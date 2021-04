O livro ‘Necromancia Tropical’, de Wilson Alves Bezerra, o festival Vozes Periféricas, o clipe da banda Moon’s Mallow, o Sarau do Charles e a live do Som da Estrada

CAVALGADURAS (Wilson Alves Bezerra)

Nós, brasileiros babacas,

não acreditamos em metade do que diz o presidente,

desconfiamos da outra metade,

mas damos o benefício da dúvida.

Sempre o benefício, sempre a dúvida, sempre pagamos para ver.

Nós, brasileiros babacas,

quarenta horas de trabalho na semana,

seis horas rolando na cama,

três horas por dias em ônibus lotados,

não acreditamos na globo, no globo nem na globeleza.

Mas pensamos que sua alteza, o novo candidato,

empossado, vai nos tirar da pobreza,

mesmo que ele se chame Golpe, Canastrão ou Mito.

Nós, brasileiros babacas,

cada dia mais avaliamos se o voo para a Lua,

se a redondeza da Terra,

se a vacina, a inversão térmica

e o aquecimento do globo

não são casos claros de enganei um bobo na casca do ovo

e partimos convictos ao abate

com as verdades que vemos no facebook e no zap.

Nós, brasileiros babacas,

sabemos da Universidade Federal da Maconha,

do rock satânico dos meninos baitolas,

dos índios e ongs que queimam a Amazônia e a rosca,

dos professores que bolinam criancinhas com suas pirocas,

da vagina e suvaca peludas, da professora comuna incestuosa

dos bagos e suvacas depiladas dos sodomitas da esquerdalha,

temos medo e clareza sobre o perigo de nossos filhos viarem viados viadas.

Mas nós, brasileiros babacas,

sabemos que a ministra vai distribuir mais calcinhas

para evitar os estupros

e contra o mal absoluto

vestir nossas meninas de rosa,

vestir nossos filhos de azul, para que só usem o cu para cagar.

Que rezar ao cristo há de bastar,

e levar as índias para viver na cidade,

longe da vida selvagem que elas tinham por lá.

Porque nós, brasileiros babacas,

acreditamos que mesmo se o presidente continuar matando

índio, preto, mulher, bicha, com suas palavras insidiosas,

vamos continuar perdoando sua prosa,

porque o presidente é um homem como qualquer outro,

normal, do povo,

assustando um ou outro com o que só diz da boca para fora.

Agora, nós, brasileiros babacas,

não sabemos nunca quando chega a hora

e continuamos, quarenta horas por semana de trabalho,

oito horas de televisão no talo antes de desmaiar na cama

e dormindo repetimos nosso mantra:

os políticos são todos iguais.

Só o mito se sobressai. O mito é nosso deus e nosso pai.

Nós, brasileiros babacas,

achamos que no fim de semana da eleição

poderíamos ir para a praia, se tivéssemos grana

mas deitamos em nossa terra plana,

de ar cada vez mais quente,

tiros na calçada em frente

— estamos certos de que era só mais um bandido.

Queremos só que alguém nos salve do perigo,

para poder dormir em paz.

Nós, brasileiros babacas,

pouco a pouco riscados do mapa,

sabemos que sempre nascem outros babacas,

ainda melhores e mais tementes,

livres da TV Escola, da curriola, da biblioteca,

do cinema comunista

da educação sexual,

sabedores que a agenda do pau há de imperar.

Nós, brasileiros babacas, viveremos em currais,

comemos fardos de folhas e estrume frugais,

prepararemos a terra para o plantio dos venenos,

cagaremos sangue no verde da mata que havia,

onde tudo será soja para japonês fazer sushi e missô,

e com nosso cocô adubaremos a cana.

Nós, brasileiros babacas, diremos a vocês:

temos convicções, sonhamos com armas,

acreditamos numa justa e farta vida

e já perdemos as contas de quantos foram eliminados

que iam contra o certo, o justo e o bom.

Nós, brasileiros babacas, estamos revolucionando

uma história que nunca vai acabando,

que não será lida ou escrita,

que não será contada.

