Que Bob Dylan é o melhor letrista da história do rock e um dos maiores artistas de todos os tempos, já sabíamos. O Nobel de Literatura e o reconhecimento acadêmico quase nada acrescentaram ao amor que sentíamos por ele e à identificação que continuamos tendo para com sua obra. Nós, fãs, além de satisfeitos pelo fato de sua notoriedade ter colocado a poesia no topo do noticiário, ficamos felizes pelo ídolo; e ponto. Em meu post sobre os livros e autores que fizeram minha cabeça citei vários letristas de rock e mpb: Vandré, Caetano, Gil, Aldir, PC Pinheiro, Cohen, Lennon, Cole Porter, Cazuza, Renato Russo, Belchior. E, para mim, o maior deles: Chico Buarque, claro. O Chico que acaba de receber o merecido Prêmio Camões pelo conjunto de sua obra. Chico que mereceria, como Dylan, um Nobel de Literatura. O Chico múltiplo, masculino, feminino e plural. O trabalhador da construção. O malandro que faz samba até mais tarde. O Chico do fut, do batuque na madruga, do amor livre, da defesa dos direitos humanos, da luta contra as opressões, a ditadura e a censura. O Chico das mais líricas canções, das peças, dos livros, da luta pela liberdade de expressão. O Chico da consciência política, da arte humanista. Artistas assim, como Chico, nos contagiam com a beleza do que produzem (e que possuem); a beleza humana e solidária que há em nós e que não percebíamos, perdidos na selva competitiva. Esses nobres valores o ultrapassam e transparecem em sua obra. E em sua postura de vida. O grande Chico Buarque não precisa dessas palavras elogiosas. O Brasil, seu pobre país lançado novamente numa aventura autoritária e direitista, é quem precisa ouvir: Chico Buarque, caluniado por nojentos fakenews de fascistas que atuam na net, é um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Um homem de esquerda, um poeta do povo, um talento único e universal, um motivo de orgulho para nossa cultura. Este blog faz questão de parabenizar e de agradecer a Chico. E de declarar, alto e bom som: eu te amo, querido Chico. Você me representa!

Talvez tudo não passe apenas de um bom motivo para enfileirar algumas canções maravilhosas de Chico. Mas resolvi também dar meus pitacos num debate que já rola pela rede. E fiz essa mistureba: falo sobre Chico Buarque, internet, Geraldo Vandré, anos 60, música comercial, tevê, jabá e sobre os modos de atuação daquilo que se convencionou chamar de ‘indústria cultural’. Se Chico, pessoalmente, não precisa de nossa defesa, nós (e nossa cultura) é que precisamos defender a obra de Chico. Então, vamo lá:

Me perdoem a auto-citação, mas esse assunto há tempos me instiga. Num trecho de meu poema ‘Posts & comments‘ afirmo:

A democratização das oportunidades de opinião que a rede oferece fez de cada um de nós uma mídia. O que é ótimo, faço eco ao Eco. E cá estamos nós postando ‘sobre isso e aquilo, coisas que nóis não entende nada‘, como diria o Adoniram. Porém, somos protagonistas de um fenômeno muito recente. Convivemos numa casa ainda sem regras, onde alguns agressores covardes se ocultam no anonimato que o veículo proporciona para esculhambar o que quer (e a quem quer) que seja. Parece justo que, se cobramos das mídias tradicionais isenção e responsabilidade ao opinar e noticiar, esse futuro e tão discutido ‘marco regulatório da imprensa’ deva se estender também, em alguma medida, a cada um de nós, internautas. Há alguns anos, João Pedrosa, dito antiquário e jornalista, entrou na página de Silvia Buarque, filha de Chico, e postou, abaixo de uma foto dela com o pai e uma irmã: ‘Família de canalhas!!! Que orgulho de ser ladrão!!!’. Como assim, seu João?

Chico, avesso a polêmicas, dessa vez resolveu processar. Temendo as consequências, o caluniador se retratou. O compositor diz que é a favor de leis de incentivo à cultura, mas que jamais se utilizou delas. Sente necessidade de desmentir publicamente as ‘acusações’ que circulam sobre ele na net. Em outro episódio, ao sair de um restaurante, foi xingado de ‘seu merda’ por um ‘filho de usineiro’ (não foi divulgada a ‘profissão’ do rapaz). Chico sente nas ruas que, em tempos de acirrada briga política nas redes sociais, a mentira muitas vezes repetida, ‘cola’. Não à toa, rola pelos noticiários políticos a ‘convicção’ (só que não) de que o trabalhador não precisa se aposentar e que o País deve investir em armas e não na Educação. Pode isso, Arnaldo?

