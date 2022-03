. Sábado – 19 de março – 21h … ‘Cinema Apocalipse’, show de Vanessa Bumagny e banda. Participação de Fernanda Takai, parceira na música ‘A Ousadia’. No Sesc Pompeia . . CLIQUE E OUÇA O DISCO >>> Vanessa Bumagny traz ao palco do Sesc as canções de seu quarto álbum ‘Cinema Apocalipse’, que tem participações de Zeca Baleiro (seu parceiro em ‘Cinema Ilusão‘, no vídeo acima), Chico César e Fernanda Takai, além de parceria com Luiz Tatit. O belo trabalho fotográfico da capa e do material de divulgação do cd (nas imagens ao alto) são da xará, Vanessa Curci. Com produção de Rafael Castro, disco tem dez faixas, incluindo o poema ‘Lady Lazarus’, de Sylvia Plath, musicado por Vanessa. Cantora já lançou os cds ‘De Papel’ (2003), ‘Pétala por Pétala’ (2009) e ‘O Segundo Sexo’ (2014). Além da carreira solo, participa de projetos variados com o grupo ‘Sons e Furyas’, promove saraus e apresentou o show infantil ‘Cecília, Clarice, Fernando e Federico’, cantando poemas de autores clássicos que musicou. . . . Sexta – 18 de março … Ortinho disponibiliza nas plataformas digitais seu novo álbum, ‘Caruarus‘, disco de forró feito com muitos parceiros: Azulão, Chico César, Anastácia, Lula Viegas, Josildo Sá, Kiki Vassimon, Marco Polo e Zeca Baleiro. . . O cantor e compositor pernambucano, oriundo da cena do mangue beat, se lançou como vocalista da banda Querosene Jacaré, com a qual gravou o disco ‘Você Não Sabe da Missa um Terço’ (1998). Depois, em carreira solo, lançou ‘Ilha do Destino’ (2002), ‘Somos’ (2006), ‘Herói Trancado’ (2011) e ‘Nas Esquinas do Coração’ (2019). ‘Caruarus’, com 10 faixas, tem produção de Yuri Queiroga. .

ERAM OS POETAS ASTRONAUTAS? … Segundo livro do poeta, ator e produtor cultural Ivan Néris, do coletivo Aldeia Satélite, foi lançado na quinta-feira passada, em live transmitida pela editora Lavra (veja como foi). O autor costuma postar vídeos declamando seus textos no Facebook (acompanhe). Alternando doses de dramaticidade, lirismo e humor ácido, mesmos os poemas de conteúdo mais confessional trazem a fúria de sua escrita libertária. O livro custa R$30 e já está a venda na lojinha virtual da editora (adquira aqui)

Sábado – 19 de março – 20h30 … Bar do Frango inaugura novo espaço cultural com o show ‘Retratos Sonoros’, onde a cantora Dani Lasalvia homenageia o grande Vidal França, falecido recentemente. Dani, multiartista e arte-educadora, já lançou o álbum duplo ‘Madregaia’ (com participação de diversos artistas) e o cd ‘Recantos – ao apanhador de cantigas’ (com músicas de Dércio Marques). No show, participações de Anabel Andrés e Marcelo Barum. Espaço Cultural Sarau do Frango, com ingressos a R$30. Na av. São Lucas, 479

O Bar do Frango, lendário point de resistência cultural na ZL, já havia ampliado suas instalações fazendo uso do quintal dos fundos para eventos ao ar livre, como lançamento de livros, debates e projeção de filmes. Agora, também nos fundos, mas no primeiro andar, inaugura um salão com palco, cadeiras e ambiente mais adequado para grandes shows. No espaço da frente, continuam as atrações habituais, com violão de mesa e aquele clima aconchegante e festivo de sempre.

PSIU POÉTICO >>> Evento literário acontece em Belo Horizonte, com curadoria e coordenação do poeta Aroldo Pereira. Dedicado a Thiago de Mello, festival abriu na quinta-feira com sarau virtual – veja como foi

CURTA SUZANO NA TELA >>> Projeto exibe mensalmente um filme selecionado em edições anteriores do Curta Suzano, seguido de bate-papo entre realizadores, organizadores e público. Nesta edição, ‘Reexisto/Resisto’, de Rodrigo Campos e Lethicia Galo (que estará presente).

