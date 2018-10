Sim, tem muita programação cultural na seara alternativa. E este blog está repleto de opções. Mas não dá pra falar de outra coisa, né? O que anda nas cabeças e anda nas bocas é a eleição e o futuro do Brasil. Artistas e produtores culturais estão preocupados com a crescente onda de violência. Na esteira dela, políticos oportunistas quebraram o cadeado e abriram o portão dos imundos porões. Cães raivosos e cegos estão soltos. Se sentem motivados e estão sendo incentivados a morder e esfolar. Daqui a pouco, não vai dar mais para contê-los. Não posso crer que um artista, participante dos saraus, possa sequer ventilar a possibilidade de votar no ‘coiso’, que não passa de um fascista defensor de torturadores. Você sabe quanto tempo dura uma ditadura? Quanto mal faz? Quantos direitos suprime, o quanto reprime? Você já leu sobre as torturas, prisões e perseguições? Sabe quantos e quais foram os que sofreram na pele? Leu sobre quem morreu? Quem foi punido pelos crimes? Se informou sobre os escândalos de corrupção durante a ditadura militar? Em 1964, os generais inventaram que o Brasil iria virar ‘uma Cuba’. Agora, a desculpa da vez é ‘uma Venezuela’. Sempre a mesma balela do ‘radicalismo’ ganhando eco no ouvido dos incautos. Eu vivi minha adolescência sob a ditadura militar e não desejo isso para mais ninguém. Não se deixe enganar. Reflita: não são ‘dois lados da polarização’, como dizem (aparentando isenção) a grande mídia e os políticos oportunistas. Um lado já governou o País por quatro vezes, sem jamais desrespeitar os princípios democráticos. O outro está pondo em xeque o processo de eleições, ofendendo cidadãos (pobres, negros, gays, mulheres, esquerdistas), semeando a exclusão e ameaçando com morte, tortura e ditadura. Isso é inconstitucional, indefensável e inaceitável (o candidato do PSL já deveria ter tido a sua candidatura impugnada). Um passado rancoroso e vingativo quer voltar (e tenta reescrever a história à base de fakenews – e do silêncio cúmplice dos que não se opõem). É contra isso que os artistas e os coletivos do movimento dos saraus têm que se mobilizar. E pela defesa da democracia, já.

Na semana passada, após o assassinato do artista e ativista Moa do Katendê (com 12 facadas!), o poeta e compositor Arnaldo Antunes, publicou em vídeo nas redes sociais um contundente poema-desabafo contra a violência, contra a ditadura, contra a intolerância, contra as ‘posições políticas’ do ‘coiso’ e em defesa da democracia e da liberdade (vídeo acima). Um outro músico, o mundialmente famoso e respeitado Rogers Waters, da histórica banda Pink Floyd, foi vaiado por colocar no telão de seu show o ‘coiso’ junto a outros políticos fascistas do mundo (vídeo abaixo). Será que os que o vaiaram são fascistas também? Ou serão apenas ignorantes que seguem a onda sem se dar conta da gravidade e do equívoco de seu voto? Quem sabe, eles ainda consigam refletir sobre isso. No show do dia seguinte, Waters voltou a exibir o óbvio e sereno #EleNão. Este blog se posiciona ao lado de artistas como Waters e Arnaldo, que não se calam diante da repressão de ditadores, e que fazem de sua arte um instrumento de resistência ao fascismo, lutando pela liberdade, pela diversidade e pelo amor.

Finalizo o tema com uma frase do cantor e compositor Kurt Kobain, da banda Nirvana: “Tenho um pedido para os nossos fãs. Se um de vocês, de alguma maneira, odeia homossexuais, pessoas de outras raças ou mulheres, por favor: nos deixe em paz! Não vá aos nossos shows e não compre nossos discos” (no encarte do disco Incesticide).

5ª EDIÇÃO DO PRÊMIO

GRÃO DE MÚSICA

SÁBADO – 20 de outubro – 18h … Cerimônia de entrega do Prêmio Grão de Música 2018. O evento acontece no Centro Cultural Olido, à avenida São João, 473. A entrada é gratuita (haverá distribuição de senhas). O PGM, que teve início em 2014, realiza sua quinta edição. Com foco na canção brasileira, foi idealizado pela compositora e cantora Socorro Lira, que também assina a direção artística da premiação.

O Prêmio, anualmente, realiza uma coletânea em cd com quinze canções de compositores e intérpretes de vários lugares do País, e oferece um troféu criado pelo artista Elifas Andreato (uma estatueta de 30 cm, em bronze).

Após a cerimônia de premiação, haverá show com três artistas dentre os quinze premiados: a banda paraense Arraial do Pavulagem (liderada por Junior Soares e Ronaldo Silva), a cantora paraibana Maria Juliana e a dupla mineira Célia e Celma, que celebra cinquenta anos de carreira. Para mais informações sopre o PMG, clique aqui.

Os quinze premiados deste ano são:

Arraial do Pavulagem (PA)

Caio Padilha (RN)

Carlos Badia (RS)

Carlos Zens (RN)

Clarisse Grova (RJ)

Chico Aafa (GO)

Celia e Celma (MG)

Karynna Spinelli (PE)

Lysia Condé (MG)

Maria Juliana (PB)

Oneide Bastos (AP)

Patricia Polayne (SE)

Sérgio Pererê (MG)

Solange Leal (PI)

Verônica Ferriani (SP)

ISSO É O QUE MOVE

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 21h …#issoéoquemove é o projeto cultural, musical e autoral idealizado e organizado pelo multiartista José Carlos Cordeiro, também conhecido por J. Cordeirovich, da dupla com Vladinsky (além deles dois, o grupo que move essa ideia é formado por Dan Grasso, Luiz Carlos Afonso e Glen Martins). Nesta edição, #issoéoquemove convida o cantor e compositor Paulo Barroso, que apresenta as canções de seus dois discos (‘Vozes da Cidade’ e o álbum duplo ‘As Marés’). A dupla Vladinsky & Cordeirovich, Dan Grasso e Luiz Carlos Afonso também se apresentarão. Participação das cantoras Deise Capelozza e Helen Torres. No Espaço Som, à rua Teodoro Sampaio, 512, em Pinheiros. Entrada franca.