Nós, brasileiros babacas, não precisamos de livros,

de discos, de teatros, de casas de cultura,

nos resolvemos à bala, à foice, à faca e tortura,

deitamos na vala quem desacredite da gente.

Nós, brasileiros babacas, somos um povo potente,

que não precisa de estado, de pacto federativo,

De Amazônia, de índio.

Nós somos um povo feliz.

…

NECROMANCIA TROPICAL >>> Esse ótimo poema faz parte do livro de Wilson Alves Bezerra, que já está disponível no site da editora Douda Correria. Na live de lançamento, teve declamação e bate-papo entre Luis Maffei, Maria João Cantinho e o autor, que declamou seus poemas. Veja como foi:

…

WILSON ALVES BEZERRA >>> Escritor, tradutor e crítico literário, é autor de Histórias zoófilas e outras atrocidades, (EDUFSCar / Oitava Rima, 2013), Vertigens (Iluminuras, 2015) e O Pau do Brasil (Urutau, 2016). Vertigens ganhou o Prêmio Jabuti 2016 na categoria ‘Escolha do Leitor – Poesia’. Como resenhista, colabora com o jornal O Estado de S. Paulo. É professor de Departamento de Letras da UFSCar, onde atua na graduação e no mestrado

…

ABRIL PELA VIDA >>> Dados mostram que um lockdown de 3 semanas é o tempo necessário para que a vacinação contra Covid-19 comece a fazer efeito significativo e reduzir mortes no Brasil. O movimento #AbrilpelaVida convida os governos federal, estaduais e municipais a adotarem a medida, que deve vir acompanhada de auxílio emergencial, para garantir que o máximo de pessoas possa ficar em casa em segurança. Leia a carta aberta à nação e assine o manifesto

…

CASA POÉTICA – VOZES PERIFÉRICAS >>> Evento organizado por Rodrigo Ciríaco reúne artistas da cena alternativa para debates sobre literatura, saraus e slams nas periferias. Começa nesta sexta, dia 16 de abril, e vai até dia 29, sempre às 19h. Com transmissão pelo Facebook. Participam, entre outros, Lucas Afonso, Roberta Estrela D’alva, Paulo D’Auria, Mel Duarte e Daniel Minchoni. Clique no cartaz … Domingo – 18 de abril – 15h … Giliane Meireles e Valter Gusmão, direto do Vale do Matutu , em MG, apresentam show com novas canções: ‘Som da Estrada em Terras Altas’, com transmissão pelo Zoom, em parceria com o espaço ‘Casa: arte, cultura e cuidado’. Veja aqui. Ingressos a R$25 (ou gratuito, na opção social) pelo pix na chave meirelesgiliane@gmail.com … MOBILIZAÇÃO >>> Indignados com a inação do (des)governo Bolsonaro diante da pandemia, artistas e ativistas dos saraus estão se mobilizando para protestar de alguma forma contra esse estado absurdo de coisas. Este blog se juntou a eles e prepara manifesto. …

MOON’S MALLOW >>> Os brasileiros Leila Isaac (bateria e vocal) e Luis Marino (guitarra) já se apresentavam em saraus e bares em São Paulo. Quando foram morar na Itália, se juntaram à cantora Gioia Coppola e formaram a ótima banda Moon’s Mallow que acaba de lançar um videoclipe da canção Last Drop (acima). Michele Rossiello (baixo) e o convidado Claudio Colaianni (teclado) completaram o time. Ouça outras canções deles. E fique de olho em seu canal no YouTube

…

Sábado – 17 de abril – 20h …. Sarau do Charles – Virtual. Os palhaços Charles e Jujuba apresentam atrações musicais e brincadeiras variadas (clique no cartaz). Na página da Associação Raso da Catarina

…

FESTIVAL NOSSOS PALCOS >>> Neste sábado e domingo, dias 17 e 18 de abril, a partir das 17h, acontece o evento com transmissão pelo canal On Stage Lab (primeira escola de formação de profissionais do entretenimento e negócios da música na AL). Participação do rapper Edgar, de Jup do Bairro e de Giovani Cidreira, entre outros. Saiba mais

