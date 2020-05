O livro do Gilberto Nascimento, o vídeo do Selo Eskambo, os cds da Kana e as três lives de Arnaldo Afonso

Ah… como eu ainda estou feliz! Se você não viu, entra nesse link da minha página no Face e constate o astral legal que rolou na primeira das minhas lives sobre o compositor Cartola (na próxima terça tem mais, com outro repertório). Cantei sete canções do genial sambista da Mangueira e contei algumas passagens de sua vida. Os amigos prestigiaram em massa e eu preciso muito agradecer à presença de todos e às mensagens gentis e elogiosas que me enviaram. Vocês me incentivam e dão força pra seguir em frente (e superar de vez os problemas de saúde que quase me derrubaram). Obrigado, mesmo, de coração. Vida que segue, aproveito pra divulgar as três distintas apresentações que farei nesta semana:

DIA 17, DOMINGO, 19H >>> No show ‘Rocks, Pops e uns Toques de Poesia‘, apresento repertório autoral (e cito alguns poetas e letristas). A live será transmitida na página da Acorde em Si, junção de três produtoras culturais (Ayê Produções Culturais, Tom-K Produções e Contexto Cultural) que promovem, de sexta a domingo, shows musicais online com artistas de todo país (acesse e saiba mais)

DIA 19, TERÇA-FEIRA, 21H >>> Nesta segunda live sobre o tema, apresento outras músicas do repertório de Cartola e conto mais algumas histórias extraídas da minha peça Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa. A live terá uns 40 minutos de duração e será transmitida na minha página no Facebook. Neste ano, em que completamos quatro décadas sem o Mestre, pretendo levar suas melodias às Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas, Sescs, escolas e centros culturais (assim que passar a pandemia, claro)

DIA 20, QUARTA-FEIRA, 17H >>> A atriz, cantora e comunicadora Rosa Freitas me convidou para participar de uma live, promovida pela Afubesp (assista aqui), onde ela interpreta a personagem Dona Margarida, professora que dá aula sobre a importância da música na saúde física, mental e espiritual das pessoas. Enquanto ela conta histórias sobre alguns de nossos maiores compositores, este blogueiro e violeiro Arnaldo Afonso a acompanha tocando e cantando clássicos da mpb (Noel, Tom, Cartola e Caymmi, entre outros). Acho que vai ser muito bom…

SOBRE AS MUITAS LIVES >>> Tenho acompanhado o esforço e a dedicação de músicos, cantores e atores para superar a falta de grana e a saudade de estar nos palcos, em contato direto com o público. Por outro lado, percebi na net comentários jocosos (alguns até meio maldosos) com relação à qualidade e à quantidade das várias lives que estão acontecendo pelas páginas do Facebook, Instagram e YouTube. Por mais que muitas delas apresentem problemas técnicos ou até mesmo deixem evidente um certo amadorismo dos artistas (quem nunca?), só tenho a agradecer a cada um deles por me fazerem companhia e me darem ânimo nesse momento tão depressivo de nossas vidas (e do país), além de me alertarem para diversas questões atuais com suas músicas, poemas, palestras, conversas, danças e espetáculos variados. Ainda bem que a tecnologia nos permite essa comunicação (quem achar ruim, simplesmente, não assista). O movimento criado pelos artistas durante o período do confinamento me inspirou o seguinte texto poético:

LIVE VER VIVER LIVRE >>> Escrever é impreciso mas é preciso escrever mesmo incerto. traduzir o abismo interno o deserto dentro o inferno próximo. o sexo-galáxia ao redor. o centro no outro. às vezes dá certo noutras passa perto torto perde-se entre nós quase voz sobrevoa o riso a razão a onomatopeia da carne a ideia fixa do coração. arrisque risque rabisque crave sua letra trêmula na pedra na tela na pele deledela. na terra na estrela na página ávida de um livro um delírio uma vida uma holografia um hieroglifo. um instante único oco um sonho louco. algo que jamais se repetirá e que só mesmo teu espírito grito teu gesto escrito tua veia que salta tua pá tua palavra poética captará. aqui e já. escritores visionários atores ensandecidos músicos iluminados bailarinos enternecidos artistas atemporais de todo tipo. criai fazei dizei por nós! estamos tão sós… mais que nunca, precisamos de vós. de voz. heróicos anônimos eternos efêmeros. representai-nos: sois nós.

