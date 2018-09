Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Mais que de homenagens, é sempre um dia de luta. E de luto: no Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos e espancada a cada 24 segundos. Por isso os coletivos feministas dos saraus e os movimentos organizados em geral realizam protestos, paralisações e manifestações por todo o País. O Brasil é o quinto país do mundo em violência contra a mulher. Só ‘perdemos’ para quatro países. Nós, homens brasileiros, somos machistas e violentos. Números frios e vergonhosos nos delatam. Temos que mudar isso. Já. Mudar desde a primeira infância, nas escolinhas, dentro de casa, dentro de cada um de nós, homens. Temos que educar nossos meninos, formar jovens melhores e punir homens violentos, não acobertando seus crimes. Temos de criar leis que protejam nossas filhas, amigas, namoradas e mães. Temos de pedir perdão por nosso histórico de crimes, por matá-las, espancá-las e amedrontá-las desde a pré-adolescência. Por cercear sua liberdade de ser, pensar, vestir, de ir, vir e estar, de se sentir à vontade, a qualquer hora e em qualquer lugar. Temos de ser homens de verdade, companheiros, pais, irmãos. Temos de respeitar a ‘ousadia’ de uma mulher ser ou querer ficar só. Ou a de compartilhar conosco um lar e nos dar filhos e futuro. Temos de criar, com elas, a possibilidade de sonhar um mundo melhor e uma vida mais bem dividida. Temos que respeitar as mina: nossas mães, namoradas e filhas. Nossas mulheres amadas, nossas amigas queridas.

UM SUPERPOEMA >>> Esta sacada bem bolada, exata e contundente, perfeita na forma e no conteúdo, está no ‘Eletrocardiodrama’ (Editora Laranja Original), primeiro livro de poesias de Germana Zanettini. A autora, também tradutora e jornalista, participou de antologias e revistas literárias e tem excelentes poemas nas paredes de ônibus e trens de Porto Alegre, além de criar o interessante projeto Poesia na Pele.

DOIS SHOWZAÇOS

NO ‘SHOW DA MARIA’

Sábado passado (dia 3/3) rolou mais um Show da Maria, evento bimestral promovido pelo coletivo Sarau da Maria, que apresenta sempre dois shows de uma hora cada, com entrada a R$10 e renda dividida entre os artistas. Nesta edição, o cantor e compositor Hélio Braz abriu a noite, que o brasileiro radicado na França, Élio Camalle, fechou com chave de ouro. Espalhei pelo post algumas imagens clicadas pelo Roberto Candido (veja o álbum todo aqui) e escrevi um texto sobre a apresentação dos (H)Élios. Confira:

Eles eram dois hélios leves. E densos. Dois gases nobres suspensos dois ases sobrevoando o palco da Maria vazando do chão da terra afrobrasilis dois cabrabão baianos de sampa duas doses quentes de talento e carisma duas asas em brasa duas vozes urgentes falando da vida da gente. Hélio mais intimista (a arte que procura o ponto de cura das feridas do dia a dia). Elio chamando na xinxa (mais elétrico, desbocado, performático e divertido). Uma militância colorida, outra em multitons de cinza. Nos dois a acrobacia de sofisticadas harmonias. E a poesia bailarina que contorcia e comovia o pensamento. Foi especial espacial esse Show da Maria. Dois criadores de movimento nos trouxeram suas especiarias. Dois navegantes captaram a babel de sinais e nos traduziram signos e enigmas. Dois grandes artistas que falam a nossa língua. Quem foi à Vila presenciou um baita espetáculo. Só estavam lá uns quarenta felizardos (que se iluminaram com nossos astros). Mas mereciam multidões, esses dois. Quer saber? Azar de quem não foi.

O PÚBLICO >>> Sobre a baixa presença de público no Show da Maria, bem aquém da nossa expectativa (e da média do Sarau da Maria), teço um breve comentário: quando saio para assistir shows por aí, me angustia ver grandes artistas da seara alternativa se apresentando para 10 ou 15 pessoas, no máximo. Se comparado a outros eventos alternativos, o público do Show da Maria (40 pessoas) até que foi bom. Mas, quero comentar outro detalhe: tenho reparado que as mulheres sempre são maioria em todos os shows que presencio. E nos teatros e salas de cinema também. E nas rodas de conversa e reuniões dos saraus, idem. Me parece que os homens, em sua grande maioria, preferem se embebedar no bar ou se acomodar na frente da tevê e acompanhar eternamente aos monótonos jogos do falido, corrupto e superestimado futebol brasileiro (ou, pior, aos ‘humorísticos’ manjados e preconceituosos que fazem a lavagem dos cérebros distraídos). Não à toa, no mundo, são as mulheres que estão na primeira fila de todos os movimentos de vanguarda. Lamento, rapazes… Vocês precisam ser melhores. Eu estou com elas (no Oscar, nas campanhas feministas, nas lutas contra o assédio, nos sábados de atividades políticas e artísticas). É com elas que eu vou. E voo.

OUTRO SHOW DE ÉLIO CAMALLE >>> Neste sábado, dia 10 de março, às 20h30: eis aqui mais uma chance de assistir ao excelente show do cantor e compositor radicado na França (ele deve voltar para lá em abril). Engajado, seus poemas e canções são inspirados nos movimentos contestatórios e ilustram a situação atual do país. O Espaço91 é um ambiente fechado, localizado próximo ao Sesc Pompéia, que recebe artistas e amigos para brindar à vida e à boa música. Faça sua reserva e se informe melhor mandando mensagem inbox.

CLUBE CAIUBI, 16 ANOS

SÁBADO – 10 de março – 21h … Caiubi – Festa de 16 anos … O Clube Caiubi de Compositores completa 16 anos de atividades ininterruptas de música autoral: “é a resistência da canção frente ao mercado, do ato de fazer canção frente a pasteurização da mídia, da mostra despretensiosa, da fraternidade criativa, da arte com ou sem público”. Nesta edição, pocket-show de abertura com as cantoras Susie Mathias, Helen Torres e Rita Sester. Além do palco aberto, lançamento do site oficial do Caiubi e participação dos cantores e compositores Max Gonzaga, Ricardo Carvalho e Augusto Teixeira. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena. Eu também estarei na festa (pra cantar uma canção com a Helen) e na semana que vem conto tudo que rolou. No Clube Caiubi fiz amigos e conheci as grandes canções de Álvaro Cueva, Marcio Policastro, Vlado Lima e Sonekka, entre outros. Só feras…

‘MARÇO-MULHER’ NO

TEATRO DA ROTINA

Neste mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher (8 de março) e as lutas feministas, o Teatro da Rotina anuncia uma programação focada nelas e na diversidade de estilos e propostas das cantoras e compositoras convidadas. O ciclo de 19 shows (com curadoria musical da jornalista Bijou Monteiro) vai até dia 31. Toda quarta, quinta, sexta e sábado você terá uma boa razão para subir até a rua Augusta, 912. Curta e prestigie essas talentosas artistas. Todos os shows começam às 21h e o ingresso custa R$40 (na porta) e R$20 (antecipado, aqui no site). Nesta semana a programação é a seguinte:

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 21h … Angela Carneosso & a Peste – Teatro da Rotina … Projeto autoral de Filipe Massumi e Laura Vaz Diaz, ‘Angela Carneosso e A Peste‘ é uma performance de música experimental. A vivência da noite, a cena eletrônica independente, o teat(r)o e as efervescências políticas da cidade norteiam a trajetória da dupla. Neste ano, eles expõem o processo de composição e desconstrução do primeiro cd circulando pela noite com cello, voz e pedais.

