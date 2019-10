O show de Edvaldo Santana (no Casarão), a festa do Prêmio Grão (no Olido), a palestra de Angela Davis (no Ibirapuera) e o anúncio do ‘Verão Sem Censura’

Aproveite que a semana tem dose tripla de Edvaldo Santana (quinta, sábado e domingo). E ainda tem os shows e a entrega do Prêmio Grão, o clipe da música do Bráu (com o Quarteto Cabedal), a comemoração pelo niver do Bar do Frango, a programação da Ocupação AI-5 e a palestra da ativista Angela Davis no Ibirapuera, além de saraus, expos e peças. Se liga nessa:

DOMINGO – 20 de outubro – 18h … Edvaldo Santana é o convidado do Show da Maria de outubro, que vai acontecer no Casarão da Vila Guilherme (praça Oscar Silva, 110). Edvaldo vai cantar as canções de seu mais novo trabalho (disponível em cd e dvd), o álbum ‘Só Vou Chegar Mais Tarde‘, além dos sucessos de outros discos. Na abertura, os artistas do Sarau da Maria fazem uma música cada um: Arnaldo Afonso, Deise Capelozza & João Emilio, Chero da Poesia (Helen, Kita & Giadas) e Cordeirovich & Vladinsky. A entrada é franca. Vai ser uma delícia esse ‘Domingão no Casarão’. Eu estarei lá, claro. E você? Veeenhaaaa!

Lá estava eu naquela casa

Bob Marley estava também

Era quase sempre as seis da tarde

E de cima se via a chegada do trem

Noel com Cartola conversavam

Sobre a arte que anda na contra mão

Que vale a pena como uma antena

Servindo apenas ao coraçào

Um beque uma pinga, Jacó e Pixinga

Um frio na barriga Torquato, Raul

Charutinho maloca o Sampaio na toca

Miriam bate na porta do malandro urubu

Urubu malandro

Um choro de outono na casa de Antonio

Um choro de outono na casa de Antonio

…

Edvaldo Santana é parceiro de Tom Zé, Itamar, Arnaldo Antunes e de grandes poetas como Leminski, Akira Yamasaki e Ademir Assunção. Está sempre presente nos saraus da cidade e nos eventos culturais de São Miguel. Da estirpe dos ‘baitas’, é daqueles que jamais se vendem ao sistema: bom saber que ainda existe artista assim. Pra ele, escrevi esse texto poético emocionado:

Edvaldo das quebradas do dom da bola no pé no barro preto de São Miguel. Edvaldo do som blueseiro guitarreiro dos sambas e cantos tortos pretos afros brasileiros. Edvaldo artista roqueiro repentista urbano Edvaldo menino boleiro encrenqueiro humano. Edvaldo sem rabo preso sem preço Edvaldo amigo dos manos dos brodi da liberdade sem adjetivo nem endereço. Edvaldo de Boris Elifas Akira Osnofa Pinduca Sacha. Edvaldo das noitadas do MPA da arte que depura das calçadas das cachaças das loucuras da gente: cada um é diferente. Edvaldo das ervas malucas das letras pontiagudas da poesia concreta antibush antibozo antijabá jataí já tá cá já não tá mais comigo. Edvaldo nordestino do cordel do rap do samparaná. Do Leminski do Antunes do Augusto do Itamar. Da zona lost da perifight da night da bola sete da leste. Paulistano da lira da ira da briga com a ditadura com a injustiça. Edvaldo do amor à família à camisa, do suor da malandragem, do amor que é maior e tem mais valor. E que apesar de tudo, das coisas tristes do mundo, não há nada tão bom. Edvaldo do Joe do John do Ico da Judite do Faro da canção. Edvaldo da Carol do gol do nosso coração.

