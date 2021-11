O novo single de Edvaldo Santana, o Grupo Macaia e os 3 dias do Expressões Sonoras, o Felili de São Miguel, o Rolê do Casarão e os livros de Filipe Luiz e Verônica Lopes

.

Blog destaca o novo single do cantor e compositor Edvaldo Santana, o belo trabalho cultural de Zé Marcio Kaipira Urbano à frente do Grupo Macaia (foto), os 3 dias da mostra Expressões Sonoras da Zona Sul, os últimos dias do Felili (Festival Literário de São Miguel), o Rolê do Casarão, interessante programação da Casa de Cultura de Vila Guilherme e o lançamento dos livros de Filipe Luiz (no Sarau Sopa de Letrinhas) e de Verônica Lopes (em sarau no restaurante Antonico). Curte aí que tem muitas outras dicas bem legais:

.

NOVO SINGLE DE EDVALDO SANTANA >>> No samba ‘O Meu Tio‘, o autor procura refletir sobre ‘a liberdade que está dentro de nós, sugerindo uma vida sem preconceito e autoritarismo, baseada nas virtudes do amor e da alegria’. Com os músicos Esdras Nunes (teclado), João Pazzini (baixo), Zé Augusto (bateria) e Mauricio Zacharias (trombone)

.

Volta e meia eu falo desse grande artista aqui no blog. Porque ele merece que se diga sempre mais. Paulistano da periferia, Edvaldo Santana é um dos fundadores do Movimento Popular de Arte (MPA), em São Miguel Paulista. Nos anos 80, o MPA realizou atividades de lazer e cultura ocupando ruas, praças, favelas e salões de igrejas. Nessa época, ele participou de disco coletivo e do programa Cidade dos meus amores, da TV Cultura. Seu primeiro trabalho solo foi Lobo Solitário, discaço de 1993. Dois anos depois, veio Tá assustado?. O videoclipe da faixa Cachimbo (gravada também pelo Arnaldo Antunes) foi exibido na MTV. Em seu terceiro álbum, Edvaldo começou a parceria com Itamar Assumpção (Blues cabloco) e gravou Dor Elegante, de Itamar e Leminski. Do cd Amor de Periferia, a faixa Batelaje entrou para a trilha sonora do filme Antonia, de Tata Amaral. Depois, lançou cds como Reserva de Alegria, Edvaldo Santana ao vivo, Jataí e Só Vou Chegar Mais Tarde. Visite seu canal no YouTube.

.

… … …

DESTAQUES DO BLOG

… … …

Expressões Sonoras da Zona Sul >>> 4ª edição do evento acontece nos dias 17, 18 e 19 de novembro, a partir das 19h. Na programação, artistas como Élio Camalle, Anabel Andrés, Grupo Macaia e Arnaldo Afonso (no dia 17), entre outros. Transmissão pelo canal do Sarau das Águas, no YouTube

…

ANOTA AÍ >>> Na semana que vem acontece a terceira edição do ‘São Paulo Cidade Violeira‘, nos dias 24, 25 e 26 de novembro (quarta, quinta e sexta), às 19h. Versão online do festival está com uma programação que conta com artistas do Brasil e do exterior. Acompanhe no canal do Sarau das Águas no YouTube

…

.

GRUPO MACAIA SHOW >>> ‘Violas, Encantos e Pontos’ é o vídeo completo da apresentação do grupo liderado pelo cantor, compositor e produtor cultural Marcio Balthazar, o Zé Márcio Kaipira Urbano, organizador entre outros eventos, do Sarau das Águas.

.

Zé Márcio construiu também, com o Grupo Macaia, o espetáculo ‘Um Terreiro no Templo de Urizen’. Traçando um paralelo entre a formação do universo, a vida no planeta Terra, os poemas de William Blake e os rituais dos terreiros no Brasil, o projeto traz à tona questões ligadas à natureza e às religiões para resgatar valores como humildade, generosidade e simplicidade

.

.

