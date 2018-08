Muitos talentos por aí e por aqui. Muita programação legal pra você curtir: Álvaro Cueva (no Al Janiah), Flavio Tris (no Teatro de Bolso), Ginco e a peça Ribanceira (no Cia da Revista), os sambas de Dona Ivone Lara (no IMS Paulista), o niver da Casa Mora Mundo e do Sarau da Vergueiro, do gaitista Alex Dupas e da cantora Vanessa Bumagny. E ainda tem Toca do Autor, Sarau na Galeria, Dandô e CineMagia. Tem Sergio Vaz, da Cooperifa (no Sesc Paulista). Tem Thiago K preparando novo cd. E tem um pouco da imensa poesia de Chris Herrmann pra você. Todo dia, dia a dia, é arte alternativa, é festa, show e luta. É nóis, na folia e na labuta.

‘TEMPOS DE CANÇÃO’,

COM ÁLVARO CUEVA

QUINTA-FEIRA – 10 de maio – 21h … Álvaro Cueva – Tempos de Canção … Compositor, cantor e dramaturgo Álvaro Cueva de Moraes, ligado ao Clube Caiubi de Compositores, se apresenta acompanhado pelo violonista e arranjador Leonardo Costa Dela Coleta e pelo baterista Rodrigo Digão, com participação especial do coral Grupo Mosaico. No repertório, as músicas de seus dois álbuns e novas criações e parcerias. Couvert R$10. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269.

SOBRE ÁLVARO CUEVA, ESCREVI >>> Cueva faz canção. Letra casadinha com a melodia. Senão, não. Nem precisa… O mundo já tá bem cheio de musiquinha. Então ele só faz musicão. Elabora aprimora transpira sem perder a inspiração. Das peças teatrais dos musicais que cria (como a ótima ‘Ópera Chica’) às suas belas canções avulsas (como a clássica ‘Bosconeana’) e às parcerias caiubísticas (como ‘Toda em si’ e ‘Amor de se Emaranhar’), Cueva acaricia a bruta flor da poesia. Uma vez imerso em seu verso-mundo, muda-se irmana-se o homem, perfil e conteúdo. Em parceria ou solo, o esmero de sua lapidaria enfeita de joias nosso cancioneiro. Lá vai ele de alma desarmada: só poesia, música e a esperança na mala. Com seu arsenal de magia e sua artilharia humanista, desembrutece e faz compreender a guerra perversa que nos vitima. Cueva compõe convivências: pessoais, líricas, musicais. É uma inteligência artística que tece belezas, amanhãs possíveis, projetos de paz.

Álvaro Cueva faz parte do famoso Clube Caiubi de Compositores. Teve músicas selecionadas em diversos festivais. Lançou os cds ‘Canabi Emotiva‘ (com participação de Zé Rodrix, Toninho Ferragutti e Marcelo Pretto) e, recentemente, ‘Tempos de Canção’, que está disponível nas principais plataformas digitais (saiba mais no site dele). Formado em Artes Cênicas/USP, tem na teatralidade uma das marcas fortes de seu trabalho. Membro do coral cênico da Unifesp, já se apresentou em montagens como ‘A noiva do condutor’, de Noel Rosa, ‘Os afro-sambas’, de Baden e Vinícius, ‘O Grande Circo Místico, de Edu Lobo e Chico Buarque e duas peças musicais de sua autoria: ‘Kátia e Paulo – Uma Alegoria Paulistana’, e ‘Ópera Chica’ (é dela que extraio essa canção ‘Sublime’).

A PEÇA ‘RIBANCEIRA’,

EM NOVA TEMPORADA

… … …

“Ribanceira” é um texto inspirado na observação de uma realidade vivida por muitas famílias no Brasil e em outros países. Leva à cena o Zé, personagem sem sobrenome que representa os diversos sobreviventes de catástrofes, sejam as causadas por enchentes, pela falta de recursos financeiros, ou pela impotência de quem vive nesse lado abandonado da humanidade, à margem das benesses do capital e do poder.

SÁBADO e DOMINGO – 12 e 13 de maio … Ribanceira tem texto de Aramyz, direção de Maria Basilio e uma emocionante atuação do ator e poeta Antonio Ginco, que eu conheço dos grupos culturais da Vila Maria, desde os anos 70. Assisti à peça no fim do ano passado e saí impressionado com a brilhante performance de Ginco. Cheio de recursos dramáticos, gestos e expressões emocionadas e precisas, Ginco atua num ritmo delirante. Nos faz rir, chorar e refletir sobre a situação do morador de rua Zé, sobrevivente de uma enchente que vitimou sua mulher e seus filhos. O espetáculo ainda conta com projeções e jogo de luz que dinamizam as cenas. ‘Ribanceira’ merecia essa nova temporada: até 1 de junho (sábados às 21h e domingos às 20h). Ingressos R$25 e R$50. No Espaço Cia da Revista, à alameda Nothmann, 1135, entre as estações Santa Cecília e Marechal Deodoro do metrô.

SHOW COM AS CANÇÕES

DA GRANDE IVONE LARA

… … …

TERÇA-FEIRA – 15 de maio – 20h30 … Dona Ivone Lara: em cada canto uma esperança … Espetáculo celebra os 40 anos do lançamento do primeiro disco solo da grande dama do samba (Samba minha verdade, samba minha raiz). Traz também outras músicas pouco conhecidas de seu repertório. Com direção musical de Rodrigo Campos e pesquisa de Lucas Nobile, autor da biografia de Dona Ivone Lara. Minha preferida é essa aqui:

No palco estarão: Adriana Moreira e Juçara Marçal (voz), Rodrigo Campos (cavaquinho, guitarra e percussão), Maria Beraldo (sopros) e Kiko Dinucci (violão). Ingressos a R$20 e R$10. No IMS Paulista – Cineteatro, à avenida Paulista, 2424.

Clique aqui e curta a play list com a história de onze músicas que o pesquisador musical Lucas Nobile escolheu, dentre as muitas pérolas que ela compôs e gravou. Lucas é autor dos livros ‘Dona Ivone Lara – A Primeira Dama do Samba‘ e ‘Raphael Rabello – O violão em Erupção‘ (recém-lançado).

O SHOW DE

FLAVIO TRIS

… … …

SEXTA-FEIRA – 11 de maio – 20h … O cantor e compositor Flavio Tris apresenta, em formato intimista, as canções de “Sol Velho Lua Nova”, lançado em 2017 pelo Selo Circus. Participação especial de Luciano Cossina. No Teatro de Bolso do IV Mundo, à praça Jesuino Bandeira, 124, na Vila Romana. Entrada R$20.

No final do ano passado fui ao Teatro da Rotina assistir ao show de lançamento de seu segundo disco, “Sol Velho Lua Nova” (ele já havia gravado o primeiro em 2013). Flavio Tris cantou canções belas e delicadas (veja mais aqui) que me sugeriram o texto abaixo (como suas melodias en/cantadas, inter/caladas de silêncios)

APÓS UM SHOW DE FLAVIO TRIS, ESCREVI >>> Prepare-se. desligue-se do celular. desarme-se. desplugue-se do orgulho do bagulho do barulho bruto da cidade. suspenda por instantes os rompantes alucinantes… antes, as doídas repetidas batidas rápidas do coração. Acalme-se. intua. diminua a pul sa ção… Mer gu lhe… Cure-se… imerso. imenso de paz… Olhe-se… O céu também é chão… nuvem é rio… Ascenda… voe… revoe-se de si… Desontem desoje-se despoje-se… Sinta o horizonte na palma da mão… … o sentido perdido… o silêncio… Ouça… a grandeza do ínfimo… e canta…. tua alma infinita… tua canção bonita… cada acorde desperta a beleza… cada gesto a leveza… Vento e pluma…. a interação… a poética reiteração… talvez o tempo da delicadeza… Ouça… …. … Ahhh… A res pi ra ção…. …. quase um fio… de voz…. um triz… de som… E nós na viagem… na vertigem… o silêncio que ensina a canção interior… e ecoa… orquestra sanguínea… só sentida… maior… e mínima… Enquanto a aurora sonora nos descortina… sutileza… adequação homem-natureza… amor que se herda e se deixa… sensação de ser parte de uma cena contínua… foi assim… Flavio Tris no Teatro da Rotina.

