KATYA TEIXEIRA >>> Cantora, compositora e produtora cultural programa série de lançamentos para 2022. ‘Making of Canções na Quarentena’ conta um pouco do processo de criação dos espetáculos que deram origem ao cd ‘Canções Para Atravessar a Noite Escura’. Assista: Parte 1 – Criações e Parte 2 – Instrumentos . . Nesta sexta, dia 15 de abril, ‘Canções Para Atravessar a Noite Escura – álbum 1’ já ficou disponível nas plataformas digitais. Ouça aqui O álbum 2 está em produção e deve ser lançado em 15 de julho de 2022

Saiba mais no site da artista . . Sexta e sábado – 15 e 16 de abril – 19h … Festival Dandô Cerrado. Na sexta, Cabocla. No sábado, Isabella Rovo. Programação reúne artistas de Pirenópolis, Goiânia e Anápolis em nove shows online nos dias 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24 e 29 de abril, postados no canal do YouTube do Dandô Nacional. Se apresentam individualmente ou em grupo os artistas: Cabocla, Victor Batista e Isabella Rovo com Zabumba de Chita, de Pirenopolis; Sabah Moraes e Ney Couteiro, de Goiânia; Poul, Amanda Ricoldi, Flavio Robbie, Adriana Moreno, Vinícius e Venâncio, de Anápolis; com a participação especial da criadora do projeto, a cantora e compositora Katya Teixeira (SP) . . Domingo – 17 de abril – a partir das 16h … 2° Sarau PeriFeras, organizado e apresentado pelo multiartista Punky A Lenda. Com pocket-shows, lançamento de livros, expo e palco aberto. No OutBack Rock Bar, à rua Barão de Alagoas, 391, no Itaim Paulista . . ZULU DE ARREBATÁ >>> Artista oriundo do MPA de São Miguel é um dos convidados do sarau PeriFeras. Aqui, um de seus recentes shows, na Casa de Cultura Raul Seixas. No vídeo acima, a live gravada em maio de 2021 com músicas do seu primeiro disco, ‘Amor Urbano’ e do ep ‘Cena de Cinema’ . . Sábado – 16 de abril – a partir das 15h … Transvê Poesias é uma série de intervenções poéticas que acontecem simultaneamente em diversas cidades. Em São Paulo, o encontro será na praça Roosevelt, 158. A equipe que realizará a intervenção com temática ‘As veias populares da poesia brasileira’, em homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna, term à frente o poeta Alexandre Paulino e é composta por Marcos Leonidio, Nicolle Monteiro, Lindiane Vieira, Manoel Gonçalves e Luciana Rausch . . Sábado – 16 de abril – a partir das 20h … Tião Baia, músico oriundo do MPA, se apresenta no Bar do Frango acompanhado por Paulo Miranda ao violão e Beatriz Carvalho na percussão. Na av. São Lucas, 479 . . Sábado – 16 de abril – a partir das 20h … A banda Saco de Ratos, do dramaturgo e vocalista Mário Bortolotto (mais Pagotto, Rick, Ziggy e Brum), apresenta seus deliciosos rocks autorais no Iglesia La Borratxeria à rua João Moura, 515 . . … … … COMO FOI … … … Sei que nada será como antes. Sinto falta dos que se foram. Sinto apreensão nos que estão. Mas estamos voltando com garra e coragem para levar nossa arte aos palcos e ruas da cidade. Nesta semana teve Sarau da Casa Amarela, Sopa de Letrinhas e Sarau da Maria na Biblioteca. Eu fui nos três eventos, todos presenciais. É nóis, rapaz, e vamo que vamo na vibe da paz . COMO FOI – 1 … Sarau Sopa de Letrinhas. Foi mais um Sopa com grandes artistas e em clima de alto astral, no Dona Carmem. Sob o comando do poeta Vlado Lima, se apresentaram Álvaro Cueva, José Carlos Guerreiro, Cássio Figueiredo, Tarica, Volt, Shirlene Holanda, Daniel Perroni Ratto, Betty Vidigal e Vitor Miranda, entre outros craques. Este blogueiro e cantor, Arnaldo Afonso, também cantou. O poeta BeneDito de Ita lançou ‘Pretérito Mais que Imperfeito’. Fotos de Roberto Candido . COMO FOI – 2 … Sarau da Casa Amarela. Que alegria voltar a São Miguel e abraçar os queridos amigos da Casa Amarela e os artistas da ZL. Akira e Luka se revezaram na apresentação, Escobar e Ivan Neris lançaram seus livros e o sarau ainda teve Manogon, Ivan Neris, Bacelar, Claudemir, Regina Moreno, Wagninho e Paulinho Dhi Andrade (que fotografou o evento), entre outros. Começou às 16h e acabou pra lá das 22h… Esse sarau não é fraco, não . COMO FOI – 3 … Sarau da Maria na Biblioteca São Paulo. Foi bem legal a tarde de quinta-feira. Quatro artistas do Sarau da Maria levaram seu repertório autoral à Biblioteca de São Paulo. Arnaldo Afonso, José Carlos Guerreiro, a dupla J. Cordeirovich e Tom Peixoto (cantando canções de Luiz Carlos Afonso) e o trio Chêro da Poesia. Eu adorei cantar pros amigos, a quem agradeço a presença, e pra tchurma do Centro de Acolhida. Nós, artistas de saraus, queremos e precisamos que rolem mais eventos assim. Nos Ceus e Casas de Cultura também… Valeu, Bibliotecaaaa. As fotos são de Cida Sarraf . .