O KAIPIRA URBANO >>> Produtor, arranjador e professor, o multiartista Marcio Balthazar é mais conhecido como ‘O Kaipira Urbano’. A tônica de seu trabalho é o experimentalismo e a mistura de culturas. Participou de diversos grupos musicais ao longo de sua carreira e lançou inúmeros trabalhos. Em 2021 o Grupo Macaia apresentou espetáculo com nova formação: Zé Marcio (violas) e Anabel Andrés (vocais e performance), Fernando Silva (coreografia), Wel Black (dançarino), Marcos Ferr (bateria), Ivan Silva e Alysson Bruno (percussão). Visite a página do grupo no YouTube

.

…

Quarta – 17 de novembro – a partir das 19h … Lançamento de ‘Olhos de Lua’, primeiro livro de poemas de Verônica Lopes. No evento, sarau com canções feitas a partir de textos da escritora. No Antonico Cucina Italiana, à praça Santo Eduardo, 152, na Vila Maria. Adquira também pelo site da Editora Sopa de Letrinhas. Acompanhe a página Senti e Rabisquei, onde Verônica posta alguns poemas. Como esse:

Ninguém merece ter por casa a rua

Nem a cama na calçada nua

Tampouco sem amparo tremer de frio

Um corpo sem alma… vazio

Gelado e apático

Antes mesmo da morte chegar

…

Sexta – 19 de novembro – das 19h às 22h … Sopa de Letrinhas Sarau + Encontros da Nova MPB. Os artistas e produtores culturais Vlado Lima e Douglas Malharo unem suas forças num superevento com vários convidados escritores (Shirlene Holanda, Celso de Alencar e Beth Brait Alvim, entre eles) e músicos (Cris Pini, Cordeirovich & Vladinsky e Arnaldo Afonso, este blogueiro), além do palco aberto e do lançamento do livro de Filipe Luiz, ’60 Curras e outros poemas’. Na rua Dona Germaine Burchard, 283, nas Perdizes. No sarau, apresentarei esta parceria com Vlado (na sequência, os livros dele, de Filipe Luiz e um clipe de Douglas Malharo)

.

OS DESPERDIÇADOS DO MUNDO

(de Arnaldo Afonso e Vlado Lima)

Os desperdiçados do mundo / entraram em greve

os desperdiçados de Botsuana e de Oklahoma / cruzaram os braços os desperdiçados de Copacabana e Barcelona / estão solidários

os desperdiçados do Waikiki, daqui, os de Paris / e os da puta que parri já não tão nem aí (hi hi hi)

o que pretendem / os / desperdiçados do mundo? perguntam os telejornais / e os memes nas redes sociais

os editoriais dos grandes jornais / exigem repressão empresários magistrados militares deputados / exigem ‘ordem na nação’

o que pretendem / os / desperdiçados do mundo? por que não dizem nada, nada / por que foram parando, parando um a um / um a um

os desperdiçados do mundo / entraram em greve

os desperdiçados da minha rua e os da escola / cruzaram os braços os desperdiçados da Manchúria e os de Angola / estão solidários

os desperdiçados da Havan, de Wuham, do Haiti / de New York ao Chuí estão morrendo de rir (hi hi hi)

o que pretendem / os / desperdiçados do mundo? por que não dizem nada, nada / por que foram parando, parando um a um / um a um

os desperdiçados do mundo / entraram em greve

chutaram o balde / ligaram o foda-se e não deram a menor satisfação

(chupa, FMI) .

>>> FILIPE LUIZ >>> A Editora Sopa de Letrinhas apresenta ’60 Curras e Outros Poemas’, o segundo livro do poeta. Saiba mais e adquira o livro. Aqui um dos poemas postados em sua página no Facebook: . CRACOLÂNDIA (Filipe Luiz) me deixe na brisa do breu da fumaça que dissipa o morno do sol permita-me o gozo cruel dessa chama escassa que queima lembranças em um trago qualquer mantenha-me a 9mm do seu vidro e a 9mm do coldre do tira (que) ainda amortalha meus ruídos eu quero gritar&encurralar o beco dos ecos até que o silêncio amadureça o túnel ébrio dos sonhos já me deu a medida exata da tumba que me aguarda se ao menos a dor que engole as paredes do meu cérebro servisse para abrir portas… talvez seja tarde para frear a pedra que rola do abismo no ritmo de um poema desenfreado só não me peça agora : para (re)negociar meus retornos … (fim) . . >>> OS LIVROS DO VLADO LIMA >>> O poeta e agitador cultural Vlado Lima já publicou ‘Sabe de Nada, Inocente!‘, ‘Como Suportar Jabs no Baço e Encarar Nocautes‘ e ‘Pop Para-Choque‘, além de criar e apresentar o Sarau Sopa de Letrinhas, há mais de 18 anos. Vlado, também cantor e compositor, é um dos fundadores do famoso Clube Caiubi. Ele tem postado no zap e no Facebook alguns textos que farão parte de seu próximo livro, em elaboração (veja aqui) O poeta e agitador culturaljá publicou ‘‘, ‘‘ e ‘‘, além de criar e apresentar o, há mais de 18 anos. Vlado, também cantor e compositor, é um dos fundadores do famoso. Ele tem postado no zap e no Facebook alguns textos que farão parte de seu próximo livro, em elaboração ( .

