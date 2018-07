E seguem em ritmo de aventura as inesquecíveis férias deste blogueiro bla-bla-blagueiro e suas peripécias pelas quebradas nada lights de Sampa City Midnight. E roda o peão em busca de cultura e alegria na perifight nossa de cada dia na vibe de cada vate bardo cada arnaldo ou maria da política da poesia. E antes que o novo xerife assuma a prefeitura, três registros suprapartidários se fazem necessários:

1. O busão ‘Noturno’ funciona a contento e este blogueiro (useiro e vezeiro do transporte público) muito se valeu dele para acompanhar eventos e chegar em casa tranquilão às altas horas de la madruga. Espero que não mude.

2. Os ceus e bibliotecas foram oficina de criação de coletivos, de ebulição de ideias e de fermentação de mundos e sonhos vivos. Espero que prossigam sendo.

3. As praças e ruas foram espaços plurais, territórios livres e abertos para saraus, encontros e festas de diversidades várias. Espero que isso se amplie. E vamo que vamo com tesão e esperança: quem vai com tudo não cansa.

… … …

O NOVO CD DE

CAROL NAINE

… … …



Essa é a capa do disco “Qualquer pessoa além de nós“, que a cantora e compositora carioca Carol Naine acaba de lançar em todas as plataformas digitais (o cd-físico deve sair no ano que vem). São oito canções de Carol, uma de Luciana Elaiuy e mais duas parcerias delas. A banda que a acompanha é formada por Alexandre Vianna (arranjos e piano), João Benjamin (contrabaixo acústico) e Rafael Lourenço (bateria). Destaco ‘Às senhoras e senhores’, que abre o disco, e da qual eu transcrevo a ótima letra:

“Às senhoras e senhores

que assistem ao desenrolar do século XXI

que resistem às coreografias obscenas

desde o tempo do olodum

que reclamam dos pivetes

desde o tempo em que eles só pediam um

que se ofendem com os homossexuais

desde Clodovil e Vera Verão

mas assistem furnicosos canais

com dançarinas de Chacrinha a Faustão

Que se assustam com romances inter-raciais

desde Xuxa e Pelé

e que negam as revoluções sociais

desde o dia em que a empregada

pôde usar o social sem ser considerada ralé

Às senhoras e senhores

preocupados com o que se diz,

com o que se pensa

e onde metem o seu nariz

Vejam bem vocês

que apontam seus fuzis”

… … …

Todo mundo que acompanha esse blog já sabe que eu sou superfã de Carol Naine. Ela nos oferece poesia, inteligência, sensibilidade, harmonias e melodias modernas que dialogam com a tradição da melhor canção brasileira. Pra mim, ela é uma das grandes artistas da nova mpb. Leia o que já escrevi sobre ela AQUI. E ouça seu novo cd completo AQUI. Numa primeira audição, eu já gostei de várias músicas e recomendo atenção especial para ‘Amanhã’, ‘Você não é Deus’, ‘Feminina’, ‘Dizputa’ e ‘Mitou’. Finalizo com ‘Quimera não’, cuja letra não deixa dúvidas: Carol não veio a passeio.

“Eu desapeguei das velhas letras mortas

Ensanguentadas de palavras póstumas

Aproximei o verbo da pessoa e a pessoa da conclusão…

… Veja, não é que seja a única proposta

mas eu escrevo com os pés nas costas

pra que me entendam com o cérebro na mão”