AS LIVES DA MÔNICA SALMASO >>> Pra quem ainda não viu nenhum, recomendo os maravilhosos vídeos com as cantorias da série ‘Ô de Casas‘, que a grande cantora Mônica Salmaso tem postado em suas páginas nas redes sociais (no Youtube e no Facebook). Ela se apresenta ao lado de grupos, músicos e outras cantoras de primeira: Teresa Cristina (acima), Ná Ozzetti, Leila Pinheiro, Zélia Duncan, Dori Caymmi, Rolando Boldrin, Paulinho Freire, Guinga, Paulo Tatit, Quinteto Sujeito a Guincho, Quarteto Maogani, Mestrinho, Sergio Santos, André Mehmari, Moyseis Marques, Swami Júnior, além de jovens compositores e convidados internacionais. E quer saber de uma coisa? Assista a todos os vídeos, porque todos são muito bons. Mônica está no auge do domínio da técnica; em sua emissão a felicidade de cantar se espalha tamanha e tão adequada que faz a grandeza de seu talento raro parecer coisa simples e corriqueira. Madura, confiante e precisa, mas sem perder a entrega emocional, sua voz comove e arrepia, exalando musicalidade, prazer e beleza. Ai ai… te cuida, Teco Cardoso (instrumentista e marido da cantora): estou perdidamente apaixonado por Mônica Salmaso (risos). Ouçam essas lives, meus amigos. Vocês vão se apaixonar também…

CHEGA, NÉ? JÁ DEU…

Vamos falar o português claro: fora Bolsonaro! Esse (des)governo vai durar até quando? Até quando esse ser maligno vai incutir na população a dúvida sobre a Covid enquanto o número de mortos aumenta em proporções alarmantes? Até quando vamos ouvir as baboseiras contra a ciência que esse inculto e despreparado (des)presidente profere diariamente? Até quando suportar as declarações fascistas e imbecis de ministros como Weintraub, Regina, Damares e Ernesto, só pra citar os mais tristemente famosos? Sem falar nos ‘renascidos’ milicos que ficam espreitando ‘na moita’: não apoiam mas também não condenam com veemência as tentativas de fechamento do Congresso e do STF. A verdade é que as nossas tais ‘instituições democráticas’ estão demorando demais para criminalizar a ‘Fábrica de Fakenews’ montada pela família Bolsonaro (quem não sabia?) e a ação violenta e sistemática das organizações direitistas que agem de forma cada vez mais explícita, incentivadas pela impunidade. O que Bolsonaro falou no vídeo, sobre proteger os filhos da PF, é caso para seu afastamento imediato. É preciso, também, dar voz de prisão aos seus seguidores fascistóides e idiotas que defendem publicamente aberrações inconstitucionais. A democracia não pode permitir que antidemocratas se utilizem da liberdade de expressão para propagar seus anseios ditatoriais. Eu queria falar só de cultura e de arte. Não queria ser obrigado a falar dessa ‘jente’ insignificante aqui no meu blog de saraus e artistas legais. Mas temos, sim, que nos proteger desses desinformados e abilolados que defendem assassinos, torturadores e políticas excludentes e genocidas. Até quando a nação vai deixar, prostrada, que a história do Brasil seja escrita por esses pulhas? A onda fascista que os ampara vai passar e, em breve, eles serão cobrados e condenados por seus pronunciamentos desumanos e por suas atitudes criminosas. Mas, pra quê esperar mais? Já não está bastante óbvio que esse bando de canalhas tem de ser retirado do poder imediatamente? Alô, Senado, STF, imprensa, sociedade civil… acordem! E aprendam alguma coisa com essa maravilhosa charge da genial Laerte (acima). Impeachment agora. Fora Bolsonaro! Precisamos virar logo essa ‘página infeliz da nossa história’.