DOIS ANOS DA

CASA MORA MUNDO

… … …

SÁBADO – 12 de maio – das 14h às 22h … 2º ano da Mora Mundo … A Casa Mora Mundo, administrada por Alessandra Desigant, Fernanda Laender e Paula Reis, é um ‘lugar compartilhado que busca criar relações horizontais, livre das opressões do Estado e do mercado, onde não cabem expressões racistas, machistas, sexistas, homofóbicas ou transfóbicas’. Em seu segundo aniversário, o dia é de festa e também de luta.

Na programação, abertura da exposição ‘Estéticas Fotográficas Afro-brasileiras: Ancestrais Negras‘, organizada pela Casa Cardume (Fernanda Procópio) e apresentação de vários artistas, como Eufra Modesto, Fábio Miranda, Mariana Brandão, Dami Baz, Jonathan Silva, Laruama Alves e Renato Dias (Roda de Samba Paulista). Na Casa, serviço de bar com comidinhas, cervejas artesanais, música e espaço pra curtir. À rua Barra Funda, 391.

SARAU NA GALERIA

… … …

SÁBADO – 12 de maio – 19h … Sarau na Galeria – Edição 54º … Sempre no segundo sábado do mês, o sarau tem palco aberto e convidados: Nitronica (som autoral), Victor Rodrigues (lançando o livro ‘Deuses Fazendo Bolo’) e Celina Kostaschuk (exposição artística). Na EE Prof. Geraldo Justiniano de Rezende Silva, à rua Basílio Valente de Aguiar, 19, na Vila São Jorge, em Suzano.

Sarau na Galeria é um projeto iniciado em janeiro de 2013 pelo músico e ambientalista Edgar Mancilla. Sua ideia era juntar pessoas ligadas à música alternativa que não tinham espaço para se apresentar. Com a morte dele, em 2013, o projeto foi assumido por Raquel Pereira e outros colaboradores e continuou agregando artistas ligados à poesia, artes plásticas e fotografia. Hoje, o evento reúne uma média de 100 pessoas de Suzano e região a cada edição. O coletivo Sarau na Galeria é formado por Raquel Pereira, Thábata Vécchio, Yago Luna, Victor Barros de Oliveira, Clara Pereira, Thiago Lima e Amaury Rodrigues.

MINHAS ANDANÇAS

PELOS SARAUS

… … …

OS CABEÇAS ENFUMAÇADAS SÃO FODA! >>> No sábado passado me deliciei com mais uma apresentação dos Cabeças Enfumaçadas (ou, simplesmente, Os Cabeçasss), no Bar e Mercearia Carauari, na Vila Maria (e ainda por cima, foi niver do Michel e do Toninho. Adorei!). Em meio às prateleiras de enlatados, o rock rolou pesado, mas com leveza. Contundente, mas sem perder a ternura e as cores da psicodelia. Mais uma vez pude comprovar: as pessoas ficam maravilhadas com a voz da Dani, suas interpretações viscerais e com o som superlegal que a banda faz. O trio é formado por Daniela Neris (vocal, gaita e percussão), Ivan Cabeça (violão) e Luis Dias (guitarra solo). Dani é a estrela, claro. Mas os dois caras mandam bem demais. E o repertório é de arrepiar: só clássicos do rock e da mpb: John Lennon, Bob Dylan, The Animals, Janis Joplin, Steppenwolf, Raul Seixas, Mutantes, Secos & Molhados, Zé Ramalho e muitos outros. Pra quem perdeu, deixo aqui as fotos do Roberto Candido, o fotógrafo oficial dos saraus e uma recomendação: show dos Cabeçasss não se perde. Tem que ir!

Neste sábado, 12 de maio, às 22h, os Cabeçasss se apresentam na rua Antônio Machado Sant’Anna, 15, na Cidade Dutra.

O QUE É QUE A CASA AMARELA TEM? >>> Como diria o grande Dorival Caymmi, ‘tem graça como ninguém’. Fomos pra lá em tchurma, eu & minhas queridas amigas do Sarau da Maria, Selma, Lalá e Marici (mais meu mano Luiz, Pedro Lua, Dari Luzio e João Emilio). Eu estava com uma saudade danada do povo de São Miguel. Assim que cheguei, já senti a magia dançando no ar. E nos olhos, nos abraços, nas vozes que declamam, cantam, conversam e sorriem. Tinha Chris Herrmann, Alice Ruiz, Celso de Alencar, Rafael Carnevalli, Vlado Lima, Luka, Escobar, Akira. Como não marejar os olhos? Como não arrepiar a pele? Como não se sentir participando de algo maior e transformador? Como não se sentir em casa, acolhido e feliz, em meio a tantos artistas, amigos e irmãos? Tinha os Cabras, Pérola, Rosinha, João Caetano, Luna, Selma & Tião. E os muitos poetas da Casa Amarela. E a merecida homenagem ao grande Pedro Lua. Esse sarau que o poeta Akira Yamasaki organiza tem toda essa graça e mistério. Se você nunca foi, vá no próximo. A gente sai de lá mais leve e sonhador. Acompanhe um pouco da festa vendo as fotos tiradas pelo sempre presente Roberto Candido (aqui, o ábum completo):

A Casa Amarela é uma festa… com sua porta sempre aberta… Nessa casa pequenina… habita uma grande magia… Como é que cabe lá dentro… tanto gente e sentimento?… Teu sarau durou seis horas… e ninguém quis ir embora… Teus músicos e poetas… loucos de alma liberta… Teus versos conversas cantores… teus olhos molhados de amores… Casa Amarela repleta… de artistas, amigos e irmãos… Casa de sol e lua cheia… de novos abraços e antigas paixões… Oh, casa amada idolatrada… singela iluminada… Salve, salve tua lira… tua verve e simpatia… Tuas comidinhas bebidinhas… teus bentevis de briga… Tua resistente alegria… tua indignada poesia… Foi lindo muito lindo… teu sarau deste domingo… (guarda meu coração de menino, encantado enternecido, num cantinho aí contigo?) … Parabéns pra todos nós… os filhos da Casa Amarela… Mas mil vezes mais parabéns… e felicidades pra ela… nossa casinha mãezinha… A Casa Amarela tão bela.

MPA, 40 ANOS >>> O Akira e o pessoal da Casa Amarela preparam um grande encontro, com shows e exposição, para celebrar os 40 anos do MPA. Foi criada uma página no Facebook para informar a todos sobre os preparativos desse festão que vai acontecer no final do ano. Claro que eu vou informar tudo aqui no blog. Fique ligado.

CHRIS HERRMANN >>> A poeta (na foto acima com a anfitriã Sueli Kimura) esteve na Casa Amarela lançando seus livros ‘Borboleta – A menina que lia poesia‘ (pela Patuá) e ‘Gota a Gota‘ (com um lindo acabamento artesanal da Scenarium e belas ilustrações de Cris Arruda). A carioca Chris Herrmann reside na Alemanha desde 1996. Também escreveu os livros de poesia Voos de Borboleta e Na Rota do Hai y Kai. Organizou e participou de várias antologias de poesia brasileira e colabora para diversas revistas literárias como Revista Plural, Mallarmargens e Algo a Dizer, entre outras. Finalizo com alguns de seus poemas:

Gota a gota

tatuou-se

de fogo

amou até o

último gole

tragou

a saudade

destilou-se em

carne viva

Ondas curtas

e fiquei ali

numa onda de silêncio

na frequência de menino

sem saber pra onde ir.

o mar com seus piratas

e os navios-fantasmas

já podiam me ouvir.