SEXTA-FEIRA – 9 de março – 21h … Consuelo de Paula no Teatro da Rotina – Show ‘Bibianas’ … A cantora e compositora Consuelo de Paula faz show especialmente dedicado à celebração do Dia Internacional da Mulher. Para esta única apresentação, convida suas parceiras de composição Katya Teixeira, Thamires Tannous, Daniela Lasalvia, Andréia Preta, Graziella Nervegna, Duo Flor de Maracujá e Angela Quinto. Leia o que já escrevi sobre um show de Consuelo de Paula aqui.

SÁBADO – 10 de março – 21h … Rhaissa Bittar no Teatro da Rotina – Silêncio … Rhaissa é cantora, atriz e compositora e já gravou dois excelentes álbuns: Voilà (2010) e Matéria Estelar (2014). Sobre ela e seus discos, veja o que comentei aqui. O espetáculo conta a história da separação de um casal. Entre poesias de Ferreira Gullar, Alice Ruiz e Paulo Leminski, Rhaissa apresenta novas canções e releituras de Mauricio Pereira a Roberto Carlos. Direção musical de Raul Misturada. No show, ela interpreta ainda ‘A Maior Ambição’ (de Zé Manoel e Juliano Holanda), que já está disponível na net (vídeo acima).

QUARTA-FEIRA – 14 de março – 21h … Luana Hansen no Teatro da Rotina … Uma das primeiras DJs, mcs, freestyle e produtoras musicais do Brasil, Luana Hansen tem mais de 17 anos na cena do rap nacional. Autora de “Ventre Livre de Fato”, “Flor de Mulher” e “Negras em Marcha”, música tema da “Marcha das Mulheres Negras de 2015”. Iniciou carreira solo em 2011, com composições confrontando machismo, racismo, lesbofobia e inspiradas principalmente em sua vivência dentro do movimento feminista.

O CD DE JOEL DAMASCENO

E DANIELA ALCARPE

SEXTA-FEIRA – 9 de março – 20h30 … Show de Lançamento “Eu e Ela” … O disco nasceu do encontro dos talentos do compositor Joel Damasceno e da cantora Daniella Alcarpe. Com delicados arranjos de Robertinho de Carvalho, as músicas vão do samba ao funk, passando pela valsa brasileira, bossa e marchinha. No Sesc Vila Mariana, à rua Pelotas, 141 (perto do metrô Ana Rosa). Leia o que escrevi sobre ela (após um show) e sobre o cd deles:

O CLARO ENIGMA DO (EN)CANTO DE DANIELLA >>> Silêncio ausência fim. Ela acaba de partir. Daniella Alcarpe parte corações. Voz de cristal estilhaçando a emoção. O vidro pontiagudo dos agudos o corte aberto a seta ereta da paixão. Não bastasse o prazer de ouvi-la, há que vê-la. Ela brilha bela estrela instrumento vivo. Sua voz sóis entre bemóis sustenidos suspensos no palco do tempo. A alma salta iluminada de canções. A chama do desejo acesa municia o sonho. Solfeja hipnotiza. Seus lábios cantarolam molham as rimas. Versos ecoam ressoam procriam em nós sua melodia feliz felina. Sua terna potência feminina. Sob sua sonora ourivesaria ouviria viveria numa encantaria sem fim. Mas Daniella Alcarpe parte e o silêncio bate no peito um aflito pedido de bis. Arte, a beleza que deixa saudade. Felicidade, uma consumição fugaz. Por isso os fãs de Daniella (como os loucos os poetas e os amantes) nunca têm paz. O que tem um pouco, sempre quer mais. O que ama com tudo, jamais se satisfaz. A musa bisa. Dá adeus e se vai. Ai…

O DISCO >>> ‘Eu e ela’ é um disco de músicas. Bem compostas & letradas, bem tocadas & cantadas, bem arranjadas. Uma delicadeza sonora um biscoito fino um deleite para o espírito uma sutileza que plana muito acima da mesmice das ondas curtas e surdas do rádio. Um objeto voador muito bem identificado: é música boa de qualidade seja lá qual for o ouvido o gosto estilo idade. Basta um pouquinho só de sensibilidade. Joel criou inspiradas canções. Daquelas ‘que não se fazem mais’. Porque não se quer fazer ou não se consegue? Porque não toca mais ou porque não é qualquer um que faz? Eis a questão. Daniella desfila graça, leveza e competência nas interpretações. E tem ousadia e faro pra escolher os talentosos parceiros e compositores a quem empresta sua bela voz. Parabéns aos dois por esse filhão bonito que esbanja a vitalidade e a diversidade do nosso cancioneiro: samba, toada, chorinho, pop, marchinha, breque, valsinha, canção. Música! Eles fizeram um disco de músicas. Parece óbvio e redundante mas não é a todo instante que se faz isso hoje em dia. Como diria o Tom, às gargalhadas, ao ouvir o Chico e o Edu lhe mostrarem o fabuloso Choro Bandido (feito a seu modo e em sua homenagem): “Isso vai ser um sucesso! Vai tocar em tudo que é rádio, vai ser uma beleza!”. Claro que ele estava sendo irônico. Não tocou nas rádios, mas vai tocar pra sempre os nossos corações. E isso é o que mais importa. ‘Eu e ela’ terá vida longa (cá dentro comigo em meu peito).

EXPOSIÇÃO ‘MADEIRA VELHA’

DE EUFLÁVIO MADEIRART

Um belo dia, o sergipano Euflávio Gois Lima, metalúrgico aposentado, pegou um galho de pau-brasil que havia se quebrado durante uma forte ventania e o analisou cuidadosamente. Foi aí que pensou: ‘como é que posso jogar fora esse galho de pau-brasil, uma madeira que emprestou seu lindo nome para essa terra. Euflávio pegou uma serra, mediu e cortou um pedaço. Foi a uma papelaria, comprou um estilete e fez os primeiros talhos. Trabalhou durante uma semana nessa que foi sua primeira escultura. E nunca mais parou. Como ele mesmo diz, se transformou num ‘fazedor de esculturas’: ‘meus trabalhos são peças únicas, feitas com galhos. E como galhos não são iguais, as peças também não são. É uma arte em conjunto com a natureza, que me dá 50% do trabalho já pronto, porque eu uso os contornos dos galhos para fazer os movimentos da escultura’.

Euflávio Madeirart, como ele ficou conhecido, é participante ativo de saraus e eventos artísticos. Até o dia 14 de abril, o artista está na Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima, na Rua Henrique Schaumann, 77, em Pinheiros, com a exposição ‘Madeira Velha‘ (de segunda à sexta, das 10h às 19h). Euflávio também é ‘fazedor de poemas’. Sobre esse outro ofício, afirma: ‘as palavras passavam voando sobre a minha cabeça e eu só as laçava, como se laça um bezerro’. Recentemente, lançou o livro de poemas ‘Cobra no Bico’ (Editora Essencial).

