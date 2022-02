Olá, amigos… Após looongas e imerecidíssimas férias eis que este blogueiro folgado resolve voltar pro batente novamente. Forçado, claro. Após dois meses de caiporas e violas, de lives, shows e vibes poético-musicais, de lindos livros lidos e net-filmes à mancheia, de bocejos, comidinhas e boa-vidinha caseira, este persistente pseudo-artista de múltiplas e mal-ensaiadas artes se posta diante das teclas pretas para batucar as linhas melódicas tristes que este pobre país brasilis lhe dita. Além do desgoverno fascista que, finalmente, adentra seu último ano (assim espero), acompanhei algumas polêmicas nas redes sociais. Sobre o grande Chico Buarque, nada digo. Apenas lastimo que ele tenha sido tão espinafrado (e à toa). Chico, orgulho da cultura nacional, talvez seja, ao lado de Tom, o maior de nossos compositores. Vamos amá-lo, Brazyl? Como amamos Elza, que nos deixou sob aplausos gerais, e os novos ótimos docs sobre Elis e Nara. Até o filme ‘Não Olhe para Cima’, uma óbvia e bem-vinda paródia antinegacionista, rendeu discussão na rede. Pode? Unanimidade foi o chocante assassinato de Moise, que não pode ficar impune – nem se repetir, como sói acontecer com pretos e pobres, nativos ou gringos. Idem para a inaceitável defesa dos nazistas feita por um idioter, digo, influencer no YouTube. Também por princípios antifascistas, os músicos Neil Young e Joni Mitchell retiraram suas músicas do Spotify. Entre um e outro de meus exames médicos (férias de pobre é pra cuidar da saúde) e alguns projetos artísticos mal traçados (tentando arrumar emprego), escrevi coisas e loisas que lhes posto meio defasado e de forma desorganizada (perdi a prática, gente). O Brasil, celerado e acelerado, é uma dinâmica salada indigesta, e nesta semana, já teve a votação do PL do Veneno, que botou ainda mais agrotóxicos no nosso prato – crime sanitário e ambiental que não podíamos permitir. São tantas as lutas, tantas as frentes de batalha… A conjuntura pautada pelo poder reacionário tem mostrado que não somos muitos no front democrático. Após dois anos de mortes, desemprego e isolamento, é visível que nem temos saúde pra isso tudo. Mas, é preciso resistir mais um pouco… Mais um ano, mais um dia, dia a dia. Como disse o poeta, formaremos uma muralha com nossos corpos de sonho e margaridas.

‘Essas palavras sobre o fim’ (2022), poema de Wilson Alves-Bezerra em homenagem ao congolês Moïse Mugenyi Kabagambe, assassinado por pedir seu salário, em seu trabalho, em janeiro. Texto faz parte do projeto ‘Necromancia Tropical’, a ser publicado proximamente.

Em meio ao post, mais cinco outros poetas e poemas sobre os temas citados acima.

OS 4 SHOWS DO ZULU

De quinta a domingo – 10 a 13 de fevereiro – 20h (qui, sex e sáb) e 19h (dom) … Zulu de Arrebatá, cantor e compositor oriundo do MPA, Movimento Popular de Arte, de São Miguel, apresenta músicas de seu ep ‘Cena de Cinema’ em shows presenciais na sede do CTI Teatro Baile, à rua Oti, 212, na Vila Ré. A cada dia, a abertura fica a cargo de um artista convidado: na quinta, David Martins; na sexta, Cesar Fontes; no sábado, Dinho Oliveira e no domingo, Arnaldo Afonso (este blogueiro). Zulu, sempre generoso, abre espaço para o coletivo de artistas que tem aproximação com seu trabalho.

Acompanhei Zulu de Arrebatá na divulgação dos seus shows. Sua voz potente e suas interpretações suingadas, no melhor estilo soul music, arrebatam a todos, por onde quer que passe. Eu disse a ele: Zulu, meu velho, você é mesmo de arrebatar… E rimos.