…

CULTURA ALTERNATIVA >>> Programa ‘Cultura Alternativa Diálogos‘, apresentado pelo jornalista, músico e escritor Anand Rao, convida músicos, poetas, ativistas, jornalistas e produtores culturais para bate-papos sobre as relações entre arte, mídia e comportamento (com curadoria de Tati Reis). Transmissões pelo YouTube. Visite também o site Cultura Alternativa

>>> Nesta quinta, 15 de abril, às 21h, tem sarau com vários convidados (clique no cartaz)

…

HÉLIO RAMALHO >>> Músico cabo-verdiano radicado no Brasil lança o clipe da música ‘Natura’, sobre a preservação da natureza e da vida, nesses duros tempos de pandemia. Cantando em português e crioulo, já se apresentou no RJ, SP e Maranhão. Parceiro de artistas brasileiros, procura unir os elementos da cultura africana aos nossos estilos musicais. O álbum já está disponível nas plataformas digitais

…

DÉO MIRANDA >>> Artista faz a live de lançamento do disco ‘Poesia Dura, Língua Ferina, Coração Justo’, nesta sexta, dia 16 de abril, às 20h, no YouTube

…

Terça – 20 de abril – 19h30 … Lançamento do livro ‘O sopro do belo’, da poeta mineira Beth Guedes. Transmissão nas páginas da editora Carpe Librum no Facebook e YouTube. Na live, bate-papo entre a poeta e a editora Esther Alcântara. Mediação de Tom Kbélo

…

COLÔNIA PENAL >>> A Cia Carne Agonizante exibe gratuitamente no dia 15 de abril, às 20h, em seu canal no YouTube, o espetáculo Colônia Penal, inspirado na obra homônima de Franz Kafka e na ditadura militar brasileira. Direção de Sandro Borelli

…

ISMAEL IVO >>> Chamado de Nijinsky negro pela crítica alemã, dançou com Ruth Rachou, Renée Gumiel, Klauss Vianna, Alvin Ailey, Marcia Haydée e Dulce Aquino, criou o festival ImPulsTanz, com Karl Regensburger, dirigiu o Teatro Nacional Alemão de Weimar e a Bienal de Dança de Veneza, tendo sido o primeiro diretor negro do Balé da Cidade de São Paulo. Vários amigos ligados à dança e às artes postaram lamentos ao saber de sua morte, na semana que passou. Minha filha, a bailarina Carolina de Sá, participou de festival com ele, em Viena, e de uma programação no Sesc, em São Paulo, onde pude vê-lo dançar, ao vivo: um domínio absoluto de cada mínimo movimento, de cada músculo do corpo. O equilíbrio suspenso no limite da gravidade. O vasto repertório de expressões. Que artista maravilhoso. Obrigado, Ismael Ivo

…

HUPOMONE VILANOVA >>> Ativista cultural, escritor e músico, Jones Pinheiro apresenta, além de seus trabalhos, várias atividades artísticas nas redes sociais. No podcast ‘Cantinho do Bar Brasil’, às quartas-feiras, ele recebe cantores e instrumentistas. Às quintas tem o ‘Alquimia do Ser’ e às sextas, os bate-papos com escritores lusófonos. Saiba mais aqui

…

FESTIVAL DE DRAMATURGIA >>> Idealizado pelo Núcleo de Pesquisa Drama Seis já está acontecendo o festival ‘Jornadas Heroicas Possíveis’, nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de abril de forma gratuita pelo Youtube. Na programação, aulas abertas e uma mostra audiovisual, sempre às 18h30, com seis dramaturgias de textos curtos. Saiba mais

