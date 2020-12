O livro da Adriane Garcia, o ep do Anhangabahy, o videopoema do Vlado Lima, as entrevistas da revista RitmoMelodia e o ano que não termina

Este ano não tem ponto final. É jogo jogado sem intervalo e o resultado é sempre parcial (a atual cotidiana conta de menos: quantas ausências e dores, quantos amores ainda perderemos?). Um ano que não termina e outro que não inicia. A gente inventa um breque e brinda, tim-tim à vida, via zoom ou num vapt-vupt na porta da casa do vô, da tia, da amiga. Em fevereiro, o Sarau da Maria aniversaria. Oito anos de voz rouca de muita cantoria. De poesia afiada na ponta da língua. De folia livre e coletiva. De convivência amorosa e de lida. De beijos, abraços, amizade e alegria. Sim, é nisso que a gente acredita… os caras lá no Planalto estão sempre tramando contra essa nossa fantasia (eles nos querem calados, parados, sem ideologia, consumindo letargia). Sou mais ‘nóis na fita’ e na luta: a gente nunca desanima. Por isso, este blog te convida a seguir junto nessa parceria. Feliz Natal, amigos dos saraus e de todas as vilas. Tem muito amor e suor nessa nossa história atrevida. Quem se alimenta de utopia, refaz a vida (e cria um ano sempre novo) a cada dia. Mesmo que seja à distância (e entre lágrimas doídas). A velha esperança nos visita, nos habita, nos motiva, numa resistência contínua. É a chama que nos ilumina. Hoje e mais um dia… mais um dia… mais um dia…

O NOVO LIVRO DE ADRIANE GARCIA

“Eu vim do mundo dos excluídos – por classe social e gênero – e sou uma mulher que abomina a exclusão”, afirmou ela nesta entrevista a João Gomes na revista Mirada. Conheci a escritora mineira Adriane Garcia através de Akira Yamasaki e seu Sarau da Casa Amarela, em São Miguel. Desde então, acompanho seus ótimos poemas pelo Facebook e Instagram (entre também em seu site). Ela acaba de lançar ‘Eva-proto poeta‘, livro de poemas curtos que celebra a voz das mulheres sob o ponto de vista bíblico (para adquiri-lo, clique aqui). Adorei seus concisos poemas, as resenhas e os merecidos comentários elogiosos que li sobre ele:

‘Seus curtos poemas aparentam uma falsa simplicidade, construídos de forma concentrada, explodem em múltiplos sentidos, um livro deliciosamente subversivo e essencial como toda obra de arte deve ser, uma furiosa ironia originada por séculos de dominação masculina’ (Alexandre Kovacs)

‘Ousadia é a palavra-chave do livro. Garcia reescreve o mito da criação da humanidade, ao empoderar a resignada Eva, a partir do momento que ela descobre a insubordinada Lilith, colocando em pauta a questão da sororidade tão necessária ao movimento feminista’ (Leila de Carvalho e Gonçalves)

‘Um conjunto de poemas entranhados uns nos outros. formam um encadeamento formal e discursivo, um texto-sequência onde é impossível citar um poema separado do conjunto. A força da trama imanta de sugestão cada parcela, cada fragmento desse discurso proliferante. Trata-se de um álbum-poema, e não de uma reunião de poemas’ (Ronald Augusto)

‘Um livro obrigatório. Marca um momento importante da poesia escrita por mulheres e anuncia as próximas reflexões da autora sobre os textos e construções de mitos fundadores do patriarcado. E o livro é lindo, capa, projeto gráfico, uma delícia’ (Maria Alice Bragança)

‘Além de escrever num ritmo acelerado, mantendo o tônus de uma poesia forte e crítica, longe da linguagem-pela-linguagem, Adriane tem especial apreço pela poesia falada, participando de eventos e saraus’ (Ana Elisa Ribeiro)

A APRESENTAÇÃO DO LIVRO >>> ‘Lilith, deusa ou demônio, que inspira os poemas deste mais recente lançamento de Adriane Garcia, teria sido a primeira mulher de Adão e também a primeira feminista da história, expulsa do paraíso e excluída da versão oficial da Bíblia. Posteriormente, Eva foi criada a partir de uma das costelas de Adão para servir-lhe de companhia, tendo sido responsável pela perda da inocência humana ao ceder à tentação do fruto da árvore proibida, uma imagem bem mais conveniente ao papel de submissão reservado à mulher. Conta-se que Lilith fugiu para o Mar Vermelho, porque criada do barro em igualdade com Adão, rebelou-se quando ele quis submetê-la. Da rebelião de Lilith ao silenciamento de Eva, metade da humanidade resolveu subjugar a outra metade. Essa história não era para ser contada. Mas Eva descobrirá Lilith e dará nome a todas as coisas’.