Parabéns a esse grande artista popular. Na semana passada, na Rádio e Tv Nuar (todas as quintas, às 18h), ele foi entrevistado por Quinho, Passarinho e Gregório (na foto de cima – veja como foi). Nesta semana, estive com ele no programa da TV MCA – Moto, Cultura e Afins (todas as terças, às 20h), de Adilson Aragão e Norberto Cassa (na segunda foto – veja aqui), que também conversaram com Pateta, do motoclube Born To Be Wild. Parabéns a esses guerreiros das emissoras comunitárias e sua rede de coletivos alternativos que fazem a divulgação dos movimentos que sobrevivem à margem da indústria cultural. Nós existimos, sim. E, juntos, resistimos. Essa união nos faz fortes.

Clique e veja como foi um show de Zulu na Casa de Cultura Raul Seixas. No vídeo acima, a live gravada em maio de 2021 com músicas do seu primeiro disco, ‘Amor Urbano’ e do ep ‘Cena de Cinema’

O DISCÃO DO EDMAR

EDMAR SILVA – PALAVRAS >>> Sigo atentamente as postagens desse grande artista e profundo conhecedor de música (espie sua página no Facebook, se inscreva em seu canal no YouTube e conheça seus discos e vídeos). Após ouvir seu novo trabalho, comentei:

O ep ‘Palavras’ tem ruídos, experimentalismos variados, sons eletrônicos, jazzão du bão, funk du cão, jovem guarda misturada com soul music, bossa-jingle e bluesão. Tem muita felicidade em sua diversidade. É uma saudável salada onde os ingredientes são muito talento e informação. Tem Robert Johnson na solidão, Robertão na paixão, tem Miles Davis na veia. É diversão sem enrolação. Tudo justinho, com adequação, na medida certa da emoção. Sem blablablá. ‘Palavras’ é sonzera da boa pra se curtir e imaginar, pra se ouvir e viajar. É o mar vasto de Edmar. Mergulhe lá.

Ornette Coleman – eu já fui, claro… e pirei!) (E depois, vai atrás de– eu já fui, claro… e pirei!)

SOBRE O DISCO >>> ‘Palavras’ foi produzido, gravado, mixado, e masterizado por Edmar Silva entre novembro de 2021 a janeiro de 2022 nos estúdios MQ

‘Ana’ e ‘Bossa Desafinada’ (guitarra, baixo e bateria) gravado no estúdio Green River (Quebec/Canadá) em 2020

Produção artística – BemBolado Discos

Edmar Silva – Voz, guitarra, baixo MID, programação de bateria, sintetizadores, órgão, piano elétrico violão, percussão, metais MID, e efeitos

Andrew Boltin – Guitarra, baixo e bateria na faixa ‘Ana’ e ‘Bossa Desafinada’

Almir – Sax em ‘Bossa Desafinada’

Tiffany, Janice, Angela e Marcos – Coro e vozes.

Arte da Capa – Edmar Silva Foto da capa – Arthur Silva Todas as composições e arranjos por Edmar Silva.

. Made in SP’, 100% instrumental, com influência do free jazz. EDMAR SILVA é poeta e compositor, nasceu em São Paulo ‘no século passado e quando não está escrevendo poesia está brincando de fazer música’. Ouça também seu outro ep, ‘’, 100% instrumental, com influência do free jazz. ‘São Paulo em Preto e Branco‘ é o livro de poesia visual em que Edmar apresenta artes produzidas desde 2018, formando um pequeno manual que retrata a cidade de SP. Com capa de Rauni Vilasboas, o pdf do livro pode ser baixado gratuitamente. Documento Clique aqui PDF

