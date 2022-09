É triste presenciar artistas talentosos, poetas e filósofos humanistas, pessoas de grandeza admirável, com tanto a dizer sobre esperança, beleza e tesão de viver, dando o melhor do seu afeto e do seu recado transformador pra quase ninguém ouvir. Temos falado para poucos, para espaços vazios e paredes cada vez mais frias.

Em meus trajetos para participar dos eventos alternativos, passo diante de várias ‘igrejas’ cheias de gente, com casais atentos à palavra do ‘pastor’; vejo barzinhos abarrotados de jovens felizes, cantando covers e mesmices; observo a luz dos televisores ligados em todas as casas, com as famílias assistindo sabe-se lá o que da programação medíocre que lhes é oferecida… Enquanto isso, nossos inventivos eventos seguem heroicamente, quase clandestinos, sobrevivendo como podem. Por consequência, nossa luta por um mundo melhor se enfraquece.

‘TÃO VENDO ALGUMA ESPERANÇA?’ >>> Os personagens do genial Henfil estão olhando pra você, leitor… Por N motivos, quase ninguém tem ido ao lançamento dos nossos livros, quase ninguém compartilha nossos posts. Quase ninguém tem ido aos nossos shows, quase ninguém prestigia nossos saraus. Mesmo assim, estamos resistindo, criando, fazendo arte, debatendo as questões do momento e promovendo eventos culturais importantes. Mesmo que seja para poucos, para quase ninguém…

>>> Durante os saraus de lançamento desfrutei de companhias adoráveis (veja as fotos). Entre tantas, citarei algumas que não conhecia ou que encontro com menos frequência: a bailarina e arte-terapeuta Criss Moraes e seu marido, que nos abriram a linda casa com quintal em noite de lua cheia; as poetas Giselle Ribeiro e Deolinda Nunes; os músicos Wagninho Barbosa e meu querido parceirão Duda Jardim; as ótimas cantoras Lene Fernandes e Liah Jonnes; os poetas Seh, Celso de Alencar e Claudinei Vieira; os casais, Sebah e Ângela, em campanha por Juliana Cardoso; e Tom e Esther, vindos da Bahia. E ainda estive com Gabriel e Fernanda de Almeida Prado, Alexandre Mello, Fernanda de Paula, Rogério Brito, Alê e Renato, Shirlene, Rubão, Brettas, Benedito, Tatau, Edu Lacerda, Rosa, Alberico e etc, etc, etc… Que bom tê-los e estarmos juntos. Graças a vocês minha semana foi maravilhosa.

Abro esse post com o grande poeta Paulo Cesar Pinheiro, muito bem acompanhado pelo meu querido e saudoso ídolo João Nogueira. PC Pinheiro é pra mim (e pra toda torcida do Flamengo, claro) um de nossos maiores letristas. Impossível esquecer a série de shows que ele realizou com a cantora Marcia e o violonista Eduardo Gudin, sob ditadura, que originou o disco ‘ O Importante é que a Nossa Emoção Sobreviva ‘. A obra é tão visceral, comovente e alentadora que ainda hoje mareja meus olhos e arrepia meus braços a cada audição. É através de uma canção desse poeta imenso que deixo aqui esta singela homenagem a cinco escritores que lançaram seus livros durante a semana que passou. Três deles eu ainda não conhecia pessoalmente e tive o prazer de abraçar, ver e ouvir. Agradeço a eles e a seus textos, por me darem força e alegria para perseverar na lida poética e na luta por justiça e por um mundo mais amoroso. Cada um à sua maneira, eles têm muito em comum: são talentosos e generosos, cultos e simples, divertidos e emocionantes, poetas e humanistas. E são uns baita artistas. Beijos e abraços pra vocês, seus danados: Beth Brait Alvim, Artur Gomes, Noélia Ribeiro, Wanda Monteiro e Cesar Augusto de Carvalho. Obrigado por tanta luz!

TEM QUE SER NO PRIMEIRO TURNO >>> É muito importante que as forças antifascistas vençam, de goleada, no primeiro turno. Só esse respaldo das urnas pode dar às combalidas instituições democráticas a força necessária para mandar os cães fascistas de volta aos fétidos porões de onde nunca deveriam ter saído.

E tá mais do que na cara pra qualquer um que tenha ao menos dois neurônios, que votar na ‘terceira via’, seja em Ciro ou Tebet, é levar Bolsonaro ao segundo turno. Se você é antifascista, vote logo em Lula pra definir no primeiro turno. No segundo, o chamado ‘centro’ tende a ir pra direita e aí… tudo pode acontecer.