Terça – 22 de março – 19h … No Cine-teatro Wilma Bentivegna, à rua Paraná, 70, em Suzano. Evento gratuito, para vacinados, com máscara

RADIOLA DA MEMÓRIA >>> Série de podcasts conta histórias de pessoas e suas memórias sonoras. A cada episódio uma experiência sensorial diferente. Parceria entre o canal Avosidade e a atriz Janaina Sant’Ana, que narra, no primeiro episódio, a história de Cesar e o alto-falante da igreja matriz da cidade onde vivia, que reverbera até hoje nos escritos dele

COMO FOI

COMO FOI 1 >>> SARAU PERIFERAS >>> Foi superlegal a estreia do sarau organizado por Duilio Coutinho, o popular Punky. Mistura de artes, estilos e gerações. Teve poeta, pintor, artesão, músico e todo mundo participou à vontade, sem pressão. Teve declamação, música autoral e ótimos covers. Outro fator positivo: o OutBack Rock Bar fica aberto para o movimento da rua, o que provoca a curiosidade dos passantes. Não vejo a hora de ir no próximo. Me chama, Punkyyyy… Eu ia citar o nome do pessoal que participou, mas foram tantos… Nas fotos tem alguns deles. Parabéns a todo o pessoal.

. COMO FOI 2 >>> BLOGUEIRO NO RÁDIO >>> Na quinta-feira passada fui entrevistado pelo Francisco Américo, o popular Quinho, no programa Acordes Urbanos, da Rádio e Tv Nuar (que acontece às quintas, às 18h). Contei um pouco sobre o Sarau da Maria e também falei do blog e das minhas influências na música e na poesia. Quem quiser ver como foi, clica aqui. Valeu, Quinhooooo…

TODA SEXTA, UMA NOVA CANÇÃO

E eis aqui a sexta edição da seção criada para divulgar as canções engavetadas deste blogueiro e artista anônimo. São registros toscos e caseiros, mas ao menos eu tenho jogado alguma luz em composições condenadas à escuridão das caixas emboloradas onde eu guardo meus escritos, fitas, cadernos e afins. Me sinto satisfeito por já ter apresentado ‘Um Dia Feliz’, ‘Só Teu‘, ‘Visita Íntima‘, ‘Hey, Girl‘ e ‘O Poema Gráfico‘. Hoje é a vez de ‘Oh, John‘. música feita sob a dor de acompanhar os bombardeios da Rússia sobre a Ucrânia e a troca de farpas entre as nações, com EUA e Otan deixando óbvios seus interesses econômicos e suas estratégias para a manutenção de poder, sem se importarem com a vida dos inocentes. Dos habitantes. Dos povos – sem distinção de nacionalidade. Gentes de lá, daqui, de qualquer lugar. Somos nós, cada um de nós, que agonizamos sob aqueles escombros.

Escrever uma canção motivado por um desejo de paz me remeteu imediatamente a John Lennon, meu ídolo querido. Da minha letra evocando o espírito de John até uma óbvia versão dos primeiros versos de ‘Imagine’ foi um caminho natural. O caminho que a humanidade não pode deixar de percorrer, jamais: o da paz, do amor, da divisão das riquezas, da liberdade, do prazer. Depois dessa gravação eu já dei umas mexidas na letra e no arranjo das estrofes. Mas não tive disposição de regravar (a letra, abaixo, já inclui algumas dessas alterações). Perdoem… A paz não pode esperar.

