O Prêmio Grão e as artes de Socorro Lira, a canção de Giadas para George Floyd, o clipe de Juli Manzi, o livro de Chris Herrmann e a poesia de Lisa Alves

SIM! (em tempos fasci-negacionistas, é um raro prazer começar o post com uma afirmação positiva). Mas, sim, amigos… tem muita live e programação cultural no circuito alternativo. Estamos vivos! E este blog saúda e repercute a diversidade das opções. Artistas e produtores culturais vão se virando para resistir à pandemia e ao fascismo de um governo anticultura e antieducação. Desde as manifestações de 2013 (passando pelo impeachment de Dilma e culminando com a eleição de Bolsonaro) cães raivosos e cegos estão soltos, mordendo e esfolando as liberdades e os direitos do cidadão brasileiro. Antes da eleição do atual (des)presidente, em 19/10/2018, eu já escrevia aqui: "não posso crer que um artista, participante dos saraus, possa sequer ventilar a possibilidade de votar no 'coiso', que não passa de um fascista defensor de torturadores. Reflita: não são 'dois lados da polarização', como dizem (aparentando isenção) a grande mídia e os políticos oportunistas. Um lado já governou o País por quatro vezes, sem jamais desrespeitar os princípios democráticos. O outro está pondo em xeque o processo de eleições, ofendendo cidadãos (pobres, negros, gays, mulheres, esquerdistas), semeando a exclusão e ameaçando com morte, tortura e ditadura. Isso é inconstitucional, indefensável e inaceitável (o candidato do PSL já deveria ter tido a sua candidatura impugnada). Um passado rancoroso e vingativo quer voltar (e tenta reescrever a história à base de fakenews – e do silêncio cúmplice dos que não se opõem). É contra isso que os artistas e os coletivos do movimento dos saraus têm que se mobilizar. E pela defesa da democracia, já". Esse revival do texto me veio à mente após discutir sobre 'jornalismo e isenção em tempos de polarização' no programa Megafone, a convite do poeta Carlos Galdino. Mais abaixo, leia essa matéria e o meu texto escrito a partir dela. Acompanhe também o movimento dos artistas, suas lives, projetos e lançamentos. Mesmo sob pandemia, fazemos arte e lutamos pela democracia. SOCORRO LIRA EM LIVES, LIVRO, CD E NO PRÊMIO GRÃO DE MÚSICA

… CIRCUITO ‘PRÊMIO GRÃO DE MÚSICA’ >>> O prêmio, criado e organizado pela cantora e compositora Socorro Lira em 2014, realiza a segunda etapa do “Circuito #PGMemCasa“, uma série de 30 shows com 30 artistas de todo o país (que foram premiados nas seis edições anteriores). Serão 15 horas de música ao vivo, em três dias, começando às 17h e terminando às 21h30, nos dias 24, 25 e 26 de julho (sexta sábado e domingo). As transmissões acontecem pelo Facebook, em tempo real, nas páginas do #PGM e dos artistas e parceiros. Além de estimular a profissionalização dos concertos virtuais ao vivo (lives), a iniciativa visa beneficiar, economicamente, os artistas participantes, nesse momento de distanciamento social. Há um couvert artístico (opcional) cujo valor mínimo sugerido é de R$20. A equipe de produção do PGM repartirá o valor arrecadado, igualmente, entre as trinta atrações do circuito. Nos cartazes, a programação completa … SOCORRO LIRA – O LIVRO >>> A poeta, cantora e compositora Socorro Lira, organizadora do Prêmio Grão de Música, lançou recentemente o romance ‘Falar dos Meus Amores Invisíveis‘ (pela Carpe Librum Editora). A personagem principal é Ondina, mulher que foi educada para o casamento, mas que busca superar as restrições impostas pelo sistema patriarcal e, na velhice, publica suas memórias (capa e ilustrações de Amanda Barros Velloso) … O SHOW >>> No ano passado, assisti ao lindo show da cantora e compositora Socorro Lira, que lançava o cd ‘Cantos à Beira-Mar’ com dez composições sobre poemas da maranhense Maria Firmina dos Reis. Teve participação da grande cantora negra (né?) Fabiana Cozza, da premiada escritora Maria Valéria Rezende (que inspirou a pesquisa de Socorro sobre o tema) e da instrumentista Cimara Fróis. Na banda estavam Ana Eliza Colomar (sopros), Álvaro Couto (sanfona), Clara Bastos (baixo acústico), Cassia Maria Araujo (percussão) e Jorge Ribbas (arranjo, direção musical e violão). O show foi uma delícia. Letras e músicas fluíam delicadas e tranquilas enquanto a gente respirava poesia. Socorro inventou melodias bonitas e assoviáveis para versos de métrica complexa, escritos há 150 anos pela escritora pioneira (primeira romancista brasileira, Firmina publicou o conto ‘A Escrava’ em 1887). O momento mais aplaudido do show foi quando Socorro interpretou sua música em homenagem à Marielle. A artista, além de compor, cantar e participar de shows musicais e literários, é também a criadora do Prêmio Grão de Música, que tem edições anuais, desde 2014, e cujo foco é a canção brasileira. Talentosa e arretada, Socorro Lira é gente que cria. …

