Aqui tem o olhar crítico, os contos fantásticos e o humor inteligente do Ricardo Kelmer. Aqui tem programas de rádio e tv que dão voz aos alternativos. Resistimos. Aqui tem a festa dos 7 anos do Encontro de Utopias, dos 14 do Sopa de Letrinhas. Viva! E os poetas e músicos que têm muito a dizer. Aqui eles dizem.

RICARDO KELMER

O Ricardo Kelmer é uma grande figura da cena dos saraus paulistanos e cearenses (quiçá, mundiais, pois acaba de voltar de uma temporada de shows em Lisboa, pá!). Ele organiza e apresenta o sarau Bordel Poesia (ao lado do cantor e ator Fellipe Defall, com o auxílio luxuoso da Shirlene e da Marcinha na produção). O divertido sarau tem por temas a paixão, o desejo e o erotismo. É ambientado em clima de cabaret e tem números de dança, teatro, burlesco, humor, vídeo e fotografia, além de música e poesia. A próxima edição será em agosto, após o término da turnê do espetáculo Vinicius Show de Moraes, que o Kelmer apresenta em bares e teatros ao lado do violonista e cantor Felipe Breier. Veja um trecho do show e o link do cd:

Humorista e produtor cultural, Kelmer também é escritor, letrista e poeta. Tem vários livros lançados. O mais recente é Indecências para o Fim de Tarde, de contos eróticos. Dá palestras comentando sua literatura e cursos sobre humor. Mantém um blog, onde, além de nos atualizar sobre sua trajetória artística, posta comentários a respeito de temas polêmicos do cotidiano, da política à cultura, passando pelas questões comportamentais. Sempre lúcido, Kelmer é leitura imprescindível:

https://blogdokelmer.com/

O Kelmer canta, conta causos, interpreta, diverte a gente. Tem raciocínio rápido e humor aguçado: a marca dos inteligentes. Mais um grande artista do fértil solo cearense. Humorista antenado, tirador de sarro e ativista, dá voz a quem não tem. Escreve bem o que vê e o que imagina: é ficcionista também. Seus contos estão prontos pra serem filmados. Observador nato, é cronista (e romancista, claro). Tem ampla visão da cidade e sertão, da política e cultura. Depura a opinião dos amigos, conserta os equívocos da imprensa, comenta sem ranço. Pacientemente nos convence. Esclarece as mil e uma obscuridades do poder. Dá leveza às ditas obscenidades físicas: só o falso moralista vê maldade quando se brinca. Brinda à Vinicius e denuncia: no grande bordel da vida real, imoral e vergonhoso é roubar o dinheiro do povo. Não foge ao combate, polemiza, pisa em terreno minado: nomeia os tiranos de rosto abstrato. Didático, desenha pra quem não capta: leia, saiba. Seu texto denso alarga os pensamentos estreitos. Antifanático, Kelmer defende o estado laico, as liberdades civis e os direitos democráticos (tão ameaçados). Escancara o silêncio da selva domesticada e encara a turba ignara conectada ao atraso: é o puxador da alegria no bloco dos filósofos anárquicos. Kelmer absorve os conceitos, tritura e nos oferece sua água pura. Alquimista da utopia, destila a dor e nos alivia com suas doses de quimera fria. Sonhador sereno, seu blog pé-no-chão nos ilumina. Kelmer é um ponto de luz nas trevas de nossa idade mídia.

KELMER POR ELE MESMO: “Sou ateu e democrata incondicional, adepto do amor, das relações livres e do Jack Daniel´s. Acredito em autoconhecimento, democracia, liberdade de expressão, respeito às diferenças, liberdades individuais, viver as fantasias, estado laico, abolição das fronteiras, cidadania global, conscientização ecológica e livre circulação de pessoas, ideias e produtos. Não acredito em capitalismo, neoliberalismo, religião, fronteiras, patriotismo, guerra às drogas, guerra contra o terrorismo, guerra nenhuma, porte de arma, raça e voto obrigatório. Prefiro morrer livre que viver numa escravidão tranquila. Creio no amor baseado na liberdade. Amor baseado na posse do outro, este eu dispenso. Planos para amanhã: sentir-se cada vez mais vivo e livre. Antes que chegue o dia em que o dinheiro e as religiões acabarão com a humanidade.”

