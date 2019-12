O Rock in Vila Maria (no Limoeiro), a ‘Zona de Confronto’ do poeta Ademir Assunção (no Sesc Belenzinho), a expo sobre Darcy Ribeiro (no Memorial) e o Festival Sim SP

Dizem que ela existe pra ajudar

Dizem que ela existe pra proteger

Eu sei que ela pode te parar

Eu sei que ela pode te prender

Dizem pra você obedecer

Dizem pra você responder

Dizem pra você cooperar

Dizem pra você respeitar

Polícia para quem precisa

Polícia para quem precisa de polícia

Polícia para quem precisa

Polícia para quem precisa de polícia

9 jovens mortos. Encurralados. Pisoteados. Assassinados. Por quem? Pelo poder público. Pela polícia. Doria disse que ‘a política de segurança não vai mudar’. Nenhum repórter perguntou, mas espero que os filhos do governador estejam passando bem. Leio que o Roger, vocalista da banda Ultraje a Rigor, ‘defendeu’ a polícia (ele, anteriormente, já havia ‘defendido’ os torturadores da ditadura militar). Desejo que os filhos dele estejam bem também. Aos dois, aponto apenas e tão somente o fato: profissionais treinados e pagos pelo Estado mataram 9 cidadãos inocentes. Ponto. Não é uma questão de ‘opinião’. Vídeos mostram a ação violenta da polícia. Policiais disseram ter ‘reagido a dois bandidos numa moto’ e puseram em risco a vida de 5 mil pessoas que estavam no local (números da própria PM). 9 jovens sem antecedentes criminais foram mortos (a foto é do site R7). Dezenas ficaram feridos. Milhares viveram uma experiência de terror. Nenhuma moto foi apreendida e os dois supostos bandidos não foram presos. Pois, é…

Ouço que vários slams das periferias estão fazendo 1 minuto de silêncio em memória dos 9 jovens mortos. Nos saraus onde estive (no Gente de Palavra, na Patuscada, e no sarau da Livraria Suburbano Convicto) a indignação era a mesma. Já pensou se eles tivessem sido encurralados numa edição do Rock in Rio? Ou numa rave nos Jardins? Já pensou se fossem os filhos de políticos, empresários ou banqueiros que estivessem naquela festa? (tenho certeza de que nossa polícia jamais encurralaria os filhos dessa ‘gente importante’). Foi em Paraisópolis, uma quebrada abandonada pelo poder público. Os nove jovens que morreram são filhos de empregadas, faxineiros e subalternos em geral. Mateus, o mais velho, tinha 23 anos. Gustavo, o ‘Risadinha’, só tinha 14. Dennys Guilherme, Marcos Paulo e Denys Henrique, tinham 16. Luara Victoria, 18, Gabriel Rogério, 20, Eduardo, 21. Bruno Gabriel, comemorava 22: era seu aniversário. Estavam lá pra curtir um som, encontrar os amigos, talvez até, namorar um pouquinho. Foi exatamente como o presidente Bolsonaro disse que ia ser. Lembram? Do alto de sua vastíssima ignorância, ele declarou: “de vez em quando vai morrer algum inocente”. Pois é…

Chega, né pessoal? Quando é que as instituições e os movimentos organizados vão dar um basta nessa gente que defende ideários fascistas e excludentes? O que estamos esperando para tirar esses desqualificados do poder? O idiota da Funarte (que xingou Fernanda Montenegro) saiu de lá mas deixou outro idiota-master em seu lugar. O maestro que assumiu seu cargo proferiu a seguinte asneira monumental: ‘o rock ativa a droga que ativa o sexo que ativa a indústria do aborto, que, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada que é o satanismo‘. Entre outras ‘pérolas’ da estupidez pronunciadas pela equipe de ministros e secretários desse des(governo) estão: ‘o racismo não existe’, ‘o aquecimento global é balela’, ‘a Terra é plana’, ‘Hitler era comunista‘ e outras baboseiras mais. Alô, alô STF… Alô, instituições… Alô, imprensa… Tem alguém aí? Quem ainda não sabia que Bolsonaro era um fascista, defensor de torturadores? Quem duvidava que, se eleito, colocaria no poder homens da pior espécie? Agora eles estão aí, falando besteiras e cometendo as barbaridades já esperadas. Até quando a sociedade vai suportar esses perigosos idiotas? Qualquer hora eles colocam a democracia em xeque-mate… Nesta semana, no jornal da TV Cultura, até o jornalista Marco Antonio Villa, conhecido por seus comentários direitistas, desabafou: ‘alguém tem que botar um freio nesses nazi-fascistas’. Pois, é…