OH, JOHN (Arnaldo Afonso)

John… sonhei com você / fui lá te dizer / pra você voltar / por favor, meu cantor

John… você tem que saber / a grana e o poder / continuam a matar / não podemos deixar

Oh, John… o mundo piorou / o fascismo aumentou / não deu chances à paz / é egoísmo demais

John… vê se baixa no Paul / faz um bom rock and roll / pro sonho acordar / e a gente cantar

John… vê se baixa no Paul / faz um bom rock and roll / pra gente sonhar

IMAGINE (John Lennon – versão de Arnaldo Afonso)

Imaginei um mundo / sem guerras, crenças, fronteiras

imaginei os povos / compartilhando as riquezas

imaginei a vida / livre para ser curtida – dia a dia

Como o velho John, sou ‘paz e amor’ / vejo um mundo bem melhor

pode me chamar de sonhador / mas eu sinto que não estou só

Me imaginei John Lennon

… … … ALGUNS COMMENTS … … … ARTISTAS DO MUNDO, SPOTIFY-VOS >>> Na semana passada comentei sobre as sugestões de amigos que querem, entre outras coisas, que eu coloque minhas músicas no Spotify’, ‘coisa que eu não vou fazer’, escrevi. Minha querida e sempre atenta amiga, a poeta Betty Vidigal, me inquiriu sobre o porquê da negativa a algo que ela julga bom e até recomenda a seus amigos compositores que o façam. De imediato eu respondi a ela: ‘Ah, querida, sei lá por que’. E ri. Mas é claro que ela tem razão. Se você quer vencer, é preciso competir, sim. E os meios estão aí, disponíveis a todos. Porém, mesmo sem razão, tenho algumas considerações a fazer. Achei útil a mim e aos colegas artistas refletir sobre o assunto. Pelo que sei, a remuneração, pra quem consegue a proeza de não sei quantos mil views, é irrisória. Já os lucros da empresa que hospeda os artistas é bilionário. E esses tais ‘views’ que conseguimos são de poucos segundos de audição. Ou seja, esse papo de que a tua música está sendo ‘ouvida’ em vários países não é bem verdade. Se você for checar mesmo, descobre que ninguém ouve naaaaada. Só passam o cursor sobre a música. Ouvem alguns segundos e já partem pra outra. É o jeito ‘muderno’ de se ouvir música. Eu pegava o disquinho na mão, olhava a arte da capa, do encarte, ouvia um lado, depois outro, e lia todas as letras: Aldir, Chico, PC Pinheiro, Dylan, Lennon, os mestres. Eu me importava com o conteúdo. A indústria do entretenimento, como sempre, quer apenas consumo. E a forma como a música é difundida nos meios digitais propicia isso. Ela venceu… Mas odeio saudosismo. No futebol, nas artes, em qualquer assunto. Toda época tem criatividade – e o futuro que nos julgue. E também não gosto de generalizar. Isso é ruim.. mas também é bom. Quem garimpar bem, acha o ouro (não me refiro a minhas músicas, não, hein? – não me sinto ‘injustiçado’, só desmotivado pra essa empreitada). O esquema da música, hoje, é feito pra jovem que sonha ter uma carreira de sucesso, ficar famoso e ganhar muita grana. E artistas alternativos serão sempre alternativos. Parece que nosso caminho é outro… Minhas músicas não são feitas pra se conseguir milhões de views. Assim como meu blog não é escrito pra viralizar e fazer com que eu me torne um youtuber com milhões de seguidores. Se isso acontecer, é porque deu tudo errado. Eu quero que as pessoas pensem. Sou um semeador de dúvidas, estou à procura também, não quero que me sigam. Cantores com timbre muito especial, instrumentistas geniais, produtores supertalentosos ou, por outro lado, artistas que têm trabalhos muito comerciais, grudentos, apelativos, dançantes ou bem românticos, ganharão destaque, mais cedo ou mais tarde. Nenhum dos dois é meu caso. No fim, quem vai me ouvir mesmo é aquela meia dúzia de sempre. Os que vão num show, num sarau. Os que me deixam pulando de felicidade quando fazem questão de ir me cumprimentar e fazer um elogio simples e comovido. Acho que sou apenas um cantor de bairro. Sim, e eu sou chatinhooo pra caramba. Mas que isso tudo de marketing digital e coisa e tal é uma tremenda enganação, isso é. São só observações de quem tá por fora de tudo (eu!). Seria bom ouvir quem tá surfando nessa onda. E está contente contando seus crescentes mil views. … A ‘PAZ’ – SÓ QUE NÃO >>> Duas excelentes ilustrações sobre a guerra, que colhi na net durante a semana, também me levaram a escrever a música ‘Oh, John’, postada na matéria mais acima.