Habitat

ah, esses teus olhos

que habitam de graça

todos os poemas

que ainda não escrevi

O vento

o vento que me leva

às vezes é brisa,

às vezes é leve,

às vezes me corta

em metades

e me carrega nos olhos

um mar inteiro

de saudades.

A CAMPANHA

DO THIAGO K

… … …

O cantor e compositor Thiago K e o letrista e escritor Gregory Haertel são parceiros em lindas canções. Eles acabam de lançar a campanha de financiamento coletivo para produção do livro/cd “Quando o grito enfim chegar“. O álbum é todo composto por canções com melodias de Thiago e letras do Gregory. Entre no site e conheça mais sobre os valores e as recompensas. Nas palavras do próprio Thiago:

“Em 2014, lancei uma campanha de crowdfunding para produzir meu primeiro disco, o “Em meio a tantas possibilidades de morte, me peguei pensando na vida”, lançado em 2015. Isso determinou muitos rumos na minha vida, me levando a lugares que nunca pude imaginar. E ao encontro de Gregory Haertel: nos conhecemos através de Raul Misturada, ficamos amigos e fizemos canções. Nesse processo, o desejo de gritar coisas em comum veio à tona. Das nossas parcerias, começamos a sonhar juntos o projeto deste ‘cd/livro’ com nossas canções aliadas a uma seleção de textos literários: Quando o grito enfim chegar“.

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

MAIS UMA SEMANA SE PASSOU >>> No dia 14 de março (há oito semanas), a vereadora Marielle Franco (PSOL), de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar.

Ontem veio a público o depoimento de um delator que acusou um vereador, um miliciano e um PM. Eles negaram. E as investigações continuam. Queremos a resposta: quem matou Marielle?

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA-FEIRA – 10 de maio – das 9h às 21h … A Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH/USP) realiza a 8ª Festa do Livro da USP Leste. Obras de diversas editoras com 50% de desconto. Na Avenida Arlindo Béttio, 1000, no bairro de Ermelino Matarazzo. Confira a lista das editoras participantes no www.usp.br/festadolivro.uspleste

QUINTA-FEIRA – 10 de maio – 18h … Show da SPIO (São Paulo Improvisadores em Orquestra), orquestra formada por artistas de diversas trajetórias que desenvolvem processos de experimentação dirigida por regência em sinais e gestos, a partir da experiência em suas oficinas e workprogress. Cada concerto é único. No Subte Vegan, à rua Dom José de Barros, 301, mezanino.

… … …

QUINTA-FEIRA – 10 de maio – 20h … Ekena, grande cantora-revelação da nova mpb, mostra as canções do álbum Nó. Com Vinícius Lima no violão, Lena Papini no baixo, Rafael Garga na bateria, Cleber Shimu na guitarra e Cella Azevedo nas teclas. As músicas tratam de recomeços, perdas, amores, relacionamentos abusivos, luta contra o machismo e momentos felizes. Se você ainda não viu, vá ver (leia o que já escrevi sobre Ekena, aqui). Ingressos a R$10 e R$15. No Mundo Pensante, à rua Treze de Maio, 830.

… … …

QUINTA-FEIRA – 10 de maio – 20h … Era Uma Vez No Oeste – 2² Edição do Festival … Criado por Douglas Mam para promover o encontro de artistas independentes que fazem música autoral, festival terá discotecagem de Paulo Bastos (com o melhor da música brasileira independente), o violão e as canções autorais de Caio Bars e o show da banda Douglas Mam & os Famigerados. No Espaço Zé Presidente, à rua Cardeal Arcoverde, 1545. Ingressos a R$10 e R$15.

… … …

QUINTA-FEIRA – 10 de maio – 20h … Banda de folk e rock, O Bardo e o Banjo, se apresenta no projeto Quintas Musicais do Sesc Santo André. No show, músicas do novo disco “O Tempo e a Memória”, além das já conhecidas releituras de grandes clássicos do rock em versão bluegrass. Entrada franca. Na rua Tamarutaca, 302.

… … …

QUINTA-FEIRA – 10 de maio – 21h … Álvaro Cueva – Tempos de Canção … Compositor, cantor e dramaturgo Álvaro Cueva de Moraes, ligado ao Clube Caiubi de Compositores, se apresenta acompanhado pelo violonista e arranjador Leonardo Costa Dela Coleta e pelo baterista Rodrigo Digão, com participação especial do coral Grupo Mosaico. No repertório, as músicas de seus dois álbuns e novas criações e parcerias. Couvert R$ 10. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269.

QUINTA-FEIRA – 10 de maio – 21h … Show de lançamento do disco Afastamento, do compositor e cantor capixaba Juliano Gauche. Entrada franca. No Centro Cultural São Paulo (sala Adoniran Barbosa), à rua Vergueiro, 1000.

QUINTA-FEIRA – 10 de maio – 23h55 … O Bar do Frango, famoso e histórico bar de resistência cultural na ZL, é assunto no programa ‘Sons do Brasil‘, de Serginho Sagitta, na rádio USP. Vale a pena ouvir e conhecer um pouco a sua história de lutas e sonhos.

SEXTA-FEIRA – 11 de maio – 19h … Banca de escola de canto recebe duas cantoras. Tuca Borba (com Norberto Vinhas ao violão e China Cunha na percussão e Branca Lescher (com o pianista Beba e o baixista Maurício Biazzi). Os pocket-shows são abertos ao público. Entrada franca. No auditório da Canto do Brasil, à rua Cerro Corá, 1689.

… … …

SEXTA-FEIRA – 11 de maio – 19h30 … Casa Aberta, coletivo de experimentação artística, abre espaço para a leitura performática de ‘O Vento que Varre a Casa‘, livro (e projeto poético e multimidia) de Marcia Matos, que trata da coragem frente ao luto, da violência à mulher e do suicídio. Baseado em fatos reais. O livro pode ser encontrado no site www.editorapatua.com.br ou no dia do evento, com a autora. Entrada franca. Na rua Carlos Petit, 306, na Vila Mariana.

SEXTA-FEIRA – 11 de maio – 19h30 … No lançamento do livro ‘Frantz Fanon – Um revolucionário, particularmente negro‘, debate com o professor Dennis de Oliveira e com o autor, Deivison Mendes Faustino. No encerramento, sambajazz com o grupo Conde Favela Sexteto. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269. Entrada franca. O livro estará à venda por R$40.

… … …

SEXTA-FEIRA – 11 de maio – 20h … Versões acústicas de rocks, pops e de mpb no repertório de Raphael Andhra. No Bar da Praça, à avenida General Ataliba Leonel, 2296.

SEXTA-FEIRA – 11 de maio – 20h … Músico JC Zeppelin, famoso por seu show ‘Led Zé’, apresenta o melhor do flashback internacional. No Carauari, Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

… … …

SEXTA-FEIRA – 11 de maio – 20h … Mais um sarau da Companhia Literária dos Amantes da Arte (Clamarte). Com palco aberto, exposição e o convidado Wilson Guanais lançando o livro ‘Em branco silêncio’. Na rua Professor Otávio Guimarães, 393, Jardim dos Lagos.