ALGUNS DESTAQUES

DA SEMANA

QUINTA – 5 de dezembro – 19h … Curta Suzano na Tela. Toda primeira quinta-feira do mês, exibição de três curtas. Nesta edição, ‘Clausura’ (Mariana França e Gildo Antonio), ‘Singulto’ (Celine Billard) e ‘Os outros’ (Rômulo Cabreira e Douglas Cordeiro). Depois dos filmes, roda de conversa com Douglas Cordeiro (diretor de Os Outros) e Rodrigo Campos (produtor de Clausura). No Cine Teatro Wilma Bentivegna, à rua Paraná, 217, em Suzano

QUINTA A DOMINGO – 5 a 8 de dezembro … Sim São Paulo 2019 … Sétima edição do evento reúne artistas, produtores, empresários e selos em cinco dias de palestras, debates, workshops, coquetéis e atividades diversas para conectar e estimular parcerias (os eventos estão espalhados por 45 casas de shows). No CCSP acontecem showcases diurnos, gratuitos e abertos ao público (confira aqui). Mais informações no www.simsaopaulo.com

SEXTA – 6 de dezembro – 18h … Exposição ‘A palavra e a Imagem – Homenagem a Darcy Ribeiro’. 35 artistas interpretam, em seus trabalhos, as facetas de ambientalista e educador do intelectual brasileiro. Entrada franca. Na biblioteca do Memorial da América Latina (ao lado da estação Barra Funda do metrô), de segunda a sexta, das 9h às 18h (aos sábados, das 9h às 15h). Até 13 de janeiro

SÁBADO – 7 de dezembro – 20h … Lançamento do livro ‘Poemas do golpe’, de Andri Carvão. Na Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luiz Murat, 40. O autor já publicou ‘Polifemo em Lilipute e outros contos’, ‘O Poeta e a Cidade’, ‘Puizya Pop & Outros Bagaços no Abismo’, ‘Um Sol para cada montanha’ e organizou o livro coletivo ‘Marielle’s’. Do livro extraio:

Um povo que não enterra os seus mortos vive remoendo o passado.

.

Um

povo

que

não

enterra

os

seus

mortos

vive

sendo

assombrado.

.

Um povo que não enterra os seus mortos,

vive?

DOMINGO – 8 de dezembro – das 17h às 23h … Rock in Vila Maria … Domingão repleto de atrações na ZN: fechando a noite, vai ter show das bandas InRollando Stones (clássicos de Jagger & Richards na voz de Francisco Fanca) e Jeca’s Blues (som autoral do cantor e compositor Dari Luzio). Antes, no final da tarde, uma sequência de quatro pocket-shows com mpb e pop-rock autorais: Cordeirovich & Vladinsky, Arnaldo Afonso (eu mesmo), José Carlos Guerreiro e a banda Chêro da Poesia (com Kita, Helen & Giadas). No Limoeiro, à av. Guilherme Cotching, 586. Entrada R$15

DOMINGO – 8 de dezembro – 18h … Ademir Assunção & Buena Onda Reggae Club – Zona de Confronto … Encontro da poesia contundente de Ademir com a música de matrizes jamaicanas, cubanas, africanas e brasileiras da banda. Os textos e sons são entoados simultaneamente, ampliando a potência da palavra falada e dando um clima político e urbano aos timbres e texturas dançantes do septeto paulista. No Sesc Belenzinho, à rua Padre Adelino, 1000

