lispector, que celebra as duas décadas da troupe. No Teatro Prudential, à rua do Russel, 804, no Rio de Janeiro

…

Sexta – 15 de julho – 19h … Edvaldo Santana apresenta o show ‘Eu Quero é Mais Humanidade’, no teatro Flávio Império, à av. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba

>>> No sábado, dia 16, às 22h, Edvaldo Santana faz show no Apostrophe, à rua Coronel Ortiz, 290, em Santo André

Sexta – 15 de julho – 19h … ‘Mostra Homenagem Grande Otelo & Oscarito’ na Cinemateca Brasileira exibe o último longa-metragem da carreira de Grande Otelo, ‘Katharsys’, com apresentação do diretor Roberto Moura e do produtor Rodrigo Moraes. Na Cinemateca Brasileira, Sala Grande Otelo, no Largo Senador Raul Cardoso, 207, na Vila Mariana. Entrada franca

>>> Às 21h, na área externa, projeção do longa-metragem ‘Carnaval Atlântida’

Sábado – 16 de julho – 22h … Jardim Psicodélico leva ao Estúdio Lâmina a festa ‘Jardim Psicodélico – 32 micro doses acidulantes’ com as bandas Capitão Bourbon (que faz pré-lançamento de seu terceiro álbum, ‘Um banquete para a loucura’) e Os Longes (que apresentam músicas do ep lançado em 2019).

Discotecagem de Lipa Zangrandi, Jun Santos, Alice da Light e Edu Osmedio. Na av. São João, 108

Sábado – 16 de julho – 19h … Poeta Paulo Nunes lança ‘Ismália Interpretada’, na Sabiá Livros, em Uberlândia. Em breve, sarau de lançamento também em São Paulo

FLORES SENTINELAS >>> Segundo single do álbum ‘Canções Pra Vozes Roucas’, do Duo Aduar, formado por Gabriel Guedez e Thobias Jacó. Participação da cantora Kátya Teixeira

Sexta – 15 de julho – a partir das 19h … O excelente trio Dharma Samu apresenta sua sonoridade jazzística no Porão da Cerveja, à rua Lopes de Oliveira, 610, perto do metrô Marechal

Sábado – 16 de julho – 20h … Sarau das Pretas é o coletivo artístico literário formado por Débora Garcia, Elizandra Souza, Jô Freitas e Taisson Ziggy. Nesta sexta, acontece a última live do projeto ‘Sarau das Pretas nas Redes’, que recebe Izzy Gordon, cantora e compositora de jazz, soul e samba. Além do bate-papo, acompanhe o pocket-show de Izzy, que já gravou 4 álbuns: ‘Aos Mestres com Carinho’, ‘Uma Homenagem a Dolores Duran’, ‘O que eu tenho pra dizer’, ‘Negro Azul da Noite’ e ‘Pra Vida Inteira’. Abaixo, um vídeo com a participação dela no programa Ensaio, da TV Cultura, interpretando a belíssima canção de Tom Jobim, ‘Por Causa de Você’, que tem letra de Dolores Duran, tia de Izzy:

Sexta – 15 de julho – 20h … Lucas Scandura apresenta o show ‘Cantautorto’, acompanhado pelo guitarrista Kaneo Ramos. No Gansaral, à rua Demóstenes, 885

Sábado – 16 de julho – a partir das 11h … Dani Mattos e o grupo vocal Poucas & Boas apresentam seu projeto artístico e educacional ‘Villa Lobo Para Todos’, no Parque Augusta

VLADO LIMA >>> Poeta publicou o vídeo criado por seu filho Lucas para ‘Minha Síndrome de Gwynplaine‘, um dos poemas de seu próximo livro, ‘NOIA’, a ser lançado em breve pela Editora Patuá. Gwynplaine, personagem do filme ‘O Homem Que Ri’ (1928), baseado em romance de Victor Hugo, teria inspirado os autores da editora DC Comics a criarem o famoso personagem Coringa.

MINHA SÍNDROME DE GWYNPLAINE

(Vlado Lima)

risco palavras malucas

nas paredes almofadadas

do velho Asilo Arkham

sou o palhaço louco

de cabeleira verde e grisalha

faço malabarismos com bolas de bosta

e tenho um Jerry Lewis tatuado na panturrilha

as tábuas e tijolos do velho Arkham

estalam sob o peso dos séculos

a roda dos hamsters é boa pra esticar as pernas

mas os meus ossos de areia rangem de vertigem

vejo morcegos na porta principal

goblins nos corredores

uma arlequina tricolor na moeda de 1 dólar

e unicórnios de papel na bota de um replicante

uso uma enguia elétrica como gravata

a realidade é chocante demais pra minha alma de vidro

e ninguém ri das minhas piadas mortais

as torneiras do velho Arkham

cantam Adiós Nonino em Código Morse

mastigo chicletes de psicotrópicos

com pimentas tarja pretae

e as vozes dentro do meu quengo gritam nas madrugadas insones de domingo:

você já dançou com o demônio sob a luz do luar?