… … …

TODA SEXTA, UMA NOVA CANÇÃO

… … …

Na décima edição desta seção criada para tirar o pó das minhas composições engavetadas, mais uma inédita. Na música ‘Desvario‘, uma sequência de versos soltos, sem conexão aparente, mostra personagem que resiste à mentira, à miséria e à solidão em meio a um delírio que o ‘protege’ das opressões: seu sonho solidário. Ela se junta a ‘Um Dia Feliz’, ‘Só Teu‘, ‘Visita Íntima‘, ‘Hey, Girl‘, ‘O Poema Gráfico‘, ‘Oh, John‘, ‘Tom Jobim No Telhado‘, ‘E Se De Repente‘ e ‘Coisas do Amor‘, as outras nove já postadas:

.

.

‘DESVARIO’

(Arnaldo Afonso)

Não me interessam os seus inescrupulosos meios de agir Meias verdades suas dezessete mil faces são filmes que eu vi Sempre que posso desnudo a máscara em público antes de sorrir

antes de sorrir

. Sou sonhador solitário oh, desvario protetor eu mesmo caio como um raio da nuvem do meu sonho

. Nessas paragens busco coragem nos becos escuros do ser Serão miragens minhas imagens douradas de ócio e prazer Salve o selvagem beijo a linguagem na boca entreaberta de mel entreaberta de mel

. Sou sonhador solitário oh, desvario protetor eu mesmo caio como um raio da nuvem do meu sonho

. Na solidão das esquinas seres rastejam, mendigam um mísero sim Íntimos inseticidas dignas vidas que negam-se ao único fim Faço questão de poder regras de céu e de inferno não servem pra mim não servem pra mim

. Sou sonhador solidário oh, desvario protetor eu mesmo caio como um raio na nuvem de mim mesmo

.

.

… … …

AGENDÃO

… … …

Em minha página no Facebook, a programação alternativa do agendão é diariamente atualizada. Confira lá…

…

.

DUDA JARDIM MUSICANDO >>> O músico, cantor, compositor e ator Duda Jardim também é produtor cultural. Organiza eventos, realiza shows e participa dos saraus da cidade. Em seu canal no YouTube, além das canções autorais de seu cd ‘Parede da Memória‘, há vídeos interessantes onde ele analisa e comenta grandes clássicos da mpb (como ‘Preciso Me Encontrar‘). Veja também a série de entrevistas com artistas da cena alternativa, como Akira Yamasaki, Kleber Albuquerque, Escobar Franelas e Darc Maia, entre outros, que contaram histórias interessantes sobre suas carreiras. Visite o canal e saiba mais. Nos mais recentes, bate-papos com Tatau, do Bar do Frango, com a talentosa cantora e compositora Elaine Frere e com o casal de artistas Tom Kbélo e Esther Alcântara, no vídeo acima

…

ÀS SEXTAS – 10h >>> Marco Vasques apresenta o programa JTT-CULTURA, dentro do JTT- A MANHÃ COM DIGNIDADE, do porta Desacato, sempre com três poetas convidados e aberto a participações. Ao vivo, nas mídias sociais do Portal Desacato

…

Sábado – 16 de abril – das 12h às 14h … Poeta Sergio Vaz, da Cooperifa, promove sarau Língua Afiada, com microfone aberto, no saguão do Museu da Língua Portuguesa. participação de Sarau das Pretas e Dj Zeca