QUINTA – 17 de outubro – 19h30 … Revoada … Segunda edição do encontro literário bimestral com poetas e cancionistas-letristas traz o músico Edvaldo Santana, a cantora e atriz Vanessa Bumagny (do cd ‘O segundo Sexo’ e do espetáculo ‘Sons e Furyas em Amor’) e o poeta Ademir Assunção (dos livros ‘A voz do Ventríloquo’ e ‘Pig Brother’). No Espaço 91, localizado próximo ao Sesc Pompéia (reservas in box)

SÁBADO – 19 de outubro – 19h … Pauta musical … Música e roda de conversa com Edvaldo Santana na 100ZALA, à rua Maria Branca, 471, em São Miguel Paulista

… … …

6ª EDIÇÃO DO PRÊMIO

GRÃO DE MÚSICA

… … …

SÁBADO – 19 de outubro – 18h … Cerimônia de entrega do Prêmio Grão de Música 2019. O evento acontece no Centro Cultural Olido, à avenida São João, 473. A entrada é gratuita (haverá distribuição de senhas). O PGM, que teve início em 2014, realiza sua sexta edição. Com foco na canção brasileira, foi idealizado pela compositora e cantora Socorro Lira, que também assina a direção artística da premiação. O Prêmio, anualmente, realiza uma coletânea em cd com quinze canções de compositores e intérpretes de vários lugares do País, e oferece um troféu criado pelo artista Elifas Andreato (uma estatueta de 30 cm, em bronze). Após a cerimônia de premiação, haverá show com três artistas dentre os quinze premiados: Geovana, Márcia Tauil e Mateus Sartori. Para mais informações sopre o PMG, clique aqui.

Os quinze premiados deste ano são: Alessandra Leão (PE), Bia Bedran (RJ), Eliakin Rufino (RR), Filpo Ribeiro (SP), Geovana (RJ), Gildomar Marinho (CE), John Mueller (SC), JosyAra (BA), Lucilene Castro (AM), Márcia Tauil (MG), Marlui Miranda (CE), Mateus Sartori (SP), Rolando Boldrin (SP), Sabah Moraes (PA) e Wilson Dias (MG)

QUINTA – 17 de outubro – 21h … Cantos de Todo Canto … Cantora Sabah Moraes, uma das vencedoras do prêmio Grão, faz um passeio musical por vários lugares do Brasil e do mundo em show onde interpreta Villa-Lobos, Piaf e Piazzolla (entre outros), acompanhada pelo violonista Ney Couteiro. Na Casa Teatro de Utopias, à rua Duílio, 46, na Lapa

… … …

OUTROS DESTAQUES

DA SEMANA

… … …

SEGUNDA – 21 de outubro – 19h … Angela Davis no Auditório Ibirapuera … A filósofa e ativista ‘pantera negra’ realiza a conferência ‘A liberdade é uma luta constante’ e participa de debate após o lançamento do livro ‘Uma Autobiografia’ (pela editora Boitempo). No evento, participação da pesquisadora Raquel Barreto, que prefaciou a obra, e da escritora Bianca Santana, com mediação de Christiane Gomes

UMA AUTOBIOGRAFIA, de Angela Davis … Retrato contundente das lutas sociais nos Estados Unidos durante os anos 1960 e 1970 pelo olhar de uma das maiores ativistas de nosso tempo. Davis, à época com 28 anos, narra a sua trajetória, da infância à carreira como professora universitária, interrompida por aquele que seria considerado um dos mais importantes julgamentos do século 20 e que a colocaria, ao mesmo tempo, na condição de ícone dos movimentos negro e feminista e na lista das dez pessoas mais procuradas pelo FBI. A falsidade das acusações contra ela, sua fuga, a prisão e o apoio que recebeu de pessoas de todo o mundo são comentados em detalhes por essa mulher que marcou a história mundial com sua voz e sua luta