ORAL

No princípio

Era a boca de Lilith

Abocanhando o verbo

INCESTO

Lilith não quer

Papai e (não tem) mamãe

No Paraíso só há Irmãos

MENTIRA CIRÚRGICA

Na surdina

Noturnamente

Mãos no barro

Deus cria Eva

Mente

Que foi de

Costela

DA NATUREZA DIVINA E HUMANA

Bastava a interdição

E Ele tudo sabia:

Somente daquela

(e apontou)

Não podem comer

Depois

Atrás da moita

Aquele prazer

De espiar as quedas

DEPENDÊNCIA DE FÁBRICA

Deus se arrepende

de ter criado o homem

Adão tem um inexplicável

Complexo de Édipo

ADRIANE GARCIA, mineira de Belo Horizonte, é poeta, escritora, teatroeducadora e atriz. Graduou-se em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e se especializou em Arte-Educação na UEMG. Publicou:

2013 – Fábulas para adulto perder o sono (Biblioteca Paraná)

2014 – O nome do mundo (Armazém da Cultura) –

2015 – Só, com peixes (Confraria do Vento)

2015 – Enlouquecer é ganhar mil pássaros (e-book, Vida Secreta)

2016 – Embrulhado para viagem, Coleção Leve um Livro, organização de Ana Elisa Ribeiro e Bruno Brum (plaquete)

2018 – Garrafas ao mar (Penalux) –

2019 – Arraial do Curral del Rei (Conceito Editorial)

2020 – Eva-Proto-Poeta (Editora Caos & Letras)

MAIS ADRIANE >>> De uma ótima entrevista da escritora à Marcio Sales Saraiva, da revista Obvious destaco as dicas sobre autores contemporâneos (entre eles, Cinthia Kriemler, Lisa Alves, Cidinha da Silva, Maria Valéria Rezende, Marcelo Labes, Sergio Fantini, Nelson de Oliveira e Akira Yamasaki) e assino embaixo dessas suas importantes considerações sobre o fazer artístico:

“É uma bobagem alguém dizer que é artista e é neutro. Isso não existe. Se você vai ficar escrevendo sobre borboletas, ou sobre seu eu-sofredor, quando os indígenas estão sendo massacrados e o país mata seus ativistas ambientais isso é uma opção política. A neutralidade também tem consequências políticas. A arte é também um campo de guerras, move o tempo e é movida por ele. Eu, particularmente, fico abismada com artistas que se posicionam politicamente com o seu não posicionamento. E há os que se posicionam ao lado de opressores. (…) O governo agora no Brasil, de extrema-direita, está modificando o direcionamento das leituras na idade escolar. O que estão buscando? Uma literatura alienante, fora da realidade, porque querem cidadãos inertes, presas fáceis de igrejas para alimentar o poder fundamentalista. (…) Os artistas podem e devem praticar a arte livremente, com engajamento político explícito ou não; mas seria coerente que todos defendessem a liberdade, sem a qual não podem ser artistas plenamente”.

O EP DO ANHANGABAHY >>> Nesta quinta, 25 de dezembro, banda formada por Hévelin Gonçalves, Wady Issa Fernandes e Rui Condeixa Xavier, apresenta seu novo álbum, o ep experimental ‘Doismilevinte‘, que não será lançado em nenhuma plataforma, mas enviado individualmente aos interessados. Cadastre-se e receba as músicas por e-mail ou whatsapp, gratuitamente

O VIDEOPOEMA DO VLADO LIMA >>> O poeta e agitador cultural Vlado Lima apresenta o Sarau Sopa de Letrinhas há mais de 18 anos. Com Zé Rodrix, Sonekka, Ricardo Moreira e Ricardo Soares, participou da banda Tropeçalistas. É um dos fundadores do Clube Caiubi e publicou os livros de poemas ‘Sabe de Nada, Inocente!‘, ‘Como Suportar Jabs no Baço e Encarar Nocautes‘ e ‘Pop Para-Choque‘. Em sua página no Facebook postou um poema com clipe – veja aqui)

QUARENTENA

(Vlado Lima)

pensando merda

numa cama de pregos

suspensa no escuro

às 3 da madruga

uma garrafa de

vinho

e morfeu não

veio

formigas fornicam sob o cobertor

sombras no teto lembram os óvulos do vírus

conto carneirinhos degolados

em cercas de arame farpado eletrificado

a Rainha ronrona ao lado

e lá fora tudo Walking Dead

meu poeminha te assusta?

experimente morar 7 meses

dentro da minha

cabeça

RITMOMELODIA >>> Antonio Carlos da Fonseca Barbosa é o criador e editor responsável pela revista digital RitmoMelodia (acesse), que existe desde 2001. Jornalista, músico e poeta, Antonio Carlos propaga a diversidade musical brasileira através de entrevistas e artigos (após lançar um livro de poesia em 1998, seus textos ganharam melodias e gravações de diversos músicos, originando a trilogia ‘Reggaebelde’). Nesses 19 anos a revista já entrevistou e mantém disponível no site depoimentos de mais de 650 artistas e produtores culturais, num impressionante e imprescindível painel da arte nacional. Entre eles estão Edvaldo Santana, Élio Camalle, Kleber Albuquerque, Conrado Pera, Sabah Moraes, Bocato, Zé Geraldo, Nô Stopa, André Abujamra, Socorro Lira, Hélio Braz, Jean Garfunkel, Etel Frota, Jarbas Mariz, Nelson Sargento, Costa Senna, Geraldo Vandré, Paulinho da Viola e até Gilberto Gil. Saiba mais e participe da campanha para apoiar e manter esse importante trabalho

