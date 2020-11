O luto e a luta das Vidas Negras: Dinha Maria Nilda, Nona Faustini, Marielle, seu Oswaldo, dona Ruth, Kleyse, Cirilo, Mel Duarte, Cordeirovich… (e mais: o ativismo de Carlos Rennó e a entrevista de Chris Herrmann à Lavra)

Brasil, meu nego / Deixa eu te contar /A história que a história não conta

O avesso do mesmo lugar / Na luta é que a gente se encontra

Brasil, meu dengo / A Mangueira chegou / Com versos que o livro apagou

Desde 1500 / Tem mais invasão do que descobrimento

Tem sangue retinto pisado / Atrás do herói emoldurado

Mulheres, tamoios, mulatos / Eu quero um país que não está no retrato

Brasil, o teu nome é Dandara / E a tua cara é de cariri

Não veio do céu / Nem das mãos de Isabel

A liberdade é um dragão no mar de Aracati

Salve os caboclos de julho / Quem foi de aço nos anos de chumbo

Brasil, chegou a vez / de ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês

…

MANIFESTAÇÃO >>> 17ª Marcha da Consciência Negra de São Paulo. Nesta sexta, dia da Consciência Negra, 20 de novembro, a partir das 16h, acontece a manifestação organizada por entidades e ativistas antirracistas, celebrando ‘a força da história negra e o heroísmo de Dandara e Zumbi dos Palmares’. No vão do MASP (ao lado da estação MASP do metrô). Leia o manifesto

…

CANAL DO POETARIADO – ao vivo no Facebook e no Youtube >>> Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho criaram o Canal do Poetariado para conversas sobre poesia e literatura, focando no processo de criação da obra. A cada quinze ou vinte dias um poeta é entrevistado por três de seus leitores (clique para ver as primeiras edições). Nesta segunda-feira, dia 23 de novembro, às 19h, a entrevistada é a poeta Dinha Maria Nilda, autora de sete livros, entre eles ‘De passagem, mas não a passeio’, ‘Onde escondemos o ouro’, ‘Zero a zero: 15 poemas contra o genocídio da população negra’, ‘Maria do Povo/ María Pepe Pueblo’ e ‘Diário do fim do mundo’. Em 2013, fundou o coletivo editorial de mulheres negroperiféricas Edições Me Parió Revolução. Participa da live a poeta Cibele Verrangia. Para assistir ao programa, acesse o link. Dela, o poema:

PAÚRA NA TERRA DO NÃO

(Contra a sociedade do espetáculo)

O que ficou em mim

de zumbi

de mandela

de malote

cabe num pote

de uma loja de um real.

Entretanto é sempre assim

não cabe

num palco da Avenida Paulista

na arquibancada do Morumba

na torcida do Corinthians vazando do Itaquerão.

É que

subterrâneo como os cupins

– escondindins –

malote mandela zumbi

trabalham na terra do não

E na paúra o rei já sabe

ele sabe

é no auge do fogo da tarde

que nós vamos eclodir.

…

NONA FAUSTINI >>> Uma fotógrafa americana posou nua, com sapatos brancos, nos locais onde negros foram torturados. Nona se expôs e se opôs aos racistas e preconceituosos. As imagens são dela em seu projeto fotográfico White Shoes (abaixo, meu texto emocionado).

Nona Faustine, mulher adulta fotógrafa nua gorda negra cidadã, sobe no pedestal e demarca o exato ponto onde a injustiça se enraíza e eterniza o esquecimento das atrocidades. Nona nos relembra, do alto do salto de seus sapatos, brancos, quem promoveu os horrores, os descalabros, e nos cobra, de corpo exposto e rosto sem mágoa nem ressentimento, senão o ressarcimento, ao menos uma arrependida reflexão, quando não um comovido pedido de perdão. Nona carrega sua negra ancestralidade pela cidade. As marcas na pele da alma, os mortos nos ombros nos olhos. Ajoelhem-se diante dela e se desculpem, seus pulhas, torturadores até hoje impunes.