BEAGÁ PSIU POÉTICO

… … …

Acontece em Belo Horizonte, entre 14 e 18 de março, o Beagá Psiu Poético, evento realizado pelo Grupo de Literatura & Teatro Transa Poética em parceria com agentes culturais da capital mineira e com o apoio das Secretarias de Cultura de Montes Claros e do Estado de MG. A programação conta com poetas, videomakers, bailarinos, performers, professores, estudantes e músicos promovendo apresentações em escolas municipais, estaduais, particulares, vagões do metrô, terminal rodoviário, arcos do viaduto Santa Teresa, Praça da Liberdade, Centro de Referência da Juventude, Bar Montes Claros (Edifício Maletta) & no Palácio das Artes (Sala Juvenal Dias), em uma ocupação poética da cidade.

Versão mais curta do ‘Psiu Poético’ (que existe há 31 anos e é realizado no mês de outubro em Montes Claros), o ‘Beagá Psiu Poético‘ terá início na quarta-feira, 14 de março, às 20 horas, na sala Juvenal Dias, do Palácio das Artes, com lançamento de livros, apresentações poéticas, musicais e performáticas. O evento é gratuito e liberado a todas as faixas etárias. Clique no cartaz para ler melhor toda a programação (em Belo Horizonte).

CURSO DE VIOLÃO

COM PAULO MIRANDA

Paulo Miranda é um grande músico, frequentador do Sarau da Casa Amarela e artista sempre presente nos diversos movimentos culturais da cidade. Além de compor, apresentar seu trabalho solo e acompanhar vários artistas e grupos, ele, talentoso que é, ainda dá aulas de violão. Aos interessados, eis uma boa oportunidade de aprender com quem realmente sabe. Confira o recado dele:

* Ainda tenho alguns horários disponíveis para aulas de violão, inclusive no periodo noturno, para todas as faixas etárias.

* Faça uma aula experimental inteiramente grátis.

* Atendimento à domicílio, metodologia desenvolvida para o perfil de cada aluno.

* Foco principal em prática do instrumento abordando teoria de maneira didática e simples.

* Faça um orçamento e invista no seu sonho de tocar um instrumento.

* Contato pelo whats 9.5849-0403.

AGENDÃO

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA-FEIRA – 8 de março… ReInventa 2018 – Tudo novo de novo … O Atelier ReInventa, da multiartista Ana Paula Martins, reinaugura loja virtual. No dia 21, lançamento da primeira coleção e no dia 22 sorteio de brindes. Fique ligado no site: https://www.facebook.com/atelierreinventa/

QUINTA E SEXTA-FEIRA – 8 e 9 de março – 17h … Rinocerontes – na Mostra Internacional de Teatro … Inspirada na obra O Rinoceronte, de Eugene Ionesco, ‘Canto para Rinocerontes e Homens’, da companhia Teatro do Osso, propõe uma reflexão sobre temas como os crimes de ódio, racismo, culto à beleza, excesso de trabalho, precarização do ensino, nossa falta de sonhos e a extinção da humanidade (leia o que escrevi sobre a peça aqui). A montagem é dividida em quatro atos, além de prólogo e epílogo. A história é cantada pelos atores em uma arena, com acompanhamento de piano e percussão. Duração de 180 minutos. No Galpão do Folias, à rua Ana Cintra, 213, em Sta Cecília, perto do metrô.

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 18h … Sarau Literário: Dia Internacional da Mulher … Sarau especial com microfone aberto às escritoras, poetas, leitoras e todas as clientes que queiram declamar um texto. No Castro Burger, à rua Joaquim Távora, 1517.

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 18h … Luz, Câmera e Close: uma homenagem a Fernando Faro … CCBB recebe artistas que passaram pelo programa Ensaio. Os shows terão formato que remete à identidade do programa, mesclando músicas e depoimentos (com curadoria de Paulo Bastos).Nesta edição, às 20h, tem show de Ná Ozzetti Trio com a participação de Mamparra. às 18h tem o debate “Fernando Faro e a trajetória do Rádio & TV no Brasil”. Ingressos a R$20 e R$10. Na rua Álvares Penteado, 112, no Centro.

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 19h … As Mina Tudo … O AMT, coletivo idealizado pela baixista Carol Navarro (Supercombo), conta com mais de 100 mulheres e fomenta a cultura do empoderamento através de seus encontros e trocas de experiência. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, promove shows no Centro Cultural Rio Verde, à rua Belmiro Braga, 119, na Vila Madalena (perto do Metrô Fradique Coutinho), com ingressos a R$20 (na porta) e R$10 (antecipado). Veja a programação:

19h – Rebeca Canhestro – Samantha Machado – Fernanda Leite

19h30 – Loreta Colucci – Dessa Brandão – Silvia Santanna – Raissa Lopes

20h00 – Hilda Maria – Negravat – Carol Naine

20h30 – Banda Crowd

21h00 – Luiza Caspary – Michele Cordeiro – Helena Papini – Iza Molinari

21h30 – Obinrin Trio

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 19h … Sarau Palavra Subterrânea – Lançamento do Livro “Sobre amor, morte e moscas” … Sarau organizado e apresentado pelos poetas Daniel Perroni Ratto e Pedro Tostes tem edição especial no Dia Internacional da Mulher. Lançamento do livro “Sobre amor, morte e moscas” de Mariana Lancellotti, pela Editora Algaroba. Pocket-show de Bibiana Graeff, acompanhada por PB, Carol Pudenzi e Kelly Rauer. Presença das poetas Bárbara Leite e Lubi Prates. Entrada R$10. Na Sensorial Cervejas, Cafés & Discos, à rua Augusta, 2389, nos Jardins (a quatro quadras da Av. Paulista).

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 19h30 … Encontro Autoral: Newton Val (Alma Brasileira) … Show do grande violonista santista que já se apresentou na Europa (França, Suíça e Espanha) e está preparando um novo cd autoral instrumental com choros, baiões, frevos e diversos outros ritmos. Couvert R$10. No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 19h30 … Curso Tramas Culturais … Evento promovido pela Fundação Ema Klabin, “A África Central e a formação das musicalidades afro-brasileiras” tem seu primeiro encontro com o tema “Por uma história social das diásporas musicais centro-africanas no Brasil”. Acompanhe ao vivo a transmissão pela página da Fundação. Os outros três encontros serão nos dias 22 de março e 5 e 19 de abril.

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 19h30 … Vanessa Bumagny inspirada por Rita Lee … Interpretando Rita Lee e Simone de Beauvoir, cantora faz show feminista cheio de rock and roll, poesia, diversão, rebeldia e romance. Um dos primeiros shows que ela assistiu foi o de Rita e é dela a primeira canção que gravou em um cd: “Coisas da Vida”. ‘Com gratidão e honra’, Vanessa entrelaça as canções de Rita Lee às suas, descobrindo influências e paralelos. Entrada franca. No Sesc Santo André, à rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar.

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 20h … Som da Estrada e Monica Rodrigues no Ecla … No Dia Internacional da Mulher, o ECLA apresenta, às 20h, o monólogo ‘O Vermelho da Rosa’, com Mõnica Rodrigues. A partir de cartas de amor da revolucionária Rosa Luxemburgo, a peça oferece material de reflexão acerca da solidão, da vontade de ter uma “vida normal”, o desejo de ter filhos e a indiferença do ser amado diante de suas necessidades mais intimas. Às 21h, show de mpb e música regional do duo de voz e violão ‘Som da Estrada’, formado por Giliane Meireles e Valter Gusmão.