…

A CRIPTA DE POE >>> Vejam como foi bem adaptada a versão para o online do espetáculo da Edgar Allan Poe. A ótima performance dos atores e a projeção dos efeitos visuais (que já haviam na montagem presencial) ganharam densidade e mais beleza na telinha. Direção, dramaturgia e iluminação de Lenerson Polonini. No elenco, Afonso Henrique Soares, Carina Casuscelli, Rosa Freitas, Rafael Schmitt e Claudia Wer. Participações em vídeo de Paulo César Peréio e Guil Silveira. No canal do YouTube da Biblioteca Mário de Andrade Vejam como foi bem adaptada a versão para o online do espetáculo da Cia Nova de Teatro , baseado na obra deA ótima performance dos atores e a projeção dos efeitos visuais (que já haviam na montagem presencial) ganharam densidade e mais beleza na telinha. Direção, dramaturgia e iluminação de. No elenco,. Participações em vídeo de. No canal do >>> BARULHO D’ÁGUA >>> Outro espetáculo da Cia Nova de Teatro fez parte do projeto #EmCasaComSesc e foi tema de dois pequenos docs postados nas páginas do Sesc. No primeiro, depoimentos dos atores e produtores; no segundo, um resumo da peça, que aborda o drama dos milhares de refugiados que morrem atravessando o mar Mediterrâneo, critica políticos e governos que tratam a questão da imigração como mercadoria. Texto de Marco Martinelli, com direção e tradução de Carina Casuscelli. Atuam Alexandre Rodrigues (o fotógrafo Buscapé, do filme ‘Cidade de Deus’), Vençam Guigui, Fábio Mráz e Rosa Freitas

>>> Quinta – 15 de abril – 21h … Exibição online de Barulho D’Água no canal do Teatro Alfredo Mesquita, no Facebook

…

Segunda-feira – 19 de abril – 20h … Mulheres & Afins. Evento, mediado por Cassia Sarath, reúne mulheres para bate-papos sobre filosofia, literatura, cinema e psicanálise, entre outros temas. Na página do Instituto Sarath, no YouTube

…

Sábado – 17 de abril – 19h … Sarau das Editoras convida a Algaroba. Evento online (na página da Casa das Rosas) tem leitura de poemas, apresentações musicais e exibição de vídeos com Daniel Perroni Ratto, Lucas dos Santos Lima, Mariana Lancellotti, Paula Valéria Andrade, Pedro Coêntro e Roger Willian. Curadoria de Juliano Caravela

…

Sexta – 16 de abril – 19h30 … Live sobre literatura infantil com Vanda Felix e Paula Pinheiro, Transmissão pelo Instagram (clique no cartaz)

Sábado – 17 de abril – 20h … Palestra e debate ‘Raízes da minha literatura‘ convida José Nivaldo. Transmissão pelo Facebook. Clique no cartaz

Domingo 18 de abril – xxh … Lançamento do ‘Diário do Gato Tom’, de Carlos Mattos, ilustrado pela aquarelista Yanna Lílian, da série Bichinhos Literários. Pelo Facebook

…

ANTOLOGIA CLAREIRAS DE LUZ >>> Estão abertas as inscrições (gratuitas) para a coletânea fotopoética da Editora Essencial, em que um poeta participa com um fotógrafo (ou publica sua própria foto). Leia o regulamento e inscreva-se aqui

…

FESTIVAL SP CHORO IN JAZZ >>> Dos dias 15 a 18 de abril (quinta a domingo). Assista aos shows e encontros musicais, à jam session e às oficinas sonoras pelo YouTube. Tem Filó Machado, Rodrigo Eisinger & Edu Guimarães Duo, Choro Pro Santo, Conjunto Retratos e Beba Trio

… ‘UM DIA ISSO VAI PASSAR’ >>> Parceria de Conrado Pera e Du Gomide vira single e clipe (por Carolina Baassani) disponíveis nas plataformas digitais >>> CONRADO 2 >>> O cantor e compositor, revelação da nova geração da mpb, disponibilizou nas plataformas digitais seu novo trabalho, o ep ‘TodoZoom‘, com a participação muito especial de Chico César na faixa Corte e Costura. Além de vários clipes e singles, o artista já havia lançado o elogiado cd Enlaçador de Mundos. Se inscreva em seu canal no Youtube >>> CONRADO 3 >>>Fique ligado em seu Paulo Barroso, comentando o sufoco do atual momento em que vivemos (chama-se Lockdown) Fique ligado em seu canal no Youtube que sempre tem novidades. Recentemente o artista botou letra numa melodia de seu pai,, comentando o sufoco do atual momento em que vivemos (chama-se …

