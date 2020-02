O quinto ano do Bloco da Maria (na Mercearia) e outras carnaválias mais

Há um hábito sendo cultivado na nossa Pauliceia véia: a cultura de ocupar as ruas em massa (coisa que dá um medo danado nos poderosos de plantão). A Parada Gay foi pioneira. A Virada veio na sequência. A liberação da Paulista ao público, aos domingos, conscientizou. Muitas pequenas coisas foram ajudando: a criação das ciclovias, dos corredores de ônibus, as campanhas de valorização da vida e de respeito ao pedestre e ao ciclista, a diminuição da velocidade dos automóveis nas Marginais, a punição aos motoristas bêbados, o surgimento de melhores serviços de táxi, a circulação de uma frota de ônibus noturnos e a maior compreensão da óbvia necessidade de se priorizar investimentos no transporte coletivo. E, claro, as campanhas antimachistas, combatendo o assédio e exigindo a convivência respeitosa entre os foliões. Parece que não tem nada a ver, mas tem. Tudo vem se somando pra fazer com que a gente possa sair às ruas em grupos confiantes nos nossos direitos e poder exibir a beleza de nossa diversidade étnica e cultural. Essa é a marca das festas da nossa querida éssepê. Por tudo isso, não podemos permitir que manda-chuvas de plantão confinem ou setorizem nosso carnaval, com venda de abadás, circuitos específicos, patrocínios & negócio$$$ paralelos. Nós queremos a liberdade de ocupar todas as ruas e espaços públicos. Pra cantar & trincar & brincar & brindar & soltar nossa voz. Deixa nóis!

Porque para curtir legal o carnaval não é mais preciso gostar só de samba, axé ou frevo. Nem é obrigatório ser carioca ou baiano. Gaúcho pode, paulista se diverte, branco brinca. Japonês samba, gay não é exótico. Tem bloco dos Beatles, do Belchior, do Alceu. Bloco de rock, da Rita Lee, do Magal. De jazz e big band. Bloco-balada, com música eletrônica. Tem gesto político e desbundado. Tem pra todo gosto e pra todo gasto. Pra quem tá de bike, a pé ou na janela. A folia saiu da tela, a tevê não pode ser cela. A festa é de quem fizer. De quem não quer ser estrangeiro em seu próprio lar. De quem quer pular sem abadá. Índio quer pipoca e também quer apitar.

PROÍBE QUE EU GOSTO

(Velhas Virgens)

O homem bebe, o homem joga, o homem fuma, o homem se droga

O homem livre chapa por princípio e nenhuma lei pode acabar com isso

Pode fechar os bares, que a gente bebe em casa ou sob a ponte

Se proibir o fumo a gente fuma mesmo até a última ponta

Se coibir o álcool a gente entorna tinner ou água de bateria

Se perseguir o jogo é que a gente aposta mesmo

é na farra e na alegria

Pode queimar os livros que a gente guarda tudo é na cabeça

E se prender os líderes a gente sai na rua em passeata

Se censurar a música a gente canta alto pra que ninguém esqueça

Que a liberdade nascida sem luta não pode valer nada

Proíbe que eu gosto, nega que eu quero

Tudo que eu espero da vida é liberdade

Tranca que eu solto, esconde que eu mostro

Exila que eu volto pra fazer história

…

Este blog, vocês sabem, defende o respeito à diversidade, seja ela política, cultural, religiosa ou o escambau. E o crescimento das festas de rua em São Paulo deve muito à mistura de culturas, etnias, pensamentos, ritmos e estilos dessa brava gente bronzeada (ou não) que ocupou seu espaço na cidade. Quando pessoas estranhamente diferentes se juntam para uma uma festa, repetindo uma mesma coreografia ou caminhando em bloco, acabam por se reconhecer de alguma forma. Acredito que sempre nasçam descobrimentos pacíficos e positivos nesses ‘choques’ de diversidade. Em dias de intolerância (como os atuais), que o carnaval nos sirva como uma espécie de cursinho rápido, um intensivão de gentilezas e respeito. E que esse aprendizado de quatro dias de felicidade repercuta pelo ano inteiro. Evoé!