>>> DOUGLAS MALHARO >>> Acima, o clipe da música ‘Amor Infinito‘. Veja também ‘Disseram‘, de seu cd ‘Os Maiores Sucessos… do Famoso Quem’, disponível nas plataformas digitais. Visite seu canal no YouTube

…

Quarta – 17 de novembro – 20h30 … Élio Camalle no Teatro da Rotina. Cantor e compositor afro-indígena, oriundo das tribos dos Kiriris, no sertão baiano, mostra canções compostas durante o período de isolamento social. No show Concerto de Quebrada, canta e conta sua trajetória dos festivais televisivos aos musicais e do cinema nacional aos palcos europeus. Na rua Simão Álvares, 697, em Pinheiros. Adquira ingresso

…

FELILI >>> Até 13 de novembro acontece a primeira edição online da ‘Festival do Livro e da Literatura de São Miguel: Visíveis e Invisíveis – Literatura, Diversidade, Periferia, Internet e Democracia’; com atividades para o público em geral, livre para todas as idades.

Desde 2010 o festival é realizado pela Fundação Tide Setubal que, este ano, escolheu o coletivo Aldeia Satélite Espaço Cultural para organizar a produção do evento. O coletivo, fundado em 2015 por artistas da região, fomenta o movimento cultural e literário no bairro de São Miguel Paulista, na ZL.

Na programação, oficinas literárias, mesas de debates, contação de histórias, saraus, além de entrevistas com editores e autores independentes, apresentações artísticas, lançamento de antologias e novos autores. Saiba mais no site

.

Sexta, dia 12 de novembro, tem, entre outros, Hugo Barros, Elizandra Souza e Iara Aparecida (17h), Lara de Paula, Nicole Amaral, Erica Peçanha, Laísa Costa e Will Rez (19h), Lau Siqueira e Marcelo Nocelli (20h15) e Grupo Picafumo (22h)

.

Sábado, dia 13 de novembro, além de diversos saraus, tem Mariana Pitta (13h), Ana Miranda (14h), Junin, Camila Ribeiro, Mônica Machado e Ana Paula (17h), e show de encerramento com Roberta Oliveira (22h)

.

…

Sábado – dia 13 de novembro – 16h … VII Slam Interescolar SP. Às 16h, modalidade Ensino Fundamental II. Às 19h, modalidade Ensino Médio. Os poetas vão ao espaço e o público assiste de casa. No YouTube do Slam da Guilhermina

…

Sexta – 12 de novembro – 20h … ‘Rolê do Casarão’ apresenta ‘Star Black Produções’, gravadora e produtora audiovisual voltada para a criação de conteúdos artísticos das quebradas. Conheça o estúdio e os projetos do coletivo, com pocket-show de artistas residentes do projeto, como APX, Chnaya, Olivia Mattos, Nee, e os produtores musicais Dj Bac e Matheus NuBeat. No YouTube

…

Sábado – 13 de novembro – 19h … Em sua 68a edição, o Sarau Entre Amigos promove o lançamento da Primeira Antologia Poética. No Espaço Cultural Maria Alice, à rua Eminica Malavasi, 48, próximo à estação de trem de Osasco. Participam, entre outros, Alexandre Paulino, Aline Lopes, Ana Luíza Xavier (Nilu), Liberto Solano Trindade, Luciano Braga, Nilza Oliver e Vagner Anjinho