… … …

O SHOW DE

BARBARA RODRIX

… … …

Na quinta-feira passada fui ao Itaú Cultural assistir ao show de lançamento do cd “Eu Mesmo”, da cantora e compositora Barbara Rodrix. Pra quem não sabe, a talentosa Barbara é filha do grande Zé Rodrix. Eu a conhecia apenas de suas apresentações no Clube Caiubi, grupo de jovens compositores, do qual seu pai era patrono. Mesmo acompanhada apenas de violão, sua música e seu canto já me impressionavam e me faziam viajar pelas deliciosas ambientações de jazz e de blues que exalavam de sua performance. Mas vê-la cantar em meio a músicos de alto nível, foi de cair o queixo. Barbara é uma jovem artista madura, interpretando de forma segura e esbanjando naturalidade. Seu show foi um banho de musicalidade, um consistente elogio à delicadeza. Os detalhes sutis de beleza foram se somando e nos levando ao êxtase: a luz avermelhada e cúmplice; as sombras de fogueira íntima; os arranjos que alternavam as emoções de crescendos lentos com buracos de silêncio denso; as letras nuas e diretas, porém adequadas e comoventes; as melodias sinuosas por onde sua voz deslizava suave; a interpretação emocionada mas plena de rigor técnico; o cello encantador de Yaniel Matos; o contrabaixo enlouquecido de Igor Pimenta na personalíssima entonação que Barbara deu a ‘Georgia on my mind’; as participações mais que especiais da ótima Ceumar (o duo na ‘Rãzinha’ foi de arrepiar) e de Tuco Marcondes (num belo blues do Zé). E as canções nas quais eu nem havia reparado muito, mas que se mostraram mais eficazes ao vivo do que no cd (treino é treino e jogo é jogo, dizem os craques). “Venha sem pressa, não faça nada para impressionar ninguém. Ouça o silêncio que deixa a alma livre pra poder cantar”. E foi assim, de mansinho, que Barbara Rodrix arrebentou. Ou melhor, barbarizou.

Abaixo, algumas fotos do show (por Victor Soldano):

… … …

O GRUPO RODA VIVA

NO SHOW DA MARIA

… … …

No sábado, o Grupo Roda Viva levou ao Show da Maria o belo projeto idealizado pelo músico e historiador Alexandre Tarica, com direção musical de Bráu Mendonça. A banda (formada pelos dois, mais Luís Carlos, Rosangela Alves, Regina Célia, Galba e Sandrinho Silva), contou as histórias e cantou as grandes canções dos festivais: Disparada, Escrito nas Estrelas, Caminhando, Nostradamus, Andança e muitos outros clássicos que emocionaram e levantaram o público. Cassio Figueiredo, Helen Torres, Deise Capelozza e Márcia de Carvalho foram convidados especiais. Este blogueiro também, o que muito o envaideceu (fiquei feliz da vida. Valeu, tchurma!). Após intermináveis aplausos e pedidos de bis, artistas e amigos se juntaram para uma roda de violão e cantoria que adentrou a madrugada. O Show da Maria é um evento organizado pelo coletivo Sarau da Maria (entidade sem fins lucrativos nem apoio de verbas oficiais), que alterna, a cada mês, um show e um sarau. Em dezembro, organizará sua tradicional festa de fim de ano, retornando às atividades normais em janeiro. O show “Meu Festival dos Festivais” fechou o ano com chave de ouro. E, nesses tempos de regurgitamentos fascistas, fica a dica: esse espetáculo do Grupo Roda Viva precisa ser apresentado em todas as escolas, clubes, bibliotecas e saraus, pois as canções são verdadeiros hinos à liberdade e contam nossa história de resistência à ditadura e à opressão. Assuntos que, infelizmente, voltaram a ser atuais. Parabéns ao Tarica e a todo o pessoal.

Para rever ou sentir um pouco das muitas emoções do Show da Maria: AQUI fotos de Roberto Candido e AQUI fotos de Moacir Barbosa.

… … …

TOCA DO AUTOR,

UM NOVO SARAU

… … …

Nesta terça-feira, dia 29 de novembro, às 20h, estreia o Toca do Autor. É um projeto organizado pelo músico e compositor Alexandre Tarica, do Grupo Roda Viva (ver matéria do Show da Maria, acima), que inclui sarau com palco aberto para amadores e profissionais apresentarem duas obras autorais (de qualquer estilo e sem censura), com microfones e violão à disposição, além de transmissão ao vivo pelas redes sociais. Esse ponto de encontro entre produtores e intérpretes, conta ainda com talentosa equipe para produzir material de divulgação com qualidade. O evento será quinzenal. Entrada R$5. No bar do Hotel Cambridge, à rua João Adolfo, 108, próximo à estação Anhangabaú do metrô. Clique AQUI para consultar a página e saber mais sobre a Toca do Autor.

… … …

O PREMIO MARAÃ

DE POESIA

… … …

O Prêmio Maraã é uma iniciativa da Editora Reformatório (com apoio da Academia Paulista de Letras), que vai premiar um poeta brasileiro inédito, dando a ele a oportunidade de publicação. Poderão participar autores inéditos (entendendo-se por inéditos, autores sem livros publicados comercialmente). O vencedor receberá o valor bruto de R$1.500 (referente a adiantamento de direitos autorais), e assinará contrato com a Editora Reformatório para ter sua obra publicada e distribuída comercialmente. As inscrições vão até 25 de dezembro de 2016. Para se inscrever e saber mais, entre AQUI.

