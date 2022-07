COMO FOI 1 >>> UNIDOS POR PARAISÓPOLIS >>> Na sexta passada, um grupo de artistas se reuniu para cantar e arrecadar fundos para a instalação de luz elétrica no Instituto Unidos de Paraisópolis, escola de música comandada por Acácio Reis, de 29 anos, que nasceu na comunidade e hoje dá aulas gratuitas a mais de 150 crianças e jovens do local (um grupo de crianças percussionistas participou do show). Estiveram lá, entre outros, Breno Ruiz, Celso Viáfora, Dante Ozzetti, Patrícia Bastos, Pedro Viáfora, Renato Braz, Vicente Barreto, Laércio de Freitas e Fred Martins. Claro que meus olhos marejaram ao ouvir algumas pérolas do cancioneiro deles. E ao ouvir as histórias de vida de quem não tem o básico para sobreviver e se supera para ir além, através da arte e do amor. Ao sair de lá, ainda com a emoção à flor da pele, escrevi:

Estou encantado. Foi uma noite mágica. As vozes ainda ecoando, iluminando a mente e os cinco sentidos. Os timbres cristalinos de Renato e Patrícia, as lindas melodias de Breno, Dante e Barreto, as letras poéticas de PC Pinheiro, Tatit e Viáfora. A força incomensurável das belas canções que não se ouvem mais. A diversidade da música brasileira que está fora da grande mídia. A união de grandes artistas por um propósito nobre. O consentimento do público em seus aplausos vigorosos. E o ato de aplaudir de pé, o respeito pleno e merecido, sinalizando a cada artista, ‘sim, você me representa’. Que noite maravilhosa. Sou grato por essa aula de amorosidade, brasilidade e humanismo.

No domingo, ao pegar o violão, ainda sob o impacto do show, compus a canção ‘Cegueira de Amar‘. Músicas tão melódicas não são do meu estilo. Não sou um ‘músico’. Sou apenas um performer, um poeta indignado que, no mais das vezes, usa a música como suporte para seus discursos críticos. Mas meus poros ainda estavam impregnados do arrepio que aquelas vozes e sons me causaram. Ainda estava tocado pela postura humanista daqueles grandes artistas. Eu não teria composto essa canção se não tivesse assistido ao show maravilhoso que eles fizeram. Se alguém a ouvir e achar bonita, saiba: o mérito é todo deles.

Quarta – 13 de julho – 20h30 … O cantor e compositor Breno Ruiz divide o palco com a cantora Daisy Cordeiro na programação Canção de Autor, do Fino da Bossa, à av. Brigadeiro Faria Lima, 473. Ingressos no Sympla

>>> Ela dirigiu e atuou em diversos espetáculos, como ‘A Voz de Um Tempo – Elis Regina’ e ‘O Eterno Aprendiz Eterno – Gonzaguinha’. Após lançar ‘Paladar’ e ‘Absoluto’, prepara seu terceiro cd. Ele, pianista e arranjador, gravou ‘Cantilenas Brasileiras’ (de canções em parceria com PC Pinheiro), ‘Diferente’ (com Miguel Rabello), ‘Mar Aberto’ (com Renato Braz, Mário Gil e Roberto Leão) e ‘Alegria’ (com Roberto Leão – apresentação de Valter Hugo Mãe).

CANTILENAS BRASILEIRAS >>> Ouça este magnífico disco, todo com letras de PC Pinheiro. Quando Breno Ruiz lançou o álbum, fui ao show no Ibirapuera. Teve participação de Renato Braz e Mônica Salmaso. Encantado, escrevi o seguinte texto:

Breno Ruiz compõe cantigas, chorinhos e lundus com entonação pop e visão contemporânea. Suas canções dão um nó nas pontas de dois séculos, juntando conceitos modernos e sofisticados às matrizes da música mais tradicional e reconhecidamente familiar, agradavelmente íntima. Coloca sua apurada técnica de instrumentista (e compositor) a serviço da canção popular. E quando os poemas de PC Pinheiro deslizam leves sobre as esguias melodias de Breno, uma sensação de brasilidade perdida nos percorre. Águas, matas, onças, pássaros e cânticos de uma gente esquecida parecem invadir a sala, como que materializando tempos paralelos. São pescadores, cozinheiras, lavradores e lavadeiras cantando seu cotidiano sem memória, a escravidão, a desimportância a que foram relegados, o descaso e maus tratos que sofrem desde sempre. Seus amores e esperanças nos encantam, vigorosos. O canto de Breno é denso e dá conta das tocantes histórias. Mas quando esse pacote de emoções nos chega pelas vozes de Mônica Salmaso e Renato Braz, o arrepio é total, imediato e arrebatador. Quando cantam juntos, então, todas as fortalezas desabam. A alma se despe de sua pesada armadura. Foi tanta beleza flutuando nos sons que eu simplesmente desabei, me desarmei e chorei. Chorei sem um porquê, chorei como um rio largo, torrentemente, chorei. Como chuva de orgasmo. Chorei pela beleza. Pelo encontro. Pela música. Pela cultura. Chorei de agradecimento por estar vivo. Chorei de felicidade por fazer parte disso. Desse coro mestiço de anônimos, desse choro que ninguém ouve. Chorei Brasil, chorei povo. Chorei com eles todos, no tom. Nossa voz embargada estava ali, ecoando na sala livre de Niemeyer, sob a língua vermelha de Tomie, num Ibirapuera tupi. Chorei até sorrir, até sentir de onde vim. Nós somos uma nação, sim.

COMO FOI 2 >>> SARAU DA VERGUEIRO >>> Sabadão estive no Olaria, um bar superlegal perto da estação Paraíso do metrô, participando do Sarau da Vergueiro, o primeiro presencial desde a pandemia. No evento, organizado pelo cantor e compositor Vieira Pato (foto 1), que também apresentou suas canções, cantei Belchior e algumas autorais (foto 2). Depois, ainda curti o som e a poesia de vários artistas talentosos que estavam por lá, como Carlos Mahlungo (foto 3), Cacá Mendes, José Carlos Guerreiro, Paulo ‘Gabeira’ Mahon, Josué Campos, Maria Cristina Arantes e Bruno Silva, entre eles. Teve bão…