SEXTA-FEIRA – 11 de maio – 20h … O cantor e compositor Flavio Tris apresenta, em formato intimista, as canções de “Sol Velho Lua Nova”, lançado em 2017 pelo Selo Circus. Participação especial de Luciano Cossina. No Teatro de Bolso do IV Mundo, à praça Jesuino Bandeira, 124, na Vila Romana. Entrada R$20.

SEXTA-FEIRA – 11 de maio – 20h … O Clarimbó Trio apresenta seus carimbós, bregas, lundus, bois, cumbias e marabaixos. Com Antonio Novaes (banjo, guitarra e voz), Débora Ruba (violino e voz) e Helder Gama (percussão e voz). No Bistrô Esmeralda, à rua Esmeralda, 29.

SEXTA-FEIRA – 11 de maio – 20h … O melhor do classic rock com a banda Black Box. Entrada franca. E ainda tem a Feira de Vinil da Charada Discos, de Gilberto Petruche. No Komb Bar ZL, na praça Miguel Ramos de Moura, 175.

SEXTA-FEIRA – 11 de maio – 21h … Duo Flor de Maracujá apresenta o show “Café com Flor”, fruto de pesquisa musical focada nos cenários paulista e mineiro, estendendo-se às canções de amigos artistas e às composições das próprias integrantes do Duo, Ana Lis Marum e Esther Alves. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Ingressos a R$20 (antecipado) e R$40 (na porta).

SEXTA-FEIRA – 11 de maio – 21h … O gaitista e compositor paulistano Alex Dupas comcmora niver (parabéns!) e mostra as canções de seu cd ‘Assalariado’, onde explora o blues cantado em português. Ainda no show, clássicos de Muddy Waters, Little Walter, Sonny Boy Williamson II e Herbie Hancock. Com Lívio Segnini (guitarra), Ricardo Lemos (baixo) e Guillermo Ezquerra (bateria). No Sampa jazz music & bar, à rua Arcipreste Ezequias, 245, no Ipiranga.

SEXTA-FEIRA – 11 de maio – 21h … Acústico ‘Rock das Cavernas’, com Renan Bitencourt. Entrada R$10. No Caverna Club, à av. Emilio Ribas, 2382, em Guarulhos.

SEXTA-FEIRA e SÁBADO – 11 e 12 de maio – 21h … As cantoras e instrumentistas Ná Ozzetti, Badi Assad, Lucina e Regina Machado apresentam o show Substantivo Feminino, onde revisitam diferentes períodos de suas carreiras. No Sesc Vila Mariana, à rua Pelotas, 141 (perto do metrô Ana Rosa).

SEXTA-FEIRA – 11 de maio – 21h … Lançamento do livro-disco “A Cerimônia de Todas as Vozes”, da poeta, performer e pesquisadora musical Marianna Perna. A obra, livro que contém um cd físico, traz a palavra poética em diálogo com a música e os ruídos. A apresentação ao vivo mescla música, performance cênica, dança e audiovisual, com participação dos músicos Carlos Gadelha e Felipe Antunes, além de projeções. No Espaço Cia da Revista, à alameda Nothmann, 1135, em Santa Cecília.

SEXTA, SÁBADO E DOMINGO – 11, 12 e 13 de maio … Interiores – Teatro … Dividida em quatro momentos, que correspondem a habitações diferentes, a peça trata das relações que se estabelecem em torno da venda desses imóveis, de seus espaços vazios e de suas ausências. Texto e direção de Lucas Mayor e Marcos Gomes. No elenco, Anette Naiman, Daniela Schitini, Marcos Gomes, Rebecca Leão, Rodrigo Sanches, Paulo Salvetti e Mário Bortolotto (voz em off). Sexta e sábado, às 21h. Domingo, às 20h. No Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384.

SEXTA-FEIRA – 11 de maio – 22h … Andre Frateschi e Banda Heroes – Tributo a David Bowie … O repertório alcança toda a obra do Bowie: de ‘Space Oddity’, passando por ‘Changes’, ‘The Man Who Sold the World’, ‘Under Pressure’, ‘Lets Dance’ e ‘China Girl’ até seu último disco. Na Casa do Baixo Augusta, à rua Rego Freitas, 572. Ingressos a R$30.

SEXTA-FEIRA – 11 de maio – 22h … Festival Partydacena é um coletivo de bandas autorais que transitam entre mpb, rock e cultura popular. Na festa, apresentação das bandas Fabricantes de Planetas (experimentalismo, esculturas sonoras e videoarte), Macaco Fantasma (mistura de performance, poesia e música autoral), Anhangabahy (trio paulistano crítico e satírico) e do dj Jairo Hell. Entrada R$10. No Presidenta – Bar e Espaço Cultural, à rua Augusta, 335.

SÁBADO – 12 de maio – das 8h às 16h … Horti Cultural Orgânicos + Artes … Evento de integração entre atividades artísticas, artesanato, hortifrutis orgânicos, saraus e coletivos diversos. Organizado por Zemarcio Kaipira, com palco aberto. Na praça Dona Carmela Dutra, na Cidade Dutra.

… … …

SÁBADO – 12 de maio – das 10h às 13h … Mostra de Cinema – na Mário de Andrade … A 1ª Mostra de Cinema Independente de SP traz documentários e curtas-metragens produzidos na cidade por grupos de estudantes de audiovisual do circuito independente. A exibição acontece no auditório da Biblioteca Mário de Andrade, à rua da Consolação, 94. Entrada franca. Os filmes selecionados são:

– A Beira (2016) – Curta – Documentário – Direção de Gláucia Chiva

– Entre Janelas (2016) – Curta – Documentário – Direção de Joyce Cury

– Estatística (2017) – Curta-metragem – Direção de Pedro Henrique

– Filhas da Síria (2016) – Curta – Documentário – Direção de Stheffany Fernanda

– Gatilho (2015) – Curta-metragem – Direção de Renata Ricardini

– Roma (2017) – Curta-metragem – Direção de Charles Ferreira

– Quando Toca o Coração (2017) – Curta-metragem – Direção de Ronaldo Adriano

– TransVisual (2016) – Curta – Documentário – Direção de Denniel Bircol e Yago Neres

SÁBADO – 12 de maio – das 10h às 19h … Show na Sofar Sounds, comunidade de música independente que realiza performances de novos artistas em locais secretos e acontece em mais de 300 cidades do mundo. Além dos quatro pocket-shows (secretos) de vinte minutos cada, o Espaço Cultural Porto Seguro oferece a primeira exposiça~o multimídia sobre a série de eventos musicais. Entrada franca. O endereço será divulgado inbox aos interessados.

SÁBADO – 12 de maio – 10h … Sarau da Coisa – na E.E. Armando Dias … Realizado pelo Coletivo Coisarada, formado por artistas de Jundiaí e região, sarau convida o coletivo Filhos de Ururaí para se apresentar e realizar oficina de literatura, dentro do projeto Escola da Família, com microfone e palco livres. Na Avenida Pacaembu, 2440, em Várzea Paulista, Jundiaí.

SÁBADO – 12 de maio – 12h … Bazar + Feijoada … Bazar de variedades com diversos expositores, obras de arte, artesanato, perfumaria, lingeries, bijuterias e artigos de brechó finos (e a feijoada, claro). Tudo na base do ‘compre de quem faz’. No Barnaldo, à rua Abílio Soares, 207.

SÁBADO – 12 de maio – das 12h às 22h … Bazar – Feira de Artes – Apresentações Artísticas … Barracas de joias, artesanato, bonecas russas, roupas estilizadas, brechó fashion, artigos de tricô, crochê, feltro e tecidos, livros, comidas e bebidas. Apresentações de Douglas Moura & Renan Galvão (mpb instrumental), Ana Luisa Le Senechal & Convidados (dança), Grupo Simbiose e outros. E ainda tem o Sarau Poesia Na Faixa com os Poetas do Tietê & Convidados (com microfone aberto, das 18h às 19h50) e Janis Joplin Cover e Sósia (das 20h às 21h). Na Estação Mourato – Gastronomia, à rua Mourato Coelho, 114, em Pinheiros.