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 20h … Encontro de Expressões … Sarau organizado pelo artista Cale Narman celebra a mulher e a energia feminina abrindo espaço para músicos, dançarinas, poetas, artistas plásticos e atores. No Grão Espresso, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana.

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 21h … Mari Ananias no Bar do Frango … Na programação especial do mês das mulheres, cantora Mari Ananias apresenta o show ‘As Vozes que Ensinaram’. Entrada franca. Na avenida São Lucas, 479, no Parque São Lucas.

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 21h … EletroDrops – mostra de música eletrônica … Projeto traz as várias vertentes da música eletrônica feita hoje, sobretudo em éssepê, dos novos nomes aos veteranos, de synthpop a industrial, passando pelo techno. Ao contrário dos grandes festivais, nos quais o dj é protagonista, a mostra prioriza o produtor de música eletrônica. A cada noite, performances musicais ao vivo, com djs e um vj. Até 11 de março, no Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93.

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 21h … Ceumar Convida Lívia Mattos … No Dia Internacional da Mulher, a cantora e compositora mineira Ceumar apresenta canções compostas por mulheres e convida a acordeonista e cantora baiana Lívia Mattos para relembrar composições de Cátia de França e Anastácia, entre outras. Ingressos a R$60. No Tupi or not Tupi, à rua Fidalga, 360, na Vila Madalena.

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 21h … Palco Madalena – 10ª Edição – Especial Mulheres … Edição especial do projeto tras só mulheres: Anna Tréa, Maria Leite, Luciana Balthazar e Juanita Aguirre. Ingressos a R$10, mas mulheres não pagam. Na rua Fradique Coutinho, 1332, na Vila Madalena.

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 21h … Victor Batista e João Galba … Músicos apresentam repertório com clássicos da música brasileira. Couvert R$15. No Brazileria, à rua Clélia, 285. Nos dias 9 e 10, a dupla se apresenta em Avaré, no O Holandês Restaurante. Reservas e informações pelo fone 9.9705-0798.

QUINTA E SEXTA-FEIRA – 8 e 9 de março – 21h … Influência do Jazz em São Paulo … Um power trio acompanha três grandes vozes femininas em clássicos do jazz americano e canções brasileiras que dialogam com o gênero. Com as cantoras Alma Thomas, Ellen Oléria e Leny Andrade e os músicos Salomão Soares (arranjos e piano), Thiago Alves (baixo) e Paulo Almeida (bateria). No Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93.

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 21h … Angela Carneosso & a Peste – Teatro da Rotina … Projeto autoral de Filipe Massumi e Laura Vaz Diaz, ‘Angela Carneosso e A Peste’ é uma performance de música experimental. A vivência da noite, a cena eletrônica independente, o teat(r)o e as efervescências políticas da cidade norteiam a trajetória da dupla. Neste ano, eles expõem o processo de composição e desconstrução do primeiro cd circulando pela noite com cello, voz e pedais. Na rua Augusta, 912.

QUINTA-FEIRA – 8 de março – 23h … Electric Hendrix Tribute … Banda faz show gratuito com participação da cantora Ana Paula Kasmirski, que interpreta Janis Joplin. Com Eder Martins (Hendrix), Lua Bernardo (baixo elétrico) e Fernando Amaro (bateria). No EStônia, à av. São Luís, 282.

SEXTA-FEIRA – 9 de março – 18h … Flying Chair: show de lançamento do álbum ‘Ao Vivo – Na Cena’ … Banda faz show de lançamento de seu primeiro registro ao vivo (às 21h). Na abertura, apresentação de As Bruxas (18h30) e do cantor Chico Suman (19h30). Ainda no local, exposição dos trabalhos de 13 artistas plásticos que colaboraram com o projeto gráfico do disco. Na Estação Rio Verde, à rua Belmiro Braga, 119, na Vila Madalena. Ingressos de R$20 a R$40 (para a expo, entrada franca).

SEXTA-FEIRA – 9 de março – 18h … Lançamento de Passo Imóvel (Lilian Sais) … Poeta lança plaquete com alguns poemas inéditos pela Editora Cozinha Experimental, do Rio de Janeiro, na coleção Perecíveis. Na Aldeia, à rua Lisboa, 445 (perto da praça Benedito Calixto). A plaquete estará à venda por R$20.

SEXTA-FEIRA – 9 de março – 19h … Mari Lança Tudo Em SP … A poeta e slammer Mariana Felix se apresenta com todos os seus produtos disponíveis pra venda: livros (Vício e Mania), camisetas, quadros, canecas, tudo com poesias dela. No evento, pocket-show de Carú Bonifácio, apresentação poética com tradução em libras (por Thalita Passos) e noite de autógrafos. No Espaço Parlapatões, na praça Roosevelt. Abaixo, outro de seus ótimos poemas:

Eu fiquei pensando sobre o que é Poesia

Você já ouviu falar?

A norma culta adora dizer como ela tem que ser

Então eu decidi dizer pra vocês do meu jeito

Poesia é o agora

É o grito, urgência

Poesia é a vidraça de uma instituição bancária, quebrada!

Por uma pedra que estava no meio do caminho

E se no meio do caminho tiverem pedras

Senta um pouco, descansa

Nada é mais poético do que você estar consigo mesma

Poesia também é silêncio

É olhos nos olhos

Beijo na boca

É o cheiro

Que te lembra alguém ou alguma coisa

Poesia é aquele café que você requenta

Esperando um amor que parece que nunca chega

Poesia está nas poucas coisas que te cabem

Nas muitas que você deixou pra trás

Na cama desarrumada

Poesia é dormir de conchinha

Mesmo que seja só com o travesseiro

Poesia e quando TD mundo se abraça ao mesmo tempo

É quando você vê alguém de 26 anos dançar pela primeira vez

Poesia é quando sua amiga te olho e diz que te ama

Isso é poesia.

Poesia nem sempre tá na palavra

Mas ela geralmente tá no gesto

Poesia é quando você tenta várias vezes

Até você fazer dar certo

Ela pode ser um monte de coisa

Pode não ser nada

Ela é sopro, o ombro

Em que as vezes você chora

Por alguém que foi embora

Poesia é o agora!

E é engraçado …

Eu que nunca me vi poeta

Sou poesia

Sempre fui!

Juntei as crônicas da minha vida

Abri minhas gavetas

Foi só uma rapidinha que eu escrevi no papel

Do nada quando eu vi

Era Prosa Poética

Talvez isso seja poesia

Talvez não

Eu vou deixar você decidir

Mas se a vida até aqui me trouxe

Me sinto curiosa ao te perguntar:

E você, já foi poesia hoje?

SEXTA-FEIRA – 9 de março – 19h … Sarau Vozes Femininas … Sarau com cantoras e compositoras do Sarau do Binho e convidadas como Fernanda Coimbra, Camila Brasil, Luana Bayô, Camila Trindade, Clarianas, Potyra e Paula da Paz. No Sesc Santo Amaro, à rua Amador Bueno, 505.