>>> MAIS VLADO >>> O poeta e agitador cultural já publicou ‘ Sabe de Nada, Inocente! ‘, ‘ Como Suportar Jabs no Baço e Encarar Nocautes ‘ e ‘ Pop Para-Choque ‘, além de criar e apresentar o Sarau Sopa de Letrinhas , há duas décadas. Vlado, também cantor e compositor, é um dos fundadores do famoso Clube Caiubi

NOIA – Vlado Lima >>> Editora Patuá lança no dia 1 de outubro, às 17h, o quarto livro de Vlado, com 97 poemas escritos durante a pandemia. Com arte de capa por Emerson Ferreira, revisão de Léo Nogueira, orelha por Marcelo Nocelli, prefácio de Betty Vidigal, posfácio de Celso de Alencar efeito pelo jovem Lucas, filho do autor. O livro já está em pré-venda

Segunda – 19 de setembro – 20h30 … Clube Caiubi de Compositores comemora 20 anos e reúne artistas e amigos para encontro de canções autorais e festa. Estarão presentes, entre outros, Vlado Lima, Sonekka, Álvaro Cueva, Rica Soares e este blogueiro e artista, Arnaldo Afonso (depois eu conto como foi). No evento, lançamento dos livros ‘Dia de São Nunca’, de Léo Nogueira, e ‘Correntes Invisíveis’, de Sander Mecca e Léo Nogueira. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, em Pinheiros

IMPORTANTE >>> Leia e compartilhe os posts do blog no Facebook e a divulgação dos eventos. Fortaleça a cena dos artistas alternativos. Curta suas páginas, vá aos seus shows, prestigie suas lives. Defender a diversidade, inclusive nas artes, é lutar pela defesa da democracia.

Por que será que nenhum dos cultos e tarimbados jornalistões, à frente de grandes equipes de excelentes repórteres, desconfiou das ocultas e sinistras intenções do magistrado curitibano e de gangues formadas por tipos como Eduardo Cunha? Como naquele famoso poema, ‘no primeiro dia eles levaram os comunistas, mas, como eu não sou comunista, não dei a mínima’. Agora, os fascistas estão no poder, não querem sair de lá e seu rebosteio atinge até os ‘isentões’ da grande mídia.

Nem assisti ao debate, mas é óbvio que Vera Magalhães (assim como aconteceu com Patricia Campos Mello e com outros profissionais e veículos de imprensa anteriormente) merece e terá toda a solidariedade das instituições democráticas diante das ofensas e grosserias de que tem sido vítima. Todos condenamos e combatemos essas atitudes fascistas, misóginas e truculentas cometidas pela gentalha que ganhou voz e projeção a partir da criminalização das esquerdas, via impeachment de Dilma, e da prisão de Lula, via endeusamento da Lava Jato e de Moro. Não esqueçamos: a grande imprensa ‘isentona’ foi muito responsável pela construção desse imaginário que ainda é projetado nas cabeças e mentes da população brasileira. A cena da dinheirama ‘roubada da Petrobras’ vazando pelos tubos na animação do JN, diariamente, e a transmissão daqueles legalismos processuais lentos encabeçados pelo ‘todo-poderoso e probo’ juiz Moro, criaram o clima para a eleição dos fascistas. Pois é…

SOBRE MÍDIA E ELEIÇÕES >>> Quando o atual despresidente do Brasil mandou um jornalista calar a boca em bate-papo no ‘cercadinho’ em frente ao Palácio, eu brinquei, aqui em casa, dizendo que, se fosse comigo, eu mandava Bolsonaro praquele lugar no ato. E partiria pra cima dele. Logo eu, que nunca fui de briga. Claro que eu ia apanhar dos seguranças, seria preso, processado e enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Mas que eu dava ao menos uma bifa bem dada na cara daquele mal-educado, ah, isso eu dava… Porque a gente não pode tolerar fascismos e afins. Nunca.

O DES-CASO MARIELLE E A ‘LAVANDERIA BRASIL’ >>> No dia 14 de setembro, quarta passada, fez 4 anos e seis meses do assassinato de Mariele Franco e Anderson Gomes. Atravessamos quase todo o período do des-governo bolsonarista sem a elucidação desse atentado à democracia brasileira. Não foi dada a menor satisfação à sociedade. Assim como nada mais se falou sobre as dezenas de imóveis da família do despresidente, comprados em dinheiro, à vista. Pensando bem, é tão óbvio que nem é preciso explicar… Que tipo de gente realiza esse tipo de negócio? Corruptos e bandidos é que utilizam desse expediente para lavar sua dinheirama suja. Tá na cara, né?