AS LIVES >>> Socorro Lira tem cantado canções e comentado sobre seus livros e projetos em lives que realiza às quartas-feiras, às 21h, em sua página no Facebook. No Prêmio Grão ela se apresenta no domingo, dia 26, às 21h30. Depois comemora o Dia dos Amigos participando, na segunda-feira, dia 27, da live ‘Música Para Ser Feliz‘, um trabalho coletivo com mais seis mulheres cantoras: Cida Lobo acompanhada por Edinho Oliveira, Clara Menezes acompanhada por Ricardo Menezes, Elaine Morie, Karla Dalman, Mayara Ferreira acompanhada por Danilo Della Monica e Vânia Bastos acompanhada por Ronaldo Rayol

… O SITE >>> Socorro Lira organizou site onde estão disponíveis para compra seus livros e cds. Visite a página dessa grande artista: www.socorrolira.com.br/loja … A MÚSICA DO GIADAS E

A MÚSICA DO LUIZ GIADAS >>> Enquanto repetia a frase “eu não consigo respirar”, o cidadão afro-americano George Floyd foi brutalmente sufocado durante mais de 8 minutos por um policial branco nos EUA. Todos vimos (eu não quis ver) o vídeo do bárbaro crime acontecido em Minnesota, no dia 25 de maio. Dois meses já se passaram. Ainda indignado, o músico e compositor Luiz Giadas (da banda Chêro da Poesia) escreveu um texto e compôs uma canção sobre o assunto “para que a morte de Floyd não caia no esquecimento e se transforme apenas em mais um número nas estatísticas dos muitos negros assassinados pela opressão racista ao redor do mundo (inclusive no Brasil)”. Publico a letra e a música, com interpretação e arranjo de Bráu Mendonça e Rosangela Alves. Confira:

AS CORES DE GEORGE

(Luiz Giadas)

Andarei vestido / com as cores de George

porque minhas armas / tem todas as cores

e o meu inimigo / desconhece a luz.

Mesmo que sua força / desligue o ar

todas as cores / irão se espalhar

pelas praias do Rio / nas ruas de Londres

pelas almas aflitas / dentro das palafitas

nas ruínas de Roma / nas águas do Nilo

no abismo profundo / do teu peito vazio

Os punhos fechados / de todas as cores

em todos os cantos / avenidas e vales

os estados unidos / numa só voz

entoando cânticos / da convivência

Eu tenho as luzes / e tenho a razão

eu saquei o teu jeito / eu sei teu segredo

é você quem tem medo / teu discurso é vazio

eu tenho todas as cores / e você só tem uma:

a pálida cor de um verme

O CLIPE DO JULI MANZI >>> Saiu o videoclipe de ‘Ela Gosta de Brincar com Meu Coração‘, parceria do poeta Daniel Perroni Ratto com o cantor e compositor Juli Manzi, artista gaúcho radicado em São Paulo desde 2010 (recentemente, Juli lançou seu sexto álbum, ‘Sambas, Pagodes & Uá-Uás’, com sambas autorais e guitarras com pedal wah-wah no lugar de cavaquinho). A nova música, produzida por Marcelo Fornasier, é um funk suingado com elementos de música eletrônica. A letra aborda “a liberdade do amor e suas nuances nessa sociedade retrógrada, preconceituosa, misógina, racista e homofóbica” em que vivemos. Gravado no Cabaret da Cecília, na noite anterior ao anúncio da pandemia pela OMS, o clipe foi dirigido por Luís Dávila e Beto Assem. Teve Jackie Jobs Silva como atriz convidada e participação de vários artistas da cena alternativa

CHRIS HERRMANN LANÇA LIVRO

‘ENTRE AMORAS E AMORES’

O LIVRO >>> Nesta quinta-feira, dia 23 de julho, a partir das 16h, via Facebook, a escritora Chris Herrmann, editora da Revista Ser MulherArte, faz o lançamento virtual de seu novo livro ‘Entre Amoras e Amores‘, em que apresenta 50 minicontos com toques de humor (sob o belo sub-título ‘Quando os desencontros são mais doces’). Sobre os textos do livro, a escritora e cineasta Gisele Mirabai escreveu: “são minicontos para serem colhidos entre uma e outra hora do dia, como quem, em meio ao cinza da rotina, abre a geladeira para desfrutar de pequenas amoras, vermelhas e cheias de graça”. Saiba mais aqui

Acima, um vídeo criado a partir do poema ‘O Tempo’, de Chris Herrmann, publicado no site As Contistas – Escritoras.

A REVISTA >>> Feita por um coletivo feminista, a Revista Ser MulherArte tem por objetivo valorizar e dar maior visibilidade à produção artística das mulheres. As publicações são variadas com rubricas e colunas abrangendo diversos campos da arte contemporânea. Chris Herrman, editora, cuida também da parte gráfica das publicações no Facebook e Instagram. Além da revista, com poemas, entrevistas e podcasts, o coletivo Ser MulherArte lançou a antologia ‘Porque somos mulheres’. Confira mais duas novidades:

PODPAPO >>> Saiu a quarta edição da coluna na Revista Ser MulherArte, onde a escritora e editora Chris Herrmann faz entrevista de áudio com a professora e escritora Divanize Carbonieri. Veja também os podcasts anteriores, com Rosângela Vieira Rocha, Lia Sena e Ingrid Morandian

No dia 1 de agosto, às 19h, a artista plástica Lu Valença inicia a série de lives de entrevistas com mulheres artistas na Revista Ser MulherArte. A primeira convidada é a escritora e editora do site, Chris Herrmann. Na página da revista no Facebook …

ESTE BLOGUEIRO E SUAS

LIVES, PENSATAS & PROJETOS

ARNALDO AFONSO NO RÁDIO >>> Na segunda-feira passada participei do programa Megafone (veja a íntegra da live), apresentado pelo poeta e radialista Carlos Galdino na Rádio Comunitária Cantareira FM. Falei sobre minhas atividades de artista e produtor cultural, do Sarau da Maria, deste blog, além de abordar as relações entre jornalismo e política no Brasil atual (abaixo, um texto que juntei a partir de informações colhidas na net). Nesta quinta-feira o entrevistado do programa (que acontece de segunda à sexta, sempre às 14h) é o escritor Thiago Winner; na sexta, o músico Élio Camalle

IMPRENSA SOB FASCISMO >>> Convidado a falar sobre se é possível fazer um ‘jornalismo isento em tempos de polarização’ na live com o poeta e radialista Carlos Galdino, fui selecionando na net alguns trechos de matérias e artigos a respeito de temas que envolvem a liberdade de imprensa no primeiro ano de (des)governo de Bolsonaro. Juntando todas as minhas anotações, o ‘texto’ ficou assim:

O processo de deterioração das instituições, muitas vezes, começa com discursos ofensivos contra a imprensa por parte de líderes populistas e com viés autoritário