COMMÚSICA >>> Site recebe inscrições para mapear o cenário de bandas e artistas independentes, promovendo a divulgação de seus trabalhos, suas redes sociais e fortalecendo as conexões entre eles. O mapa virtual da Expedição CoMMúsica tem geolocalização e representação por fotos de satélite (a rádio web Samba e Companhia, do interior de São Paulo, apoia o projeto e colocando a Expedição de hora em hora no ar). Em seu manifesto, assinado por Dênio Patrik, Grívan Narvìg e Elizabeth Del Nero, os criadores afirmam que, ‘num mercado fonográfico dominado pelos temas repetitivos da música comercial, a plataforma CoMMúsica elabora seu principal objetivo: ser um canal de interação entre artistas periféricos e independentes, democratizando o acesso à música e buscando novos recursos digitais que aproximem a arte do público, garantindo a sobrevivência dos artistas’. Saiba mais

>>> Expedição CoMMúsica transmite o festival ‘La Ley Del Rock 2‘, neste sábado, dia 17 de abril, às 18h. ‘La Ley del Rock’ é um grupo de bandas, mídia e jornalistas que trabalham juntos, ao redor do mundo, em prol do rock e metal independente, compartilhando informações em sua rede social todos os dias. Nesta segunda edição, participam ‘Banda 3 Golpes’ e ‘Dezeus’, do Chile; ‘Los Propios Locos’, da Colômbia; ‘Daimon’, da Argentina; ‘Alexis Mattey & The Freakshow’, dos Estados Unidos; ‘Syoji Tsukamoto’, do Japão, e seis bandas da Bolívia: ‘Black Row’, ‘Cruzader’, ‘Hielo’, ‘Indignación’, ‘Progresick’ e ‘Sajra’. Do Brasil, ‘Pepe Bueno e Ostranhos’

…

FESTIVAL ECDE >>> Primeiro Festival Esquerda Compra da Esquerda acontece de 16 a 19 de abril, a partir das 19h, com transmissão no YouTube e Instagram (clique no cartaz). Entre as 32 bandas participantes, Dão Ferreira se apresenta na sexta (dia 16), Os Ditos no sábado (dia 17) e Lívia Milena e Márcio Valverde no domingo (dia 18). O projeto visa estimular que artistas e ativistas esquerdistas e progressistas consumam entre si, através da criação de uma rede que já tem quase 150 mil membros de 670 cidades em 39 países

…

Quinta – 15 de abril – 19h … No Canal PodCrê, Vanessa Curci apresenta podcast (criado pelo escritor Léo Nogueira) onde entrevista Gabriel de Almeida Prado e Solange Rocco. Transmissão pelo YouTube

…

ZOOM ZOOM ZOOM… É POESIA! >>> Programa do multiartista Claudio Laureatti, que acontece desde agosto de 2020, é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores. Na primeira edição do ano, participação do poeta Rubens Jardim. Na segunda, Laisa Kaos

>>> Na mais recente edição, Renato de Mattos Motta lê poemas autorais e Cláudio Laureatti homenageia Paulo Leminski

…

Quinta – 15 de abril – 20h … Picanha de Chernobill faz a quinta live da uma série de 6 shows que acontecem sempre às quintas-feiras. No repertório, Velhos Sonhos. Transmissão pelo canal da banda no YouTube … DA LETRA AO LIVRO >>> Neste sábado, dia 17 de abril, a partir das 17h, estreia o bate-papo online com os escritores da Archangelus. No canal da editora no Facebook >>> ARCHANGELUS 2 >>> Após lançar a antologia ‘Poesia na Varanda’ durante a pandemia, em 2020, editora dá continuidade ao projeto com ‘Além da Varanda’, nos mesmos moldes do livro anterior. Saiba mais e se inscreva para participar