… … …

SEXTA – 18 de outubro – 22h … Canto da Cigarra – com Ana Paula da Silva … Cantora de Santa Catarina se apresenta em SP acompanhada pelo baterista Willian Goe e o pianista Davi Sartori, com participação de Vanessa Moreno e Fi Maróstica. No repertório, músicas de Chico Saraiva, Makely Ka e Juliano Holanda. Na Casa de Francisca, à rua Quintino Bocaiúva, 22

QUINTA – 17 de outubro – 12h … No dia anterior, ao meio dia, Ana Paula Silva é a entrevistada do Colibri no programa ‘A Hora do Rango’, na Rádio Brasil Atual (98.9 FM)

… … …

QUINTA – 17 de outubro – 21h … Cabedal Quarteto divulga o videoclipe da música instrumental ‘Feira Livre’, onde o compositor Bráu Mendonça (guitarra) é acompanhado por Antonio Galba (violão), Sandrinho Silva (bateria) e Gilson Bizerra (baixo). Com direção e produção de Tarica, o clipe foi gravado nas feiras do Pacaembú, Aclimação e Bom Retiro. O show acontece no Espaço Parlapatões (à praça Roosevelt, 158) e, além dos quatro músicos, tem participação de Ana Lee, O Zi e Dom Arruda

… … …

QUINTA – 17 de outubro – 20h … Sarau do Teju … Cantor e compositor Teju Franco, famoso pelo Samba Lula Livre (que viralizou na net), convida os compositores do Clube Caiubi e promove sarau ‘Os Fabulosos Cantores da Rua Ramalhete‘, em homenagem a Tavito (falecido recentemente). Estarão presentes Sonekka, Marcio Policastro, José Carlos Guerreiro e Sérgio Lima, entre outros artistas. Na Adega e Restaurante Dona Carmen, à rua Dr. Bacelar, 649, perto da estação Santa Cruz do metrô

… … …

APLAUSOS PARA

PEZÃO E JOÃO BÁ

… … …

PEZÃO >>> Morreu no domingo, dia 13, o ativista cultural Marco Antônio Iadocicco, o Pezão, criador do sarau ‘A Plenos Pulmões’ e um dos fundadores do movimento cultural da Cooperifa (ao lado de Sergio Vaz), entre outros projetos literários e sociais. Pezão foi também jornalista esportivo, retratando o futebol de várzea com seus textos poéticos. Este blog o homenageia, publicando algumas frases de artistas que conviveram com ele:

Sergio Vaz: “Marco Pezão, guerreiro de tantas batalhas, de luta para incendiar a vida com poesia. É uma honra que nossos caminhos tenham se cruzado. Foi e pra sempre vai ser um ponto de luminosidade em minha vida”

Emerson Alcalde: “Se existe uma cena de poesia periférica em SP, esta se deve muito ao guerreiro Marcos Pezão. Seu legado está nas ruas das quebradas e nas beiradas dos Campos de Várzea”.

Paulo D’Auria: “Pezão ajudou a criar os saraus de periferia, está na história da nossa literatura e isso o tempo não vai apagar, nunca: de hoje em diante, onde houver um poeta periférico declamando, lá estará Pezão”

Jaime Queiroga: “Pezão é poeta de derrubar pesadelos, destruir impossíveis, realizar em outros a estrada das missões que realmente importam”.

Alessandro Buzo: “Marco Pezão, referência em poesia da periferia, nos deixou essa madrugada. Nóiz é ponte e atravessa qualquer rio”.

Pedro Tostes: “Tive o prazer de conhecer o Marco Pezão quando dei uma oficina de poesia falada na Casa das Rosas. Ele, gigante, chegando na humildade, como se fosse um aluno qualquer. Que as novas gerações sigam lembrando e levando seu legado”

JOÃO BÁ >>> Morreu, no último dia 4, o cantor e compositor João Bá, a quem este blog rende homenagens e agradece pelas lindas canções. Foi também poeta e ator, com participações em teatro, televisão e cinema. Deixa oito discos independentes e mais de 200 composições, tendo sido gravado por artistas como Hermeto Pascoal, Almir Sater, Diana Pequeno, Dércio Marques e Marlui Miranda. No emocionante vídeo (acima), a cantora Consuelo de Paula interpreta de forma arrepiante uma comovente canção de João Bá, na sala do Instituto Juca de Cultura, durante um sarau em homenagem a ele. O poeta Paulo Nunes, administrador e curador da programação artística do local, me informa que foi rodado um vídeo profissional durante este encontro. E que um longa-metragem está em fase de produção. Aguardemos.