…

OSWALDO DE CAMARGO >>> A Câmara Municipal de Bragança Paulista aprovou projeto de lei que homenageia o poeta e escritor, natural da cidade, com a criação da Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo, como reconhecimento a uma vida inteira dedicada à literatura e cultura negras. Crítico e historiador, jornalista e ativista das causas antirracistas, Oswaldo fundou, em 1978, o Grupo QuilombHoje, que publica anualmente os Cadernos Negros. Lançou recentemente a novela Negro Disfarce, pela Ciclo Contínuo Editorial. Saiba mais sobre ele nesta entrevista concedida a Roberta Flores Pedroso e Luís Augusto Fischer

…

MARCOS MUNRIMBAU >>> No show ‘Sentidos da Terra’, postado no canal do artista no YouTube (se inscreva) o cantor e compositor fez o lançamento do single ‘Acabem com isso‘. Munrimbau (filho do professor Oswaldo de Camargo), que realizou antes da pandemia uma série de shows em homenagem às mulheres (Aquarela de Batons), também postou nas plataformas digitais ‘Quando você se aproxima’, música que originou um belo videoclipe. Ouçam e o sigam também no Spotify

…

DONA RUTH – FESTIVAL DE TEATRO NEGRO >>> A edição online do festival acontece até 28 de novembro. Confira a programação do evento. Festival é ‘um território de encontros, expressão, fruição, reflexão e diálogo entre o público e artistas cujas suas produções se reafirmam como arte negra’. Todas as atividades terão intérpretes de libras e serão transmitidas no canal do evento no YouTube (inscreva-se). Siga no Instagram: @donaruth.ftnsp

…

Quinta – 19 de novembro – Rafael Cirilo faz sua quarta live (voz e violão) ‘Livrai-me’, tocando músicas autorais e de outros artistas negros, em celebração ao Dia da Consciência Negra. Contribua com o artista (cachê voluntário)

MAIS CIRILO >>> Rafael Cirillo e Dharma Samu (com Sergio Basseti e Clayton Martin), talentosos artistas ligados ao centro cultural da locadora Charada, na ZL, lançaram duas canções no canal ‘Menino Muquito Records’: ‘‘Não’ (deles dois, mais Tom Kbélo) e ‘5090’ (só dos dois)

…

Sábado – 21 de novembro – 20h … Live de Cordeirovich & Vladinsky. O poeta e performer que também atende por José Carlos Cordeiro (e que aniversariou nesta semana – parabéns!), falará também de seu novo livro, prestes a ser lançado. Em sua página no Facebook

A RESPEITO DE JOSÉ CARLOS CORDEIRO >>> Eu e o Cordeiro hoje somos da mesma idade. Mas, na adolescência, 3 ou 4 anos fazem uma bela (ou espinhosa) diferença. Eu, com meus 16 ou 17 ainda não o conhecia. Só de vista, do pátio do colégio, porque ele era da turma do meu irmão Luiz. Um dia a professora de português elogiou e leu uma redação dele na minha sala. Eu lembro que ele subvertia a linguagem e já usava vários recursos de estilo: versos no meio da prosa, onomatopeias, reiteração de palavras, citações de Oswald, apropriações de Mario & Macunaíma… O cara era incrível mesmo, cheio das ideias. Certa noite, eu tomei coragem e conversei com ele numa festa na casa do Poty. Lembro que estava lá com o meu amigo Valmir Perea. E que tomei umas cachaças a mais e falei um monte de besteiras sobre política e arte (não é Val?). Dei minhas opiniões “sobre isso e aquilo, coisas que nóis não entende nada”, como cravou o grande Adoniran. Mas, fiquei feliz por trocar umas ideias com ‘o cara’. Ele, gentil, ouviu as abobrinhas do bebunzinho com respeito e paciência. Me senti importante. Depois o acompanhei no teatro, dirigindo o Grupo Gesto, na linda montagem do espetáculo ‘Um Pé na Dança Outro na Fala“. A seguir, o cara gravou um disco independente, “Brincadeira Manhã“, com Lé Dantas. Eu admirava as canções e suas performances nos palcos (teatros, feiras, festivais). Tinha (e mantém) a desinibição dos que sabem que têm algo a dizer. É um show-man. Mais tarde, vieram os ‘Bar Noir‘ no Leão XIII, espécie de sarau, abrindo espaço a vários artistas. Vieram os vídeos de suas peças (com Deise e Vladi, na Bentevideo). Vieram os livros de poesia. Vieram novas canções e cds, agora em parceria com Vladinski (e com meu irmão). O cara atravessou as décadas produzindo. O velho menino Cordeirovich que deu a maior força ao ‘nosso futebol’ (mesmo sem jogar) e a este blog (que ele me dá a honra de ler). E que impulsiona, desde o começo, o Sarau da Maria. Que faz a crítica do movimento e comparece pra ajudar. Que fala da turma da Vila como se a gente fosse o Clube da Esquina. Por ele, creio que seria. Ele queria. Ele cria. Ele fez por onde. E continua fazendo a sua parte. Recentemente criou o projeto #issoéoquemove, juntando arte, amizade e muito love. Sempre criando, sempre cantando e escrevendo. Meu amigo Cordeiro, daquela incrível redação que eu continuo lendo.