risco palavras malucas nas paredes do velho asilo

(minhas memórias de náufrago)

falta só inventar um mar

os médicos de cabeça dizem que são rascunhos delirantes

já os meus amigos invisíveis chamam isso

de

poesia

>>> VLADO LIMA >>> O poeta e agitador cultural em breve fará o lançamento de seus quarto livro de poemas, NOIA, pela Patuá. Ele já publicou ‘Sabe de Nada, Inocente!‘, ‘Como Suportar Jabs no Baço e Encarar Nocautes‘ e ‘Pop Para-Choque‘, além de criar e apresentar o Sarau Sopa de Letrinhas, há duas décadas. Vlado, também cantor e compositor, é um dos fundadores do famoso Clube Caiubi O poeta e agitador cultural em breve fará o lançamento de seus quarto livro de poemas, NOIA, pela Patuá. Ele já publicou ‘‘, ‘‘ e ‘‘, além de criar e apresentar o, há duas décadas. Vlado, também cantor e compositor, é um dos fundadores do famoso

Sexta – 15 de julho – 20h … Sarau Culturak, tem palco aberto e comemoração do niver do guitarrista Ivan Cabeça (parabéns!). Na av. Morumbi, 7725

Sábado – 16 de julho – 18h … Projeto Acústico Del Jaguar põe música na calçada, recebendo o cantor e compositor Cauê Procópio. No repertório, além de releituras, canções autorais de seus dois cds, ‘E No Céu Triscava Raio’ e ‘Somos Muitos’. Na rua Capital Federal, 871

.

‘FALADORES DE BELEZAS’ >>> O cantor e compositor Carlos Mahlungo lança cd em show no Teatro Heleny Guariba, à Praça Roosevelt, 184, no dia 30 de julho. O ingresso custa R$30 e dá direito a um cd.

>>> Para reservas:

11 98805-9171 – com Carlos Moura

11 98547-9503 – com Carlos Mahlungo

Sábado – 16 de julho – 21h … Cantora Karine Telles se apresenta acompanhada pelo violonista Valdo Gonzaga no Bar do Alemão, à av. Antártica, 55

Quinta a domingo – 21 a 24 de julho … Casa Guilherme de Almeida homenageia seu patrono com atividades relacionadas à sua obra, a fim de mostrar a pluralidade de sua atuação. Por meio da plataforma Zoom, inscrições até 20/7. Para mais informações, acesse: https://bit.ly/3yqzgz5 Na programação:

21/7, às 19h >>> Palestra de abertura do evento: “Crônicas de Guilherme de Almeida”, com Cesar Veneziani e Marlene Laky

22/7, às 19h >>> Palestra “Guilherme de Almeida, pioneiro da crítica”, com Donny Correia

23/7, às 10h30 >>> Palestra “Guilherme de Almeida e o Haicai no Brasil”, com Marcelo Tápia

23/7, às 15h >>> Exibição do curta-metragem de animação “Os hai-kais do príncipe”, de Maurício Squarisi

23/7, às 16h >>> Exibição do longa-metragem “Apassionata”, de Fernando de Barros

24/7, às 14h 23/7 >>> Visita temática “Guilherme de Almeida e o Japão”, com Debora Paneque

Sábado – 16 de julho – 20h30 … Lançamento de ‘A Invenção da Palavra’, do escritor Joel Silva, com convidados. Vai ter fogueira, contação de causos e música. No Espaço Cultural Bar do Frango, à av. São Lucas, 479

Sábado – 16 de julho – a partir das 17h … Show com as bandas Porno Massacre, OdioSocial e Vazio. Na Casa de Cultura Campo Limpo. Entrada franca

PORNO MASSACRE >>> Segunda parte do show ‘Explícito e Ao Vivo no 74club’. No vídeo, ‘There is no Rule at All‘, manifesto ateísta da banda.

>>> Aqui o registro do show que deu origem ao disco ‘Explícito e ao vivo no 74 Club‘. A apresentação foi gravada na íntegra e será parte de álbum a ser lançado em breve. Porno-Massacre é formada por 5 integrantes que fazem mistura de punk, trash e jazz, com apresentações marcadas por performances teatrais. Saiba mais

Sexta – 15 de julho – 21h … Mou Vidinha, voz e violão, apresenta rocks nacionais e mpb no Velhão, à av. Santa Inês, 3000, em Mairiporã. Também no local, jogos, sinuca e exposição das peças de arte e artesanato de Rose Rodrigues