… … …

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

… … …

Que fique bem claro, seu Januário: não sou cri-crítico musical nem literário. Sou artista que sente pressente pelo insight o valor do objeto emocional criado. Sou fã abduzido seduzido cooptado. Apaixonado pelo belo poético tocado e cantarolado. E ainda estou transtornado (e transformado) lendo e relendo livros, indo e vindo de shows, vendo e ouvindo canções e sentindo reverberar as emoções que vivi. Um pouco do que vi é o que conto aqui:

…

SÁBADO – Zulu de Arrebatá nos Parlapatões … O cantor, compositor e ativista Zulu de Arrebatá está com um sarau bimestral no Espaço Parlapatões. No sábado passado fui lá e pude assistir a um delicioso desfile de talentos da periferia se apresentando naquele charmoso palco do centrão da cidade: teve Jocélio Amaro, Grupo Auá, Deise Capelozza & João Emilio, Celso de Alencar, Paulo Miranda & Beatriz Carvalho, Ricardo de Deus, João Caetano, Karolzinha e muitos outros. Zulu me convidou e eu já aceitei participar do próximo, em dezembro. Obaaaa… Pra quem quiser conferir, eu fiz alguns vídeos e postei no Facebook: #SarauLuaueoEscambau

QUINTA – Sarau do Teju … Semanalmente o cantor e compositor Teju Franco realiza sarau na Adega Dona Carmen. Nesta edição, estiveram presentes o poeta Zé Edu e vários compositores ligados ao Clube Caiubi (Marcio Policastro, Sonekka, Max Gonzaga, Tarica), além do pessoal do Sarau da Maria (Arnaldo Afonso, Guerreiro, Susie Mathias, Helen & Kita) e mais Marcelo Barum (do Grupo Tarumã), Carô de Oliveira e o anfitrião Sérgio Lima (com sua filha, a cantora Amanda), entre outros. Postei alguns vídeos no Facebook: #SarauLuaueoEscambau. Nesta quinta, o Teju vai juntar o pessoal pra homenagear o cantor e compositor Tavito, num sarau chamado ‘Os Fabulosos Cantores da Rua Ramalhete’. Vai lá que é bem legal.

… … …

RESISTÊNCIA À CENSURA

… … …

Na semana passada falei que o movimento cultural seguia ativo mas que a democracia fora pisoteada com o crivo de censura e que a atmosfera pesava com o chumbo da ditadura no ar. E não é que a Secretaria da Cultura do Município de São Paulo resolveu encarar os fétidos retrógrados anacrônicos censuradores e defensores de torturadores do (des)governo Bolsonaro? O secretário Alê Youssef anunciou a criação do ‘Festival Verão Sem Censura‘ com apresentação das peças recentemente censuradas pelo des(governo) federal (através da Funarte e da Caixa Cultural), afirmando promover ‘uma resistência que absorve e luta pelo valor mais importante da cultura, que é a liberdade de expressão‘. É secundário, nesse momento, analisar apenas os interesses eleitorais ou as brigas políticas por detrás dessa atitude: a defesa da liberdade e da democracia vem sempre em primeiro lugar. Este blog saúda a iniciativa e se empenhará em divulgar todas as atividades da programação antifascista. Fora, censuradores!