ALDIR BLANC E SERGIO SANT’ANNA >>> Leio que o (des)presidente Bolsonaro publicou hoje medida provisória isentando agentes públicos de responsabilidade por omissão nos casos de Covid. É praticamente um atestado de culpa, né? Enquanto ele pratica e profere suas asneiras cotidianas, morremos nós, nosso amigos, nossos parentes e nossos ídolos. Nos últimos dias, entre as 13.555 vítimas registradas (números de quinta, 14 de maio), estão o contista Sérgio Sant’Anna (vencedor de três prêmios Jabuti) e o letrista Aldir Blanc, (parceiro de João Bosco no histórico samba ‘O bêbado e a equilibrista’, imortalizado na voz de Elis Regina), dois grandes artistas que, cada um a seu modo e na sua área, nos representam e falam por nós. A eles, meu agradecimento comovido, pela obra deixada. Aldir, pra mim, divide com Paulo Cesar Pinheiro a glória de ser o melhor letrista de canções do Brasil (Chico Buarque, o melhor de todos, não compete por ser letrista e músico). Finalizo com o próprio Aldir cantando uma canção não muito conhecida, mas que eu adoro: Vida Noturna, no vídeo acima (não sabia que ele havia gravado este disco cantando suas parcerias com vários autores). Gostaria de falar mais de suas letras de músicas e poderia citar inúmeras, verdadeiras crônicas, com versos antológicos e tiradas geniais, críticas ácidas, irônicas ou bem humoradas). Deixo, abaixo, um trecho da letra e o vídeo de ‘Tiro de Misericórdia‘, outra obra-prima feita com João Bosco. Nas redes sociais, João publicou: “Quero cantar nossas canções até onde eu tiver forças. Uma pessoa só morre quando morre a testemunha. E eu estou aqui pra fazer o espírito do Aldir viver. Eu e todos os brasileiros tocados por seu gênio”

ALDIR BLANC >>> “O menino cresceu entre a ronda e a cana / Correndo nos beco que nem ratazana / Entre a punga e o afano, entre a carta e a ficha / Subindo em pedreira que nem lagartixa / Borel, juramento, urubu, catacumba / Nas roda de samba, no eró da macumba / Matriz, querosene, Salgueiro, Turano / Mangueira, São Carlo, menino mandando / / Ídolo de poeira, marafo e farelo / Um deus de bermuda e pé-de-chinelo / Imperador dos morro, reizinho nagô / O corpo fechado por babalaôs / / Grampearam o menino do corpo fechado / E barbarizaram com mais de cem tiros / Treze anos de vida sem misericórdia / E a misericórdia no último tiro”

De Sérgio, deixo uma entrevista (onde ele fala sobre a criação do romance psicológico) e o trecho final do conto chamado Conto (não conto):

SÉRGIO SANT’ANNA >>> “Então ficou aqui um território ainda mais vazio, espaços, um pouco mais que nada. Ou muito, não se sabe. Mas não há ninguém, é certo. Nem mesmo uma cobra a insinuar-se pelas pedras e pela vegetação. Pois não há vegetação e, muito menos, cobras.

Mas digam-me: se não há ninguém, como pode alguém contar essa história? Mas isto não é uma história, amigos. Não existe história onde nada acontece. E uma coisa que não é uma história talvez não precise de alguém para contá-la. Talvez ela se conte sozinha.