Aproveito esse lamentáveis casos ocorridos com Chico (e outros grandes artistas, como Gil, que ganhou processo contra Alexandre Frota) para refletir sobre a atuação da indústria cultural, via tevê, que é ainda o maior veículo de comunicação de massas no País. Qualquer produto (de ‘igreja’ a ‘cantor’, de ‘sabonete’ a ‘candidato político’) que tenha divulgação diária na tevê aberta (concessão pública, vale lembrar) cresce em número de vendas, visibilidade e valor de mercado. Logo, os programas que os divulgam se sentem no direito de ‘cobrar’ por isso (mesmo a tevê sendo concessão pública, relembro). Há muitos anos Chico não vai aos programas que veiculam ‘sucessos’. Talvez porque saiba que seu valor artístico, após mais de 50 anos de bons serviços prestados à cultura e à música nacionais, merecesse um bom cachê. Ou, no mínimo, respeito. O que anda nas cabeças e anda nas bocas é que os artistas de sucesso e que têm as músicas mais executadas vão aos programas televisivos ‘de graça’. Ou quase isso, pois nada nesse balcão de negócios é exatamente ‘na faixa’. É preciso, como dizem, vender sua alma ao diabo, no caso, à chamada indústria do emburrecimento, digo, do entretenimento. Cultura não é só diversão, como bem cantaram os Titãs. Há muito interesse envolvido antes que a arte/produto chegue ao público/consumidor (ouça esta genial canção de Chico sobre seus embates com a indústria do disco).

Uma vez que os artistas ‘cedam à tentação’, o círculo vicioso e pernicioso vai dando voltas, apertando seu nó e distribuindo as cartas do jogo. E segue ditando as ‘tendências’ do mercado, formando (ou deformando?) gostos e mentes, pois me parece que o tal ‘pagamento’ é simplesmente ‘aparecer lá no programa’ e manter girando a roda da fortuna. A esse troca-troca de interesses, em maior ou menor grau, chamamos popularmente, jabá.

Pesquisa das músicas mais executadas no país em 2018 mostra o estilo conhecido por ‘sertanejo romântico’ como campeão absoluto com 73% da preferência. Então, prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar: a palavra ‘preferência’ pressupõe uma escolha. Escolha pressupõe opções, diversidade. Se não há diversidade, qual a representatividade dessa escolha? Mas 73% é uma goleada e tanto, uma dianteira disparada. ‘Disparada‘ foi um clássico ‘sertanejo’ da era dos festivais, nos já distantes (porém ‘intermináveis‘) anos 60. Mas os sertanejos preferidos pelo grande público de hoje não ‘aprenderam a dizer não‘, como o boiadeiro da letra de Geraldo Vandré. Ao contrário, dizem ‘sim’ aos esquemas viciados de execução de suas músicas, desde que promovam sua imagem e vendam seus shows, como qualquer ‘artista de sucesso’. Não se pretende aqui, obviamente, culpar ninguém por trabalhar e querer ganhar dinheiro (vários deles são talentosos e o merecem), mas não há como deixar de citar sua cumplicidade nesse alienante processo de monopolização. O fato é que, após anos dessa prática danosa, chega-se ao ponto de nem lembrar se ‘vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais’. Por isso, antes de demonizar esse ou qualquer outro estilo, não cabe fazer críticas aos artistas e sim à indústria, coibindo seu modo de aliciar e operar. E em defesa de alguma (mínima que seja) diversidade, faz-se necessário reinvindicar uma mais justa repartição dos espaços culturais (o mote semanal deste blog há quatro anos).

Só para que você reflita também: Chico, (para quem o mesmo Vandré, num outro festival, já pedia respeito) é atualmente mais escritor que músico. Lançou só três cds nesse século. Deles, eu ouço as minhas duas ou três canções preferidas, frequentemente, no Youtube. Sem entrar no mérito se são obras-primas ou não, lhe pergunto: você conhece alguma música desses discos? Nem nas tais ‘rádios mpb’ eles tocam. Por que será que será que será que não tocam? Será que o nosso ‘Prêmio Camões’ faz musiquinhas tão ruins que não valem uma execuçãozinha, vez ou outra? O que será que será que andam sussurrando nos becos da indústria cultural? Será que esse grande artista, tema de um filme maravilhoso sobre sua vida e obra (ver vídeo, abaixo), não merece uma audição?