Quando do lançamento do álbum duplo ‘As Marés‘, eu escrevi sobre o meu querido e talentoso amigo Paulo Barroso:

E ele se deslocava pedindo a pelota: ‘Badão é bola, Badão é bola!’.

O Paulo Barroso, também conhecido por Badão, sempre foi assim. Nunca fugiu do jogo, não é daqueles que se escondem. Seja no futibas, na postura contra a ditadura ou na feitura dos discos independentes, dos quais foi pioneiro. Badão joga nas 11, não é pipoqueiro, corre atrás, toma a iniciativa, quer vestir a 10. Agora, no cd ‘As Marés’, se superou. Poderia ter feito o gol sozinho, mas juntou o time todo dos velhos amigos. Um verdadeiro Clube da Esquina da Vila Maria. Generoso, abriu espaços e faixas solo, entre beijos e melodias, abraços e parcerias. Presenteou com canções, fotos, exposições. E criou um belo objeto coletivo, um mosaico afetivo, uma colcha de retalhos solidários e reativos. Muitas vozes e timbres, emoções reverberando, sentimentos interativos. A liga da vida sedimentada pela arte, de braço dado com a amizade. Falando nisso, de nosso grande grupo de artistas amigos ou conhecidos, é dele a música mais cantada e admirada: ‘Campanha‘ é nosso hit, o grande clássico da quebrada. Golaço desse craque de tantas cantatas e noites passadas na praça. Mas no campo pessoal, Badão atravessou uma barra muitíssimo pesada. Ninguém acreditava, mas o danado sobreviveu. Agora ele canta de galo pra quem duvidava: ‘O camisa dez sou eu!’.

Badão é bola. É nas cordas do violão que vibra a fibra do seu coração-canção. No bojo da viola, ele bate um bolão.

Finalizo com o divertido clipe da nossa parceria Eu Vi Ela na Viela (eu desenvolvi a letra a partir de umas ideias dele), que relata uma rocambolesca desilusão amorosa, com ingredientes de heroísmo, perseguição e faroeste-espaguete. Confiram (o clipe e o show).

10 ANOS DA CIA MUNGUNZÁ

ATÉ 10 de DEZEMBRO – Cia Mungunzá 10 anos – repertório completo’ … Comemorando aniversário, a Mungunzá apresenta seus cinco espetáculos. Cada peça fica duas semanas em cartaz (de terça a sexta, às 20h). As apresentações acontecem no Teatro de Contêiner Mungunzá, à rua dos Gusmões, 43, em Santa Ifigênia. O público decide quanto pagar pelo seu ingresso, de acordo com sua condição financeira e consciente do trabalho envolvido para realização do espetáculo. Aqui a programação com as cinco peças e as datas:

TERÇA a SEXTA-FEIRA – 23 a 26 de outubro – 20h … Epidemia Prata – direção de Georgette Fadel … O espetáculo traz uma costura entre a visão pessoal dos atores sobre os personagens reais (que conheceram em sua atual residência no Teatro de Contêiner) e o mito da medusa, que transforma pessoas em estátuas. Repleto de imagens e predominantemente performático e sinestésico, o universo ‘prata’, no espetáculo, assume uma infinidade de conotações que vão desconstruindo personagens estigmatizados pela sociedade e compartilhando a sensação de petrificação diante de tudo.

“Poema suspenso para uma cidade em queda” – direção de Luiz Fernando Marques (Lubi) – de 2 a 12 de novembro (sextas, sábados, domingos e segundas, às 20h)

“Era uma Era” – direção de Verônica Gentilin – de 3 a 11 de novembro (sábados e domingos, às 16h)

“Luis Antonio – Gabriela” – direção de Nelson Baskerville – de 16 a 26 de novembro (sextas às 21h, sábados, domingos e segundas às 20h) – atriz convidada para a temporada: Fábia Mirassos

“Porque a criança cozinha na polenta” – direção de Nelson Baskerville – de 30 de novembro a 10 de dezembro (sextas, sábados, domingos e segundas, às 20h)

MOSTRA EXCÊNTRICA

ATÉ 27 DE OUTUBRO … Mostra Excêntrica … Coletivo Sankofa promove a quinta edição do evento que difunde a produção cultural LGBT+ da (e na) zona leste de São Paulo. A programação, com apresentações teatrais, performances, shows, exibição de filmes, exposição fotográfica, oficinas e debates, ocorre nos dias 6, 10, 17, 19, 24 e 27 de outubro, na Oficina Cultural Alfredo Volpi, à rua Américo Salvador Novelli, 416, em Itaquera. Aqui a programação completa. Temas como corpo, sexualidade, identidade e arte serão debatidos a partir de diferentes referencias artísticos, estéticos e teóricos, fazendo da Mostra um território poético e político, propositor e mediador do diálogo sobre as questões relativas à população LGBT+.

Sexta-feira – 19 de outubro – 19h … “#2017-445” – do Coletivo Bixa Pare … Performance expõe as 445 mortes registradas por LGBTfobia no ano de 2017, ‘as 445 vidas interrompidas apenas por expressarem suas condições neste mundo’. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTI+ do mundo.

Sexta-feira – 19 de outubro – 20h … “Economicamente Gay” – de Adri Ona … Documentário de 2011 produzido e idealizado por Adri Ona, investiga a questão da homossexualidade na periferia: a descoberta, a discriminação e o preconceito.