A da mão ensanguentada sob a legenda ‘acordo de paz’, de Benett, publicada na Folha. Palmas!

E a clássica e antológica, de Quino, do cavalo de troia no formato da Estátua da Liberdade. Gênio!

São dois grandes artistas que nos comovem e nos fazem pensar. … FACEBLOQUE >>> Que ‘rede social’ é essa em que tudo é motivo pra suspensão e bloqueio? Basta ‘azular’ alguns nomes, com a intenção de que leiam o teu post, que já vem o aviso de que você está violando as ‘normas da comunidade’. Só não desisto de vez porque a gente precisa das redes sociais pra divulgar nossas artes e artimanhas. Ou, no mínimo, pra registrar os trabalhos que anda fazendo. E olha que eu sou fiel e só fico no Facebook, hein? Sou um usuário tesourado ‘exclusivo’ deles (risos). Eu sei e todos sabemos que seu Feice quer que a gente pague pra usar. Eu não pago… O que me incomoda é que eles já ganham muuuuito dinheiro com os usuários. Pra usar a rede temos que ‘permitir’ o acesso a todos os nossos dados e gostos pessoais, ‘preferências’ que eles vendem às empresas interessadas. Ou seja, não é de graça. O fato de eu não utilizar o recurso do ‘post patrocinado’ não quer dizer que eles não ganhem dinheiro comigo. Por isso é mais fácil eu sair de vez da rede do que dar mais dinheiro a esse bando de bilionários fas3cis3tas. Tem que botar números na palavra, porque senão eles bloqueiam. As fakenews de direita rolam soltas, mas usar a palavra ‘fascista’ pra denominar um fascista não pode. Fere as regras da comunidade. Por essas e outras, eles me ‘suspendem’ e não permitem que eu linke o nome dos amigos aos meus posts. E vários deles ficam sem nenhuma leitura, sem nenhuma curtida, sem existir. Pra mim, vale apenas o registro histórico do que foi feito. Por mim, ok, seu Feice. Mas pagar, não pago, mesmo. Que ‘rede social’ de mmmmm!!! … CASO MARIELLE: QUATRO ANOS DE VERGONHOSA IMPUNIDADE >>> No dia 14 de março de 2018 a vereadora Marielle Franco, aos 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas, coletivos dos saraus e defensores da democracia e dos direitos humanos defendemos. Quatro anos depois, este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle? . . Faz 4 anos que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto o blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos e pela omissão das autoridades. Repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Nós, brasileiros democratas, seguimos de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem mirar nas nossas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. E nas periferias de todo o Brasil. Marielle está presente.

AGENDÃO

Em minha página no Facebook, a programação alternativa do agendão é diariamente atualizada. Confira lá…

… MOSTRA ‘TEATRO EM TRÂNSITO’ >>> Até 24 de abril acontece a mostra ‘Teatro em Trânsito’, idealizada pela CTI – Cia. Teatro da Investigação. Serão 16 apresentações, em oito endereços da cidade, com participação de oito coletivos. Para mais informações, acesse. Neste fim de semana tem ‘O Ensaio Invisível’, com Coletivo de Teatro Off Off Broadway (exibição e bate-papo). Sábado, 19 de março, 20h >>> Na sede CTI – Teatro-baile, à rua Oti, 212, na Vila Ré Domingo, 20 de março, 20h >>> Sede Rosas Periféricas, à rua Redução de Guarambaré, 39, no Jardim Vera Cruz … FESTIVAL MÚSICO CIDADÃO >>> Festival acontece em São Paulo com shows presenciais gratuitos e oficinas de artistas imigrantes que vivem na cidade. Participam as bandas Limanya (África), Nikkal (países Árabes) e Tríptico Caribe (países Latino Americanos). Os shows serão no Centro Cultural da Juventude, Centro Cultural da Penha e Tendal da Lapa. Acesse e saiba mais … ÀS QUINTAS – 19h – AULAS DE DANÇA NA CTI >>> As aulas da bailarina e professora Vanessa Voskelis partem do ‘estudo dos campos de atuação do fazer artístico, aliando propostas coreográficas e os possíveis diálogos entre Dança Contemporânea, danças populares do tempo presente e tecituras das dramaturgias em danças’. Até 31 de março, aulas regulares, ao valor mensal de R$70. No C.T.I Teatro-baile, à rua Oti, 212, perto da estação Patriarca – Vila Ré do metrô … BARULHO D’ÁGUA >>> Peça da Cia Nova de Teatro aborda o drama de milhares de refugiados, que, em sua maioria, morrem atravessando o mar Mediterrâneo. Com os atores Alexandre Rodrigues, Fábio Mraz, Miguel Kalahary e Carina Casuscelli, que também dirige. Sábados e domingos, dias 18 e 19 de março, às 20h, no Sesi Campinas Amoeiras. Entrada franca. Reserve ingresso …