SEXTA-FEIRA – 9 de março – 19h … Giselle Maria no Quinto Pecado Café Bistrô … Giselle exalta as mulheres com repertório de compositoras como Rosa Passos, Dona Ivone Lara, Dolores Duran e Joyce e compositores que cantaram as mulheres como Chico Buarque, Caymmi, Gil, Milton e Vinícius. Acompanhada por Anete Ruyz (piano) e Gabriel Marotti (bateria). No Quinto Pecado Café Bistrô, à rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana.

SEXTA-FEIRA – 9 de março – 19h … Tributos na Mário – Billie Holiday por Alba Santos … Nas noites de sexta a programação musical da biblioteca é dedicada a grandes artistas que marcaram gerações. Na primeira edição, Alba Santos faz tributo à genial Billie Holiday. Na Biblioteca Mário de Andrade, à rua da Consolação, 94. Entrada franca (chegue meia hora antes para retirar seu convite).

SEXTA-FEIRA – 9 de março – das 20h às 3h … Pink Rock Party 2018: edição especial Mulheres … Festa faz edição especial com bandas em homenagem às mulheres: Letty, BBGG e The Biggs. Flash tattoos por Cris Almeida. Niver da produtora cultural Carol Marinho Martin. No St. Paul’s Pub, à rua dos Pinheiros, 518.

SEXTA-FEIRA – 9 de março – 20h30 … Show de Lançamento “Eu e Ela” … O disco nasceu do encontro dos talentos do compositor Joel Damasceno e da cantora Daniella Alcarpe. Com delicados arranjos de Robertinho de Carvalho, as músicas vão do samba ao funk, passando pela valsa brasileira, bossa e marchinha. No Sesc Vila Mariana, à rua Pelotas, 141 (perto do metrô Ana Rosa).

SEXTA-FEIRA E SÁBADO – dias 9 e 10 de Março … A Era do Rádio … Com direção musical do maestro Eduardo Fernandes, o Coral da Unifesp remonta um de seus mais elogiados espetáculos: A Era do Rádio. Durante os fins de semana de março, às sextas-feiras (dias 9, 16 e 23) às 20h30 e aos sábados (dias 10, 17 e 24) às 15h. No Teatro Marcos Lindenberg, à rua Botucatu, 862, próximo ao metrô Santa Cruz. Entradas a R$20 e R$10.

SEXTA-FEIRA – 9 de março – 21h … Radio Sessions – Alba Santos e Aniel Someillan … Dupla interpreta sucessos de rádio com formação incomum de voz, contrabaixo e loop station. O show é uma desconstrução de alguns dos hits de artistas como Stevie Wonder, Drake, The Weeknd e Pharrell Williams. Ingressos a R$12. Na Sensorial Discos, à rua Augusta, 2389, nos Jardins (a quatro quadras da av. Paulista).

SEXTA-FEIRA – 9 de março – 21h … Dico Santana – “Grandes Clássicos Do Rock” … O cantor e multi-instrumentista Dico Santana apresenta clássicos do rock nacional e internacional de todos os tempos em formato acústico. No Empório Premium Bar, à av. Francisco Falconi, 692, no Jardim Avelino.

SEXTA-FEIRA e SÁBADO – 9 e 10 de março – 21h … Tributo a Vander Lee … Show-Tributo ao artista e lançamento póstumo do dvd ‘Vander Lee – 20 anos’, com Chico César, Maurício Tizumba e Paulinho Moska interpretando as canções de Vander. Participação de Laura Catarina, filha do artista. No Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer, à av. Pedro Alvares Cabral, s/n.

SEXTA-FEIRA – 9 de março – 21h … Garotas Suecas – Show de Lançamento do álbum Futuro do Pretérito … Banda apresenta o repertório do disco (ouça, na íntegra, acima). Participação do percussionista Matheus Prado, do guitarrista Marcelo Lemos (Projeto Coisa Fina) e de André Bruni (Mel Azul) e Tché (Holger). No Sesc Bom Retiro, à alameda Nothmann, 185.

SEXTA-FEIRA – 9 de março – 21h … Consuelo de Paula no Teatro da Rotina – Show ‘Bibianas’ … A cantora e compositora Consuelo de Paula faz show especialmente dedicado à celebração do Dia Internacional da Mulher. Para esta única apresentação, convida suas parceiras de composição Katya Teixeira, Thamires Tannous, Daniela Lasalvia, Andréia Preta, Graziella Nervegna, Duo Flor de Maracujá e Angela Quinto. Ingressos a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado). Na rua Augusta, 912.

SEXTA-FEIRA – 9 de março – 21h30 … Um satélite perdido (Galo & Peri convidam Tatá Aeroplano) … Durante uma viagem que rendeu shows pelo interior do Brasil, os amigos e parceiros Gustavo Galo e Peri Pane criaram o repertório que originou o álbum “Um satélite perdido”. Além de composições inéditas da dupla, o disco traz parcerias com a compositora e cantora Alzira E e com os poetas arrudA, Enzo Banzo, Paulo César de Carvalho e Eunice Arruda. No Bona, à rua Álvaro Anes, 43. Ingressos a R$35.

SEXTA-FEIRA – 9 de março – 22h … Picanha de Chernobill + Pete Hassle & Screw’d … Duas ótimas bandas com som calcado no blues, rock e folk dos anos 60 e 70, se apresentam no Espaço Zé Presidente, à rua Cardeal Arcoverde, 1545. Ingressos a R$20 e R$25.

SEXTA-FEIRA – 9 de março – 23h30 … Sarau Cu da Madrugada … Após a meia-noite, começam a chegar os músicos amigos para canjas e pocket-shows em clima descontraído. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585.

SEXTA-FEIRA e SÁBADO – 9 e 10 de março – 23h59 … Abacaxepa toca no Parlapatões (dois shows) … Banda de repertório divertido e eclético (tem Baden, Secos & Molhados, Los Hermanos e Johnny Hooker) apresenta também canções autorais. Participação de Luis Haruna nos trompetes. Ingressos a R$20 (antecipado) e R$40 (na porta). Na praça Roosevelt.

SÁBADO – 10 de março – 10h … Horti – Cultural Orgânicos + Artes … Evento de integração entre diversos saraus, com música, artesanato, hortifrutis orgânicos, expressões artísticas e gentes de todas as tribos. Sustentabilidade com investimento na horta e na arte. Na av. Inácio da Cunha Leme, 148, no Jardim Suzana.

SÁBADO – 10 de março – das 10h às 22h … Feira Momento das Artes … Feira de artesanato e gastronomia com atrações musicais. No Largo da Batata, na av. Faria Lima.

SÁBADO – 10 de março – das 10h às 13h … Curso de Introdução à Elaboração de Projetos Culturais … O curso percorre todas as etapas de um projeto cultural, da ideia até ao orçamento, com dicas de fontes de recursos, leis de incentivo fiscal e fomentos. Investimento R$180. Nos dias 10, 11, 17 e 18 de março. No Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luís Murat, 40.

SÁBADO e DOMINGO – 10 e 11 de março – das 11h às 18h … Bazar “Águas de Março” Flor Café … Participam da 12º edição do bazar expositores com artesanato, comidinhas, saboaria, brechó, tarot, massagem, plantas, coisas pra casa, design, acessórios, moda praia e fitness, toyart, arte textil, papelaria, mel, café e chá, bijoux e etc. Na Praça Charles Miller.