Quarta-feira – 24 de outubro – 20h … “Gotas de Codeína” – de Luiz Fernando de Almeida … Peça revela intimidades de um homem casado que vive atrás de máscaras, sem coragem de assumir seu verdadeiro “eu”. A plateia é convidada a vivenciar alguns momentos do cotidiano do personagem.

A PEÇA ‘BIRDLAND’

… … …

BIRDLAND >>> Na semana passada fui ao teatro Cemitério de Automóveis assistir à peça Birdland, montagem do grupo do diretor Mario Bortolotto para o texto de Simon Stephens. No elenco (além do próprio Mario), o sensacional Carca Rah (no papel principal) e um time de ótimos atores: Ana Rita Abdalla, Gabriel Oliveira, Debora Sttér, Mauricio Bittencourt e Rebecca Leão.

A peça conta a história de Paul, um roqueiro de fama mundial em final de turnê. O ator Carca Rah, num brilhante desempenho (digno de prêmio!), interpreta o pop star mimado pelas futilidades do ‘poder’ e ao mesmo tempo, tentando ser ele mesmo, exercitando o que sobra da consciência de alguém quando entra numa engrenagem dessas, mantida a grana, vício e alienação. Ao fim de tudo, após relações afetivas e profissionais conturbadas, o grande artista é vítima (e algoz) de seu próprio sucesso, se refugiando no espírito irreverente do rock and roll para resistir aos desastres cotidianos: tenta ser verdadeiro e bate de cara na hipocrisia dos que o bajulam; é inconveniente quando a falsa moral exige que seja sociável. Para a existência prosaica vencer a morta certa é preciso sempre querer tudo, sonhar tudo, poetizar e projetar as fantasias mais loucas e totais. Há que se jogar do abismo e voar, ser imortal, mesmo quando a vida real mostra sua cara descarada e pisoteia a magia e o encanto de tudo. É, Paul… os caretas um dia morrem (de velhice) mas se procriam feito ratos: sempre vem um novo ‘coiso’ nos sacudir e acordar do sonho, bem na hora do nosso gozo. Mas, quer saber? Fodam-se! Se os tanques derrubarem nossa porta, a gente salta da janela e voa livre pela vida afora.

…

O BAR DO TEATRO >>> Vale dizer que, além de cursos e peças de teatro, na sede do Cemitério tem um bar muito transado e aconchegante frequentado por músicos, atores e escritores, mas por #EleNão (fotos acima). Lá, sempre rolam lançamentos de livros e pocket-shows de bandas de rock (como a ‘Roberto Embriagado’ ou a ‘Saco de Ratos’, bandas do também vocalista Bortolotto), além de apresentações solo de pianistas, guitarristas e cantores (ver no agendão). A peça Birdland é encenada às sextas, sábados e domingos, na rua Frei Caneca, 384, com ingressos a R$40 e R$20, e fica em cartaz até 28 de outubro. Vai lá, meu filho, vai lá…

SETE MESES REPETINDO:

QUEM MATOU MARIELLE?

QUE VERGONHA, BRASIL! >>> Uma representante do povo foi assassinada, os assassinos estão soltos e não ouço panelas: vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro sob intervenção militar) ainda não descobriu quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda há candidato discursando balelas de ‘militarização’ por aí. Já são sete meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

MANGUEIRA CITA MARIELLE >>> A Mangueira escolheu, na madrugada de domingo (dia 14), seu samba-enredo para o carnaval de 2019. A letra cita e homenageia Marielle. O enredo ‘História pra Ninar Gente Grande’ tem como tema a ‘história que a história não conta’. O samba ‘Eu quero um Brasil que não está no retrato’ foi composto por Tomaz Miranda, Deivid Domênico, Mama, Marcio Bola, Ronie Oliveira e Danilo Firmino. Enquanto eu ouvia o samba, fiquei muito emocionado e chorei. De revolta (pela impunidade dos assassinos da vereadora e do motorista e pela iminente eleição de um presidente fascista) e de alegria (porque a mais tradicional escola de samba do País levantou sua voz em defesa da liberdade). Obrigado, Mangueira! São atitudes assim que nos dão algum alento para enfrentar esse momento vergonhoso de nossa história. No dia do desfile, já teremos um novo presidente. Espero que não proíbam o Carnaval. Espero que não proíbam esse samba. Espero que os assassinos de Marielle estejam presos. Espero que haja liberdade e democracia. Espero, tenho esperança. Mas já nem sei… ‘Na luta é que a gente se encontra’. Ouça a música e leia a letra:

Brasil, meu nego

Deixa eu te contar

A história que a história não conta

O avesso do mesmo lugar

Na luta é que a gente se encontra

Brasil, meu dengo

A mangueira chegou

Com versos que o livro apagou

Desde 1500

Tem mais invasão do que descobrimento

Tem sangue retinto pisado

Atrás do herói emoldurado

Mulheres, tamoios, mulatos

Eu quero um país que não está no retrato

Brasil, o teu nome é Dandara

Tua cara é de cariri

Não veio do céu

Nem das mãos de Isabel

A liberdade é um dragão no mar de Aracati

Salve os caboclos de julho

Quem foi de aço nos anos de chumbo

Brasil, chegou a vez

De ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês

Mangueira, tira a poeira dos porões

Ô, abre alas pros teus heróis de barracões

Dos Brasil que se faz um país de Lecis, jamelões

São verde- e- rosa as multidões

A ‘SEMANA PAULA

VALÉRIA ANDRADE’

A poeta e multiartista Paula Valéria Andrade está com a semana repleta de compromissos. Na quarta-feira passada (dia 17) lançou, no Rio de Janeiro, ‘Amores, Líquidos e Cenas’, seu mais recente trabalho. A organizadora do Sarau Feminino Infinito e curadora de vários eventos literários, foi selecionada em concursos e receberá prêmios, além de lançar seus livros adultos e infantis. Este blog a parabeniza e divulga:

Na quinta-feira (dia 18) e na sexta-feira (dia 19) Paula Valéria participa de evento na Casa França-Brasil, no Rio de Janeiro. Além do lançamento de seus livros, Paula é uma das 23 pessoas laureadas pelo conjunto da obra e pelos prêmios literários ganhos nos últimos anos. Ela toma posse acadêmica e se torna a presidente responsável pelos eventos, em São Paulo, da Academia Panamericana de Literatura e Artes.

