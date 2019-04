É feriadão e você pode ficar relax, de boas, viajandão. Ou ouvindo e lendo tudo deitado tranquilão. Ou não. Pode sair por aí e curtir o montão de programação que tem aqui: shows, saraus, expos e lançamentos de livros entre as muitas atividades pela cidade. E o agendão é diariamente atualizado, você sabe. Então, se quiser, sintonize-se nessa vibe.

… … …

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

… … …

SARAU DA MARIA >>> Sábado rolou mais um Sarau da Maria. Eu, Deise, Helen, Selma, Lalá, Marici e Fanca arrumamos a casa, chamamos os amigos e fizemos nossa festa de sexto aniversário. Comemoramos a resistência e a luta de manter um espaço cultural aberto em meio a esse cenário de destruição promovido pelos governos Bolsonaro e Doria, que cortam os parcos recursos e culpabilizam a área cultural por supostas ‘mamatas’ e outras invenciones de profissionais do zap-zap. Claro que eles sabem que os produtores culturais jamais estarão ao lado dos fascistas. E, para nos punir, prejudicam a cultura do Estado e do País que governam. Mas ‘eles passarão, eu passarinho’, como disse o poeta gaúcho. O sarau aconteceu na abertura da semana do Índio (cada vez mais dizimado) e do assassinato do músico Evaldo (fuzilado com mais de 80 tiros pelo Exército, no Rio). Por isso, foi um sarau de luto e de luta, com várias homenagens. O pessoal do Maria abriu a noite cantando ‘Cara de Índio’, de Djavan. Eu declamei trechos de ‘Demarcação Já’, do poema de Carlos Rennó. Selma preparou uma expo com fotos de Claudia Andujar. A performer Lúcia Cavalheiro protestou em defesa do meio ambiente ao se apresentar com trajes indígenas em meio a embalagens de plástico e diversos tipos de lixo industrial. Eu e a poeta Shirlene Holanda lemos textos do escritor Luís Mendes (um, anti-armas, respondia ao senador Major Olimpio; outro, identitário, valorizava a luta das mulheres negras). Ainda rolou o som do cantor e compositor Marcos Munrimbau, com seu timbre único, e as levadas superlegais do Cássio Figueiredo, que lançou seu cd Rosal’. A artista plástica Martha Zimbarg expôs seus belíssimos quadros e falou um pouco sobre sua formação e as influências da cultura nordestina em suas cores e traços. No meio do sarau teve o pocket-show da dupla Ligia Regina & Eder Lima (que lançou seu livro de poesias, ‘Quando a Alma tem Olhos de Zinco – os sorrisos são de plástico’). A dupla, que já havia feito um showzaço no ano passado, numa edição do Show da Maria, mostrou novamente sua sonzera levando ao sarau uma banda superafiada. No repertório, canções do cd ‘Pisagens’ e uma grata surpresa (para mim): Ligia cantou a minha canção ‘A Música e Eu’, que recebeu um arranjo superlegal de Eder (aos dois, meu sorriso feliz, meu agradecimento terno). No palco aberto teve Kita, Giadas, Ayrton Mugnaini, Silvia Maria, Rosa Maria Freitas, Gerson Rodrigues, Tarica & Regina Cell, Marcinha, Celso Alencar, Zi Stafuzza, Zanatta, a dupla Tin & Tati (que falaram de sua banda Issoo e do trabalho à frente do Teatro Piccolo) e outros que nem vou me lembrar agora. Mas todos eles estão aqui, nos registros imprescindíveis desses dois queridos fotógrafos: veja as imagens coloridas tiradas pelo Roberto Candido e as p&b do Moacir Barbosa. E assim foi. E continuará sendo. Presidente Bozo, saiba disso: estreamos um banner novo, todo vermelho. Vermelho-sangue. Cor do sangue derramado por Evaldo e Luciano (mortos pelo Exército), do sangue derramado por Marielle (morta por fascistas milicianos) e do sangue vermelho-vivo de tantos artistas e ativistas que defendem direitos para todos. Estamos aí, dando a cara pra bater. Sarau da Maria, presente!