Segundo o relatório da Freedom House, foram 208 ataques a jornalistas e a veículos de comunicação em 2019, contra 135 em 2018, o que representa um aumento de 54%. Bolsonaro, sozinho, foi responsável por quase 60% dos ataques registrados no ano passado, uma média de um ataque a cada 3,14 dias

No ranking anual da ONG Repórteres sem Fronteiras sobre liberdade de imprensa o Brasil ocupa agora o 107° lugar, entre 180 países listados, à frente do Mali e atrás de Angola (106°), Montenegro (105°) e Moçambique (104°)

A entidade também frisa que “o ‘Gabinete do Ódio‘, que cerca o presidente brasileiro, publica ataques em larga escala a jornalistas que fazem revelações sobre as políticas do governo”

As palavras do presidente criam um clima de desconfiança na população com relação aos jornalistas e algumas pessoas mais exaltadas acabam partindo para a violência. Como a maior autoridade da República não condena essas agressões (e pelo contrário, segue com o discurso hostil) passa a impressão de que não haverá punição a esse tipo de atitude

De uma jornalista, Bolsonaro disse que “ela queria dar o furo“. De um jornalista, disse que tinha uma “cara de homossexual terrível”

Na porta do Planalto, irritado, o presidente mandou um jornalista ‘calar a boca’ só porque perguntou se ele havia pedido a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Depois, negou que tivesse a intenção de substituir o superintendente e disse que não há qualquer investigação contra ele ou seus filhos na PF. E afirmou: “é uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizer que meus filhos querem trocar o superintendente”. Alguns dias depois, trocou o superintendente

Segundo o UOL, o governo Bolsonaro aumentou em 63% os gastos com publicidade no primeiro trimestre de 2019, em relação ao mesmo período de 2018. Em três meses, foram gastos R$ 75,5 milhões com propaganda. A Record (que recebeu R$ 10,3 milhões) e o SBT (com R$ 7,3 milhões) lideram o ranking dos veículos que mais receberam recursos do governo. Só na emissora do bispo Edir Macedo, os investimentos em publicidade governamental subiram 659% no primeiro trimestre de 2019. Não por coincidência, no desfile de 7 de setembro, em Brasília, Edir Macedo e Silvio Santos estavam ao lado do presidente

O governo Bolsonaro deixou de informar dados com relação ao crescimento da violência policial, das áreas desmatadas na Amazônia, das mortes por Covid e do desemprego, argumentando ter dúvidas sobre a precisão da metodologia empregada nas pesquisas do IMPE e do IBGE, entre outros órgãos e instituições

O (então) ministro da Educação, Ricardo Vélez, disse que pretendia retirar o termo “golpe militar” dos livros escolares. Bolsonaro, que já homenageou torturadores no plenário da Câmara e ameaçou comemorar o aniversário da ditadura militar em seu primeiro ano de governo, após o fuzilamento (com mais de 80 tiros) de um trabalhador que ia com o filho a um chá de bebê, declarou: “O Exército não matou ninguém, não. O Exército é do povo”

O ministro da Educação (que incentivou alunos e pais a filmarem e ‘delatarem’ professores na sala de aula) cortou 30% das verbas de três universidades federais, a Fluminense (UFF), a da Bahia (UFBA) e a de Brasília (UnB). E ameaçou: outras instituições teriam recursos cortados se estiverem promovendo “balbúrdia” em seus câmpus

Em live com o presidente Bolsonaro, Weintraub disse: “Pode estudar filosofia? Pode. Com dinheiro próprio”. A verdade é que eles não querem que as pessoas pensem. Por isso defendem a tal ‘escola sem partido’

Os ministros e secretários de Bolsonaro, em cada área, agem de forma contrária às atribuições que se espera de suas pastas: um é contra a democratização da Educação, outro é contra o direito dos negros; uma é contra a emancipação das mulheres, outro contra as leis de preservação do Meio Ambiente; um promove o desmonte da Cultura, outro xinga Fernanda Montenegro, não reconhece um prêmio internacional outorgado a Chico Buarque e nem sequer dá os pêsames à família de Aldir Blanc