… … …

SÁBADO – 12 de maio – 13h … Popó Moreira Trio … Jam session de jazz, groove, rock e black Music, com Popó (guitarra), Chico Willcox (baixo) e Vandinho Carvalho (bateria). Na Don Pablo Barbearia Premium, à av. Eng. Caetano Álvares, 4710.

SÁBADO – 12 de maio – 14h … Soy loco por Ti America! … Espetáculo é um mergulho na cultura latino-americana (veja a programação clicando no cartaz). No Museu da Imagem e do Som – MIS SP, à avenida Europa, 158, no Jardim Europa.

SÁBADO – 12 de maio – 14h … Deliciosa feijuca ao som de clássicos da mpb interpretados por Marcel Acauam e Juninho Oliveira. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

SÁBADO – 12 de maio – 14h … Samba do Bemol … Roda de samba organizada pelo cantor e compositor Felipe Bemol realiza uma viagem no tempo: de 1916 (com Pelo Telephone, de Donga), a 2017 (com ‘Acaju’, de Felipe Bemol, Thiago Melo e Luisa Toller), passando por autores como Adoniran, João Nogueira, Geraldo Filme, Pixinguinha, Caymmi e outroas feras. No Nelito Restaurante, à rua Mário, 75, na Vila Romana.

SÁBADO – 12 de maio – das 14h às 22h … 2º ano da Mora Mundo … Em seu segundo aniversário, o dia é de festa e também de luta. Na programação, abertura da exposição ‘Estéticas Fotográficas Afro-brasileiras: Ancestrais Negras‘, organizada pela Casa Cardume (Fernanda Procópio) e apresentação de vários artistas, como Eufra Modesto, Fábio Miranda, Mariana Brandão, Dami Baz, Jonathan Silva, Laruama Alves e Renato Dias (Roda de Samba Paulista). Na Casa, serviço de bar com comidinhas, cervejas artesanais, música e espaço pra curtir. À rua Barra Funda, 391.

SÁBADO – 12 de maio – 14h … 66ª edição do sarau Poesia é da hora (Casa Florescer) … Coletivo poético e ativista que há mais de cinco anos organiza saraus mensais para (e com) pessoas em situação de rua em centros de acolhida e ocupações de resistência. Nesta edição, na Casa Florescer, que abriga mulheres trans em situação de vulnerabilidade social. Com Suzi Muniz , Renata Perón, Clay Thompson, Ave Terrena, Pamela Rogers, Bateria Coração Valente, Rocheli, Penélope Jolie, Rogéria Perez e o pocket-show do músico Edson Santos. Erick César faz performance de Leci Brandão. Com microfone aberto para quem chegar. Na rua Prates, 1101 A, Bom Retiro (perto do metrô Armênia).

SÁBADO – 12 de maio – 14h30 … Poesia Expressa com Mel Duarte … A poeta e slammer Mel Duarte apresenta seus textos, devaneios e experimentos. O poeta Samuel Luis Borges participa na palavra, no gesto e na música. Na Casa das Rosas, à avenida Paulista, 37.

SÁBADO – 12 de maio – das 16h às 22h30 … 6º Sarau Cora Coralina – Porque a intervenção que queremos é cultural … Vai ter arte variada e microfone aberto. Com Luneta Vinil, Mariá, Letícia D’Alma, Enig e os Mareantes Sônicos, Baobá, Julia Cordeiro, Luciano Queiroz, Marcy Santtos, Made Íra (rap), Axônio (teatro) e Eduarda Benedita (dança), entre outros. Com comidinhas, bebidinhas e venda de camisetas. Na rua Luiz Silvestri, em Guarulhos.

SÁBADO – 12 de maio – 16h30 … Show Vozes Bugras … Grupo, criado em 2002, é formado por Anabel Andrés, Anunciação Rosa, Cássia Maria, Célia Gomes, Lucimara Bispo, Tiane Tessaroto e Ully Costa. No repertório, reflexões sobre o sagrado e o feminino. Na Fundação Ema Klabin, à rua Portugal, 43, no Jardim Europa.

SÁBADO – 12 de maio – 17h … Slam Sujeira – Milton Santos Vive … Projeto ‘O que eu não aprendi na escola’ apresenta aula pública sobre temas e personalidades que de fato, não aprendemos na escola. Nesta edição, o geógrafo e pensador Milton Santos é tema do palestrante Fernaun da Selva. E ainda tem sarau com palco aberto e batalha poética. Organização do Coletivo Consciência Periférica. Na rua Leonor Bolsoni Marques da Silva, em Poá.

SÁBADO – 12 de maio – 17h … Casinha 68 Sessions – 1 ano de vida … Após um ano de atividades, a Casinha já recebeu mais de 40 artistas, com mais de 60 vídeos postados, 7 eventos abertos ao público e 14 pocket-shows intimistas, sem falar nos desdobramentos desses encontros e nas conexões que surgem a partir disso. A comemoração se dá com quatro shows: Guga Pine, Yasmin Olí, Márcio Lugó e Jota.Pê. Contribuição de zero a R$20. Na rua Hermes Fontes, 68, em Pinheiros.

SÁBADO – 12 de maio – 18h … 109º Sarau Bodega do Brasil … Sarau organizado pelo cordelista Costa Senna tem palco aberto para todas as artes. Na Ação Educativa, à rua General Jardim, 660.

SÁBADO – 12 de maio – 18h … Grupo Sambadela convida Flor … Sambadela é um grupo formado majoritariamente por mulheres, que prioriza apresentações em praças públicas e espaços culturais. Participação da cantora Flor, que acaba de lançar trabalho autoral. Entrada franca. No Boteco da Dona Tati, à al. Eduardo Prado, 129, em Campos Elíseos.

SÁBADO – 12 de maio – 19h … Sarau Performance Mater … Sarau organizado por Laércio Silva apresenta a temática ‘Ressonâncias da Literatura Contemporânea’, evidenciando escritores que refletem sobre os dilemas da realização artística, em diferentes tessituras de ação e expressão. Com participação de Antonio Vicente Seraphim Pietroforte, Renato Tardivo, Márcio Barreto e Constancio Negaro. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37.

SÁBADO – 12 de maio – 19h … De Menos Crime … O grupo de rap (formado por Lerap, Mago Abelha, Mikimba e Bocão) se apresenta na Casa de Cultura São Mateus no projeto “A Cria da Favela”. Com participação de Loucoala Mc & Dns Mc. Na rua José Francisco dos Santos, 502.

SÁBADO – 12 de maio – 19h … MPB na Carauari … A dupla Tinho Ribeiro e Eduardo Neves apresenta o melhor da mpb: Caetano, Lenine, Luiz Melodia, Djavan e muito mais. No Bar e Mercearia Carauari, a praça Carauari, 8, na Vila Maria.

SÁBADO – 12 de maio – 19h … 11ª Edição do Festival Mosca Branca … Parceria do Jardim Psicodélico com o Menino Muquito Bar, festival acontece todo segundo sábado do mês. Com o rap de Bia Doxum e banda, a discotecagem de Eduardo Osmedio e a feira de vinis da Charada Discos. Entrada franca. Na Av. Vila Ema, 5090, Vila Ema.