DIREITO DE RESISTÊNCIA >>> É o direito que qualquer pessoa tem de resistir ou insurgir contra qualquer fator que ameace sua sobrevivência ou que represente uma violência a valores éticos ou morais humanistas, como o golpe dado por militares e grandes empresários contra a democracia brasileira em 1964, que resultou numa ditadura que se arrastou até 1985, fechando o Congresso, matando, torturando e perseguindo milhares de brasileiros. Tenho vergonha de viver num país em que o atual presidente idolatra um torturador e defende pública e impunemente aquele regime fascista. Me sinto em falta com os que tombaram na luta contra a ditadura. Todos os que viveram aquele período sombrio não podem esquecer, nem permitir que torturadores reescrevam a história por seu viés mentiroso. Todos os jovens que vieram depois precisam saber a verdade e conhecer essa triste passagem da nossa história. Por isso, a ‘Ocupação Arena Conta AI-5‘ é um evento da maior importância.

ATÉ 29 de OUTUBRO … “Ocupação Arena Conta AI-5“ – organizada pelos artistas do Coletivo Ato de Resistência … O Teatro de Arena Eugênio Kusnet (de quartas a domingos) e a Companhia do Feijão (às terças) recebem atividades da ‘Ocupação’ que envolve mais de 50 artistas mobilizados a pensar a ditadura civil-militar no Brasil e suas sequelas. Serão apresentadas leituras dramáticas de clássicos como ‘Liberdade, Liberdade’, de Millôr Fernandes e Flávio Rangel (quinta, dia 17, às 20h30); ‘A Mancha Roxa’, de Plínio Marcos (quinta, dia 17, às 19h), além de exibição de filmes, debates, oficinas e ônibus-livraria. Todos os espetáculos têm entrada gratuita ou com contribuição livre. Entre os debates estão ‘O AI-5 ontem e hoje‘, com Rudifran Pompeu, Biagio Pecorelli e Celso Frateschi (quarta, dia 23); além de apresentações do espetáculo ‘AI-5: Uma reconstituição cênica’ (na foto – aos sábados, às 20h30, e aos domingos, às 19h), dirigido por Paulo Maeda, que também conduzirá a oficina ‘Teatro Documentário’, com Roberto De Mello Junior e Fernando Pernambuco (aos domingos, às 14h). Os dois teatros ficam na rua Teodoro Baima (números 68 e 94). Leia outras informações e acesse toda a programação aqui.

SEXTA – 18 de outubro – 19h .. Arena Aberta – Poéticas da Resistência: com várias atividades: teatro, poesia, performance, dança e palhaços (clique no cartaz)

… … …

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Já faz um ano e meio que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano e meio depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um(‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

… … …

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

RÁDIO BRASIL ATUAL >>> A rádio que dá a notícia que as outras não dão e toca as músicas que as outras não tocam está em campanha de financiamento.Para saber mais e colaborar, acesse o link. Neste momento de retrocessos políticos, sindicais e culturais, sabemos bem o quanto é imprescindível ter uma emissora que faça frente ao discurso fascista do governo e das poderosas redes que o apoiam

… … …

I PRÊMIO “SUBURBANO CONVICTO” >>> Suburbano Convicto é sarau, livraria e editora administrados pelo produtor cultural e poeta Alessandro Buzo. Este guerreiro das artes periféricas criou agora (com apoio do coletivoPoetas do Tietê) um prêmio para valorizar os artistas e coletivos que fazem a vida cultural das quebradas da cidade. Desde 1 de setembro estão abertas as votações para o ‘I Prêmio Suburbano Convicto‘, com 15 indicados em cada uma de suas dez categorias. A votação é dividida em três fases e vai até novembro. A entrega do Prêmio será no dia 11 de dezembro, no Centro Cultural Olido. Para conhecer os indicados e votar, clique aqui.