Se não tocam nem a música do Chico, como querer que toquem a minha ou a sua, leitor/compositor desconhecido? Só nos restam os saraus e a criação de movimentos que independam dessa indústria maléfica.

E eis que a música popular brasileira chega a essa encruzilhada, mizifio: esta coluna, criada para servir aos saraus e artistas alternativos, se vê forçada a abrir uma exceção e divulgar as músicas daquele que é, sem dúvidas, o maior compositor brasileiro vivo. Precisa disso? Infelizmente, precisa. Chico anda sendo injuriado e é preciso cuidar bem do nosso patrimônio cultural. Docemente constrangido, espalhei pelo texto algumas canções do grande Chico Buarque. Como dizem os mineiros, após se deliciarem com um doce supergostoso: até que não é muito ruim, não.

FOCUS É PREMIADA

NO CESGRANRIO

E POR FALAR EM CHICO… >>> Na mesma noite em que Chico ganhou o Camões, aconteceu no Rio uma outra premiação importante, na área da dança: Alex Neoral, diretor da Focus Cia de Dança (patrocinada pela Petrobras), venceu o Prêmio Cesgranrio com a coreografia “Keta” (peça de seu espetáculo ‘Still Reich‘). A Cia é formada pelos bailarinos Carolina de Sá e Marcio Jahú (que concorreram nas categorias de melhor bailarina e bailarino), Cosme Gregory, José Villaça, Marina Teixeira, Monise Marques, Rafael Luz e Roberta Bussoni, com produção executiva de Tati Garcias. Parabéns a todos os envolvidos. E por falar em Chico Buarque, a Focus inicia hoje temporada de duas semanas do espetáculo ‘Saudade de Mim‘, baseado em músicas e personagens do compositor (e do pintor Candido Portinari). Confira:

QUINTA A DOMINGO – 23 a 26 de maio … Saudade de Mim … A Focus Cia de Dança faz oito apresentações do espetáculo que une Candido Portinari e Chico Buarque. Saudade de Mim começa com os acordes da música “Construção” levando para o palco a vida de Pedro, Maria, Bárbara, Juca, Nina e outros personagens saídos de músicas distintas de Chico, e que lá se relacionam. Todos também habitam telas e ambientes criados por Portinari. Entre o onírico e o real, a história traz dores, amores, triângulos amorosos, indo e voltando através de referências a Chico e Portinari (trecho de montagem anterior). Criação, direção e coreografia de Alex Neoral. O grupo conta com o imprescindível patrocínio da Petrobras. Quinta, sexta e sábado, às 21h. Domingo, às 20h (também na semana que vem, até 2 de junho). No Teatro XP Investimentos, à av. Bartolomeu Mitre, 1110 (Jockey Club Brasileiro), no Leblon, Rio de Janeiro

OUTROS DESTAQUES

QUINTA-FEIRA – 23 de maio – 20h30 … Flavio Tris … Cantor e compositor encerra turnês de “Sol Velho Lua Nova“, seu segundo álbum (de 2017), e dá início à divulgação de seu próximo disco, a ser lançado no segundo semestre. No show, canções do primeiro cd (Flavio Tris, 2013) e algumas ‘releituras afetivas’. Com Gui Augusto (percussão) e Tomás Oliveira (baixo e teclado). No Bona, à rua rua Álvaro Anes, 43. Após assistir a uma apresentação de Flavio, no antigo Teatro da Rotina (atual Bruta Flor), escrevi, tentando captar o silêncio e a respiração reflexiva que habitam suas melodias:

Prepare-se. desligue-se do celular. desarme-se. desplugue-se do orgulho do bagulho do barulho bruto da cidade. suspenda por instantes os rompantes alucinantes… antes, as doídas repetidas batidas rápidas do coração. Acalme-se. intua. diminua a pul sa ção… Mer gu lhe… Cure-se… imerso. imenso de paz… Olhe-se… O céu também é chão… nuvem é rio… Ascenda… voe… revoe-se de si… Desontem desoje-se despoje-se… Sinta o horizonte na palma da mão… … o sentido perdido… o silêncio… Ouça… a grandeza do ínfimo… e canta…. tua alma infinita… tua canção bonita… cada acorde desperta a beleza… cada gesto a leveza… Vento e pluma…. a interação… a poética reiteração… talvez o tempo da delicadeza… Ouça… …. … Ahhh… A res pi ra ção…. …. quase um fio… de voz…. um triz… de som… E nós na viagem… na vertigem… o silêncio que ensina a canção interior… e ecoa… orquestra sanguínea… só sentida… maior… e mínima… Enquanto a aurora sonora nos descortina… sutileza… adequação homem-natureza… amor que se herda e se deixa… sensação de ser parte de uma cena contínua… foi assim… Flavio Tris no Teatro da Rotina.