TEATROS FECHADOS >>> Com a demora na aprovação da Lei Aldir Blanc, no início da pandemia, vários espaços culturais fecharam suas portas: li sobre o Teatro Itália, o Frei Caneca, o Paiol e até mesmo o Ruth Escobar, marco histórico da resistência artística contra a ditadura militar. Dizem que alguns podem reabrir. Aguardemos. Nessa lista incluo um precioso espaço cultural alternativo que conheci de perto: a Casa Gramo, administrada por Beto Antunes. Sobre ela, recentemente, dei um depoimento:

CASA GRAMO >>> Os cinco anos de existência do meu blog Sarau, Luau e o Escambau coincidem com o tempo de atividades da Casa Gramo. Nessa meia década divulgando eventos de artistas alternativos pude constatar a importância do trabalho que o ‘artivista’ Beto Antunes (na foto) desenvolveu à frente desse point de resistência cultural. Em um momento obscuro da vida nacional, com a arte sendo criminalizada e perseguida por governanantes fascistas, sua programação democrática e diversificada abriu espaço e deu voz a artistas, coletivos e movimentos que desenvolvem suas obras e pesquisas à margem da grande mídia, ignorados por um circuito comercial viciado na mesmice e à revelia das (inexistentes) políticas oficiais. No fervilhante sobradinho da rua Bento de Abreu, 223, na Vila Romana, presenciei e registrei alguns inesquecíveis momentos: shows, saraus, ensaios e peças de teatro e dança, mostra de filmes, exposições, rodas de conversa e leituras de poesia, além de festas, performances, lançamentos de livros e cds, encontro de estudantes, de blocos carnavalescos, oficinas e ocupações variadas. O ponto alto, sem dúvidas, foi a organização das três edições do Festival Gramix, maratonas de cerca de 12 horas de eventos artísticos consecutivos e simultâneos que se espalharam por todos os seus ambientes: palcos, sala, cozinha, escadas, sacada, terraço e até banheiro. Ao guerreiro das artes Beto Antunes, e à Casa Gramo, este blogueiro (e artista) reconhece o valor e tece merecidas loas.

NÓS, ARTISTAS >>> Como vimos, não tá fácil pra ninguém atravessar essa pandemia. Ainda mais sob o fascismo e a ignorância de Bolsonaro e seguidores. Sobreviver, simplesmente, já é um ato de resistência. Nós, artistas, aguardamos a campanha de vacinação e a imunização da população para voltarmos às atividades. Em outubro, em sua coluna no Estadão, Marcelo Rubens Paiva escreveu um irônico texto sobre o desprezo que o atual (des)governo tem para com os trabalhadores da cultura. Aqui, um resumo meu, dividido em duas partes (e o link para ler na íntegra):

“Por que conservadores odeiam artistas? Por que a cultura entrou em rota de colisão com os ideais do Poder? Por que as leis de incentivo eram o alvo preferido da campanha eleitoral, para demonizar a classe artística? Porque, sim, somos vagabundos, e incomodamos. Atrapalhamos. Somos do contra. Somos escritores, poetas, viciados, degenerados. Merecemos a masmorra, a tortura, a censura, a Inquisição. E, por sermos vagabundos, temos tempo de sobra para pintar o teto da Capela Sistina, a Santa Ceia numa parede, esculpir Davi, buscar o sorriso enigmático de Monalisa, representar o horror da guerra em Guernica. Somos uns inúteis. Questionamos Deus, sexo, tabus, miséria, escravidão, inventamos cores, invertemos formas.

Vagabundos e pretensiosos, bêbados, drogados, comunistas, libertinos, fazem recitais com orgias, é o fim da Civilização Ocidental, é a barbárie! Ressuscitem o inquisidor. Desenterrem a guilhotina. Acendam as fogueiras. Queimem tudo. Não suportamos o questionamento, a dúvida, o avesso. Nossa verdade sólida está em livros sagrados, nas escrituras. Queimem tudo o resto! A pátria e a família em primeiro lugar. Não queremos sentir, queremos trabalhar, fazer negócios. Queimem os entediados artistas que duvidam de nossas verdades, acabem com eles! Pelotão de fuzilamento. Cortem a língua dos poetas, furem os olhos dos pintores, esmaguem o crânio de escritores, fechem teatros e cinemas, quebrem as editoras. O Estado não tem nada com isso”.