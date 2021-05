O niver do Bob Dylan (8 décadas!), o 39º Sarau da Maria (oitavo ano!), a nova data da Live Caetana (dia 8!), o Festival da CoMMúsica (21 bandas!) e o desabafo do blogueiro (pô, Face!)

COMO COMEÇOU O SARAU DA MARIA >>> Quando é que dá na telha na pele dele na dela aquela centelha primeira a fagulha original que principia o incêndio o clarão no pensamento a dança comum da clarividência do acasalamento. Será no pátio da escola cantarolando canções no intervalo cabulando aulas de química. Será num bloco de carnaval dando voltas na praça de mãos dadas e sovaco suado. Será entregando folhetos políticos na rua na porta das fábricas nas barbas da ditadura. Será virando noites de sábado ensaiando teatro tocando guitarra e bateria de madrugada declamando poesia. Será acampando em praias desertas fazendo fogueira enquanto o sol não desperta. Será virando parceiro de barulho de baralho de viagem de cama mesa e da vida inteira… Tudo isso precisou acontecer para o Sarau da Maria um belo dia nascer. Precisou de muita reunião no Centro Cívico de colar cartazes de inventar motivos. De sair pra beber de fumar escondido de abraçar e chorar e sorrir com o amigo. De show em Trindade na praça no sítio no primeiro de maio na Sociedade Amigos. De não fugir à luta. De escolher candidato fazer campanha boca-de-urna e tomar partido. De montar grupos de estudo de livro. Foi preciso ler, discutir, aprender a não gritar e a saber ouvir. Foi preciso brigar separar ficar sem se ver se afastar e desiludir. Pra acreditar de verdade é preciso sempre duvidar do que se sente do que se quer realmente do que se pensa do outro e de si. Foi preciso sentir que era preciso voltar e que havia verdade ali. E ainda há. Precisou ter um parafuso a menos pra supor que o amor pode mudar as pessoas e que um mundo mais justo é possível. Precisou ser muito bobo pra acreditar nisso. Nós fomos! E quer saber? Ainda somos. … Neste sabadão estarei todo pimpão ao lado das minhas queridas amigas Marici Silva, Deise Capelozza, Lalá Nascimento e Helen Torres apresentando mais uma edição do Sarau da Maria em nossa página no Facebook. Confira: 39º SARAU DA MARIA – Ano VIII >>> Neste sábado, 29 de maio, às 20h. Em mais uma edição online, o Sarau da Maria convida a atriz Janaina Santana, os poetas Oswhaldo Rosa e Rosinha Morais e os músicos Zé Marcio Kaipira, Álvaro Cueva, Alexandre Tarica, a dupla Paulo Miranda & Beatriz Carvalho e a banda Anhangabahy. Participação ao vivo dos organizadores Arnaldo Afonso, Deise Capelozza, Helen Torres, Lalá Nascimento e Marici Silva. No Facebook do Sarau. O logotipo do Sarau da Maria, bem como o desenho das Marias, são de autoria do designer Felipe Neri (o layout dos flyers é de Arnaldo Afonso). Veeenhaaaa! Saiba mais sobre eles e veja algumas programações e atividades desses grandes artistas que estarão no Sarau da Maria: … O EP DO ANHANGABAHY >>> Recentemente a banda formada por Hévelin Gonçalves, Wady Issa Fernandes e Rui Condeixa Xavier apresentou seu novo álbum, o ep experimental ‘Doismilevinte‘, que não será lançado em nenhuma plataforma, mas será enviado individualmente aos interessados. Cadastre-se e receba as músicas por e-mail ou whatsapp, gratuitamente Recentemente a banda formada porapresentou seu novo álbum, o ep experimental ‘‘, que não será lançado em nenhuma plataforma, mas será enviado individualmente aos interessados.e receba as músicas por e-mail ou whatsapp, gratuitamente … QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina SantAna produziu uma série de vídeos divertidos abordando nossa rotina na quarentena, através das dúvidas (e da pouca informação) da personagem Kiki. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios >>> MAIS JANAINA >>> A atriz foi premiada recentemente por sua brilhante montagem ‘Juliana, do rancor‘, baseada na personagem de ‘O Primo Basílio’, livro de Eça de Queiros (neste sábado, ela apresenta um trecho dessa performance no Sarau da Maria) … OSWHALDO ROSA >>> Poeta lança seu primeiro romance, ‘Ilha de Mar Nenhum‘, disponível para pré-venda na Editora Crystal Books. Capa de Elifas Andreato. Acesse, leia a sinopse e adquira o livro >>> O poeta Oswhaldo Rosa é autor de ‘Ácido Paulistânico’, ‘Amornauta’ e ‘O céu é vertical’. Lançou livro duplo (dois em um) com a ‘A Bomba que Falta’ (contos) e ‘O Domador de Cometas’ (poesia). Letrista, é parceiro de Susie Mathias (no cd ‘Canção das Moças‘), de Paulo Barroso (no cd ‘As Marés’) e de Joca Freire (no samba ‘Alerta Geral‘) … ZÉ MARCIO KAIPIRA >>> Sexta – 28 de maio – 20h … Sarau das Águas, organizado pelo coletivo encabeçado pelo músico (que se apresenta neste sábado, no Sarau da Maria), comemora 4 anos com edição especial. Participam Jéssica Linhares e Karica & Kauê Dutra >>> GRUPO MACAIA SHOW >>> ‘Violas, Encantos e Pontos‘ é o vídeo completo da apresentação do grupo liderado pelo cantor, compositor e produtor cultural Marcio Balthazar, o ZeMarcio Kaipira Urbano, organizador entre outros eventos, do Sarau das Águas. Neste sábado, dia 29 de maio, às 16h, o Grupo Macaia se apresenta no projeto Circulação 2021 (no cartaz) … … … ‘LIVE CAETANA’ ADIADA PARA 8 DE JUNHO … … … ADIAMENTO >>> Por motivos que fogem à minha vontade, meu show ‘Lives Caetanas – Volume 3’, que aconteceria nesta segunda-feira, dia 31, precisou ser adiado para a terça, dia 8 de junho, às 20h. Me