…

Segunda – 18 de abril – 20h … ‘Sobre Rabas, Pepecas e Dancinhas’, espetáculo de dança do Grupo Três em Cena, das coreógrafas-intérpretes Taynnã Oliveira, Vanessa Voskelis e Lanna Martins, aborda a sexualização do corpo feminino na cultura pop. No Centro Cultural UFG, à av. Universitária, 1533, em Goiânia

…

Sexta – 15 de abril – a partir das 16h … ‘Sexta-Feminista – Lugar de mulher, é onde ela quiser’ é o Boteco Socialista é o evento com debates, música e poesia promovido pelo point esquerdista Boteco Socialista, à rua Damásio de Menezes, 92, na Brasilândia

…

CURTA SUZANO >>> Até 20 de maio estão abertas as inscrições para o 6º Curta Suzano. Para filmes de qualquer gênero cinematográfico, com até 25 minutos, produzidos entre 2019 e 2022. Festival terá rodas de conversa, oficinas, cine-debates e exibições. Consulte o regulamento

…

VIOLA SP – Até 23 de abril >>> Estão abertas as inscrições para o edital do Concurso Viola SP, que faz parte do programa ‘Juntos Pela Cultura 2022’ e premia os melhores violeiros e violeiras de SP. Saiba como participar

…

CALE NARMAN >>> Músico apresenta clássicos da mpb e do rock internacional.

>>> Sábado, às 17h, no Let’s Pork, na rua Maria Amália Lopes de Azevedo, 1303A, e a partir das 20h30, no Passamai, à av, Ataliba Leonel, 2746

>>> Domingo, às 13h, no Bendito Celeiro, na entrada do Petrópolis, depois do Deck na Serra e a partir das 16h30 no Deck Cantareira

…

Segunda – 18 de abril – 13h … ‘Diversidade em Ciência’, programa de entrevistas apresentado por Ricardo Alexino Ferreira, recebe Zilda Iokoi, uma das fundadoras do Diversitas (Núcleo de Estudos das Intolerâncias, Diversidades e Conflitos, da USP) para falar sobre a história das relações e dos movimentos sociais, sobre o Programa de Pós-graduação Humanidades, Direitos e outras Legitimidades e sobre o Diversitas. Na rádio USP 93,7 MHz/SP ou na net

…

MORTE E VIDA SEVERINA >>> Nova montagem do texto de João Cabral de Melo Neto tem banda tocando ao vivo as músicas de Chico Buarque. Direção de Elias Andreato. Temporada vai de 16 de abril a 26 de junho, às sexta e sábados, às 21h, e aos domingos, às 19h. No teatro Tuca, à rua Monte Alegre, 1024

…

MARTINHO JORGE >>> O samba ‘Poeta Boêmio Feliz’ já está nas plataformas digitais. Homenagem a Zeca Pagodinho, tem participação de Mauro Diniz

…

BOM DIA POÉTICO >>> O poeta e ator Milton Luna divulga diariamente em grupos do zap o trabalho de poetas de todas as regiões brasileiras. Lá conheci os textos de ótimos escritores que vou publicando por aqui também

…

CCN NOTÍCIAS é um site voltado principalmente para a Zona Norte. O Coletivo de Comunicação Norte Notícias foi lançado em novembro de 2020. Entre lá, dê uma olhada geral e compartilhe. Divulgue mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia

…

ESCOBAR FRANELAS >>> Videomaker, poeta, romancista e ativista cultural, Escobar Franelas lançou o livro ‘hipjazzcoolbopfunksambabensoulblue‘, em live transmitida no Facebook da Editora Lavra. Para adquirir, acesse

…

ÀS SEXTAS – 19h >>> Sons da Resistência. Programa transmitido pela rádio web Expedição CoMMúsica para Brasil, Itália, Peru e Equador. Curadoria e apresentação de Elizabeth Del Nero Tuca. Clique para ouvir

…

ZOOM ZOOM ZOOM… É POESIA! >>> Nesta edição com Beth Brait Alvim. Programa do multiartista Claudio Laureatti é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores. Inscreva-se no canal >>> Nesta edição com. Programa do multiartista Claudio Laureatti é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores.