DOMINGO – 8 de dezembro – das 15h às 22h … Festival Clandestino – aniversário de 1 ano … Estúdio comemora niver com várias bandas de rock se apresentando no palco montado no pátio da vilinha. Com barracas de comida e de chope. Na rua Augusta, 2366, casa 1

DOMINGO – 8 de dezembro – 19h30 … 34ª Ed – Travessia Musical – Programação abre espaço para trabalhos autorais. Pocket-shows de Ca Cau, Bruna Moraes, Raí Freitas e Vinicius Maganha. Na rua Minas Gerais, 201. Na primeira vez em que ouvi a Bruna Moraes cantar, me emocionei e escrevi esse texto:

Bruna é intensa, passional, delicadamente áspera, mas sempre íntegra e inteira, emocionada e emocionante. Seu imenso talento merece multidões. É comovente acompanhar a evolução de suas entonações, como uma contorcionista parindo inéditos movimentos melódicos, uma porta-bandeira orgulhosa em ostentar o pavilhão de sua canção-nação. Bruna é uma jovem cantora da estirpe das baitas, das gênias, das Ellas e Elises, das Janes e Maysas. Seu repertório é pleno de sutilezas bem tramadas. Mas, no fim das contas, nem importa muito o que ela cante, pois sua voz sempre estará acima de tudo, uma oitava além das palavras, notas, pausas e pontuação, num planeta distante, uma dimensão adiante da rotação natural da canção. Bruna vai no talo, mergulha até o fundo, sem tubo pra respirar. Acompanhe se puder. Ela é muito jovem, ainda vai pirar, despirar, tornar a transtornar. Mas que não perca nunca essa capacidade de se lançar sem rede de proteção, de despir suas dores ultra doídas (e algumas alegrias, vai…) e nos arrepiar com esse cantar que a gente sente nos cortar e se identifica: brota do escuro obscuro e puro da alma, de onde as emoções ainda não foram catalogadas. Bruna Moraes canta demais!

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

Que fique bem claro, seu Januário: não sou cri-crítico musical nem literário. Sou artista que sente pressente pelo insight o valor do objeto emocional criado. Sou fã abduzido seduzido cooptado. Apaixonado pelo belo poético tocado e cantarolado. E ainda estou transtornado (e transformado) lendo e relendo livros, indo e vindo de shows, vendo e ouvindo canções e sentindo reverberar as emoções que vivi. Um pouco do que vi é o que conto aqui:

SEXTA – Foi uma lindeza o show ‘Tribo’ das duplas Deise Capelozza & João Emilio e Giliane Meireles & Valter Gusmão. As duas cantoras esbanjaram talento e emoção em suas interpretações. Há tempos sou fã das canções de Gi & Gusmão. Há tempos elogio o repertório de Deise & João. A junção dessas belas vozes e melodias ofereceu ao público uma noite de encantamento e delicadeza. Foi uma felicidade estar ali e poder desfrutar de tamanha beleza. Parabéns aos quatro artistas (veja mais fotos de Roberto Candido). No evento, ainda pude conhecer o simpático Alberico Rodrigues, que dá nome e administra esse agradável espaço cultural (também café e livraria situado à praça Benedito Calixto, 159). Ele me presenteou com um livro e ficamos de conversar sobre minha participação numa peça de teatro. Como diria aquele genial humorista, ‘te cuida, Latorraca!’

SEXTA – O Clandestino (na foto) é um estúdio que fica numa viela da rua Augusta (número 2366, casa 1). A casinha é super bem decorada com pôsteres e fotos de lendas como Dylan, Beatles, Hendrix e Ray Charles. Além de gravações, o local tem bar (com cerveja a preço honesto) e abre espaço para apresentação de bandas (domingo tem festa de aniversário lá – veja matéria acima). Na sexta, cheguei tarde para ver o show de Lu Vitti (acompanhada pelo guitarrista Fabio Brum, o baixista Diego Basa e o baterista Rick Vecchione). Mas um pouco da voz e da força interpretativa dela é sempre muito do que de melhor há pra se ouvir: apenas 2 ou 3 canções (e algumas histórias divertidas) já me fizeram sair de lá com o astral mais elevado. Valeu!

