O clipe de Rhaissa Bittar (na agonia da pandemia), as muitas faces do Bad Boy Nietzsche, os dois anos da Editora Lavra e o grito poético do Mulherio das Letras pela liberdade das afegãs

Você tá bem?

Se você escuta Sexual Healling na voz e violão do Ben Harper e pensa numa adolescente de 16 anos… você tá bem?

Se você não consegue sentir conforto por mais do que uma hora e 12 minutos em qualquer festa ou bar onde esteja em companhia dos mesmos 10 ou 12 amigos de sempre, e só tem vontade de ir embora… você tá bem?

Se o frio e a chuva já não te incomodam como incomodavam em anos anteriores, e inclusive você pede mais e mais frio, e mais e mais chuva, mesmo sabendo que vai estar sozinho debaixo do edredom… você tá bem?

Se Radiohead te parece pedante, se a palavra Jesus não causar incômodo vociferada em canções do Tom Waits, e se Wild Horses do Rolling Stones, parecer até razoável na cover acústica da banda Bush… você tá bem?

Se você consegue ficar em silêncio por mais que oito minutos na frente de pessoas com quem você poderia estar trocando palavras caso preferisse, mas não prefere… você tá bem?

Se o ritual de preparar uma xícara de café for o momento mais aguardado do seu dia, e se esse momento ocorrer de manhã, de modo que você passe a tarde e a noite esperando a manhã seguinte pra fazer a tal xícara de café… você tá bem?

E se as pessoas que você não conhece, mas gostaria de conhecer, evitarem falar com você porque, enfim, você não tem cara de quem tá a fim de falar com alguém… você tá bem?

Você tá bem?

Você tá bem? tá?

Ah, é? Tá bom.

É que às vezes não parece. … Essa é a letra da incrível canção-poema ‘Você tá bem?‘, que aborda nossa angústia em meio às incertezas pessoais e coletivas trazidas pela pandemia (mas não só). Começo o post, prazerosamente, listando quatro vídeos com músicas muito interessantes de inquietos e talentosos artistas que você precisa ouvir: Rhaissa Bittar (de quem já falei aqui), Augusto Teixeira, Os Ditos e Déo Miranda. Confira:

. RHAISSA BITTAR >>> ‘Você tá bem?‘ é o novo e lindo clipe da cantora e atriz (com direção e roteiro dela e de Guilherme Becker). A canção-declamação é de autoria de Arthur de Faria e Daniel Galera.

.

AUGUSTO TEIXEIRA >>> Com Kleber Albuquerque, Augusto canta ‘Os Porquês‘, do cd ‘Um Mundo em Nós’, só com letras de Léo Nogueira (essa em parceria com Sonekka): “O joio está crescendo no tapete / O dia passa e não sai do lugar / Eu corto as ilusões com estilete / E durmo só na hora de acordar”

…

OS DITOS >>> Nova canção do coletivo encabeçado por Paulo Pepe, Marc Florindo e Rivaldo Giancotti. Em ‘Circo de Horrores‘ eles cantam sobre uma figura inescrupulosa que desmerece qualquer ser humano. Qualquer semelhança com o (des)presidente do Brasil não terá sido mera coincidência: “Colou na sua banca / O menor espetáculo da terra plana / Todo o tipo de excrescência / Pra jogar no lixo a ciência”. Você pode ouvir também no Spotify

…

DÉO MIRANDA >>> ‘Disparo‘, parceria com Robson Moreira, tem poética contundente, ao estilo de Belchior (“Arte livre, povo livre e Deus me livre da fé sombria dos pastores das igrejas infernais e do jornalismo desconexo dos Manhattans que envergonham a todos nós”). O que me remete ao próximo tema:

…