MÚSICA NOVA, TODA SEXTA

Na segunda-feira compus uma nova canção e postei no Facebook. Ainda vou mexer nela e tenho que aprender a tocá-la e cantá-la melhor, claro. Mas a gravação fresquinha foi pra anunciar que TODA SEXTA-FEIRA vou registrar aqui uma nova música minha. Agradeço aos muitos amigos que deixaram comentários elogiosos e que me incentivam a prosseguir. Nós, artistas alternativos, precisamos demais desse reconhecimento. Fiquei superfeliz. Clique aqui para ouvir no Facebook (em breve, link no YouTube)

UM DIA FELIZ

(Arnaldo Afonso)

Acordei, tomei café preto, olhei

o sol yellow e o cielo blue – tá osso, brow

armei meu voo e disse eu vou – i go, é gol, i go, é gol

Doses de medo, às vezes desespero, pero

eu sonho, sim, eu sou da amér da amér da América

latrina, sina de ser sempre ruim – i have a dream

Já de manhã os drone do Tio Sam

te acham, te esculacham a cara, cucaracha

em Sampa ou Cochabamba, la corda bamba es asi – ai de mim

Quero

Um dia feliz… um dia feliz… um dia feliz

Boto a câmera de Gláuber nas minhas ideia

Belchior na veia, balé na favela

Ismael Ivo vivo, Marighella na tela

Vi Bad Boy Nietzsche com uma atriz bárbara e bela

aplaudiria de pé aquela performance dela

até o fim dos meus dias, da vida, da peça

Faço como os jovens: busco os meus desejos

me encho de coragem, tento ser eu mesmo

fiel seguidor dos meus próprios erros

Pra…

ter um dia feliz… um dia feliz… como eu sempre quis

Leve os dias no ombro como um presente leve

deixe o chumbo chuvoso desabar quando pese

curta o efêmero gozo: love pode ser bem breve

Se tiver que chorar de dor, chore de vez

como a chuva de monções no arroz, à flor da tez

água aos borbotões e depois, solidão, talvez

Chame a vida pra brincar, pra sair por aí

andar à beira-mar ou sem ter onde ir

roube um beijo se pá, se achar que ela tá a fim

Ah…

mas que dia feliz… o dia feliz… o que eu sempre quis

Perca todo o tempo que for necessário

dê atenção, pegue na mão, seja solidário

alimente e esquente os pés de quem tá ao seu lado

E quando um golpe político te travar o caminho

saiba resistir e manter-se digno

junte-se aos amigos, diga não ao fascismo

Lembre-se de amar o amor que já morreu

de não guardar pra si o amor que recebeu

o amor que você tem é só o que você deu

Sim…

pra ter um dia feliz… um dia feliz…como eu sempre quis

E quando amar alguém verdadeiramente

não esconda nada, diga só o que sente

mesmo que depois fique completamente só

O seu coração baterá no ritmo

declarar o amor é o gesto mais bonito

mesmo se esse amor nem for correspondido

Saiba demonstrar sua humanidade

viva com vontade, ame sem vaidade

pra mudar o mundo tem que ter verdade

É…

um dia feliz… o dia que eu fiz… um dia feliz

Eu não sei kenkosô, onkotô, pronkovô

só o pó, só o cocô do cavalo do bandido

afro-escravo, ameríndio, brasiluso fudido

De repente desmaio todo estatelado

deixo em meu passado um legado honrado

quem plantou o amor será sempre amado

No último capítulo, ao ver que morri

mesmo assim, cadáver, consegui sorrir

dei título ao livro: ‘Um Dia Feliz’, escrevi

E eis..