No sábado (dia 20) acontece em Leiria, Portugal, o lançamento da coletânea com 120 poetas de língua lusófona selecionados após concurso internacional. As brasileiras Paula Valéria Andrade e Betty Vidigal estão no livro.

No domingo (dia 21), Paula lança livro infantil ‘A Beija-Flor e o Girassol’, na Livraria Martins Fontes, à av. Paulista, 509, a partir das 14h. Com contação de histórias e atividades para as crianças.

AGENDÃO

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 9h às 18h … Mostra “Buster Keaton – O Mundo é um Circo”, no CCBB. Até 5 de novembro. Saiba mais aqui.

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 18h … Exposição Histórias Afro-Atlânticas, no Masp. E mais uma edição da Fêra Féra, no Música no Vão, com show da dupla Dani Nega e Craca e comidinhas veganas e especiais da Rudie Foodie.

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 18h30 … Show com o guitarrista, pianista e cantor Rodrigo Hid. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 387

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 19h … Quintas Elétricas e Delirantes do Refresco Lisérgico Autoral #8 … Show da banda Santo Veneno. Discotecagem de Juh Vênus e Edu Osmedio. No Menino Muquito Bar

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 19h … Mero Silêncio, de Paulo Martins – Mais um lançamento da Desconcertos Editora, na Patuscada – Livraria, bar & café

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 19h … Slam DiVersos – Grande Final … No Boutique Vintage Brechó e Bar, quase em frente ao Sesc Belenzinho

… … …

QUINTA A DOMINGO – 18 a 21 de outubro … Os 3 Mundos … Primeira obra teatral dos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá, o espetáculo multimídia mescla teatro, cinema, hq e kung-fu. Com direção de Nelson Baskerville. No elenco, Paula Picarelli, Thiago Amaral, Tamirys Ohanna, João Paulo Bienemann, Alice Cervera, Artur Volpi, Rafael Érnica E Luciene Bafa. Até dezembro. No Sesi, à av. Paulista, 1313. Entrada franca (reserve ingressos). Quinta, sexta e sábado às 19h. No domingo, às 20h. Até 16 de dezembro.

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 20h … Festa Marafffo contra o Fascismo: com Felipe S e Arquétipo Rafa e mais os convidados Lau e Iran Ribas. No bar, discotecagem 100% vinil com Medina. No FFFront, à rua Purpurina, 199

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 20h … Quinta Cunhã Com Nani Barbosa … No repertório, canções de seu primeiro disco “Naïf”, como “Hoje a lua é minha” e ” La fiesta”, além de novas composições e releituras. Na Casa Tucupi, à rua Maragliano, 74

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 20h … Bia Doxum e Banda no Brazileria, à rua Clélia, 285, perto do Sesc Pompeia. Ingressos a R$10. Participação do saxofonista Dharma Samu

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 20h … Espetáculo: O Capital – No Espaço Cultural Lélia Abramo, à rua Carlos Sampaio, 305. Em cena, atores/narradores transitam com várias figuras históricas, literárias e mitológicas. Ingressos a R$50. Com Arlequins Grupo de Teatro

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 20h … Especial Chico Buarque – Na Refinaria Burguer & Petiscos, à rua Fontoura Xavier, 1090. Moacyr Santos e Jorge Also interpretam as belas canções de Chico ao piano, voz, violão e guitarra acústica. Entrada R$10

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 20h30 … Banda de rock ‘Kurandeiros’ no Santa Sede, à av. Dumont Villares, perto da estação Parada Inglesa do metrô

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 21h … Léo Vieira Convida ... Com os duos Demerara (Neto Ferreira e Felipe Delatorre) e Duas Casas (Bezão e Nô Stopa). No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 21h … Quinta de Forró no CCB com a Banda Sarrabulho (gratuito) … No Centro Cultural Butantã

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 21h … Carina Assencio & MusicMan Jazz no Drosophyla Bar, à rua Nestor Pestana, 163

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 21h … Carnaval Queen – Magia na Casa do Baixo Augusta, na esquina da rua da Consolação com a Rego Freitas. Ingressos a R$30 e R$20. Lançamento do bloco de carnaval liderado pelo cantor São Yantó. Queen Magia transforma “We Will Rock You”, “I Want to Break Free”, “We Are The Champions”, “Kind of Magic” e “Radio Gaga” em samba-reggaes, axés, afoxés, ijexás, maracatus, frevos e marchinhas

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 21h30 … Nem Toda 5ª Tem convida: Alarde … Letras confessionais e provocativas, improvisos e psicodelia. Em formato duo, Luiz Silva (voz e guitarra) e Rodrigo Mazza (guitarra) apresentam músicas inéditas da banda, que prepara o lançamento do terceiro disco. No Catzo Boteco Italiano, à rua Treze de Maio, 772,

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de outubro – 22h … Acenda o Farol – A Festa … Com discotecagem de brasilidades: Tim Maia, Benjor, Mutantes, Alceu e Banda Black Rio, entre outros. No Bebo Sim, à avenida Professor Alfonso Bovero, 1107

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 18h … Slam do Grajaú – Final … Evento especial com a presença de Amanda Dias, Ibu Helena, Ryane Leão, Alice Dos Santos e Indy Naise. No Centro Cultural Grajaú, na rua Professor Oscar Barreto Filho, 252. Estarão competindo:

Aline Anaya

Maitê Costa

Rosa Jennyfer

Katlin Adriane

Flor Priscila

Hercules Marques

Lucas Moises

Renato Souza (Renato Kolla)

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 18h … Música Brasileira – Sexta grátis com Graziela Medori … No Que Tal Bar, à rua Vergueiro, 3393

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 18h … Grande Final do Slam Função 2018. No Centro Social Marista Irmão Justino, à rua Catléias, 50. Saiba mais clicando no cartaz

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 18h … Semana da Literatura 2018 … De 19 a 24 de outubro, acontece a Semana da Literatura, evento realizado em diversos lugares de Osasco. Com sarau, feiras, gastronomia e encontro com escritores. Clique nos cartazes e saiba mais aqui

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 18h30 … Show com a cantora Lu Vitti. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 387

… … …

SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO – 19, 20 e 21 de outubro … Birdland … Montagem do grupo Cemitério de Automóveis para texto do dramaturgo Simon Stephens. Com direção de Mário Bortolotto. Na rua Frei Caneca, 384 (clique no cartaz para mais informações).

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 19h … Entrega do Prêmio Guarulhos de Literatura 2018. Na Livraria Nobel – Espaço Novo Mundo. À avenida SalgadoFilho, 1453

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 19h … Conversa – Experiência do Arraial do Pavulagem de Belém do Pará … Grupo é criador de uma das maiores manifestações culturais da Amazônia, denominada Arrastão do Boi Pavulagem em Belém do Pará. Júnior Soares e Ronaldo Silva são os únicos remanescentes e compositores da maioria das composições. Inscrições pela internet. No Centro de Pesquisa e Formação – Sesc em São Paulo, à rua Dr. Plínio Barreto, 285 – 4º andar

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 19h30 … Pocket-show de mpb com Leandro Felix – No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 19h30 … Música no Sebo – Sapiranga e convidados Gereba e Kacá Novais. Sebo Praia dos Livros, à av. Bernadino de Campos, 331. Entrada R$15

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 20h … Zumbiido Afropercussivo – A Força da Criação … O bloco convida a cantora negra do samba paulista Fabiana Cozza. Entrada franca (ingressos com 1h de antecedência). No Centro Cultural Olido, à avenida São João, 473

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 20h … Samba de Dandara na Casa de Aruanda … Samba de empoderamento e exaltação às mulheres sambistas, às grandes compositoras e intérpretes. Entrada R$5. Á rua João Guimarães Rosa, 241, na Praça Roosevelt

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 20h … Banda OS Cabeça’sss, formada por Daniela Neris, Ivan Cabeça e Luis Dias, leva rocks e psicodelia ao Santa Sede. Na av. Dumont Villares, 2104

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 20h … Fiz um Samba pra Você: Estreia do Clipe + Pré-lançamento do ep … Zé Leônidas faz show voz e violão e apresenta o clipe (direção de Rhaíssa Bittar, filmagens de Luan Cardoso e Guilherme Burgos, e estrelando Karla Jacobina). Depois tem a Gafieira para Dominguinhos com o Grupo João de Barro, Na rua Coronel José Eusébio, 109

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 20h … Classic Zoom Acústico interpreta clássicos do rock. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 20h30 … Gabriel de Almeida Prado apresenta canções autorais acompanhado de Liw Ferreira ao violão e bandolim. Participação do Quarteto Saxofonando. No Espaço91 (perto do Sesc Pompéia – reservas in box)

SEXTA-FEIRA A DOMINGO – 19 a 21 de outubro … Ribanceira … Num brilhante desempenho, o ator Antonio Ginco leva à cena Zé, personagem sem sobrenome que representa sobreviventes de catástrofes nas grandes cidades. No Pessoal do Faroeste, à rua do triunfo, 301/305 (horários no cartaz)

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 20h30 … Branca Lescher canta no Quinto Pecado … Cantora, compositora e poeta apresenta repertório de bossa nova, e canções autorais do seu disco “Branca”. Com Sérgio Bello (violão e baixo) e Fábio Bergamini (percussão). Na rua Coronel Artur de Godoi, 12. Entrada R$15

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 21h … O Mangue – Show de Lançamento do primeiro álbum da banda: Igbo Ayê. Entrada franca. Na Estrella Galicia Estação Rio Verde, à rua Belmiro Braga, 119

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 21h … Verônica Ferriani – Cantora e compositora lança o cd Aquário e canta canções de outros discos também. No Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93

SEXTA-FEIRA A DOMINGO – 19 a 21 de outubro … Mortos Vivos – uma ex-conferência … Após o ‘apocalipse zumbi’, peça mostra uma conferência à beira do abismo onde quatro especialistas analisam a crise que tomou o mundo e instruem os espectadores sobre as estratégias de sobrevivência. Texto de Alex Cassal, direção de Renato Linhares. No Sesc Belenzinho, à rua padre Adelino, 1000 (sexta e sábado, às 21h30; no domingo, às 18h30)

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 21h30 … Sexta Autoral do Caiubi … Famoso clube de compositores se reúne mensalmente no Bar do Julinho. Nesta edição com pocket-show de abertura a cargo da banda guarulhense Cyanogaster. Além do palco aberto, os outros convidados são Cláudia Luz, Roberto Simões, Daniel Joppert e Marcy Santtos. Na rua Mourato Coelho, 585

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 21h30 … Festa de 15 anos do blog de cultura pop e rock alternativo Zap´n´roll na comedoria do Sesc Belenzinho com shows das bandas Saco de Ratos e The Dead Rocks. Ingressos a R$10 e R$20. Na rua Padre Adelino, 1000

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 22h … ‘Fera Neném’ pra bebe(r) … A banda faz shows para crianças ‘de zero a cem anos’ no Picles, à rua Cardeal Arcoverde, 1838. Ingressos R$15. Com Gustavo Cabelo, Lia Elazari Biserra, Pedro Gongom e Peri Pane