SÁBADO – 12 de maio – 19h … Sarau na Galeria – Edição 54º … Sempre no segundo sábado do mês, o sarau tem palco aberto e convidados: Nitronica (som autoral), Victor Rodrigues (lançando o livro ‘Deuses Fazendo Bolo’) e Celina Kostaschuk (exposição artística). Na EE Prof. Geraldo Justiniano de Rezende Silva, à rua Basílio Valente de Aguiar, 19, na Vila São Jorge, em Suzano.

SÁBADO – 12 de maio – 19h … 1978 de Zé Ramalho por Freud a Deriva … Banda formada por Rene de França (guitarras e vocais), Marcelo Mazzucatto (contra baixo e vocais) e Zeterra (voz e vários instrumentos) apresenta o grande disco de Zé Ramalho, que tem as canções Avôhai, Vila do sossego e Bicho de sete cabeças, entre outras. Entrada R$7. Antes e depois da apresentação, discotecagem de música brasileira com Thaís Mb. No Apostrophe’, à rua Coronel Ortiz, 290, em Santo André.

SÁBADO – 12 de maio – 19h30 … Show ‘O Inevitável Amor’ … Em apresentação ‘voz e violão’, o educador e artista Marcos Fonseca apresenta suas poesias e canções, além de promover um sarau com clássicos de Legião, Paralamas, Cazuza e Beatles. Couvert R$10. No República Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

SÁBADO E DOMINGO – 12 e 13 de maio … Focus Cia de Dança apresenta o novo espetáculo ‘3 Pontos…‘ com direção e coreografia de Alex Neoral. A trilha sonora junta Bach com Nirvana. Entrada franca. No sábado, às 20h e no domingo às 19h. No Sesi Piracicaba, à avenida Luiz Ralph Benatti, 600, na Vila Industrial, em Piracicaba. No fim de semana que vem, a Cia se apresenta em Sorocaba.

SÁBADO – 12 de maio – 20h … 2a. Noite do Brega em São Miguel … Com vários grandes artistas da região: Carlos Bacelar, Netinho Souza, Célio Souza, Sinaida Cristiane, Dinho Sossa, Pérola Negra, Gildo Passos, Heloísa Dandara, Ceciro Cordeiro, Sacha Arcanjo e Nando Voz. Na percussão, Fernando e no baixo, William. Couvert R$5. No Espaço Cultural Siri Cascudo, à av. Tenente Laudelino Ferreira do Amaral, 487.

SÁBADO – 12 de maio – 21h … Vanessa Bumagny – show e aniversário … Cantora e compositora comemora niver (parabéns!) e apresenta parcerias novas e participações especiais: Sons e Furyas, Fernanda D’umbra, Beto Villares, Marcelo Montenegro, Marcelino Freire, Ismar Soares, Paulinho LePetit, Cecília Bernardes e Luiz Pinheiro. No Presidenta – Bar e Espaço Cultural, à rua Augusta, 335. Ingressos R$15.

SÁBADO e DOMINGO – 12 e 13 de maio … Ribanceira – com Antonio Ginco … A peça tem texto de Aramyz, direção de Maria Basilio e uma emocionante atuação do ator e poeta Antonio Ginco. O espetáculo conta com projeções e jogo de luz que dinamizam as cenas. A temporada vai até 1 de junho (sábados às 21h e domingos às 20h). Ingressos R$25 e R$50. No Espaço Cia da Revista, à alameda Nothmann, 1135, entre as estações Santa Cecília e Marechal Deodoro do metrô.

SÁBADO – 12 de maio – 21h … Dico Santana apresenta grandes clássicos do rock internacional e nacional, de forma acústica, com arranjos próprios. No lendário ponto de encontro de roqueiros da ZN, o Lê Rock Bar, à rua Chico Pontes, 1791, na Vila Maria.

SÁBADO – 12 de maio – 21h … A cantora e compositora Olivia Gênesi apresenta as canções de seu cd ‘Amor e Liberdade’, além de versões acústicas para clássicos do rock, jazz e bossa . Ingressos R$20. No Brazileria, à rua Clélia, 285.

SÁBADO – 12 de maio – 21h30 … No 7º Panorama de Cinema Suíço Contemporâneo, exibição do filme ‘Tribunal do Congo’, de Milo Rau (Das Kongo Tribunal – Alemanha/Suíça, 2017, 100 min). Entrada franca. No CineSesc, à rua Augusta, 2075 (o vídeo acima não tem legendas, mas já dá pra sentir o clima).

… … … SÁBADO – 12 de maio – 22h … Cabeçasss … A grande banda Cabeças Enfumaçadas apresenta seu rock psicodélico na rua Antônio Machado Sant’Anna, 15, na Cidade Dutra.

SÁBADO – 12 de maio – 22h … Caravana Solidão – no Exquisito … Banda traz ‘a viola caipira chorosa de Fábio Miranda, pareada com a rabeca danada de Bruno Menegatti, do baixo suingado de Alex Lino e da percussividade dançante de Fernando Miranda’. Ingressos a R$12. Na rua Bela Cintra, 532.

SÁBADO – 12 de maio – das 23h às 4h … Grupo Sambadas apresenta roda de samba (com discotecagem da dj Elky). Na Gruta, à rua Major Quedinho, 112, ao lado da lanchonete Estadão (aquela, do pernil). Couvert R$10 (até meia noite) e R$15 (depois da meia noite).

DOMINGO – 13 de maio – 11h … Iá na Paulista … Cantora Iá se apresenta em frente ao Edifício Gazeta. No repertório, canções de seu cd ‘Esquerdo Direito‘, autorais inéditas e sucessos de compositores como Lenine, Caetano Veloso, Lulu Santos e Red Hot Chilli Peppers.

DOMINGO – 13 de maio – 15h … Praça Kombat … Sarau organizado por Jorginho Silva e apresentado por ele e pelos mcs Conteli, Salvador e Lusvardi, a Batalha da Praça Kombat vai ter duelo entre 12 trios (ver cartaz). Com palco aberto e artistas convidados: Grupo Bate e Volta, Grupo Conceito Nove e Sotam Mc. Na praça Padre Aleixo Monteiro Mafra (Praça do Forró).

DOMINGO – 13 de maio – das 16h a 0h … Doces Tardes de Domingo #19 … Evento apresenta bandas alternativas, discotecagem, feira de vinil e o tradicional churrasco comunitário. No Komb Bar ZL, à praça Miguel Ramos, 175, no Jardim IV Centenário. Clique no cartaz e veja a programação.

DOMINGO – 13 de maio – 17h … Sarau Urutu … Sarau de resistência, organizado por Edson Lima, Oscarina, Yasmin Riso, Joelma Souza e Vander Che. Realizado na rua Urutu, à margem da linha safira da CPTM, surgiu quando moradores – que ocuparam o local e ergueram suas casas às próprias custas – recebem a notícia de desapropriação para a construção de uma nova estação de trem. O Sarau Urutu existe como forma de assembléia poética, trazendo reflexões de ordem pública ao cotidiano. Clique no cartaz e veja a programação.

DOMINGO – 13 de maio – 18h … Cantora Luedji Luna apresenta as canções de seu recente cd, ‘Um Corpo no Mundo‘. com os músicos Mauricio Pazz, Ravi Landim, Rudson Daniel, Leny Ferreira e Aniel Someillan. Ingresso antecipado: R$20 (na porta R$30). No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269.

DOMINGO – 13 de maio – 18h … O multiartista e intrumentista Márcio Rocha é o convidado do projeto ‘Encontros Musicais‘. Ele está lançando seu primeiro cd “No blues até os ossos”, com canções autorais e letras em português. Na Casa Rosa Manjericão, à rua Antonio Cavaglieri, 15, em São Roque.