…

VERSOS DE RESISTÊNCIA >>> Quinta, 19 de novembro, 20h – Sarau organizado por Débora Garcia, Elizandra Souza e outros artistas negros atuantes na cena cultural periférica. Com transmissão pelo Zoom (clique no cartaz)

…

KLEYSE L’AMOUR >>> Nesta sexta, dia da Consciência Negra, cantora lança nas plataformas digitais seu ep autoral ‘Poesia em Mim’. Faça a pré-save

…

MEL DUARTE >>> Neste 19 de novembro, a poeta e slammer aniversaria e lança o livro em comemoração aos mais de dez anos de carreira dedicados a poesia, artes e música. Colmeia apresenta poemas escritos de 2012 a 2020. Saiba mais aqui

… MARIELLE PRESENTE >>> No dia 14 de março de 2018 a vereadora Marielle Franco, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Quase três anos depois, este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

DOIS ANOS E MEIO DE IMPUNIDADE >>> Eu repito esse texto há dois anos e oito meses. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos do crime) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Quase três anos depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

… … …

PARKER & RENNÓ >>> A história é bem interessante: Carlos Rennó fez uma letra para o jazzão ‘Ornithology‘, do grande Charlie Parker, mas não pôde lançar devido a impedimentos com relação aos direitos autorais. Já que o Bird não ia usar, o músico Danilo Penteado pegou a letra e compôs um samba inspirado em Tom Jobim (nosso genial adorador de passarinhos). Até gravou um videoclipe em que canta com Paula Mirhan. A canção (acima) está disponível nas plataformas digitais. AS LETRAS INCRÍVEIS DO CARLOS RENNÓ >>> Primeiro conheci o jovem letrista que despontava nos discos da Tetê Espíndola. Depois, me encantei ao ler seu livro com versões para as músicas de Cole Porter. Por fim, em anos recentes, admiro o grande artista e ativista que ele se tornou. Carlos Rennó é um dos melhores letristas da música brasileira da atualidade. Tem parcerias com Pedro Luís, Lokua Kanza, Chico César, Paulinho Moska, Zé Miguel Wisnik, João Bosco, Gilberto Gil e Rita Lee, entre muitos outros. Lançou em 2018 o álbum ‘Poesia – Canções de Carlos Rennó‘ (Selo Sesc), com 16 faixas interpretadas por vários parceiros, e o livro ‘Canções‘ (Perspectiva), uma antologia de suas letras com apresentação de José Miguel Wisnik, Antonio Cicero e Marcelo Tápia. Destaco aqui trechos de suas letras engajadas (confira as formas altamente poéticas de que ele faz uso para abordar temas políticos, sociais e ambientais): PARA ONDE VAMOS? >>> Com letra de Carlos Rennó e melodia de Beto Villares, a canção trata das mudanças climáticas e suas consequências para o meio ambiente e os seres humanos. Fazem parte do coro Arnaldo Antunes, Zélia Duncan, Moreno Veloso, Zeca Baleiro, Chico Brown, Céu, Ná Ozzetti, Moska, Roberta Sá, Mc Soffia e o coral do Projeto Guri. O vídeo em preto e branco foi idealizado por Isabella Prata, membro da organização Famílias pelo Clima, e surgiu de uma frustração da ativista quanto ao conhecimento e a importância que as pessoas dão atualmente à questão, principalmente no Brasil e nos EUA, cujos presidentes (Trump e Bolsonaro) refutam as evidências alarmantes apontadas pela comunidade científica. Para onde vamos? Ah, onde vamos parar?