DOMINGO – 26 de maio – das 15h às 22h … 31ª Edição “A Idade da Terra em Transe” … Festa roqueira organizada por Gilberto Petruche, Edu Osmedio e o pessoal do Jardim Psicodélico, que acontece sempre no último domingo do mês. Tem feira de vinis, discotecagens variadas e exposição de quadros e de objetos incríveis bolados pelo artista Marcello Dalla Dea. Nesta edição com show das bandas Adolfo Lopes, Dharma Samu, Macaco Fantasma, Falsos Conejos e Anhangabahy. No videoclube Charada, tradicional espaço de resistência da música alternativa na ZL, à rua José Antonio Fontes, 62 (altura do número 8000 da av. Sapopemba)

SEXTA – 24 de maio -20h … Sarau Encontro de Utopias … Apresentado por Regina Tieko, sarau tem palco aberto e convidados: pocket-show do compositor e violonista Fagner Karu e lançamento de ‘Lábio Aberto’, livro de poemas de Laisa Kaos. Na Patuscada, à rua Luís Murat, 40

QUINTA – 23 de maio -20h … Zulu de Arrebatá … Cantor e compositor nascido em São Miguel faz show de pré-lançamento do cd ‘Cena de Cinema‘. Participação da dupla Cordeirovich & Vladinsky e do poeta Gilberto Braz. No Eclipse, à rua Astorga, 621 (próximo à estação Guilhermina Esperança do metrô). Zulu participou do lendário grupo Matéria Prima ao lado de Osnofa, Fernando Teles e Edvaldo Santana. No começo dos anos 2000 lançou o cd “Amor Urbano”. Confira seu estilo suingado de cantar:

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

Show da Maria … E no sábado rolou mais um Show da Maria, evento bimestral promovido pelo Sarau da Maria, que recebe sempre dois artistas para apresentações de aproximadamente uma hora cada. A dupla Duas Casas, formada por Bezão (do trio Folk na Kombi) e Nô Stopa (do grupo Teatro Mágico) apresentou as canções de seu cd homônimo. Foi emocionante acompanhar a sutileza e a sintonia das vozes, dos violões e dos olhares e sorrisos dos dois artistas. A música acolhedora e docemente sussurrada parece ser uma extensão da relação afetiva de Nô & Bezão. Ou o amor entre eles talvez seja uma eterna canção em que novos acordes vão sendo descobertos e acrescentados na convivência do dia a dia. E quando a arte e o amor se misturam assim, meus amigos, o pensamento já nem se importa mais em querer saber de onde vem exatamente aquela sensação que nos faz tão bem. Apenas sorrimos, curtimos, gozamos. E agradecemos por estarmos vivos e felizes. Foi assim o show da dupla Duas Casas. Senti os pelos do braço arrepiarem, senti os olhos marejarem. O carisma da dupla é daqueles que faz com que a gente espere o show acabar pra ir lá e dar um baita abraço neles. Foi lindo, mesmo.

Depois, o talentoso Rica Soares (conhecido por ganhar o festival da Globo no ano 2000) mostrou suas levadas rock-blueseiras recheadas de poéticas e afiadas letras com alusões às mazelas atuais desta nossa pátria a(r)mada. De cara, ele cantou uma nova canção (de paz!) abordando os 80 tiros que o Exército brasileiro disparou contra o músico Evaldo, no Rio. Ouça:

80 Tiros (De uma só vez)

Rica Soares

Matem-me logo, a tarde, às três

80 tiros todos de uma vez

Antes que eu seja feliz apesar de vocês

Matem-me nessa sua guerra civil

80 tiros de fuzil

Ou eu acabo criando um novo Brasil

Daqueles de esperança, daqueles de porvir

De paz e confiança, De juntar e construir

Daqueles de se amar, daqueles de sorrir

Que nem oitenta nem oitenta mil balas poderão destruir

Mate-me logo, faça-se o favor

80 balas de rancor

Antes que eu ainda faça vingar o amor

Feitas de poucos acordes, muitas ideias e expondo as veias do seu coração, nenhuma das canções de Rica é ‘qualquer nota’. O cara é antenado, crítico, mordaz. Inserido no contexto político, atento às mudanças de comportamento, plugado no cotidiano, Rica vai escrevendo a cada balada a crônica desesperançada desses tristes trópicos brasileiros. Noutra canção (me lembrei de Manoel Bandeira), pediu liberdade a um certo ‘sapo cururu’. No final, gargalhou (porque era impossível sofrer mais) depois do inacreditável sétimo gol alemão na divertida ‘Blues do 7 x 1’. Claro que Rica cantou a sua clássica ‘Guarde Uma Prece’ e o público entoou com ele os versos ‘todas as minhas lágrimas correm pro mar… por isso que o mar é salgado, meu amor… de tanto eu chorar’. Senti falta de algumas pérolas, como ‘Cisco no Olho’ e da citação à Vila Maria em ‘Um Cara em Busca de si Mesmo’. Mas o artista é um criador profícuo e, após ‘O Pleonasmo Redundante’, já prepara o lançamento do novo cd de inéditas, ‘Último Herói do Rock n’ Roll’. Falta dizer que Rica foi acompanhado pelo violonista João Emilio e contou com a participação muito especial do grande Pedro Lua (merecidamente ovacionado), que cantou a sua ‘Touro Valente’ e fez vocal em ‘Fictício’ (dele e Guerreiro). Quem viu, viu. Cerca de 40 pessoas estiveram lá (achamos pouco). Mereciam mais, esses artistas que não tocam no rádio, não aparecem no Faustão e que você poderia ter curtido por R$15 (a renda do show é integralmente dividida entre os músicos). Quem não foi perdeu. Perdeu em informação. Perdeu em sensibilidade. Perdeu em poesia. Perdeu em amor. A cada edição, por mais que o trabalho de organização prove ser inviável continuar, eu tenho certeza de que o Show da Maria não pode acabar, Vamo que vamo. Aqui todas as fotos do Moacir Barbosa (valeu, Moa!).

VIRADA CULTURAL >>> Aconteceu neste fim de semana a 15ª edição da Virada Cultural. Claro que é sempre legal ver a população ocupando a cidade e saber que muitos artistas do circuito independente receberam uma grana pra se apresentar. Justo, merecido e necessário, palmas para a Virada. Mas a questão que rola pelos saraus é sobre o dinheiro gasto com os medalhões, convidados, supostamente, para serem chamariz e atrair público para todas as outras atrações. Muito ainda vai se debater nas reuniões entre organizadores, artistas e coletivos de teatro, música e poesia. Louvo que a administração atual da Cultura ao menos mostra-se capaz de dialogar com os movimentos organizados (ao contrário da autoritária gestão anterior, de Doria e Sturm).

DDG4 >>> No domingo fui ao Itaú Cultural e assisti ao show do Dani & Debora Gurgel Quarteto. O som é de samba jazz, música brasileira tipo Zimbo Trio, misturada a levadas contemporâneas. O grupo lançou o álbum ‘Rodopio’, que, depois de gravado, teve os arranjos transcritos nota por nota e transformados em sete livros para diferentes instrumentos, coleção que estava à venda após o espetáculo. O DDG4 é formado por Dani (voz) e Debora Gurgel (piano), Thiago Rabello (bateria) e Sidiel Vieira (baixo). Quando puder, vá ver que é bom demais.

E ESSE (DES)GOVERNO, HEIN?

Eu não queria que o título acima virasse uma seção semanal, mas já virou. O presidente, seus ministros e sua base aliada não param de me dar munição (mas eu sou pelo desarmamento, presidente!). Assunto não falta. Após declarar o País ‘ingovernável’, o Governo recuou, se declarou ‘democrático’ e disse que não fez alusão nenhuma ao fechamento do Congresso. Sei… Vai que cola. Num outro dia, deu vergonha alheia ver Bolsonaro ‘brincar com as crianças’ dizendo que, no futuro, elas iriam trabalhar pra pagar a aposentadoria do Guedes. E os aspones riram… Foi macabro. A semana ainda nos trouxe mais um recuo do governo com a liberação de parte do ‘contingenciamento’ após as manifestações de professores e alunos contra os cortes no orçamento da Educação. Até quando esse vai-não-vai persistirá? Chamada de ‘idiota’ pelo presidente, a população protestou e espera algum projeto que melhore a situação do ensino. Basta de bravatas ideológicas de direitistas doentes e suas alucinações com ‘balbúrdias’. O País está de olho.

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Faz mais de um ano que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Há um ano repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como Marielle não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem ameaçar Marcia Tiburi e Jean Wyllis. E podem mirar nas nossas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

AGENDÃO