…

Sábado – 13 de novembro – a partir das 18h … Dharma Samu faz show presencial no Centro Cultural Charada (à rua Antonio Fontes, 62, na ZL). Entrada para apenas 30 pessoas (com máscara e comprovante de vacinação). Compre ingresso antecipado pelo zap (11-995831581) por R$15. Vai rolar discotecagem também. A excelente banda se apresentará com Dharma Samu (sax barítono e tenor), Pedro Rocha (sax tenor), Fábio Batista (bateria), Bruno Rocha (baixo) e Daniel Munhoz (percussão). Ouça seus vários cds no YouTube

…

APÁTRIDAS >>> Segue, de sexta a domingo, no Teatro Arthur Azevedo, o espetáculo com o qual a Cia Nova de Teatro comemora seus 20 anos de atividades. Inspirado em personagens como Kassandra, Hécuba, Prometeu e Hércules, o texto enfoca as crises humanas, os fluxos migratórios, a devastação do território dos povos originários, a africanidade e questões como identidade e não pertencimento. Estruturada em quatro solos que se interconectam, a peça tem direção de Lenerson Polonini e dramaturgia de Carina Casuscelli (que também atua). Conta ainda com os atores Jacqueline Durans, Miguel Kalahary, Isidro Sanene e tem participações em vídeo de Kaiti Kna Aguiar e Wiryça Kariri Xocó, além de vozes gravadas por Rosa Freitas. Saiba mais

>>> Até 28 de novembro, sextas-feiras e sábados às 21h e domingos às 19h, no Teatro Arthur Azevedo, à av. Paes de Barros, 955, na Mooca. Ingressos gratuitos (retire com uma hora de antecedência na bilheteria do Teatro)

…

TV DA MARIA >>> Pra quem não sabe, no YouTube tem um canal com um montão de vídeos de diversas apresentações acontecidas no saraus e shows organizados pelo coletivo Sarau da Maria ao longo de seus 8 anos de atividades. As filmagens foram feitas pela querida Selma Bizon. Entre lá e confira

.

>>> SARAU DA MARIA 2 >>> Vem aí mais uma edição do Sarau da Maria no último sábado do mês, dia 27 de novembro. No post da semana que vem, trago mais informações

…

MARIGHELLA >>> Finalmente nas salas de cinema brasileiras o aguardado filme de Wagner Moura. Rodado e finalizado em 2018, passou por muitos entraves até ser liberado em terras verde-amarelas. ‘Sofremos censura, mesmo’, diz Wagner. ‘Marighella’ já rodou em diversos festivais internacionais, sendo aclamado pela crítica especializada. Na estreia mundial do filme, no Festival de Berlim, em fevereiro de 2019, o público aplaudiu de pé. No Brasil fascista de Bolsonaro, inventaram todo o tipo de dificuldade burocrática para não liberá-lo. Eles odeiam artistas, educadores e todo o tipo de gente que pensa e faz pensar. Esse terrível retrocesso no campo da política atingiu em cheio a cultura e se estendeu à nossa ciência e educação, prejudicando (mais do que artistas e cientistas) o povo e a imagem do país. Infelizmente, até as próximas eleições, os burros continuarão no poder. Mas, vamos tirá-los de lá e punir seus crimes.

>>> WAGNER MOURA >>> E por falar nele, gostei muito de sua entrevista ao Roda-Viva, programa da tevê Cultura que nunca mais assisti porque já me irritei demais com sua descarada parcialidade tucana travestida de ‘isenção jornalística’ (ou em ‘combate à polarização’ quando lhes convém puxar a brasa pra sardinha da ‘terceira via’). Dessa vez, ao trocar os canais, dei a sorte de ouvir uma fala certeira do Wagner, que me prendeu até o fim da entrevista. Adorei quando ele disse que não ia responder a nada nem a ninguém desse (des)governo vigente porque eles não merecem resposta. Wagner foi preciso e contundente, dando nome aos bois desse gado descerebrado que ganhou força nas manifestações de 2013, dominou a grande mídia nos preparativos do golpe de 2016 e chegou ao poder em 2018: chamou os fascistas de fascistas. E de burros. E é o que eles são, né? Elementar, meu caro Wagner… Mas só você veio a público dizer isso com todas as letras. Este blog lhe aplaude e agradece.

