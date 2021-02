O show de Élio Camalle, o sarau ‘Toca-Troca’, o filme ‘Stories’, a live ‘Vá, Sina’, as ‘Insurgências Gordas’ e as marchinhas de Paraitinga

Sábado – 6 de fevereiro – 20h … Show com Elio Camalle no Ecla à rua Abolição, 244. Acompanhe o canal dessde grande artista no YouTube

ÉLIO CAMALLE >>> Filho de retirantes do sertão baiano, nascido em São Caetano do Sul e criado em éssepê, o cantor, compositor e ator participou de diversos trabalhos no teatro e no cinema, além de ter gravado cds solo no Brasil e coletâneas no Japão e Europa. Em 1992, integrou o grupo ‘Os Menestréis’, de Oswaldo Montenegro, e o grupo folclórico de dança, Abaçaí. Em 2000, atuou no musical “Brasil Outros Quinhentos”, do escritor e poeta Millor Fernandes. Seu primeiro cd, ‘Mágicas’, foi lançado em 1998. Em 2009 atuou no filme “Família Vende Tudo”, de Alain Fresnot. Atualmente divide seu tempo entre Brasil e França, onde apresenta o espetáculo ‘Samba D’Accord’. Engajado, seus poemas e canções são inspirados nos movimentos contestatórios e ilustram a situação atual do país. Élio lançou videoclipe e prepara novo cd. Aguardo ansioso. Esse cabra é bão!

>>> MAIS ÉLIO >>> Seu projeto ‘Isola 1/4 de Música – Diálogos‘ foi contemplado pela lei Aldir Blanc e o músico já deu início às atividades com os artistas convidados. A idéia é uma discussão sobre a relação entre pandemia, isolamento, racismo, processo de criaçao e periferia. Todo o processo estético é inspirado na coletânea de canções compostas por ele durante os primeiros meses de isolamento. O projeto se expressa através das impressões dos convidados, captadas em audio-visual, em suas repectivas regiões no estado de São Paulo;

José Carlos dos Santos Kerubyn, no Capão Redondo (ZS); Edson Luna, Adriana Freires Aragão e Elisabeth Belisario, na Brasilândia (ZN); Lucas Santos, Coruja, Daniel Alexandrino, no Sarau do Grajaú e Jaqueline Santos Santos, no Jardim Planalto (ZL)

FORMAS BREVES >>> O diretor e dramaturgo Marcos Gomes, com apoio da Lei Aldir Blanc Inciso II, inicia oficina de dramaturgia (gratuita) direcionada a alunos da rede pública. A ideia é ler e escrever cenas curtas e acompanhar o processo de criação da próxima edição do projeto Terça em Cena

JOHN MULLER >>> Cantor e compositor lança videoclipe da música ‘A Gente Precisa Desse Carnaval’, dele e Serginho de Almeida, disponível nas plataformas digitais (clique escolha sua preferida – ). Ouça mais canções de John em seu canal no YouTube

MARCHINHAS >>> O 36º Festival de Marchinhas Carnavalescas de São Luiz do Paraitinga acontece online neste ano de 2021. As eliminatórias começam neste dia 4, com as músicas concorrentes sendo transmitidas de hora em hora (clique no cartaz)

CARNAVIOLA >>> De 12 a 16 de fevereiro, sempre às 15h, tendo o violeiro Chico Lobo à frente de grandes artistas, o MM Gerdau realiza a primeira edição digital do festival em seu canal no YouTube

TOCA-TROCA >>> Nesta quinta, 4 de fevereiro, a partir das 19h, o músico e produtor cultural Alexandre Tarica apresenta mais uma edição online do sarau Toca do Autor. A novidade é que agora os artistas que frequentam a live irão interpretar músicas uns dos outros (clique no cartaz)

Quarta a terça – 3 a 9 de fevereiro – das 19h às 21h … Insurgências Gordas. Segunda edição do curso que reúne a “intelectualidade gorda do Brasil para aulas online com temas que passam pela saúde, mídia e comunicação, sexualidade, arte, racismo, moda, teatro e corpo gordo, filosofia e literatura”. Curso, que tem curadoria de Jéssica Balbino e Malu Jimenez, emite certificado ao final

SANTA IGNORÂNCIA >>> Banda (formada por William UbiraJah, Maria Maryjane, Daniel Jackaré e Bruno Gnomo) lança ‘Levantei Ligeiro’, clipe de seu primeiro álbum, ‘Ignorando Ideia Errada’.