SÁBADO – Outro espaço cultural que você precisa conhecer é o Atelier Travessia (à rua Minas Gerais, 201), administrado pelo multiartista Ca Cau (foto de cima). Suas esculturas e obras de arte estão espalhadas por todo o sobrado, dando ao local um aspecto alegre, vibrante e aconchegante. Lá pude assistir a mais um show do cantor e compositor Conrado Pera (foto de baixo). O artista parece cantar e tocar cada vez mais seguro do enorme talento que tem (e da beleza de seu cancioneiro). Carismático, chama o público pra dançar e cantar junto, fazendo com que o clima de festa se instaure rápida e naturalmente. Conrado apresentou novas canções além das já conhecidas de seu primeiro cd “Enlaçador de Mundos” (atualmente ele grava seu segundo álbum). O parceiro Thiago K foi chamado ao palco e participou em duas delas. Ao final, público e artistas de mãos dadas, cantavam e rodavam numa ciranda feliz. Um show de Conrado Pera ilumina a gente.

TERÇA – Foi linda e emocionante a surpresa preparada por Cesar Augusto de Carvalho (mais o editor Eduardo Lacerda e amigos) para homenagear o poeta Rubens Jardim, com quem organiza o sarau mensal Gente de Palavra, na Patuscada (à rua Luiz Murat, 40). A cada edição, um poeta é homenageado. Este sarau, oficialmente, seria para reunir quase todos os homenageados numa festa poética de celebração à amizade. E foi. Mas, na verdade, dezenas de poetas estiveram lá para ler seus textos feitos especialmente para o querido Rubão, o homenageado-surpresa da noite: Álvaro Alves, Claire, Hamilton Faria, Ademir Assunção, Luiza Silva Oliveira, Paula Valéria, Lenita Estrela, Claudio Laureatti e Beth Braith, entre muitos outros. Vários desses poemas entraram no livro ‘Rubens Jardim’, editado pela Patuá (veja a capa, abaixo). Conheço Rubão desde os anos 80, meu amigo e poeta querido, a quem muito admiro. A ele, o poema que escrevi em janeiro de 1987 e o videopoema feito por Cesar Augusto de Carvalho. As fotos acima são da poeta Katy Regina. Rubão merece todas a loas.

BRINDE

(de Arnaldo Afonso – em janeiro de 1987)

Um coração de pedra dura

dura dura

dura dura

e a criatura perdura perene.

Pra quê, pobres medíocres?

Terei partido esta noite

bem antes

do amor no corpo

cheirar a mofo

Será a vida

esta

canhota incerta

paralítica?

Suporta

desentorta

e viva a toda

pois não há outra

Corta.

Mesa de bar.

Ricardo, Lombardi

e o falso Arnaldo

calados.

O verdadeiro Rubão

fala, meio alto:

– Eu quero sempre estar

onde estalar a emoção

E onde estará a emoção

agora?

Lá fora

no vento

no eco no oco

num contrapé do espaço-tempo?

– A vida nunca mente.

(mentira minha)

Há nuvens

nos olhos

de Rubens

Meu coração de rio

canta canções em silêncio

e solidário resgata

cada lágrima

que ele não solta

enquanto fala

Enfim,

a emoção

está aqui.

Está conosco,

sim.

A vida bruta é intragável

mas se destila.

Viva o líquido puro da vida!

A poesia

Tim-tim!