Mas contar o que, se não há o que contar? Então está certo: se não há o que contar, não se conta. Ou então se conta o que não há para se contar”

ASSUNTOS MUITOS

O REINO >>> Ainda não li, mas recomendo o livro por conhecer (e admirar) a seriedade e o talento jornalístico do autor, Gilberto Nascimento. Sobre a reportagem, que trata do nascimento e crescimento da Igreja Universal, transcrevo o texto do escritor e editor Willian Novaes, da Geração Editorial: “A apuração da ‘História de Edir Macedo’ assusta, de tão profunda e avassaladora. É fundamental para entender o que está acontecendo no Brasil. Não há adjetivos, pontos soltos e nenhum ‘vamos pegar leve aqui’ ou ali. É uma radiografia fervorosa e impecável. Fala de poder, de política e também de fé. Qualquer um que queira compreender o momento atual é obrigado a passar pelos 17 capítulos desse livro que nasceu clássico”. O escritor e jornalista João Caetano do Nascimento também publicou texto comentando o livro: “Gilberto é essencialmente um repórter. Coleta fatos e nos fornece um relato objetivo, de fácil leitura e entendimento, mesmo em partes mais técnicas (como as mirabolantes ações da IURD no mercado financeiro, nos paraísos fiscais ou com doleiros). Brinda-nos com uma baita reportagem, num livro imperdível que nos ajuda a entender o Brasil atual, com suas contradições e suas tragédias, algumas tão burlescas que beiram ao terror”

O QUE QUEIMA A AMAZÔNIA >>> Claro que você sabe que a culpa não é do Leonardo di Caprio, como acusou o (des)presidente Bolsonaro, sem vergonha do rídiculo, sempre proferindo idiotices absurdas para defender os interesses de grandes empresas madeireiras, entre outras que devastam o meio ambiente. Este vídeo (clique aqui para assistir) é a primeira colaboração entre Antimídia e Facção Fictícia, coletivo que redigiu o seguinte texto: “Não existem catástrofes naturais. A verdadeira tragédia para o planeta não é o fim do capitalismo, mas sua continuidade. Buscando enxergar além das poucas e rasas análises da mídia corporativa e convencional sobre os incêndios na região amazônica, este vídeo busca jogar luz sobre o que realmente move a destruição da Floresta Amazônica e de todo o planeta e pra onde vamos a partir daqui”.

NA PRATELEIRA >>> Série produzida pelo Selo Eskambo promove apresentações ao vivo e entrevistas com cantores e bandas alternativas. Os organizadores do programa, que conta com o apoio do Centro Cultural Vila Formosa, procuram formas de sobrevivência para os artistas nesses tempos de pandemia. O músico Giuliano del Sole afirma que, para seguir produzindo, o coletivo precisa dos ‘likes’ do público. Portanto, inscreva-se no canal. No segundo episódio (acima) o trabalho do mc Lews Barbosa

OS CDS DA KANA >>> A talentosa cantora e compositora Kana Nogueira, conhecida também pelo seu nome de solteira, Kana Aoki (ela é casada com o escritor e blogueiro Léo Nogueira) disponibilizou para venda (e audição) nas plataformas digitais dois de seus cds (veja as capas, acima). Os interessados também podem ouvir as amostras de cada faixa e até comprar uma música só, separadamente dos cds. Entre aqui e confira

IVAN NERIS >>> “Somos tranqueiras, para esta sociedade burguesa e apática, nada mais que mais alguns pretos / mestiços / brancos pobres, que a nenhum lugar chegarão! Tal e qual objetos sem valor jogados fora“. Assim começa o mais recente poema de Ivan Neris (que lançou recentemente ‘Horizonte Vertical’). O cara é ator, poeta, dramaturgo e um dos organizadores do espaço cultural Aldeia Satélite, na ZL. Em ‘Bate-papo de mão única‘, tive a honra de ter meu nome citado ao lado de artistas e ativistas que muito admiro (aqui, o poema na íntegra, num arquivo de Facebook). Mesmo que estejamos todos fodidos (como o último verso conclui), humanistas e sonhadores é o que somos e continuaremos sendo. Como nas palavras de Eduardo Galeano, ‘a utopia está lá no horizonte; se me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos; para que serve a utopia, então? serve para isso: para que eu não deixe de caminhar’. Eu fico muito orgulhoso de caminhar ao lado de Ivan, Akira, Ligia, Inês, Rosinha, Lucas, Escobar…