DOMINGO – 13 de maio – 18h … Duo Ricardo Rodrigues e Alexandre Bianchini … Dandô – Circuito de Música Dércio Marques) é o projeto idealizado pela cantora Kátya Teixeira visando fomentar a cultura popular com intervenções musicais por todo o Brasil. Nesta edição, com o Duo Ricardo Rodrigues e Alexandre Bianchini e a anfitriã contadora de histórias Nani Braun. No Teatro da Unibes Cultural, à rua Oscar Freire, 2500 (ao lado metrô Sumaré). Ingressos a R$20.

DOMINGO – 13 de maio – 18h … Forró Capim Guiné apresenta seu repertório de forró, ijexá e xote. Com Nain Carvalho (sanfoneiro, cavaco e voz), Tatá Brasilina (zabumba e voz), Thiago Dos Anjos (violão) e Daniel Lacerda (percussão e voz). Na abertura, o dj Tiago Costa traz seu set de brasilidades variadas. Na Casa Matahari Mariposa, à rua Silva Bueno, 493.

DOMINGO – 13 de maio – 20h … Let’s play that: as canções de Torquato Neto … Gustavo Galo (voz), Gustavo Cabelo (guitarra) e Tomás Bastos (guitarra) apresentam repertório de canções com letras assinadas pelo grande poeta. Ingressos a R$20. Na La mínima, galeria, à av. Pedroso de Morais, 822, na Vila Madalena.

DOMINGO – 13 de maio – 21h … Show AR – Estela Ceregatti – em Cuiabá … Cantora cuiabana lança seu primeiro disco solo, ‘Ar’. A artista (Prêmio Grão da Música em 2017 e Prêmio Profissionais da Música em 2018) se apresenta com Jhon Stuart no contrabaixo e piano, Sidnei Duarte na guitarra e viola de cocho, Juliane Grisólia na percussão e Neto Morais no sax e flauta transversal.Às 19h, show com Karola Nunes; às 21h, com o Trio Brasílis (Deize Aguena Moreira). Na Arena Pantanal, à rua Professor Ranulfo Paes de Barros, 478, em Cuiabá.

SEGUNDA-FEIRA – 14 de maio – 19h … Slam do Prego (Poesia de Resistência de Guarulhos) … Além, da batalha poética, a poeta Mariana Felix apresenta os poemas de seus livros ‘Mania’ e ‘Vício’. Na Praça Getúlio Vargas com av. Tiradentes, em Guarulhos.

TERÇA-FEIRA – 15 de maio – 19h … ‘Elas, que navegam’ #5 … Projeto da Casa Barco que ‘visa fortalecer o movimento das minas’ promove shows com as cantoras Malu Magri, Raissa Lopes e Rebeca Canhestro. Entrada franca. Na rua Epaminondas Lobo, 43.

TERÇA-FEIRA – 15 de maio – 19h … ‘Confaca’, 2 anos … A Confraria de Compositores de Canções tem o objetivo de criar um ambiente onde os autores de canções (música e letra) possam se encontrar, mostrar suas composições, falar sobre o processo de criação, trocar experiências, receber críticas e, assim, fortalecer a produção autoral em São Roque e região. A festa de segundo aniversário é para celebrar essas canções, parcerias e amizades. Na Casa Rosa Manjericão, à rua Antonio Cavaglieri, 15, em São Roque.

TERÇA-FEIRA – 15 de maio – 19h … 13ª Edição do Sarau da Vergueiro – Edição de 1º Aniversário… Pra comemorar o niver, sarau especial com mais de 3 horas de microfone aberto. Alessandro Buzo, coordenador e idealizador do Sarau Suburbano, lança seus livros ‘Poetas do Sarau Suburbano – Volume 5’ e ‘O Filho da Empregada’ (contos). No Bar e Restaurante Limoeiro, à rua Vergueiro, 883, na Liberdade.

TERÇA-FEIRA – 15 de maio – 19h … Toca do Autor … Mais uma edição do projeto organizado pelo músico e compositor Alexandre Tarica que inclui sarau com palco aberto para amadores e profissionais apresentarem duas obras autorais (de qualquer estilo), com microfones e violão à disposição, além de transmissão ao vivo pelas redes sociais. Entrada R$10. No bar do Hotel Cambridge, à rua João Adolfo, 108, próximo à estação Anhangabaú do metrô.

TERÇA-FEIRA – 15 de maio – 19h30 … Clube da Leitura … Nesta edição, a conversa gira em torno do livro ‘Breve Passeio pela História do Homem’, de Ivana Arruda Leite. Participam do debate, a autora, o escritor Nelson de Oliveira e o editor da Reformatório, Marcelo Nocelli (mediador). Na rua Cardoso de Almeida, 1356, em Perdizes.

O escritor Nelson de Oliveira apresenta ‘Breve Passeio pela História do Homem‘:

Lena, a mordaz protagonista deste romance, tem setenta e cinco anos e energia de sobra. Viúva, seu passatempo predileto é fazer cursos e desvendar a vida em salas de aula. “A origem da espécie humana sempre me fascinou. Quero muito saber como viemos dar nesses bichos horrorosos e sem caráter.” Este romance poderia ser um grito angustiado contra a morte e a falta de sentido da vida. Mas passa longe disso. As personagens caminham muito perto do abismo trágico, mas jamais escolhem cair. A irreverência estoica é sua maior defesa contra a estupidez humana.

TERÇA-FEIRA – 15 de maio – 20h … Sarau das Américas – Edición Roque Dalton … Como eles mesmo dizem, enfim um sarau para chamar de ‘nuestro’: apresentação (e venda) do livro de poesia “Cantos à Nossa Posição” de Roque Dalton, traduzido por Jeff Vasques e Lucas Bronzatto; exibição de “México, 24mm”, um vídeo de Jamil Kubruk, sobre a passagem do autor pelo país; performance de Marina Di Giacomo (Feminino Lua); rimas do rapper argentino Blazer Marginal e palco aberto para quem chegar. Buteko na Elis, à rua Pereira do Lago, 38, no Butantã.

TERÇA-FEIRA – 15 de maio – 20h … Botica Poesia – Espetáculo Samba e Poesia … Projeto desenvolvido por Renato Gama apresenta canções elaboradas a partir de textos inéditos e outros já conhecidos do poeta e escritor Sergio Vaz, um dos fundadores do Sarau da Cooperifa. No Sesc Avenida Paulista, à avenida Paulista, 119.

TERÇA-FEIRA – 15 de maio – 20h30 … Dona Ivone Lara: em cada canto uma esperança … Espetáculo celebra os 40 anos do lançamento do primeiro disco solo da grande dama do samba. Com direção musical de Rodrigo Campos e pesquisa de Lucas Nobile. No palco estarão: Adriana Moreira e Juçara Marçal (voz), Rodrigo Campos (cavaquinho, guitarra e percussão), Maria Beraldo (sopros) e Kiko Dinucci (violão). Ingressos a R$20 e R$10. No IMS Paulista – Cineteatro, à avenida Paulista, 2424.

TERÇA-FEIRA – 15 de maio – 21h … Jazz poetry primeira edição … Escritores interpretam seus textos ao som de jazz (clique no cartaz para ler melhor). Cada edição trará um escritor convidado. O primeiro deles é o dramaturgo e poeta Luis Eduardo de Souza. No Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Rua Frei Caneca, 384. Ingressos a R$10.