o dia feliz… o dia que eu fiz… como eu sempre quis

REGISTRO DE MINHAS LIVES E SHOWS RECENTES >>> O blog estava de férias, mas não quero deixar de registrar: Arnaldo Afonso – este intrépido blogueiro – realizou no Instagram, dia 21 de dezembro de 2021, a live ‘Embebedai-vos – de Natal‘, e no dia 28 de dezembro, a live ‘Embebedai-vos – de Ano Novo‘, cantando clássicos da mpb e interagindo com os internautas, entre goles de caipirinha. Eram pretextos artísticos para estar junto aos amigos e ‘lavar com álcool’ as tristezas do ano que findava. No dia 4 de janeiro, primeira terça-feira de 2022, cantei cerca de 15 canções de Roberto Carlos e contei algumas histórias sobre ele na live ‘Embebedai-vos – de Paixão‘, no Facebook, onde apresentei também algumas canções românticas autorais, que me deram a ideia de lançar o ep ‘Cinco canções de Amor e uma Balada Desesperada‘, a ser gravado em breve (no post da semana que vem, dou mais detalhes dessa empreitada). No dia 15 de janeiro, tendo Zulu de Arrebatá como convidado, realizei o show presencial ‘Arnaldo Afonso Canta e Conta Belchior‘, no lendário espaço cultural da ZL, o Bar do Frango.

Porém, os novos casos de internações por Covid, o surto da variante ômicron e a gripe H3N2, me fizeram suspender as atividades presenciais. Em março, se tudo estiver bem, estarei de volta com os espetáculos sobre a vida e obra de Belchior, Cartola ou Caetano, além do meu repertório autoral.

Além dos links grifados no texto, as fotos e cartazes (acima) registram mais algumas dessas atividades.

…

COMENTÁRIOS VÁRIOS

… … …

SOBRE 2022 >>> Vamos lá, amigos… 2021 foi tão triste como 2020 (talvez até mais). Mas, já que sobrevivi e ainda estou aqui, ergo um brinde e desejo muita força aos que resistiram e lutaram comigo contra o isolamento, a depressão, o desemprego, a solidão, o fascismo, o negacionismo e a perda de parentes, amores e amigos. Força, meus queridos. Não me senti em condições de comentar o ‘meu 2021’ (não seria muito diferente do sofrido balanço geral que li na net). Mas, sobre tudo o que temos passado ultimamente, deixo aqui meu comentário sobre o filme ‘Não Olhe Para Cima’, em cartaz na Netflix.

.

OLHE PRA CIMA (PRA DENTRO, PROS LADOS, PRA TRÁS E PRA FRENTE) >>> Me causou espanto a controvérsia causada por ‘Não Olhe Para Cima’. Mesmo antes de ver o filme, já vinha acompanhando atentamente as postagens de amigos nesta rede. Como eu esperava, a maioria dos bozo-negacionistas nem se tocou, é claro. Alguns deles acusarão o filme de comunista e permanecerão em suas posturas imbecis de sempre. Essa ‘jente’ não tem salvação.

Me surpreendeu, porém, a quantidade de amigos que julgo do ‘campo democrático’ avaliarem minuciosamente as supostas ‘falhas técnicas’ do longa. Whaaat?

O surgimento repentino dessa quantidade de ‘críticos de cinema’ me chamou a atenção. Todo mundo pode gostar ou não de um artista, de uma música ou de uma obra de arte qualquer. Mas me causou indignação, nesse momento terrível da história do Brasil e do mundo, que amigos artistas venham a público para espinafrar um filme que, a seu modo, defende a ciência e a regulação da internet e dos meios de comunicação de massa. Pra mim, é de uma estupidez sem tamanho que alguém da nossa área, ainda mais da seara das artes alternativas, não reconheça a importância mundial de uma produção hollywoodianna se posicionar abertamente contra o fascismo negacionista. Mesmo que o filme não seja, a rigor, nenhuma obra de arte.

.

.

Eu adorei e me diverti com ‘Não Olhe Para Cima’. Confesso que temi pelo final, quando os cientistas, já resignados com a inação das autoridades, começaram uma ‘prece’ (atenção: não ligo a mínima para ‘spoilers’, esse termo bobinho supervalorizado e disseminado pelos ‘influenciadores’ digitais). Nesse momento do filme eu pensei: ‘ai ai ai, Hollywood vai estragar tudo, como sempre’. Mas, não… O final foi o que deveria ser (e não poderia ser outro). Porque é óbvio, né? Enquanto os fascistas negacionistas continuarem no poder, é para o brejo que a nossa magra vaquinha se encaminha.