… … …

QUINTAS – ATÉ 31 DE OUTUBRO – 20h30 … Dama da Noite … Indicada a prêmios como melhor espetáculo LGBTQ, peça é adaptação do conto homônimo de Caio Fernando Abreu. Com o ator Luiz Fernando Almeida. Direção de André Leahun. No Teatro West Plaza, à av. Francisco Matarazzo

… … …

QUINTA – 17 de outubro – 18h … Exposição Botânica de Ju Violeta. Na A7MA Galeria, à rua Harmonia, 95. Até 23 de novembro

… … …

QUINTA – 17 de outubro – 19h … Esquenta para a ‘Horror Expo‘ com pré-lançamento de quatro livros. No Eclipse: Espaço Cultural, Bar e Café, à rua Astorga, 621

… … …

QUINTA – 17 de outubro – 19h … Mesa Redonda – ‘W. Shakespeare e Heiner Müller no Brasil – Hoje’. Roda de conversa com as professoras Maria Silvia Betti, Mayumi Ilari e Cláudia Dornbusch, a diretora Érika Bodstein e a atriz Valéria Marchi como mediadora. No CCSP

… … …

QUINTA – 17 de outubro – 19h30 … Curso Livre de Derbake (instrumento de percussão) com o músico e pesquisador das culturas orientais, Francisco Lobo (Orkestra Bandida, Zikr Trio, Yaqin Ensemble). Inscrições abertas. Na Casa dos Arcos, à al. dos Guaicanãs, 519

… … …

QUINTA – 17 de outubro – 20h … Lançamento do livro “Abstinência” da escritora e slammer Mariana Felix. Com convidados (clique no cartaz). Na Aparelha Luzia, à rua Apa, 78

… … …

QUINTA – 17 de outubro – 20h … Batalha do Point – Toda quinta-feira na rua Dom José de Barros – Inscrições dos mc’s às 20h30

… … …

QUINTA – 17 de outubro – 21h30 … Semiorquestra apresenta repertório instrumental e inteiramente autoral na Casa de Francisca, à rua Quintino Bocaiuva, 22

… … …

QUINTA – 17 de outubro – 22h … Quintal do Mau … Músico Mau Sant’anna toca repertório mpb toda quinta-feira no Bar do Julinho, à rua Mourato Coelho, 585

… … …

SEXTA – 18 de outubro – 11h … 7º Sarau da Pessoa. Na Biblioteca Rubem Braga – Ceu Cidade Dutra, à av. Interlagos, 7350. Com declamação de poesias, apresentações musicais, dramatização e narração de histórias

… … …

SEXTA A DOMINGO – 18 a 20 de outubro – 12h … Horror Expo 2019, no Pavilhão de Exposições do Anhembi. Evento abrange cinema, tevê, streaming, games, literatura e cultura pop. No Pavilhão de Exposições do Anhembi. Saiba mais no site

… … …

SEXTA – 18 de outubro – 20h … Mutzka toca mpb e rock acústico no Lê Rock Bar (com niver do Daniel Passada). Na rua Chico Pontes, 1791

… … …

SEXTA – 18 de outubro – 20h … Feira Sarau As Mina Tudo – feita por mulheres da música, poesia, flash tattoo, culinária e artes plásticas, com microfone aberto. No Art8

… … …

SEXTA E SÁBADO – 18 e 19 de outubro – 20h … Além da Letra 2019 – Festa Literária de Gonçalves … Presença, entre outros de Marcelino Freire, Xico Sá, Reinaldo Moraes, Joaquim Botelho, Fabiana Cozza, Carlinhos Antunes e Adolar Marin. Na programação, debates, caminhada literária, cabaré literário, lançamento de livros e exposição do acervo da obra de Adão Ventura, homenageado do evento

… … …

SEXTA – 18 de outubro – 20h … Happy Hour com Rock Bites Acústico no Carauaribar, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

… … …

SEXTA – 18 de outubro – 21h … Carol Naine – “Qualquer pessoa além de nós” … Cantora e compositora apresenta as canções de seu segundo cd. Sexismo, fé, redes sociais, racismo e mulheres são alguns dos temas de suas canções. Na Fauhaus, à rua Faustolo, 983