QUARTA-FEIRA – 16 de maio – 15h … Violeiros no Teatro da Biblioteca – em MG … Grande encontro de violeiros com extensa e variada programação: ‘benzeção de viola’, história do berrante e participação de artistas como João Claudio, Adauto Alves, Zilda Vargas, Lucélia Berrandeira, Léo Berrandeiro e Vicente Faul, poeta e repentista mineiro, atuante no Movimento Cultural do Vale do Jequitinhonha (um dos fundadores da Casa de Cultura de Capelinha). Presença de duplas caipiras como Cordeiro & Cordeirinho, Zalico & Zalinho e Renildo & Renivaldo, e dos luthiers de viola Wagner França e Luiz Alberto. Produção de Everaldo Reis (Vide Play). Entrada franca. Na Biblioteca Pública Estadual de MG, à praça da Liberdade, 21, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

QUARTA-FEIRA – 16 de maio – 19h … Lançamento do dvd do filme “CineMagia: a história das videolocadoras de São Paulo” … Debate com o diretor do filme Alan Oliveira e seus convidados, mediado pelo curador da Versátil Home Video, Fernando Brito, seguida de sessão de autógrafos. Entrada franca. Aos interessados em comprar: são poucas unidades de tiragem limitada e superluxuosa (com dois discos, cerca de duas horas de material extra). Na Livraria Cultura (Conjunto Nacional), à av. Paulista, 2.073.

QUARTA-FEIRA – 16 de maio – 19h … Dança (e) Autonomia com Seu Movimento … Curso da professora de dança Bárbara Côrtes, propõe a identificação e desconstrução de vícios e tabus socialmente enraizados na movimentação do corpo. Carga horária da oficina: 6 horas, distribuídas em 2 aulas de 3 horas cada (nas quartas, 16 e 23). Custo R$100 (antecipado) e R$120 (no dia). No Lab Mundo Pensante, à rua Treze de Maio, 825, na Bela Vista.

QUARTA-FEIRA – 16 de maio – 19h30… ‘Lá na Laje’ é um clube de leitura que discute literatura para além do livro impresso, convidando escritores e poetas que produzem seus textos e os fazem circular em diferentes suportes. Os convidados desta edição são Jô Freitas (autora do projeto Mulheres em Travessia) e Jessé Andarilho (publicou ‘Fiel’ e criou a marca Marginow, com vídeos de poetas brasileiros, de até um minuto). Com curadoria de Jessica Balbino, no Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93. Entrada franca.

QUARTA-FEIRA – 16 de maio – 19h … Desconcertos de Poesia … Sarau poético organizado por Claudinei Vieira tem palco aberto e os seguintes convidados: Marcelo Ariel, Adrienne Myrtes, Vanessa Carvalho, Daniel Wachowicz, Gabriel Felipe Jacomel e Henrique Meyer, além do Bazar Para Tudo – Coletivo Arte Permanente, com Wilson Neves, Maria Angela Assunção, Monica Marcondes Machado. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40, na Vila Madalena. Leia dois textos de participantes do sarau:

Eis o mundo de fora – trecho do Capítulo 1

(Adrienne Myrtes)

O diabo tocava flauta doce e me seduzia com olhos de bode. Era o grande Pan sorrindo sob os cílios. Pulei da varanda para cair em seus braços. Dez andares. A flauta se transformou numa cobra e armou o bote. Gritei. O diabo gritou. Era uma voz desenraizada dos nervos.

Coisa medonha.

Mas não era o diabo nem eu. Era Luis gritando na porta do quarto. Reconheci. Caí do sonho sobre a cama e pulei dela ainda sonolenta. Ele já entrava. A porta aberta, a luz colada a suas costas. Desviei o olhar para o braço direito dele que se dobrava, a mão comprimindo o antebraço esquerdo. Pulso.

Um tom de vermelho pintava um pano torcido que o ajudava a apertar o braço e aquilo era sangue. Sangue que empapava o pano, uma camiseta torcida com a qual ele tentava segurar a hemorragia.

Meu raciocínio demorava, as idéias se encostavam na parede da cabeça para ficarem de pé. Às cegas. Minhas mãos ao contrário raciocinavam independentes, iam cumprindo o necessário para prestar socorro. Meus pés obedeciam as mãos, seguiam sem questionamento.

(leia a íntegra deste conto clicando aqui)

O rei da voz

(Marcelo Ariel – inspirado na obra homônima de Daniel Senise)

A floresta fantasma

Contemplará o céu queimando.

Ninguém deixa de se matar

por causa da família.

Os cogumelos que nascem no banheiro

o gelo derretendo no Himalaia,

são como a floresta

O gelo é o rei da voz.

Cachoeiras congeladas não podem mudar nada.

O mendigo com a cabeça coberta de luz

dormindo na marquise,

será o índio extinto.

Sim, deixam de se matar

por causa da família.

O sol no Himalaia,

a chuva quente no mar

e os cogumelos no banheiro

são como o Espírito Santo.

O silêncio do corpo

das crianças baleadas é o rei da voz.

Corpos e nomes abandonados.

Hemingway termina um conto

chamado:

‘Cada isto lembra um aquilo’ com a frase :

‘ e reconheceu com tristeza que atirar não significara nada’. Hemingway & Yon Lu

Yon Lu é o rei da voz.

Existe algo em seu rosto no lugar do nada.

ligando os tempos e as frases.

‘Cai para dentro’ Dirá o mendigo bêbado com diploma

para o policial cansado.

Cair para dentro

sempre estará ali

como uma ideia do impossível.

O pombo disputando um cabeça de peixe podre

com um urubu . O voo do pombo com a cabeça no bico

é o rei da voz.

O céu queimando

Para um download das crianças mortas na floresta

é o rei da voz.

Você é o rei da voz.

QUARTA-FEIRA – 16 de maio – 21h … A violonista, cantora e compositora Raquel Martins, apresenta ‘As Praias do Tom‘, com canções de Tom Jobim em gêneros variados: bossanova, sambajazz, bolero, valsa e balada. Raquel canta e toca guitarra ao lado de Arthur Souza (baixo) e Diana Bueno (bateria). No Raiz Bar, à rua Alves Guimarães, 153. Entrada R$35.

QUARTA-FEIRA – 16 de maio – 21h … 7ª Quarta Autoral da Casa Amarela & Zé Rock Bar … Sarau com palco aberto e pocket-show de Sacha Arcanjo (poeta e cantador) e da dupla Cida Camargo e Ademar Silva Neto (fundadores do grupo Ururaí, do Itaim Paulista). Na rua Igarapés, 1219a, Jardim dos Ipês.

QUARTA-FEIRA – 16 de maio – 21h … Canto Livro … Abrindo as comemorações de 110 anos de Guimarães Rosa, Joana Garfunkel e Jean Garfunkel apresentam canções (de Jean e Paulo Garfunkel) inspiradas no romance Grande Sertão: Veredas, permeadas por narração de trechos da da obra. O roteiro permite a compreensão da saga do jagunço Riobaldo até por quem não leu o romance. Criado e apresentado pela dupla desde 2006, o Projeto Canto Livro une música e literatura se inspirando na obra de grandes autores brasileiros. Ingressos a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado). No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912.

Ouça um trecho de Canto Livro:

QUARTA-FEIRA – 16 de maio – 21h … Projeto Tânia Maria 70 Anos … Homenagem à compositora, pianista e intérprete na comemoração de seus 70 anos. Com os músicos Anette Camargo (voz, piano e teclado), Libero Dietrich (baixo elétrico), Lael Medina (bateria) e Roberto Angerosa (percussão). No JazzB, à rua General Jardim, 43. Ingressos a R$25 e R$30.

ATÉ 31 DE MAIO … Exposição ‘Madeira Velha’… O artista sergipano Euflávio Gois Lima, ou Madeirart, participante de saraus e eventos artísticos, expõe seus trabalhos em madeira na Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima, na Rua Henrique Schaumann, 77, em Pinheiros. De segunda à sexta, das 10h às 19h. Sábados, das 9h às 16h e aos domingos das 10h às 14h.

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado (alguns eventos ainda poderão entrar). E toda quinta-feira tem um post novo.

… … …