SÁBADO – 22 DE FEVEREIRO – DAS 16h ÀS 22h – BLOCO DA MARIA – ANO V … Este blogueiro também é bloqueiro. Junto com a turma do Sarau da Maria, fundou o Bloco da Maria. Neste sábado de carnaval vai rolar o nosso ‘desfile’ (que se resume em dar duas voltas na praça e depois ficar em torno do bar cantando e batucando, naquela base do ‘concentra mas não sai’). Nesta edição o bloco estreia seu estandarte, que será agitado por 3 ou 4 de nossas passistas. O CarauariBar e Mercearia fica na praça Carauari, 8, na Vila Maria. Vai lá que vai ser bão! Olha só a (provável) programação:

das 15h30 às 17h … Recepção dos foliões com as seis marchinhas do bloco sendo tocadas alternadamente no sistema de som. Às 16h45, pausa para a apresentação da marchinha deste ano e da nossa porta-estandarte

das 17h às 17h30 … Os foliões dão duas voltas na praça, acompanhando o carro de som, cantando a marchinha ‘Balacobaco’, hino do bloco, com a nossa porta-estandarte à frente do grupo

das 17h30 às 19h … Cantoria de marchinhas e sambas antigos, com os batuqueiros do bloco, mais os percussionistas amigos da Andrea e do Roger Cast

das 19h às 19h30 … Foliões sobreviventes (brincadeira…) repetem as duas voltas na praça (ou, ao menos, uma volta ‘saideira’)

das 19h30 às 21h … Mais meia hora das nossas marchinhas tocando no sistema de som (pros músicos descansarem). Depois, os percussionistas se despedem com mais uma hora de cantoria das marchinhas tradicionais

das 21h em diante … Encerramento oficial, ao microfone, com todos os devidos agradecimentos e a convocação para um carnaval mais amplo em 2021. Depois, cantoria e roda de violão livre com os músicos presentes (até a hora que for)

BLOCO DA MARIA NA PRAÇA CARAUARI >>> Chegou a hora. Vai rolar a quinta edição do Bloco da Maria. Eu e meus amigos foliões do Sarau da Maria estaremos lá com Andrea, Toninho e a tchurma que frequenta a Mercearia (e alguns outros botecos da Vila Maria), além dos chegados de outros saraus, que sempre aparecem pra pular e cantar. A marchinha deste ano é de minha autoria, mas não foi gravada em estúdio (como nos anos anteriores). Posto aqui minha tosca gravação de celular. Pois o que eu quero mesmo, mamãe, além de mamar, é que o sábado próximo lépido trêbado intrépido chegue logo loko laico like in bloco: veeeenhaaa!

CORAÇÃO DA VILA

(Arnaldo Afonso)

Oi nóis de novo … na Mercearia

Festa dos loko … do Bloco da Maria

Tum tum tum … Tum tum tum

Tum tum tum … Tum tum tum

Tum Tum Tum tum … Tum tum

Na rua Alcântara eu nasci

Na Diamantina me criei

Nadei nas águas do Nadir

No Paulo Egydio eu estudei

Vila Maria você mora em mim

Meu coração bate assim

Tum tum tum … Tum tum tum

Tum tum tum … Tum tum tum

Tum Tum Tum tum … Tum tum

Na Candelária eu me casei

Meus filhos todos moram aqui

Com a turma da Praça eu brindei

Na Vila foi que eu aprendi

A amar, a sonhar, a sofrer e a sorrir

Vila, eu sou louco por ti

…

NOSSAS MARCHINHAS >>> Kitagawa fez uma marcha-enredo contando a história da Vila Maria como se ela fosse um país! Arnaldo & Butarello já falaram de suas ruas, bares, bichos, turmas e moradores. Jamir veio com a ideia de uma grande festa da Maria (a Vila) com os seus vizinhos (as vilas Gustavo, Sabrina e Guilherme). Zanatta, do Clube Caiubi, homenageou o pessoal do Sarau da Maria (a gente ficou todo todo). A ideia é que, a cada ano, mais compositores amigos componham para o bloco (quem aí se habilita?). A única exigência é que a marchinha fale de alguma coisa da Vila Maria. Um dia lançaremos o cd do Bloco da Maria. No mínimo, além da diversão, será mais um registro das aventuras dessa turma que se mete em política & cultura desde os tempos da luta contra a ditadura. Nossa Vila, como a de Noel, não quer abafar ninguém. Só quer mostrar que faz marcha valsa rap rock sarau carnaval e samba também.