… … …

SERGINHO SAGITTA

NO PREMIO APCA

… … …

Desde setembro de 2010, o produtor Serginho Sagitta tem um projeto bem legal (que virou programa na rádio USP em abril de 2015) chamado Sons do Brasil (todo domingo, às 14h na FM 93,7), onde apresenta os artistas independentes e seus trabalhos autorais. Segundo ele (e nós concordamos), há belíssimas canções ignoradas pela grande mídia. Sua intenção é divulgar essa boa música que sobrevive à margem da indústria cultural e criar espaço para os novos talentos chegarem ao ouvinte que anseia por novidades.

Na semana passada, Serginho foi indicado ao Prêmio APCA 2016, categoria Rádio, como Melhor Produtor (Entretenimento). Este blog o parabeniza e torce pelo reconhecimento do brilhante trabalho realizado por ele no Sons do Brasil. Ouça um dos programas, com a presença do cantor e compositor Tavito e do músico e produtor Marcell Ortiz. Na seção ‘Pitacos’, músicas de Sonekka, Antonio Novaes e do Grupo Caboco Neném.

… … …

NOVO CLIPE DO

ZECA BALEIRO

… … …

O grande Zeca Baleiro lançou cd com clipe da faixa-título: ‘Era Domingo”, uma animação com direção de arte de Marcos Faria e Danilo Packer. O Zeca não precisa, mas é sempre um prazer divulgar um talentoso compositor que já tem décadas de sucesso e não perde a integridade artística. E ainda mantém parcerias e vínculos com a produção cultural alternativa. Recentemente, ele levou seu ‘Baile do Baleiro’ para o Canal Brasil e lançou dvd com dez animações, inspiradas em seu álbum infantil Zoró (Bichos Esquisitos). Parabéns ao Zeca.

… … …

AGENDÃO

… … …

Devido a dificuldades variadas e incontornáveis, voltei a postar apenas uma vez por semana, todas as quintas-feiras pela manhã. Juntei meus pitacos poético-culturais (das quartas) com o agendão (das sextas). O post fica longo, mas não há outro jeito. Quando eu puder, retorno ao formato anterior, menor e mais adequado. Dito isto, já temos aqui a ‘superagenda dos saraus’ para o seu findi, com fotos, cartazes, links e vídeos. Se aparecerem novidades na programação, eu insiro (na sexta) e aviso pelo facebook. Além das sugestões abaixo, acompanhe também as muitas opções contidas no SITE e na PÁGINA da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

Quinta-feira – 24 de novembro – 19h … Lançamento de “O outro lado da notícia” … A Alink Editora convida para o lançamento da antologia de contos organizada por Daniel Lopes e Márcia Barbieri. Livro reúne histórias que acontecem enquanto a mídia anuncia grandes fatos. O resultado é um mosaico surpreendente. Na Casa da Palavra, à praça do Carmo, 171, em Santo André.

… … …

Quinta-feira – 24 de novembro – 20h30 … MaurusBlues & The East West Band no CCSP … Quarteto faz uma homenagem a um dos maiores gaitistas de Chicago: Paul Butterfield, considerado o pai do electric blues, tendo tocado com músicos consagrados como Jimi Hendrix e Muddy Waters. Entrada franca. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000, na sala Adoniran Barbosa.

… … …

Quinta-feira – 24 de novembro – 21h … Jazz no Convés: Especial Billie Holiday … Jazz no Convés homenageia a maior de todas as divas do gênero: Billie Holiday. Com Babi Mendes, Rafael Lourenço, Glécio Nascimento e Saulo Martins. Entrada R$10. No Sailors Pub, à rua Coronel Souza Franco, 928, Mogi das Cruzes.

… … …

Quinta-feira – 24 de novembro – 21h … Percepções sonoro-poéticas … Raquel Martins apresenta canções autorais e parcerias com Bia Clemente. No repertório, canções inéditas e algumas compostas em parceria com Luhli (compositora de clássicos dos Secos e Molhados, como “O vira” e “Fala”), Walter Garcia, Gilvandro Filho, Marcio Policastro e Leo Nogueira. Com Raquel Martins (violão e voz), Bia Clemente (saxofone) e Almir Marques (baixo). Entrada R$30 (na porta) e R$15 (antecipado). No Teatro Da Rotina, à rua Augusta, 912.