… … …

SEXTA – 18 de outubro – 21h … Raul Seixas Tributo. No Santa Sede Rock Bar, à av. Luiz Dumont Villares, 2104

… … …

SEXTA – 18 de outubro – 21h … Banda Cirilo Amém se apresenta no Estúdio Toca do Disco, à rua Grecco, 629

… … …

SEXTA – 18 de outubro – 22h … Show Brasilidade com Fernanda Santanna. Cantora mineira apresenta músicas autorais e releituras de Elis, Clara Nunes, Dona Ivone, Caetano, Milton e Martinho, entre outros. Na banda, William Magalhães (violão, guitarra e direção musical), Licinho (percussões), Max Dias (baixo) e Adaury Mothé (teclado). Participação do cantor e compositor angolano Faray. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269

… … …

SEXTA – 18 de outubro – 22h … Baile da Chalana, com o amazonense Naka e o mineiro Gustavito. Discotecasgem de Vinnly. Na Casa Gramo, à rua Bento de Abreu, 223

… … …

SEXTA – 18 de outubro – 22h … André Repizo Trio lança ‘Todas Essas Coisas’, seu primeiro álbum autoral. Com André (piano), Caio Milan (bateria) e Fábio Martinez (baixo). As composições passeiam por diversos ritmos brasileiros e são inspiradas na obra do poeta Carlos Drummond de Andrade. No show, participação da cantora Daniella Alcarpe. No Instituto Brincante, à rua Purpurina, 412

… … …

SEXTA – 18 de outubro – 23h … Forró na Gruta – Baião Lascado convida Tião Carvalho. Na Gruta Bar e Bilhares, à rua Major Quedinho, 112

… … …

SÁBADO E DOMINGO – 19 e 20 de outubro – 12h às 20h … Feira Des.gráfica 2019 … Quarta edição do projeto foca nas publicações e experiências visuais que primam pela ousadia e experimentação na área dos quadrinhos. No Museu da Imagem e do Som

… … …

SÁBADO E DOMINGO – 19 e 20 de outubro – 12h às 19h … III Feira Impressões das Coisas … Evento funciona como ponto de troca de conhecimento, produção editorial e artística. Com música e comidinhas. No Colabirinto, à rua Francisca Miquelina, 118

… … …

SÁBADO – 19 de outubro – 15h … O Autor na Praça … Show do cantor e compositor Hélio Braz, que lança o cd ‘Parcerias’. Participação de J. Cordeirovich lendo poemas de seu livro ‘Pulsares’. Na Feira de Artes Antiguidades Artesanato da Praça Benedito Calixto

… … …

SÁBADO – 19 de outubro – 17h … 12° Edição Novo Rock Brasilis. Com as bandas Nihilo e Os Videntes Profanos. Na avenida Sapopemba, 1836, na Água Rasa

… … …

SÁBADO (20h30) E DOMINGO (19h) – 19 e 20 de outubro … AI-5: Uma reconstituição cênica … Peça refaz a cena da promulgação do Ato Institucional da ditadura militar. Direção de Paulo Maeda, que também conduz a oficina ‘Teatro Documentário’, com Roberto De Mello Junior e Fernando Pernambuco (domingo, às 14h). No Teatro de Arena, à rua Teodoro Baima, 68

… … …

SÁBADO – 19 de outubro – 20h … Quanto Pior o Ano, Melhor o Carnaval. Banda Anhangabahy faz show com músicas carnavalescas, além de repertório autoral. No Bar do Baixo, à rua Girassol, 67

… … …

SÁBADO – 19 de outubro – 20h30 … Sarau Arte Canal – Aldeia Satélite comemora 4 anos.