Quinta – 4 de janeiro – 20h30 .. Live nas Quintas, com Vinicius Maganha e Samira Regina interpretando clássicos da mpb, no Facebook. No dia 26 de fevereiro a dupla lança single. Acompanhe também a página ‘Alcateia de Delírios’, que tem apresentações lítero-musicais baseadas no livro homônimo de Vinicius

NOVO LIVRO DE ZÉ DE RIBA >>> Zé de Riba é um contador de histórias, nos livros e na música. Compositor, cantor, ator e escritor, este maranhense radicado em São Paulo está lançando ‘A História de Biliu e Mademoiselle Mort’, livro em que questiona a morte e a paixão com muito humor. Reserve o seu exemplar no site

ANTOLOGIA CLAREIRAS DE LUZ >>> Estão abertas as inscrições (gratuitas) para a coletânea fotopoética da Editora Essencial, em que um poeta participa com um fotógrafo (ou publica sua própria foto). Leia o regulamento e inscreva-se aqui

REVISTA SER MULHERARTE >>> Feita por um coletivo feminista, a Revista Ser MulherArte tem por objetivo valorizar e dar maior visibilidade à produção artística de mulheres. As publicações são variadas com rubricas e colunas abrangendo diversos campos da arte contemporânea. Chris Herrmann, editora, cuida também da parte gráfica das publicações no Facebook e Instagram. Além da revista, com poemas, entrevistas e podcasts, o coletivo Ser MulherArte lançou a antologia ‘Porque somos mulheres’. Conheça ainda a seção onde Chris faz entrevistas de áudio com escritoras e ativistas feministas, como Divanize Carbonieri, Rosângela Vieira Rocha e Ingrid Morandian

>>> MAIS CHRIS 1 >>> Eu brinco com Chris Herrmann dizendo que não é fácil dar conta de acompanhar e noticiar as inúmeras iniciativas culturais que ela organiza ou participa. Mas é verdade, mesmo. Clique nesses links e saiba um pouco mais sobre algumas delas: visite o site da Revista Ser MulherArte, o podcast e o Mulherio das Letras na Lua. A escritora lançou no ano passado o livro ‘Entre Amoras e Amores‘, em que apresenta 50 minicontos com toques de humor (sob o belo sub-título ‘Quando os desencontros são mais doces’). Saiba mais aqui

MAIS CHRIS >>> No sábado, dia 6, às 14h, Adriana Mayrinck, do Programa de Sábado, convida Chris Herrmann e Divanize Carbonieri para live de bate-papo literário. No canal In-Finita.

Na segunda-feira, dia 8, às 20h, Chris é uma das convidadas do Sarau Letras Virtuais no Instagram (@letrasvirtuaiseditora), sob a mediação de Adriana Vaitsman

Quinta – 4 de fevereiro – 20h30 … Rafael Cirilo apresenta a ‘segunda dose’ de sua live ‘Vá, Sina!’, no Facebook, com cachê voluntário (contribua com o músico)

… CHARADA VÍDEO NA NET >>> Quem tem saudade de passear pelos corredores de uma locadora e escolher alguns filmes para ver em casa agora pode fazer isso pela internet. Basta acessar charadavideo.com e conhecer o serviço de locação de filmes online e se maravilhar com o fabuloso acervo de dvds, vhs e blu-ray. É só alugar e receber em casa >>> ÀS SEXTAS – 20h … Charada – Sala Privada Convida. Espaço cultural promove shows e bate-papos todas as sextas-feiras direto da ‘sala privê’ da locadora, via Facebook >>> MAIS CHARADA >>> Rafael Cirillo e Dharma Samu (com Sergio Basseti e Clayton Martin), talentosos artistas ligados ao centro cultural da locadora Charada, na ZL, lançaram duas canções no canal ‘Menino Muquito Records’: ‘‘Não’(deles dois, mais Tom Kbélo) e ‘5090’ (só dos dois)

… Domingo – 7 de fevereiro – 19h … Live com o trio Dharma Samu. Não rolou na semana passada, mas agora vai… No repertório, músicas do recém-lançado ‘Cidade Fábrica‘, além de canções de outros discos. Transmissão pelo Facebook >>> DHARMA SAMU >>> ‘Cidade Fábrica‘, sétimo disco da banda Dharma Samu, já está disponível nas principais redes de streaming. Conceitual, o trabalho ‘exprime a relação da cidade e suas estruturas com o ser humano coletivo, sendo a trilha sonora do baile do absurdo’. Com Dharma Samu (sax tenor, barítono, synth, piano, orgão), Pedro Rocha (sax tenor, flauta), Bruno Rocha (baixo) e Fábio Batista (bateria)

STORIES – O FILME >>> Curta-metragem (35 min) escrito por Camilla Rollemberg, com direção de Liviah Prestes e Thiago Sacramento, ‘Stories’ retrata a vida de Joana (Stephanie Lourenço), presa em sua casa pela pandemia, expondo a fragmentação da vida após o advento da internet, com sua carga de afazeres, expectativas de resultado e excesso de cobranças, principalmente com relação às mulheres (casar, engravidar, manter-se jovem e bela, zelar pela família e amigos, ser bem-sucedida profissionalmente). Disponível no YouTube para acesso gratuito ou mediante contribuição voluntária

O SALTO >>> Videoclipe contemplado pelo edital Respirarte une composição de Ceumar a poema de Caco Pontes. A diretora do clipe, Manoela Rabinovitch, sugeriu a cada um dos artistas captar imagens nos lugares em que estavam reclusos durante a pandemia. Caco declama, Ceumar canta e toca. A produção de áudio é de Tiê Coelho Todão

PAPO DE VAGALUME >>> Incluída no cd ‘Rosal’, de Cássio Figueiredo, a canção (parceria dele com Loni Seiva) virou videoclipe produzido por Dan Santos e Ana Cá. Conheça mais do trabalho de Cássio no YouTube

