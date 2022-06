.

UM BEIJO PRO JOÃO AUGUSTO >>> Esta sexta-feira começou péssima. Logo de manhã li no Facebook sobre a morte de mais um amigo querido. O João Augusto, ou João Mané. O João dos Chapéus, como também ficou conhecido. O João que eu encontrava na feira de sábado e pelos botecos da nossa Vila Maria. Amigo que conheci em 1976, no colégio Paulo Egydio, sempre de bom astral, com seu lenço no pescoço. Era estiloso, o rapaz. No dia 7 de março passado, quando ele aniversariou, lhe escrevi um textinho de parabéns sem saber ainda que ele enfrentava um câncer. Quando soube, lhe mandei mensagem, inbox, me prontificando a ajudá-lo no que eu pudesse. Vi que ele não visualizou nenhuma das duas mensagens. Hoje veio a triste notícia. Adeus, amigo. Obrigado por ter nos ofertado a bondade imensa de seu generoso coração. Sua gentileza, sua amizade sincera. O João, desde os tempos do pátio da escola, gostava de cumprimentar os amigos com um beijo. Então, um beijo, meu querido, um beijão pra você.

Aqui o textinho que lhe enviei em seu último niver. Quando digo ‘todos precisam de um ombro’, me refiro ao que ele me disse em nosso último encontro, no começo do ano, na feira de sábado. Sua irmã tinha morrido recentemente e ele me contou de sua tristeza. Depois, eu falei de meu show com canções do Belchior. Ele disse que queria ver. E ficamos de nos ver. Sábado, nos Parlapatões, vou dedicar o show a ele. Ah, João… a minha alucinação tá sendo suportar esses dias assim…

Já chamei o João Augusto de primo da Alice, de João do lenço no pescoço, de João português, de João maçã, de João Mané, de João do chapéu e só de João também… e de Véio do Rio, brincando, quando ele deixa a barba bem grande… Primeiro, eu lembro de encontrar com ele no pátio da escola… faz teeeempo… Hoje a gente se encontra muito na feira de sábado, na Araritaguaba… às vezes, andando na avenida ou pelas quebradas da Vila Maria… somos andarilhos e vila marianos convictos… a gente se vê bastante nos bares também… porque somos boêmios, festeiros e cachaceiros… e também o vejo muito pelos saraus… porque a gente gosta de um sonzão e de arte em geral… porque temos muitos amigos artistas… e somos arteiros… A gente tá sempre batendo um papo, mesmo que rápido. E tomando umas… e às vezes é demorado… e tamo sempre desejando o melhor um pro outro… às vezes acontecem uns lances que lamentamos um pouco… às vezes, muito… todos precisam de um ombro… mas, temos que seguir em frente… e passa o tempo e logo nos vemos contentes de novo… ele tem um astral legal… Feliz niver, João… amigo véio, pessoa boa, grande coração… parabéns.