Sábado – 18 de março – das 16h às 19h … No ano em que a Alpharrabio Livraria Editora e Centro Cultural comemora 30 anos, surge o SarAlpha, sarau de poesia, música e troca de ideias, aberto a todos os vacinados. A atividade acontecerá sempre no terceiro sábado de cada mês, em Santo André … Sexta – 18 de março – 20h30 … Live ‘Memórias do Teatro Andreense’ traz o Grupo Teatral Pontos de Fiandeiras, que comemora seus 11 anos e faz ‘Femenagem’ ao 8 de março. No Youtube do Teatro da Conspiração, com participação de Dalila Teles Veras e Cassio Castelan … Sábado – 19 de março – 21h … Ingá, show da cantora Martha Galdos com a participação de Juan Humberto Manrique (violão) e Rosa Huilca (percussão). Martha nos revela a mística musical afroperuana cantando e contando um pouco da história da ‘música criolla’, as lutas do povo andino, o trabalho nos campos de cana, as ruelas ‘callejones’ que revelam os saraus ‘jaranas’ e os instrumentos que foram surgindo, como o famoso ‘cajón’, entre outros. Cantora fará releitura da canção brasileira ‘Upa, neguinho’, em ritmo de festejo peruano. No Centro Cultural Afrika, à rua Major Diogo, 518, na Bela Vista. No vídeo, uma live da série ‘Colores‘, que realizou em 2021. . … ÀS TERÇAS – 19h … A Fim de Poesia, bate-papo poético promovido por Noélia Ribeiro no Instagram … RÁDIOS COMUNITÁRIAS >>> Dois programas legais: . Acordes Urbanos, na Rádio e Tv Nuar (todas as quintas, às 18h), com Quinho, Passarinho e Gregório. , na Rádio e Tv Nuar (todas as quintas, às 18h), com Quinho, Passarinho e Gregório. . TV MCA – Moto, Cultura e Afins (todas as terças, às 20h), com Adilson Aragão e Norberto Cassa (todas as terças, às 20h), com Adilson Aragão e Norberto Cassa … Sábado – 19 de março – a partir das 17h … Lançamento dos livros ‘Porque em relevo se revelava o verso’, de Esther Alcântara, e ‘Anjos Bailam’, de Tom Kbélo. Sarau com leitura de textos pelos escritores e apresentação musical de Igor Trovanova. No Zuka, Boteco do Sertão, em frente ao Farol da Barra – em Salvador, Bahia. … Sábado – dia 18 de março – a partir das 20h … Leone da Gaita toca ‘O Bom & Velho Blues’, no Resenha Cervejaria & Smoked BBQ, na Casa Verde . LEONE DA GAITA 2 >>> Além de show no formato ‘violão, gaita & voz’, com repertório e histórias de Robert Johnson a B.B.King, o artista também dá aulas para iniciantes de violão e gaita (diatônica e cromática). Contate pelo zap: 11-9.8173-0897 ou mande msg inbox … Sábado – dia 18 de março – 20h … Abacaxepa se apresenta no Sesc Santo Amaro. Visite o canal da banda que lançou recentemente o cd ‘Caroço’. . … inscreva-se ÀS TERÇAS – 19h … Tato Fischer promove o seminário ‘Como é que Você Compõe’, série de bate-papos com artistas. Evento privado – via Zoom. Saiba mais e … ÀS TERÇAS – 20h >>> Programa ‘Contraponto’ entrevista produtores, instrumentistas e compositores para compreender um pouco mais do mercado brasileiro da música. Com Serginho Sagitta, do programa Sons do Brasil, e Mateus Mello, do canal Tropicalismo Selvagem. Se inscreva no canal do YouTube … CALE NARMAN >>> Músico da ZN tem programação agitada nesse fim de semana. Vai lá que ele bom: Sexta, dia 18, às 13h – no Deck Cantareira, à Avenida das Palmeiras, 3000 – na porta do Alpes da Cantareira Sexta, dia 18, às 19h30 – no Espetto Carioca, à avenida General Osório, 19 – Centro de Guarulhos Sábado, dia 19, às 13h – Música no almoço, em Indaiatuba Sábado, dia 19, às 19h – no Bendito Celeiro, à Avenida das Palmeiras, 2693 – na entrada do Petrópolis, comemorando o niver do Aguinaldo Teixeira, do Manjericanto Domingo, dia 20, às 13h – Música no almoço, no Bendito Celeiro Domingo, dia 20, às 17h – no Deck Cantareira … Domingo – 20 de março – 19h30 … Élio Camalle se apresenta no Ziriguidum, na Vila Madalena … PAPO ROCK >>> Programa apresentado por Arnaldo Marques vai ao ar às sextas-feiras, às 20h, com reapresentação aos domingos, às 20h e às segundas-feiras, às 23h. Pela web rádio CDR … ZOOM ZOOM ZOOM… É POESIA! >>> Programa do multiartista Claudio Laureatti é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores. Nesta edição com Marina Ruivo, autora de ‘Leite de Mulher’ e ‘Nossa Barca’. Inscreva-se no canal … Sexta – 18 de março – a partir das 18h … Mês das Mulheres: vasta programação cultural celebra as lutas feministas. Na sede do Sindicato do Metroviários, no Tatuapé … Sábado – 19 de março – das 14h às 20h … Inauguração da casa nova da ‘A Toca – Empório e Arte’ celebra o mês das mulheres e as lutas feministas com várias atrações. Na rua Eça de Queiroz, 346, na Vila Mariana