…

NOMES DE BLOCOS >>> Sempre comentam comigo sobre os nomes de blocos. Então, lá vão alguns bem divertidos pra gente rir um pouco: ‘Encosta que ele Cresce’, ‘Não Empurra que é Pior’, ‘Trema na Linguiça’, ‘Já que tá Dentro, Deixa’, ‘Balança, meu Catete’, ‘Se eu não Lembro é porque eu Não Fiz’, ‘Só o Cume Interessa’, ‘Me Fode que eu sou da Produção’, Me Beija que eu sou Cineasta’, ‘Puxa que é Peruca’, ‘Virgens do Formigueiro Quente’, ‘Quero Exibir meu Longa’, Quem não Guenta Bebe Água’, ‘Cutucano Atrás’, ‘Sem Noção’, ‘Voltar Pra Quê?’, ‘Bloco de Notas’, ‘Baiacu de Alguém’, ‘Amelie Pulando’, ‘Cagão Misterioso’, ‘Furukuteu’, ‘Morde e Pica Toda Hora’, ‘Segurucu’, ‘As Virgens do Minhocão’, ‘Filhos de Glande’, ‘Enxota que Eu Vou’, ‘Rola Cansada Ainda Bica’, ‘Cansei de ser Profunda’, ‘Broxadão’, ‘Carvalho em Pé’, ‘Só Caminha’, ‘Escorrega no Quiabo’, ‘Engata no Centro’, ‘Antes Aqui que na UTI’, ‘Odara Ôdesce’, ‘Rolinha Preguiçosa’, ‘Ritaleena’, ‘Xupa mas não Baba’, ‘Simpatia é Quase Amor’, ‘Bloquete’, ‘Bumba meu Bowie’, ‘Cornos e Simpatizantes’, ‘Fraldinha Molhada’, ‘Pauta Quente’, ‘Imprensa que eu Gamo’ e o nosso (dos jornalistas da ZN) ‘Bota Calhau’, para o qual fiz uma irresponsável marchinha satirizando políticos, há alguns anos atrás (aos curiosos, deixo aqui uma gravação meia-boca. Mas não levem a sério, pois é puro besteirol). Para mim, o melhor nome, ainda imbatível, é o do bloco ‘Arrianu Suassunga’, que brinca com maracatus, cocos e caboclinhos, em homenagem ao escritor paraibano Ariano Suassuna, um folião apaixonado pelos ritmos de Pernambuco.

…

PROGRAMAÇÃO >>> Confira a programação completa dos desfiles de blocos no site oficial da Prefeitura. Veja também, no ‘Agendão’ (mais abaixo) alguns eventos carnavalescos (pero no mutcho) no circuito alternativo

… … …

OUTROS DESTAQUES DA SEMANA

… … …

QUINTA – 20 de fevereiro – a partir das 18h … Associação Livre Invisível lança o disco ‘Avisos Luminosos’. Na abertura, pocket-show de Dan Silva. No Centro Cultural São Paulo

…

QUINTA – 20 de fevereiro – 20h … CarnaRaul … Jornalista Jotabê Medeiros apresenta seu livro ‘Não diga que a canção está perdida’, sobre a vida e a obra do Maluco Beleza, em conversa com Lucas Santtana e Roberta Martinelli. Depois, baile de carnaval com o bloco carioca ‘Toca Rauuul’. No Sesc Pompeia

…

QUINTA – 20 de fevereiro – 21h … A Árvore Seca … Monólogo sobre nordestina que extrai otimismo de sua vida sofrida tem elogiado desempenho da atriz Ester Laccava. Texto de Alexandre Sansão. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

…

QUARTA – 26 de fevereiro – 21h … Uma Louça Quebrada e Nenhuma Roupa Lavada … Espetáculo composto por cenas curtas e fragmentadas, com dramaturgia inspirada em pesquisas e depoimentos de mulheres que sofreram algum tipo de violência de gênero (veja o teaser). Montagem da Meraki Cia Teatral com direção de Edhuardo Osório e texto de Cléo Moraes, que atua ao lado de Rosa Freitas. No Giostri Livraria e Teatro, à rua Rui Barbosa, 201, no Bixiga

… … …

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Já faz quase dois anos que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Quase dois anos depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

… … …

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

QUINTA – 20 de fevereiro – 19h … Baile dos Fios na Casa Barbosa, à rua Rui Barbosa, 559. Repertório festivo mistura músicas de antigos bailes de gafieira, maxixes, frevos e forrós com marchas do carnaval de rua

… … …

QUINTA – 20 de fevereiro – 19h30 … Jazz Night … Cantora Giu Nogueira se apresenta com o guitarrista Ricardo Baldacci e o baixista Danilo de Castro. Na Quinta dos Infernos, à rua Coronel José Eusebio, 109

… … …

QUINTA E SEXTA – 20 e 21 de fevereiro – 20h … SPIO … Orquestra do improviso dirigida por Daniel Carrera apresenta sua mistura de música, sonoridades variadas e performances poéticas e visuais. Com a Antônima Cia de Dança e a poeta Beth Brait Alvim. No Centro da Terra, à rua Piracuama, 19

… … …

QUINTA – 20 de fevereiro – 21h … Camila Profitti – Acústico. Cantora que participou do ‘The Voice’ se apresenta cantando mpb, pop, rock e soul. No Eclipse: Espaço Cultural, Bar e Café, à rua Astorga, 621

… … …

QUINTA – 20 de fevereiro – 21h … ‘Unidos do Let it Be’ … Roqueiros da banda ‘Clandestones’ tocam Stones e outros clássicos. Com Diego Basa (voz e violão), Claudio Moko (guitarra e voz), Icaro Scagliusi (guitarra), Marcos Lucke (baixo), Gui Afif (sax) e Ricardo Topfer (bateria). No Clandestino Estúdio, à rua Augusta, 2366.