… … …

Sexta-feira – 25 de novembro – 19h … Edvaldo Santana … Audição e noite de autógrafos do novo cd de Edvaldo Santana “Só vou chegar mais tarde’. Entrada franca. Na Casa da Palavra, à praça do Carmo, 171, no Centro de Santo André.

… … …

Sexta-feira – 25 de novembro – 19h30 … Jeca’s Blues no Metrópole Restobar … Banda de rock e blues interpreta os grandes clássicos e algumas autorais. Com Dari Luzio (guitara e voz), Vicente Amorim (bateria) e Felipe Pellegrini (baixo e voz). Na av. Santa Marina, 626.

… … …

Sexta-feira – 25 de novembro – 20h … Negra Melodia: Karla da Silva e Yzalú convidam Ellen Oléria … Inspirado na canção “Negra Melodia” de Itamar Assumpção, projeto tem o objetivo de celebrar a similaridade entre a música brasileira e outros ritmos do mundo, através da junção das artistas que desconstroem moldes para criar uma música forte e original: Karla da Silva, Yzalú e Ellen Oléria. Entrada franca. No Centro Cultural da Penha, Largo do Rosário, 20.

… … …

Sexta-feira – 25 de novembro – 20h … Sons Negros … A Quatro Vozes em Trio, grupo vocal formado por Doralice, Jurema e Jussara, finaliza temporada de shows pelo interior. Dia 25, no sesi Marilia, à av. João Ramalho, 1306 (dia 26, no sesi Sorocaba).

… … …

Sexta-feira – 25 de novembro – 20h … Panelafro … Na última festa do ano, os convidados são: Cia Sansacroma, Bloco Afro É di Santos, Grupo Espírito de Zumbi – Coreografia Danças guerreiras. Lançamento dos livros “Terra da Gente”, de Akanni Ras e “Cai Curto” (Antologia poética). Prato típico servido gratuitamente. Na av. Inácio Dias da Silva, s/nº, em Piraporinha.

… … …

Sexta-feira – 25 de novembro – 20h30 … Up The Irons In Black Sheep … Banda cover toca os clássicos do Iron Maden no novo bar de roqueiros da Vila Maria. Rua Itaúna, 146.

… … …

Sexta-feira – 25 de novembro – 21h … Os Três Guitarristas … Show com as bandas Instinto Animal, Lusco Fusco e Os Três Guitarristas (Luiz Carlini, Sergio Hinds e Nuno Mindelis). Na av. Luiz Dumont Villares, 628, no Jardim São Paulo.

… … …

Sexta-feira e sábado – 25 e 26 de novembro – 21h … Africando – Alma MultiCor, no Espaço da Rosa Latino Americana … Um show-espetáculo em homenagem à consciência negra e contra qualquer tipo de racismo, discriminação e exclusão, com muita música, batucada, poesias, danças e performances. Com Sabrina Carvalho (voz e performances), Will Santana (cordas), Paulo Moreira (baixo), Dininho Nass (percussão). Participação de Thay Alves, João Nicanor e Chico Alves. Couvert R$12. No Erla – Espaço da Rosa, à rua Santo Antônio, 1025A, na Bela Vista.

… … …

Sexta-feira – 25 de novembro – 21h … Zé Alexandre … No show Bom Balaio, cantor e compositor passeia pelo blues de Louis Armstrong e Ray Charles, faz canções de Cat Stevens, versões de Bob Marley, alguns sambas e mpb, além de composições autorais e suas parcerias com Oswaldo Montenegro, como ‘Bandolins’. Entrada franca. No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479, no Parque São Lucas.

… … …

Sexta-feira – 25 de novembro – 22h … Noites Africanas … Coletivo promove festa com zouk, kizombas, sembas, afro house, kuduros, cupe decale, hip hop e mais os djs residentes Paulinho Dendê & Wagninho. Entrada a R$10 e R$15. Na Gruta, à rua Major Quedinho, 112.