… … …

SÁBADO – 19 de outubro – 21h … Grupo Tarumã e Tata Alves … Neste mês de outubro, o famoso Bar do Frango comemora três décadas de resistência cultural (etílica e gastrônomica, também!) oferecendo aos frequentadores quatro sábados de shows especiais (dias 5, 12, 19 e 26) e lançando, no domingo, dia 27, um cd com canções de vários artistas que por lá se apresentaram. Os eventos têm entrada franca. O Bar do Frango fica na av. São Lucas, 479

… … …

DOMINGO – 20 de outubro – 16h às 22h … Nina Oliveira – No projeto Sons do Brasil, do radialista Serginho Sagitta. No Atelier Travessia, à rua Minas Gerais, 201

… … …

DOMINGO – 20 de outubro – 16h … Recital Poético – Brincar Poesia. Com a poeta Rosinha Morais e convidados: Mario Neves, Janete Braga Od Larama, Rogerio Brito Correia e Joel Dias Filho. Na Casa de Cultura São Miguel

… … …

DOMINGO – 20 de outubro – das 18h à meia-noite … Doces Tardes de Domingo – no Komb Bar, na ZL

… … …

SEGUNDAS – dias 21 e 28 de outubro – 20h … Curima, com Juçara Marçal … Desde o dia 7 a cantora ocupa o palco do Centro da Terra (à rua Piracuma, 19) com uma série de shows batizados por ‘Curima’, palavra do quimbundo que significa canto, dança, festa e afins. No dia 21, em ‘Curima para Brigitte’, Juçara canta as canções da francesa Brigitte Fontaine, acompanhada pelos músicos Kiko Dinucci e Thiago França (do Metá Metá), além de Lincoln Antonio e do bailarino Ernesto Filho. No dia 28, em ‘Anganga Curima’, mostra o trabalho criado com Cadu Tenório, que conta com a participação dele e da bailarina Aysha Nascimento

… … …

TERÇA – 22 de outubro – 18h … Otis Trio, composto por Flávio Lazzarin (bateria), João Ciríaco (contrabaixo) e Luiz Galvão (guitarra) se apresenta no Jazz de Terça (também no dia 29) na Casamarela, à rua Olegário Herculano, 186, em São Bernardo

… … …

TERÇA E QUARTA – 22 e 23 de outubro – 20h … Hamlet-ex-Máquina… Montagem adaptada e dirigida por Érika Bodstein à partir da obra de Heiner Müller, com trechos do original de Shakespeare. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000

… … …

TERÇA – 22 de outubro – 20h30 … Gardênia. Peça inspirada no romance ‘O amor nos tempos do cólera’, de Gabriel García Márquez. Com Cybele Jácome e Luís Mármora. No Teatro West Plaza – Sala Laura Cardoso. Também no dia 29

… … …

QUARTA – 23 de outubro – 20h … Sotaques YB … Gravadora comemora 20 anos de atividade com shows de seus artistas no teatro do Centro da Terra, à rua Piracuama, 19. Neste último show da programação, com Tika e Rogerman

… … …

ATÉ 25 DE OUTUBRO – das 11h às 22h … Exposição ‘Seres’, com trabalhos de Nando Paulino, Nora Sari e Rosangela Gayu, lança um outro olhar sobre as diferenças entre os seres e a intolerância com o que não é igual. Na rua Dezenove de Fevereiro, 184, em Botafogo, no Rio de Janeiro

… … …

ATÉ 27 de outubro … 12ª Mostra de Cultura do Butantã. Com shows, debates, peças, saraus, grupos de dança, exposições de artes plásticas e fotografia, artesanato e eventos literários e gastronômicos acontecendo em diversos locais da região. Veja a programação completa aqui

… … …

ATÉ 9 DE NOVEMBRO … As Várias Faces de Darcy Ribeiro. Exposição homenageia o antropólogo, sociólogo, educador, escritor e político brasileiro que se destacou por suas ideias humanistas e pela defesa da causa indígena. No Memorial da América Latina

… … …