…

Sábado e domingo – 13 e 14 de novembro – 20h … ‘Vermelho – A terra só está pedindo silêncio’. Tendo como pano de fundo a pandemia da covid, peça propõe ‘debate sobre a solidão frente a um cotidiano multifacetado, que torna os personagens tensos e ameaçadores’. Dramaturgia de Sérgio Pires e direção de Flávio Marin, com Andressa Ferreira, Daniel Gregório, Diogo Guedes e Rosana Ribeiro. Exibições online gratuitas pelo canal da Cia Teatro Endoscopia no YouTube

…

CCN NOTÍCIAS >>> Há um ano entrou no ar o site de notícias de que eu, Arnaldo Afonso, participo como colunista e colaborador eventual. Voltado principalmente para a Zona Norte, o Coletivo de Comunicação Norte Notícias, ou CCN Notícias, foi lançado oficialmente através de uma live no dia 3 de novembro de 2020. Entre lá, dê uma olhada geral e compartilhe. Divulgue mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia.

.

… … …

O NIVER DO BLOGUEIRO & OTRAS COSITAS

… … …

. VALEU, AMIGOS! >>> Eita aniversariozinho comprido, sô! Obrigado a todos que ainda estão me mandando essas mensagens tão amorosas e incentivadoras (no face, zap e messenger) me cumprimentando pelo meu niver e me ajudando a levantar o astral.

Ah, meus queridos… Estava tão precisado disso, viu? Esses abraços, mesmo que virtuais, encheram de esperança o vazio que ficou na minha alma após os momentos de profunda tristeza que vivi. Obrigado, mesmo, de coração.

Leio as mensagens, vejo as fotos e agradeço cada gentileza de vocês (me comovo muuuuito… choro e rio ao mesmo tempo).

Pra não entrar numa deprê, voltei a participar de eventos com artistas e amigos queridos (as fotos seguem a ordem do texto)

.

.

.

Na sexta-feira, participei do showzaço do meu brotherzão Zulu de Arrebatá, no Tremembé.

No sábado, comemorei com o pessoal da CCN Notícias o niver de um ano do site. Depois, fui ao Casarão da Vila Guilherme me apresentar no evento ‘Eu, Tu, Eles, Nozes & Vozes’, com uma turma de artistas talentosos.

No domingo, cumprimentei meus amigos da Cia Nova de Teatro após assistir à ótima montagem de ‘Apátridas’, peça que eu já havia visto com Rosa Freitas, em 2019 (claro que, mesmo sem ela estar em cena, eu a aplaudi também, muito e emocionadamente: ela fez por merecer).

Na segunda-feira degustei os deliciosos pães do Armazém Pan D’Oro que a Selma Sarraf Bizon mesmo faz e me mandou no meu niver (que presentão, querida: adorei!)

E neste momento da terça-feira, às 18h25, estou me preparando pra minha live ‘Arnaldo Afonso canta e conta Belchior’, às 20h, no Instagram. Veeenha me ver!

E assim, vou seguindo em frente. Que bom que estou vivo. E que vivo entre amigos. Beijos e abraços a todos. Obrigado por todo esse amparo…

…

VEJA COMO FOI >>> LIVES DO BEL PRAZER, volume 1 >>> Arnaldo Afonso canta e conta Belchior. Me emocionei bastante, amigos… Primeira apresentação sem a presença e o talento da minha querida parceira Rosa Freitas. Me contive para não chorar… e dediquei a live a ela (e ao grande e também amado Belchior, claro). Cortei meus cabelos, tirei o cavanha e pintei o bigode para homenagear e ficar um pouco parecido com esse grande artista que tanto fez e faz minha cabeça. Recheei a live com livros de autores que ele citou em suas canções. E desci a lenha nos ditadores e opressores de sempre, dando vivas à liberdade e ao prazer. Como Bel sempre fez. Clique aqui e assista. A próxima live da série com músicas de Belchior será na última terça-feira de novembro ou na primeira de dezembro. Eu informarei por aqui na semana que vem. Na live de terça passada eu cantei: LIVES DO BEL PRAZER, volume 1 >>> Arnaldo Afonso canta e conta Belchior. Me emocionei bastante, amigos… Primeira apresentação sem a presença e o talento da minha querida parceira Rosa Freitas. Me contive para não chorar… e dediquei a live a ela (e ao grande e também amado Belchior, claro). Cortei meus cabelos, tirei o cavanha e pintei o bigode para homenagear e ficar um pouco parecido com esse grande artista que tanto fez e faz minha cabeça. Recheei a live com livros de autores que ele citou em suas canções. E desci a lenha nos ditadores e opressores de sempre, dando vivas à liberdade e ao prazer. Como Bel sempre fez.. A próxima live da série com músicas de Belchior será na última terça-feira de novembro ou na primeira de dezembro. Eu informarei por aqui na semana que vem. Na live de terça passada eu cantei:

. 1… Como o Diabo Gosta 2… Sujeito de Sorte (com trecho do rap do Emicida) 3… Alucinação 4… Não Leve Flores 5… Comentário a Respeito de John 6… Tudo Outra Vez 7… Fotografia 3×4 8… Divina Comédia Humana 9… Coração Selvagem 10.. Na Hora do Almoço (essa eu pulei, sem querer) 11.. A Palo Seco (com trecho de poema de João Cabral) 12.. Antes do Fim

. Quem puder contribuir com as lives e várias outras atividades do artista, segue o PIX: arnaldo.aafonso@gmail.com .

… … …

AGENDÃO DA SEMANA

… … …

Em minha página no Facebook, posto regularmente esses e outros eventos culturais da seara alternativa (leia e compartilhe; fortaleça a cena dos artistas independentes):

…

Sexta a domingo – 12 a 14 de novembro – sex e sab às 21h, dom às 18h … Grupo Tarancón se apresenta no Sesc Belenzinho. Ingressos de R$20 a R$40

…

Quarta – 17 de novembro – 12h … Colibri na Quarentena. Programa da Rádio Brasil Atual entrevista Tato Fischer

…

Sábado – 13 de novembro – a partir das 20h30 … Bar do Frango apresenta show ‘A Voz da Alma’, com Ricardo Peçanha. Na av. São Lucas, 479

…

Sexta – 12 de novembro – 19h … Happy Hour na Carauari, na Vila Maria, tem apresentação de Gabriel Coelho cantando sucessos e clássicos do cancioneiro nacional

…

DESENCONTROS QUE GERAM ENCONTROS >>> Livro de contos de Sergio Luiz Fernandes está disponível no formato online. São 19 textos que relatam idas e vindas nos relacionamentos humanos, com um pouco de comédia, abordagens sobre preconceitos, equívocos, humor e pitadas de erotismo e violência. Adquira em sites de livrarias como a Amazon, Books Google, Livraria Cultura, AgBook, BookMate e outras conveniadas ao Clube de Autores

…

DANIELA BONTEMPI >>> Nesta sexta, 12 de novembro, a cantora e compositora lança o single ‘Se há calma’. Acesse

…

Sexta – 12 de novembro – 15h … Trovadores Urbanos cantam na janela da Escola Estadual Parque Jardim Helena, no projeto ‘Abra Sua Janela para São Paulo’

…

Sexta a domingo – 12 a 14 de novembro – 20h … Segunda edição do ‘Ninhal da Dança’, em Corumbá, tem abertura da Focus Cia de Dança, do RJ, com o espetáculo ‘As canções que você dançou pra mim’, coreografia de sucesso mundial, apresentada pelo grupo há quase uma década (no vídeo, cena maravilhosa da montagem de 2013). Nas três noites do evento, apresentações de balé clássico, jazz, contemporâneo, street dance, dentre outras modalidades de dança. Ao todo, participam 19 grupos e companhias de Corumbá e Campo Grande

… REVISTA DA QUEBRADA >>> Saiu o 13° número da revista, editada por Joad Lima, que promove a cultura e a informação ‘Da Quebrada’. No link tem também as edições anteriores … Terça – 16 de novembro – 19h … A Fim de Poesia, ótimo programa de bate-papo e declamações apresentado por Noélia Ribeiro (no Instagram) … BRASIL POR DENTRO >>> Todos os domingos, às 17h, programa de Socorro Lira promove um encontro com grandes artistas no canal do PGM no YouTube … SONS DE VILA >>> Música, poesia, performances, artes plásticas, moda, djs e gastronomia. Às sextas-feiras, às 18h. Evento gratuito, a céu aberto. No CC Vila Formosa, à Avenida Renata, 163

