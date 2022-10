PITACOS ANTIFASCISTAS E

CANÇÕES PELA DEMOCRACIA

… … …

FASCISTAS ‘DE DEUS’: PODE ISSO, ARNALDO? >>> Quando jornalistas ‘isentões’ da grande mídia dizem ‘bolsonarismo de raiz’ ao invés de dizer ‘fascismo’, normalizando posições políticas anticonstitucionais e anti-humanistas, a gente entende um pouco da tragédia brasileira.

Junte a isso a fala do ‘sabe-tudo’ Ciro Gomes, no debate, dizendo a Lula que ‘é besteira isso de regular a mídia’.

Por fim, adicione o discurso mentiroso e manipulador de todas essas supostas ‘igrejas’, as ameaças do poder paralelo das milícias, e o crescimento de ambas (igrejas e milícias) devido à ausência do Estado nas questões mais básicas de formação de um cidadão. Mexa bem e some a essa meleca nojenta a capacidade dos robôs do zap em propagar as absurdas fakenews do gabinete do ódio, impunemente.

Joga em cima desse acéfalo monstrengo uma camiseta verde e amarela… e pronto… tá aí o criminoso Brasilzão exterminador do futuro. É esse Brasil, anacrônico, miliciano, monoteísta, populista e fascista que escapou dos porões em 2013, chegou ao poder em 2018 e dele ameaça não sair.

Fico pensando… se não tivéssemos um Lula, não teríamos sequer essa chance de lutar, no segundo turno, para afastar esse obscurantismo vigente. E olha… talvez não baste. Apesar da boa vantagem conquistada no primeiro turno, estou bem pessimista. O jogo sujo da direita em seus disparos de zap sobre a população desinformada, é terrível.

.

IGREJAS E FAKENEWS >>> Na terça-feira, no busão, duas senhoras, frequentadoras de igrejas evangélicas, conversavam com o cobrador sobre as eleições. Eu ia ficar quietinho, apenas ouvindo, mas a quantidade de absurdos foi tamanha que entrei na conversa. Outros passageiros também opinaram e a discussão pegou fogo. Fiquei feliz por ter reagido e dito umas verdades. Ou melhor, desmentido algumas mentiras deslavadas, como, por exemplo, as de que Lula vai tirar o segundo imóvel das pessoas, de que ele é contra as igrejas e que é a favor do aborto, do roubo de celulares, da liberdade para traficantes, do banheiro ‘unissex’ nas escolas e que vai trocar a bandeira brasileira por uma vermelha, igual a da China. Quando eu disse que isso tudo era um absurdo, que eram mentiras dos pastores da igreja a partir de fakenews disparadas no zap, uma das senhoras me garantiu que tem vídeos de Lula dizendo isso. Eu falei: ‘então, por favor, pegue seu celular e me mostra um desses vídeos, agora’. Claro que ela não mostrou. Mas o fato entristecedor é que, enquanto ficamos em nossas bolhas, entre pessoas politizadas nas redes sociais, esses absurdos circulam por aí e fazem a cabeça do povão. Tenho certeza que fiz mais pela democracia discutindo com as pessoas no busão do que escrevendo e compartilhando textos contra Bolsonaro para meus amigos antibolsonaristas do Facebook. Pessoal, se não estivermos inseridos nos movimentos de base, não vai rolar…

.

SEGUNDO TURNO >>> Ou as instituições democráticas tomam consciência de que todos corremos perigo, e se organizam numa ampla frente pró-Lula (que já deveria ter sido formada no primeiro turno) ou teremos mais 4 anos de Bozo e seu descaso com o povo: ignorância, negacionismo, atraso, preconceito e aniquilação de direitos trabalhistas e individuais, e seus anexos de corrupção e privilégios para familiares, exército, igrejas, mílícias e aliados, como empresários picaretas e ‘personalidades’ reacionárias. E com promessa de mais e piores desdobramentos…

Tudo embalado pela ‘fé no Senhor’, com armas na mão e gritos de ‘Brasil-il-il’ a cada gol da ‘nossa’ seleção.

E é assim que Bolsonaro e seus ‘fascistas de Deus’ nos ‘salvarão’ de vez daquele tal ‘comunismo’ que ninguém nunca viu, amém. O velho fantasma vermelho que os fascistas ressuscitam quando lhes convém.

É triste, muito triste. Em dias como esses, só consigo pensar que o Brasil democrático, inclusivo, próspero e plural não passa de um sonho bom e recorrente que tive e tenho desde a adolescência, mas que jamais se realizará.

Mesmo assim, há que se buscar algum ânimo, pois o segundo turno já nos cobra participação. Vamos tentar, vamos tentar… De novo, outra vez e sempre. Como sempre. . . Alice Ruiz. Faltou bem pouco pra afastar o fascismo já no primeiro turno. Agora, é outra história… À luta. SIM, LULA ERA A ‘CERTEIRA VIA’ >>> O precioso e preciso trocadilho é da grande poeta. Faltou bem pouco pra afastar o fascismo já no primeiro turno. Agora, é outra história… À luta.

…

POETAS PELA DEMOCRACIA >>> Fundado em Agosto de 2020, o coletivo ‘Poetas Pela Democracia’ reúne hoje uma centena de poetas, de várias partes do Brasil, e computa mais de 70 mil pessoas alcançadas, com mais de 20 mil engajamentos, leitores em todas as capitais brasileiras e ainda França, Portugal, Alemanha, Suíça, Filipinas, Estados Unidos, Bélgica, Moçambique, Índia e Nicarágua, entre outros. Visite sua página e saiba mais

E-BOOK ‘P.ART.ICÍPIO – OS POETAS PELA DEMOCRACIA SOLTAM A VOZ’ >>> Saiu o registro do evento dos Poetas Pela Democracia em 14 de junho de 2022. O e-book, com edição de Elcio Fonseca e Abel Coelho, contém o registro de todos os poemas lidos na noite, a Carta à Cidade, textos sobre o grupo, o Manifesto do Coletivo, registro dos músicos, personalidades políticas, além de um ensaio fotográfico de Roberto Candido. Adquira o seu, gratuitamente, mandando mensagem pelo e-mail: poetaspelademocracia@gmail.com .

E ANOTA AÍ… >>> Terça – 25 de outubro – 19h … Poetas Pela Democracia preparam ‘Ato/Festa pela vitória do Presidente Lula’, no Térreo Virginia, centro de São Paulo. Em breve, mais detalhes

…

HINO AO INOMINÁVEL >>> Mais uma letra incrível de Carlos Rennó, um dos melhores letristas da música brasileira da atualidade. Deste ‘hino’ antifascista, com música de Chico Brown e Pedro Luís, participam 30 intérpretes. Entre eles, Wagner Moura, Bruno Gagliasso, Lenine, Zélia Duncan, Chico César, Paulinho Moska, Marina Lima e Mônica Salmaso

…

‘POEMA SEM NOÇÃO‘ >>> Elaine Frere apresenta canção feita em parceira com o poeta e produtor musical Flávvio Alves. Recentemente a dupla apresentou ‘Alamedas‘, sua primeira composição. Em 2019, Elaine lançou ‘Quando Adormeço’, single com participação de Kleber Albuquerque

…