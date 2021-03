O dia de luta das mulheres, o show de Marcos Munrimbau, a live de Bráu Mendonça, o festival Gramix e o Sarau dos Conversadores

UMA LOUÇA QUEBRADA E NENHUMA ROUPA LAVADA – Apresentação do vídeo da peça da Meraki Cia Teatral na página da Casa de Cultura Vila Guilherme, o Casarão, no YouTube. O texto é baseado em pesquisas e depoimentos de mulheres que sofreram algum tipo de violência de gênero. No elenco, Cleo Moraes e Rosa Freitas (direção de Eduardo Osório). Após a transmissão, rolou um bate-papo com as atrizes (veja o vídeo)

>>> MAIS CLEO E ROSA >>> No dia 8 de março, às 20h, as atrizes participam do show ‘Aquarela de Batons‘, do cantor e compositor Marcos Munrimbau, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. No canal do artista no YouTube (se inscreva)

MÁRCIA BARBIERI >>> Os três romances da ‘Trilogia do Corpo’, lançados pela premiada escritora Márcia Barbieri, estão em oferta na Reformatório: A Puta (175 páginas), ‘O Enterro do Lobo Branco’ (192 páginas – finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2018) e ‘A Casa das Aranhas’ (216 páginas – semifinalista do Prêmio Oceanos 2020). Acesse saiba mais

>>> MAIS MÁRCIA >>> Às sextas-feiras, às 22h, o romance ‘A Puta’, de Márcia Barbieri, é mote para performance online da atriz e diretora do Coletivo Labirinto, Emilene Gutierrez, que investiga as diferentes condições sociais do corpo feminino no imaginário e na política. Transmissão gratuita no canal oficial do Projeto Salivas no YouTube