SEXTA-FEIRA e SÁBADO – 19 e 20 de outubro – 22h … Arrigo Barnabé – Quero Que Vá Tudo Pro Inferno … Cantor e compositor da ‘Vanguarda Paulistana’ interpreta as canções de Roberto e Erasmo. Na Casa de Francisca, à rua Quintino Bocaiúva, 22, na Sé

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 22h … Banda Cigarra no Al Janiah … Música dançante sob bases de cúmbia, baião, salsas, merengues e ijexás. Entrada R$15. Na rua Rui Barbosa, 269

SEXTA-FEIRA – 19 de outubro – 23h … Forró na Gruta … Festa mensal organizado pelo grupo Baião Lascado com repertório de baião, xote, arrasta pé e xaxado. Discotecagem do dj Henrique Matuto. – Baião Lascado e DJ Henrique Matuto. Na Gruta Bar e Bilhares, à rua Major Quedinho, 112-A

SÁBADO – 20 de outubro – 8h … Horti Cultural – Sarau promovido por Zemarcio Kaipira, integra artes, hortifrutis orgânicos e gente de todas as tribos. Na praça Dona Carmela Dutra, na Cidade Dutra

SÁBADO – 20 de outubro – 11h … Ofício Feira … Feira itinerante apoia pequenos produtores, incentiva o consumo consciente e abre espaço para exposições de artesanato, jóias, gastronomia cosméticos naturais e arte. No Vila Butantan, à rua Agostinho Cantu, 47

SÁBADO – 20 de outubro – 13h … Preta Vem de Bike … Bate-papo sobre o uso da bicicleta como transporte, lazer, educação, cultura, negócio, inclusão social e empoderamento feminino. Na Livraria Africanidades, à rua Paulo Ravelli, 153

SÁBADO – 20 de outubro – 13h … Campanha Dia das Crianças – faça uma criança feliz … Doe um brinquedo ou um livro infantil. Na rua Bartolomeu Belland, 2. Com brincadeiras, doces, oficinas, palhaços e teatro

SÁBADO – 20 de outubro – 14h … Potó William e Tiago Andrello apresentam repertório pop rock na hora da Feijuca. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

SÁBADO – 20 de outubro – 15h … 72º Sarau da Casa Amarela – especial em Suzano, para gravação de seu “cd-dvd” … No programa, pocket-shows de Darc Maia & Os Zelementos, Tião Baia e Henrique Vitorino. Microfone aberto para poetas participarem do cd-dvd. No Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi, à rua Benjamim Constant, 682, em Suzano.

SÁBADO – 20 de outubro – 15h … StickerUp na à Urban Shop … Encontro de adoradores de adesivo tem como objetivo fomentar a cultura e a produção de sticker, com mesão de troca. No som, R3brkz, Mari Mats e Deaf whale. Na rua da Consolação, 1031

SÁBADO – 20 de outubro – 15h … Lançamento de “Canções”, de Carlos Rennó, na Casa das Rosas … O letrista reúne suas letras originais e versões. Durante o lançamento, sessão de autógrafos e palestra do autor sobre sua trajetória e sua visão sobre a arte da palavra cantada. Avenida Paulista, 37

SÁBADO – 20 de outubro – 15h … Estudos do audiovisual na Aldeia Satélite – Espaço Cultural … Curso de encontros mensais, com enfoque na história do desenvolvimento da linguagem audiovisual e estudo de sua produção, seguindo metodologia que instigue a reflexão crítica. Gratuito. Na rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118, na ZL

SÁBADO – 20 de outubro – 16h … Despedida do Menino Muquito e Inauguração do Madiba Urban Bar … Espaço se renova e faz festa. Com shows do quarteto jazzístico Dharma Samu, da cantora Bia Doxum, da banda performática Macaco Fantasma e dos reggaes e rocks da Banda No Talo. Discotecagem de Eduardo Osmédio. Na av. Vila Ema, 5090

SÁBADO – 20 de outubro – 17h … 53º Sarau Lapada Poética … Sarau tem pocket-show de Partido Ácido e bate-papo sobre proteção animal, além dos poemas, músicas e intervenções artísticas. No Ferradura Bar, à rua Professor Gieg, 15, em São Bernardo do Campo

SÁBADO – 20 de outubro – 17h … Rhaissa Bittar no Lab Mundo Pensante … Cantora e atriz apresenta as canções de seu próximo trabalho (‘João’) entre poemas de Gullar, Leminski e Alice Ruiz, acompanhada por Demetrius Lulo. Participações de Luisa Toller, Vertin Moura, Selma Fernands e Ana Paula Faria. Contribuição voluntária. Na rua Treze de Maio, 733

SÁBADO – 20 de outubro – 17h30 … Sarau Encontro de Utopias – 113ª edição … Lançamento do livro infantil “Loa à Incrível História de Um Homem Só”, de Monica Marcondes Machado, com ilustrações de Wilson Neves, da editora Desconcertos. Palinha do “Homenagem aos Mestres”, com Afonsinho Menino reverenciando Naná Vasconcelos. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000

SÁBADO – 20 de outubro – 18h … Sarau do Vale – Edição Especial Antifascista … Sarau responde com arte e resistência à onda fascista. Com palco aberto e os convidados Daiana Terra, Nego Jamaica e a banda Os Zélementos. No Bar do Zé Costa, à rua Wladmir Cardoso, 4

SÁBADO – 20 de outubro – 18h … Além da Expansão dos Desertos: Pocket-show com Anabel Andrés … Com oficina de percussão corporal e recursos vocais. O show R$20, oficina R$20 e os dois juntos R$30. No Espaço 8 arte e cultura, à rua Juquis, 287