>>> Duo lançou recentemente o álbum ‘Terras Altas’ nas lojas virtuais de música e no canal Andarilheiros Duo Musical, no YouTube

Sábado – 17 de setembro – 21h … Edvaldo Santana se apresenta no Galpão Cultural, à travessa Sorocabana, 40, em Assis

Sábado – 17 de setembro – 21h … No show ‘A Paisagem Zero’, Helô Ribeiro canta poemas de João Cabral de Melo Neto musicados por ela em estilos como rock, pop e balada. Na banda, Allen Alencar (guitarra), Marcelo Dworecki (baixo) e Nandinho Thomaz (bateria), além de participações do saxofonista Cuca Ferreira e do coro feminino do grupo Barbatuques, formado por Lu Horta, Mairah Rocha, Luciana Cestari e Tais Balieiro. No Teatro Sérgio Cardoso, à rua Rui Barbosa, 153

Sábado – 17 de setembro – 18h … Consuelo de Paula faz show com as canções do álbum Maryákoré. Na Casa de Cultura Júlio Guerra, em Santo Amaro. Entrada franca

Domingo – 18 de setembro – 12h30 … Raíces de América se apresenta na Virada Cultural de Mairiporã, no Palco I do Espaço de Eventos Paulo Amaury Serralvo. Entrada franca. Mais informações

Sábado – 17 de setembro – 17h … Lançamento presencial do livro´de poemas ‘Populus’, de Manoel Gonçalves, o popular ‘Manogon’. Sarau com participação de Zulu de Arrebatá, Paulo Miranda, Euflávio Góis e Sofia Gonçalves, entre outros artistas. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40. Com prefácio de Monique Franco, pode ser adquirido no site da Lavra Editora

Sábado – dia 17 de setembro … Os brasileiros da Focus Cia de Dança participam do Festival Quartiers Danses, em Montreal, no Canadá, estreando ‘Carlota’, nova coreografia de Alex Neoral

Quarta – 21 de setembro – 18h … Andri Carvão lança, no jardim da Casa das Rosas, ‘O mundo gira até ficar jiraiya’, pela editora Urutau. O livro, de poemas satíricos, se divide em duas partes: na primeira, textos sobre o cotidiano em linguagem repleta de gírias e chistes; na segunda, denominada ‘Clube de Poesia da 5° Série’, um menino poeta de 11 anos descreve suas estripulias sem meias palavras

>>> ANDRI CARVÃO >>> Autor de ‘Um sol para cada montanha’, ‘Poemas do golpe’, ‘Dança do fogo dança da chuva’ e ‘O mundo gira até ficar jiraiya‘, entre outros, apresenta ‘Poesia Nunca Mais’, em seu canal no YouTube, e publica poemas quinzenalmente no site O Partisano. Visite sua coluna no site da revista Ruído Manifesto, ‘Traça de Livro: Impressões de Leitura‘, onde comenta sobre o que lê

PICLES >>> Casa de eventos alternativos, o Picles apresenta, de quinta a domingo, shows, djs, sala de karaokê e palco com instrumentos para jams, além de drinks e comidinhas. Até 21h, entrada franca. Na rua Cardeal Arcoverde, 1838

Sábado – 17 de setembro – 19h … Sarau do Quintal tem música, poesia e palco aberto. Lançamento do livro ‘Obviedades’, de Brisa Rodrigues. No Quintal dos Livros, à av. Padre Rodolfo, 457, Alto do Cruzeiro, em Cunha

Segunda – 19 de setembro – 20h30 … Estreia do espetáculo ‘O Mundo Todo é um Abismo: Büchner em Revista – Woyzeck 1º Movimento’. De segunda a quinta, às 20h30.

No Espaço Redimunho, à rua Álvaro de Carvalho, 75

WILSON ALVES BEZERRA >>> Poeta publicou vídeo com texto inédito: ‘É preciso estar atrasado‘. Locução e edição do próprio autor, com a trilha ‘Night sounds of night, mainly crickets, recorded at San Francisco Libre, Nicaragua’

>>> Poeta paulistano é autor de ‘Histórias zoófilas e outras atrocidades’ (EDUFSCar/Oitava Rima, 2013), ‘Vertigens’ (Iluminuras, 2015 – vencedor do Prêmio Jabuti), ‘O Pau do Brasil’ (Urutau, 2016) e ‘Necromancia Tropical’ (Douda Correria, 2021). Visite seu canal no Youtube, com vídeos e poemas de vários livros, além de bate-papos e palestras

RÁDIO PAGU >>> Voltada ao público feminino, a Rádio Pagu surge ‘com um pensamento livre, aberta ao diferente’. O estilo vanguardista da artista Patrícia Galvão, a quem presta homenagem, é a base de sua programação diversificada, com música de diversos estilos, programas de poesia e jornalismo crítico, focado nas questões essenciais para as mulheres: violência, feminicidio, discriminação, luta por direitos e dicas importantes para uma vida melhor. Além de propagar a voz da mulher, a rádio está aberta a todas as vozes estigmatizadas e postas à margem da sociedade. Saiba mais