Num futuro não muito distante, arrisco dizer que ‘Não Olhe Para Cima’ será cultuado como um marco do cinema. O filme traduziu para as gerações vindouras esse momento estúpido e fascistizante da história mundial ao mostrar de forma simples, didática e até ridícula (bem ao estilo fútil desta nossa era), o quanto os piores políticos se aproveitaram do entorpecimento cerebral da sociedade, da imprensa e das instituições ditas democráticas, provocado pela sutil ditadura dos algoritmos e sua lucrativa e oportunista ‘isenção ideológica’ (pra não dizer ‘sem partido’ ou ‘fascista’).

Isso tudo junto, aliado à indústria do entretenimento mais vazio (e à celebração de ocas celebridades) num sistema cuja base é o lucro sem a menor contrapartida social, sinto dizer, deu meeerda!

Ou as sociedades regulam a internet e resgatam os princípios humanistas, defendendo a ciência e preservando os direitos das coletividades, como um todo, ou o final será esse mesmo que o filme desenhou: a apatia e o aviltante descaso geral diante de qualquer tragédia que nos ameace. E tudo noticiado em clima de alto astral nas telas e telinhas do ‘brave new world’ sorridente das pós-verdades e fakenews.

Finalizando: a verdadeira mensagem do filme, metafórica e subliminar, talvez seja a de que essa tal ‘grande tragédia’ já está posta e em andamento. É a estupidez de um modelo de civilização egoísta e opressor, que, além de não contemplar a convivência fraternal entre os habitantes do planeta, sequer se importa com sua sobrevivência.

Sobrevivência de ambos: dos habitantes (nós, entre eles) e de seu lindo planetinha azul (esse, chamado Terra, que gira velozmente mesmo agora, enquanto estamos aqui parados).

SOBRE O YOUTUBER >>> Eventualmente leio textos ou vejo vídeos deles, mas não sigo nenhum ‘influencer’. Noto que eles não precisam de mim… são seguidos por milhões de pessoas (risos). Me espanto ao conhecer o ‘conteúdo’ de alguns programas. Por que milhões de pessoas ‘seguem’ essa porcaria? O que penso sobre o tal que defendeu a criação de um Partido Nazista é o que penso sobre a internet em geral: falta legislação às redes sociais. É uma mídia nova, precisa ter um marco regulatório específico (coisa que a velha mídia hegemônica de jornais e tevê jamais permitiu, alegando ‘defesa da liberdade’). A palavra-chave é ‘responsabilidade’. Nem todo post é ‘opinião’. Há que se responsabilizar quem defenda e dissemine a prática de crimes. Há que se descobrir de onde partem as fakenews. Há que se conhecer e responsabilizar as organizações responsáveis por conteúdos falsos ou impróprios. E a sociedade precisa redefinir se os valores universais da Declaração dos Direitos Humanos ainda estão valendo. Fica difícil responsabilizar um ‘influencer’ idiota que fala merda (em sua defesa, ele disse ‘estar bêbado’ – daí a ótima charge acima), quando, em pleno Congresso Nacional, um deputado dedica seu voto a um torturador e a nação se cala. Ainda mais se, depois, ele for eleito presidente. Ou seja, queremos legislar o uso de altas tecnologias, mas estamos longe de criminalizar os fascismos mais arraigados e cotidianos. É preciso justiça social, divisão de riquezas, igualdade de oportunidades, respeito às diferenças e defesa dos valores humanistas. Quanto mais nos distanciamos desses pilares elementares, mais próximos estaremos da barbárie. Sem isso, somos só esse lixo. Não podemos deixar que a web se torne o veículo disso.

SOBRE MOÏSE >>> Aconteceu de novo. Mas o racismo e a violência acontecem todo dia, a toda hora. Retratos vergonhosos desse Brasil sem futuro, (des)governado por fascistas que só fazem disseminar seu ódio. Escrevi um texto indignado e revoltado. Ia postar, como sempre faço, como fazemos todos. Mas… deixo aqui o relato da mãe de Moïse. A ela, meu ombro, meu abraço, minhas lágrimas e meu pedido de desculpas. Eu também “não sei o que vai acontecer”, dona Ivana. Nem sei “aonde vamos parar”.