… … …

Sexta-feira – 25 de novembro – 22h … KSN Apresenta Luck Vas … Jovem artista apresenta sas canções no StudioPub KSN. À avenida Tenente Laudelino Ferreira do Amaral, 558, em São Miguel.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 10h … Mercado Visual – Vila Madalena … Feira de pinturas, fotografia digital e analógica, colagens e diversos meios de impressão manual como xilogravura, serigrafia, linóleo, gravura e carimbos. Todos os sábados da 10h às 20h. Evento pretende estreitar o laço entre comprador e artista, fomentando a economia criativa no mercado de pequenos artistas locais. Artistas confirmados: Daniel Castro, Felipe Bit, Casé, Aline Tabone, Roberta, Adriano Martins, João Rocha, Moara Brasil, Xilo Shirt, Sírius Amen, Coletivo Peixe Elétrico e Gi Archanjo. Na rua Inácio Pereira Rocha, 78.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 12h … 1ª Edição Festival Rock na Quebrada … Trinca, Ossos de Marfim, Navios Gigantes e outras bandas se apresentam na primeira edição do festival de rock na Vila Guilherme. Apresentação de Rodrigo Branco, locutor da rádio Kiss FM. Na Praça Oscar Silva, na ZN.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 13h … Mercado Disjuntor – #deartedepresente … Evento acessível e diversificado, agrega diferentes linguagens e artistas, artes plásticas, música, design, fotografia e moda. Com som, comidinhas e drinks. Eentrada franca. Até 4 de dezembro, na rua da Mooca, 1747.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 14h … Oficina de Graffiti com ZN Lovers / Leon – Acolá Diversão e Arte … Inscrições abertas para os dias 26/11, 27/11, 03/12 e 04/12, das 14h às 17h. O objetivo é ensinar e divulgar o graffiti como arte, mostrar a sua origem e principalmente o seu conteúdo cultural, fazendo com que o aluno aprenda de forma natural o seu próprio estilo. Valor: R$350 (com material incluso). Na Acolá – Diversão e Arte, à rua Cataguases, 48, no Jardim São Paulo.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 14h … Sarau do Urbanista Concreto … Sarau literário apresentado pelo escritor e poeta Germano Gonçalves sempre no terceiro sábado de cada mês. Convidados: Pedro Monteiro, poeta cordelista e a pintora Shellah Avelar. Na Força Cultural, à rua Francisco Lobo, 10, no Parque São Rafael.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 14h30 … Cine CDC – Memórias do Movimento Estudantil … Coletivo exibe documentário de Silvio Tendler, de 2007, que apresenta o histórico de criação da UNE e sua trajetória na luta pela democracia. Após a projeção, debate com um representante da época e um estudante das atuais ocupações, para possíveis paralelos e troca de experiências. A entrada é franca, mas contribuições são bem-vindas. No Teatro Studio Heleny Guariba, à praça Roosevelt, 184.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 15h … Bate-papo e tarde de autógrafos, em Ribeirão Preto … Conversa descontraída com escritores da região e o público local sobre livros, literatura, edição, publicações e o trabalho dos autores. Com Marcelo Maluf, Tamiris Volcean e Marcelo Nocelli. Na Oficina Cultural Candido Portinari, à rua Visconde de Inhaúma, 490, no Centro.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 15h … Slam dO Grito Final … Batalha de poesias autorais define vaga para o Slam Br. Competem: Mayara Vaz, Felipe Marinho, Luiza Romão, Gustavo Marano, Mariana Felix, Cleyton Mendes e Ingrid Martins. Shows de Poeta Legant, Rinha de Galo e Bia Doxum. Discotecagem de Janaína Moitinho, Everton Batista (Noca Beats) e André Pereira (Ketchup). Grafite por Pas Schaefer. Entrada franca. No Nosso Bar – Trecão Lanches e Aperitivo, à rua Nova Louzã, 66, no Ipiranga (ao lado do Metrô Santos-Imigrantes)

… … …

Sábado – 26 de novembro – 17h … BláBláBlá Especial – Lançamento do Clipe Pisagens … Poema de Escobar Franelas foi musicado por Eder Lima e interpretado por Ligia Regina. Música fará parte do cd de Ligia Regina & Eder Lima que está em processo de gravação. O clipe foi produzido pelo Coletivo “Lentes Periféricas”. Haverá bate-papo sobre o processo de produção, gravação, as peculiaridades, curiosidades e dificuldades que envolvem a produção de um videoclipe. No final, pocket-show com Ligia Regina & Eder Lima. Na Casa Amarela – Espaço Cultural, à rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 17h … Sarauê … Último sarau do ano celebra os encantos e a beleza da cultura afro-brasileira. Na praça professor Júlio César de Campos, em Parelheiros. Veja a programação:

– Roda de Capoeira com grupos diversos

– Apresentação da Família Unidos pela Dança

– Performances artísticas e poéticas de Shirley Rosa e da Coletiva Audácia

– Exposição do Projeto Angorô – Memorial “Yakaku Dahan Suru”

– Microfone aberto para a poesia

– Show com as meninas do Samba de Dandara

E mais a exposição e venda dos trabalhos de:

– N. A Pirografia e Arte com Indião e Ariane

– Camada Afro com Felipe Oliveira

– Fanzines diversos com a Jê Ernesto

– Turbantes e Acessórios com Daniela Oliveira

… … …

Sábado – 26 de novembro – 17h … Sarau no Meio do Mundo convida Sarau O Que Dizem os Umbigos … No mês da Consciência Negra, presença do Sarau O Que Dizem os Umbigos (da ZL) e do Projeto Negralizando (da ZN), com muito samba-rock. Com o palhaço Trololó, a Feira do Afroempreendedor, distribuição de fanzines, discotecagem com o dj Akilah Jelani e o palco aberto. Na praça Comandante Eduardo De Oliveira, 80, no Edu Chaves.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 18h … Sarau Balada – Lançamento Antologia Senhoras Obscenas … Espaço virtual criado nas redes sociais por Adriana Caló e Graziela Brum para divulgar escritoras contemporâneas virou livro e lança sua primeira antologia, com poemas de Aniete Góes, Mariana Teixeira, Concha Celestino, Paula Valéria, Sandra Regina, Jennifer Trajano e outras. No Jongo Reverendo, à rua Inácio Pereira da Rocha, 170, na Vila Madalena.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 18h … Caio Moura e Victor Cali … Caio Moura, com seu trimbre marcante e voz potente, traz o show, “Coração Balança”. Victor Cali é compositor e intérprete da nova geração de artistas de Guarulhos. Entrada R$10. Na Casa Clam, à av. Rotary, 98, em Guarulhos.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 18h … Simbiótica … Quarta edição da festa do Coletivo Supernova terá o pernambucano Marcos Manulu lançando ‘Rebobinado’ e Gil Duarte lançando ‘Gil Duarte & Sistema Asimov de Som ou Sons Equatoriais para Paisagens Tropicais’. Completando a simbiose artística, a noite também terá o Ponto de Leitura e Difusão da Aquarela Brasileira Livros, capitaneada pelo mineiro Wagner Merije, além da arte visual de Gil Duarte (Binário Armada) e das fotografias de Daniel Arruda (Exodus). Entrada franca. No CCB, no Butantã.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 19h … 34º Sarau dos Conversadores … Na última edição do ano, participação do Coralusp – Grupo Todo Canto (sob regência de Paula Christina Monteiro); dos poetas e escritores do Sarau Matinal Beco dos Poetas e do músico e jornalista Arnaldo Afonso (eu mesmo). E a performance dos Conversadores, com Edson Tobinaga e Cacá Mendes. E mais o palco aberto. Entrada franca. Na Livraria da Vila, à alameda Lorena, 1731.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 19h … Pense Já – na Olido … Normalmente, o sarau acontece todo primeiro sábado do mês no espaço cultural Opereta, na cidade de Poá, apresentado pelo poeta e ativista cultural Cleyton Mendes. Nesta edição, na Galeria Olido, faz parte da programação do Goela Festival, que tem o intuito de movimentar o cenário de artistas independentes da cidade. O sarau começa as 19h mas vai ter atração o dia todo na galeria. Com microfone aberto, exposição e venda de artesanato e discotecagem. Av. São João, 473, Centro.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 20h … Luiz Cláudio Convida – ‘Música Da Gema’ … O projeto ‘Luiz Cláudio Convida’ traz, sábado sim, sábado não, um artista para para falar de arte e de sua vida, regado a música autoral e clássicos que o influenciaram. Nesta oitava edição, os músicos Peri Oliveira e Carlão do Tempero, integrantes do Trio ‘Música da Gema’. Entrada R$10. No Espaço CoriscoMix, à rua Espírito Santo, 87, em Santos.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 20h … Som da Estrada na Carauari … O melhor da mpb com Giliane Meireles e Valter Gusmão (voz e violão), que também apresentam canções autorais. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 20h … Café das 9 na Mora Mundo … Os compositores Max Gonzaga e Adolar Marin, juntam seus violões e vozes para celebrar amizade e música. No repertório, canções dos cds Marginal e Fotografias, de Max, e Atemporal e Epílogo, de Adolar. Couvert R$20. No Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 20h … Sarau de Realezas: Mulheres Negras e o Poder … Encontro de três saraus protagonizados por mulheres negras: o Coletivo Fala Guerreira, o Slam das Minas e o Sarau das Pretas. A poesia, além de ser uma forma de expressão de muitas mulheres para denunciar as opressões vividas, é também um exercício de protagonismo. No Sesc Campo Limpo – Área de Convivência, à rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, na Vila Prel.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 20h … Barra Funda Rock Clube no Bugalú … Festa dedicada ao rock brasileiro de todas as épocas. De Mutantes a Vanguart, de Ira! a Los Hermanos, passando por Johnny Hooker, Planet Hemp, Gang 90, O Terno, Garage Fuzz e até Roberto Carlos. Curta a página da festa ‘Barra Funda Rock Clube’ e ganhe desconto na entrada: R$10 (sem desconto, R$20). Com os djs Bezzi, Rogerio Real, Loosermano e Marco Vianna. No Bugalú, à rua Barra Funda, 1056.