…

RHAISSA BITTAR >>> Cantora e compositora lançou videoclipe da canção ‘Um Dia Útil‘, de Mauricio Pereira (com o Duofel nos violões), dentro da série ABITAH, criada e realizada pelo duo de filmmakers Diana Boccara e Leo Longo. >>> Cantora e compositora lançou videoclipe da canção ‘‘, de Mauricio Pereira (com o Duofel nos violões), dentro da série ABITAH, criada e realizada pelo duo de filmmakers Diana Boccara e Leo Longo. … OCUPAÇÃO PAULO FREIRE >>> Exposição no Itaú Cultural conta a história do educador Paulo Freire. Em tempos nazi-negacionistas, é fundamental disseminar um pouco das ideias e do projeto humanista desse grande brasileiro que, em toda a sua vida, defendeu conceitos como pluralidade, transcendência, diálogo, humildade, trabalho e amor. A ‘Ocupação’ convida o público a conhecer e reinventar a prática desse professor que nos orienta a redescobrir as palavras para reescrever um mundo melhor. Até 5 de dezembro. Saiba mais … ÀS SEGUNDAS – 19h >>> Live do programa Geringonça promove interessantes debates semanais sobre questões contemporâneas: cultura, política e saúde. Fique ligado no canal e para assistir e participar: Coletivo Resistência/CCD-LL no Youtube …. site da editora (ou com ela, no inbox). ESTHER ALCÂNTARA >>> A poeta (e editora da Carpe Librum) acaba de publicar o livro de poemas ‘Porque em relevo se revelava o verso’, já em pré-venda no(ou com ela, no inbox). … TOMA AÍ UM POEMA >>> Projeto com declamação de poesia realizado por Andreia Moema e Jéssica Iancoski no YouTube. Confira a edição com participação de Alexandre Paulino … ÀS SEXTAS – 20h … Programa Papo Rock, com Arnaldo Marques. Clique no link da web rádio CDR. Também na segunda-feira, às 23h ( Clique no link da web rádio CDR. Também na segunda-feira, às 23h ( saiba mais aqui )

… 34ª BIENAL ‘FAZ ESCURO MAS EU CANTO’ – Com título que homenageia o grande poeta Thiago de Mello, a exposição acontece até 5 de dezembro, no Parque do Ibirapuera, com entrada franca. Terça, quarta, sexta e domingo, das 10h às 19h. Às quintas e sábados, das 10h às 21h. Acesso mediante apresentação de comprovante de vacinação contra Covid-19. Saiba mais … ÀS TERÇAS – 17h >>> Programa ‘Diário Negro’, de Anelito Oliveira, recebe artistas e pensadores para conversas sobre racismo, diversidade e outras questões contemporâneas. Acompanhe o canal de Anelito no YouTube …

NECRÓPOLIS >>> Em um cemitério, um coveiro anônimo filosofa sobre a vida e a morte em meio à pandemia. Texto de Luís Eduardo de Sousa. Adaptação, direção, trilha-sonora, figurino e atuação de Dionisio Neto. Iluminação e operação de luz e som de Roberto Herreira Bueno. Produção da Cia Satélite

…

DO SIGILOSO >>> Foi lançado o livro ‘Do Sigiloso’, em que Anelito de Oliveira reúne cinco interlocuções críticas com a poesia de João Evangelista Rodrigues, mineiro nascido na cidade de Arcos em 1948 e que teve notável atuação como jornalista, escritor, letrista, fotógrafo, professor, pesquisador, sindicalista e gestor. Em pré-venda, nas plataformas Submarino e Mercado Livre. Saiba mais no Canal Revista Sphera, no YouTube

… ALMODÓVAR >>> ‘A Voz Humana’, com Tilda Swinton, é o novo curta de Pedro Almodóvar que chegou ao streaming. Clique e saiba mais … Instagram Quinta – 18 de novembro – 20h … Na live ‘Chega Mais’ da semana passada, banda Issoo lançou o single ‘A Flor do nosso Amor’. No …