…

SOCORRO LIRA … Na semana passada assisti ao lindo show da cantora e compositora Socorro Lira, que lançava o cd ‘Cantos à Beira-Mar’ (já disponível nas principais plataformas digitais) com dez composições sobre poemas da maranhense Maria Firmina dos Reis. Teve participação da grande cantora negra (né?) Fabiana Cozza, da premiada escritora Maria Valéria Rezende (que inspirou a pesquisa de Socorro sobre o tema) e da instrumentista Cimara Fróis. Na banda estavam Ana Eliza Colomar (sopros), Álvaro Couto (sanfona), Clara Bastos (baixo acústico), Cassia Maria Araujo (percussão) e Jorge Ribbas (arranjo, direção musical e violão). O show foi uma delícia. Letras e músicas fluíam delicadas e tranquilas enquanto a gente respirava poesia. Socorro inventou melodias bonitas e assoviáveis para versos de métrica complexa, escritos há 150 anos pela escritora pioneira (primeira romancista brasileira, Firmina publicou o conto ‘A Escrava’ em 1887). O momento mais aplaudido do show foi quando Socorro interpretou sua música em homenagem à Marielle (veja o vídeo da canção em outra matéria, mais abaixo). A artista, além de compor, cantar e participar de shows musicais e literários, é também a criadora do Prêmio Grão de Música, que tem edições anuais, desde 2014, e cujo foco é a canção brasileira. Talentosa e arretada, Socorro Lira é gente que cria.

… … …

DOIS LANÇAMENTOS

… … …

TEJU FRANCO – ‘Lula Livre’ >>> O cantor e compositor Teju Franco, ligado ao Clube Caiubi de Compositores, compôs um maravilhoso samba onde pede liberdade para o ex-presidente e canta a esperança de um País melhor, ao estilo de ‘O Bêbado e a Equilibrista’, de Bosco e Blanc (que é citada no arranjo, assim como o Hino Nacional). A direção do clipe é de Edgar Bueno e um timaço de artistas participou da gravação: Marcia Cherubin, Susie Mathias, Marília Calderón, Brito Ariane Brito, Beth Amin, Teju Franco, Adolar Marin, Sander Mecca, Max Gonzaga, Joca Freire, Marcio Policastro, Fernando Cavallieri, Élio Camalle, Marco Vilane e Kleber Albuquerque, Daniel Altman, Clayton Santana e o grupo Tarumã (Marcelo Barum, Carlos Moreno, Alê Moreno e Daniel Pessoa).

ZÉ RODRIX >>> Através de Teju Franco fiquei sabendo do espetáculo que relembra a obra do compositor, arranjador, publicitário e escritor Zé Rodrix, falecido há dez anos. Zé criou clássicos como “Jesus numa moto”, “Casa no Campo”, “Soy latino americano” e “Mestre Jonas”, entre outras grandes canções. Parceiro de Sá, Guarabyra e Tavito, foi curador e também compos e cantou com o pessoal do Clube Caiubi de Compositores. Participam do show os artistas Sonekka, Álvaro Cueva, Márcio Policastro, Rossa Nova, Tarumã, Nancy Galvão, Juca Novaes (Trovadores Urbanos) e Celso Viáfora. O evento acontece no dia 22 de maio, no Teatro Olido, à avenida São João, 473. Está na rede uma campanha de financiamento para diminuir os custos do show, bancado pelos artistas. Entre lá e colabore.

…

BANDA DA PORTARIA – “Preciso de Mais Tempo Para Amar” – Na semana passada rolou o lançamento do videoclipe da Banda da Portaria, formada por Vitor Miranda (poemas), João Mantovani (violão), Telo Ferreira (percussão), Daniel Nakamura (guitarra) e Daniel Doc (baixo). Da gravação participaram as cantoras Dani Vieira e Thainá Borges. O clipe tem direção de César Augusto Spadella e atuações de Carol Melgaço e Diego Chilio. A música é de Mantovani sobre a letra-poema de Vitor. Após ver um show da banda, escrevi:

Vitor declama seus textos enquanto os músicos entoam levadas legais de pop e rock. O poeta é a alma da banda. Um jovem com visual de Jesus Cristo e versos antenados nas atuais questões artísticas, políticas e comportamentais. Se Jesus salva, não sei, mas como a poesia tem me salvado desde sempre, fiquei superfeliz ao ver um monte de jovens reunidos mastigando o doce chiclete da música pop com um inquietante recheio poético. A banda tem alguns vídeos no Youtube e Vitor já lançou os livros ‘Poemas de Amor Deixados na Portaria‘ (que deu origem ao projeto musical) e ‘A Gente Não Quer Voltar Pra Casa‘.