Nessa encruzilhada, que estrada vamos pegar?

Que perigo de mau tempo, temporal,

De temperatura em alta e de desastre existe pra todos nós afinal? Que desmatamento ou incêndio ou inundação

Nossos olhos tristes ainda inundarão?

Que geleira tem que ainda derreter,

Pra quebrar a pedra de gelo que tem no peito quem tem um alto e podre poder? … MANIFESTAÇÃO >>> Texto escrito pelo poeta e ativista Carlos Rennó em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fala sobre frequentes violações de direitos humanos no Brasil e busca dar voz aos silenciados, invisibilizados, excluídos, discriminados, às vítimas de preconceito, racismo e intolerância, aos violentados brasileiros citados à exaustão. A melodia foi criada por Rincon Sapiência, Russo Passapusso e Xuxa Levy. Participam do clipe artistas como Chico Buarque, Fernanda Montenegro, Chico César e Roberta Estrela D’Alva, entre outros Por todo jovem negro que é caçado

Pela polícia na periferia;

Por todo pobre criminalizado

Só por ser pobre, por pobrefobia;

Por todo povo índio que é expulso

Da sua terra por um ruralista;

Pela mulher que é vítima do impulso

Covarde e violento de um machista; Dando à vida e à alma grande

Um sentido que as expande,

Cantamos em consonância

Com os que sofrem ofensa,

Violência, intolerância,

Racismo, indiferença;

As Cláudias e Marielles,

Rafaeis e Amarildos

Da imensa legião

De excluídos do Brasil,

do sul ao norte da nação. E proclamamos que não se exclua

Ninguém senão a Exclusão. … REIS DO AGRONEGÓCIO >>> Essa letra de Carlos Rennó, musicada por Chico César, é uma crítica à bancada ruralista, que defende no parlamento o interesse dos grandes latifundiários monocultores. Segundo o IBGE, 70% dos alimentos essenciais que comemos vêm da agricultura familiar, do trabalho dos pequenos produtores. Ou seja, com a democratização da terra é possível produzir alimentos saudáveis, respeitando a natureza e os trabalhadores. Ó donos do agrobiz, ó reis do agronegócio

Ó produtores de alimento com veneno

Vocês que aumentam todo ano sua posse

E que poluem cada palmo de terreno

E que possuem cada qual um latifúndio

E que destratam e destroem o ambiente

De cada mente de vocês olhei no fundo

E vi o quanto cada um, no fundo, mente Vocês que enxotam o que luta por justiça

Vocês que oprimem quem produz e que preserva

Vocês que pilham, assediam e cobiçam

A terra indígena, o quilombo e a reserva

Vocês que podam e que fodem e que ferram

Quem represente pela frente uma barreira

Seja o posseiro, o seringueiro ou o sem-terra

O extrativista, o ambientalista ou a freira … NENHUM DIREITO A MENOS >>> Outra letra certeira de Carlos Rennó responde ao inimaginável momento de retrocesso político que o Brasil vive nos últimos anos, desde o golpe orquestrado por Eduardo Cunha no Congresso, que passa pela perda de direitos no governo Temer e culmina com as manifestações fascistas dos seguidores de Bolsonaro, até sua eleição e posse. A música é de Paulinho Moska: Nesse país em que se vende por ganância

Direito à vida, à juventude, e à infância

Direito à terra, ao aborto e à floresta

À liberdade, ao protesto, ao que nos resta

Eu grito: Fora! Esses homens tão pequenos

De interesses grandes como seus terrenos

Não quero mais nenhum direito a menos Nesse Brasil da injustiça social

E de uma tal desigualdade social

Queria ver os grandes lucros divididos

E os dividendos afinal distribuídos

Os bilionários concordando com tais planos

Se revelando seres realmente humanos

Não quero mais nenhum direito a menos … DEMARCAÇÃO JÁ >>> Mais uma grande letra de Carlos Rennó, também musicada por Chico César, homenageia os povos indígenas do Brasil em sua luta pelo direito à terra e à vida. O clipe tem participação de Bethânia, Gil, Ney Matogrosso, Zeca Baleiro, Zé Celso, Tetê Espíndola e Criolo, entre cerca de 30 artistas e lideranças indígenas. Pro índio ter a aplicação do Estatuto

Que linde o seu rincão qual um reduto,

E blinde-­o contra o branco mau e bruto

Que lhe roubou aquilo que era seu,

Tal como aconteceu, do pampa ao Amapá,

Demarcação lá! Demarcação já! Pelo respeito e pelo direito

À diferença e à diversidade

De cada etnia, cada minoria,

De cada espécie da comunidade

De seres vivos que na Terra ainda há,

Demarcação já! Demarcação já!