preços promocionais AOS DOMINGOS – 20h … Nova temporada de ‘O Santo e a Porca’, de Ariano Suassuna. A poeta e atriz Marlene Araujo integra o elenco. Até o fim de março, no Teatro Shopping West Plaza. Ingressos antecipados com

BRANCA PRODUÇÕES >>> Músico Betto Ponciano acaba de lançar sua produtora, ‘com o objetivo de trabalhar desde a produção, gravação, mixagem, masterização em estúdios de música até o lançamento e impulsionamento de trabalhos artísticos nas mídias sociais’. Contatos in box … DUDA JARDIM MUSICANDO >>> O músico, cantor, compositor e ator Duda Jardim também é produtor cultural. Organiza eventos, realiza shows e participa dos saraus da cidade. Em seu canal no YouTube, além das canções autorais de seu cd ‘Parede da Memória‘, há vídeos interessantes onde ele analisa e comenta grandes clássicos da mpb (como ‘Preciso Me Encontrar‘). Veja também a série de entrevistas com artistas da cena alternativa, como Akira Yamasaki, Kleber Albuquerque, Escobar Franelas e Darc Maia, entre outros, que contaram histórias interessantes sobre suas carreiras. Visite o canal e saiba mais …

MARCELO BARUM >>> Esse grande artista, cantor e compositor do grupo Tarumã, também dá aulas de violão, vocalização e composição. Tem módulo para iniciantes, pra quem já pratica um pouco e pra quem quer aprimorar ainda mais seus recursos teóricos e práticos. Além do fone, no cartaz, saiba mais aqui

SELETA MENSAL >>> Músico Dharma Samu apresenta programa que vai ao ar às 18h, de segunda à sexta-feira, na Rádio Jardim Psicodélico, com reprise às 12h. No repertório, rock, jazz, música brasileira e independente. Saiba mais no cartaz