… … …

‘AMPARO LITERÁRIO’

CONTRA O FASCISMO

… … …

SÁBADO – 20 de abril – 13h … Amparo Literário Contra O Fascismo Vigente … Sarau organizado por Alba Atróz e Everaldo Ygor Ygor, com palco aberto e convidados na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, à rua Pedra Dourada, 65, no Jardim Robru. Nesta edição especial, com a presença de grandes artistas e ativistas que atuam na defesa da diversidade, da liberdade de expressão e na luta contra o fascismo:



– a cientista social e artista periférica Renata Eleutério, do Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Guaianás, o CPDOC.

– o educador orgânico e ativista cultural Alex Mauser

– o professor, rapper, poeta e ativista Fanti da Pilões

– o poeta, contista e revisor Alessandro de Paula

– o poeta e ativista sustentável Cleiton Emboava

– o professor e palestrante Alex Richard



– a Mesoperiferia Produções, com a animação Motoboy Kamikaze (1 e 2)

– o professor, poeta e ativista social Oliver Oliveira

– o professor, poeta e cineasta Rogerio Nogueira

– o cantor e compositor Zulu de Arrebatá

– o jornalista, escritor, blogueiro e editor da Alink, Gláuber Soares

– o filósofo e pedagogo Elcio Elias Martins



– a dupla Ligia Regina e Eder Lima, que lança o cd Pisagens e o livro (dela) ‘Quando a Alma Tem Olhos de Zinco, os sorrisos são de plástico’

– o poeta e escritor Lucas Lins

– o escritor Sidney Leal

– o poeta, atleta, professor de educação física e ativista de direitos humanos, Ronaldo Caldas

– o jornalista e escritor João Caetano do Nascimento, autor do romance ‘O rio de todas as nossas dores’

… … …

E ESSE (DES)GOVERNO, HEIN?

… … …

Eu não queria que o título acima virasse uma seção semanal, mas já virou. O presidente, seus ministros e sua base aliada não param de me dar munição (mas eu sou pelo desarmamento, presidente!). Assunto não falta: deu na imprensa que o presidente Bozo saiu em defesa de um ‘humorista’ sem graça (nem vou dizer o nome) que foi condenado pela justiça por caluniar e difamar a deputada Maria do Rosário (já caluniada e difamada anteriormente pelo próprio presidente – em sessão da Câmara!). Se um não faz rir, o outro faz chorar com o ridículo de suas posições.

…

No fechamento desta edição, leio que morreu o catador Luciano Macedo, após passar onze dias lutando pela vida no Hospital Carlos Chagas, no Rio de Janeiro. Ele saiu em defesa de Evaldo Rosa dos Santos, fuzilado pelo Exército com mais de 80 tiros. Deixa viúva Daiane Horrara, que em vão gritou ‘Não o mate, ele é um trabalhador’, no dia em que o Exército o alvejou. Dois inocentes estão mortos e o presidente Bozo falou na cara dura que o Exército não matou ninguém. Não sei ao certo qual são seus conceitos de morte, assassinato e execução, mas é óbvio que ele diverge de toda a humanidade nesse ponto (entre outros). Vou ajudá-lo a entender o que aconteceu: um homem inocente e desarmado se dirigia a um chá de bebê com sua família quando dez militares do Exército de seu País deram mais de 80 tiros em direção ao seu carro, sem checagem de placa, sem parar para averiguação, sem ter certeza de quem estava dentro do carro. O nome disso é assassinato, execução sumária. Quando o catador Luciano saiu em socorro da família que estava no carro, foi alvejado também. O Exército, o presidente e as autoridades responsáveis têm de punir os assassinos, pedir desculpas à sociedade e indenizar a família da vítima. É o mínimo que fariam, caso tivessem vergonha na cara. Mas eles não têm. Moro ainda declarou: ‘Lamentavelmente, isso pode acontecer’. Não, senhor Moro, isso não pode acontecer, não. Polícia e Exército não podem sair atirando na população. Será que os assassinos vão alegar ‘legítima defesa’ e apelar para o tal ‘excludente de ilicitude’ incluído pelo senhor Moro em seu ‘pacote anti-crime’?