Bolsonaro é contra o patrocínio da Petrobras a eventos culturais e para justificar a opinião, publicou em suas redes sociais um vídeo com imagens de eventos que não foram patrocinados pela estatal, como a exposição Queermuseum, em Porto Alegre

Bolsonaro proibiu a divulgação de uma propaganda do Banco do Brasil que retratava a diversidade brasileira. O presidente do banco, Rubem Novaes, disse que “a esquerda tentou empoderar minorias e caracterizar cidadão ‘normal’ como exceção”

O governo, ao acenar com isenção de punição aos ‘fazendeiros’ que atirarem em quem entrar em suas terras, acaba liberando o assassinato de militantes da luta pela terra e aumentando a violência no campo

O presidente foi a Israel e abriu escritório em Jerusalém, a reconhecendo como capital e se recusando a visitar a Palestina (sem considerar sequer a importante questão comercial: a comunidade árabe compra muito mais produtos do Brasil do que Israel). O Hamas chiou, claro, e o filho do presidente, num ‘show’ de diplomacia, tuitou: “Quero que eles se explodam”

Sobre o holocausto, Bolsonaro declarou que “podemos perdoar e não esquecer”, atenuando o horror imperdoável daquele genocídio. A distorção de fatos inquestionáveis, como negar a existência da ditadura militar de 1964 ou até mesmo refutar o fato da Terra ser uma esfera, são ‘ideias’ comuns nas fileiras bolsonaristas e fazem parte da disseminação das fakenews, renomeadas de ‘pós-verdade’. Cada um fala a asneira que quiser, via ‘zap’. Os robôs espalham a ‘notícia’

Queiroz, que ‘administrava’ as contas da família Bolsonaro é encontrado no sítio de seu advogado. Um dos assassinos de Marielle morava no mesmo condomínio do presidente. As investigações sobre as ‘rachadinhas’ e o envolvimento de seus filhos com as milícias cariocas não avançam. Além da troca do superintendente da PF, por um amigo da família, o procurador-geral também é aliado do presidente. Tudo ‘coincidências’

Antes das eleições, Bolsonaro disse não crer na eficácia do sistema digital de votação. Depois, disse que não aceitaria outro resultado que não fosse sua vitória. Desde o princípio de seu governo, ataca a imprensa, o STF e incentiva (e até comparece e dá apoio) a manifestações que pedem aberrações como ‘a volta da ditadura’, uma ‘intervenção militar’, um ‘novo AI-5’ e o ‘fechamento do Congresso’

Há cerca de 50 pedidos de impeachment de Bolsonaro no colo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Pelo menos 342 deputados (dois terços da Câmara) teriam de endossar o envio da denúncia ao Senado para que a Casa avaliasse a abertura do processo.

A sanha antipetista, alimentada por um “grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo” e disseminada vorazmente através da mídia nos últimos anos é uma das responsáveis, sim, pela eleição de uma das mais conservadoras bancadas do Congresso, onde ruralistas, evangélicos e empresários do setor madeireiro e da indústria bélica dão base de sustentação a Bolsonaro e não permitirão que o pedido de seu impeachment avance

Os setores de centro e de esquerda perderam espaço e deram lugar a direitistas e conservadores raivosos e anacrônicos, naquilo que foi chamado de ‘renovação do perfil do Congresso’ pela grande mídia. Por isso, hoje, se deixar, eles “passam a boiada”, como afirmou o ministro do Meio Ambiente na reunião com o presidente

Diante de tantas arbitrariedades cometidas ou proferidas por Bolsonaro (muitas outras poderiam ser citadas, como as acusações no ‘caso Moro’ ou suas atitudes e declarações irresponsáveis diante da pandemia), finalizo com alguns tópicos da Constituição que ele desrespeitou, tornando óbvio o seu impeachment, que só não vai acontecer porque não vivemos numa democracia de fato. Para reconquistá-la, nós, nação brasileira como um todo, e imprensa em particular, precisamos urgentemente repensar o que fizemos no Brasil (e do Brasil) nos últimos anos. Não foi nada de que alguém pudesse se orgulhar: em nome de uma suposta ‘limpeza moral’ (e o velho anticomunismo doentio de sempre) o país foi atirado aos cães e agora sangramos todos. Até quando? Eis alguns pontos da Constituição que Bolsonaro infringiu:

– cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade

– tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir por qualquer modo o funcionamento de qualquer de suas Câmaras

– opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do Poder Judiciário, ou obstar, por meios violentos, ao efeito dos seus atos, mandados ou sentenças

– servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder, ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua

– subverter ou tentar subverter por meios violentos a ordem política e social

– incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina

– proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo

CHARGES >>> As três ótimas ilustrações acima foram colhidas em postagens na internet e são de autoria de, respectivamente, Claudio Mor, Nani e Gilmar Fraga, a quem parabenizo pelo talento e coragem

‘UM POEMA PARA’ >>> Olga Ribeiro de Favari apresenta, na companhia de André Castro, um programa diário de leitura de poesias onde, além de ler os textos, comenta sobre a história dos artistas e divulga o lançamento de seus livros e outros eventos literários. O programa agora está também na Rádio Praieira FM, de Santo André. Inscreva-se gratuitamente e ouça os vários podcasts postados no Spotify. Eu tive a honra de ser um dos poetas citados:

‘NONADA’ NO PODCAST >>> Olga Ribeiro Defavari e André Luiz De Castro Silva foram generosíssimos comigo e colocaram meu poema em seu podcast ‘Um Poema Para…‘. Fiquei superfeliz e emocionado com a excelente leitura de Olga e agradeço também a citação que os dois fizeram das minhas atividades como blogueiro e artista. Puxa… foi demais! Fiquei verdadeiramente comovido.

MEUS TRÊS ESPETÁCULOS >>> Este blogueiro, poeta e cantor Arnaldo Afonso, informa a quem interessar possa, que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles:

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, canto 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minhas página no Facebook

2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida (que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ aos seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil, e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros (veja uma das lives)

3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80

LIVE ANTIFASCISTA >>> Mais um projeto deste intrépido blogueiro (e que deve continuar mesmo após o fim do isolamento social). A ideia é transmitir pela minha página no Facebook uma live de uma hora cantando e declamando canções e poemas (entre autorais e conhecidos) que conclamem à luta pela liberdade e à resistência à opressão, além de ler textos e mensagens antifascistas postadas pelos internautas durante a sessão. No meio da live, vou abrir o microfone para um artista logado na transmissão. Tudo seguindo o mote criado pelo meu amigo, o poeta e ativista cultural Professor Betinho: ‘opinião a gente respeita, fascismo a gente combate”. Neste momento da vida nacional, não há tarefa mais necessária e urgente: é preciso combater o fascismo

ENTREVERBO >>> Revista literária volta a ser publicada. Confira no link

… QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana está produzindo uma série de vídeos abordando a rotina na quarentena. Ela escreveu e interpreta Kiki, divertida personagem que desnuda preconceitos, dúvidas e a pouca informação das pessoas ao comentar as questões polêmicas do momento. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios … EDMAR SILVA >>> O ep ‘Made in SP’ é 100% instrumental e tem influência do free jazz. Já está nas plataformas digitais pelo selo digital Free Music, no Youtube … KONFUSÓTICO >>> Rapper lança novo trabalho. Confira no link … MPB YEAH >>> Programa de Tata Alves na Rádio Praieira FM, de Santo André, abre espaço para artistas novos. Quartas, às 18h, com reprise aos sábados, às 14h

‘VIDA DE ESCRITOR’ EM CAMPANHA >>> Começou a campanha de financiamento coletivo visando colocar a plataforma no ar em setembro. Um grupo de escritores, críticos, tradutores e professores (com apoio do Sebrae) idealizou esse projeto literário online voltado a autores e leitores de fora dos grandes centros. O site terá conteúdos gratuitos, clubes de leitura e concursos, além de oferecer oficinas, consultoria, cursos, leitura crítica, pareceres sobre textos e acompanhamento para quem quiser escrever um livro. Saiba mais no ebook gratuito ‘Treze escritores & Muitos segredos‘