… … …

QUINTA – 20 de fevereiro – 23h … Agenda da semana na Casa Matahari Mariposa, à rua Silva Bueno, 729. Jazz na quinta, reggae de Marley no sábado e samba das antigas no domingo. Casa de eventos alternativos só não abre na sexta

… … …

QUINTA E SEXTA – 20 e 21 de fevereiro – 23h55h … Festa ‘Quanto Pior O Ano, Melhor O Carnaval’. Com a banda Anhangabahy lançando ep. Na quinta, no Presidenta – Bar e Espaço Cultural. Na sexta, no Bar do Baixo

… … …

QUINTA A SÁBADO – 20 a 22 de fevereiro – a partir das 19h … Baile do Drosóphila, com antigas marchinhas, na rua Nestor Pestana, 163

… … …

SEXTA – 21 de fevereiro – 19h30 … Som em Par – Lucas Golinelli e Xavier. Duo toca Chico César, Rubel, Djavan, Tiago Iorc e repertório autoral. No República Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233

… … …

SEXTA – 21 de fevereiro – 20h … Bloco do ‘Meu Preto’ apresenta músicas de Jorge Benjor no Buteko Na Elis, à rua Pereira do Lago, 38. Com Eder Martins (voz e violão), Lua Bernardo (flauta e voz), Rob Ashtoffen (baixo), George Ferreira (percussão) e

Lello Araujo (bateria)

… … …

SEXTA A SEGUNDA – 21 a 24 de fevereiro – a partir das 20h … Carnarock. Na sexta com classic rock e no sábado com rock nacional. Domingo tem tributo ao Barão Vermelho e na segunda ao The Doors. No Santa Sede, à avenida Luís Dumont Villares, 2104

… … …

SEXTA A DOMINGO – 20 a 23 de fevereiro – 20h … As Mãos Sujas. Peça dirigida por José Fernando Peixoto de Azevedo. Texto de Jean Paul Sartre. Na sala Jardel Filho do CCSP. Até 1 de março

… … …

SÁBADO – 22 de fevereiro – a partir de 14h … Bloco Toca Raulzito na Casa de Cultura do Butantã … … … SÁBADO – 22 de fevereiro – a partir de 15h … Jardim Elétrico com djs, banda, brechó, exposições e projeções. No Maria Jovem Gru, à rua Antônio de Camargo, 123, em Guarulhos … … … SÁBADO – 22 de fevereiro – a partir de 17h … Novo Rock Brasilis. No Mila’s Bar, à avenida Sapopemba, 1836. Com as bandas Os Grilelétricos e O’Verso … … … SEGUNDA – 24 de fevereiro – a partir das 14h … Bloco Unidos da Toca do Disco faz oi carnaval na Vila Diva. No entorno da rua Grecco, 629 … … … SEGUNDA – 24 de fevereiro – a partir das 18h … Baile de Carnaval no Eclipse com o Trio Vinil Hits cantam clássicos do rock e pop nacional e internacional. No Eclipse: Espaço Cultural, Bar e Café, à rua Astorga, 621 … … … SEGUNDA – 24 de fevereiro – 20h … Double Boss Blues apresenta clássicos do gênero com Leone da Gaita e Bruno Gouvêa. No bar do Frango, à av. São Lucas, 479 … … … SEGUNDA – 24 de fevereiro – 21h30 … Bloco do Pedal no programa ‘Cidades e Soluções’, na Globo News. O apresentador André Trigueiro mostra blocos de carnaval que tenham a sustentabilidade como proposta … … … TERÇA – 25 de fevereiro – a partir das 14h … Bloco Tropicália Freak na Praça Cornélia, na Lapa. Banda Bolero Freak faz festa com as músicas de Caetano, Gil e Mutantes … … … TERÇA – 25 de fevereiro – 18h … Slam Função tem batalha poética e convidados: Deusa Poetisa, Papini, Leão e Felipe Malabares. Na Estação Jardim Helena / Vila Mara, à rua São Gonçalo do Rio das Pedras, 1200 … … … ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com escritores, músicos e ativistas da cena cultural alternativa. Na terça passada, este blogueiro Arnaldo Afonso falou do Sarau da Maria, do movimento alternativo e deste blog, claro. O programa tem reprise às sextas, às 13h, e aos domingos, às 17h. Na casileoca.com … … …