… … …

Sábado – 26 de novembro – 22h … Lançamento Outra Esfera – Tássia Reis & Banda + Convidadas … Lançando cd, Tássia Reis & Banda recebem convidadas especiais: MC Linn Da Quebrada, As Bahias (As Bahias e a Cozinha Mineira), Stéfanie e Dj Tamy. Convite antecipado, R$20. Na porta, R$30. No Centro Cultural Rio Verde, à rua Belmiro Braga, 119.

… … …

Domingo – 27 de novembro – das 15h às 22h … Puxadinho da Praça – 27 de Novembro – #PuxadinhoMovel … O Espaço Cultural Puxadinho da Praça passa a ser itinerante e ganha edições mensais, sempre com convidados diferentes. Neste domingo, shows com Marina Melo (16h), Rafael Castro (18h) e O Terno (20h). Na discotecagem, Roberta Youssef e Tatá Aeroplano. Ingressos: R$15 (antecipado) e R$30 (na porta). Na rua Cunha Gago, 799, em Pinheiros.

… … …

Domingo – 27 de novembro – 15h … Sarau da Paulista … Com o grande poeta e jornalista Rubens Jardim à frente, escritores e poetas de várias gerações saem às ruas para dar seu recado. Tudo dentro do princípio de que o ‘lugar do poeta é onde possa inquietar e o lugar do poema são todos os lugares’, lema da ‘Catequese Poética’, grupo liderado por Lindolf Bell nos anos 1960. Na Paulista, esquina com Peixoto Gomide, diante do prédio da Justiça Federal.

… … …

Domingo – 27 de novembro – 15h … Sarau Pretas Peri – Todo mês é mês de pret@ … Sarau convida: Submist, Mesclad011, Máfia Red, Tema Rap, T.N.W.E, Isabella Rodrigues e a atração especial, Di Mandê. Na praça Vicente Reis, esquina com a rua Manoel Alvares Pimentel, no Jardim Camargo Velho.

… … …

Domingo – 27 de novembro – 18h30 … Aline e André no Parlapatões … Show marca início de um novo projeto artístico da dupla Aline Nascimento (voz) e André Bedurê (violão, baixo e voz), com foco em canções autorais ou de parceiros amigos. Com o acompanhamento de Estevan Sinkovits (baixo e guitarra) e Filipe Gomes (bateria). No Espaço Parlapatões, na praça Roosevelt, 158.

… … …

Segunda-feira – 28 de novembro – 19h … Lançamento – “Aos quatro ventos”, de Antonio Bivar … Em ordem cronológica, “Aos quatro ventos” é o quarto volume da saga romanceada abrangendo o período de 1973 a 1982, com as suas importantes transformações culturais, comportamentais e políticas. Segundo Fernanda Montenegro, “Bivar tem a qualidade de ser o detonador de um tipo de teatro contestador dos anos 60”. Na Livraria Cultura, à avenida Paulista, 2073 – Conjunto Nacional.