…

MASTIGANDO LIVROS >>> Em seu canal no YouTube, a poeta . Nos links, ela fala dos livros de livros artesanais Em seu canal no YouTube, a poeta Daniela Pace Devisate comenta os livros lançados no mercado (em especial, os de autoria feminina)Nos links, ela fala dos livros de Amanda Vital e de Geruza Zelnys e de

>>> Pré-venda do livro ‘Escrituras da Menarca‘, com organização de Daniela Pace Devisate, pelo selo Hecatombe, da editora Urutau (saiba mais no vídeo acima). Veja também o vídeo com o poema Libação

…

HAMILTON FARIA >>> O poeta começa a divulgar nas redes sociais ‘brevETERNO‘, seu novo livro, com 117 poemas escritos durante a pandemia. Tem poema de abertura escrito por Ailton Krenak, prefácio de Bené Fonteles, design visual de Marilda Donatelli, capa e ilustrações de Marcelo Bicalho … Quinta – 15 de março – 20h … Cantora Karine Telles faz mais uma live da série Mulheres no Samba. Após Clementina de Jesus, Elizeth Cardoso, Dona Ivone Lara e Clara Nunes, a homenageada desta semana é Beth Carvalho. Com acompanhamento dos músicos Gabriel Deodato e Luis Passos. Transmissão pelo YouTube … DESCONCERTOS – 3 ANOS >>> Editora comemora terceiro aniversário e prepara um ‘Abril Desconcertante‘, com lançamentos e lives de discussão de temas literários e políticos. Todos os eventos serão ao vivo, pelos canais da Desconcertos Editora no Youtube e Facebook (em dias de semana, às 19h30; aos sábados e domingos, às 16h). Na programação: – Lançamento da ‘Coleção de Luxo’, aproveitando o lançamento da segunda edição, revista e ampliada, de ‘Pássaros de Papel’, livro de Claudio Henrique Ribeiro, o primeiro publicado pela editora (com brindes)

– Lançamento do livro de Claudinei Vieira, com críticas, resenhas e crônicas sobre cinema e literatura: ‘O Segredo de Capitu e o Racismo de Forrest Gump’, no dia 29 de abril

– Sorteio de itens como camisetas, canecas e agendas

– Lançamentos de livros de poesia, romance, contos e homenagens, com autores estreantes e veteranos (nas datas de 15, 20, 22 e 24 de abril)

– Recebimento de originais com chamamento especial para ‘Coleção Acadêmicas’ (dedicada à publicação de trabalhos acadêmicos de pesquisadoras mulheres) e ‘Ditadura’ (obras que rebatam o negacionismo, procurando compreender nossa história e raízes) … Quinta – 15 de abril – 20h … Live de lançamento do livro ‘Coisas e Não-Coisas‘ de Joaquim Celso Freire com transmissão pelo YouTube … POESIA NA NET >>> O poeta e ator Milton Luna divulga diariamente em grupos do zap o trabalho de poetas de todas as regiões brasileiras. Lá conheci os textos de ótimos escritores que vou publicando por aqui também

…

RAREFEITO 011 >>> Banda lança o videoclipe ‘Non Ducor Duco’, dirigido por Danilo Oliveira, disponível em seu canal no Youtube. Participação do dj Erick Jay e do grafiteiro G3 Crew

…

VALDIR ROCHA >>> Artista plástico lançou o livro ‘Catarse’. São 232 desenhos em cores, em 240 páginas, de capa a capa. Todos os desenhos foram feitos durante o isolamento na pandemia, entre os últimos meses de 2020 e janeiro de 2021. Saiba mais sobre o artista

…

Sábado – 17 de abril 18h … ‘Projeto Abraços e Versos’ promove bate-papos sobre forró e cordel. Neste primeiro encontro, Cacá Lopes recebe Sandrinho Dupan. No Facebook da Casa de Cultura Freguesia do Ó