SÁBADO – 10 de março – das 12h às 17h … Amparo Literário … Sarau organizado pelo escritor Alba Atroz tem palco aberto e convidados. Nesta edição, presença dos multiartistas Eder Lima e Ligia Regina, do grupo Licença Poética, dos escritores Guilvan Miragya, Maria Estela Ximenes e do “Suburbano Convicto” Alessandro Buzo. Na Fabrica de Cultura Parque Belém, à rua Pedro Voss. A respeito do Dia Internacional da Mulher, Ligia Regina postou nas redes sociais um belo poema e algumas das mulheres que desenha:

Toda Mulher Sangra

todos os dias

de todos os meses

toda mulher sangra,

pelos olhos, pela boca

pelos ouvidos

sem sequer, emitir um só grito

agonizam em becos sem saída

com cortes abertos por navalhas

deixando à mostra sua carne rubra

todos os anos, há séculos

mulheres sangram

e os olhos da sociedade

se fecham

para que não enxerguem

a poça escarlate

escorrendo pelos

bueiros da cidade

minuto a minuto,

por anos a fio

mulheres sangram

e bocas enormes,

as engolem vivas

deixando pelas alcovas

um rastro carmesim

de explicita carnificina,

continuamente

mulheres sangram

e nem mesmo

ouvidos mais sensíveis

atentam para seu clamor,

confundem-se

no roçar das vestes

a lhes esfolarem a pele

nos tecidos solferinos

todos os dias

de todos os meses

mulheres sangram

em marcha sepulcral,

levantam-se de seus túmulos

rumando ao infinito,

dão-se as mãos

em um frêmito uníssono grito,

arrancam de suas almas

uma gosma púrpura

e lançam-na

da ponta de suas línguas

para acertarem em alvos turvos,

e não se dão por vencidas

até que cicatrizem as chagas

até que se expurguem as manchas

até que se estanquem o sangue

até que se restaurem as vidas,

por todos os anos

minuto a minuto

a cada segundo

para sempre

em cada parte do mundo.

SÁBADO – 10 de março – 14h … 65ª edição do sarau Poesia é da Hora … Coletivo poético e ativista realiza saraus mensais para (e com) pessoas em situação de rua em centros de acolhida. Com música, poesia, lançamento de livro, corte de cabelo e resistência junto com o povo de rua. No Centro de Acolhida Cambuci, à rua Vicente de Carvalho, 80.

SÁBADO – 10 de março – 15h … Assassinato de travestis, luta antimanicomial e feminismos … Lançamento dos livros “Por uma escrita dos restos: o encontro entre a psicologia e o assassinato de travestis”, de Beatriz Adura Martins e “Luta antimanicomial e feminismos: discussões de gênero, raça e classe para a reforma psiquiátrica brasileira”, organizado por Melissa de Oliveira Pereira e Rachel Gouveia Passos. Roda de conversa com as três autoras sobre os temas. Na Tapera Taperá, à av. São Luiz, 187, 2º andar, loja 29 – Galeria Metrópole.

SÁBADO – 10 de março – 16h … Histórias de Macunaíma … Apresentação artística em forma de aula-show, adaptada do romance de Mário de Andrade. Fernanda de Almeida Prado, idealizadora do sarau Chama Poética e o músico e compositor Élio Camalle, que criou algumas canções inspiradas no livro, convidam os artistas Carla Lopes, Vitor Coimbra e Danilo Moura para recontar a história do mais célebre herói de nossa literatura moderna. Na rua Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, na Bela Vista.

SÁBADO – 10 de março – 16h30 … Tardes Musicais – Jongo Dito Ribeiro … A Comunidade Jongo Dito Ribeiro busca reconstituir a cultura ancestral do jongo nos mais diversos espaços, para todas as pessoas de diferentes credos, etnias e idades, priorizando grupos que atuam no universo da cultura afrobrasileira e de matriz africana. A Comunidade se apresenta em escolas, universidades, quilombos, festas oficiais e realiza encontros quinzenais na Casa de Cultura Fazenda Roseira, em Campinas, que está aberta a quem quiser participar. Na Fundação Ema Klabin , à rua Portugal, 43, no Jardim Europa. Entrada franca.

SÁBADO – 10 de março – 17h … Sarau na Galeria – Feira das Manas … 52ª edição do sarau promove a 1ª Feira das Manas em Suzano, de artesanato à gastronomia, apenas com expositoras mulheres. Depois das 17h, sarau com música e poesia: Maria Izabel (música autoral), Grupo Pardonizadas (poesia), Xica Lima (fotografia) e Isabella Santos (ciranda e roda de côco). Na EE Geraldo Justiniano Rezende Silva, à rua Basilio Valente de Aguiar, 19, em Suzano.

SÁBADO – 10 de março – 17h … Lançamento do livro “Damas entre verdes” … Coletânea reúne mais de setenta escritoras e marca a estreia do selo editorial Edições Senhoras Obscenas, sob coordenação da poeta Sandra Regina. Haverá sarau com declamações e várias das autoras estarão presentes. No Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

SÁBADO – 10 de março – 18h … Festival Mosca Branca #9 – no Menino Muquito Bar … Nesta edição, o festival promovido pela Jardim Psicodélico traz as bandas Os Tulipas Negras e Mad Sneaks. Entrada franca. Na Av. Vila Ema, 5090, na ZL.

SÁBADO – 10 de março – 19h … Encontro bonito! Noite de amor! … Sarau com microfone aberto e participação de Eufra Modesto. A poeta Barbara Leite faz lançamento dos seus livros ‘Caramelos e Almofadas’ (prefácio de Márcio Borges e orelha de Marco Vilane) e ‘Esmaltes’ (prefácio de Betty Vidigal e orelha de Zélia Duncan). Na Casa Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391. Sobre o Dia Internacional da Mulher, Barbara postou:

1) Nos respeite o ano todo.

2) Não subestime nossas capacidades de fazer qualquer coisa por sermos mulheres.

3) Nem em remoto pensamento diga que conseguimos alguma coisa por sermos bonitas ou porque alguém queria nos comer.

4) Quando a gente disser que é machismo, se cale, absorva e reflita.

5) Quando ouvir uma mulher relatando uma situação de abuso, não duvide por um só segundo, nem em pensamento.

6) e NUNCA diga que feminismo é mimimi

SÁBADO – 10 de março – 20h … Banda Caldonia … Excelente banda de rock da ZN apresenta repertório com Doors, Secos & Molhados, Rita Lee, Beatles e Joelho de Porco, entre outros. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

SÁBADO – 10 de março – 20h … Joana Reais – no Quinto Pecado Café Bistrô … Cantora portuguesa radicada no Brasil, Joana diz que ‘a sua música desfaz distâncias ao levar as ruas de Alfama para Copacabana e imaginar Maputo como um bairro da megalópole de SP’. Com Marcos Paiva no contrabaixo e a participação de Romes Pinheiro ao violão. Couvert R$15. Na rua Coronel Artur Godói, 12, Vila Mariana.