Que terrível. Que horror.

“Que vergonha!

Meu filho amava o Brasil.

Por que eles mataram o meu filho?

Moïse tinha todos os amigos brasileiros.

Aí vêm os brasileiros e matam o meu filho.

Olha a foto do meu filho, meu bebezinho.

Era um menino bom…

Era um menino bom…

Era um menino bom…

Eles quebraram o meu filho.

Bateram nas costas, no rosto.

Ó, meu Deus!

Ele não merecia isso.

Eles pegaram uma corda, colocaram o meu filho no chão, o puxaram com uma corda.

Por quê?

Por que ele era pretinho?

Negro?

Eles mataram o meu filho porque ele era negro, porque era africano.

A gente vem para cá achando que todo mundo vai viver junto.

Que é todo mundo igual, mas não.

Eu só quero justiça.

E peço: por favor, me ajudem.

Eu não tenho nada.

Não tenho parente nenhum aqui.

Eu não sei o que vai acontecer.

Não sei aonde vamos parar”.

Relato de Ivana Lay, mãe do congolês Moïse Mugenyi Kabagambe, brutalmente assassinado na segunda-feira, 24 de janeiro, no quiosque Tropicália, no posto 8 da Barra da Tijuca (RJ), após cobrar pelos dois dias em que trabalhou como atendente.

Depoimento colhido por Rafael Nascimento de Souza, do jornal “Extra”. A ilustração é de Nando Motta. Me recuso a divulgar o vídeo do assassinato de Moïse.

POEMAS PARA MOÏSE >>> Seleção de poemas em repúdio à barbárie, que não deve ser normalizada. Participam George Patiño (RJ), Adriane Garcia (MG), Luciana Barreto (DF), João Gomes (PE), Marcílio Godoi (SP) e Andre Ricardo Aguiar (PB). O download da publicação está disponível gratuitamente neste link

…

Trecho de poema de OCarlos Moraes

deus desgraçado

diga-me o que fez

e se não fez

diga-me o que fazer em relação a você

deus um delírio

não sou neoateísta

sou um velho ateu

não preciso de um movimento

para descriar deus

não há causa maior de mortes

na humanidade

do que os assassínios in nomine dei

eu tenho é raiva da humanidade

dos matadores de judeus

dos matadores de palestinos

dos matadores de indígenas

dos matadores de religiosos

dos matadores de mulheres

neste imenso matadouro de negros

deus está morto

Marielle está morta

Moise está morto

e quem está vivo

é conivente

é cúmplice

Poema de Vandei Oliveira Zé

Poema de Helena Arruda

o sangue congolês escorre nas areias

cariocas e pinta a cidade de vergonha

e dor. o vermelho tinge o rio de janeiro

de todas as cores africanas e tendo sal

nos olhos eu me contorço de tristeza e

raiva. 200 reais é o preço do seu sangue

embaixo de 40 graus de indiferença nas

areias escaldantes da cidade-refúgio da

violência e miséria. 200 reais. 200 reais.

Moïse Mugenyi Kabagambe, seu nome.

ANTIFA >>> Neil Young e Joni Mitchell não querem compactuar com o fascismo. Para protestar contra um blog negacionista hospedado no Spotify, resolveram retirar suas músicas da plataforma. Quem faz negócio com fascistas, é fascista também. Parabéns aos artistas que deram um grande exemplo de integridade. Não é só questão de poder. Artista tem que querer. Esse é o seu maior poder.

QUASE QUATRO ANOS DE

VERGONHOSA IMPUNIDADE

… … …

MARIELLE >>> No dia 14 de março de 2018 a vereadora Marielle Franco, aos 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Quase quatro anos depois, este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