ARTISTAS NA RESISTÊNCIA >>> Com tristeza vejo que vários espaços culturais precisam de ajuda para pagar o aluguel (como o pessoal do VideoClube Charada, da ZL, no vídeo acima). E muitas companhias de teatro e dança já iniciaram campanhas de financiamento para a manutenção de suas equipes. Músicos criaram shows ‘ao vivo, de casa’ e pedem colaborações. Tá todo mundo se virando como pode, mas é preciso medidas que amparem os trabalhadores da cultura. As secretarias municipais e estaduais estão se movimentando e devem exigir do órgão federal uma política de subsídios ao setor

INSTITUTO JUCA DE CULTURA >>> O IJC, maravilhosa e acolhedora casa de cultura administrada pelo poeta Paulo Nunes, lança sua Campanha do Fundo Solidário Permanente para poder superar este período de crise com a pandemia do Coronavírus. O fundo visa ajudar artistas ligados ao Juca e que estejam em situação mais vulnerável (um coletivo determinará de que forma e a quem o dinheiro arrecadado será distribuído, com subsequentes prestações de contas). Clique aqui para saber mais e colaborar

CEMITÉRIO DE AUTOMÓVEIS >>> O teatro e bar administrado pelo dramaturgo Mário Bortolotto está promovendo um leilão virtual pra viabilizar o pagamento do aluguel e das contas. Tem livros (de vários autores ligados ao teatro) e pôsteres de peças (feitos pelo designer André Kitagawa). Clique no cartaz e confira também uma campanha de apoio aos bares e espaços culturais promovida pela Heineken no Youtube

FOCUS: A CAMPANHA E AS LIVES >>> A Focus Cia de Dança, premiada companhia carioca dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Com 20 anos de existência, 23 coreografias e 10 espetáculos no repertório, a Focus já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e em países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha e Panamá. Diante do cenário de crise mundial (agravado pela pandemia), a solidariedade e a colaboração dos admiradores são fundamentais para manter a companhia ativa nos próximos meses (enquanto o patrocínio não chega). Clique para saber mais sobre a campanha e as recompensas

ARTISTAS NA ATIVA

Muitos artistas e grupos de música, dança, teatro e poesia realizam lives e lançam campanhas na net. O blog registra alguns shows, ensaios e saraus virtuais. Acompanhe o movimento de resistência dos criadores da arte alternativa tentando sobreviver em tempos de coronavirus e sob o desamparo do des(governo) Bolsonaro

VINICIUS MAGANHA >>> Cantor e compositor interpreta os clássicos de Chico Buarque em live no Facebook, acompanhado por Samira Regina. Quinta, dia 14, às 20h30

…

BRINDA >>> A produtora (com Sabrina Carvalho à frente) promove lives com artistas alternativos todas as sextas-feiras, às 18h. No dia 15, com Luana Faddlei

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana está produzindo uma série de vídeos onde aborda nossa rotina na quarentena. Ela (que escreveu e dirige) interpreta Kiki, divertida personagem que desnuda preconceitos, dúvidas e a pouca informação das pessoas ao comentar as questões polêmicas do momento. O poeta Cesar Augusto de Carvalho, além de dar ideias e colaborar na edição, faz o papel de Marco, marido de Kiki. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios

A DONA DO ESCULACHO >>> Para aproveitar o tempo na quarentena, o produtor cultural e multiartista Rafael Nestardo criou a desbocada personagem Maria da Treta, uma apresentadora que dá ‘receitas’ para combater o coronavirus (e a inação do despresidente). Inscreva-se aqui para assistir a esse e outros trabalhos do artista

HOME POETRY >>> O poeta (e performer) Ademir Assunção tem postado regularmente no Facebook e no Instagram (@ademirgassuncao) a leitura de seus poemas (e de poemas de outros autores). Quem quiser acompanhar literatura de qualidade, fique ligado: esse cara é fera (vencedor do Prêmio Jabuti, entre outros). Veja aqui

UM BANDO DE GENTE >>> Programa convida poetas para conversar e dizer poemas. Na página de Ricardo Silvestrini, no Facebook e no Youtube

LIVES DA RAQUEL >>> A cantora e compositora Raquel Martins tem apresentado lives no Facebook, sem data nem horário pré-definidos, além de postar novas parcerias feitas no isolamento da pandemia. Fique de olho em sua página no Youtube

VITOR MIRANDA >>> Em sua página no Facebook o poeta (autor do recém lançado ‘A moça caminha alada sobre as pedras de Paraty’) vem publicando contos e poemas todos os dias durante o período de isolamento. No vídeo, sua parceria com Eduardo Lopes Touché

TRILHAS >>> O produtor musical Felipe Zangrandi vem postando na net uma série de programas denominada Trilhas. Vale a pena seguir porque o Zangrandi sabe das coisas. No mais recente, ele conversa com Edison DellaMonica, baterista dos Sparks, conjunto de rock ativo desde os anos 60

SEBASTIÃO SALGADO >>> O grande fotógrafo lança campanha contra extermínio indígena por covid-19 através de vídeo (produzido por Fernando Meirelles) onde narra sua experiência durante os sete anos de convivência com os povos da Amazônia (ilustrado com suas fotos incríveis, claro). A petição de apoio (assine aqui) já conta com mais de 6 mil signatários, incluindo personalidades como Paul McCartney, Madonna, Chico Buarque, Brad Pitt, Meryl Streep, Sting, Caetano Veloso, Pedro Almodóvar, Mario Vargas Llosa, Gisele Bündchen, Oprah Winfrey, e do cientista brasileiro Carlos Nobre, entre outros.

CIA DUO ENCANTADO >>> Dando sequência aos “Contos na Quarentena”, o Vídeo 3 traz uma história em verso que culmina com uma adivinhação: “Que bicho é esse?”, de autoria de Rosita Flores. Se inscreva e saiba mais no canal da companhia no Youtube

TODO DOMINGO, LIVE DA FOCUS >>> Além dos ensaios online (todos os dias, às 13h – entre em contato para participar), agora, todos os domingos, às 19h, o diretor da Focus Cia de Dança, Alex Neoral, tem apresentado esclarecedoras lives onde comenta detalhadamente o processo criativo dos espetáculos do grupo. Neste domingo será exibida a coreografia Dente de Leite. A obra faz um jogo reflexivo sobre a boca, como veículo de comunicação e de sobrevivência do ser humano. Assista e mande perguntas

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com escritores, músicos e ativistas da cena cultural alternativa. O programa tem reprise na sexta, às 13h, e no domingo, às 17h. Na casileoca.com

ÀS QUARTAS – 11h … Marcelo Nocelli no Rádio … Editor da Reformatório apresenta programa sobre literatura na Rádio Brasil Atual (FM 98,9). Na pauta, livros brasileiros contemporâneos (resenhas e dicas), além de eventos e lançamentos. Se você perder a transmissão ao vivo, saiba que o escritor sempre disponibiliza o áudio do programa em sua página no Facebook

WANDER B >>> Cantor, compositor e performer lança seu quinto álbum solo, “Delírios de um deus voyeur” (ouça no Spotify) e também o curta-metragem “Dois quilos de carne de segunda“, nome da faixa que abre o disco. O filme, narrado por Wander, é dele e de Jezz Chimera, tem trilha sonora de Luiz Fernando Montanher e foi realizado durante a quarentena da Covid-19