…

SANTIAGO DIAS >>> ‘Artigo Raro’, página que divulga escritores da editora Essencial e promove encontros literários, apresenta a primeira parte da reportagem sobre a vida do poeta Santiago Dias, que declama textos seu livro ‘Destino Cigano’

…

Sábado – 16 de abril – 20h … Hélio Braz faz show no Bossa Zen e convida Café Ezequias. Rua José Antonio Coelho, 583, na Vila Mariana

…

ABCDelas, pela Editora Clóe >>> Primeira antologia de poetas mulheres da história do ABCD, livro (que está à venda por R$30) traz textos de 45 autoras da região, como Dalila Teles Veras, Vanessa Molnar, Rosana Banharoli, Lília Reis, Olga Defavari e Carla Diacov (saiba mais)

…

MARINA RUIVO >>> Em seu canal no YouTube (A barca Marina), a escritora postou a leitura da letra de ‘Motor‘, de autoria de Teago Oliveira, música gravada pela Maglore e também por Gal Costa e Pitty. Edição de imagens de Vagner Mun

…

WANDER B >>> Em meados de março o multiartista escreveu ‘Fim de Jogo’, texto que encerra um ano de ‘respostas’ ao Facebook sempre que este lhe viesse com ‘a (des)elegância de dizer que o dia de hoje era um dia sem lembranças’. Ele então tratava de escrever algum texto curto, uma ‘memória inventada’. Assim, após mais um ano de pandemia, nasceu o performático álbum ‘Hoje Não Há Lembranças’. Que você pode acessar aqui.

>>> MAIS WANDER B >>> Confira a discografia completa do artista, com seis álbuns e dezenas de singles, que está disponível em todas as plataformas. Inclusive a canção ‘Eu Quero Te Amar e Me Amar Por Te Amar , de seu mais novo álbum, ‘Espantalho-querubim‘ . Visite no Spotify

…

ARCHANGELUS >>> Edições Archangelus comemora seu 100º livro publicado, reeditando ‘Ecos do Silêncio’, do poeta Luka Magalhães, seu editor. É uma marca importante para uma pequena editora de livros do mercado alternativo. Parabéns aos envolvidos

…

FIC – 4ª Edição do Festival Internacional de Circo da Cidade de São Paulo – Até 17 de abril >>> Realizado pela Associação dos Amigos do Centro de Memória do Circo com apoio da SMC-SP, festival reúne pesquisadores, produtores e criadores em mesas de debates, seminários, oficinas e lives, com foco na produção circense de mulheres, procurando abrir caminho para o intercâmbio e mesa de negócios. A proposta internacional desta edição busca estreitar relações com os países latino americanos. Saiba mais

…

‘CANTO PERIFÉRICO‘ >>> Chega às plataformas digitais ‘Canto Periférico‘, single de Adolar Marin em parceria com Flávvio Alves, que faz parte de seu segundo álbum de parcerias, o ‘Outros Caminhos – Volume Dois’

…

LEONE DA GAITA >>> Além de show no formato ‘violão, gaita & voz’, com repertório e histórias de Robert Johnson a B.B.King, o artista também dá aulas para iniciantes de violão e gaita (diatônica e cromática). Contate pelo zap: 11-9.8173-0897 ou mande msg inbox

…

AOS SÁBADOS – 15h … ‘Tome Prosa, Tome Poesia’, com mediação de Antônio Mariano, convida poetas para bate-papo. Live com transmissão pelo Facebook e YouTube do mediador

…

ÀS TERÇAS – 19h … A Fim de Poesia, bate-papo poético promovido por Noélia Ribeiro no Instagram

…

SETE CÂNTICOS NEGROS e Outros Tantos Orikis Negros e Índios >>> O poeta José Couto acaba de lançar um objeto multimídia. Seu e-book é o que se chama popularmente de ‘três em um’: poemas para serem lidos, acompanhados por belas ilustrações de Artur Madruga e com links para se ouvir os poemas musicados. O livro em pdf tem 96 páginas e está com preço promocional de R$25. Saiba mais e adquira um exemplar. Na apresentação do livro, Ana Cecília Romeu, editora da Camino, afirma que “a obra ressignifica a poesia ao ofertar a ela o tom maior da transcendência, favorecendo o diálogo com as artes plásticas e a música, numa dança com elementos místicos: a magia, os mitos, os negros, o iorubá, os indígenas”, concluindo que “essa experiência sensorial amplia o voo poético”

…

VANESSA BUMAGNY >>> Novo álbum da cantora, ‘Cinema Apocalipse‘, tem participações de Zeca Baleiro, Chico César e Fernanda Takai, além de parceria com Luiz Tatit. Já disponível nas plataformas digitais. O belo trabalho fotográfico da capa e do material de divulgação do cd (nas imagens ao alto) são da xará, Vanessa Curci. Com produção de Rafael Castro, disco tem dez faixas, incluindo o poema ‘Lady Lazarus’, de Sylvia Plath, musicado pela cantora que já lançou os cds ‘De Papel’ (2003), ‘Pétala por Pétala’ (2009) e ‘O Segundo Sexo’ (2014). Além da carreira solo, Vanessa participa de projetos variados com o grupo ‘Sons e Furyas’, promove saraus e apresentou o show infantil ‘Cecília, Clarice, Fernando e Federico’, cantando poemas de autores clássicos que musicou.