…

BALELA

(poema de Esther Alcântara)

Eu queria

falar só de livro

de poesia

mas preciso falar do lixo

em forma de ser humano

preciso olhar para as páginas

da história

essas em que habito

no tempo curto do viver

e sei já serem plágio

de outros tempos de barbárie

Eu queria

não conhecer ninguém

que quisesse ser habilitado

para matar

por falta de habilidade

pra conviver com alguém outro

mas só vivo com a verdade

e nela perpassa o ódio

que nem por ouro se explica

é mesmo só por balela que a bala

tem valido mais que a vida humana

… … …

MARIELLE PRESENTE!

… … …

Nesta semana fui ao show da cantora e compositora Socorro Lira, no Ibirapuera (ver matéria, no alto). Um dos momentos mais emocionantes foi quando ela cantou a música que fez em homenagem a Marielle. Ao final, nos levantamos e aplaudimos de pé, demoradamente. Por Marielle, presente, que ela merece. E pela justiça, que falta, e provoca a impunidade que envergonha o País. Queremos saber quem matou e quem mandou matar Marielle. Ouça a canção:

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Faz mais de um ano e um mês que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Há um ano repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como Marielle não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Podem ameaçar Marcia Tiburi e Jean Wyllis. Podem mirar nas nossas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

… … …

IN MEMORIAM

… … …

A dor ainda dói e eu não posso deixar de falar dos que se foram. Nesta semana triste perdemos Luiz Claudio Geteó e Tula Pilar Ferreira (ativistas do movimento cultural) e Marcos Azevedo e Cecília Thompson (o Pescadinha e a Cecil, meus queridos colegas de Estadão). Acompanho pelas redes sociais a dor dos amigos e o quanto essa gente boa e generosa nos iluminou e deixou saudade. Seguirão para sempre em nossos corações. A cada um deles (pelo que li e ouvi, pelo que vi e vivi), minha lágrima, minha emoção, meu agradecimento.

… … …

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

De 15 A 22 DE ABRIL … Focus Cia de Dança – Turnê Nordeste – Companhia carioca (patrocinada pela Petrobras desde 2012) apresenta três coreografias do diretor Alex Neoral: Still Reich, Trupe e As Canções que Você Dançou Pra Mim.Com os bailarinos Carolina de Sá, Cosme Gregory, José Villaça, Marcio Jahú, Marina Teixeira, Monise Marques, Rafael Luz e Roberta Bussoni. Em Natal (dias 15 e 16), Mossoró (dias 17 e 18) e Salvador (dias 20, 21 e 22). Saiba mais clicando no cartaz

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de abril – 19h … 24ª Edição do Sarau da Vergueiro … Organizado e apresentado pelos artistas Vieira Pato e Carlos Buono, entre outros. Na rua Vergueiro, 803

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de abril – 19h30 … Grupo Borboleta Azul convida para o lançamento dos livros ‘Outros Cortes’ e ‘Viva Vaca’, de Marcelo da Silva Antunes, ‘A boca abriu antes dos olhos’, de Viviane Acre e ‘Tubarão’, de Helimar Macedo. Com leituras de poetas convidados e sarau. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de abril – 20h … Deh Oliveira canta mpb, rock e pop na Aff Cervejaria, à rua Cap. Gustavo Lauro Korte, 168

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de abril – 20h … Sarau do Infinito – Aniversário de um ano. Com as poetas Kimani, Gih Trajano, Deusa Poetisa e Tayla Fernandes (clique no cartaz). Na Aparelha Luzia, à rua Apa, 78

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de abril – 20h … Alma Thomas e Quarteto “Soneto do Animal Sapiens” no lançamento do disco ‘Celebração de 15 anos de carreira’. Com Pedro Milman (piano), Paulo Diniz (bateria), Augusto Mattoso (baixo) e Thiago Trajano (guitarra). Na Sala Cecília Meireles, no Largo da Lapa, Rio de Janeiro.