(por vocês, por mim)

MAIS RUBÃO >>> Para quem não sabe, Rubens Jardim fez parte da Catequese Poética, movimento encabeçado por Lindolf Bell, que levou a poesia às ruas, nos anos 60. Atualmente, Rubão é um dos organizadores (ao lado de Cesar Augusto de Carvalho e Claudio Laureatti) do Sarau da Paulista. Além de sua própria produção (que publica regularmente em seu blog), editou e lançou na net os três volumes de As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira, brilhante trabalho de pesquisa e resgate da poesia feminina nacional. Finalizo com um trecho do lindo e amoroso texto de Rubens Jardim sobre a importância da poesia em sua vida.

RUBENS JARDIM >>> “Existem poetas que rompem com a tua estabilidade. Eles te provocam para descobertas -e para um conhecimento que fica muito distante de qualquer método, de qualquer objetivo. Até porque a poesia é o urro do absoluto. É um jeito de adquirir uma certa flexibilidade. Uma abertura da alma para aquilo que está entranhado – e estranhado em nós. Acho que poesia é mesmo – e definitivamente – revelação, salvação. Eu devo, particularmente, a minha existência cheia de milagres, dores e amores aos poetas que li desde a minha juventude, e a uma porção de outros que vieram depois. Esses poetas me ajudaram a viver. A me encantar e reencantar. Só que essa coisa se renova e estou sempre encontrando a palavra inaugurante dxs poetas. E são elas que tornam esse mundo atual – quase insuportável pra mim – superável e ultrapassável. Sem os poemas e sem os poetas atuais, de várias gerações, acho que eu seria um cara depressivo, necessitado de medicamentos tarja preta. Por isso, agradeço a todos. A cada encontro com poetas nos saraus eu me sinto uma criança encantada. Até porque acho que nós todos (poetas) insistimos em fazer isso como as crianças insistem em brincar – e não se cansam“.

ARNALDO AFONSO FAZ SHOW

COM MÚSICAS DE CARTOLA

Nas minhas andanças por aí já tenho me apresentado com um visual que remete ao dos sambistas cariocas dos anos 50: calça larga, sapato de bico fino, camiseta de listras horizontais e chapéu claro. O figurino é para melhor ambientar as minhas interpretações das canções de Angenor de Oliveira, o popular Cartola, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos (apesar da caracterização, não interpreto o músico: faço o papel de um cantor que o admira e narra sua história). Há alguns anos escrevi a peça “Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa“, que agora adaptei para um espetáculo musical de uma hora (com cenário simples e prático), onde canto dez canções e conto algumas curiosidades sobre ele. Em 2020, ano em que completamos quatro décadas sem o Mestre, pretendo levar suas melodias a todas as Casas de Cultura da cidade, bem como aos Ceus, Bibliotecas, Sescs, escolas e centros culturais. Para divulgar meu projeto e preparar o espírito dos interessados, continuo postando aqui a série em capítulos com a íntegra do texto e todas as músicas citadas na minha peça. Acompanhe:

MESTRE CARTOLA: VIDA E OBRA EM VERDE E ROSA

(Um musical de Arnaldo Afonso – Capítulo 6)

CENÁRIO: Fundo branco, com tiras finas de pano verde e rosa, enroladas como serpentinas, caindo do teto ao chão, como cortina. Fila de músicos sentados, com seus instrumentos e microfones. À frente deles, um microfone central diante de uma mesa com duas cadeiras. Numa delas, um violão encostado. Sobre a mesa, um jornal, uma garrafa de bebida, dois copos. Um maço de cigarros, uma caixa de fósforos, um cinzeiro, um bloco de anotações e uma caneta. Ao lado da mesa, suspensa no teto por dois fios móveis, a moldura de uma janela com flores sobre o batente.

CENA 11 >>> (Cartola se senta após a música. Acende um cigarro, dá um gole na cachaça e começa a falar)

Aos 70 anos, finalmente a música me dava um dinheirinho, uma segurança e algum sossego que me fez pensar em atingir uma meta: chegar aos 80 anos! Mas pouco antes de fazer 71, eu baixei de emergência no hospital e tive que ser operado… Ao voltar pra casa, Herminio Bello de Carvalho preparou uma festinha de aniversário pra mim. Na hora de cortar o bolo eu cochichei pra ele: “Pois é padrinho… acho que esta é minha última festa de aniversário…”

Nessa época eu já sabia que minha vida não iria longe. Minha doença era grave, mas eu dizia a todos que tinha uma úlcera. E continuei cantando e participando de gravações.