… … …

Terça-feira – 29 de novembro – 19h30 … Celso de Alencar no 14º Sarau Gente de Palavra Paulistano … Evento gratuito com lançamento da Revista Gente de Palavra número 50 e a presença do poeta e declamador Celso de Alencar. Apresentação dos poetas Rubens Jardim e Davi Kinski. Sarau com microfone aberto no mais novo ponto de encontro da literatura em São Paulo, a

Patuscada – Livraria, bar & café. Na rua Luís Murat, 40, Vila Madalena.

… … …

Terça-feira – 29 de novembro – 21h … Jazz e Rock em prol de um mundo melhor … Show com Christina Rostworowski da Costa, Nel Assal Filho, Douglas Andrade e Xand de Lima (mais convidados) une os ritmos tocantes a várias vozes e instrumentos para uma noite de alegria e solidariedade. Com ingressos a R$54, a bilheteria será destinada para as ong’s Fundação Maria Carolina, Visconde SARP e Cedro do Líbano, que atendem a crianças e adolescentes. No Centro Cultural Rio Verde, à rua Belmiro Braga, 119, em Pinheiros.

… … …

Quarta-feira – 30 de novembro – 19h … 8º Sarau na Padoka – Consciência Negra … No mês da Consciência Negra, presença dos músicos Victor Carvalho e Renato Pessoa. Lançamento do livro ‘Violentamente Pacífico’, de Mano Cákis. No Espaço Cultural Padoka, na praça Waldemar Bassi.

… … …

Quarta-feira – 30 de novembro – 19h … Lançamento do livro «Sombras & Luzes» de Mariana Basílio … Homenagem ao poeta português Herberto Helder, a obra tem prefácios de Marcelo Ariel e Filipe Marinheiro, orelha de Luis Augusto Cassas e contra-capa de Adriano Espínola. Sarau com poetas e amigos da autora. Curadoria de Fernanda de Almeida Prado, da Chama Poética. O livro custa R$38 (incluindo coleção de postais com ilustrações de W. Blake). Na Casa da Palavra Mário de Andrade, à rua Lopes Chaves, 546 (perto do metrô Marechal Deodoro).

… … …

Quarta-feira – 30 de novembro – 20h … Folk na Kombi – Pocket-show … Referência do estilo no Brasil, a banda mescla instrumentos clássicos como violão, guitarra, baixo e bateria com o bandolim, o banjo e a gaita, criando uma sonoridade autêntica, o que torna suas apresentações divertidas, dançantes e cativantes. Na Fnac Brasil, à praça dos Omaguás, 34.

… … …



Quarta-feira – 30 de novembro – 20h30 … Na pele do Palhaço … A Companhia Nós do Canto apresenta ‘a história de um artista resiliente’, que entre cambalhotas e piruetas, gargalhadas e poesia, enfrenta os percalços da dura e bela vida de palhaço. Composições de Chico Buarque, Edu Lobo e Nelson Cavaquinho abrilhantam o repertório. Na Etec de Artes, à avenida Cruzeiro do Sul, 2630.

… … …

Quarta-feira – 30 de novembro – 21h … Anna Tréa – #MeClareia … Cantora e multiinstrumentista apresenta a mistura que chama de Música Experimental Pop Brasileira, mesclando estilos que vão do baião ao blues, do samba ao folk, do maracatu aos mantras indianos. Ingressos a R$30 (portaria), R$20 (lista) e R$15 (antecipado). No Teatro Da Rotina, à rua Augusta 912.

… … …

Quarta-feira – 30 de novembro – 21h … Lançamento CD Daniel Groove “Romance Pra Depois” … Músico cearense lança segundo álbum autoral. No show, canções do cd e inéditas, além de versões para clássicos da música brasileira. Com Daniel Groove (voz), Allen Alencar (guitarra), João Vasconcelos (guitarra), João Leão (teclados), Klaus Sena (baixo) e Victor Bluhm (bateria). Ingressos a R$30 (portaria) e R$20 (antecipado). No Centro Cultural Rio Verde, à rua Belmiro Braga, 119., na Vila Madalena.

… … …

BOM FINDI A TODOS E

ATÉ A SEMANA QUE VEM!

… … …