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de abril – 20h … Encontro de Expressões, sarau organizado e apresentado pelo músico Cale Narman, com palco aberto para todas as artes. No Manjericanto, à rua Voluntários da Pátria, 3558

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de abril – 20h … Xoroxangô faz roda de choro. Com Japa, Zula, Faísca, Bandolover, Tiuzão, Dilmas, Dollyncoln, Cigano, Pajé, Tigrinho, Pebrilho e Pani. Na Casa Barbosa (tombada pelo Patrimônio Histórico), à rua Rui Barbosa, 559

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de abril – 20h … Mauri de Noronha faz show voz, violão e poesia. Participação de Chico Pedro. No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de abril – 21h … Abacaxepa apresenta as canções de seu álbum ‘Caroço’. No Estúdio Bixiga, à rua Treze de Maio, 825

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de abril – 21h … Colab no Alvenaria Espaço Cultural Colaborativo … Projeto musical em duetos do mc Mano Réu com 7 musicistas de rap e variações do hip-hop. O grupoe é formado por Barbara Crystina, Juh Sete, Joy Amaru, Luh, Nomah Diê, Gabriellê e Tina Cratz, com discotecagem de K-Mina. Na Rua Turiassu, 799

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de abril – 21h … Banda Picanha de Chernobill no Santa Sede, à avenida Luís Dumont Villares, 2104, perto do metrô Parada Inglesa

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de abril – 21h … Não Sou Obrigadx … Comédia stand-up com comediantes da comunidade LGBTQ+: Cintia Rosini, Fernando Pedrosa, Gabriel Freitas, Danubia Lauro e Rodrigo Habermann. No Castro Burger, à rua Joaquim Távora, 1517

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de abril – 22h … Rock & Tal (banda de Mou Vidinha) apresenta repertório autoral e faz releituras de Elvis, Camisa de Vênus e Raul, entre outros. No Covil Gastropub, à praça Mariquinha Sciascia, 37, no Tremembé

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de abril – 22h … Baile dos Fios no Ó do Borogodó, à rua Horácio Lane, 21, em Pinheiros. Quarteto Fios de Choro e músicos amigos apresentam repertório dançante com gafieira, maxixes, frevos, forrós e músicas do carnaval de rua. Com Paula Sanches (voz), Wanessa Dourado (violino), Conrado Bruno (trombone), Allan Gaia Pio (percussão), Gustavo Surian (percussão), João Pellegrini (violão 7 cordas) e Lincoln Pontes (cavaquinho)

… … …

QUINTA-FEIRA – 18 de abril – 22h … The Mings se apresenta no Clandestino Estúdio. Banda tem influências do blues e garage até o punk, passando pela surf music e o rock dos anos 60. É formada por Hipbone Slim (guitarra e vocal), GJFA (guitarra e vocal) e Marky Wildstone (bateria). Na rua Augusta, 2366. Ingressos a R$20

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de abril – 19h … Lançamento do álbum ‘Sou Linda’, de Zé Leônidas, dentro do Lua Jã, evento mensal que contempla a lua cheia. Com acompanhamento de Mauricio Orsolini (piano elétrico), Noa Stroeter (baixo) e João Fideles (bateria). No Jã, à rua Descalvado, 116, perto do metrô Sumaré

… … …

SEXTA-FEIRA E SÁBADO – 19 e 20 de abril … Ricardo III não terá lugar – no Galpão do Folias … O Grupo Pandora de Teatro comemora 15 anos e convida para sua mostra de repertório. A peça trata de censura política e da força do teatro. Na sexta às 20h e no sábado às 19h. Na rua Ana Cintra, 213, Santa Cecília,

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de abril – 20h … Luana Bayô convida Kelly Marques. Cantoras interpretam sambas e forrós. Nos intervalos, discotecagem de Birão Ramin. Na Toca da Capivara, rua Major Diogo, 865/863

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de abril – 20h … Projeto Novo Rock Brasilis … Festa criada por Jairo Souza vem mostrar que existe muita vida além do mainstream. Nesta quarta edição, show com a banda Santo Veneno. No evento ainda tem a Feira da Charada Discos, com Gilberto Petruche apresentando suas raridades em vinil. Na Toca do Rock – Tattoo Beer Rock Bar, à av. Sapopemba, 7660, no subsolo

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de abril – 21h30 … Siri Recheado no Bar Exquisito. Banda toca João bosco, Adoniran e Noel Rosa, entre outros craques da mpb. Na rua Bela Cintra, 532