Sábado – 17 de setembro – 20h30 … Grupo Vozes Bugras se apresenta no Espaço Cultural Bar do Frango, à av. São Lucas, 479

CALDO22 >>> Segunda edição do ‘Caldo – Tradições Contemporâneas’, projeto que repercute o Modernismo e identifica criadores que articulam no presente subjetividades variadas – como as de origem indígena, europeia e negra. Até 25 de setembro, no Sesc Piracicaba. Veja a programação completa

‘DEVE SER DO CARALHO O CARNAVAL EM BONIFACIO’ >>> Peça de Mário Bortolotto em cartaz no Cemitério de Automóveis, à rua Francisca Miquelina, 155. No elenco, Carcarah, Gabriela Fortanell e Walter Figueiredo. Sexta e sábado, às 21h; domingo, às 20h

Domingo – 18 de setembro – 14h30 … Sarau do MAP recebe Poesia de Esquina. Com varal poético, shows, lançamentos de ep e livro. Na praça do Forró, em São Miguel Paulista

Sábados – 17 de setembro – 20h30 … Estreia da peça ‘Caatinga’, montagem da Cia do Caminho Velho. Com Carolina Erschfeld, Daiane Sousa, JoJo Brow-nie Souza e Naloana Lima. Direção de Alex Araújo. Também nos dias 24 de setembro e 8 de outubro. Entrada franca, na SP Escola de Teatro, Sala R8, à praça Roosevelt, 210. Ingressos pelo sympla

ATÉ 25 DE SETEMBRO >>> Na peça ‘Xandú Quaresma – A Farsa com Cangaceiro, Truco e Padre’, um grupo de teatro mambembe conta e canta as histórias de um homem que está preso há dois anos por vender ao vigário um cavalo cego e velho, que morre logo após a negociação. Texto de Chico de Assis, direção de Débora Dubois. No Teatro Cacilda Becker, à rua Tito, 295. Às sextas e sábados, às 21h, aos domingos, às 19h. Entrada franca

ÀS QUARTAS >>> Trio jazzístico Dharma Samu faz shows nos dias 21 e 28 de setembro, às 21h (apresentação com duas entradas). No Tipitina Bar, à rua Cardeal Arcoverde, 1849

DUDA JARDIM MUSICANDO >>> O músico, cantor, compositor e ator Duda Jardim também é produtor cultural. Organiza eventos, realiza shows e participa dos saraus da cidade. Visite seu canal no YouTube e confira a série de entrevistas com artistas da cena alternativa. Arnaldo Afonso, este blogueiro e artista que vos digita, já participou do programa. As mais recentes foram com os músicos Cesar Fontes e Jocélio Amaro

>>> DUDA E JORGE MELLO >>> Confira o bate-papo do artista e produtor cultural Duda Jardim, em seu canal Musicando, com Jorge Mello, um dos principais parceiros de Belchior e membro fundador e participante ativo do grupo que ficou conhecido como ‘Pessoal do Ceará’ (este blogueiro participa da conversa). Aqui a primeira parte da entrevista. E a segunda

O BAILADO DO DEUS MORTO >>> Teatro Oficina Uzyna Uzona apresenta espetáculo curto, com cerca de uma hora de duração, a partir da obra de Flávio de Carvalho censurada nos anos 30. Direção de Marcelo Drummond. Na rua Jaceguai, 520, no Bixiga. Até 25 de setembro, de sexta a domingo, às 20h. Ingressos à venda

6º CURTA SUZANO >>> Até 17 de setembro acontece a Mostra de Curtametragens do Alto Tietê, com exibição de 41 filmes de todo o Brasil, entre palestras e oficinas. Entrada franca. Clique nos cartazes

Sábado – 17 de setembro – 17h … Sarau Muafro, organizado por Auríbio Farias e Valmir Jordão, convida o poeta Mauro de Souza. Com microfone aberto a participações. No Museu de Artes Afro-Brasil RolandoToro, à rua Mariz e Barros, 328, no antigo bairro do Recife

Sábado – 17 de setembro – 18h … A Editora Feminas comemora três anos e as editoras Sandra Regina de Souza e Catita são entrevistadas por Carolina Tomasi no programa ‘Nas Vozes Delas’, com transmissão pelo Instagram, direto da Livraria Ponta de Lança, em Santa Cecília

Domingo – 18 de setembro – 13h … Coletivo Paulo Freire promove diversas atividades de música e literatura em frente ao Parque Trianon, na Paulista.