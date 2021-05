O prêmio de melhor canção (para Valter Gusmão), os eventos sobre o 13 de Maio (libertação, só que não) e as lives da Tom-K Produções (com Grazi Nervegna, Arnaldo Afonso e Silvio Campos)

Tom Kbélo é figura da maior importância no cenário alternativo. É um produtor cultural que ama a arte e suas interações e intersecções comportamentais, filosóficas e políticas. Curte ser artista e admira os outros artistas. Sabe que a arte é capaz de transformar o mundo, de melhorar tudo que nos cerca e nos envolve. De fazer de cada um de nós seres melhores. Por isso ele vive com a cabeça antenada nas ondas da arte. E nos convida, com naturalidade e doçura, a curtir com ele esse sonho bom: Tom é todo coração.

Essa introdução seria elogiosa não fosse a mais cristalina expressão da verdade: o cara é assim mesmo. Tom Kbélo (na foto com sua mulher e parceira de empreitadas artísticas, a poeta Esther Alcântara) é um guerreiro na divulgação dos eventos de produtores culturais, músicos e poetas do circuito alternativo. E é com muito prazer que, na próxima terça, dia 18, às 20h, participo de uma live em seu canal no Facebook. A Tom-K Produções está com nova identidade visual e tem promovido entrevistas e shows com artistas de várias regiões do país. Nos próximos dias, tem três atrações. Curte aí:

Terça – 18 de maio – 20h >>> O Palco Virtual Tom-K convida a curtir o show do talentosíssimo Arnaldo Afonso. Em meio às lives onde canta o repertório de Cartola e Caetano, o artista da Vila Maria (em Sampa) apresenta seu show ‘Rocks, Pops e uns Toques de Poesia‘, com canções autorais e algumas parcerias com poetas amigos. Na página da Tom-K Produções Culturais, no Facebook

Domingo – 16 de maio – 19h … Grazi Nervegna, no show ‘Verena’, palavra que 1uer dizer ‘verdadeira’. Em seu mais novo trabalho lítero-musical a artista evoca a essência da alma feminina. A live abre a temporada de pré-vendas do seu primeiro livro ‘A Tal Rosa’. No Facebook

Quarta – 19 de maio – 20h … Bate Papo Tom-K recebe Silvio Campos, vocalista da Karne Krua, a mais antiga banda de hardcore de Sergipe, e que também está à frente da Freedom Rock Tatto, loja de discos que é referência cultural na cidade. Na conversa, participação do cantor e compositor Deo Miranda, parceiro de Silvio na banda. Transmissão pelo Facebook