… … …

O AGENDÃO & AS DICAS DUKA

… … …

ÀS QUINTAS – 17h30 … Lavra Editora … Toda quinta tem entrevista na página da nova editora, cujo projeto editorial foca na ‘defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social e do direito de acesso da população aos bens literários e culturais, entendendo a cultura como caminho de libertação’. Nesta quinta, o editor João Caetano do Nascimento bate um papo com Chris Herrmann, que falará direto da Alemanha, país onde reside desde 1996. As entrevistas anteriores estão disponíveis na página da editora no Facebook Toda quinta tem entrevista na página da nova editora, cujo projeto editorial foca na ‘defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social e do direito de acesso da população aos bens literários e culturais, entendendo a cultura como caminho de libertação’. Nesta quinta, o editorbate um papo com, que falará direto da Alemanha, país onde reside desde 1996. As entrevistas anteriores estão disponíveis na

SOBRE CHRIS HERRMANN >>> A entrevistada desta edição falará direto da Alemanha, país onde reside desde 1996. É editora da Revista Ser MulherArte e articuladora do Mulherio das Letras Alemanha. Recentemente fez o lançamento virtual de seu livro ‘Entre Amoras e Amores‘, com 50 minicontos (saiba mais aqui). Além da revista, e do podcast ‘PodPapo’, onde Chris entrevista escritoras, o coletivo Ser MulherArte lançou a antologia ‘Porque somos mulheres’, entre outras iniciativas literárias. Escritora premiada, é musicista, musicoterapeuta, tradutora e webdesigner, tendo lançado nove livros (de poesia, romance, contos e infantis).

MANOGON >>> Participa da live o poeta, ator e artista plástico Manogon, que lança no dia 26 (na quinta que vem) seu livro ‘Dentes Moles não Mastigam Pedras‘

…

CLAUDICAÇÕES >>> Série de entrevistas realizadas pelo psicólogo e editor Cláudio Brites, em seu canal no YouTube, sobre saúde mental, artes e bem estar. As lives acontecem em dias e horários variados (acompanhe a divulgação no perfil do escritor no Facebook). Nesta quinta, dia 19, às 20h, o entrevistado é o poeta Claudinei Vieira, da Desconcertos Editora, que na sexta, 20 de novembro, inaugura a sua Loja Desconcertante (saiba mais aqui) RESSONÂNCIA >>> O poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, entrevista escritores, com transmissão pelo Youtube (acesse aqui as ótimas lives já realizadas). Nesta sexta, Sergio Fantini, na terça, Filipa Melo, e na quarta, Rosinha Morais. Sempre às 20h O poeta e editor da, entrevista escritores, com transmissão pelo Youtube (. Nesta sexta,na terça,e na quarta,. Sempre às 20h