SÁBADO – 10 de março – 20h … Almas Peregrinas – Taboão da Serra … O Núcleo Teatral Opereta (NTO), de Poá/SP, segue encenando a peça contemplada pelo ProAC (serão 8 apresentações em 7 cidades do Estado). Além do espetáculo (às 20h), o NTO realiza a roda de compartilhamento “A Expressão e Opressão do Feminino” (às 15h). No Espaço Clariô de Teatro, à rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra.

SÁBADO – 10 de março – 20h30 … show de Elio Camalle … O cantor e compositor brasileiro, radicado na França, divide seu tempo entre os dois países. Lá, criou e apresenta o espetáculo Samba D’Accord. Engajado, seus poemas e canções são inspirados nos movimentos contestatórios e ilustram a situação atual do país. O Espaço91 é um ambiente fechado, localizado próximo ao Sesc Pompéia, que recebe artistas e amigos para brindar à vida e à boa música. Faça sua reserva e se informe melhor mandando mensagem inbox.

SÁBADO – 10 de março – 21h … Caiubi – Festa de 16 anos … O Clube Caiubi de Compositores completa 16 anos de atividades ininterruptas de música autoral. Nesta edição, pocket-show de abertura com as cantoras Susie Mathias, Helen Torres e Rita Sester. Além do palco aberto, lançamento do site oficial do Caiubi e participação dos cantores e compositores Max Gonzaga, Ricardo Carvalho e Augusto Teixeira. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena.

SÁBADO – 10 de março – 21h … Fernanda Abreu apresenta Amor Geral – no RJ … Cantora suingue-sangue-bom apresenta seis músicas do novo álbum “Amor Geral”, além dos sucessos da carreira. O espetáculo é uma celebração do amor, com muito suingue e mensagens de tolerância e respeito às liberdades individuais. Participação da Focus Cia de Dança e de Sheick e Negueba (dançarinos do Passinho). Na banda, Tuto Ferraz (bateria e programação eletrônica), André Carneiro (baixo), Fernando Vidal (guitarra), Thiago Gomes (teclados), Vanderlei Silva (percussão), Alegria Mattus (vocais) e a bailarina Victórya Devin. Ingressos a R$35 e R$70. No Imperator, à rua Dias da Cruz, 170, no Méier, Rio de Janeiro.

SÁBADO – 10 de março – 21h … Rhaissa Bittar no Teatro da Rotina – Silêncio … Rhaissa é cantora, atriz e compositora e já gravou dois excelentes álbuns: Voilà (2010) e Matéria Estelar (2014). O espetáculo conta a história da separação de um casal. Entre poesias de Ferreira Gullar, Alice Ruiz e Paulo Leminski, Rhaissa apresenta novas canções e algumas releituras de Mauricio Pereira a Roberto Carlos. Direção musical de Raul Misturada. No show, ela interpreta ainda ‘A Maior Ambição’ (de Zé Manoel e Juliano Holanda), que já está disponível na net. Ingressos a R$20 (antecipado) e R$40 (na porta). Na rua Augusta, 912.

SÁBADO – 10 de março – 22h … Suave Coisa Nenhuma – no Apostrophe … Formada por Giliane Meireles, Ingrind Martim, Rosana Camilo e Fabiano Siqueira, banda volta à cena depois de alguns anos e apresenta releituras de Chico Buarque e Secos & Molhados, além de música autoral. Antes e depois do show, discotecagem de Thais Mb. Entrada R$7. Na rua Coronel Ortiz, 290, em Santo André.

SÁBADO – 10 de março – 22h … Show – Loop B – no Sesc Pompeia … Loop se apresenta no Projeto Eletrodrops, a mostra de música eletrônica que traz quatro artistas por noite e vai até domingo. Na rua Clélia, 93.

SÁBADO – 10 de março – 21h … Talitha e Amigos … No show ‘Canto para Elas’, a cantora e seus convidados apresentam canções para comemorar o Dia Internacional da Mulher. No Bar do Frango, à av. São Lucas, 497, no Parque São Lucas.

SÁBADO – 10 de março – 22h … Histórias e canções do clube da esquina … O trio Macaco Gordo, formado por Sandro Premmero (voz & contra baixo), Nando Taruga (guitarra & sinthy) e Leandro Romero (bateria), apresenta as canções dos famosos mineiros. No New Holiday Café & Bistrô, à rua Fontoura Xavier, 375.

DOMINGO – 11 de março – das 11h às 18h … Feira da Santa … A feira promove atividades culturais visando desenvolver economicamente pequenos produtores de arte e artesanato. Nesta edição, com a dupla de músicos Claudia e Douglas Junqueira, o escritor Guilvan Miragaya e exposições de artesanato, acessórios de moda, design, livros e artes visuais. Na Praça Padroeira do Brasil, em Osasco

DOMINGO – 11 de março – 15h … 64º Sarau da Casa Amarela … Apresentado pelo poeta Akira Yamasaki, com o apoio de Escobar Franelas e Luka Magalhães, o Sarau da Casa Amarela é um dos mais legais da cidade. Com música, poesia, lançamento de livros, palco aberto e convidados (clique no cartaz) num ambiente superacolhedor. Na rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista.

DOMINGO – 11 de março – 16h … Domingo na Paulista – Almir Sater … O violeiro, músico e compositor Almir Sater se apresenta no palco externo do Centro Cultural Fiesp. Na Paulista livre (de carros).

DOMINGO – 11 de março – de 16h a 0h … Festa Realce no Bebo Sim … Trio de djs anima a tarde/noite: Fred Lima, Tahira e Rodrigo Bento (e mais as projeções de dj Marino Mondek e da vJ Mary Gatis). Entrada (vale uma dose de Catuaba): R$5, até 20h. Após R$10. No Bebo Sim, à av. Prof. Alfonso Bovero, 1107, na Pompeia.

DOMINGO – 11 de março – 16h30 … O Segundo Sexo … A cantora e compositora Vanessa Bumagny apresenta canções de seu disco, “O segundo sexo”, trabalho feminista e libertário inspirado no livro homônimo de Simone de Beauvoir. No repertório, parcerias com Zeca Baleiro e Luiz Tatit. No Sesc Osasco, à av. Sport Club Corinthians Paulista, 1300.

DOMINGO – 11 de março – 16h30 … Mariana Felix no Rio Grande do Sul … A poeta e slammer Mariana Felix faz lançamento de seus livros ‘Mania’ e ‘Vício’ no Slam Ventre Livre, em São Leopoldo (às 16h30) e no Slam Chamego, em Porto Alegre (às 20h).

DOMINGO – 11 de março – das 17h às 23h30 … Doces Tardes de Domingo #17 … ‘Doces Tardes’ é uma festa que apresenta ao público grandes bandas do submundo do rock e da psicodelia. Nesta edição, Os Brutus, Please Use Right Excuses e Os Artefactos. Com feira de vinil (da Charada Discos e Videoclube) e ainda: artes plásticas, fanzines, exposições e performances. Discotecagem de Eduardo Osmedio. A festa é uma produção do Jardim Psicodélico (Eduardo Osmedio, Vander Bourbon e Tom Kbélo). O pessoal sempre prepara um churrasco comunitário. Quem quiser participar, leve um pouco de carne, linguiça ou frango (ou vegetais, se for vegetariano). No Komb Bar ZL, na praça Miguel Ramos de Moura, 171.