Até que tive outra recaída e fui internado novamente. Um dia o Paulinho da Viola, parceiro do meu parceiro Elton Medeiros, foi me visitar. Nós falamos de música, de futebol, de samba, de amigos e amores… Depois ficamos em silêncio… E antes dele ir embora, eu disse: “É seu Paulinho… a vida é isso aí”… (Cartola ri, meio triste.) … Foi naqueles dias de internação que o Jornal do Brasil publicou uma crônica do Carlos Drummond de Andrade falando de sua admiração por mim… (Cartola pega o jornal sobre a mesa e lê.) … “Esse Cartola sabe sentir com a suavidade dos que amam pela vocação de amar, e se renovam amando. Na delicadeza visceral de Cartola, o sol nascerá, com certeza. E com o sol, a incessante primavera! Após ouvir Cartola, eu levo comigo uma companhia, uma amizade de espírito, o jeito Cartola de botar em lirismo a sua vida, os seus amores, o seu sentimento do mundo, esse moinho, e da poesia, essa iluminação” …. Ah, poeta, obrigado. Eu colei aquela folha de jornal na parede do quarto do hospital. E ficava olhando pra ela… de vez em quando… me lembrando… me esquecendo… me lembrando… me esquecendo… (Cartola, como num transe, em meio a uma alucinação, diz:) …

Quando eu for enterrado, quero que o Waldemiro, ritmista da Mangueira, toque o bumbo.

(Cartola se levanta, caminha lentamente até o meio da platéia, sem microfone, e canta ‘Autonomia‘, acompanhado apenas por um bumbo) …

“É impossível nessa primavera eu sei / Impossível pois longe estarei / Mas pensando em nosso amor / Amor sincero / Ai, se eu tivesse autonomia / Se eu pudesse gritaria / Não vou, não quero / Escravizaram assim um pobre coração / É necessário a nova Abolição / Pra trazer de volta a minha liberdade / Se eu pudesse gritaria amor / Se eu pudesse brigaria amor / Não vou, não quero” … (e Cartola vai saindo do local, caminhando como quem está numa procissão, cantando ao som do bumbo e repetindo só os últimos versos…) … “Não vou, não quero… não vou… não quero… não vou… não quero…”

(Há um momento de silêncio e escuridão. Quando a luz se acende, a banda toca ‘Verde que te quero rosa’

CENA 12 – epílogo >>> (Cartola volta ao palco no meio da música, que fica mais baixa enquanto ele começa a falar. Agradece ao público pela atenção, apresenta e pede palmas para os músicos e cantores, e, saindo do personagem, diz que o texto da peça foi baseado em informações de tal e tal livro, de tal e tal filme, de entrevistas dadas a tais e tais jornais e em gravações de vídeos, filmes e cds disponíveis na internet, além de contar com algumas boas doses de cachaça e imaginação. Cartola pega o copinho de cachaça, o ergue, num brinde ao público, e se despede, saindo pelo meio das pessoas e cumprimentando cada uma delas. A música sobe de altura e segue assim até o fim. O show acaba, em festa). FIM.

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Já faz mais de um ano e meio que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano e meio depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

LÉO NOGUEIRA >>> O escritor e letrista Léo Nogueira, que acaba de lançar o romance A Confraria dos Mascarados, será homenageado por seus muitos parceiros no cd "Um Mundo em Nós", disco que será produzido com recursos de campanha de financiamento (clique aqui para saber mais e colaborar). Serão gravadas 13 letras de Léo musicadas por craques como Zeca Baleiro, Adolar Marin, Kleber Albuquerque, Sonekka, Marcio Policastro, Gabriel de Almeida Prado, Leo Costa e Élio Camalle, entre outros, e interpretadas por Augusto Teixeira e artistas convidados