… … …

SEXTA-FEIRA – 19 de abril – 22h … Clássicos dos anos 80 e 90 com a banda Rock Insane. No Refúgio Music Bar, na av. General Edgard Facó, 1279

… … …

SÁBADO E DOMINGO – 20 e 21 de abril – das 12h às 19h … II Feira de Arte Impressa ‘Impressões das Coisas’, com obras de mais de 20 artistas: zines, ilustrações, adesivos, gravuras e colagens. Além da expo, setlist com músicas e cardápio com comidas do norte do País. Projeção do filme “Impressão Minha” de 2008, documentário que aborda o mercado de publicações independentes em SP e no Brasil. No Colabirinto, à rua Francisca Miquelina, 118

… … …

SÁBADO – 20 de abril – 12h … Projeto Cardápio Musical recebe os violeiros do grupo Som das Dez. Na Feira de Artes Antiguidades Artesanato da Praça Benedito Calixto

… … …

SÁBADO – 20 de abril – 13h … Workshop audiovisual pra “exercitar o olho do seu celular”. Em três encontros, provocações, estímulos, trocas, conversas e experiências audiovisuais. Com Lucas Scandura, no Jambo Azul, à rua Bispo Cardoso Ayres, 481, em Recife/PE

… … …

SÁBADO – 20 de abril – 13h … ‘A Noite Hoje é a Maior’ – Homenagem a Biu Roque, cantor e percussionista pernambucano … Show de lançamento do disco “A Noite Hoje é a Maior” tem banda formada pela Fuloresta (sopros e percussão), Caçapa (viola e guitarra) e Juliano Holanda (guitarra), com participação de Mestre Luiz Paixão (rabeca) e Helder Vasconcelos (fole de 8 baixos e dança). Nos vocais, Alessandra Leão, Siba, Renata Rosa, Mestre Anderson Miguel e dois filhos de Biu Roque: Mané Roque e Maíca Soares. Além do show, Oficina de Coco Rural (sábado, 20/4, das 13h às 16h) e Oficina de Maracatu Rural (domingo, 21/4, das 13h às 16h). No Sesc Vila Mariana, à rua Pelotas, 141

… … …

SÁBADO – 20 de abril – das 15h às 18h … Banana Pop Festival … Romeu Soul e Edu Osmédio promovem eventos bimestrais, smepre com três bandas independentes de som autoral. Nesta edição, com Capitão Bourbon, Os Videntes Profanos e Romeu Rodrigues Moura. No Ceu Formosa, à rua Sargento Claudiner Evaristo Dias, 10

… … …

SÁBADO – 20 de abril – 18h … Slam Capão convida o poeta Kauê Tavano, autor do livro “Pirataria: Histórias de um pirata no tempo”. Além das batalhas, palco aberto. Na Fábrica de Cultura do Capão Redondo, à rua Algard Esquina Com Rua Trevo Branco, s/n

…. … …

SÁBADO – 20 de abril – 19h … P a E T Ê … Terceira edição do festival autoral de artistas independentes que transitam na fronteira experimental entre palavra e som. Participam Cibely Zenari Guadalupy, Lara Teixeira, Jerônimo Bittencourt, Marianna Perna, Rafael Limongelli e João Sobral (guitarra). Contribuição sugerida R$10. No Volcano, à rua Ministro Ferreira Alves, 686

… … …

SÁBADO – 20 de abril – 19h … Pink Floyd and the Brains faz tributo à famosa banda no Rock&Ribs, à avenida dos Autonomistas, 896, em Osasco

… … …

SÁBADO – 20 de abril – 19h … Freud a Deriva no Apostrophe’ … Trio formado por Rene de França (guitarras e vocais), Marcelo Mazzucatto (contra baixo e vocais) e Zé Terra (voz e vários instrumentos) apresenta músicas de Zé Ramalho, Sá & Guarabira, Belchior e sons autorais. Entrada R$10. Na rua Coronel Ortiz, 290, em Santo André

… … …

SÁBADO – 20 de abril – 20h … Raíssa Lopes, do Obinrin Trio, apresenta trabalho solo. No Teatro de Bolso do Iv Mundo, praça Jesuino Bandeira, 124, na Vila Romana