…

ÀS SEXTAS – a partir das 19h30 >>> Slam da Guilhermina. Batalha poética acontece na saída da estação Guilhermina-Esperança do metrô, na ‘pracinha’ da rua Astorga

…

ÀS SEGUNDAS – a partir das 19h >>> Sarau Segunda Negra comemora 200 edições com convidados e palco aberto. No Espaço Cultural Libertário Fofão Rock’n Bar, na Estrada das Taipas – 3827

…

MOSTRA ‘TEATRO EM TRÂNSITO’ >>> Até 24 de abril acontece a mostra ‘Teatro em Trânsito’, idealizada pela CTI – Cia. Teatro da Investigação. Serão 16 apresentações, em oito endereços da cidade, com participação de oito coletivos. Para mais informações, acesse. Neste fim de semana, ‘Menina Bonita do Laço de Fita em Ritmo de Palhaçaria’, com Companhia de Teatro Flor do Asfalto: Sábado – 16 de abril – 20h >>> Na Sede CTI – Teatro-baile, à rua Oti, 212, na Vila Ré

Domingo – 17 de abril – 16h >>> Na Refinaria, à rua João de Laet, 1507, na Vila Aurora …

BRANCA PRODUÇÕES >>> Músico Betto Ponciano acaba de lançar sua produtora, ‘com o objetivo de trabalhar desde a produção, gravação, mixagem, masterização em estúdios de música até o lançamento e impulsionamento de trabalhos artísticos nas mídias sociais’. Contatos in box

…

MARCELO BARUM >>> Esse grande artista, cantor e compositor do grupo Tarumã, também dá aulas de violão, vocalização e composição. Tem módulo para iniciantes, pra quem já pratica um pouco e pra quem quer aprimorar ainda mais seus recursos teóricos e práticos. Saiba mais aqui

…

SELETA MENSAL >>> Músico Dharma Samu apresenta programa que vai ao ar às 18h, de segunda à sexta-feira, na Rádio Jardim Psicodélico, com reprise às 12h. No repertório, rock, jazz, música brasileira e independente. Saiba mais no cartaz

…

ROGER MARZOCHI >>> Campanha de financiamento coletivo visa arrecadar fundos para a gravação de um álbum com improvisações livres do saxofonista com paisagens sonoras de Fernando de Noronha, captadas pelo cientista Raul Rio Ribeiro, que assina a primeira música desse projeto, a ser lançada dia 25 de março. Parte dos recursos serão destinados à ong @oceansoundorg. Para contribuir, acesse o site

…

CURSO DE LITERATURA NA ALDEIA >>> Até 9 de abril, Claudemir Darkney dos Santos e Escobar Franelas realizam o curso ‘Gêneros Literários’. A Oficina é a primeira que dá início ao Festival do Livro e da Literatura de São Miguel 2022. Indicado para jovens que escrevam ou que, simplesmente, curtam literatura. Na Aldeia Satélite, em São Miguel … ÀS QUARTAS – 22h15 … Programa Toca do Autor na Rádio Brasil Atual, pelo 98,9 FM ou pela internet. Apresentação de Alexandre Tarica e Regina Cell Programana Rádio Brasil Atual, pelo 98,9 FM ou pela internet. Apresentação de Alexandre Tarica e Regina Cell

…

REVISTA DA QUEBRADA >>> Joad Lima, editor, informa que já está disponível a 1°edição da Revista da Quebrada. Acesse também as edições anteriores.