…

ÀS SEGUNDAS – 20h … Conversa no Instituto Sarath. Roda de conversa e entrevistas sobre qualidade de vida e saúde mental, sob o comando de Cassia Sarath (psicanalista e filósofa). No canal do Instituto no Instagram. A TOCA >>> Na sede do Instituto Sarath está funcionando também um espaço alternativo que visa incentivar a qualidade de vida para todos. Com venda de produtos orgânicos e naturais, brechó e consumo consciente, agricultura urbana, exposição e venda de artes. Na rua Humberto I, 146, perto do Sesc Vila Mariana … Sábado – 21 de novembro – 20h … Roda dos Confinados é um coletivo de música autoral e independente que visa gerar trocas criativas entre os artistas participantes. Com transmissão pelo Facebook … POETAS PELA DEMOCRACIA >>> O poeta Elcio Fonseca, criador e organizador do projeto, define: “é um coletivo dos mais expressivos talentos da rede, numa rede de proteção à democracia”. Todos os dias, ao meio-dia, um poeta apresenta um poema com temática política, na perspectiva de que ‘não podemos nos calar diante do retrocesso por que passa o país. Páginas no Instagram e Facebook. Inscreva-se. MAIS ‘POETAS’ >>> O coletivo lançou a campanha ‘Maria Bonita no Natal‘, para ajudar mulheres moradoras de rua. Clique no cartaz MAIS ELCIO FONSECA >>> Poeta participa do projeto ‘Como eu escrevo‘ (organizado por José Nunes) comentando seu processo de trabalho e suas referências literárias … Sábado – 21 de novembro – 16h … Teatro do Osso apresenta a segunda edição do Ossarau com participação da Companhia de Teatro Heliópolis, Núcleo Teatral Filhas da Dita e Grupo Pandora de Teatro. Transmissão pelo Facebook do grupo … ERUNDINA: “O SONHO É UM NEGÓCIO MUITO FORTE” >>> Nem vou botar foto dela. Não estou fazendo campanha política, não. É admiração, mesmo. Luiza Erundina é uma mulher que me emociona profundamente (e não é de hoje, pois já votei nela para prefeita em 1988). É comovente como seu compromisso ideológico e seus atos exalam verdade e naturalidade (saiba mais sobre ela aqui). Nesta semana, ao ser questionada sobre sua idade avançada e se não deveria se aposentar da política cedendo lugar para gente mais nova, ela respondeu: “Estou vivendo meu tempo, minha saúde e inteligência, minha experiência. E quero que mulheres com a minha idade sejam contagiadas pela minha vivência e vontade de seguir trabalhando. E, para aqueles que se sentem incomodados, desejo que tenham a sorte de chegar onde cheguei com a energia e convicção que tenho. Sabe, se você perde seu projeto de vida, tudo perde o sentido. E meu projeto de vida não termina no meu tempo. Meu projeto é sonhar com outro futuro. Não quero só mudar São Paulo e Brasil, quero mudar o mundo. O meu sonho, de uma sociedade socialista, fraterna e igualitária, infelizmente não vai acontecer no meu tempo, tenho consciência disso. Mas se eu não fizer minha parte agora, esse modelo de sociedade não vai acontecer nunca. A velhice não é doença, não é defeito, a velhice não impede o sonho. Portanto o sonho que me move, em relação às transformações que a sociedade precisa, não envelheceu.” … DÉO MIRANDA >>> Na sexta, dia 20 de novembro, às 19h, acontece a primeira de 3 transmissões do show-live ‘Poesia Dura – Circularidades’, com repertório do disco ‘Poesia Dura, Língua Ferina, Coração Justo’, diretamente do Estúdio Municipal de Áudio e Música, em Mogi das Cruzes. Transmissão pelos canais Estúdio Limoeiro, no Youtube e Tom-K Produções, no Facebook … GILIANE & GUSMÃO >>> Dupla de cantores e compositores disponibilizou quatro canções nas plataformas digitais: ‘Nas cabeceiras do rio’, ‘Na poeira da estrada’, ‘Virada do Alto’ e ‘Terreiros da Madrugada’. Além das citadas, é só digitar ‘Som da Estrada Duo’ para acessar outras músicas … ‘UNIDAS: MULHERES EM DIÁLOGOS’ >>> Salvador e Berlim se unem como cidades-sedes do evento que mobiliza convidadas das mais diversas trajetórias e origens para desenvolver pensamentos e ações que fortaleçam a luta pela igualdade de gêneros. O encontro promoverá debates e atividades que terão transmissão na internet. Acesse a programação completa … CLARICE NA MADRUGADA >>> “Era uma vez uma mulher que faria 100 anos… e que merece todas as homenagens. Ela vive em sua obra, eterna”. No projeto, a atriz, diretora e dramaturga Stella Tobar narra 100 contos ou crônicas de Clarice Lispector até o dia 10 de dezembro, data do centenário de nascimento da escritora. As lives são transmitidas no perfil de Stella, no Instagram(sem data nem hora definida) e depois ficam disponíveis no YouTube. Inscreva-se no canale acompanhe. Aqui, um dos posts MAIS CLARICE >>> A Editora Rocco e a Toca Livros lançaram o audiolivro ‘A descoberta do mundo’, de Clarice Lispector, como parte das comemorações do centenário de nascimento da autora. São crônicas, reflexões e anotações publicadas no Jornal do Brasil entre os anos 1960 e 1970 narradas por Stella Tobar, Adélia Nicolete, Zeza Mota e Priscila Scholz … CURSO SOBRE DADAÍSMO >>> Em 4 encontros, André Raimundo dos Santos pega como eixo a obra de Duchamp, Schwitters e Hannah Höch e o livro de Hans Richter ‘Dada: arte e antiarte’ para traçar paralelos com os tempos atuais e a produção das neovanguardas. Inscrições e informações pelo e-mail pisonatinta@gmail.com MAIS ANDRÉ >>> O artista expõe telas no Instituto Sarath e faz live com o Raimundo Macumba Trio no sábado, às 20h, no Youtube. Siga sua página e saiba mais RASURA AO VIVO – aos sábados – 20h … O multirtista André Raimundo recebe convidados de diversas áreas em seu programa de entrevistas no Instagram … Quinta – 19 de novembro – 20h … Live da cantora e compositora Karolzinha Silva, em sua página no Instagram …