MARCOS MUNRIMBAU >>> O cantor e compositor, que apresenta desde 2019 o belo espetáculo de canções autorais ‘Aquarela de Batons’, acaba de compor ‘Fique em Casa, Amor‘. O artista argumentou que “sair de cena temporariamente e ficar em casa pode ser um grande ato de amor”. Inscreva-se em seu canal no Youtube e o siga em seu site

ABAIXO A CENSURA >>> A bela canção ‘Corte e Costura’, de Conrado Pera e Achiles Neto, premiada em festivais pelo Brasil, está disponível no Youtube em linda versão videoclipe com participação de Chico César (e produção musical de Raul Misturada). Lamentavelmente, o Facebook está censurando a divulgação do clipe simplesmente porque, nele, aparecem corpos de vários jovens abraçados. A primeira vez que o vi o clipe, pensei: porque os autores não optaram pela nudez total, talvez com algumas pinturas nas regiões genitais. Ficaria tão bonito… Achei recatado demais ver as meninas de calcinha e sutiã. Pois bem, taí a resposta. Parece que tem muita gente no mundo querendo ‘cuidar’ da ‘nossa moral’. É mais um absurdo nesses tempos absurdos. Já que o Facebook censurou, este blog faz questão de postar de novo. Parabéns aos artistas: o clipe é lindo!

DANDÔ >>> O Circuito Musical Dandô, criado há quase sete anos pela cantora e compositora Kátya Teixeira, iniciou sua campanha de vídeos durante o período de isolamento social, com apresentações online de artistas de várias regiões do país. As próximas mostras acontecem nos dias 6 de junho, 4 de julho, 1 de agosto e 5 de setembro. Acompanhe pelo Instagram @dandonacional, pelo Facebook @circuitodandonacional ou YouTube Circuito Dandô www.youtube.com/circuitodandobr

CARTA ABERTA >>> O setor da música é um dos mais impactados pela crise do coronavírus. As atividades na área foram de 100 a 0 em menos de duas semanas. Por isso, os profissionais do setor organizaram abaixo-assinado para enviar suas reivindicações ao Governo Federal. Saiba mais aqui.

SARAU VIRTUAL >>> Acompanhe as várias apresentações de artistas no sarau Delivery promovido pelo BemBlogado em seu site e também no Facebook

CONTOS >>> O escritor e promotor de eventos literários Jorge Ialanji Filholini, disponibilizou para download gratuito seu primeiro livro de contos ‘Somos mais limpos pela manhã’, publicado em 2016 pelo Selo Demônio Negro. Saiba mais no site do Livre Opinião – Ideias em Debate … CULTURA EM CASA >>> Secretaria da Cultura disponibiliza conteúdo online durante toda a campanha de combate ao coronavirus: shows de música, concertos, visitas virtuais a museus, palestras, bate-papos, livros e espetáculos. A lista será atualizada diariamente. Confira aqui …