desculpo e conto com a compreensão e a presença dos amigos nessa nova data. Até lá! LIVES CAETANAS >>> Projeto do cantor, compositor, blogueiro e sarauzeiro Arnaldo Afonso (eu mesmo!) contempla 6 edições das Lives Caetanas, (quase) sempre na última segunda-feira de cada mês. A primeira da série, ‘Lives Caetanas – Volume 1‘, com transmissão pelo Facebook, teve mais de 1.500 visualizações, mais de 700 comments e cerca de 150 compartilhamentos (obrigado!). Na segunda da série, ‘Lives Caetanas – Volume 2‘, foram quase duas horas de clássicos do genial compositor baiano, recheadas de histórias das canções e passagens curiosas de sua carreira. Apresentei minha versão para o português da canção ‘London, London‘, inserindo na letra, além da tradução literal da maioria dos versos, algumas declarações de Caê sobre seu estado de espírito durante o exílio em Londres. Em breve vou fazer uma série de registros do espetáculo, ao lado da cantora e atriz Rosa Freitas, que participa do projeto. A terceira edição das ‘Lives Caetanas’ será na terça-feira, dia 8 de junho, às 20h (no cartaz – layout de Fernando Afonso). Clique e acompanhe a bela interpretação de Rosa para ‘Os Argonautas (Navegar É Preciso)‘ … … … 5 LINKS LEGAIS … … … SABADANÇA >>> Neste sábado, dia 29 de maio, acontecem as aulas de Jazz Contemporâneo no Espaço de Criação da Focus Cia de Dança. Ás 11h, com Carolina de Sá (na foto e nesse vídeo); às 13h, com Andréa Dias. Inscrições e informações por Direct Neste, acontecem as aulas de. Ás 11h, com(na foto; às 13h, com. Inscrições e informações por … COMO FOI 1 >>> CIRILOAMÉM >>>Voyage Sonora é o novo projeto da Tom-K Produções Culturais em parceria com a francesa Espace Brasil, de Marselha. O show que inaugurou essa incrível empreitada, teve transmissão simultânea para a França. Veja a live da banda CiriloAmém, da ZL de SP, arrebentando na estreia do projeto Voyage Sonora é o novo projeto da Tom-K Produções Culturais em parceria com a francesa Espace Brasil, de Marselha. O show que inaugurou essa incrível empreitada, teve transmissão simultânea para a França.da banda, da ZL de SP, arrebentando na estreia do projeto … COMO FOI 2 >>> Hélio Braz fez live visando arrecadar fundos para a manutenção do Espaço Bossa Zen. Além do repertório autoral, o artista atendeu às mensagens enviadas durante a semana e tocou as canções pedidas. Nessa edição, teve pocket-show com a dupla Cordeirovich & Vladinsky (foto). Clique pra ver fez live visando arrecadar fundos para a manutenção do. Além do repertório autoral, o artista atendeu às mensagens enviadas durante a semana e tocou as canções pedidas. Nessa edição, teve pocket-show com a dupla(foto). … COMO FOI 3 >>> CECIRO CORDEIRO >>> Artista fez live na Fábrica de Cultura Parque Belém, apresentando seu belo repertório autoral. Veja aqui Artista fez live na Fábrica de Cultura Parque Belém, apresentando seu belo repertório autoral. … COMO FOI 4 >>> LIVE AUTORAL – ARNALDO AFONSO >>> Na semana passada realizei minha live autoral ‘Rocks, Pops e uns Toques de Poesia’. Agradeço à Tom-K Produções, pelo convite, e a todos os amigos que passaram por lá pra curtir e me deram a maior força (vocês são demais!). Um superobrigado muito especial ao pessoal que contribuiu depositando uma graninha para mim e para os artistas envolvidos. Valeu! Quem perdeu e quiser ver como foi, tá aqui o link (fotos da Rosa Freitas, a quem agradeço também pelo apoio na infraestrutura e cenografia da live) Na semana passada realizei minha live autoral ‘Rocks, Pops e uns Toques de Poesia’. Agradeço à Tom-K Produções, pelo convite, e a todos os amigos que passaram por lá pra curtir e me deram a maior força (vocês são demais!). Um superobrigado muito especial ao pessoal que contribuiu depositando uma graninha para mim e para os artistas envolvidos. Valeu! Quem perdeu e quiser ver como foi,(fotos da, a quem agradeço também pelo apoio na infraestrutura e cenografia da live) … … … ANDO.DESABAFANDO.DESABANDO.BANDO.ANDO. … … … QUASE MEIO MILHÃO DE BRASILEIROS MORTOS >>> Sim, este é um blog dos saraus. Mas é impossível ignorar e não dizer nada sobre a dor das perdas diárias na pandemia e a revolta diante do descaso do atual governo frente a isso. Enquanto a ‘CPI da Covid’ ouve depoimentos para apurar a óbvia responsabilidade (irresponsabilidade é o termo adequado) do des-governo Bolsonaro na morte de mais de quase meio milhão de brasileiros vitimados pela doença, acompanhamos o deprimente ‘espetáculo’ dos Salles e Pazuellos da vida, entre outros, desdizendo o que disseram, negando o que fizeram e mentindo sobre o que não fizeram. Sem comando, sem vacina, sem plano de vacinação, sem política de saúde, o Brasil passou o primeiro ano da pandemia patinando, com alguns governadores batendo cabeça pra tentar fazer para a população aquilo que o governo federal lhes negou. Agora, enquanto a gente chora por nossos parentes e amigos, Bolsonaro e seus seguidores idiotas (que negaram a ciência e evitaram a compra de vacinas, entre outros absurdos) dizem que a culpa não é deles. Ratos covardes, é o que são. Seriam risíveis, de tão ridículos, não fossem os principais responsáveis por essa tragédia terrível. Ouvi-los mentir descaradamente na CPI dá raiva e nojo. Não podem ficar impunes. Lutemos para que paguem pelo mal que causaram. Em memória dos nossos amigos que já não estão mais aqui. (Essas charges incríveis são, pela ordem, do Benett, do Nando Motta e da Laerte) …