SÁBADO – 20 de outubro – 18h … Exibição de curtas com recital de poesias … Encontro promovido pelo Coletivo Íròkò em parceria com a Brinda Produções Artísticas. Com bate-papo entre Deusa Poetisa, Guilherme Nasser, Amara Moira e Stephanie Dorceant. Na rua Mourato Coelho, 114, em Pinheiros

SÁBADO – 20 de outubro – 19h … IIº Sarau Performance Mater: Veredas Oswaldianas e a Tropicália … Sarau evidencia escritores que manifestam em sua expressão os desdobramentos da influência “oswaldiana” e da Tropicália. Com Laercio Silva, Flávio Viegas Amoreira, Leonardo Aldrovandi e Mauricio Salles Vasconcelos. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37

SÁBADO – 20 de outubro – 19h … XCIV Sarau da Educação e Cultura … Música, dança, artes plásticas, contação de histórias e microfone aberto. Entrada Franca. Na av. Marechal Rondon, 263, centro de Osasco

SÁBADO – 20 de outubro – 19h … Festa Ervilha da Fantasia no Rock And Blues Bar … Com as bandas Junky Barry e os Narcótios e Santo Veneno Rock. Na Avenida Marari, 466

SÁBADO – 20 de outubro – 19h30 … Show Xota II … Comédia stand up só com performers mulheres. Na rua Coronel José Eusébio, 109. Entrada R$20

SÁBADO – 20 de outubro – 20h … Sinhá Flor – no Bona … Trio formado por Carolina Bahiense, Cimara Fróis e Talita del Collado comemora niver de 10 anos com show. Rua Álvaro Anes, 43, em Pinheiros

SÁBADO – 20 de outubro – 20h … Poeta Claudio Laureatti faz 40 anos e comemora no Bar Amigos do Zé, na Praça Franklin Roosevelt, 92

SÁBADO – 20 de outubro – 20h … Blues acústico com Leone da Gaita no Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauri, 8, na Vila Maria. Releituras de Robert Johnson, B.B. King e de outros clássicos do blues no formato violão, gaita e voz

SÁBADO – 20 de outubro – 20h … #BodeRock apresenta Sandro Premmero … Músico interpreta clássicos do rock no BodeQuim Petiscaria e Biritaria, à avenida Água Fria, 1381

SÁBADO – 20 de outubro – 22h … Bandas de rock no Kasebre: Inocentes, Vespas Mandarinas, Cólera e Cosmic Surfer. Na avenida Aricanduva, 12011

SÁBADO – 20 de outubro – 22h30 … A Vania Lima, do Bar do Julinho, aniversaria e convida amigos dos saraus para festa à fantasia. Na rua Mourato Coelho, 585

SÁBADO – 20 de outubro – 23h … Abacaxepa no Estúdio Bixiga, à rua Treze de Maio, 825. Ingressos R$10 e R$30. Banda apresenta sua pegada teatral e performática. Com Bruna Alimonda, Carol Cavesso e Rodrigo Mancusi (vocais), Vinícius Furquim (teclado e vocal), Fernando Sheila (baixo), Juliano Veríssimo (bateria) e Ivan Santarém (guitarra)

DOMINGO – 21 de outubro – das 10h às 21h … Festival #abraçopelademocracia ... ‘Contra o rumor das botas, passos de dança. Contra o ódio que cega, o abraço que une. Pela democracia, nossa festa, repleta de som, cultura, luta e esperança’. Na Praça Elis Regina, no Butantã. Participação de Preta Rara, Ambulantes e das bandas Anhangabahy, Sarrabulho e Eletric Hendrix, entre outras. No intervalo dos shows, episódios da Websérie Nossa Voz Ecoa. Programação completa aqui.

DOMINGO – 21 de outubro – das 12h às 21h … Resistência ao Retrocesso … Diversas bandas, coletivos e ativistas de Santo André convidam para ato em defesa da democracia. ‘Democratizar ideias e afiar a consciência com fraternidade, empatia e humanismo’. Com Gisele Maria, Coletivo pé na faixa, Coligação Zem, Lata do Lixo da Historia e Special Cigarretes, entre outros. Na Praça Quarto Centenário, 7, em Santo André

DOMINGO – 21 de outubro – de 13h às 21h … Ultrasônico Fest … Festival traz quatro bandas: Supercombo, Zimbra, Medulla e Menores Atos. Abertura com Codinome Winchester (MS), Rockstrada e Mundo sem sinal. Na Avenida Valdemar Ferreira, 93, próximo a estação Butantã

DOMINGO – 21 de outubro – 13h … Levando Bandas … Com Heavyperonomucho e Dance of Days. Na Feeling, à rua Domingos de Morais, 1739

DOMINGO – 21 de outubro – das 14h às 20h … Aniversário de 3 Anos do Coletivo Cabeças … Festa com comidinhas, bebidinhas, brechó e shows com Verônica Decide Morrer, Malka, Chernobyl e TriO Sinhá FlOr. Na Itararé, 158

DOMINGO – 21 de outubro – das 15h às 20h … Sarau da Praça – a criança que há em ti … O coletivo Movimento Aliança da Praça promove tarde de atividades na praça Padre Aleixo Monteiro Mafra (Praça do Forró). Clique no cartaz e saiba mais

DOMINGO – 21 de outubro – das 15h às 21h … Slam do Grito + Petisco – Finais 2018 … Na última batalha do ano o juri escolhe os representantes no SLAM SP. A programação começa as 15h com discotecagem da casa, banquinha de publicações/artes coletivas, mic aberto, pocket-shows de Fanieh + Lews Barbosa + Marcy Santtos e performance poética de Elizeu Braga. No Nosso Bar – Trecão Lanches e Aperitivo, à rua Nova Louzã, 66, no Ipiranga