O CD DE BETTO PONCIANO >>> Já está disponível nas plataformas digitais o cd com canções autorais de Betto Ponciano, violeiro que criou sonoridade muito particular, ao mesmo tempo tradicional e inovadora, ao misturar suas raízes caipiras com referências do folk americano e do rock inglês. No Youtube, Deezer e Spotify

SEGUNDA A SEXTA >>> ‘Uma História Conta Outra‘ é o nome do novo projeto artístico do multiartista Wander B e da atriz e dramaturga Elenice Zerneri. Eles escrevem contos e crônicas, gravam e postam, diariamente, no YouTube. A série, que já conta com mais de 40 performances, mistura literatura e audiovisual (aqui, a mais recente). A partir dela foi criado o curta-metragem ’10 dias. 10 verbos-versos em preto e branco do cotidiano’ escrito por Adélia Nicolete e dirigido por Wander B. A prolífica dupla também participa do curta-metragem experimental ‘Eu, daqui’

… BANDA DA PORTARIA >>> Grupo que se caracteriza pelas intervenções poéticas em seus trabalhos musicais lançou recentemente o clipe ‘Viramundo’, composição de João Mantovani, com produção musical (e contrabaixo) de Daniel Doc e inserção de versos declamados pelo poeta Vitor Miranda (que em sua página no Instagram vem publicando contos e poemas durante o período de isolamento). Acompanhe essa turma de jovens e talentosos artistas … CASA DA PALAVRA >>> Confira a programação do espaço cultural para julho … LUTA CONTRA O FEMINICÍDIO – Projeto visa lançar coletânea com relatos de mulheres que lutaram, escaparam e deram a volta por cima em casos de relações abusivas e violentas. A coletânea será distribuída em casas de acolhimentos, delegacias da mulher e escolas. O Coletivo Confesso que Sobrevivi é formado por Maitê Andorra, Leila Soued, Soraia, Renata Crupi, Fátima Faria e Vanda Felix. Participe (com pseudônimo) por email (editoraessencialsp@gmail.com) ou pelo Facebook (@lutacontraofeminicidio) … TRANSVÊ >>> Segunda edição do Festival Literário Online da Transvê Poesias com lives de interação à três pessoas. Saiba mais aqui … JANAINA FELLINI >>> Cantora e compositora lançou single e videoclipe da música ‘Tangerina’ nas plataformas de streaming e no Youtube … ORÁCULO MUSICAL >>> Toda quinta-feira tem uma nova mensagem do mago e multiartista Marcio Cassoni, ‘O guardião do tempo’, na página do Atelier Travessia >>> Toda quinta-feira tem uma nova mensagem do mago e multiartistana página do … COLETIVO LIVE AOS VIVOS >>> Doze talentosos artistas que costumavam se apresentar no Julinho Clube (à rua Mourato Coelho, 585) antes da pandemia, organizou uma série de lives que estão sendo transmitidas na fanpage do coletivo no Facebook e compartilhada para as páginas dos artistas. Saiba mais e colabore … ANACÃ >>> A companhia de dança dirigida pelo coreógrafo Edy Wilson postou na net, em duas partes, a aula de Jazz Avançado, com o bailarino assistente Rafael Luz. No canal da companhia, no Youtube …

OS CDS DA KANA >>> A talentosa cantora e compositora Kana Nogueira, conhecida também pelo seu nome de solteira, Kana Aoki (ela é casada com o escritor e blogueiro Léo Nogueira) disponibilizou seus cds para venda (e audição) nas plataformas digitais. Entre aqui e confira

RAREFEITO 011 >>> Banda formado por Pedro Lopes (vocal), Rafa Greg (guitarra), Alê Pereira (baixo) e César Balbino (bateria), acaba de postar no Youtube o clipe da música ‘Liberdade Jaz’

ORTINHO >>> O cantor e compositor pernambucano Ortinho lançou o single ‘Os Loucos’, parceria com o pianista Rogerio Rochlitz (veja aqui)