Recentemente participei de dois programas onde pude expor algumas opiniões a respeito do massacre da indústria cultural e dos danos provocados pela disseminação da propina no meio musical, o famoso ‘jabá‘. Enquanto os mesmos de sempre (artistas, empresários, emissoras e programadores) se utilizam de concessões públicas para lucrarem impunemente à custa da pasteurização da nossa música, outros grandes artistas penam sem espaço e o público se ressente de diversidade e representatividade cultural. É preciso achar fórmulas de se combater essa prática danosa. Este blog já propôs a criação da União de Artistas Independentes (UAI), grupo de discussão, encaminhamento de propostas e ação. Informe-se e participe dessa gestação. Enquanto não formarmos um bloco consistente de artistas e produtores culturais com força para reinvindicar, o jeito é seguir na pregação e denúncia. Programas como o Diálogos SP (já havia comentado sobre ele aqui), do jornalista Gilberto Nascimento na TV Câmara, e o Estação Popular, do compositor e cantor Zulu de Arrebatá na rádio Linha Direta, são oásis nesse vasto deserto de mesmices. Parabéns aos dois pelo belo trabalho e obrigado pela oportunidade de opinar, debater e ajudar a criar conscientização a respeito do assunto. Confira minha participação (na tv, estava ao lado do grande artista Edvaldo Santana).

Daniel Perroni Ratto é poeta, jornalista, músico, professor e especialista em mídia, informação e cultura (ECA/USP). Autor de Urbanas Poesias (Ed. Fiúza, 2000), Marte mora em São Paulo (A Girafa, 2012) e Marmotas, amores e dois drinks flamejantes (Ed. Patuá, 2014). É cronista do Jornal Diário do Nordeste e faz parcerias de música com bandas paulistanas. Aqui, mais poemas dele.

CLAIRE REGINA

A Receita do Bolo

Meu vizinho queria fazer um bolo,

me pediu a receita.

Eu não tinha a receita,

mas eu tinha vinte anos!

Fui ajudar…

Não tinha farinha para ele amassar

com as mãos,

ofereci meu corpo

e ele amassou.

Não tenho açúcar, ele me disse,

ofereci meus lábios,

e ele beijou.

Ele era bom cozinheiro.

Pôs o leite para ferver,

o leite fervia no meu corpo inteiro.

Nós dois queríamos fazer o bolo

mas, e a receita?

Ele abriu o caderno,

estava escrito,

me ama.

Não fomos mais para a cozinha

fomos para a cama.

Claire Feliz Regina nasceu em Campo Grande – MS. Só aos 80 anos, com a chegada da aposentadoria, passou a escrever versos. Seus poemas lhe renderam o título de personagem do ano (2008) do boletim Mais São Paulo, comandado pelo jornalista Gilberto Dimenstein. Recentemente lançou Meu Jeito de Falar – Poemas Eróticos, pela Editora Patuá.

… … … … SANDRA REGINA Fazendo (de) conta Porque hoje é sábado

Acordo com um poema intacto

Cheio de contas

Num ábaco

Um poema que conta

E me deixa tonta

Rodopiando no quarto

Um poema de múltipla escolha

Querendo mais uma folha

Do branco papel

Que é o lençol

Poema quase canção

Que eu canto

Desafinando um sol

Sustenido sentido

Em bemol

Acordo com um poema pronto

Entre as tuas letras

De carícia e gozo

Entre as tuas pausas e minha respiração acelerada

E essa rima molhada

Que goza sem saber de nada

Sandra Regina por ela mesma: ‘Paulistana das Letras, gosto de brincar com os sons, quebrar o ritmo dos dias… às vezes a escrita me trai, sou toda prosa, mas quando crescer, quero ser poesia’. Veja mais textos dela aqui. Acaba de lançar o livro de poemas Visita Íntima, pela Editora Reformatório.

… … … … ADALBERTO VIVIANI (poemas dos livros Clãdestino e Tem Sentido?)

Adalberto Viviani é autor dos livros Húmus (antologia poética, com Claudio Rocha e Luis Baggio Neto), Jogos e Objetos Poéticos, Tem Sentido?, Clãdestino e o mais recente, Tédio. Saiba mais sobre ele nessa entrevista . E leia também esses outros textos … … … … … … AGENDA … … … … … …