L IVROS >>> Durante a quarentena, todos os livros das editoras Patuá e Reformatório, administradas por Eduardo Lacerda e Marcelo Nocelli, respectivamente, estarão com frete gratuito para todo país. Com os lançamentos físicos cancelados, as pequenas editoras precisam muito do apoio dos leitores. Clique para saber mais Durante a quarentena, todos os livros das editoras Patuá e Reformatório, administradas por Eduardo Lacerda e Marcelo Nocelli, respectivamente, estarão com frete gratuito para todo país. Com os lançamentos físicos cancelados, as pequenas editoras precisam muito do apoio dos leitores. Clique para … NOVO BLOG >>> O coletivo ‘Fotógrafos Pela Democracia‘ anuncia o lançamento de mais um canal de comunicação em sua luta “por direitos humanos, para expor o que está invisível, pela igualdade social e pela democracia“. No blog estarão as séries sobre o Covid-19, as ‘Histórias por trás das lentes’ e artigos como o de Nair Benedicto, que abre a página. Leiam e divulguem … OS VÍDEOS DE DARI LUZIO >>> O cantor e guitarrista da banda Jecas Blues tem convidado vários artistas para participar de seus shows. E tem registrado em vídeo alguns desses momentos, além de entrevistar cantores (como Cordeirovich, acima), instrumentistas e produtores culturais da cena alternativa. Os vídeos estão sendo postados no Youtube. Acompanhe aqui os seis episódios da série ‘Antropo Roque‘ … RUBENS JARDIM E ‘AS MULHERES POETAS’ >>> Os três volumes de ‘As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira’, brilhante trabalho de pesquisa e resgate da poesia feminina nacional realizado durante seis anos por Rubens Jardim, já estão disponíveis na net (acesse aqui). Agora, a intenção do poeta (um dos organizadores do Sarau da Paulista e do Gente de Palavra) é despertar o interesse de alguma editora para transformar esse material em livros impressos. E aí, quem se habilita? ENTRE / VISTAS >>> Veja também a entrevista que Rubens Jardim concedeu ao também poeta e ativista cultural Artur Gomes … PRÊMIO >>> Se autodefinindo como uma ‘revista feminina de arte contemporânea’, a ‘Ser MulherArte‘, editada e publicada pela escritora Chris Herrmann, recebeu o prêmio ‘Excelência e Qualidade – Brasil 2020’ outorgado pela Associação Brasileira de Liderança. Acompanhe os poemas, entrevistas, podcasts e o movimento criado pelo coletivo … VANESSA BUMAGNY >>> A cantora e compositora Vanessa Bumagny lançou o videoclipe de ‘Cinema Ilusão’, canção sua em parceria com Zeca Baleiro (clique aqui). No clipe, além deles, participação de Chico César. Produção musical de Rafael Castro … MÁQUINA DE POESIA >>> Autor de vários livros e organizador de coletâneas, o poeta Marcos Torquato, da cidade de Jandira, está à frente do projeto ‘Máquina de Poesia’, que disponibiliza em totens multimidia e na net, 100 poesias gravadas em vídeos e traduzidos em libras (por Tati Milanez). Dos textos, 50 são de autores da literatura clássica (como Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, Mário de Andrade, Camões, Rilke e Shakespeare) e outros 50 são do município de Jandira e região (escolhidos através de concurso). Visite a página do projeto (no Facebooke Youtube) e tenha acesso aos vídeos poéticos interpretados pelos atores Chico Neto, Daniel Bernardes Pinto, Nana Pequini e Rosa Freitas. Inspiração é outro trabalho do escritor … #ekspomondo. Trabalhos do fotógrafo Lucas Siqueira mostram costumes e tradições das mais antigas civilizações do planeta. O autor anuncia que todo o conteúdo da obra logo estará online e que, semanalmente, realizará lives interagindo com os interessados através do canal Humaniza Corona … CONFESSO QUE SOBREVIVI >>> Editora Essencial em campanha para contar em coletânea as histórias de mulheres anônimas que venceram seus limites e sobreviveram a uma relação abusiva, opressora e violenta (saiba mais no cartaz). Regulamento e inscrição gratuita no link … LIBERTO TRINDADE CONVIDA >>> O espaço cultural CasIleOca (à rua Perpétuo Junior, 178, em Santana) administrado por Liberto Trindade (filho do poeta e ativista Solano), além dos programas de rádio e encontros literários que promove, possui um belo acervo de livros, funcionando como sebo, aos domingos. Após o isolamento, o salão da sede poderá ser alugado para pocket-shows, lançamento de livros ou outros pequenos eventos (reservas pelo telefone 2950-4666)

MARIELLE PRESENTE