TEXTOS COLHIDOS NA NET

SOBRE NELSON CAVAQUINHO >>> Por indicação de minha amiga Cassia Sarath, eu li, adorei e recomendo a leitura na íntegra do delicioso e informativo texto de Bruno Ribeiro na Revista Ópera. Aqui, um trecho:

“Nelson (…) cantava a morte e o vazio. Em outras palavras, foi um arauto da sarjeta (‘Noites eu varei/ Mas cada amor me fez um rei/ Um rei vadio’) e um mensageiro da vida como ela é: áspera, injusta, patética. (…) Sua voz roufenha, suja e quase desagradável ajuda a compor, junto às suas letras pessimistas e às suas melodias imprevisíveis, que sobem e descem feito um bêbado na ladeira, um impressionante quadro de tristeza, tragédia e luto. Em sua voz, talhada pelo conhaque e pelo tabaco, reside todo o sofrimento que se abate sobre os boêmios pobres. (…) O “rei vadio” morreu em 1986, aos 74 anos, reconhecido pelo povo como um grande compositor, mas ainda pouco gravado e mal remunerado. Nelson foi um poeta lunar, da noite, da rua, dos botequins escuros e decadentes. Antes de ser visto como compositor, era tido pelos seus iguais como um andarilho, amigo dos boêmios solitários, dos marginais e das putas — o que o fez ser comparado certa vez a Carlitos, o vagabundo romântico interpretado por Charles Chaplin no cinema”

PEDRA NO CAMINHO >>> Me comovi com a atitude do padre Júlio Lancelotti que pegou marreta para quebrar as pedras colocadas (e já retiradas) pela prefeitura de São Paulo para evitar que moradores de rua durmam sob um viaduto na ZL. Posto alguns comentários indignados que li:

Luiza Erundina, política: ‘A imagem dói. Nossa solidariedade ao amigo por sua fé na construção de uma sociedade mais humana’

Consuelo de Paula, cantora: “Não sei o que escrever diante dessa imagem. O mundo regido pelo capital chegou mesmo ao fundo do poço. A solução que a prefeitura da cidade de São Paulo encontrou para quem não tem um lugar para dormir, foi colocar essas pedras… Não inventamos ainda palavra que dê conta do horror dessa imagem. (…) E vamos deixando a nossa humanidade ir-se embora. Vamos virando pedras”

Luis Mendes, escritor: ‘A estrutura racista, machista e patriarcal da sociedade se destrói a marretadas. O baile que aconteceu após a vitória de Arthur Lira como presidente do congresso nacional, deveria ser desbaratado também a marretadas. (…) Ficou claro agora quem somos. (…) Não somos procuradores com seus altos salários e preconceitos, somos os procurados. (…) Somos os que morrem convulsionados pelo crack nos meios-fios das calçadas infectadas de bosta e mijo da Cracolândia. (…) O fascismo se destrói a marretadas. O padre Júlio já apresentou a sua arma, só falta nós apresentarmos as nossas’

O SANTANA >>> O grande violeiro Ricardo Vignini escreveu informalmente um texto muito interessante (que eu resumi) sobre uma grande e desconhecida figura da cidade de Pedro Osório, no RS:

“Esses dias o Santana me ligou, pois ele não tem email, Facebook, Instagram (a uma jornalista que perguntou o seu Whatsapp, ele respondeu que o Frank Zappa já morreu). (…) Na sua pequena cidade, poucas pessoas entendem tanto de violão, jazz, a obra do Elomar e rock dos anos 60 como ele. Certa vez o convenceram a se candidatar a vereador. Ele ganhou mas continuou trabalhando lavando carros em um posto de gasolina. (…) Terminou seu mandato com dívidas pois usou seu cartão de crédito (que nunca teve) para pagar as passagens para os artistas que queria levar para a cidade”

VIVA LA VULVA >>> Adorei esse comercial de absorvente, produzido na Itália, celebrando a vagina. Li que a empresa Libresse optou por mandar ao ar uma versão mais ‘comportada’, mas veja que sensacional: diversos lábios vaginais cantam uma versão de ‘Praise You’, de Fatboy Slim, no vídeo que conclui: ‘mais da metade das pessoas acredita que sua vulva é imperfeita, mas há apenas uma vulva perfeita: a sua!’

VIVA A LAERTE >>> No Face de meu amigo, o ilustrador Eduardo Baptistão, acompanhei essa emocionante postagem com infindáveis e amorosos cotovelaços de desenhistas solidários à Laerte, que contraiu Covid mas já recebeu alta. A onda de solidariedade está na página @cartuminas no Instagram.

O dramaturgo Mario Bortolotto também se manifestou durante a internação da cartunista, publicando a tirinha que ela lhe dedicou há alguns anos, quando ele também ficou internado. “Quando eu tava no hospital, Laerte desenhou carinhosamente essa tira pra mim torcendo pelo meu restabelecimento”. E lhe devolveu as boas vibrações desejando sua recuperação

DES-GOVERNO NOSSO DE CADA DIA