ABAIXO A CENSURA, FACEBOOK! >>> O Facebook é meu principal canal de divulgação das matérias deste blog. Dizem que é uma bolha fechada, viciada e coisa & tal, mas estou muito satisfeito com o alcance que ele me proporcionou nesses mais de 5 anos de postagens. É lá também que divulgo minhas lives e saraus, meus poemas, canções e meus textos indignados contra esse (des)governo fascista e irresponsável que está no poder. É lá ainda, através de amigos antenados, que fico sabendo de muitas atividades artísticas incríveis, de preciosas lives de debates, dos necessários abaixo-assinados de protesto e de muitas notícias que a grande mídia não destaca. Até dou uma olhada breve, mas não vejo necessidade de me ater a todas as diversas possibilidades que outras redes sociais oferecem. Dizem que eu deveria, mas não quero, não tenho saco. Fico quase que somente no Face. Só que o Facebook anda me tesourando demais. Suspensão, punição, limitação… Não tenho conseguido linkar os nomes das pessoas citadas ou supostamente interessadas nas minhas postagens. Então, tá complicando, né? Pra quê ter tanto trabalho em apurar, escrever e noticiar se não vou poder divulgar? É desanimador.

Mesmo antes desse cerceamento, os compartilhamentos nunca foram muitos. Mas, eu sigo na luta porque tenho plena consciência da importância do trabalho do blog. Mesmo que, lamentavelmente, saiba que a maioria dos artistas citados nem ligue muito e não perceba a oportunidade que temos de criar uma mídia alternativa forte. Mas, cada um, cada um. Não reclamo disso e vou fazendo minha parte, enquanto der. Porque quero (mesmo que não ganhe um centavo pra isso). Sarau, Luau e o Escambau é um bloguezinho muito foda, meus amigos. Eu acharia isso, do mesmo jeito, se fosse outra a pessoa que o fizesse. O seguiria e divulgaria com afinco (agradeço a todos que procedem assim). Então, o desabafo tá registrado: não bastasse o (des)governo fascista, o desemprego, o isolamento, a morte levando os amigos e nos rondando a cada dia, a pandemia que se prolonga, a saudade dos palcos, dos bares e dos abraços… ainda tem os boicotes do Facebook!

Tá puxado, né? Mas qual a alternativa? Me calar é que eu não vou. Nessas horas, sempre lembro da frase escrita no violão do Woody Guthrie, ídolo do Bob Dylan: “esta máquina mata fascistas” (na foto, acima). Esta minha maquininha aqui bem que tenta, meu caro Woody. E seguirá tentando. Mesmo que escreva somente pra poucos. Pras moscas, pros loucos. Aos ventos.

… … …

E POR FALAR NELE… E NOS VENTOS:

PARABÉNS, BOB DYLAN!

… … …