DOMINGO – 11 de março – 17h … Show – Paulo Bastos … Músico e compositor de Macapá se apresenta no Instituto Juca de Cultura, acompanhado por amigos e pela família de artistas. Entrada R$20. À rua Cristiano Viana 1142, perto da estação Sumaré do metrô.

DOMINGO – 11 de março – 18h … Roda de Viola – Encontros e Cantorias … Cícero de Crato e Fabio Bello recebem os parceiros Adilson Casimiro e Antonio Joao Galba para uma noite de cantoria com toadas, cateretês, guarânias, modas de viola e outros ritmos característicos da musica caipira brasileira. Contribuição R$10. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269.

DOMINGO – 11 de Março – 19h … Cabaré JT … Ambientado num cabaré e composto por cinco esquetes cômicos onde os relacionamentos são questionados e as convenções postas à prova, “Cabaré JT” é um show teatral entremeado por performances musicais e de dança, entre uma cena e outra. Com burlesco, can can, transformismo e diversão. Ingressos a R$30 e R$15. No elenco estão Ferdi Gi, Juliane Maria, Letícia Negretti, Priscila Ioli, Rafael Castro, Ramon Gustaff, Rebeca Oliveira, Thales Alves e Thiago Meiron. Aos sábados e domingos, até 25 de março. No Presidenta – Bar e Espaço Cultural, à rua Augusta, 335.

DOMINGO – 11 de março – 19h30 … Roberto Embriagado – no Cemitério … Versões bêbadas de clássicos que Roberto Carlos imortalizou. Com Mário Bortolotto (vocal), Diego Basa (violão), Alexandre Cavalo (violão e ukelele) e Felipe Rocha (sax e gaita). No Bar do Teatro Cemitério de Automóveis, à Rua Frei Caneca, 384. Couvert R$10.

SEGUNDA-FEIRA – 12 de março – 16h … Poetas Ambulantes na Linha Amarela … Coletivo realiza intervenções poéticas com saraus e distribuição de poemas em ônibus, trens e metrô. Nesta edição, o encontro é na catraca da estação Butantã do metrô, com saída às 16h30.

SEGUNDA-FEIRA – 12 de março – 19h30 … Abertura da Exposição ‘Madeira Velha’ … O artista sergipano Euflávio Gois Lima, ou Madeirart, participante ativo de saraus e eventos artísticos, expõe seus trabalhos em madeira na Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima, na Rua Henrique Schaumann, 77, em Pinheiros (até 14 de abril, de segunda à sexta, das 10h às 19h).

SEGUNDA-FEIRA – 12 de março – 21h … Sarau do Binho no Espaço Clariô … Encontro de poetas, artistas e músicos na zona sul. Na rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra.

TERÇA-FEIRA – 13 de março – 20h30 … Show Goma-Laca: cantos populares do Brasil, de Elsie Houston … Show com a cantora Alessandra Leão e convidados promovido pelo Projeto Goma-Laca (centro de pesquisa, criação e difusão da música brasileira gravada em discos de 78 rotações de 1902 a 1964). No repertório, o cancioneiro popular compilado pela soprano e folclorista brasileira Elsie Houston no livro “Chants populaires du Brésil”, de 1930. Ingressos a R$20 e R$10. Com Marcos Paiva (contrabaixo), Beto Montag (vibrafone), Marcelo Pretto (voz) e Lívia Mattos (sanfona). No IMSPaulista, à avenida Paulista, 2424.

TERÇA-FEIRA – 13 de Março – 21h … Rubricas convida Dramaturgas … Projeto convida oito dramaturgas a lerem e discutirem seus textos (sempre às terças, até 24 de abril). Nesta edição, Vana Medeiros lê o texto ‘Desculpa – Uma Inconveniência em Seis Partes’. Natália Xavier expõe suas artes (foto) no hall do teatro. Com bar (comidinhas e bebidinhas). No Espaço Cia da Revista, à alameda Nothmann, 1135, em Santa Cecília.

QUARTA-FEIRA – 14 de março – 18h … Desconcertos de Março … Sarau criado e apresentado pelo poeta Claudinei Vieira tem palco aberto e os convidados Cátia Luciana Pereira, Cesar Veneziani, Maria Fernanda Elias Maglio, Zulu de Arrebatá, além do lançamento de ‘Queda Livre’, de Bruno Borin. O Coletivo Arte Permanente expõe (e vende) seus trabalhos artesanais. No Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

QUARTA-FEIRA – 14 de março – 18h30 … Lançamento – “Embrião” de César Magalhães Borges … Novo livro de César (pela Reformatório) conta com 40 poemas. Quarenta é o número aproximado de semanas de gestação de um novo ser. No livro, o ciclo da vida é retratado num movimento de regressão: da morte ao útero, até que o leitor encontre o embrião. Com ilustração de capa assinada por Carlinhos Muller e orelha pelo poeta Castelo Hanssen, o exemplar estará a venda por R$38. Na Unibes Cultural, à rua Oscar Freire, 2500 (ao lado do metrô Sumaré).

QUARTA-FEIRA – 14 de março – 20h … Beagá Psiu Poético – em MG … Lançamento do evento realizado pelo Grupo de Literatura & Teatro Transa Poética em parceria com agentes culturais da capital mineira. Na sala Juvenal Dias, do Palácio das Artes (em Belo Horizonte).

QUARTA-FEIRA – 14 de março – 21h … Luana Hansen no Teatro da Rotina … Uma das primeiras DJs, mcs, freestyle e produtoras musicais do Brasil, Luana Hansen tem mais de 17 anos na cena do rap nacional. Iniciou carreira solo em 2011, com composições confrontando machismo, racismo, lesbofobia e inspiradas principalmente em sua vivência dentro do movimento feminista. Na rua Augusta, 912. Ingressos a R$20 (antecipado) e R$40 (na porta).

QUARTA-FEIRA – 14 de março – 21h … Ekena – Sesc Bauru … Ótima cantora se apresenta acompanhada pelos músicos Vinícius Lima (voz e violão) e Gabriel Planas (baixo). Show gratuito, na Área de Convivência.

QUARTA-FEIRA – 14 de março – 21h … Talento MPB – Tarumã … Com 26 anos de existência, o famoso grupo conta as “Histórias de cada canto”, nome do seu primeiro disco, trazendo no repertório os caminhos percorridos em suas vivências pelo mundo. O Tarumã é formado por Carlos Moreno, Alê Moreno, Marcelo Barum, Daniel Pessoa e Daniel Sanches. Ingressos a R$20. No Bar Brahma, à avenida São João, 677.

QUARTA-FEIRA – 14 de março – 21h … Gringa Music apresenta a cantora Monica Elizeche … Paraguaia, a cantora estudou canto erudito, violão e linguagem musical em Assunção. Em 2002, estudou Canto Popular em SP. Participou de grupos, orquestras de jazz, festivais e em 2006 criou o projeto “Bolerojazz”. Monica Elizeche (voz e violão) se apresenta com Oscar Aldama (piano), Aniel Someillan (baixo), Iuri Salvagnini (sanfona) e Eduardo Espasande (percussão). Couvert R$10. No Al Janiah, na rua Rui Barbosa, 269.

AGENDÃO >>> E fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem post novo. Até lá.