ROGER MARZOCHI >>> Campanha de financiamento coletivo visa arrecadar fundos para a gravação de um álbum com improvisações livres do saxofonista com paisagens sonoras de Fernando de Noronha, captadas pelo cientista Raul Rio Ribeiro, que assina a primeira música desse projeto, a ser lançada dia 25 de março. Parte dos recursos serão destinados à ong @oceansoundorg. Para contribuir, acesse o site

CURSO DE LITERATURA NA ALDEIA >>> Até 9 de abril, Claudemir Darkney dos Santos e Escobar Franelas realizam o curso ‘Gêneros Literários’. A Oficina é a primeira que dá início ao Festival do Livro e da Literatura de São Miguel 2022. Indicado para jovens que escrevam ou que, simplesmente, curtam literatura. Na Aldeia Satélite, em São Miguel … Toca do Autor na Rádio Brasil Atual, pelo 98,9 FM ou pela internet. Apresentação de Alexandre Tarica e Regina Cell ÀS QUARTAS – 22h15 … Programana Rádio Brasil Atual, pelo 98,9 FM ou pela internet. Apresentação de Alexandre Tarica e Regina Cell

BEMBOLADO >>> Selo do músico e escritor Edmar Silva, em poucos meses, já apresentou ao público alguns trabalhos de talentosos artistas (entre eles, o próprio Edmar), fortalecendo a cena cultural alternativa. No catálogo:

Edmar Silva – Edmar Dub (2021) –

Edmar Silva – Palavras (2022) –

George Christian e Iarly Patricio (2022) –

Super Sons – Volume 1 (2022) –

Stevan Zanirati – Singles (2022) –

REVISTA DA QUEBRADA >>> Joad Lima, editor, informa que já está disponível a 16°edição da Revista da Quebrada. Acesse também as edições anteriores.

NANDO MOTTA >>> Lançada a campanha de financiamento coletivo da primeira coletânea de charges do artista, com cerca de 100 trabalhos. Acesse, contribua e conheça as recompensas

player da radio ou na 2° opção para ouvir a rádio. ÁLBUNS DE CABECEIRA >>> Programa começa ao meio-dia do domingo e vai até o meio-dia da segunda-feira, na Rádio Jardim Psicodélico. Um convidado escolhe 13 álbuns que o influenciaram e conta um pouco sobre cada um. Entre no link do site e clica nou na 2° opção para

MAIS NALDOS NEW'S

Tenho canções postadas em dois canais no YouTube (canal um e canal dois), além de vários registros de minhas participações pelos saraus da cidade (é só pesquisar pelo meu nome). O blog também está no YouTube e tem projetos de transmissão de programas e lives para 2022. Este blogueiro, poeta e cantor, informa aos interessados que tem quatro espetáculos prontinhos da Silva para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs e que foram adaptados para o formato de lives durante a pandemia. São eles:

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> Além das Casas de Cultura, o espetáculo foi apresentado no Festival Satyrianas

2 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia >>> Arnaldo Afonso canta repertório autoral. Versão online de shows presenciais realizados no palco dos Parlapatões, no Bar do Frango, no Eclipse, no Centro Cultural Charada e na Tom-K Produções

3 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Caetano >>> A série ‘Lives Caetanas’ teve 6 edições (a primeira teve mais de 1.500 visualizações, mais de 700 comments e cerca de 150 compartilhamentos). Aqui uma delas

4 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Belchior >>> Veja a primeira e a segunda edição das ‘Lives do Bel-Prazer’

Quem puder contribuir com as lives e várias outras atividades do artista, segue o PIX: arnaldo.aafonso@gmail.com

REAVALIANDO >>> Os novos casos de internações por Covid, o surto da variante ômicron e a gripe H3N2, me fizeram suspender as atividades presenciais no início de 2022. Após reavaliar a situação, em abril estarei de volta com o Sarau da Maria e algum dos meus espetáculos sobre a vida e obra de Belchior, Cartola ou Caetano, ou do meu repertório autoral. Ainda neste primeiro semestre do ano, realizo a gravação do ep ‘Cinco Canções de Amor e uma Balada Desesperada‘. Aguarde.

Fique ligado em minha página no Facebook, onde divulgo as lives e textos deste blog, além de outras inserções.