… … …

SÁBADO – 20 de abril – 20h … Danilo Moura e Victor Mendes, do Trio José, apresentam repertório do disco “Puisia”, dos trabalhos solos e releituras de Gil, Milton e Edu Lobo, entre outros. No Neruda Bistrô, à rua Orlando Feirabend Filho, 117, em São José dos Campos

… … …

SÁBADO – 20 de abril – 20h … PsychoHard 63 – 4a edição … O Centro Cultural Ouvidor 63 resiste à ação de reintegração de posse e promove show com as bandas Bendita Geni, Pirataria Pesadona, Macaco Fantasma, DnDD, Sagrada Sintonia, Quiriku e djLesma. Na rua Ouvidor, 63

… … …

SÁBADO – 20 de abril – 21h … Shows de Lê Coelho e Ivan Gomes, com participação de Marina Bastos e do poeta Arruda. No Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912

… … …

SÁBADO – 20 de abril – 21h … Banda Autoramas se apresenta no Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93

… … …

SÁBADO – 20 de abril – 21h … Tributo aos Mamonas Assassinas com a banda Mamonas Cover Diet Music. No Eclipse, à rua Astorga, 621

… … …

SÁBADO – 20 de abril – 21h30 … Chico César no Sesc Belenzinho – Show Antifa … Canções de Escárnio e Maldizer na Nova Idade Média é o show em que Chico César reúne músicas que denunciam e questionam diretamente o fascismo no cotidiano e nas instituições. De seu disco mais recente, “Estado de Poesia”, “No Sumaré” e “Reis do Agronegócio”. Na rua padre Adelino, 1000

… … …

SÁBADO – 20 de abril – 23h … Samba da Chinela Voadora apresenta samba jazz, samba de roda e samba de gafieira na Casa Matahari, à rua Silva Bueno, 729, no Ipiranga. Entrada R$10, com discotecagem antes e depois do show

… … …

DOMINGO – 21 de abril – 15h … 6 anos de MAP – Sarau de Aniversário. Com palco aberto e homenagem aos poetas Mariana Felix, Lobinho, Sabrina Lopes, Felipe Marinho, Kbça, Lucas Afonso, Andrio Candido e Kawan Oliveira. Batalha de rima ewntre Kombat e Teles. Pocket-shows de Luck Vas, Anna Bueno, Graduad Tempus, Jhou Bastos, Super Choque e Esdras de Lúcia. Dança com Beatriz Ferreira, lançamento de livro por Daniel Lobo e varal poético. Na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra (Praça do Forró)

… … …

DOMINGO – 21 de abril – das 15h às 23h … Sexta Básica (plataforma musical que promove shows), leva à Casa das Caldeiras os artistas OBMJ (Orquestra Brasileira de Música Jamaicana), Fabio Brazza, Farufyno, dj Thiagão, dj Nalla e Patuá djs. Na avenida Francisco Matarazzo, 2000

… … …

DOMINGO – 21 de abril – 18h … E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante – no Sesc Belenzinho … O quarteto de rock indie e alternativo apresenta músicas do álbum inédito Fundação. Com Lucas Theodoro (guitarra), Lucas Villela (baixo), Rafael Jonke (bateria) e Luden Viana (guitarra). Na rua padre Adelino, 1000

… … …

TERÇA-FEIRA – 23 de abril – Ocupasom – 122 anos de Pixinguinha … No dia nacional do choro, o Regional Mateus Santos (com Paulo Miranda no violão de 7 cordas ) apresenta roda de choro em homenagem a Pixinguinha e conta histórias sobre ele, além de relembrar clássicos de Ernesto Nazareth, Jacob do Bandolim e Waldir Azevedo. Participação do chorão Rafa Nascimento. Na Ocupação Mateus Santos, na av. Paranaguá, 1633, em Ermelino Matarazzo

… … …

ATÉ 20 DE ABRIL (menos aos domingos) … Exposição André Dahmer … O grande cartunista, que publica diariamente na Folha e no Globo, apresenta dezoito trabalhos originais e cinco gravuras em serigrafias numeradas e assinadas. De segunda a sábado, na 9° Arte Galeria, à rua Augusta, 1371 (térreo da galeria Ouro Velho)

… … …

ATÉ 24 DE ABRIL … Exposição dos trabalhos de Regina Lopes Moreno. No Eclipse Espaço Cultural, Bar e Café, à rua Astorga, 621, na ZL