DOMINGO – 21 de outubro – das 15h às 20h … 32ª Edição Samba da Elis … Todo terceiro domingo de cada mês acontece o evento que visa ampliar a representatividade das mulheres como musicistas. Nesta 32ª edição tem Roda de Samba Aberta à participação do público sob coordenação do Coletivo Samba das Meninas (das 15h às 17h30) e Grupo Lúmen Serenatas (das 18h30 às 20h). Na Praça Elis Regina, à rua Pereira do Lago, 100

DOMINGO – 21 de outubro – 15h … MegafeStaShow … Luiz Wilson recebe artistas, parceiros e amigos para celebrar os 11 Anos do seu Programa “Pintando o Sete” na Rádio Imprensa fm 102,5. No Feijão de Corda Inajar de Souza, à avenida Inajar de Souza, 403, na Freguesia do Ó

DOMINGO – 21 de outubro – 16h … CiriloAmem canta nos ‘Passeios de Domingo’, projeto que é uma parceria da Tom-K Produções com o Bar do Frango. Na avenida São Lucas, 479. Entrada R$10

DOMINGO – 21 de outubro – 16h … Projeto na Casa … Felipe Camara (da banda Folk na Kombi) inicia série de shows em casas de amigos e fãs para divulgar seu novo trabalho solo. O projeto PATU inclui shows pela América do Sul. Mais informações pelo inbox

DOMINGO – 21 de outubro – 17h30 … Show Stereotrilhos … Semifinal no Skull Bar, à rua Amauri, 244, no Itaim Bibi

DOMINGO – 21 de outubro – 18h … Chico Aafa … Cantor e compositor vem a São Paulo receber o Prêmio Grão de Música e se apresenta no Instituto Juca de Cultura, à rua Cristiano Viana, 1142. Ingressos a R$20 (em dinheiro)

SEGUNDA-FEIRA – 22 de outubro – 16h … Mulheres na Literatura Brasileira … Debate com Cristina Judar, Micheliny Verunschk e Marina Costin Fuser, com mediação de Laura Trachtenberg Hauser. No Teatro Tucarena-Perdizes

TERÇA-FEIRA – 23 de outubro – 11h … Arte pela Democracia … Artistas se mobilizam contra o ‘coiso’ no Theatro Municipal de São Paulo, na praça Ramos de Azevedo, s/n,

TERÇA-FEIRA – 23 de outubro – 17h30 … Poetas Ambulantes … Coletivo que realiza intervenções poéticas com saraus e distribuição de poemas em ônibus, trens e metrô se encontra na catraca do Metrô Brooklin – Linha Lilás do Metrô. Saída às 18h para o ponto de ônibus da Avenida Roque Petroni Júnior, na esquina com Vicente Rao – João de Luca

TERÇA-FEIRA – 23 de outubro – 20h … Tika e Kika no show ‘Colar’ … Cantoras, que já realizaram o show “Passarim30” sobre a obra de Jobim, apresentam canções autorais. Com Igor Caracas (vibrafone, bateria, percussão), Fabio Pinczowski (synths), Lenis Rino (bateria, mpc), Milena Filó (performance), Elisia Munareto (performance) e participação de Bruno Morais. No Teatro Centro da Terra, à rua Piracuama, 19, no Sumaré. Ingressos de R$15 a R$50

TERÇA a SEXTA-FEIRA – 23 a 26 de outubro – 20h … Epidemia Prata – estreia da programação ‘Cia Mungunzá 10 anos – repertório completo’ … Comemorando aniversário, a Mungunzá apresenta seus cinco espetáculos, até 10 de dezembro. Cada peça fica duas semanas em cartaz (de terça a sexta, às 20h). A primeira delas é “Epidemia Prata”, com direção de Georgette Fadel. Contribuição voluntária. No Teatro de Contêiner Mungunzá (espaço cultural e sede do grupo), à rua dos Gusmões, 43, em Santa Ifigênia

TERÇA-FEIRA – 23 de outubro – 20h30 … AI-5: 50 anos … Peça reconstitui a reunião que criou o Ato Institucional Nº5, resultando na ditadura militar brasileira. No Casarão do Belvedere, à rua Pedroso, 283

TERÇA-FEIRA – 23 de outubro – 20h30 … João Macacão e Conjunto Paulistano (com André Fajersztajn de Almeida no clarinete e Ivan Banho no pandeiro) cantam sambas, choros e serestas. No repertório, clássicos de Noel, Ary, Hervê Cordovil, Monsueto, Sílvio Caldas e Cartola, entre outros. No Bar do Alemão, à av. Antártica, 554. Sempre às terças, até 18 de dezembro

QUARTA-FEIRA – 24 de outubro – 19h … Good Times … Apresentação da Banda da Portaria (mpb) e do dj Chade (jazz beats). Couvert R$10. No CavePool, à av. Eliseu de Almeida, 984, no Butantã

QUARTA-FEIRA – 24 de outubro – 19h30 … Sarau Alfinete … Lançamento do livro ‘Fabularama’, de José Alaercio Zamuner. E palco aberto pra quem chegar. Av. Papa Pio XXII, 432, em Guarulhos.

QUARTA-FEIRA – 24 de outubro – 19h30 … Zinelândia: com Tokinho Carvalho e Pedro Bomba – no Sesc Pompeia … Mesa propõe conversar sobre como a oralidade, a performance e os fanzines podem ser caminhos para a autopublicação e o fomento ao mercado literário independente. Mediação de Jéssica Balbino. Na rua Clélia, 93

QUARTA-FEIRA – 24 de outubro – 20h30 … Os Amanticidas + Ná Ozzetti … Ingressos a R$20. No Bona, à rua Álvaro Anes, 43

QUARTA-FEIRA – 24 de outubro – 21h … Gringa Music apresenta o cantor caboverdeano Helio Ramalho. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269. Entrada R$10

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado (alguns eventos ainda podem entrar). E toda quinta-feira tem um post novo.