ÀS TERÇAS – 21h … Sarau Elétrico. Leituras de textos por Luís Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suman, com um convidado escritor e outro músico (no vídeo a live da semana passada, com o historiador Peninha Bueno). Pelo www.rádioeletrica.com ou na página de Leituras de textos por, com um convidado escritor e outro músico (no vídeo a live da semana passada, com o historiador Peninha Bueno). Peloou na página de Katia no YouTube . Toda terça passo por lá: sou fã demais! …

ATÉ 25 de novembro – Festival das Marias – Brasil (online e gratuito). Primeira edição brasileira do festival iniciado em 2019, em Portugal, como resposta à perpetuação da desigualdade e discriminação de gênero, das oportunidades desiguais de trabalho, particularmente entre homens e mulheres. Tendo como protagonistas mulheres brasileiras, a programação é formada por espetáculos e intervenções que passam pela música, circo, teatro, literatura, artes visuais, diálogos e oficinas, e busca incentivar e difundir o fazer nas artes pelo feminino. Veja aqui a programação completa

Na música tem Consuelo de Paula (dia 20, às 21h30) e Fabiana Cozza (dia 25, às 21h30). No teatro, Anette Naiman (dia 21, às 21h30) e Renata Pizi (dia 22, às 17h). O festival se encerra em 25 de novembro, Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher. Assista pelo Facebook, Instagram, YouTube e no Cine Petra Belas Artes (presencial).

…

ZÉ MANOEL >>> Cantor, compositor e intrumentista talentoso, Zé Manoel lança ‘Do meu coração nu‘, primeiro álbum de inéditas após ‘Canção e Silêncio‘, de 2015. Este blogueiro assistiu, no ano passado, a um show maravilhoso de Zé Manoel no Teatro do Centro da Terra. Escrevi: ‘sou tão fã dele que nem sei que música escolher pra postar (escolhi ‘Delírio de um Romance a Céu Aberto‘ porque só o título já é um poema). Sua canções carregam um misto de leveza e densidade que me remetem à grandiosidade de Edu Lobo, Jobim e Caymmi. Mas é Zé Manoel, mesmo. Ele é, sem dúvida, a maior revelação da música brasileira nesse século’

…

DESLOCAMENTOS MÍNIMOS >>> Novo trabalho do Coletivo Teatro Dodecafônico. Organizado em 11 faixas, as peças sonoras são compostas por instruções que convidam a vivenciar os deslocamentos mínimos possíveis no ambiente da casa em tempos de crise. O link de acesso ao álbum pode ser adquirido até 6 de dezembro de 2020, pelo Sympla

…

GRAZIELA MEDORI >>> Cantora lançou ‘Tudo que você podia ser‘, primeiro single do disco ‘Nossas Esquinas‘, um trabalho feito durante a quarentena com o pianista Alexandre Vianna. O segundo será ‘O que foi feito devera (De Vera)‘, que terá clipe produzido pela dupla

…