… … …

ATÉ 28 DE ABRIL … DE SEXTA A DOMINGO – 20h (sex e sab) e 19h (dom) … Roda Viva – Remontagem da clássica peça de Chico Buarque. No Teatro Oficina, à rua Jaceguai, 520. Ingressos de R$5 a R$60

… … …

ATÉ 27 DE ABRIL – SEXTA-FEIRA E SÁBADO – 20h e 18h … Utopia Da Memória – Experiência teatral da Companhia Estudo de Cena. Na Oficina Cultural Oswald de Andrade, à rua Três Rios, 363

… … …

ATÉ 11 DE MAIO … Tshimbondation (Integração) – Exposição individual do artista congolês Shambuyi Wetu. No Coletivo Digital, à rua Luiz Murat, 298

… … …

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem um post novo. Finalizo o post com lançamentos, campanhas e uns toques legais:

…

ATÉ 20 DE MAIO … HÉLOA – Campanha de Financiamento ... Opará é o nome do segundo álbum da cantora Héloa. A produção é de Zé Nigro e o disco tem participação de Seu Mateus Aleluia, Fabiana Cozza, Mestrinho, Tribo Kariri-Xocó e o grupo Mulheres Livres (Coral formado dentro do Carandiru e composto por mulheres Sul Africanas e Malaias, em um projeto de ressocialização para mulheres no cárcere por meio da música). Acesse aqui para contribuir e saber mais sobre as recompensas

ATÉ 9 DE JUNHO – LUCIANO COSSINA >>> Campanha visa custear o processo de gravação, mixagem e masterização de seu primeiro disco autoral. Cantor e compositor, Luciano tem parcerias com Celso Sim, Zé Leônidas e Grupo João de Barro. É também violonista do Bloco Carnavalesco “Tarado ni você”, que homenageia Caetano Veloso. Nas gravações, é acompanhado por Ed Woiski (bandolim, guitarras elétrica e baiana), Kiko Woiski, (baixo), Cauê Silva, Guiagusto Pacheco e Gabriel Draetta (percussão), coprodução de Léo Mendes e com os convidados Chico Saraiva e Flavio Tris, entre outros. Acesse, colabore e saiba mais aqui

ASTRONAUTA (clique aqui para ouvir) >>> Já está disponível em todas as plataformas digitais o segundo single de “Nas Esquinas do Coração”, quarto álbum do cantor e compositor pernambucano Ortinho (parceiro de Chico Science, Arnaldo Antunes, Marcelo Jeneci e Zeca Baleiro, entre outros craques). A música ‘Astronauta‘ tem participação de Marcelo Monteiro, Jorge Dupeixe e Pupilo. O cd vai ser lançado em abril. A primeira faixa foi ‘Um Samba‘. A bela arte da capa é de Flavio Emanuel

… … …

CAMPANHA DE FINANCIAMENTO DO CD DA DUPLA ‘PÊ ÉFE’ >>>Primeiro disco da dupla Pê Éfe, formada pela cantora Filó Silva e pelo violonista, cantor e compositor Pedro Milanesi terá canções de Pedro e duas inéditas de Luhli, famosa cantora e compositora (falecida no ano passado) autora de “O Vira”, “Fala” e “Bandoleiro”, sucessos na voz de Ney Matogrosso. A dupla fará shows de divulgação da campanha, mas você já pode acessar esse link e saber detalhes do projeto, como contribuir, quais os valores e as recompensas correspondentes. A dupla se apresenta neste sábado, 13 de abril, às 20h, no Teatro de Bolso do IV Mundo, na Vila Romana. Ingressos a R$15 e R$30

… … …

EU, NO TRIBUNA AUTORAL >>> Projeto da TBL Comunicações, de Guarulhos, entrevista artistas e agentes culturais da cidade. Minha participação já está disponível no youtube (mas tem entrevistas superlegais de Akira Yamasaki, Vlado Lima, Rosinha Morais, Escobar Franelas, Marcy Santtos, Rogério Brito, Daniel Golinelli, Cláudia Luz, Marcos Munrimbau e Filipe Fritos, entre outros). Eu agradeço ao Wolf do Vale pela lembrança e pela oportunidade de contar alguns detalhes da minha trajetória

…