…

RADIOLA DA MEMÓRIA >>> Série de podcasts conta histórias de pessoas e suas memórias sonoras. A cada episódio uma experiência sensorial diferente. Parceria entre o canal Avosidade e a atriz Janaina Sant’Ana, que narra, no primeiro episódio, a história de Cesar e o alto-falante da igreja matriz da cidade onde vivia, que reverbera até hoje nos escritos dele

…

ERAM OS POETAS ASTRONAUTAS? … Segundo livro do poeta, ator e produtor cultural Ivan Néris, do coletivo Aldeia Satélite, foi lançado na semana-feira passada, em live transmitida pela editora Lavra (veja como foi). O autor costuma postar vídeos declamando seus textos no Facebook (acompanhe). Alternando doses de dramaticidade, lirismo e humor ácido, mesmos os poemas de conteúdo mais confessional trazem a fúria de sua escrita libertária. O livro custa R$30 e já está a venda na lojinha virtual da editora (adquira aqui)

…

CARUARUS – ORTINHO >>> Cantor e compositor pernambucano disponibilizou nas plataformas digitais seu novo álbum, ‘Caruarus‘, disco de forró feito com muitos parceiros: Azulão, Chico César, Anastácia, Lula Viegas, Josildo Sá, Kiki Vassimon, Marco Polo e Zeca Baleiro. Ortinho, oriundo da cena do mangue beat, se lançou como vocalista da banda Querosene Jacaré, com a qual gravou o disco ‘Você Não Sabe da Missa um Terço’ (1998). Depois, em carreira solo, lançou ‘Ilha do Destino’ (2002), ‘Somos’ (2006), ‘Herói Trancado’ (2011) e ‘Nas Esquinas do Coração’ (2019). ‘Caruarus’, com 10 faixas, tem produção de Yuri Queiroga.

…

NANDO MOTTA >>> Lançada a campanha de financiamento coletivo da primeira coletânea de charges do artista, com cerca de 100 trabalhos. Acesse, contribua e conheça as recompensas

…

ÁLBUNS DE CABECEIRA >>> Programa começa ao meio-dia do domingo e vai até o meio-dia da segunda-feira, na Rádio Jardim Psicodélico. Um convidado escolhe 13 álbuns que o influenciaram e conta um pouco sobre cada um. Entre no link do site e clica no player da radio ou na 2° opção para ouvir a rádio. >>> Programa começa ao meio-dia do domingo e vai até o meio-dia da segunda-feira, na Rádio Jardim Psicodélico. Um convidado escolhe 13 álbuns que o influenciaram e conta um pouco sobre cada um. Entre no link do site e clica nou na 2° opção para

. . . CASO MARIELLE: QUATRO ANOS DE VERGONHOSA IMPUNIDADE >>> No dia 14 de março de 2018 a vereadora Marielle Franco, aos 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas, coletivos dos saraus e defensores da democracia e dos direitos humanos defendemos. Quatro anos depois, este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle? . . Faz 4 anos que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto o blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos e pela omissão das autoridades. Repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Nós, brasileiros democratas, seguimos de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem mirar nas nossas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. E nas periferias de todo o Brasil. Marielle sempre estará presente. .

.

… … …

MAIS NALDOS NEW’S

… … …

Tenho canções postadas em dois canais no YouTube (canal um e canal dois), além de vários registros de minhas participações pelos saraus da cidade (é só pesquisar pelo meu nome). O blog também está no YouTube e tem projetos de transmissão de programas e lives para 2022. Este blogueiro, poeta e cantor, informa aos interessados que tem quatro espetáculos prontinhos da Silva para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs e que foram adaptados para o formato de lives durante a pandemia. São eles:

.

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> Além das Casas de Cultura, o espetáculo foi apresentado no Festival Satyrianas

.

2 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia >>> Arnaldo Afonso canta repertório autoral. Versão online de shows presenciais realizados no palco dos Parlapatões, no Bar do Frango, no Eclipse, no Centro Cultural Charada e na Tom-K Produções

.

3 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Caetano >>> A série ‘Lives Caetanas’ teve 6 edições (a primeira teve mais de 1.500 visualizações, mais de 700 comments e cerca de 150 compartilhamentos). Aqui uma delas

.

4 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Belchior >>> Veja a primeira e a segunda edição das ‘Lives do Bel-Prazer’

.

Quem puder contribuir com as lives e várias outras atividades do artista, segue o PIX: arnaldo.aafonso@gmail.com

.

EP >>> Além dos shows sobre a vida e a obra de Belchior, Cartola ou Caetano, e de me apresentar cantando repertório autoral, ainda neste primeiro semestre do ano realizo a gravação do ep ‘Cinco Canções de Amor e uma Balada Desesperada‘. Aguarde.

.

… … …

Fique ligado em minha página no Facebook, onde divulgo as lives e textos deste blog, além de outras inserções. E, anote: toda sexta-feira (às vezes, quinta) tem post novo. Até lá!

… … …

.